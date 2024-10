15 Beste chatten platforms voor 2024

Stelt u zich eens voor dat u naar een feestje gaat waar elke groep een andere taal spreekt - verkoop- en marketingteams in de ene hoek, klantenservice in de andere en vrienden die aan de andere kant van de kamer bijpraten.

De huidige chatplatforms voelen aan als zo'n feestje.

Er is een platform voor elk doel en het is moeilijk om te weten welk je wanneer moet gebruiken.

Nadat ik de meeste heb onderzocht, heb ik een lijst samengesteld van de beste chatplatforms voor elk gesprek - of je nu aan het werk bent, bijpraat met vrienden of query's van klanten afhandelt.

Waar moet je op letten bij chatplatforms?

Volgens Forbes, bijna 50% van de werknemers zegt dat slechte communicatie hun productiviteit belemmert.

Om het maximale uit uw chatplatform te halen, zijn hier enkele functies die u in gedachten kunt houden bij het in gebruik nemen van uw volgende oplossing.

Ondersteuning via meerdere kanalen : Zoek chatplatforms die meerdere communicatiekanalen integreren: e-mail, live chat, sociale media en sms

: Zoek chatplatforms die meerdere communicatiekanalen integreren: e-mail, live chat, sociale media en sms Aanpasbare widgets voor chatten : Uw chatplatform moet bij uw merk passen - aanpasbare chatwidgets en andere functies helpen bij het personaliseren van uw ervaring

: Uw chatplatform moet bij uw merk passen - aanpasbare chatwidgets en andere functies helpen bij het personaliseren van uw ervaring Automatisering en chatbots : Het automatiseren van repetitieve taken zoals het beantwoorden van FAQ's of het routeren van berichten bespaart tijd en verbetert de productiviteit van teams

: Het automatiseren van repetitieve taken zoals het beantwoorden van FAQ's of het routeren van berichten bespaart tijd en verbetert de productiviteit van teams CRM-integratie : Een goed geïntegreerd chatplatform helpt bij het centraliseren van klantinformatie, waardoor het gemakkelijker wordt om interacties bij te houden, de voortgang van zaken te bewaken en sterkere relaties op te bouwen

: Een goed geïntegreerd chatplatform helpt bij het centraliseren van klantinformatie, waardoor het gemakkelijker wordt om interacties bij te houden, de voortgang van zaken te bewaken en sterkere relaties op te bouwen Realtime monitoring: De mogelijkheid om bezoekersgedrag te monitoren en chats in real-time te analyseren verbetert de klanttevredenheid en biedt inzicht in de voorkeuren van klanten

De 15 beste chatten platformen

Nu we weten welke functies we in gedachten moeten houden bij het samenstellen van een lijst van chatplatforms voor instant messaging, deel ik mijn deel van de lijst met de beste kanshebbers:

1. ClickUp (Beste tool voor samenwerking en projectmanagement)

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - verspreide Taken, verloren gesprekken en bestanden die in de digitale leegte lijken te verdwijnen. Het voelt alsof je een konijnenhol induikt en uren later alleen maar gefrustreerd weer bovenkomt. ClickUp is het tegengif voor deze chaos.

ClickUp is ontworpen voor teams van elke grootte (ja, zelfs die op verschillende continenten) en brengt orde in de chaos met aanpasbare functies die de samenwerking tussen teams stimuleren, tijd besparen en iedereen letterlijk synchroon houden.

Wilt u al die verspreide gesprekken centraliseren? Ga naar ClickUp Weergave chatten waar al uw belangrijke discussies eindelijk samenkomen in één handige hub. Chat met uw team rechtstreeks binnen de relevante Taak of documenten zodat iedereen context heeft!

Met Toegewezen opmerkingen in ClickUp worden opmerkingen en feedback traceerbare Taken die niet verloren gaan. En dat is nog maar het begin.

ClickUp beste functies

Meervoudige integraties : Breng alles op één plek zonder steeds van app te moeten wisselen. Met meer dan1.000 integraties met werktools zoals Slack, Zoom, Google Werkruimte en Microsoft Office-zijn al je collega's op het werk hier welkom.

: Breng alles op één plek zonder steeds van app te moeten wisselen. Met meer dan1.000 integraties met werktools zoals Slack, Zoom, Google Werkruimte en Microsoft Office-zijn al je collega's op het werk hier welkom. Doelen bijhouden : Houd je team gefocust op OKR's (Objectives and Key Results) metClickUp Doelen. U kunt doelen instellen, bijhouden en verpletteren terwijl u de voortgang in realtime in de gaten houdt, of u nu mijlpalen bereikt op het gebied van marketing of een nieuw product lanceert

: Houd je team gefocust op OKR's (Objectives and Key Results) metClickUp Doelen. U kunt doelen instellen, bijhouden en verpletteren terwijl u de voortgang in realtime in de gaten houdt, of u nu mijlpalen bereikt op het gebied van marketing of een nieuw product lanceert Toegewezen opmerkingen: Zorg ervoor dat er geen feedback verloren gaat bij het vertalen metClickUp Toegewezen opmerkingen in Documenten, Taken en Whiteboards. Heb je een specifieke opmerking voor Sarah van marketing over die nieuwe advertentietekst? Vermeld haar in het document en voilà-..onmiddellijke communicatie

Collaborate effectively with your team using ClickUp to create documents, assign tasks, and monitor project progress

Real-time bewerking van documenten : Maak gebruik van realtime samenwerking opClickUp Documenten om documenten gelijktijdig te bewerken met meerdere leden van het team zonder de nachtmerrie van versiebeheer. Geen "Wie heeft dit bewerkt?" meer

: Maak gebruik van realtime samenwerking opClickUp Documenten om documenten gelijktijdig te bewerken met meerdere leden van het team zonder de nachtmerrie van versiebeheer. Geen "Wie heeft dit bewerkt?" meer Geïntegreerde functie voor chatten: Voer directe, realtime gesprekken met thread binnen Taken, Documenten en Projecten metClickUp chatten. Omdat die eindeloze threads over e-mail zo ouderwets waren!

gebruik ClickUp Chat om updates te delen, bronnen te koppelen en samen te werken op één plaats_

