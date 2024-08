Beste interne bedrijfscommunicatiesoftware voor teamberichten in 2024

De termen 'samenwerking' en 'betrokkenheid' kregen een make-over toen werken op afstand en hybride werken de norm werden. Mensen ontmoeten elkaar niet langer fysiek om hun doelen te bereiken, maar doen dat in digitale ruimtes.

Je hebt communicatie- en samenwerkingstools nodig om open communicatie aan te moedigen en een sterk gevoel van teamwork te bevorderen. Business communicatie software is een gecentraliseerde ruimte voor samenwerking met toegang tot digitale tools voor video vergaderingen, het verfijnen van uw bestandsdeling op één plek of het toestaan van 1:1 interacties via persoonlijke en privé kanalen.

Het kiezen van de juiste zakelijke communicatiesoftware kan een uitdaging zijn. Er zijn zoveel uitstekende en gevarieerde opties op de markt en kiezen kan moeilijk zijn. Het platform dat je kiest, zal de betrokkenheid van je werknemers bevorderen of hen frustreren.

Deze post vergelijkt de 10 toonaangevende zakelijke communicatieplatforms en -tools van 2024 en evalueert de onderscheidende functies, limieten en algemene voordelen.

Klaar? Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in software voor interne bedrijfscommunicatie?

Videogesprekken en delen van schermen: Zoek naast de gebruikelijke tekstberichten (chatten) naar een intern teamcommunicatieplatform dat videoconferenties en delen van schermen biedt. Voor teams op afstand, zoals marketing en sales, die een rapportage moeten doornemen tijdens virtuele vergaderingen, bevorderen deze functies effectieve communicatie

Projectmanagement: Hulpmiddelen voor projectmanagement die zijn geïntegreerd met communicatietools zorgen ervoor dat er niets tussen wal en schip valt, dat iedereen op de hoogte is van de taken, doelen en tijdlijnen van het team en dat managers de voortgang vanaf één dashboard kunnen volgen

Veilig delen van bestanden: Zoek een samenwerkingstool die het delen van bestanden ondersteunt om het werken met externe en hybride teams makkelijker te maken. Iedereen heeft toegang tot dezelfde documenten, SOP's en beleidsregels in een gecentraliseerde bibliotheek, waardoor ze minder tijd hoeven te besteden aan het zoeken naar relevante mappen. Voor industrieën die veiligheid op ondernemingsniveau vereisen, is veilig delen van bestanden op het communicatieplatform van cruciaal belang

Audio conferencing: De beste tools voor zakelijke communicatie bieden audio conferencing via directe spraak- en audiogesprekken. Als uw teamleden iets willen verduidelijken of snel een gesprek willen opvolgen, kunnen ze leden van het team uitnodigen voor een audiogesprek vanaf hun desktop of mobiele applicatie zonder een externe communicatielijn in te stellen

**Een sociaal intranet is een centraal portaal waar iedereen met elkaar kan communiceren. Van het delen van bedrijfsbrede updates tot het in beweging houden van je team op individuele projecten, het stroomlijnt de teamcommunicatie

Integraties: Een uitstekende bedrijfscommunicatiesoftware integreert met applicaties van derden die uw afdelingen gebruiken, zoals de technische stack voor verkoop, marketing, CRM en boekhouding

Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor een platform met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface waar alle leden van het team gemakkelijk doorheen kunnen navigeren, wat de holistische adoptie bevordert

Top 10 Bedrijfscommunicatiesoftware voor efficiëntie

1. ClickUp

Werk delegeren, de werklast van teams beheren en uw communicatie centraliseren met ClickUp voor bedrijfscommunicatie

Als u het beu bent om met meerdere projectmanagement- en communicatieplatforms te jongleren, gebruik dan ClickUp voor teamactiviteiten om uw werkstroom te stroomlijnen en alles op één plek te centraliseren. Of u nu een klein bureau, een freelancer of een deel van een onderneming runt, de samenwerkingstools en functies van ClickUp brengen interne teamcommunicatie onder één dak.

Bijvoorbeeld, realtime en asynchrone samenwerkingsfuncties zoals de ClickUp Weergave chatten iedereen op één lijn houden en instant messaging mogelijk maken. Tegelijkertijd, Clip van ClickUp laat je snelle video's opnemen binnen het platform.

