10 Beste Teams Groeps Chat Apps voor Business in 2024

Directe communicatie tussen de leden van een team is essentieel om de bal aan het rollen te houden bij elk project. Vroeger wisselden collega's e-mails uit om binnen het team te communiceren. In de loop der tijd is projectcommunicatie via logge threads met e-mails zo goed als verleden tijd geworden.

De huidige digitale werkplek geeft de voorkeur aan messaging apps en chattools voor naadloze, efficiënte samenwerking binnen teams. Natuurlijk zijn ze ook geweldig om je collega kattenfoto's te sturen! 🐈

Mijn team en ik hebben veel tijd besteed aan het evalueren van de populairste apps voor chatten met teams op de markt. Op basis van hun functies en ervaringen van gebruikers hebben we deze lijst samengesteld met de tien beste apps voor chatten met teams.

Laten we beginnen! 🚀

Wat moet je zoeken in apps voor teamchatten? Apps voor chatten met teams vormen de hub van alle activiteiten op de werkplek. Hier zijn enkele parameters die je kunt gebruiken om chatten met apps te evalueren:

Instant messaging: Dit is een gegeven. Een team chat app is bedoeld om real-time, directe communicatie tussen individuele gebruikers en groepen mogelijk te maken

Groepschatten: Je moet groepen kunnen maken om te communiceren en bestanden te delen met meerdere leden van het team tegelijk

Groepschatten: Je moet groepen kunnen maken om te communiceren en bestanden te delen met meerdere leden van het team tegelijk

Meldingen: De app voor chatten met teams moet gebruikers direct op de hoogte stellen van nieuwe berichten en activiteiten, zodat ze onmiddellijk kunnen reageren

Bestanden delen: Een team messaging app of chat platform moet een snelle en efficiënte manier bieden om bestanden te delen-documenten, afbeeldingen, en meer-om snel feedback te krijgen en dingen in beweging te houden

Gespecialiseerde apps voor verschillende platforms: Gebruikers moeten toegang hebben tot de messaging app vanaf het web, desktop-apps en mobiele apps voor Windows/Mac en Android/iOS

Gebruikers moeten toegang hebben tot de messaging app vanaf het web, desktop-apps en mobiele apps voor Windows/Mac en Android/iOS Gebruiksvriendelijke interface: De gebruikersinterface van de app moet intuïtief genoeg zijn om gebruikers door de functies van de app te laten navigeren zonder dat ze daarvoor een trainingsprogramma nodig hebben.

Gebruiksvriendelijke interface: De gebruikersinterface van de app moet intuïtief genoeg zijn om gebruikers door de functies van de app te laten navigeren zonder dat ze daarvoor een trainingsprogramma nodig hebben.

Integraties: De chat-app voor je team moet goed geïntegreerd zijn met de tools die je gebruikt in je dagelijkse werkstromen, zoals je CRM, kalender, oplossing voor videoconferenties, enzovoort.

Nu je weet wat je moet zoeken in een team messaging app voor je business laten we overgaan naar onze top tien van aanbevelingen.

De 10 beste apps voor chatten voor teams in 2024

1. ClickUp (Beste tool voor samenwerking en projectmanagement)

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met de ClickUp app voor chatten met teams en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen ClickUp is een alles-in-één tool voor teamcommunicatie, samenwerking en projectmanagement.

Hoewel veel apps voor chatten met teams basismogelijkheden voor berichten bieden, schieten ze tekort op gebieden als projectmanagement en het bijhouden van taken. Om een chatbericht in de context van een project te begrijpen, zijn teams gedwongen om met meerdere tools te jongleren, wat leidt tot gefragmenteerde gesprekken en verminderde productiviteit.

Met een alles-in-één-tool zoals ClickUp kan uw team communicatie, samenwerking en projectmanagement stroomlijnen in één enkel platform en zo tijd besparen en de efficiëntie verhogen.

Door gebruik te maken van ClickUp chatten kunt u team- en projectgerelateerde discussies centraliseren en contextualiseren, waardoor het een holistische oplossing is voor communicatie en samenwerking . Je kunt bestanden, taken, video's, afbeeldingen, audioclips en nog veel meer toevoegen aan de weergave van chatten en ervoor zorgen dat je boodschap luid en duidelijk wordt gehoord.

