Top 10 Google Chat-alternatieven voor het opschalen van teamcommunicatie

Je hebt de mantra "communicatie is de sleutel" waarschijnlijk al een miljoen keer gehoord, maar met de opkomst van werkplekken op afstand is deze zin nog relevanter geworden. ☎️

Teams die op afstand werken zijn sterk afhankelijk van probleemloze communicatie om de fysieke kloof te overbruggen en teamwerk mogelijk te maken. Gelukkig zijn er online apps voor samenwerking en tools voor zakelijke berichten hebben het voor teams mogelijk gemaakt om verbonden te blijven en belangrijke updates bij te houden, ongeacht hun fysieke locatie en tijdzone.

Sinds het vervangen van Hangouts in 2020 heeft Google Hangouts bewezen een effectieve manier te zijn om te chatten communicatiemiddel -vooral voor gebruikers van Google Werkruimte, dankzij de naadloze integratie met werkruimte apps.

Ondanks het feit dat het een veilige en eenvoudige manier is om samen te werken en bestanden te delen binnen het ecosysteem van Google, is Google Chat zeker niet de beste optie die er is. In het beste geval is het een fatsoenlijke tool; andere tools presteren net zo goed of zelfs beter.

In dit artikel verkennen we de 10 beste alternatieven voor Google Chat, waarbij we hun belangrijkste functies uitsplitsen en een aantal tekortkomingen aanstippen om je te helpen bij het kiezen van je volgende tool voor teamsamenwerking.

Wat is Google chatten?

Via: Google chatten Google Chat, geliefd bij veel gebruikers van Google Werkruimte, is een krachtig hulpmiddel waarmee uw team effectief kan samenwerken en op de hoogte kan blijven van gedeelde Taken.

Communicatie is opgebouwd rond individuele berichten of kanalen zoalsSpaces en groepsgesprekken.

Over het algemeen is de interface eenvoudig en intuïtief, waardoor het gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is. Bij Spaces is de communicatie georganiseerd in threads zodat gebruikers gemakkelijk kunnen doorklikken en specifieke berichten kunnen beantwoorden.

Het belangrijkste van Google Chatten is dat het naadloos integreert met het bestaande netwerk van apps van Google. Je kunt virtuele vergaderingen houden op Meet, gemakkelijk Drive-bestanden delen of direct taken en gebeurtenissen toevoegen aan Google Agenda.

Bovendien bevat het een behoorlijk geoptimaliseerde zoekfunctie. Dus of je nu je chatgeschiedenis doorspit op zoek naar belangrijke informatie of documenten zoekt in een zee van tekst, je kunt filters gebruiken om ze direct naar je toe te halen!

Onlangs heeft Google AI-functies in hun apps geïmplementeerd en chatten is daarop geen uitzondering. Je kunt profiteren van de ondersteunende mogelijkheden van Duet AI om je te helpen op de hoogte te blijven en nuttige inzichten te krijgen uit gesprekken in je werkruimte Chat. 🤖

Hoe kies je het beste alternatief voor Google Hangouts?

Als je bedenkt dat Google Chat een beperkt aantal integraties met derden heeft en een aantal geavanceerde functies mist vanwege het te simplistische ontwerp, laat het veel te wensen over. Het resultaat is dat je misschien meer uitgebreide tools voor teamcommunicatie wilt onderzoeken.

Hier zijn enkele belangrijke kwaliteiten om te overwegen als je op zoek bent naar een alternatief voor Google Chat:

Gebruiksgemak: Het moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor elk lid van je team, met functies die intuïtief en gemakkelijk te navigeren zijn Veiligheid: De tool moet prioriteit geven aan veiligheid en bescherming bieden tegen datalekken Integraties: De alternatieve tool moet een breed bereik aan integraties hebben om de werkstroom en productiviteit van je team te verbeteren Automatisaties: Je moet aangepaste workflows kunnen maken die Taken stroomlijnen en tijd besparen Aanpasbaarheid: Aanpasbare functies voor aanpassing aan specifieke communicatiebehoeften van teams

10 beste Google Hangouts alternatieven om te proberen in 2024

Met bovenstaande factoren in gedachten, duiken we in de 10 beste Google Chat alternatieven die je kunt gebruiken om teamsamenwerking en -communicatie te verbeteren.