Instructies opnemen en delen: Neem uw scherm op, leg video vast en stuur gedetailleerde instructies naar uw team metClickUp Clips, de ultieme functie voor die 'ik kan dit niet uitleggen via chatten'-momenten. Geloof me, het is de perfecte oplossing om te voorkomen dat u verdwaalt in de vertaling

Neem uw scherm op, leg video vast en stuur gedetailleerde instructies naar uw team metClickUp Clips, de ultieme functie voor die 'ik kan dit niet uitleggen via chatten'-momenten. Geloof me, het is de perfecte oplossing om te voorkomen dat u verdwaalt in de vertaling 1000+ sjablonen om uit te kiezen: Ga snel aan de slag met kant-en-klareClickUp sjablonen voor alles van onboarding voor clients tot internationale samenwerking. Een snelle installatie voor een marketingcampagne nodig? Daar is een sjabloon voor. Hebt u een internationaal team dat een productlancering beheert? Ook daar is een sjabloon voor

Ook lezen: Etiquette van chatten met teams op het werk voor optimale samenwerking

rechtstreeks feedback toevoegen aan uw ClickUp Clips met commentaar in video_

Alfred Titus, Brighten A Soul Foundation's Administrative Support Manager, vat de ClickUp ervaring perfect samen:

Voor elke organisatie die worstelt met het beheren van hun projecten, zal ClickUp helpen bij de samenwerking op het gebied van projectmanagement. Met deze software kunnen mensen de items op hun takenlijst bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt ook het projectmanagement team om de voortgang van de projecten bij te houden om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Alfred Titus, Manager Administratieve Ondersteuning, Brighten A Soul Foundation

ClickUp limieten

Met zoveel functies heeft ClickUp een leercurve. Maar hier is het beste deel: Het inwerkproces verloopt soepel en als je het eenmaal onder de knie hebt, ben je niet meer te stoppen. 🏃🏻‍♂️

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 beste apps voor teamgroepchatten voor business

2. Slack (de beste voor teamcommunicatie en integratie van werkstromen)

via Slack Net als ClickUp is Slack een app voor chatten over productiviteit die bedrijven een centrale plek biedt voor alles, van discussies tot samenwerking.

Een van de voordelen van het gebruik van Slack zijn de meer dan 2.600 integraties (ja, echt waar).

Dus als je dit chatplatform gebruikt, is het waarschijnlijk compatibel met alle zakelijke apps die je al gebruikt. Slack's projectmanagement kracht ligt in de mogelijkheid om alle communicatie op te slaan en te organiseren - voor altijd (nou ja, bijna). Of het nu gaat om één-op-één chatten, een groepsbespreking of zelfs om berichten die worden uitgewisseld tijdens Slack Huddles (hun snelle functie voor audio- en videogesprekken), alles blijft op één plek zodat je er gemakkelijk bij kunt.

Slack beste functies

Hier zijn enkele functies die ik erg nuttig vond voor een goed functionerend team zoals het mijne (en waarschijnlijk ook het jouwe):

Georganiseerde gesprekken : Houd gesprekken georganiseerd met threaded comments. Perfect voor als je iemand midden in een discussie moet pingen

: Houd gesprekken georganiseerd met threaded comments. Perfect voor als je iemand midden in een discussie moet pingen Onmiddellijk contact : Gebruik Slack Huddles voor spontane spraak- of videovergaderingen, zodat je geen externe apps zoals Zoom of Teams nodig hebt

: Gebruik Slack Huddles voor spontane spraak- of videovergaderingen, zodat je geen externe apps zoals Zoom of Teams nodig hebt Deel eenvoudig bestanden : Deel eenvoudig documenten via Google Werkruimte of uw favoriete tool voor het delen van bestanden met drag-and-drop

: Deel eenvoudig documenten via Google Werkruimte of uw favoriete tool voor het delen van bestanden met drag-and-drop Visueel samenwerken: Brainstorm en werk samen met je team met Canvases, een ingebouwde tool voor whiteboards. Zie het als Slack's versie van creatieve, interactieve abonnementen

Slack limieten

Duur : Slack kan duur worden, vooral in vergelijking met andere live chat apps of platforms

: Slack kan duur worden, vooral in vergelijking met andere live chat apps of platforms Beperkt gratis abonnement : Je bent beperkt tot 90 dagen berichtgeschiedenis op het gratis abonnement

: Je bent beperkt tot 90 dagen berichtgeschiedenis op het gratis abonnement Betaald abonnement vereist : Om toegang te krijgen tot oudere berichtengeschiedenis, heb je een betaald abonnement nodig

: Om toegang te krijgen tot oudere berichtengeschiedenis, heb je een betaald abonnement nodig Onoverzichtelijke zijbalk : Als gesprekken zich opstapelen, kan de linkerzijbalk rommelig aanvoelen

: Als gesprekken zich opstapelen, kan de linkerzijbalk rommelig aanvoelen Geweldig zoeken: Hoewel krachtig, kan de geavanceerde zoekfunctie van Slack lastig zijn om onder de knie te krijgen

Ook lezen: 10 beste concurrenten voor Slack

Slack prijzen

Gratis abonnement

Pro Plan : $7,25 per gebruiker per maand

: $7,25 per gebruiker per maand Business+ : $12,50 per gebruiker per maand

: $12,50 per gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (het beste voor klantenbetrokkenheid en gepersonaliseerde berichten)

via Intercom Is 'slepen en neerzetten' uw idee van geavanceerde code? Zeg dan hallo tegen Intercom, je nieuwe beste vriend.

Dankzij de no-code aanpassingen van Intercom kunnen zelfs de minst technische mensen efficiënte workflows bouwen. Het gebruikt functies zoals aangepaste objecten om gegevensstructuren te maken die zijn aangepast aan de behoeften van je bedrijf.