Op deze manier verminder je het wisselen tussen contexten, verhoog je de productiviteit en stroomlijn je de productiviteit.

Binnen een ClickUp-taak kunt u eenvoudig gedetailleerde Checklists maken en organiseren met groepen taken die u zelfs aan andere gebruikers kunt toewijzen ClickUp Brein clickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, verandert uw werkruimte in een doorzoekbare kennisbank. Krijg snel antwoorden over Taken, documenten en andere projectgerelateerde informatie zonder uw chatten te verlaten. Het bespaart tijd door repetitieve taken te automatiseren, zoals het maken van projectsamenvattingen, voortgangsupdates en statusrapporten, zodat u zich kunt concentreren op werk dat er echt toe doet.

ClickUp beste functies

Project-specifieke chatkanalen: Gesprek in realtime met uw team over taken en projectupdates door speciale kanalen te maken voor elk project met ClickUp Chatweergave

Gesprek in realtime met uw team over taken en projectupdates door speciale kanalen te maken voor elk project met ClickUp Chatweergave Contextuele communicatie: Vermeld taken of voeg documenten direct in de chat toe om uw gesprekken van context te voorzien. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit zonder de chat te verlaten voor meer informatie

Vermeld taken of voeg documenten direct in de chat toe om uw gesprekken van context te voorzien. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit zonder de chat te verlaten voor meer informatie Real-time messaging: Houd de werkstroom in het gesprek zonder ClickUp te verlaten. Met de chatweergave kunt u direct discussies voeren over taken en updates

Houd de werkstroom in het gesprek zonder ClickUp te verlaten. Met de chatweergave kunt u direct discussies voeren over taken en updates Taakbeheer: Verdeel grotere doelen van een project in beheersbare taken en subtaken, wijs ze toe aan teamleden, stel deadlines in, voeg audio- en videobestanden toe en werk de status van de taak bij om zichtbaarheid te behouden in de voortgang van het project met behulp vanClickUp Taken *In-chat taken aanmaken: Zet snel ideeën uit uw chatten om in taken met slechts een paar klikken

Maak projecten met hiërarchische taken, subtaken en checklists om de voortgang van het project bij te houden en de werklast van het team te bewaken met ClickUp-taak

Documentbeheer: Maak en deel goed gestructureerde documenten metClickUp Documenten om de ideeën van uw team vast te leggen en te organiseren zodat u ze gemakkelijk kunt openen.

In realtime of async samenwerken aan uw ClickUp Documenten met typeaanduidingen en opmerkingen

Digitale whiteboards: Nodig leden van uw team uit via chatten voor brainstormsessies en visuele samenwerking metClickUp Whiteboards. Begin met samenwerken met uw team op een leeg canvas, maak mindmaps en workflows, annoteer en voeg aantekeningen toe om ideeën te itereren en te ontwikkelen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboard.gif ClickUp-Whiteboard /%img/

Visueel samenwerken en brainstormen met ClickUp Whiteboards

Schermopname: Neem snelle walkthrough-video's op of communiceer uw ideeën en instructies met uw team via video met behulp vanClickUp Clips. Deel deze Clips via chatten

Voer async video gesprekken met ClickUp Clips voor naadloos chatten met teams

Gestroomlijnde notificaties: Personaliseernotificaties om op de hoogte te blijven van wat belangrijk is. ClickUp stelt u in staat om nauwkeurig af te stellen welke meldingen u ontvangt, zodat u niet wordt overspoeld door praatjes terwijl u toch op de hoogte blijft

ClickUp limieten

Niet alle geavanceerde functies van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Neem contact op voor prijsinformatie ClickUp Brain: Beschikbaar als add-on bij elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Slack (Beste tool voor instant messaging en samenwerking)

via Slack Slack is een veelgebruikte app voor chatten die integreert met meer dan 2000 tools en naadloos past in de technische stack van elke organisatie.

De gebruiksvriendelijke mobiele app van Slack biedt geavanceerde functies zodat jij en je team overal en altijd gesprekken kunnen blijven voeren. Je kunt teamcommunicatie stroomlijnen door speciale kanalen (beginnend met '#') te maken voor specifieke onderwerpen, discussies of doeleinden.