Gebruik ClickUp Clips om je scherm op te nemen en eenvoudig informatie te delen met je team

Of u nu mensen op kantoor hebt of verspreid over de hele wereld, Unified Communication voorkomt silo's en helpt teams snel oplossingen te vinden voor hun knelpunten.

ClickUp is bedrijfscommunicatiesoftware die u in staat stelt om een werkomgeving voor samenwerking met als resultaat meer productiviteit, moreel, creativiteit en teamgeest.

de belangrijkste functies van #### ClickUp

ClickUp Weergave chatten integreert messaging naadloos in taken, zodat alle gesprekken over projecten geconsolideerd en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit bevordert een ononderbroken samenwerking terwijl de leden van het team kunnen discussiëren, verduidelijken en de projecten van het bedrijf vooruithelpen zonder tussen apps te hoeven schakelen

Breng teamcommunicatie onder één dak met ClickUp Chat om updates te delen, bronnen te koppelen en naadloos samen te werken

ClickUp Weergaven heeft een uitgebreide bibliotheek met 15+ weergaven die verder gaan dan traditionele lijsten met taken. Gebruik Gantt-grafieken, Kanban-borden en kalenderweergaven om de voortgang van projecten en de communicatie te visualiseren, waardoor de context duidelijker wordt en discussies over deadlines, afhankelijkheid en toegewezen taken gemakkelijker verlopen

Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en onderneem actie met @mentions en opmerkingen over Taken. Tag teamleden direct binnen taken en opmerkingen, deel updates en onderneem actie, met als resultaat duidelijke en efficiënte communicatie in al je projecten. Dit vermindert het wisselen van context, wat resulteert in een soepeler werkproces

Ontwikkel een gestructureerd en uitvoerbaar abonnement metClickUp's sjabloon voor een interne communicatiestrategie en actieplan om uw interne communicatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft, betrokken blijft en afgestemd blijft op de doelen van het bedrijf

Gebruik ClickUp's sjabloon voor een interne communicatiestrategie en actieplan om een efficiënte interne communicatiestrategie te creëren

Stroomlijn uw e-mail door uw ClickUp-werkruimte, Outlook en Google Agenda te integreren met ClickUp to e-mails te verzenden en ontvangen rechtstreeks vanuit uw Taken, zodat u niet tussen apps hoeft te schakelen

Gebruiksjablonen voor communicatieplannen voor projecten om gedetailleerde checklists, subtaken en prioriteitsmarkeringen te maken om complexe taken op te splitsen en de voortgang visueel bij te houden

Taken toewijzen, deadlines instellen en bestanden delen, allemaal binnenClickUp Takenom samenwerking te bevorderen en iedereen verantwoordelijk te houden

Organiseer uw taken in ClickUp voor een duidelijke visuele weergave van uw werk

ClickUp limieten

ClickUp's enorme array aan functies en opties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per lid per maand

$7 per lid per maand Business: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain:Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9400+ beoordelingen)

4.7/5 (9400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams is uitgebreide software voor bedrijfscommunicatie, gebouwd voor reizigers op locatie, op afstand, hybride of commerciële reizigers. Waar je ook bent, met web- en mobiele toepassingen kun je verbinding houden en op de hoogte blijven van je projecten.

De interface zonder franje doet het niet zo goed op het gebied van ontwerp en aanpassingen, maar de gebruiksvriendelijkheid maakt dit ruimschoots goed. Microsoft Teams is effectieve software voor teamcommunicatie als je al gebruik maakt van Microsoft Werkruimte producten.

Microsoft Teams sleutel functies

Verhoog productiviteit met ingebouwd beheer van takenmet andere Microsoft tools zoals Planner en Nog te doen. Taken direct in het platform maken, toewijzen en bijhouden, voor eenvoudige communicatie en samenwerking

Deel documenten en kalenders om afdelingsoverschrijdend teamwerk te bevorderen en een verbonden personeelsbestand op te bouwen voor uw teams op afstand

Identificeer groeps- vs. individuele berichten met unieke notificatiemarkeringen die direct laten zien voor wie het bericht is, zodat u op de hoogte blijft van wat er echt toe doet

Beperkingen van Microsoft Teams

Er is een maximum aan het aantal kanalen en groepen waar je lid van kunt worden

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Microsoft Teams beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9000+ beoordelingen)

3. Chanty

via Chanty Chanty biedt een intuïtieve gebruikersinterface, waardoor het gemakkelijk is om de uitgebreide functies te leren en uitgebreid te gebruiken, waaronder instant messaging, delen van bestanden en Taakbeheer.