Intercom beste functies

Werkstroom automatisering : Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door repetitieve taken te automatiseren met minimale handmatige invoer

: Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door repetitieve taken te automatiseren met minimale handmatige invoer Gegevens en analyses : Verkrijg waardevolle inzichten in klantgedrag en interactiepatronen om slimmere zakelijke beslissingen te nemen

: Verkrijg waardevolle inzichten in klantgedrag en interactiepatronen om slimmere zakelijke beslissingen te nemen Chatbot : Gebruik de chat widget voor real-time communicatie met websitebezoekers, door directe ondersteuning te bieden en de efficiëntie van de klantenservice te verbeteren

: Gebruik de chat widget voor real-time communicatie met websitebezoekers, door directe ondersteuning te bieden en de efficiëntie van de klantenservice te verbeteren Integraties met derden : Verbind naadloos met een groot aantal apps om uw werkstromen nog soepeler te laten verlopen

: Verbind naadloos met een groot aantal apps om uw werkstromen nog soepeler te laten verlopen Aangepaste objecten : Pas uw gegevensstructuren aan om te voldoen aan specifieke zakelijke behoeften

: Pas uw gegevensstructuren aan om te voldoen aan specifieke zakelijke behoeften Geen code nodig: Bouw aangepaste werkstromen zonder dat u een technische wizard aan uw zijde nodig hebt

Intercom limieten

Hoge prijzen : De abonnementen van Intercom kunnen duur zijn voor kleine bedrijven of starters met een budget. U moet de functies afwegen tegen uw behoeften

: De abonnementen van Intercom kunnen duur zijn voor kleine bedrijven of starters met een budget. U moet de functies afwegen tegen uw behoeften Aanpassing van e-mail : Terwijl sommige gebruikers Intercom's automatisering van e-mail voldoende vinden, vinden anderen dat het flexibiliteit en diepgang mist

: Terwijl sommige gebruikers Intercom's automatisering van e-mail voldoende vinden, vinden anderen dat het flexibiliteit en diepgang mist Complexiteit : De routing- en automatiseringsprocessen voor ondersteuningstickets kunnen aanvoelen als het oplossen van een Rubik's kubus - te doen, maar je moet geduld hebben

: De routing- en automatiseringsprocessen voor ondersteuningstickets kunnen aanvoelen als het oplossen van een Rubik's kubus - te doen, maar je moet geduld hebben Overweldigende gebruikersinterface : De gebruikersinterface kan op het eerste gezicht een beetje ontmoedigend zijn, met een leercurve die nieuwe gebruikers kan vertragen

: De gebruikersinterface kan op het eerste gezicht een beetje ontmoedigend zijn, met een leercurve die nieuwe gebruikers kan vertragen Problemen met klantenservice: Ironisch genoeg hebben sommige gebruikers trage antwoorden of onbehulpzame agenten gerapporteerd wanneer ze ondersteuning zochten bij Intercom's eigen team

Intercom prijzen

Essential : $39 per zetel/maand

: $39 per zetel/maand Geavanceerd : $99 per zetel/maand

: $99 per zetel/maand Expert: $139 per zetel/maand

Intercom beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

Ook lezen: 9 Beste Intercom alternatieven voor AI klantenservice

4. Tidio (Beste voor live chatten en automatisering van chatbotten)

via Tidio Tidio combineert live chatsoftware en chatbots in één gestroomlijnd platform, dat u helpt in contact te komen met klanten, query's te beheren en de verkoop te stimuleren - of u nu in realtime met klanten praat of chatbots de FAQ's laat afhandelen.

Bovendien integreert Tidio naadloos met Facebook Messenger, Instagram en e-mail, waardoor je al je communicatiekanalen onder één dak hebt.

Tidio beste functies

Uniforme communicatie : Houd interacties bij in live chatten, Messenger en e-mail - allemaal vanaf één pagina

: Houd interacties bij in live chatten, Messenger en e-mail - allemaal vanaf één pagina Real-time chatten : Betrek bezoekers direct via aangepaste widgets voor chatten, waardoor de klanttevredenheid en reactietijd toenemen

: Betrek bezoekers direct via aangepaste widgets voor chatten, waardoor de klanttevredenheid en reactietijd toenemen Chatbots : Automatiseer FAQ's van klanten met een enorme selectie chatbots die u kunt aanpassen om alles af te handelen, van productaanbevelingen tot query's om klantenservice te ondersteunen

: Automatiseer FAQ's van klanten met een enorme selectie chatbots die u kunt aanpassen om alles af te handelen, van productaanbevelingen tot query's om klantenservice te ondersteunen Diepgaande integraties : Integreer Tidio met de belangrijkste e-commerce en verkoopplatforms, waardoor het een veelzijdige chattool voor uw team wordt

: Integreer Tidio met de belangrijkste e-commerce en verkoopplatforms, waardoor het een veelzijdige chattool voor uw team wordt Mobiele en desktop-apps: Mis nooit een beat - reageer overal op klanten, of u nu op uw telefoon of computer bent

Tidio limieten

Beperkte ondersteuning van sociale platforms : Hoewel Tidio uitblinkt op Messenger en Instagram, integreert het niet met WhatsApp of X (voorheen Twitter), dus je mist die snelle verbindingen

: Hoewel Tidio uitblinkt op Messenger en Instagram, integreert het niet met WhatsApp of X (voorheen Twitter), dus je mist die snelle verbindingen Vertragingen in notificaties : Gebruikers hebben gerapporteerd dat Tidio soms traag is met het waarschuwen voor nieuwe chats, wat niet ideaal is als snelheid de sleutel is

: Gebruikers hebben gerapporteerd dat Tidio soms traag is met het waarschuwen voor nieuwe chats, wat niet ideaal is als snelheid de sleutel is Probleem met één tabblad : Als je meerdere e-commercesites beheert, plaatst Tidio al je berichten in één tabblad. Klinkt handig totdat het een beetje te druk wordt

: Als je meerdere e-commercesites beheert, plaatst Tidio al je berichten in één tabblad. Klinkt handig totdat het een beetje te druk wordt Prijzig voor schaalbaarheid : Het basisabonnement is betaalbaar, maar de kosten kunnen snel oplopen bij elke nieuwe gebruiker of wanneer je afgehandelde gesprekken de limiet van het abonnement overschrijden

: Het basisabonnement is betaalbaar, maar de kosten kunnen snel oplopen bij elke nieuwe gebruiker of wanneer je afgehandelde gesprekken de limiet van het abonnement overschrijden Multitasking problemen : Operators kunnen niet meerdere chatvensters afhandelen zonder notificaties te missen - ongelukkig voor een platform dat gebouwd is op communicatie

