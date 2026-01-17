Een op de drie marketingleiders zegt dat conversiepercentages de belangrijkste prestatie-indicator zijn die ze prioriteit geven bij het bijhouden. Maar voor elk marketingteam zijn conversies slechts het eindresultaat.

Wat hen echt motiveert, is hoe goed de inspanningen in elke fase van de funnel worden synchroniseerd.

De echte uitdaging voor marketingmanagers is het onderhouden van cross-functioneel projectmanagement waarbij projectupdates in realtime zichtbaar, uitvoerbaar en meetbaar zijn.

Wanneer een campagne ondermaats presteert, moet het team dit snel diagnosticeren en oplossen; wanneer iets werkt, moeten ze een duidelijk signaal hebben om er extra op in te zetten.

Daar komt ClickUp SyncUps om de hoek kijken. Als onderdeel van het ClickUp-ecosysteem voor marketingteams is het een slimme tool voor projectmanagement die teamleiders helpt bij het structureren van de synchronisatie van marketingteams, de automatisering van taakbeheer en het bijhouden van prestaties via meerdere kanalen.

In dit artikel bekijken we hoe marketingmanagers ClickUp SyncUps kunnen gebruiken voor het bijhouden van de voortgang van campagnes.

⭐️ Aanbevolen sjabloon Gratis sjabloon downloaden Voer fase-gebaseerde SyncUps uit op de sjabloon voor marketingcampagnebeheer voor realtime, duidelijke tracking door eigenaren. De sjabloon voor marketingcampagnebeheer sluit perfect aan op uw SyncUps om elke lancering op één traceerbaar plan te houden. Gebruik de statussen, aangepaste velden en vooraf gebouwde weergaven om eigenaren, tijdlijnen en budgetten te centraliseren, en voer vervolgens snelle SyncUps uit om updates om te zetten in gekoppelde taken en voortgang van doelen.

Waarom het bijhouden van de voortgang van campagnes essentieel is voor marketingteams

John voert drie lanceringen tegelijk uit. Hij organiseert wekelijkse vergaderingen om de voortgang van campagnes te bijhouden, bladert door losstaande dashboards en zoekt naar projectupdates in e-mailthreads. Als gevolg daarvan weet niemand zeker welke belangrijke prestatie-indicatoren vorige week daadwerkelijk zijn veranderd. Gemiste deadlines leiden tot gemiste doelstellingen.

John schakelt over op een eenvoudig ritme: dagelijkse signaalcontroles (leadvolume, CAC-trend, kwaliteit), een gedeeld KPI-blad en één platform voor projectmanagement voor eigenaren en de tijdlijn van het project.

Dit is de kracht van monitoring. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom het bijhouden van de voortgang belangrijk is

1. Zichtbaarheid zet activiteit om in resultaten

Wanneer teams de enkele belangrijke statistieken meten (conversie, gekwalificeerde pijplijn, kosten en kwaliteit), leren ze wat ze moeten opschalen en wat ze moeten stoppen. Het mediateam van Google benadrukt dat marketeers door middel van rigoureuze metingen kunnen optimaliseren, ROI kunnen aantonen en de impact van het merk kunnen begrijpen.

2. Afstemming vermindert vertragingen en herwerk

Een gedeelde bron van informatie voor eigenaren, status en volgende stappen vermindert miscommunicatie, een van de belangrijkste oorzaken van gemiste tijdlijnen en dubbel werk in marketingactiviteiten.

3. Snellere feedbackloops verbeteren de prestaties van het team

Agile marketingbewijs toont aan dat kortere cycli en zichtbare lopende werkzaamheden leiden tot een betere doorvoer en responsiviteit. Het bijhouden van cyclustijd, doorvoer en de impact van experimenten helpt teams om zich snel aan te passen.

4. Budgetcontrole en ROI-discipline

Zonder metingen kunt u uitgaven niet rechtvaardigen. Standaard KPI-kaders creëren een verbinding tussen kanaalactiviteiten en omzetbijdragen en toerekenbare ROI (in tegenstelling tot ijdelheidstatistieken).

5. Leren versterkt

Consistente monitoring creëert vergelijkbare baselines, zodat elke test creatieve uitingen, aanbiedingen en doelgroepen verfijnt. De MMM-richtlijnen van Google benadrukken het opvullen van meetgaten om beslissingen beter uitvoerbaar te maken.

📖 Lees ook: Hoe u de samenwerking op de werkplek kunt verbeteren

Voordat we verder gaan: waarom ClickUp voor campagnesynchronisatie?