Chanty integreert met de belangrijkste toepassingen van derden die door een bedrijf worden gebruikt, zoals Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack, enz. Met een gratis abonnement is Chanty een goede zakelijke communicatietool voor kleine teams en starters met een beperkt budget.

de belangrijkste functies van #### Chanty

Chanty's 'Teambook' is een doorzoekbare hub die je gesprekken, vastgemaakte berichten en bestanden centraliseert

Stimuleer dynamische brainstormsessies en zorg dat teams op één lijn zitten met groepsgesprekken

Deel schermen met real-time annotaties voor online vergaderingen met Chanty's video conferencing

Chanty beperkingen

Vereist integratie met apps van derden voor geavanceerde functies voor video chatten en projectmanagement

Chanty prijzen

Gratis abonnement

Business-abonnement: $3/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4. ProofHub

via ProofHub ProofHub is een tool voor projectmanagement waarmee teams taken kunnen toewijzen, rollen van teams kunnen beheren, productdiscussies kunnen centraliseren, bedrijfsprojecten kunnen beheren en kunnen samenwerken met multifunctionele teams.

Hoewel het voornamelijk real-time samenwerking mogelijk maakt, gebruiken verschillende marketing- en app-ontwikkelingsbureaus ProofHub als een tweerichtingscommunicatieplatform tussen hun interne teams en clients.

ProofHub sleutel functies

Taken en lijsten met taken maken, deze toewijzen aan teamleden en start- en deadlines toevoegen om ervoor te zorgen dat taken op tijd voltooid zijn

Projecten op schema houden met inzichtelijke rapportages die knelpunten blootleggen, verbeterpunten identificeren en effectieve strategieën ontwikkelen om zo efficiënt mogelijk te werken

In realtime of asynchroon samenwerken aan creatieve middelen met de functie chatten

ProofHub limieten

Beperkte integratiemogelijkheden beperken het gebruik van meerdere tools vanuit één werkruimte

Sommige gebruikers kunnen aanvankelijk moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van de uitgebreide functies en mogelijkheden van ProofHub

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $45/maand

$45/maand Ultieme controle: $89/maand

Beoordelingen en recensies over ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

5. Filestage

via Bestandslocatie Filestage is een cloudgebaseerd platform voor projectmanagement voor creatieve bureaus en projecten.

De uitgebreide lijst met ondersteunde bestandsformaten van Filestage elimineert configuratieproblemen voor bureaus die aan meerdere projecten werken.

Als u een projectmanager in een marketingbureau bent, kunt u met samenwerkingsplatforms zoals Filestage feedback delen met alle afdelingen en sneller campagnes afleveren met minder beoordelingsrondes.

De gecentraliseerde werkruimte automatiseert de goedkeuringsworkflow en helpt teams van verschillende afdelingen met het delen van bestanden, het bijhouden van feedback en het samenwerken aan documenten.

Met deze interne communicatietool kunt u vanaf één platform aan alle projecten werken en relevante belanghebbenden uitnodigen om wijzigingen te bekijken via aangepaste toegangsverlening.

de belangrijkste functies van #### Filestage

Uw reviewproces stroomlijnen door bestanden te uploaden, ze te delen met andere belanghebbenden, deadlines in te stellen en direct feedback op het bestand te ontvangen

Geautomatiseerde review workflows het samenwerkingsproces vereenvoudigen en zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de doorlooptijd van beoordelingen en heen-en-weer e-mails voor goedkeuringen

Stel een duidelijk goedkeuringsproces in, bekijk bestanden op verschillende apparaten en werk in realtime samen met interne en externe belanghebbenden

Filestage beperkingen

Essentiële functies zoals online videoconferenties en in-app telefoongesprekken ontbreken

Grote video-uploads kunnen snel uw datalimiet bereiken, waardoor mogelijk een upgrade nodig is

Filestage prijzen

Gratis abonnement

Basis: $49/maand

$49/maand Professioneel: $249/maand

$249/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Filestage beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Troep boodschapper

via Troepenboodschapper Gebruik de bedrijfscommunicatiesoftware Troop Messenger voor samenwerking in teams via het SaaS-leveringsmodel, servers op locatie, chatten API of aangepaste app.