: Operators kunnen niet meerdere chatvensters afhandelen zonder notificaties te missen - ongelukkig voor een platform dat gebouwd is op communicatie Taalondersteuning: Tidio biedt geen uitgebreide meertalige ondersteuning, wat een obstakel kan zijn voor wereldwijde bedrijven

Tidio prijzen

Gratis abonnement : Gratis

: Gratis Start abonnement : $29/maand/100 gesprekken

: $29/maand/100 gesprekken Groeiplan : $59/maand/2000 gesprekken

: $59/maand/2000 gesprekken Tidio+ abonnement: $749/maand

Tidio beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (het beste voor klantenservice en verkoopondersteuning in realtime)

via LiveChat Stelt u zich dit eens voor: Je hebt een online winkel en behandelt vragen van klanten over verzending, retouren en promoties.

Met LiveChat kun je zien wat een klant typt nog voordat hij op verzenden drukt!

Combineer dat met ingeblikte antwoorden en uitgebreide berichten (je kunt zelfs leuke GIF's en afbeeldingen toevoegen) en je klantenservice zal zeker goede recensies krijgen.

LiveChat beste functies

Berichten bekijken : Krijg een voorsprong op query's van klanten door te zien wat ze typen voordat ze op 'verzenden' drukken

: Krijg een voorsprong op query's van klanten door te zien wat ze typen voordat ze op 'verzenden' drukken Aanpasbare widgets voor chatten : Stem uw chattools af op het thema en de huisstijl van uw website

: Stem uw chattools af op het thema en de huisstijl van uw website Gebruikte antwoorden : Bespaar tijd met kant-en-klare antwoorden voor veelvoorkomende vragen, want niemand vindt het leuk om 50 keer per dag hetzelfde antwoord te typen

: Bespaar tijd met kant-en-klare antwoorden voor veelvoorkomende vragen, want niemand vindt het leuk om 50 keer per dag hetzelfde antwoord te typen AI-gestuurde functies : Automatiseer berichten, verkort de responstijd en verbeter klantinteracties zonder een vinger uit te steken

: Automatiseer berichten, verkort de responstijd en verbeter klantinteracties zonder een vinger uit te steken Rijke berichten : Verstuur afbeeldingen, video's en zelfs product kaarten direct in de chat voor een meer interactieve ervaring

: Verstuur afbeeldingen, video's en zelfs product kaarten direct in de chat voor een meer interactieve ervaring Deel bestanden en chatarchieven: Deel essentiële documenten in real-time en houd alle gesprekken bij zodat u er later gemakkelijk bij kunt

LiveChat limieten

Vertraging : Af en toe kunnen chatberichten vertraging oplopen, waardoor gesprekken iets langer duren. Dit kan een domper zijn als snelheid de sleutel is

: Af en toe kunnen chatberichten vertraging oplopen, waardoor gesprekken iets langer duren. Dit kan een domper zijn als snelheid de sleutel is Geen geautomatiseerde spellingcontrole: Agenten kunnen af en toe een typefout over het hoofd zien, omdat er geen automatische spellingscontrole is

LiveChat prijzen

Starter : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Teams : $41/maand per gebruiker

: $41/maand per gebruiker Business : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijs

LiveChat beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (Beste voor uitgebreide klantenservice en ticketing)

via zendesk Of je nu een klein bedrijf hebt of een wereldwijde onderneming, het Zendesk chat platform heeft voor ieder wat wils.

Je kunt e-mails beheren, live chats afhandelen, support tickets bijhouden en zelfs je werknemers helpen bij het aan boord komen.

Mijn favoriete onderdeel is het ticketing systeem van Zendesk, dat verzoeken van e-mail, chatten, voice en social messaging kanalen centraliseert in één keurig pakket.

Zendesk beste functies

Ticketing systeem : Zet verzoeken van e-mail, chatten, telefoon en sociale media om in gecentraliseerde tickets voor ondersteuning

: Zet verzoeken van e-mail, chatten, telefoon en sociale media om in gecentraliseerde tickets voor ondersteuning Live chatten en berichten verzenden : Chatten met klanten op je website of via messaging apps zoals WhatsApp Business en Facebook Messenger

: Chatten met klanten op je website of via messaging apps zoals WhatsApp Business en Facebook Messenger Kennisbank : Bouw en beheer je helpcentrum met FAQ-artikelen, met ondersteuning voor meer dan 40 talen voor wereldwijde klanten

: Bouw en beheer je helpcentrum met FAQ-artikelen, met ondersteuning voor meer dan 40 talen voor wereldwijde klanten Rapportage en analyses : Krijg vooraf aangepaste rapporten om de prestaties van je team te meten en klantinteracties bij te houden

: Krijg vooraf aangepaste rapporten om de prestaties van je team te meten en klantinteracties bij te houden Communityforums : Maak forums waar klanten met elkaar kunnen communiceren en elkaars problemen kunnen oplossen, zodat uw ondersteuningsteam minder werklast heeft

: Maak forums waar klanten met elkaar kunnen communiceren en elkaars problemen kunnen oplossen, zodat uw ondersteuningsteam minder werklast heeft CRM voor de verkoop: Verhoog de productiviteit van uw verkoop door klantgegevens te centraliseren en te verbeterencommunicatie met uw verkoopteam *Meertalige ondersteuning: Bied klantenservice in meerdere talen zodat geen enkele klant buiten de boot valt

Zendesk limieten

Hoog prijs tag : Aan de uitgebreide functies van Zendesk hangt een prijskaartje, vooral voor kleine bedrijven of starters met een beperkt budget

: Aan de uitgebreide functies van Zendesk hangt een prijskaartje, vooral voor kleine bedrijven of starters met een beperkt budget Overweldigende interface : Met zoveel functies kan de gebruikersinterface aanvoelen als een doolhof, en er is een steile leercurve

: Met zoveel functies kan de gebruikersinterface aanvoelen als een doolhof, en er is een steile leercurve Beperkte e-commerce integratie: Zendesk is niet zo veelzijdig met e-commerce platforms zoals Shopify of BigCommerce, wat een spelbreker kan zijn voor online winkels

Zendesk prijzen

Suite Team : $55 per agent/maand

: $55 per agent/maand Suite Growth : $89 per agent/maand

: $89 per agent/maand Suite Professional : $115 per agent/maand

: $115 per agent/maand Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Zendesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (Beste voor CRM en marketing automatisering met chatten)

via HubSpot HubSpot is een populair chatplatform voor bedrijven van elke grootte.