Werkverspreiding vertraagt de voortgang van campagnes. Briefs staan in documenten, updates staan in chats, taken zijn verborgen in andere tools en de laatste cijfers staan in een spreadsheet waartoe slechts een paar mensen toegang hebben. De schakel tussen beslissing en levering wordt verbroken en kleine problemen leiden tot gemiste doelstellingen.

ClickUp brengt alle onderdelen samen op één plek, zodat uw synchronisaties rustig, gefocust en gekoppeld aan actie zijn. Wanneer alles zich in één werkruimte bevindt, vindt het gesprek plaats naast het werk zelf. Updates worden omgezet in eigen volgende stappen zonder zijkanalen.

Op dezelfde pagina waarop het plan staat, worden ook de laatste cijfers weergegeven, zodat beslissingen worden gebaseerd op wat er is veranderd, en niet op het geheugen. Samenvattingen komen terecht waar het team werkt, waardoor er minder vervolgvergaderingen nodig zijn en koerscorrecties sneller kunnen worden doorgevoerd. U krijgt een stabiel ritme van korte synchronisaties, duidelijke eigendommen en zichtbare resultaten.

Hoe ClickUp helpt bij het synchroniseren van uw campagnes:

Eén enkele bron van waarheid voor eigenaren, status en volgende stappen

Updates worden als taken aangemerkt met duidelijke data terwijl mensen in de ruimte aanwezig zijn.

Dashboards staan naast de discussie, zodat beslissingen worden genomen op basis van live nummers.

Samenvattingen en overzichten komen terecht waar het werk zich afspeelt, waardoor er minder extra vergaderingen nodig zijn.

Waar te beginnen:

Bouw een gecentraliseerde marketingteaminstallatie via ClickUp voor marketingteams

Voer live, contextuele check-ins uit met ClickUp SyncUp s, zodat gesprekken, taken en follow-ups met elkaar verbonden blijven.

Houd korte teamgesprekken en verduidelijkingen bij in ClickUp Chat , zodat updates gemakkelijk te vinden zijn.

Zet woorden om in overzichtelijke acties met ClickUp Brain voor directe samenvattingen, het aanmaken van taken en snelle agenda's.

Wat zijn ClickUp SyncUps?

Bekijk creatieve ontwerpen op het scherm om de assets in één keer goed te keuren met ClickUp SyncUps

Stel je voor: je bent halverwege een campagnecheck met je marketingteam en cross-functionele stakeholders. Je schakelt tussen chat-apps, videogesprekken, takenlijsten en documenten, waarbij stukjes van het gesprek verspreid zijn over verschillende platforms en niemand zeker weet welke thread de 'volgende stap' bevat.

Met ClickUp SyncUps start u een live spraak- of video-sessie binnen uw werkruimte, koppelt u direct relevante taken, neemt u de discussie op en deelt u daarna automatische samenvattingen.

💯 Kortom: één plek om te beginnen, te bespreken, toe te wijzen en op te volgen zonder de context te verliezen.

Communiceer met uw team en maak taken aan binnen uw chatvenster met ClickUp Chat.

Hier volgt wat feedback van echte gebruikers:

Ik heb de interne chat volledig naar ClickUp verplaatst (voorheen gebruikten we Google Meet). Het werkt prima en het is handig om alle taken en documentatie daar te hebben.

Ik heb de interne chat volledig naar ClickUp verplaatst (voorheen gebruikten we Google Meet). Het werkt prima en het is handig om alle taken en documentatie daar te hebben.

– Reddit-gebruiker

Het staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds beter. De integratie met de rest van ClickUp is voor mij de belangrijkste functie.

Het staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds beter. De integratie met de rest van ClickUp is voor mij de belangrijkste functie.

– Reddit-gebruiker

Deze opmerkingen brengen twee zaken naar voren die relevant zijn voor marketingmanagers: ten eerste dat het samenbrengen van taken, documentatie, chats en vergaderingen in één uniforme werkruimte echte waarde biedt.

Ten tweede, hoewel de functies nog steeds in ontwikkeling zijn, waarderen gebruikers de sterke integratie met hun takenlijst en projectwerk.

Voor marketingteamleiders en campagne-eigenaren biedt ClickUp SyncUps een oplossing voor verschillende hardnekkige uitdagingen: gefragmenteerde notulen van vergaderingen, onduidelijke vervolgstappen na een synchronisatie en tijdverlies bij het zoeken naar bijlagen of statusopmerkingen in verschillende tools.

📌 Voorbeeld: Met ClickUp SyncUps krijgt u een vergaderruimte die inherent verbonden is met de werkruimte. Dat betekent dat wanneer iemand zegt: "We zullen de landingspagina tegen vrijdag optimaliseren", dit een gekoppelde taak wordt met status, deadline en eigenaar in dezelfde app.