Weergave van chatten slaat al uw opmerkingen op in ClickUp om snel gesprekken terug te vinden

ClickUp is een topproductiviteits- en samenwerking in teams platform dat een breed bereik aan functies biedt voor projectmanagement en teamcommunicatie. Het biedt een naadloze manier om gedeelde Taken te visualiseren en ze effectief te beheren tot ze voltooid zijn. ClickUp's weergave chatten is het centrale communicatiekanaal van het platform. Hier kunt u gesprekken starten, bestanden en bronnen delen en opmerkingen toewijzen. Met de Vermeld optie tag specifieke leden van het team in gesprekken, zodat ze op de hoogte zijn van updates en wijzigingen.

Heb je een eenvoudige manier nodig om je teamleden precies te laten zien waar je het over hebt? ClickUp Clip is de manier om te gaan. Het is de functie van het platform om schermen op te nemen. Hiermee kunt u uw werkruimte opnemen en delen met uw teamleden zodat ze kunnen meekijken en problemen gemakkelijk kunnen oplossen. Commentaar in ClickUp zijn een van de meest effectieve manieren om in realtime te communiceren en feedback te geven op het werk dat is gedaan. Wijs opmerkingen toe aan leden van het team in plaats van nieuwe Taken aan te maken. Op die manier kunt u besparen op communicatietijd en kleinere actiepunten creëren binnen grotere Taken. 📝

Eenvoudig documenten formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlapping in ClickUp ClickUp Documenten is een andere effectieve samenwerkingstool, ideaal voor het maken, bewerken en delen van documenten met uw team. Of u nu brainstormt over ideeën voor een project of aantekeningen voor vergaderingen maakt, met deze functie kunt u samenwerken met leden van uw team om tijd te besparen en elimineert onnodig heen en weer geloop. 📃

U kunt gebruikmaken van ClickUp AI rechtstreeks binnen Docs om Taak-updates en aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, actiepunten te genereren en uw content te bewerken.

ClickUp beste functies

Gecentraliseerd communicatiekanaal om gesprekken te starten, bestanden te delen en opmerkingen als Taken toe te wijzen

Functie om commentaar te geven voor async samenwerking

Deeloptie voor schermopname om uw werkruimte met het team te delen

Zeer aanpasbare werkruimte met functies zoalsAangepaste veldentaken, statussen en werkstroombeheer

Samenwerkende, AI-ondersteunde hub voor documenten om in realtime ideeën te delen en te brainstormen

Meer dan 1.000 integraties met populaire apps voor werk

Veilig platform

ClickUp limieten

Het kan een beetje verwarrend zijn om door de vele functies van het platform te navigeren

De mobiele app heeft niet zoveel functies als de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Slack

Via: Slack Slack is een geweldig alternatief voor Google chatten dat mogelijkheden voor messaging en delen van bestanden biedt om teams effectiever te laten samenwerken. Naast gewone communicatieopties biedt de tool geavanceerde functies zoals video- en audiogesprekken en samenwerkingsdoeken.

Kanalen zijn de centrale ruimtes voor team gesprekken, met threads voor specifieke berichten. Individuele berichten worden georganiseerd in directe chats. 📩

Met de Huddles optie van Slack kun je gemakkelijk een gesprek voeren met je teamgenoten zonder een vergadering te plannen. Doordat je schermen, emoji-reacties, bestanden, koppelingen en documenten kunt delen, is Huddles een geweldige manier om in verbinding te blijven met je team.