Het biedt tools voor verkoop, marketing en klantenservice. Je kunt tot een miljoen contacten opslaan zonder vervaldatum.

Dit is vooral handig voor wie honderden rommelige spreadsheets beheert.

HubSpot beste functies

CRM-database : Sla tot 1 miljoen contacten en al je interacties op één plek op, zonder vervaldatum

: Sla tot 1 miljoen contacten en al je interacties op één plek op, zonder vervaldatum Aangepaste dashboards : Geef je verkooppijplijn weer en analyseer waar je staat met je deals

: Geef je verkooppijplijn weer en analyseer waar je staat met je deals Taakbeheer : Beheer en plan outreach-taken, verstuur e-mails, stel herinneringen in en mis nooit een deadline

: Beheer en plan outreach-taken, verstuur e-mails, stel herinneringen in en mis nooit een deadline E-mailmarketing : Gebruik drag-and-drop tools om persoonlijke e-mails te maken of kies uit kant-en-klare sjablonen

: Gebruik drag-and-drop tools om persoonlijke e-mails te maken of kies uit kant-en-klare sjablonen Integratie met Gmail en Outlook : Synchroniseer uw CRM met uw inbox, log e-mails en houd openingen en klikken in realtime bij

: Synchroniseer uw CRM met uw inbox, log e-mails en houd openingen en klikken in realtime bij Automatiseringstools en workflows: Automatiseer follow-ups, stuur gepersonaliseerde notificaties en betrek leads zonder een vinger uit te steken

Ook lezen: 10 beste HubSpot integraties & partners voor e-mail & CRM

HubSpot beperkingen

Prijzen escaleren snel : Het gratis abonnement van HubSpot is geweldig voor beginners, maar als je bedrijf groeit, stijgen de prijzen snel

: Het gratis abonnement van HubSpot is geweldig voor beginners, maar als je bedrijf groeit, stijgen de prijzen snel Jaarlijkse contracten : Als je er eenmaal in zit, is er geen gemakkelijke uitweg. HubSpot vergrendelt je in jaarcontracten zonder optie tot vroegtijdige beëindiging

: Als je er eenmaal in zit, is er geen gemakkelijke uitweg. HubSpot vergrendelt je in jaarcontracten zonder optie tot vroegtijdige beëindiging Het testen van A/B is beperkt : Je moet betalen voor het Geavanceerde abonnement ($800/maand) om toegang te krijgen tot A/B-tests

: Je moet betalen voor het Geavanceerde abonnement ($800/maand) om toegang te krijgen tot A/B-tests Niet ideaal als losse tool: HubSpot werkt het beste als je het gebruikt als een alles-in-één platform. Als je tools wilt mixen en matchen, is dit misschien niet iets voor jou

HubSpot prijzen

Sales Hub : Vanaf $20/maand voor twee gebruikers

: Vanaf $20/maand voor twee gebruikers Hub voor marketing : Vanaf $20/maand voor 1.000 leads

: Vanaf $20/maand voor 1.000 leads Hub Service : Vanaf $20/maand voor twee gebruikers (Inclusief live chatten)

: Vanaf $20/maand voor twee gebruikers (Inclusief live chatten) CRM Suite: Vanaf $20/maand

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (Beste voor live chatten en klantenservice voor kleine bedrijven)

via Olark Hebt u wel eens het gevoel dat u klanten verliest omdat ze de knop 'Contact opnemen' niet konden vinden of niet konden navigeren in uw helpsectie?

Het no-nonsense live chatplatform van Olark biedt uitkomst.

Olark biedt aanpasbare boxen en gebruiksvriendelijke functies zoals geautomatiseerde chattools, het bijhouden van bezoekers, chatoverdracht en delen van bestanden voor zowel kleine als groeiende bedrijven.

Olark beste functies

Aanpassing widget chat : Geef uw chatbox een stijl die past bij de look & feel van uw website of ga een stap verder met de Non-Branded Chatbox PowerUp

: Geef uw chatbox een stijl die past bij de look & feel van uw website of ga een stap verder met de Non-Branded Chatbox PowerUp Geavanceerde chattools : Stroomlijn de communicatie met delen van bestanden, notificaties op het bureaublad en chatten

: Stroomlijn de communicatie met delen van bestanden, notificaties op het bureaublad en chatten Chat analytics : Houd het chatvolume in de gaten, voeg aangepaste tags toe en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks rapportages per e-mail

: Houd het chatvolume in de gaten, voeg aangepaste tags toe en ontvang dagelijks, wekelijks of maandelijks rapportages per e-mail Geautomatiseerde berichtenuitwisseling : Betrek bezoekers proactief met geautomatiseerde begroetingen, chatrouting en ingeblikte reacties om uw team tijd te besparen

: Betrek bezoekers proactief met geautomatiseerde begroetingen, chatrouting en ingeblikte reacties om uw team tijd te besparen Targeted chatten: Bereik de juiste klant op het juiste moment met bezoekers bijhouden en chatten triggers

Olark beperkingen

Beperkte integraties : Hoewel Olark verbinding maakt met sommige CRM- en helpdesktools, zijn de integraties minder in vergelijking met andere live chatplatforms

: Hoewel Olark verbinding maakt met sommige CRM- en helpdesktools, zijn de integraties minder in vergelijking met andere live chatplatforms Eenvoudige chatbox : Als u op zoek bent naar flitsende functies zoals emoji's of GIF's, kan de tekst-only chat van Olark een beetje gewoon aanvoelen

: Als u op zoek bent naar flitsende functies zoals emoji's of GIF's, kan de tekst-only chat van Olark een beetje gewoon aanvoelen PowerUps kunnen bijdragen: Aangepaste functies zoals Visitor Insights en Co-browsing vereisen extra kosten, waardoor Olark prijzig is voor kleinere bedrijven

Olark prijzen

Standaard abonnement : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Pro abonnement: Aangepaste prijzen

Olark beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

Ook lezen: Beste interne bedrijfscommunicatiesoftware voor teamberichten in 2024

9. Re:Amaze (Beste voor multichannel klantenservice en helpdeskintegratie)

via LiveAgent Wat als u vragen van klanten via meerdere kanalen zou kunnen bijhouden en beantwoorden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken?