Hoe marketingmanagers ClickUp SyncUps kunnen gebruiken om de voortgang van campagnes te bijhouden

Marketingteams die hun werk synchroniseren, groeien doorgaans sneller en verspillen minder.

McKinsey presenteert een rapportage waarin wordt gemeld dat bedrijven die creativiteit combineren met analyse en doelgerichtheid ongeveer twee keer zo snel groeien als hun concurrenten. Met andere woorden: gedeelde doelen, gedeelde gegevens en gedeelde rituelen zijn belangrijk.

Dat is ook een eenvoudige les voor campagnewerk. Marketingmanagers kunnen de voortgang in realtime bijhouden wanneer ze iedereen bij elkaar brengen en overeenstemming bereiken over een paar duidelijke prestatie-indicatoren.

Met dat in gedachten gaan we kijken hoe marketingmanagers ClickUp SyncUps kunnen gebruiken om de voortgang van campagnes te bijhouden op verschillende niveaus.

👀 Leuk weetje: Kenniswerkers besteden nog steeds het grootste deel van hun dag aan het coördineren van werk in plaats van het uitvoeren ervan. Uit Asana's Anatomy of Work blijkt dat ongeveer 60% van de tijd wordt besteed aan "werk over werk" en dat onnodige vergaderingen alleen al mensen ongeveer 157 uur per jaar kosten. Daarom is een strakkere, contextuele synchronisatie zo belangrijk.

Voorbereiding voorafgaand aan de vergadering

Geef uw team een rustig startpunt. Maak een SyncUp voor het chatkanaal van elke campagne, dat al is gekoppeld aan de lijst waar de bijbehorende campagnetaaken staan.

Start een SyncUp vanuit uw lijst met taken

Voeg een agenda toe in ClickUp Docs met een kort gedeelte voor successen, risico's en volgende stappen. Nodig de juiste teamleden uit en voeg de belangrijkste prestatie-indicatoren toe die u wilt bespreken. Voeg naast elk gespreksonderwerp de eigenaar toe en een vriendelijke herinnering om de projectupdates vóór het gesprek bij te werken.

Open de weergaven die de projecttijdlijn en deadlines tonen, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Deze eenvoudige voorbereiding helpt u de voortgang bij te houden zonder extra stress.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 60% van de mensen reageert binnen 10 minuten op instant messages, terwijl ongeveer 15% het overneemt. 2 uur. De mix van snelle berichten en trage reacties kan hiaten veroorzaken en teamwork vertragen. Met ClickUp worden berichten, taken en updates samen weergegeven, zodat niets wordt gemist en iedereen op zijn eigen tempo synchroniseert. Bekijk het gekoppelde chatten in actie. 👇🏼

Efficiëntie tijdens vergaderingen

Nodig belanghebbenden uit en bevestig de reikwijdte, risico's en volgende stappen via ClickUp SyncUp

Houd alles op één platform, zodat u niet tussen verschillende apps hoeft te schakelen.

Start het gesprek vanuit uw werkruimte en gebruik een ClickUp-taak of een ClickUp-document om snel aantekeningen te maken terwijl mensen aan het woord zijn. Wanneer iemand een update deelt, opent u de specifieke taak, wijst u deze toe en stelt u een duidelijke deadline in.

Als er nieuw werk binnenkomt, maak dan meteen taken aan door op de optie + t op Mac of alt + t op pc te drukken, waardoor het aanmaakmenu direct wordt geopend! Je kunt vervolgens ClickUp AI gebruiken om een korte samenvatting te maken, zodat het team gefocust kan blijven.

✍🏻 Houd het gesprek rustig en duidelijk: wat is er veranderd? Wat wordt geblokkeerd? Wat moet er worden aangepast?

Deze procedure maakt potentiële knelpunten eenvoudig zichtbaar en helpt u de prestaties in realtime bij te houden.

Acties na vergaderingen bijhouden

Laat de samenvatting als leidraad dienen voor de follow-up. Blijf uw actiepunten en volgende stappen bij houden aan de hand van de AI-notities. Controleer of aan elke beslissing een taak is toegewezen met een eigenaar en een deadline, en voeg een korte aantekening toe aan de taakcommentaar als bepaalde informatie later gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

Ontvang de aantekeningen van de ingebouwde AI-notitiefuncties in ClickUp.

Na verloop van tijd bouwen deze kleine gewoontes een nuttig overzicht van keuzes en resultaten op. U meet wat belangrijk is, houdt prioriteiten in de zichtbaarheid en brengt projecten op een stabiele en menselijke manier vooruit.

Voordelen van het gebruik van ClickUp SyncUps om campagnes bij te houden

Wanneer een team samen de voortgang bijhoudt, voelt het werk lichter aan en worden de resultaten duidelijker. ClickUp SyncUps bevindt zich in uw werkruimte, zodat al uw volgende stappen op één plek staan.

