10 Pumble-alternatieven voor chatten & teamcommunicatie in 2024

Werken met een team op afstand biedt meer flexibiliteit en een betere productiviteit, maar het grote nadeel is een gebrek aan communicatie. Dit vermindert de efficiëntie en beïnvloedt de samenwerking tussen teams en de besluitvorming. Om dit op te lossen, heb je een gebruiksvriendelijke communicatietool voor teams nodig.

Veel teams gebruiken Pumble, een gratis instant messaging app voor teams op afstand die de communicatie en productiviteit stroomlijnt. Maar dit is wat je moet weten: hoewel Pumble veel waardevolle functies heeft, heeft het ook een paar problemen.

De zoekfunctie kan bijvoorbeeld een beetje inconsistent zijn en sommige gebruikers vinden de UI/UX niet naar hun zin. Bovendien heeft het beperkte integraties en kun je je werkruimte niet aanpassen met je logo of kleuren. Dus, als je Pumble gebruikt of het overweegt voor teamcommunicatie op afstand moet je de top 10 Pumble alternatieven bekijken die hieronder worden besproken voor jouw communicatie doelen .

Wat moet je zoeken in Pumble Alternatieven?

Bij het zoeken naar Pumble alternatieven of apps voor teamcommunicatie voor uw organisatie, zijn hier een paar factoren die u moet overwegen:

Intuïtieve gebruikersinterface: Apps voor instant messaging moeten een intuïtieve gebruikersinterface hebben voor een soepele gebruikerservaring en interne mogelijkheden voor instant chatten

Responsiviteit: Uw online communicatieplatform moet direct waarschuwingen geven bij oproepen en berichten

Klantenondersteuning: Onvoldoende klantenservice kan een groot nadeel zijn bij het overstappen tussen communicatieplatforms

Aanpassing: Je moet de communicatietool ook kunnen aanpassen door het teamlogo toe te voegen of het kleurthema te veranderen

Integraties: Controleer welke apps je kunt integreren met de app voor teamcommunicatie om je werkstroom beter te beheren

Aangepaste prijsabonnementen: Overweeg te betalen voor een communicatietool met aangepaste prijsabonnementen en schaalbaarheidsopties volgens de eisen van je bedrijf

De 10 beste Pumble-alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één app voor Teams om de productiviteit te verhogen. Je kunt het gebruiken als een instant messaging app, een samenwerkingstool en software voor projectmanagement . Met de ClickUp Weergave chatten kunt u eenvoudig binnen enkele seconden berichten sturen naar collega's met behulp van @mentions, updates delen, delen van projecten bespreken en bestanden uitwisselen voor directe en live samenwerking.

beheer alle projectcommunicatie en resources op één plaats voor naadloze samenwerking met ClickUp Chat View_

Communicatie kan een uitdaging worden als er veel mensen bij betrokken zijn, vooral als sommige leden van het team op afstand werken. Het is essentieel om een proces op te zetten om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en op dezelfde pagina.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en matrix voor vergaderingen om duidelijke communicatierichtlijnen op te stellen en de efficiëntie van het team te verbeteren

U kunt ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en matrix voor vergaderingen om interne communicatie abonnementen en richtlijnen te creëren. Het helpt u om gesprekken en activiteiten in teams te organiseren, communicatiehiaten te identificeren en verantwoording af te leggen.

In het algemeen maakt ClickUp's combinatie van intern chatten, taakbeheer, delen van bestanden en samenwerkingstools het een ideaal platform voor het coördineren van taken, delen van ideeën of brainstormen over creatieve oplossingen. Bovendien integreert het platform met meer dan 1000 applicaties, waaronder communicatietools zoals Slack, Zoom, enz., zodat je gemakkelijk vanuit één enkel scherm kunt werken.

ClickUp beste functies

Naast instant messaging biedt ClickUp alle functies om teamwerk te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren, waardoor het een van de beste is tools voor communicatie op de werkplek .