Dit is het voordeel dat u krijgt wanneer u met LiveAgent in zee gaat.

Bovendien kunt u met LiveAgent niet alleen uw ondersteuning centraliseren, maar ook uw websitebezoekers in realtime volgen.

LiveAgent beste functies

Geïntegreerde video gesprekken : Voer face-to-face chats met klanten rechtstreeks vanuit het platform

: Voer face-to-face chats met klanten rechtstreeks vanuit het platform Ticketing systeem : Zet klantverzoeken van elk kanaal - e-mail, sociale berichten, live chat en meer - om in tickets voor eenvoudiger beheer

: Zet klantverzoeken van elk kanaal - e-mail, sociale berichten, live chat en meer - om in tickets voor eenvoudiger beheer Ondersteuning via meerdere kanalen : Behandel vragen van klanten via e-mail, live chat, telefoon, video en zelfs forums, allemaal op één plek

: Behandel vragen van klanten via e-mail, live chat, telefoon, video en zelfs forums, allemaal op één plek Website monitoring: Houd bij hoe bezoekers met uw site omgaan en bied gepersonaliseerde uitnodigingen voor chatten in realtime aan

LiveAgent limieten

Beperkte integratiemogelijkheden : Hoewel LiveAgent uitblinkt in communicatiebeheer, zou het meer integratiemogelijkheden met andere zakelijke tools kunnen gebruiken

: Hoewel LiveAgent uitblinkt in communicatiebeheer, zou het meer integratiemogelijkheden met andere zakelijke tools kunnen gebruiken Geen AI-chatbots: In tegenstelling tot sommige concurrenten biedt LiveAgent geen AI-chatbots voor geautomatiseerde antwoorden, wat de responstijden voor veelvoorkomende query's kan vertragen

LiveAgent prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Klein abonnement: $9/maand per gebruiker.

$9/maand per gebruiker. Middelgroot abonnement : $29/maand per gebruiker.

: $29/maand per gebruiker. Groot abonnement : $49/maand per gebruiker.

: $49/maand per gebruiker. Enterprise-abonnement: $69/maand per gebruiker

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (Beste voor live chatten en spraakondersteuning)

Via ClickDesk Ooit gewenst dat u met uw klanten kon chatten en hen tegelijkertijd kon laten bellen - zonder hetzelfde platform te verlaten?

Maak kennis met ClickDesk, de populaire combinatie van live chatten en spraakondersteuning.

Ik heb het onlangs uitgeprobeerd en vond het leuk om realtime gesprekken, ondersteuning via spraak en integratie van sociale media in één platform te combineren.

ClickDesk beste functies

Live chatten en spraakondersteuning: Beheer live chatten en telefoongesprekken met klanten rechtstreeks vanuit het platform, zodat ze op meerdere manieren ondersteuning kunnen krijgen

Beheer live chatten en telefoongesprekken met klanten rechtstreeks vanuit het platform, zodat ze op meerdere manieren ondersteuning kunnen krijgen Integratie van sociale media: Laat klanten verbinding maken via Facebook en X (voorheen Twitter) voor nog meer flexibiliteit in de communicatie

Laat klanten verbinding maken via Facebook en X (voorheen Twitter) voor nog meer flexibiliteit in de communicatie Realtime analytics: Monitor chatprestaties en bezoekersgedrag met real-time gegevens om uw klantenservice te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten

Monitor chatprestaties en bezoekersgedrag met real-time gegevens om uw klantenservice te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten Click-to-call widget: Maak direct spraakoproepen mogelijk via de website met slechts één klik, zodat klanten onmiddellijk ondersteuning krijgen zonder de pagina te verlaten

Maak direct spraakoproepen mogelijk via de website met slechts één klik, zodat klanten onmiddellijk ondersteuning krijgen zonder de pagina te verlaten Integratie van apps van derden: Kan naadloos worden geïntegreerd met CRM-systemen, e-mailmarketingtools en helpdesksoftware om uw klantenbeheer te stroomlijnen

ClickDesk limieten

Basis chatbot mogelijkheden : ClickDesk biedt beperkte automatisering met chatbots, waardoor het minder robuust is voor het afhandelen van veelvoorkomende query's zonder menselijke agenten

: ClickDesk biedt beperkte automatisering met chatbots, waardoor het minder robuust is voor het afhandelen van veelvoorkomende query's zonder menselijke agenten Geen ondersteuning voor videogesprekken: Hoewel voice en live chat beschikbaar zijn, mist ClickDesk geïntegreerde videogesprekken, wat een nadeel kan zijn voor teams die behoefte hebben aan face-to-face klantinteracties

ClickDesk prijzen

Lite Plan: Free

Free Pro-abonnement: $14,99/maand per agent

$14,99/maand per agent Plus-abonnement: $24,99/maand per agent

$24,99/maand per agent Enterprise-abonnement: $39,99/maand per agent

ClickDesk beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5

Capterra: 3.4/5

12. Acquire (Beste voor klantenservice met co-browsing en video chatten)

via Verwerven.io Weet je, video klantenservice wordt verondersteld om groeien met 150% in de komende jaren. Ik bedoel, het is logisch. Zou je niet willen dat je snel een videogesprek kon voeren met een verwarde klant of schermen kon delen om een probleem binnen een paar seconden op te lossen?

Acquire is één platform dat nu al optimaal gebruik maakt van deze trend.

De live chat met ingebouwde video en VoIP-ondersteuning maakt het perfect voor real-time, persoonlijke klantenservice.