Slack biedt ook geavanceerde zoekfilters-gebruik ze om je zoekresultaten te beperken en het vinden van specifieke berichten of bestanden een fluitje van een cent te maken! 💨

Alles op een rijtje, Met Slack kun je het volgende integreren met verschillende tools en diensten om je werk gecentraliseerd te houden en het afleidende wisselen tussen apps te minimaliseren.

Slack beste functies

Georganiseerde berichten en chats met zoekfilters

Breed bereik aan integraties

Real-time video-samenwerking via Huddles

Voorkeuren voor notificaties voor specifieke kanalen en trefwoorden

Aangepaste werkruimtethema's en emoji's

Slack limieten

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Notificatiebeheersysteem is niet intuïtief

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Business+ : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

4.5/5 (30.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

3. Discord

Via: Discord Discord is een eengemaakt communicatieplatform waarmee gebruikers kunnen chatten via tekst-, spraak- en audiokanalen. In eerste instantie ontworpen voor gamers, is het populair geworden in verschillende online gemeenschappen. 🕹️

Gebruikers kunnen private of publieke servers maken die opgebouwd zijn rond verschillende rente en themagroepen om verbinding te maken met leden van het team. Het biedt ook functies zoals scherm- en bestandsdeling.

Discord heeft een breed bereik van integraties die de functie uitbreiden. Je kunt het koppelen met bots om taken en workflows te automatiseren of het koppelen aan gamingplatforms en populaire streamingdiensten zoals YouTube en Twitch.

Omdat het echter niet ontworpen of volledig geoptimaliseerd is voor zakelijke communicatie, zijn sommige Discord alternatieven zijn misschien beter geschikt voor dit specifieke doel.

Discord beste functies

Real-time communicatie via spraak- en videogesprekken

Scherm- en bestandsdeling

Aanpasbare notificaties

Ondersteuning voor automatisering van bots

Integraties met toepassingen voor sociale media

Discord beperkingen

Niet geoptimaliseerd voor communicatie tussen business en teams

Zorgen over privacy en veiligheid

Discord prijzen

Gratis

Nitro basis : $2.99/maand

: $2.99/maand Nitro: $9,99/maand

Discord beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) VertrouwRadius: 8.7/10 (150+ beoordelingen)

4. Telegram

Via: Telegram Telegram is een cloud-gebaseerd messaging platform dat ideaal is voor discrete persoonlijke gesprekken en grootschalige community broadcasts.

Teams kunnen tekst, video's en bestanden versturen en groepen en kanalen aanmaken voor communicatie op grotere schaal. Met Telegram kun je ook in realtime samenwerken via video-oproepen.

Via kanalen kun je met Telegram communiceren met een groter publiek. Je kunt een grote aanhang onderhouden (ondersteunt een onbeperkt aantal abonnees), bestanden delen, polls en livestreams plaatsen en nog veel meer!

De verbeteringen en functies van Telegram op het gebied van veiligheid verdienen een speciale vermelding. Bijvoorbeeld, met de Secret Chat functie kun je privé gesprekken voeren die alleen toegankelijk zijn binnen de chat. Omdat gebruikers ze niet kunnen doorsturen of schermafbeeldingen kunnen maken, zijn ze beveiligd tegen derden. 🔐

Telegram beste functies

Verbeterde veiligheid en end-to-endencryptie

Ondersteunt het delen van grote bestanden

Grote groep chats tot 20.000 leden

Organiseren van chatten in mappen

Synchroniseert tussen mobiele en desktop platforms

Telegram-beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor videoconferenties

Beperkte app integraties

Telegram prijzen

Gratis

Premium: $4.99/maand per gebruiker

Telegram beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) TrustRadius: 9.2/10 (70+ beoordelingen)

5. Microsoft Teams

Via: Microsoft Teams Microsoft Teams is een uitstekend taakbeheer en samenwerkingsoplossing die, zoals de naam al zegt, is ontworpen voor teams. Met uitgebreide tools voor online vergaderingen kunt u effectief samenwerken, bestanden delen en in realtime communiceren via Teams en kanalen.