Slack beste functies

Maak kanalen aan die openbaar of privé zijn. Je kunt geselecteerde teamgenoten toevoegen aan een kanaal om gerichte discussies te voeren rond een project of initiatief

Voeg nieuwe leden toe aan de discussie door ze te '@'-vermelding in een antwoord, en elke gebruiker die deelneemt aan een thread wordt op de hoogte gebracht van nieuwe reacties of activiteit

Deel afbeeldingen, video's, documenten en bestandsvoorbeelden in een direct bericht of een kanaal via snelle uploads en downloads

Directe video vergaderingen of vergaderingen starten, of gesproken aantekeningen rechtstreeks vanuit de app versturen

Slack beperkingen

De prijsstructuur van Slack kan het onbetaalbaar maken voor kleine teams. De gratis versie biedt een beperkte berichtgeschiedenis en ondersteunt minder integraties

Mist geavanceerde functies voor videoconferenties zoals het plannen van vergaderingen en aantekeningen tijdens vergaderingen

Slack prijzen

Free Forever

Pro: $8,75/maand per gebruiker

$8,75/maand per gebruiker Business+: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Slack AI: Voeg toe aan elk betaald abonnement met een premie van $10 per gebruiker

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

3. Microsoft Teams (Beste platform voor samenwerking in teams en videoconferenties voor ondernemingen)

via Microsoft Hoewel Microsoft Teams een berichteninterface heeft, werd het gebouwd als een tool die vooral gericht is op videovergaderingen voor grote teams. Je kunt video vergaderingen plannen en deelnemen aan online vergaderingen en video chats vanuit een web browser, een desktop-app of een mobiele app. Microsoft Teams biedt ook live annotaties en bijschriften voor vergaderingen met videoconferenties.

Teams is ontwikkeld voor de zakelijke markt, wordt geleverd met Office365 en werkt naadloos samen met dat ecosysteem van applicaties.

Microsoft Teams beste functies

Berichten uitwisselen met teamgenoten via privé gesprekken of groepschatten

Deel bestanden en koppelingen met gebruikers of groepen. Een speciaal tabblad Bestanden vastgemaakt aan de bovenkant van een gesprek maakt het gemakkelijk om uw bestanden te vinden

Start audio- en videogesprekken vanuit een privé gesprek, maak direct video conferentie vergaderingen in een groepschat met maximaal 300 deelnemers, of plan een online vergadering met behulp van de Kalender of Outlook integraties

Beperkingen van Microsoft Teams

Voor sommige gebruikers kan het moeilijk zijn Teams te integreren in hun technische stack als hun organisatie geen Office365 gebruikt

Het ondersteunt geen geavanceerd Taak- en Projectmanagement

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (9.400+ beoordelingen)

4. Google chatten (het beste voor gebruikers van Google Werkruimte)

via Google Werkruimte Google Chat is een eenvoudige maar functionele app die geschikt is voor teams die behoefte hebben aan instant messaging en real-time video conferencing functies. Net als de meeste andere chat apps kun je audio- en videobestanden toevoegen en 'ruimtes' maken voor team-, onderwerp- of projectgerelateerde discussies.

Je kunt er één-op-één gesprekken mee voeren en grootschalige groepschats met maximaal 50.000 deelnemers.

Google Chat beste functies

Werkt naadloos samen met de rest van de Google Werkruimte apps: Gmail, Google Agenda, Google Drive, enz

Faciliteert in-line threaded discussies

Helpt informatie te vinden in chatten gesprekken met behulp van de zoekfunctie

Vat gesprekken samen met Google Assistant

Beperkingen van Google chatten

Mist geavanceerde functies voor chatten, zoals de mogelijkheid om koppelingen naar specifieke berichten te kopiëren

Opslagruimte is beperkt in lagere abonnementen

Prijzen voor Google chatten

Google Werkruimte Essentials : Free forever

: Free forever Google Workspace Business Starter : $7,20/maand per gebruiker

: $7,20/maand per gebruiker Google Workspace Business Standard : $14,40/maand per gebruiker

: $14,40/maand per gebruiker Google Workspace Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Google Werkruimte Enterprise: Aangepaste prijzen

Google chatten beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (42.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.300+ beoordelingen)

5. Pumble (Beste gratis Slack alternatief voor MKB)

via Bommel Pumble organiseert teamcommunicatie in kanalen voor specifieke teams, projecten of onderwerpen. Je kunt stem- of videovergaderingen 1:1 houden met gebruikers of grote groepen. Met een onbeperkte berichtgeschiedenis is het gemakkelijk om toegang te krijgen tot berichten en bestanden.