Troop Messenger is platformonafhankelijk (voor Windows, Mac, Linux, Android, iOS en web) en wordt gebruikt door defensie-, overheids- en federale instanties die veiligheid op ondernemingsniveau nodig hebben voor hun interne communicatietool.

De intuïtieve interface en functies, zoals bulkberichten, audio/video-conferencinggesprekken, schermdeling op afstand, delen van bestanden en taakbeheer, zorgen voor veiligheid van gegevens tijdens virtuele communicatie.

de belangrijkste functies van #### Troop Messenger

Begin vertrouwelijke, één-op-één chats met collega's die zichzelf vernietigen met 'Burnout'

Met 'Forkout' van Troop Messenger kun je één bericht of bijlage in één keer naar veel gebruikers en groepen sturen

Neem je werk updates op in Troop Messenger's audio messaging en verstuur het in groepschats of 1:1

Beperkingen van Troop Messenger

Contra-intuïtieve en tijdrovende werkstromen omdat het in bulk verwijderen of bijwerken van content een proces is dat uit meerdere stappen bestaat

Prijzen van Troop Messenger

Premium: $2,5/maand per gebruiker

$2,5/maand per gebruiker Enterprise: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Superior: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker On-Premise : aangepaste prijzen

: aangepaste prijzen Defensie/Politiek/NGO's/Onderwijsector : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen TM Monitor: Tegen meerprijs beschikbaar.

Troop Messenger beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Dropbox

via Dropbox Het samenwerken aan documenten is de hoeksteen van moderne werkplekken, waar teams in realtime samenwerken, ideeën delen en projecten sneller voltooien, ongeacht of ze zich op dezelfde locatie bevinden of geografisch verspreid zijn.

Dropbox is een platform voor documentsamenwerking en cloudopslag waarmee bedrijven bestanden kunnen beveiligen, opslaan, delen en samenwerken in de cloud.

Belangrijkste functies van Dropbox

Opslaan, bewerken, delen, ondertekenen, schermen opnemen, commentaar geven en betrokkenheid bijhouden vanuit één ruimte

Miscommunicatie verminderen en ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de nieuwste versies met traceerbare koppelingen

Dropbox Capture gebruiken om feedback te geven en te ontvangen en context te bieden bij ingewikkelde onderwerpen met behulp van schermafbeeldingen, voice-over en schermafbeeldingen

Dropbox-beperkingen

Ontbreekt aan realtime cross-platform instant messaging

Als je opslagruimte op is, stopt Dropbox met synchroniseren

Prijzen van Dropbox

Professioneel: $16,58/maand per gebruiker

$16,58/maand per gebruiker Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Geavanceerd: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Dropbox beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (23.000+ beoordelingen)

4.4/5 (23.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

8. RingCentral MVP

via RingCentral RingCentral MVP is een communicatiedienst in de cloud die bedrijven van elke grootte helpt om de communicatiekanalen van hun teams te consolideren en te stroomlijnen in één gecentraliseerd platform. De uitgebreide functies omvatten spraakgesprekken, videoconferenties, messaging en faxen, zodat teams overal verbinding kunnen houden en productiviteit kunnen behouden.

RingCentral MVP is een goede keuze voor bedrijven die hun klantenservice en interne communicatiesoftware onder dezelfde interface willen brengen.

RingCentral MVP sleutel functies

Bundel communicatie via meerdere kanalen, waaronder zakelijke gesprekken, sms, fax en teamberichten op één locatie

Integreer meerdere communicatie- en samenwerkingstools, zoals tools voor projectmanagement, videoconferenties en instant messaging apps, in één enkel platform voor cloudcommunicatie

Neem geïnformeerde beslissingen over de communicatie-infrastructuur van uw teams en de toewijzing van resources met uitgebreide visuele rapportages

RingCentral MVP beperkingen

Gebruikers kunnen de begroeting van een conferentiegesprek niet aanpassen

Er is geen mogelijkheid om service abonnementen te mixen en matchen op basis van de behoeften van verschillende teams, werknemers of locaties

RingCentral MVP prijzen

Essentials: $22,99/maand per gebruiker

$22,99/maand per gebruiker Standaard: $45,99/maand per gebruiker

$45,99/maand per gebruiker Premium: $53,99/maand per gebruiker

$53,99/maand per gebruiker Ultiem: $74,99/maand per gebruiker

RingCentral MVP beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (700+ beoordelingen)

3.9/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1000+ beoordelingen)

9. Basecamp

via Basecamp Basecamp is een berichtenplatform dat teamwerk van hoge kwaliteit bevordert. Het is opgericht in 1999, is een pionier in teamcommunicatie en wordt door iedereen gebruikt, inclusief solopreneurs, freelancers, bureaus en ondernemingen.