@Mentions in tasks: Tag teamgenoten direct binnen Taken met @mentions inClickUp Weergave chatten om relevante leden van het team op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van discussies over en updates van taken

Tag teamgenoten direct binnen Taken met @mentions inClickUp Weergave chatten om relevante leden van het team op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van discussies over en updates van taken Whiteboard: GebruikClickUp Whiteboard als een virtueel canvas om te brainstormen, ideeën te visualiseren en in realtime samen te werken. U kunt het Whiteboard ook gebruiken omcommunicatieabonnementen voor projecten te makentijdlijnen van projecten met uw team te bespreken, diagrammen te tekenen en ideeën te delen

GebruikClickUp Whiteboard als een virtueel canvas om te brainstormen, ideeën te visualiseren en in realtime samen te werken. U kunt het Whiteboard ook gebruiken omcommunicatieabonnementen voor projecten te makentijdlijnen van projecten met uw team te bespreken, diagrammen te tekenen en ideeën te delen Documenten:Maak, bewerk en werk samen aan documenten rechtstreeks binnen het platform met behulp vanClickUp Documenten. Met uitgebreide opties voor formatteerwerk, realtime bewerking en het bijhouden van de versiegeschiedenis maakt ClickUp Docs externe tools overbodig

Monitor activiteit op projecten, opmerkingen en statuswijzigingen met de activiteitsweergave van ClickUp om de voortgang te visualiseren en al het werk op die locatie te zien

Activiteitsweergave: Volg de activiteiten van teams metDe activiteitsweergave van ClickUpis een gecentraliseerde hub voor het bijhouden van teamactiviteiten en voortgang in taken, projecten en gesprekken. U kunt snel updates, opmerkingen en wijzigingen van teamleden zien, wat zorgt voor transparantie en verantwoordelijkheid binnen het team

Volg de activiteiten van teams metDe activiteitsweergave van ClickUpis een gecentraliseerde hub voor het bijhouden van teamactiviteiten en voortgang in taken, projecten en gesprekken. U kunt snel updates, opmerkingen en wijzigingen van teamleden zien, wat zorgt voor transparantie en verantwoordelijkheid binnen het team Taakbeheer: Organiseer taken, stel prioriteiten, wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang efficiënt bij. Met geavanceerde aanpassingsopties voor weergaven van taken, geavanceerde filteropties en automatiseringsfuncties kunt u uw workflows effectief beheren en blijft u op de hoogte van uw projecten

ClickUp limieten

Het kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de vele functies en aanpassingen

De software heeft geen ingebouwde functie voor virtuele vergaderingen (hoewel u schermen kunt opnemen). U kunt echter gratis platforms voor videobellen integreren, zoals Zoom

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vier prijsabonnementen voor elk team:

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Als je op zoek bent naar alternatieven voor Pumble, kun je ook Microsoft Teams overwegen. Het is een gecentraliseerd platform waar je in realtime kunt chatten, bellen en samenwerken met je collega's, wat de productiviteit van je team verbetert.

Je kunt audio- en videogesprekken voeren, virtuele vergaderingen houden en samenwerken aan documenten en projecten. Dankzij de vele functies en integraties die specifiek zijn voor ondernemingen, is Microsoft Teams een favoriete keuze geworden voor grotere organisaties.

Microsoft Teams beste functies

Gemakkelijk toegang tot de chattgeschiedenis van het team om discussies uit het verleden door te nemen

Krijg 5 GB opslagruimte in het gratis abonnement, waarbij betalende gebruikers toegang hebben tot 10 GB tot 1 TB opslagruimte.

Ervaar een overvloed aan ondernemingsspecifieke functies zoals 1 TB aan cloud opslagruimte en extra apps zoals Boekingen, Planner en Microsoft Formulieren

Pas thema's aan om uw werkruimte aan uw voorkeuren aan te passen

Beperkingen van Microsoft Teams

Je kunt maximaal 30 minuten chatten met de gratis versie

Het voordeligste abonnement staat slechts 300 uitnodigingen van gebruikers voor een werkruimte toe, wat beperkingen oplevert voor grotere teams of organisaties

Sommige gebruikers ervaren complexiteit bij de registratie en de interface

Veel van de bedrijfsvriendelijke functies zijn niet relevant voor kleinere teams en starters

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$4 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Basic: $6 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$6 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

3. Google chatten

via Google Chat Google Chat is een andere goede app voor teamberichten en een van de populairste Pumble-alternatieven. Je kunt je teamleden taggen in belangrijke berichten of Taken en relevante berichten markeren met een ster om er later naar te verwijzen. Het biedt rijke tekst opmaak en staat aangepaste emoji's en GIF's toe voor gepersonaliseerde communicatie.