Het ontwerp van de gebruikersinterface, functies en mogelijkheden van Pumble weerspiegelen die van Slack. Dus, als je team behoefte heeft aan een Slack alternatief nodig heeft waarmee je de hoge gebruikerskosten kunt vermijden zonder afbreuk te doen aan de communicatiefuncties, kijk dan niet verder dan Pumble.

Pumble beste functies:

Krijg onbeperkte gebruikers en berichtgeschiedenis op het 'Free Forever-abonnement'

Vergemakkelijk een soepele adoptie voor teams met een Slack-achtige, gebruiksvriendelijke interface

Verstuur privé of naar groepen chatberichten, maak threads aan en deel bestanden

Pumble beperkingen

Ondersteuning voor integraties is beperkt op de lagere prijsniveaus

Scherm delen bij videogesprekken wordt alleen ondersteund bij de betaalde abonnementen

Pumble prijzen

Free Forever

Pro: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Business: $4,99/maand per gebruiker

$4,99/maand per gebruiker Enterprise: $7,99/maand per gebruiker

Pumble beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Lees meer: 10 Pumble-alternatieven voor chatten en teamcommunicatie in 2024

6. Chanty (Beste tool voor berichten- en Taakbeheer)

via Chanty Chanty is een chat- en communicatieplatform voor teams met ingebouwde functies voor Taak- en Projectmanagement waarmee het zich onderscheidt van de meeste andere tools op deze lijst. Het kan worden gebruikt voor bedrijfsbrede aankondigingen en privéberichten met geplande en verdwijnende berichten.

Chanty beste functies

Taken maken en toewijzen vanuit berichten, ze organiseren op Kanban-borden, deadlines instellen en herinneringen krijgen voor deadlines

Bespreek updates met je team via tekst- en spraakberichten

Voer audio- en videogesprekken en presenteer je scherm voor een snellere samenwerking

Limiet van de tijd

Er is geen kalender weergave om taken op een tijdlijn te visualiseren, dus gebruikers moeten handmatig door de deadlines van taken bladeren

Het heeft een beperkt aantal native integraties

Chanty prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Business: $4/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Twist (beste asynchrone communicatietool voor teams op afstand)

via Twist Twist is een app voor teamcommunicatie die is ontwikkeld om teams op afstand productiever te maken door middel van asynchrone gesprekken. In plaats van het rechtstreeks posten van berichten in kanalen, maken gebruikers of dragen bij aan threads binnen een kanaal zoals ze zouden deelnemen aan een forum. De interface is ontworpen om rommel te minimaliseren zodat er geen gesprek verloren gaat.

Twist beste functies

Houd gesprekken gefocust en georganiseerd met asynchrone threads

Formateer je tekstantwoorden met de message editor en reageer op berichten met emoji's

Stuur directe berichten naar teamgenoten en voer 1:1 privé gesprekken

Vind snel informatie in threads met de krachtige zoekfunctie

Twist limieten

Geen real-time communicatie

Als je team gewend is aan instant messaging, kan het lastiger zijn om je aan te passen aan async threaded gesprekken

Beperkte native integraties met software van derden

Twist prijzen

Gratis

Unlimited: $8/maand per gebruiker

Twist beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Flock (Beste hub voor samenwerking tussen organisaties)

via Kudde Flock Team Messenger bevat alle essentiële functies die je zou verwachten van een team chat app-gesprekskanalen, video conference calls, delen van bestanden, enz.

Het helpt ook bij het bijhouden van taken met aantekeningen, herinneringen en to-dos. Door een aantal overeenkomsten in de interface en navigatie, kan het een geweldige oplossing zijn Microsoft Teams alternatief .