Hieronder vindt u een aantal eenvoudige manieren waarop dit marketingmanagers helpt om iedereen op één lijn te houden.

Minder moeheid tijdens vergaderingen

Wanneer updates vóór het gesprek binnenkomen en u daarna een overzichtelijke samenvatting krijgt, bent u minder tijd kwijt aan lange vergaderingen.

Met ClickUp SyncUps kunt u rechtstreeks vanuit uw werkruimte een gesprek starten, dit opnemen en direct een samenvatting delen met actiepunten die aan de bijbehorende taken zijn gekoppeld. Zo houdt u het gesprek kort en blijft het werk op gang.

De Work Trend Index 2024 van Microsoft laat ook zien dat leidinggevenden vertrouwen op AI om de werkdruk te verlichten en samenwerking soepeler te laten verlopen. Dit sluit aan bij de manier waarop ClickUp SyncUps samenvattingen maakt van aantekeningen en volgende stappen voor u.

Duidelijke zichtbaarheid in de status van campagnes

Teams groeien sneller wanneer creatieve ideeën en analyses samenkomen.

McKinsey levert een rapportage waarin staat dat bedrijven die creativiteit, analyse en doelgerichtheid combineren, ongeveer twee keer zo snel groeien als hun concurrenten. Het bijhouden van beslissingen, KPI's en eigenaars van taken op één plek sluit aan bij diezelfde gedachtegang.

U kunt deelnemen aan een SyncUp, een aantal belangrijke nummers bekijken via uw taken en dashboards, en precies zien wat er sinds vorige week is veranderd.

Verbeterde verantwoordingsplicht en snellere besluitvorming

Budgetten zijn krap, dus duidelijkheid is belangrijk. Gartner constateert dat gemiddelde marketingbudgetten ongeveer 7,7% van de bedrijfsomzet bedragen.

In die context maken snelle beslissingen en duidelijke verantwoordelijkheden voor het eigendom echt het verschil.

Tijdens een SyncUp kunt u de Taak die u bespreekt openen, de volgende stap toewijzen en een deadline instellen terwijl iedereen aanwezig is. De automatische samenvatting stuurt vervolgens een herinnering naar iedereen met zijn of haar verantwoordelijkheden.

Krijg snelle, door AI aangestuurde samenvattingen van uw taken en de werkruimte met ClickUp Brain.

Betere samenwerking tussen marketing, ontwerp en analyse

Er gebeuren goede dingen wanneer mensen met dezelfde doelen bijeenkomen tijdens een vergadering en op basis van gedeelde gegevens handelen.

Een recent voorbeeld is Intrepid Travel, dat een sterke groei rapporteerde na het afstemmen van merk- en prestatie-inspanningen en het werken aan de hand van gedeelde plannen.

In een SyncUp is dat soort afstemming eenvoudig. Ontwerpers kunnen een scherm delen, analisten kunnen naar een statistiek wijzen en marketeers kunnen het moment ter plekke omzetten in een Taak.

Bekijk de werkstroom in actie:

👀 Leuk weetje: De eerste display-advertentie op het web is een herinnering aan het feit dat aandacht vroeger gemakkelijk was; nu is er slimmere coördinatie voor nodig. Wired's verslag van de lancering van de banner van HotWired in 1994 laat zien dat vroege advertenties buitengewone interactie opleverden in vergelijking met de normen van vandaag. Moderne teams hebben schonere werkstroom-processen en slimmere synchronisaties nodig om vergelijkbare aandacht te krijgen.

Voorbeelden van gebruikssituaties voor marketingteams

Hieronder vindt u drie korte verhalen van echte teams die ClickUp gebruiken.

Deze casestudy's laten eenvoudig zien hoe georganiseerd werk mensen helpt om op tijd te werken. Na elk verhaal vindt u een korte aantekening over hoe ClickUp SyncUps dezelfde installatie nog gebruiksvriendelijker kan maken.

Eén inbox voor alle vragen bij Shipt

Het dataplatformteam van Shipt bevindt zich in het centrum van een zeer druk bedrijf. Verzoeken kwamen van alle kanten binnen en belangrijke details raakten gemakkelijk zoek. Daarom zijn ze overgestapt op ClickUp Forms, gebruiken ze tags en ClickUp automatiseringen om werk te routeren en geven ze leidinggevenden een live weergave met ClickUp dashboards.

Het team vertelt over tijdwinst en het verminderen van miscommunicatie wanneer alles op één plek staat. Kelly Smunk vat het eenvoudig samen.