Acquire beste functies

Video & VoIP-gesprekken : Host videogesprekken in één of twee richtingen en maak verbinding met klanten via VoIP, allemaal ingebouwd in het platform - geen extra downloads

: Host videogesprekken in één of twee richtingen en maak verbinding met klanten via VoIP, allemaal ingebouwd in het platform - geen extra downloads Samen browsen en delen van schermen : Communiceer rechtstreeks met de browser van uw klant en begeleid hem door formulieren, klikken en beslissingen in realtime

: Communiceer rechtstreeks met de browser van uw klant en begeleid hem door formulieren, klikken en beslissingen in realtime Geünificeerde weergave voor agenten : Beheer al uw gesprekken met klanten - van live chatten tot chatbots - in één dashboard voor naadloze klantenservice

: Beheer al uw gesprekken met klanten - van live chatten tot chatbots - in één dashboard voor naadloze klantenservice Integratie met kennisbank: Suggereer automatisch helpartikelen tijdens chats, zodat er minder een live agent nodig is

Acquire limieten

Geen outbound marketing tools : Acquire blinkt uit in live chatten, maar mist de uitgaande marketing functies van andere chat platforms

: Acquire blinkt uit in live chatten, maar mist de uitgaande marketing functies van andere chat platforms Beperkte marketingkanalen: Geen integratie met Facebook Messenger en eenvoudige sms-opties limieten het marketingpotentieel

Acquire prijzen

Serviceabonnement : $500/maand, plus $25 per agent/maand

: $500/maand, plus $25 per agent/maand Geïntegreerd oplossingsplan: $2.000/maand, plus $45 per agent/maand

Verkrijg beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra:Te weinig beoordelingen

12. Facebook Messenger (het beste voor communicatie met klanten via sociale media)

via Facebook Laten we eerlijk zijn: bijna iedereen zit al op Facebook 3 miljard actieve gebruikers om precies te zijn. Dus waarom zou je Facebook Messenger niet gebruiken om je klantenservice te ondersteunen?

Het is gratis, vertrouwd en je kunt verbinding maken met je klanten op de plek waar zij zich het prettigst voelen.

Facebook Messenger beste functies

Deel bestanden : Verstuur eenvoudig bestanden, documenten en afbeeldingen tijdens chats, net zoals je dat zou doen via e-mail - waardoor de communicatie met klanten sneller en soepeler verloopt

: Verstuur eenvoudig bestanden, documenten en afbeeldingen tijdens chats, net zoals je dat zou doen via e-mail - waardoor de communicatie met klanten sneller en soepeler verloopt Spraak- en videoberichten : Stuur snelle spraak- of videoberichten voor een persoonlijker tintje als tekst niet genoeg is

: Stuur snelle spraak- of videoberichten voor een persoonlijker tintje als tekst niet genoeg is Automatische bots : Stel AI-gestuurde chatbots in om veelvoorkomende vragen van klanten af te handelen, feedback te verzamelen en zelfs uw diensten te promoten - perfect om uw ondersteuningsteam vrij te maken

: Stel AI-gestuurde chatbots in om veelvoorkomende vragen van klanten af te handelen, feedback te verzamelen en zelfs uw diensten te promoten - perfect om uw ondersteuningsteam vrij te maken Groep chats : Coördineer in realtime met teams of klanten door groepschats in te stellen - ideaal voor projectgebaseerde communicatie of om uw supportteam vrij te makenrealtime samenwerking met klanten *Delen van locatie: Deel uw locatie in realtime, wat geweldig is voor bedrijven die leveringen of persoonlijke diensten beheren

: Coördineer in realtime met teams of klanten door groepschats in te stellen - ideaal voor projectgebaseerde communicatie of om uw supportteam vrij te makenrealtime samenwerking met klanten *Delen van locatie: Deel uw locatie in realtime, wat geweldig is voor bedrijven die leveringen of persoonlijke diensten beheren Aangepaste instellingen voor contactpersonen: Pas de kleuren van chatten aan voor elke klant of demp gesprekken als u een pauze nodig hebt

Facebook Messenger limieten

Niet iedereen gebruikt Facebook : Oké, in tegenstelling tot onze introductie hebben sommige mensen sociale media afgezworen, dus je hebt misschien nog steeds een back-up live chat platform nodig

: Oké, in tegenstelling tot onze introductie hebben sommige mensen sociale media afgezworen, dus je hebt misschien nog steeds een back-up live chat platform nodig Instant response expectations: Klanten verwachten dat je snel antwoordt. Gelukkig kun je de openingstijden instellen om hun verwachtingen te managen

Facebook Messenger prijzen

Gratis abonnement

Facebook Messenger beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (Beste voor zakelijke berichten en klantenservice)

via WhatsApp Ik gebruik WhatsApp; jij gebruikt WhatsApp; 50 miljoen bedrijven gebruiken WhatsApp.

Wacht, wat?

Ja, startups en ondernemingen wereldwijd stappen over op WhatsApp om verbinding te maken met hun publiek.

We weten allemaal hoe het werkt op persoonlijk niveau, maar hoe werkt het voor een bedrijf? Laten we dat eens uitzoeken.

WhatsApp beste functies

Business profiel : Creëer een professioneel gezicht voor je bedrijf door je bedrijfsadres, website en meer toe te voegen. Een geverifieerde badge naast je naam helpt vertrouwen op te bouwen bij klanten

: Creëer een professioneel gezicht voor je bedrijf door je bedrijfsadres, website en meer toe te voegen. Een geverifieerde badge naast je naam helpt vertrouwen op te bouwen bij klanten Snelle antwoorden : Bespaar tijd door een instelling voor vooraf geschreven berichten voor veelgestelde vragen. Druk gewoon op "/" en selecteer het snelle antwoord - je hoeft niet steeds hetzelfde te typen!