Flock beste functies

Gesprekken met je hele team stroomlijnen via kanalen en threads aanmaken door te antwoorden op berichten in een kanaal

Voer audio- en videogesprekken in privé gesprekken of een kanaal voor groepsgesprekken

Deel bestanden veilig met gebruikers of teams en krijg snel toegang tot alle gedeelde bestanden in je werkruimte

Flock limieten

Sommige gebruikers rapporteerden dat de slechte beeldkwaliteit de communicatie tijdens cruciale vergaderingen beïnvloedde

Het integreert mogelijk niet met alle specifieke tools of applicaties waar je team op vertrouwt, waardoor handmatige workarounds of extra stappen nodig zijn

Prijzen van Flock

Gratis

Pro: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

9. Troop Messenger (Beste communicatie app voor teams op afstand)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/TroopMessenger-app.png De app TroopMessenger gebruiken om met teams te communiceren /$$img/

via Troepenboodschapper Troop Messenger is een tool voor samenwerking en instant messaging, ontwikkeld voor teams die op zoek zijn naar een veilig platform voor bedrijfscommunicatie en Taakbeheer. Het vergemakkelijkt teamcommunicatie via chatten, spraak- en videogesprekken met delen van het scherm. De USP van Troop is veiligheid, zodat je zelfs vertrouwelijke berichten kunt versturen in een privé chatvenster dat zichzelf vernietigt en geen chatgeschiedenis achterlaat.

Troop beste functies

Beveilig uw werk gesprekken met end-to-end encryptie

Verzend berichten en bestanden tegelijkertijd naar meerdere gebruikers zonder extra kanalen aan te maken

Deel bestanden in 1:1 gesprekken of groep chats en bekijk previews van gedeelde bestanden

troepenlimieten

De mobiele versie kan trager zijn dan de desktop applicatie

Er is geen gratis abonnement; Troop biedt alleen een gratis proefversie van zeven dagen aan

Prijzen van Troop

Premium: $2,50/maand per gebruiker

$2,50/maand per gebruiker Enterprise: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Superieur: $9/maand per gebruiker

Troop beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Zoho Cliq (Beste app voor teamcommunicatie voor organisaties in het Zoho ecosysteem)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-4-1400x732.png Communicatietool voor teams Zoho Cliq /$$$img/

via Zoho Cliq is de zakelijke messaging app van de Zoho-suite van applicaties. Het is een lichtgewicht, snelle chatsoftware voor teams die naadloos integreert met de Zoho-suite van zakelijke apps. Je kunt belangrijke gesprekken van een kanaal omzetten in een privé direct message en video streams hosten om belangrijke aankondigingen te doen of town halls te organiseren.

Zoho Cliq beste functies

Meerdere gesprekken in één venster weergeven

Onbeperkt audio- en videogesprekken hosten met deelopties voor schermen

Deel bestanden met kanalen en voer threaded discussies via opmerkingen

Zoho Cliq beperkingen

Gebrek aan opties om notificaties of de layout van het chatvenster aan te passen

Geen ondersteuning voor het markeren of annoteren van PDF's en afbeeldingen

Zoho Cliq prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Professioneel: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Enterprise: $4/maand per gebruiker

Zoho Cliq beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

Gebruik ClickUp voor effectieve teamcommunicatie

Teams chatten apps bieden veel functies die de communicatie in uw organisatie kunnen stroomlijnen: instant messaging, audio- en videogesprekken, delen van bestanden, enz. Communicatie op de werkplek draait echter vaak om taken en projecten. Als de chat-app voor teams het beheer van taken niet ondersteunt, zullen de gesprekken van je team verspreid zijn over meerdere tools.

We weten dat het wisselen van context tussen meerdere apps de productiviteit aanzienlijk kan verlagen. En dat is waar ClickUp helpt als een alles-in-één oplossing. Het combineert projectmanagement, samenwerking tussen teams en chatten in één platform.

Je team kan vandaag nog aan de slag met ClickUp. Taken, Sprints, Kanban-borden, documenten, whiteboards en realtime chatten zijn beschikbaar op alle abonnementen, inclusief het Free Forever-abonnement. Registreer u gratis op ClickUp .