Vóór ClickUp hielden we onze projecten op verschillende platforms bij. ClickUp heeft onze processen gecentraliseerd, waardoor we kostbare tijd hebben bespaard en miscommunicatie aanzienlijk hebben verminderd.

Vóór ClickUp hielden we onze projecten op verschillende platforms bij. ClickUp heeft onze processen gecentraliseerd, waardoor we kostbare tijd hebben bespaard en miscommunicatie aanzienlijk hebben verminderd.

Met één platform voor verzoeken en statusupdates kon het team taken eerlijk prioriteren en weloverwogen beslissingen nemen op basis van actuele gegevens.

Gebruik ClickUp AI's Assign, Prioritize en AI Cards om taakbeheer te automatiseren en direct realtime inzichten te verkrijgen.

Hoe ClickUp SyncUps het beter maakt

Marketing en data komen vaak samen om attributie en KPI's te beoordelen. Een korte SyncUp voorafgaand aan de wekelijkse planning kan ervoor zorgen dat iedereen met dezelfde nummers en dezelfde context aan de slag gaat.

De teams kunnen deelnemen aan het gesprek in het chatkanaal van de verzoeklijst, samen het dashboard openen en elk probleem omzetten in een taak met een eigenaar en een deadline. De samenvatting komt terecht in de werkruimte, zodat projectupdates later gemakkelijk terug te vinden zijn.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor aantekeningen voor een betere organisatie

De eenvoudige installatie achter de snellere posts van Cartoon Network

Centraliseer sociale kalenders in ClickUp om de productietijd te halveren, zoals Cartoon Network

Het socialeteam van Cartoon Network had één betrouwbare bron nodig om snel te kunnen handelen zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

Met ClickUp hebben ze de tijd die nodig is voor het maken en publiceren met ongeveer 50% verkort, het aantal sociale kanalen dat met hetzelfde team wordt beheerd verdubbeld en meer dan 2000 assets in minder tijd geproduceerd.

Dankzij aangepaste statussen bleef iedereen op de hoogte van de status van een bericht. Door de weergaven was het eenvoudig om plannen te maken voor verschillende merken.

ClickUp Dashboards toonde de output op een manier die leidinggevenden in een minuut konden scannen. Zoals Sarah Lively deelde:

We kunnen heel snel handelen omdat er één bron is met alle details die we nodig hebben.

We kunnen heel snel handelen omdat er één bron is met alle details die we nodig hebben.

Hoe ClickUp SyncUps het beter maakt

Ochtendvergaderingen zijn kort als het plan duidelijk is. Met een snelle SyncUp kunnen producenten, tekstschrijvers en ontwerpers de posts van die dag bevestigen, de resultaten van gisteren bekijken en eventuele last-minute wijzigingen doorvoeren.

Als er iets moet worden verplaatst, kunt u de Taak openen, de nieuwe eigenaar toewijzen en de nieuwe deadline instellen terwijl iedereen aanwezig is.

📖 Lees ook: Beste marketingplanningssoftware voor campagnes

Eén plek om te plannen en te onthouden aan de Miami University

Het carrièrecentrum van Miami University organiseert jaarlijks meer dan 200 gebeurtenissen en bereikt meer dan 19.000 studenten.

Ze bouwden een eenvoudige kennisbank in ClickUp Docs, gebruikten sjablonen om de stappen consistent te houden en organiseerden weergaven zodat iedereen in één oogopslag de werklast en status kon zien. Dit hielp bij het overdragen van taken en bij trainingen. Het gaf leidinggevenden ook een rustige manier om de voortgang te volgen.

De resultaten waren ook zichtbaar in de prestaties van de studenten, met een succespercentage van 98% binnen zes maanden na hun afstuderen. Michael Turner legde de verschuiving uit.

ClickUp is hoe we ervoor zorgen dat alle stappen die bij een gebeurtenis horen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

ClickUp is hoe we ervoor zorgen dat alle stappen die bij een gebeurtenis horen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Hoe ClickUp SyncUps het beter maakt

Gebeurteniswerk raakt veel partners. Een SyncUp van 10 minuten halverwege de week helpt bij het bevestigen van locaties, sprekers en promoties zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Deel een scherm om de tijdlijn te bekijken, eventuele hiaten om te zetten in taken en duidelijke eigenaren toe te wijzen. De samenvatting dient als een waardevol geheugen voor het team, helpt nieuwe leden het proces te leren en zorgt ervoor dat prioriteiten consistent blijven.

📖 Lees ook: Beste software voor schermdeling voor vergaderingen op afstand

Hoe SyncUp past in de marketingwerkstroom van ClickUp

Nu we begrijpen hoe ClickUp SyncUps uw proces vereenvoudigt, gaan we bekijken hoe verschillende functies in ClickUp samenwerken om uw inspanningen te verbeteren.