Het platform integreert naadloos met andere tools uit het Microsoft 365 ecosysteem, waardoor je vergaderingen kunt plannen en direct in de Teams interface kunt samenwerken aan documenten.

Een van de sterkste punten van de tool zijn de hoogwaardige webconferentiemogelijkheden. Met maximaal 300 deelnemers kunnen leden deelnemen via het web of audio, gesprekken opnemen en live uitzendingen opzetten. Er zijn ook extra functies voor samenwerking, zoals virtuele achtergronden, delen van schermen, chatten en ondertiteling.

De Whiteboards van Microsoft Teams zijn een effectieve manier voor teams om te brainstormen en informatie te visualiseren. De leden kunnen schrijven, tekenen en schetsen en diagrammen maken op dit virtuele canvas. Het beste deel? Wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd, zodat je ze kunt zien terwijl ze gebeuren. 💫

Hoewel sommige Microsoft Teams alternatieven bieden vergelijkbare niveaus van functionaliteit, de tool blijft een betrouwbare keuze voor team communicatie.

Microsoft Teams beste functies

Grote ondersteuning voor webvergaderingen

Integratie met andere Microsoft 365 tools

Digitaal Whiteboard voor samenwerking

Pauzezalen tijdens vergaderingen

Beperkingen van Microsoft Teams

Het systeem voor bestandsorganisatie kan voor sommige gebruikers ingewikkeld aanvoelen

Af en toe traag

Microsoft Teams prijzen

Gratis abonnement

Teams Basis: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Business Basis: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

6. Werkplaats

Via: Werkplaats Workplace is een communicatietool ontwikkeld door Meta dat teams helpt veilig samen te werken via chats, spraak en groepen. Het is gebouwd op de interface van Facebook en stelt teams in staat om verbinding te houden en effectief bestanden en updates te delen.

Net als Facebook biedt Workplace een nieuwsfeed die leden op de hoogte houdt van updates, aankondigingen en berichten in de hele organisatie. Leden kunnen ook reageren op deze berichten en ze aanpassen aan hun voorkeuren.

Je kunt live video uitzendingen binnen je team organiseren met interactieve functies zoals commentaar, vragen en reacties. Kijkers kunnen video's ook opslaan om ze later te bekijken.

Bovendien biedt Workplace inzichten en analyses om teams te helpen hun betrokkenheid te meten. 📉

Workplace beste functies

Groepsvergaderingen

Live video's

Nieuwsfeed vergelijkbaar met die van Facebook

Team analytics

Breed bereik aan integraties, waaronder Google Werkruimte en Microsoft 365 apps

Workplace limieten

Gebruikers kunnen de Facebook-achtige feed storend vinden

Bezorgdheid over privacy van gegevens

Prijzen op de werkplek

Basis abonnement : $4/maand per persoon

: $4/maand per persoon Uitbreiding add-on voor beheerder en ondersteuning : $2/maand per persoon

: $2/maand per persoon Enterprise live add-on: $2/maand per persoon

Werkplek beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (1.000+ beoordelingen)

4.0/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

7. Kudde

Via: Kudde Met Flock kun je één-op-één gesprekken voeren met direct messaging of kanalen maken voor teams en groepen.

Dit platform vergemakkelijkt de samenwerking tussen teams door leden de mogelijkheid te bieden om delen van to-dos taken uit te voeren en taken toe te wijzen. Bovendien bevat het een polling functie waarmee je moeiteloos feedback en meningen van collega's kunt verzamelen. 🤓

Bovendien kunnen gebruikers samenwerken, bestanden delen en communiceren via video- en audiogesprekken. Flock integreert naadloos met apps van derden zoals Google Drive en Trello, zodat gebruikers hun taken en bestanden gemakkelijk kunnen beheren en bijhouden.