: Bespaar tijd door een instelling voor vooraf geschreven berichten voor veelgestelde vragen. Druk gewoon op "/" en selecteer het snelle antwoord - je hoeft niet steeds hetzelfde te typen! Groet & afwezigheidsberichten : Begroet klanten automatisch en stuur zelfs berichten als je offline bent, want de eerste indruk is belangrijk en niemand wacht graag

: Begroet klanten automatisch en stuur zelfs berichten als je offline bent, want de eerste indruk is belangrijk en niemand wacht graag Labels : Organiseer contacten en chats met labels zoals 'Nieuwe klant' of 'VIP'. Zo kun je snel door gesprekken heen bladeren

: Organiseer contacten en chats met labels zoals 'Nieuwe klant' of 'VIP'. Zo kun je snel door gesprekken heen bladeren Catalogi en collecties : Laat je producten zien in catalogi. Klanten kunnen bladeren zonder WhatsApp te verlaten

: Laat je producten zien in catalogi. Klanten kunnen bladeren zonder WhatsApp te verlaten Interactieve berichten: Voeg knoppen toe voor snelle antwoorden en oproepen tot actie (CTA's) voor eenvoudige navigatie. Geen handmatig getyp meer, gewoon klikken en klaar!

WhatsApp limieten

Geen VoIP-nummers ondersteunen : Helaas ondersteunt WhatsApp niet langer VoIP-nummers. Je hebt een fysieke simkaart nodig

: Helaas ondersteunt WhatsApp niet langer VoIP-nummers. Je hebt een fysieke simkaart nodig Eén account per apparaat : Je kunt slechts één account per apparaat tegelijk gebruiken, wat het bereik voor grotere teams kan beperken

: Je kunt slechts één account per apparaat tegelijk gebruiken, wat het bereik voor grotere teams kan beperken Potentieel voor over-messaging : Pas op voor het spammen van klanten met te veel berichten-het kan snel vervelend worden!

: Pas op voor het spammen van klanten met te veel berichten-het kan snel vervelend worden! Gebonden aan Facebook: Aangezien WhatsApp eigendom is van Facebook, kan dit een breekpunt zijn voor degenen die op hun hoede zijn voor de socialemediagigant

WhatsApp-prijzen

Aangepaste prijzen

WhatsApp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (Beste voor wereldwijde communicatie en integratie van mobiele betalingen)

via WeChat Meer dan een miljard mensen gebruiken WeChat elke maand. Het is een krachtig platform voor individuele en groepsberichten, marketingpromoties en klantenservice.

Maar omdat WeChat in China is gevestigd, laten we eens kijken hoe het voor jouw overzeese bedrijf zal werken.

WeChat beste functies

WeChat officieel account : Maak een geverifieerd bedrijfsprofiel en communiceer rechtstreeks met uw klanten. Het is alsof je een mini-website in WeChat hebt. U kunt artikelen plaatsen, promoties uitvoeren en de geloofwaardigheid van uw merk opbouwen

: Maak een geverifieerd bedrijfsprofiel en communiceer rechtstreeks met uw klanten. Het is alsof je een mini-website in WeChat hebt. U kunt artikelen plaatsen, promoties uitvoeren en de geloofwaardigheid van uw merk opbouwen WeChat-miniprogramma's : Bouw miniprogramma's om in contact te komen met je publiek zonder dat ze de app hoeven te verlaten. Zie deze als apps binnen het WeChat-ecosysteem voor alles van e-commerce tot klantenservice

: Bouw miniprogramma's om in contact te komen met je publiek zonder dat ze de app hoeven te verlaten. Zie deze als apps binnen het WeChat-ecosysteem voor alles van e-commerce tot klantenservice WeChat-winkels : Richt direct een online winkel in op WeChat! Je klanten kunnen browsen, kopen en zelfs klantenservice krijgen - allemaal op één plek

: Richt direct een online winkel in op WeChat! Je klanten kunnen browsen, kopen en zelfs klantenservice krijgen - allemaal op één plek Betalingsintegratie : Maak naadloze transacties mogelijk met online betalingen via WeChat Pay.

: Maak naadloze transacties mogelijk met online betalingen via WeChat Pay. WeChat CRM : Verzamel gegevens over interacties en gedrag van klanten. U kunt bijhouden wanneer ze over uw merk praten, ondersteuning bieden en deze inzichten gebruiken om uw marketingstrategie aan te passen

: Verzamel gegevens over interacties en gedrag van klanten. U kunt bijhouden wanneer ze over uw merk praten, ondersteuning bieden en deze inzichten gebruiken om uw marketingstrategie aan te passen WeChat livestream en kanalen: Maak korte video's en organiseer live gebeurtenissen om in contact te komen met uw publiek

WeChat limieten

Ingewikkelde installatie : Een officiële WeChat account instellen kan lastig zijn, vooral voor niet-Chinese bedrijven. Je moet door een paar hoepels springen en verificatiekosten betalen

: Een officiële WeChat account instellen kan lastig zijn, vooral voor niet-Chinese bedrijven. Je moet door een paar hoepels springen en verificatiekosten betalen Gebonden aan China : WeChat is dominant in China, maar als je bedrijf wereldwijd actief is, heb je andere platforms nodig om internationale klanten te bereiken.

: WeChat is dominant in China, maar als je bedrijf wereldwijd actief is, heb je andere platforms nodig om internationale klanten te bereiken. Beperkt aantal aanpassingen: Hoewel het platform krachtige tools biedt, zijn de aanpassingsmogelijkheden voor bedrijven enigszins beperkt in vergelijking met standalone apps

WeChat prijzen

Buitenlandse bedrijven: Prijzen beginnen bij $500, en er zijn extra verificatiekosten van $99/jaar

Ook lezen: 10 beste alles-in-één softwareoplossingen voor uw werkstroom

ClickUp: Goed voor chatten, nog beter voor communicatie

Laten we het gesprek terugbrengen naar waar het om gaat: het vinden van een chatplatform dat past bij uw behoeften en de doelen van uw bedrijf.

Er zijn zoveel opties, die allemaal beweren de beste te zijn op de een of andere manier, maar ClickUp onderscheidt zich om een simpele reden: het geeft u precies wat u nodig hebt zonder poespas. Waarom tijd (en geld) verspillen aan functies die u nooit zult gebruiken?

ClickUp is ontworpen om u de meest efficiënte ervaring op het gebied van projectmanagement te geven en zit vol met tools die uw team en klanten tevreden houden.

Klaar om uw werkstromen te vereenvoudigen? Spring aan boord en meld u aan voor ClickUp vandaag nog gratis!