SyncUp + ClickUp-taaken voor volledige zichtbaarheid in campagnes

Maak vandaag nog geprioriteerde taken aan op basis van aantekeningen om eigendom en verantwoordelijkheid vast te leggen met ClickUp-taaken en ClickUp SyncUps

De meeste stress bij campagnes komt voort uit kleine hiaten. Een korte statusupdate die nooit aan het ontwerpteam is doorgegeven. Een nieuw idee dat geen taak is geworden.

Open tijdens het gesprek de taken die relevant zijn voor deze week. Bevestig de eigenaar, de volgende stap en een deadline terwijl iedereen aanwezig is. Als er nieuw werk verschijnt, maak dan direct taken aan met ClickUp-taaken en voeg een korte beschrijving toe, zodat niemand later op zoek hoeft te gaan naar de context.

Gebruik aangepaste velden voor kanaal, doelgroep of trechterfase om na de vergadering snel te sorteren. Voeg een opmerking toe voor kleine verduidelijkingen en tag specifieke teamgenoten die dit moeten zien.

Dit eenvoudige ritme biedt u een betrouwbare tijdlijn voor uw project.

ClickUp Dashboards en ClickUp Documents als uw enige bron van waarheid

Krijg sneller inzicht met AI-samenvattingen in ClickUp dashboards.

Campagnes voelen lichter aan wanneer uw nummers, plannen en woorden op één lijn zitten.

Bouw een ClickUp-dashboard dat in één oogopslag de prestaties van het team en de status van de campagne weergeeft. Voeg een cirkeldiagram toe voor de status van de middelen, een eenvoudige lijn voor wekelijkse aanmeldingen en een werkbelastingskaart, zodat de teamleider de balans kan controleren.

Als u zich afvraagt hoe u binnen enkele minuten vanaf nul ClickUp-dashboards kunt bouwen, bekijk dan deze korte YouTube-video:

U kunt dat dashboard vervolgens insluiten in een ClickUp document met de briefing, uw aantekeningen over de toon en een beknopte checklist voor goedkeuring.

Naarmate taken worden voltooid, worden uw doelen en marketingdoelstellingen bereikt zonder handmatige inspanningen. Dit biedt u een duidelijke manier om de voortgang te meten aan de hand van belangrijke prestatie-indicatoren en beslissingen toe te lichten tijdens vergaderingen over het bijhouden van campagnes.

ClickUp Brain om gesprekken om te zetten in overzichtelijke acties

Genereer automatische transcripties met tijdstempels voor uw vergaderingen met behulp van ClickUp Brain.

Houd het simpel en menselijk. Laat de tools het drukke werk doen, zodat u zich kunt concentreren op mensen en keuzes. Teams die deze functies gebruiken, besparen vaak ongeveer een dag per week en voltooien veelvoorkomende taken veel sneller. Dat uit zich meestal in minder handmatige aantekeningen, minder dubbele stappen en meer tijd om na te denken.

Tijdens een ClickUp SyncUps

Zeg bijvoorbeeld: "Maak taken aan voor drie carrouselvarianten voor Instagram en wijs ze toe aan Maya, met vrijdag als deadline." ClickUp Brain maakt de taken aan met de eigenaar en de datum.

Zeg: "Vat de campagne-vergadering om het tracking-proces bij te houden van vandaag in drie regels samen en maak een lijst met actiepunten." ClickUp Brain schrijft een korte samenvatting en koppelt elke taak, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Na het gesprek

Open ClickUp Brain en probeer een vriendelijke prompt. "Toon mij taken met de tag 'Lente-promotie' die deze week moeten worden uitgevoerd en nog in behandeling zijn." U krijgt een lijst die u met een korte aantekening in ClickUp Chat kunt plakken.

Hulp nodig bij het synchroniseren van morgen? "Stel een agenda van vijf minuten op voor de e-mailtestbeoordeling met één KPI en één risico om te bespreken. "

Vraag naar de taken die deze week moeten worden uitgevoerd om morgen de synchronisatie met ClickUp Brain te doen

SyncUps die vergaderingen koppelen aan OKR's en marketingdoelen

Stel campagnedoelen vast en voeg taken toe aan uw document met ClickUp Docs

Voortgang voelt echt als vergaderingen aansluiten bij resultaten. Maak een campagnedoel in een ClickUp-document dat uw OKR's weerspiegelt. Koppel vervolgens de taken die daaronder vallen, zoals creatieve leveringen, het aantal experimenten en kleinere statistieken zoals wekelijkse formulierinvullingen. Open het document om uw doelen aan het begin van uw SyncUp te bekijken, zodat iedereen dezelfde score ziet.