Flock beste functies

Nog te doen lijsten delen en maken

Peilingen houden

Integraties met derden

Kanalen voor teamcommunicatie

Video- en audiogesprekken

Flock limieten

Beperkingen op delen van bestanden

Beperkte integraties vergeleken met concurrenten

Flock prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $4,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $4,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

8. Skype

Via: Skype Meer dan twintig jaar na de lancering heeft Skype zich gevestigd als een van de populairste platforms voor communicatie en videoconferenties. Hoewel het misschien geavanceerde functies mist in veel andere Google Chat-alternatieven op onze lijst, is Skype nog steeds een eenvoudige en betrouwbare oplossing die teams verbonden en op één lijn houdt in hun dagelijkse werk.

Skype maakt gratis audio- en videogesprekken mogelijk tussen Skype-gebruikers over de hele wereld. Het bevat ook een functie om gesprekken op te nemen, zodat gebruikers er later op terug kunnen komen.

Een van de beste dingen aan Skype is de Taalvertaaloptie, die handig is voor diverse, geografisch verspreide teams die in verschillende talen communiceren.

Skype beste functies

Gratis audio- en videogesprekken

Instant messaging

Spraakvertaling

Groepsgesprekken

Citaten voor berichten

Skype-limieten

Problemen met de kwaliteit van video en audio

Bevat advertenties en promoties die kunnen afleiden

Skype-prijzen

US: begint bij $2,54/maand

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20.000+ beoordelingen)

4.3/5 (20.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

9. Jitsi

Via: Jitsi Jitsi is een veelzijdige open-source tool voor videovergaderen die zorgt voor veiligheid en aanpasbare virtuele vergaderingen. Naast standaard audio- en videogesprekken biedt Jitsi met wachtwoord beveiligde vergaderruimtes en unieke functies zoals aangepaste URL's voor vergaderingen.

Met tools zoals Etherpad voor het delen van tekstdocumenten en de optie voor audio via inbellen, is Jitsi een eenvoudige, no-frills oplossing voor uw team communicatie-eisen.

Jitsi beste functies

Groepsgesprekken

Met wachtwoord beveiligde vergaderingen

Chatten/messaging via het web

Etherpad voor delen van tekst

Jitsi-beperkingen

Beperkte functies voor samenwerking en integratie

Trage verbinding tijdens gesprekken

Jitsi prijzen

**Gratis

Jitsi beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

10. Signaal

Via: Signaal Signal is een softwareservice die gebruikers beveiligde functies voor instant messaging en gesprekken biedt. Het is gratis te gebruiken, waardoor het een kosteneffectief alternatief is voor Google Chat voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige maar effectieve manier om samen te werken en verbinding te houden.

Signal staat bekend om zijn sterke focus op privacy en biedt functies zoals Verzegelde afzender en verdwijnende berichten om gesprekken en chats end-to-end versleuteld te houden en te beschermen tegen inbreuken. 🔒

Signal beste functies

Codering van begin tot eind

Instant messaging

Timers voor berichten

Video- en spraakoproepen

Signaalbeperkingen

Beperkte functies omwille van privacy

Ervaring van gebruiker is niet geoptimaliseerd

Signaalprijzen

**Gratis

Signal beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Verhoog de productiviteit van teams met het beste alternatief voor Google chatten

Gezien het uitgebreide bereik aan mogelijkheden voor productiviteit en projectmanagement is ClickUp een van de beste alternatieven voor Google Chat.

Met zijn weergave Chatten voor moeiteloze communicatie, Docs voor real-time samenwerking aan documenten, en Clip voor het eenvoudig delen van schermafbeeldingen en video's, ClickUp rust u uit met alle tools die u nodig hebt om ongekende niveaus van productiviteit te ontgrendelen. Bovendien krijgt u tal van kant-en-klare sjablonen voor een revolutie in projectcommunicatie .

Dus als je op zoek bent naar alle voordelen van naadloze teamcommunicatie in één systeem, meld je dan aan voor ClickUp vandaag en werk samen zoals nooit tevoren! 👫