De zes belangrijkste tools van Basecamp 3 die teams in staat stellen om effectieve communicatie te bevorderen zijn:

Campfire voor snelle, directe berichten

Prikbord voor asynchrone discussies

To-dos voor weergave van taken

Automatische check-ins voor terugkerende taken

Documenten en bestanden voor het opslaan en openen van bestanden en kennisbeheer

Deze tools geven u een gecentraliseerde locatie om alle informatie over elk project te bespreken en op te slaan en taken uit te voeren, of u nu op kantoor bent of op afstand werkt.

de belangrijkste functies van #### Basecamp

Houd iedereen in realtime op de hoogte en op één lijn met speciale prikborden voor elk project

Duidelijke takenlijsten maken, taken met deadlines toewijzen en de voortgang visueel bijhouden met 'Kaartentabel'- een unieke draai aan Kanban-borden

Bestanden, afbeeldingen en documenten organiseren, opslaan en delen voor privé en openbare kanalen

Basecamp beperkingen

Essentiële functies voor projectmanagement zoals statussen van taken ontbreken

Kan niet omgaan met de complexiteit en uitgebreide roadmap- en workflowsystemen in het geval van middelgrote bedrijven

Prijzen Basecamp

Gratis proefversie

Basecamp: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/maand per gebruiker

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5000+ beoordelingen)

4.1/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

10. Workvivo

via Workvivo Zonder een intern communicatieplatform voor werknemers hebben de teams geen zichtbaarheid op andere bedrijfsactiviteiten en -initiatieven. Communicatie met het team is alleen mogelijk via maandelijkse vergaderingen en e-mails.

Dat is waar interne werknemerscommunicatiesoftware Workvivo iedereen in staat stelt om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Het zal teams in staat stellen om samen te werken, delen en betrokkenheid in het hele bedrijf te versterken, waardoor afhankelijkheid van e-mail verdwijnt.

Workvivo sleutel functies

Privé ruimtes voor vooraf gedefinieerde leden van het team die fungeren als een veilige manier voor het team om op afstand samen te komen

Tag relevante mensen, vier prestaties en laat de bijdragen van werknemers zien via Workvivo TV

Betrek uw hele personeelsbestand met chatten en push notificaties

Workvivo limieten

Gebruikers kunnen notificaties niet personaliseren, wat leidt tot irrelevante pop-ups en een overdaad aan informatie

Hoge kwaliteit video afspelen op de mobiele app ondervindt haperingen en bevriezen

Workvivo prijzen

Aangepaste prijzen

Workvivo beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (1000+ beoordelingen)

4.9/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Stimuleer de tevredenheid van werknemers met de juiste software voor zakelijke communicatie

Als u bedrijfscommunicatiesoftware kiest die aan uw zakelijke behoeften voldoet, verhoogt u de betrokkenheid, productiviteit en het algemene sentiment van uw werknemers. Begin met het analyseren van uw business en samenwerkingstools.

Als u bijvoorbeeld al een tool voor projectmanagement zoals ClickUp gebruikt voor teamcommunicatie en projectmanagement, dan heeft deze extra functies, zoals ClickUp Chat, een instant messaging app. ClickUp Brein is uw tweede brein dat u helpt samenvattingen van vergaderingen te schrijven, subtaken uit aantekeningen en agenda's van vergaderingen te halen en sjablonen vooraf in te vullen zodat u uw kennis gemakkelijk kunt delen. ClickUp's dashboards bieden een overzicht van de voortgang van het team. U kunt widgets toevoegen aan het Dashboard voor updates van de werkstroom, wijzigingen in de status van projecten en het toewijzen van taken. Of u nu samenwerkingstools gebruikt voor intern gebruik of voor communicatie met clients, met ClickUp kunt u koppelingen maken die gedeeld kunnen worden en toestemming beheren. Gratis aanmelden bij ClickUp om te beginnen met het stroomlijnen van de samenwerking binnen uw teams.