Als het doel achterloopt, kunt u onmiddellijk taken toewijzen met ClickUp-taaken, een deadline vaststellen die aansluit bij uw campagne en uw strategie voor het bijhouden van prestaties bevestigen. Wanneer het team het werk aflevert, komt het doel zonder extra inspanning een stapje dichterbij.

Zo bouwt u gestage voortgang op meerdere platforms en houdt u prioriteiten op één plek zichtbaar.

ClickUp Super Agents om campagnes tussen vergaderingen door voort te zetten

Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

Super Agents breiden de mogelijkheden van SyncUp uit door het werk tussen vergaderingen door te laten doorgaan.

Terwijl ClickUp Brain op dat moment helpt door aantekeningen vast te leggen, taken aan te maken en discussies samen te vatten, werken Super Agents continu in uw hele werkruimte. Ze houden op de achtergrond taken, documenten, aangepaste velden en doelen in de gaten en letten op vastgelopen werk, gemiste deadlines of vroege risicosignalen, zodat problemen aan het licht komen voordat ze een campagne vertragen.

Na de SyncUp zetten Super Agents het werk voort.

Ze houden bij of nieuwe taken op tijd worden voltooid, monitoren de voortgang van doelen naarmate taken worden uitgevoerd en houden dashboards nauwkeurig bij zonder extra inspanning. Als het momentum afneemt of een overdracht vastloopt, wordt dit vroegtijdig gesignaleerd, niet pas nadat de resultaten achterblijven.

Dit creëert een systeem waarin plannen actief blijven, de voortgang zichtbaar blijft en vergaderingen eerder controleposten worden dan controlecentra.

📖 Lees ook: Hoe u directe communicatie kunt gebruiken om de productiviteit te verbeteren

Praktijkvoorbeeld: een campagne uitvoeren SyncUp in ClickUp

Hier is een eenvoudige walkthrough die u kunt kopiëren voor uw volgende campagnevergadering om de voortgang bij te houden. Het houdt projectupdates duidelijk, helpt u de voortgang bij te houden en geeft elk teamlid een rustig pad naar actie.

Stap 1: Bereid alles voor in ClickUp Docs

Maak een korte agenda in ClickUp Docs met het doel, de belangrijkste prestatie-indicatoren, openstaande risico's en de drie belangrijkste gespreksonderwerpen. Koppel de relevante taken en noteer wie er over elk item moet spreken.

Stap 2: Start SyncUp vanuit het werk

Open het chatkanaal van de campagnelijst en klik op het SyncUp-pictogram om het gesprek te starten. Nodig extra teamleden uit en maak het agendadocument vast in de chat, zodat iedereen er gemakkelijk toegang toe heeft.

Stap 3: Open het ClickUp-dashboard

Deel uw ClickUp-dashboard voor de campagne. Bekijk een paar KPI's, scan de prestaties van het team en wijs op mogelijke knelpunten. Beperk dit gedeelte tot twee minuten, zodat de groep gefocust blijft.

Stap 4: Sorteer het werk en wijs taken toe

Open de specifieke taken waarvoor beslissingen moeten worden genomen. Wijs taken toe aan eigenaren, voeg een duidelijke deadline toe en stel eenvoudige prioriteiten in. Voeg één regel context toe, zodat niemand later hoeft te zoeken.

Stap 5: Leg beslissingen en aantekeningen vast

Typ korte aantekeningen in de opmerkingen bij de taak of in ClickUp Chat. Zet elke volgende stap om in een taak, tag de juiste persoon en voeg volgers toe voor belanghebbenden die updates willen ontvangen.

Stap 6: Sluit de cirkel en houd de voortgang bij

Sluit af met één zin over hoe succes eruitziet vóór de volgende check-in. De SyncUp-samenvatting verschijnt naast het werk, de doelen worden bijgewerkt naarmate items worden verplaatst en het dashboard geeft de voortgang weer voor uw teamleider en projectmanagers.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marketingcampagnes

Statistieken om bij te houden met ClickUp SyncUps

Atlassian voerde een intern experiment uit waarbij sommige statusvergaderingen werden vervangen door asynchrone video's, wat een besparing van 5000 uur aan vergadertijd opleverde. De conclusie is simpel: als je de juiste dingen meet, bespaar je tijd en werk je sneller.

Dit zijn de belangrijkste statistieken die u elke week moet bijhouden, zodat uw campagnes synchroniseren en nuttig en realistisch blijven:

Campagnevoortgang % voltooid op een ClickUp-dashboard , berekend als voltooide taken ten opzichte van het totale aantal taken, met een eenvoudige trend sinds de laatste projectupdates, zodat u de voortgang kunt bijhouden ten opzichte van de projecttijdlijn.

Blocker-oplossingspercentage per ClickUp SyncUp , geteld als blockers die zijn gesloten ten opzichte van blockers die zijn gemeld voor specifieke taken, met een korte aantekening in ClickUp-documenten en een deadline voor alles wat nog openstaat.

Bespaarde tijd tijdens vergaderingen door asynchrone updates , gemeten aan de hand van de gemiddelde SyncUp-duur per maand en het aantal updates dat in ClickUp Chat is verwerkt.

Deelname- en follow-uppercentages , vastgelegd als deelnemers die ten minste één update hebben gedeeld en actiepunten binnen de gestelde deadlines hebben voltooid, gefilterd op teamleden om de teamprestaties eerlijk te kunnen beoordelen.

Beslissingstijd vanaf 'probleem gemeld' in een Taakcommentaar tot 'beslissing geregistreerd', weergegeven in uren of dagen, zodat projectmanagers potentiële knelpunten kunnen opsporen en taken vroegtijdig kunnen toewijzen.

Update de kwaliteitsscore, een snelle beoordeling van 1 tot 3 die na elke SyncUp wordt toegevoegd met één zin context, zodat de teamleider het format kan aanpassen en iedereen op dezelfde lijn kan houden.

👀 Leuk weetje: Uit de bevindingen van Microsofts Work Trend 2024–25 blijkt dat de 'oneindige werkdag' echt bestaat: werknemers krijgen dagelijks ongeveer 117 e-mails en worden ongeveer elke 1,75–2 minuten gestoord. Strakke, asynchrone updates en duidelijkere vergaderritmes zijn nu essentieel om de focus te behouden.

Synchroniseer met ClickUp

Als u droomt van korte, gerichte synchronisaties van uw marketingteam, duidelijke eigenaren en eerlijke projectupdates, dan heeft u SyncUps nodig!

Want met ClickUp staat alles op één plek. SyncUps staat naast taken, ClickUp-documenten en doelen, zodat u taken kunt toewijzen, de tijdlijn van het project kunt bijwerken en de prestaties kunt bijhouden zonder tussen meerdere platforms te hoeven schakelen.

U kunt SyncUps gebruiken om het aanmaken van taken en het stellen van doelen onderdeel te maken van elke agenda, zodat elke eigenaar vertrekt met duidelijke doelen, realistische deadlines en de middelen om deze te bereiken.

De eenvoudige, taakgebaseerde gewoontes, in combinatie met de geavanceerde functies van ClickUp, geven uw bedrijf nog meer tijd om campagnes te ontwikkelen die de klantretentie verbeteren en resultaten behalen in uw ClickUp-Instance.

Als dat klinkt als het soort week dat u wilt, meld u dan aan voor ClickUp en probeer SyncUp met uw team.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

ClickUp SyncUps bevindt zich in uw werkruimte, direct naast taken, ClickUp Docs en projectupdates. U kunt tijdens het gesprek een taak openen, deze toewijzen, een deadline instellen en de tijdlijn van het project bijhouden zonder van tool te wisselen. Het is ontwikkeld voor synchronisatie van marketingteams en vergaderingen voor het volgen van campagnes, niet alleen voor video-gesprekken.

Ja. Start het gesprek vanuit de campagnruimte en deel uw ClickUp-dashboards om de voortgang, belangrijke prestatie-indicatoren en teamprestaties in realtime bij te houden. Werk een kaart of status direct bij en iedereen ziet de wijziging op één platform.

Het zet gesprekken om in overzichtelijke acties. U kunt beslissingen vastleggen, taken aanmaken op basis van de samenvatting en korte samenvattingen naar ClickUp Chat halen, zodat teamleden weten wat ze vervolgens nog moeten doen. Dit helpt bij projectmanagement om te meten wat er is veranderd en het proces eenvoudig te houden.

Ja. Neem een korte update op via SyncUps, die vervolgens in uw ClickUp Clips verschijnt. Kopieer en plaats de link in het kanaal en voeg aantekeningen toe in de Taak of het document voor context. Mensen kunnen reageren in ClickUp Chat, hun taken markeren en hun werk voortzetten zonder extra stress of vergaderingen.

Begin met een evaluatie van twee minuten van de ClickUp-dashboards en werk vervolgens de vijf belangrijkste taken af die van invloed zijn op de doelen. Bevestig voor elk item de eigenaar, de volgende stap en de deadline, en noteer vragen in ClickUp Docs voor follow-up. Sluit af met het noteren van risico's, tijdsregistratiebehoeften en één duidelijk succes, zodat het team gefocust blijft en de prestaties effectief kan bijhouden.