Je kunt in Google Chat ook aparte ruimtes maken om projectupdates te bespreken of samen te werken. Bovendien kun je andere Google Werkruimte tools zoals Gmail, Drive, Kalender en Vergaderen om samenwerking en productiviteit te stroomlijnen. Daarnaast biedt Google Chat mogelijkheden om bestanden te delen, zodat je eenvoudig documenten, spreadsheets en presentaties kunt delen met collega's.

Google Chat beste functies

Integreer andere apps voor productiviteit zoals Asana, Workday en Jira

Specifieke discussieruimtes maken voor specifieke teams en projecten

Deel naadloos bestanden tot 200 MB op Google Chat

Uw instellingen voor notificaties aanpassen om op de hoogte te blijven van nieuwe berichten, vermeldingen of updates, zodat u geen belangrijke berichten mist, zelfs als u het platform niet actief gebruikt

Google Chat limieten

Berichten in Google chatten hebben een limiet van 4096 tekens

U kunt geen externe partners toevoegen aan projectdiscussies

Prijzen voor Google chatten

Google Chat is gratis voor individueel gebruik op chat.google.com en wordt geleverd als onderdeel van uw abonnement op Werkruimte voor professioneel gebruik. De prijsabonnementen voor Google Werkruimte zijn:

Business Starter: $7,20 USD per gebruiker per maand (toewijzing voor 1 jaar)

$7,20 USD per gebruiker per maand (toewijzing voor 1 jaar) Business Standard: USD 14,40 per gebruiker per maand (verbintenis voor 1 jaar)

USD 14,40 per gebruiker per maand (verbintenis voor 1 jaar) Business Plus: 21,60 USD per gebruiker per maand (verbintenis van 1 jaar)

Google chatten beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000 + beoordelingen) (Google Werkruimte)

4.6/5 (42.000 + beoordelingen) (Google Werkruimte) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Skype

via Skype Een andere in onze Pumble alternatieven lijst is Skype, een populair online communicatieplatform. Je kunt het gebruiken voor team spraak- en videogesprekken, het versturen van instant messages en het delen van bestanden. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en cross-platform compatibiliteit, kun je Skype gebruiken om naadloos te communiceren op verschillende apparaten. Het ondersteunt ook scherm delen voor real-time samenwerking, gesprekken opnemen en live ondertiteling om sleutelpunten en actiepunten aan te tonen.

Skype beste functies

Geniet van gratis chatten met teams en één-op-één videogesprekken met audio en video van hoge kwaliteit

Ervaar realtime vertaling voor zowel spraak- als tekstcommunicatie

Gebruik scherm delen voor naadloze presentaties en samenwerking

Deel berichten met functies zoals het delen van foto's en video's, live ondertiteling, tekengereedschappen en vraag- en antwoordmogelijkheden

Skype beperkingen

Er kunnen slechts 250 deelnemers worden toegevoegd aan groepsgesprekken

Het kan storingen vertonen, met slechte geluidskwaliteit, wegvallende gesprekken en schermen die vaak bevriezen

Skype prijzen

Gratis : Voor altijd

: Voor altijd Business: Abonnementen beginnen bij $3 per maand per gebruiker

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (23.000+ beoordelingen)

4.3/5 (23.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (443 beoordelingen)

5. Meestatter

via het meest van belang_ Mattermost is een open-source, self-hosted berichtenplatform ontworpen voor veilige samenwerking in teams. Je kunt het gebruiken voor team messaging, delen van bestanden en spraak- en videogesprekken. Het biedt een aanpasbare en schaalbare communicatieoplossing.

Door de vergelijkbare interface is het een van de populairste alternatieven voor Pumble. Je kunt persoonlijke chats en groepsdiscussies voeren, slash commando's gebruiken, aangepaste emoji's en GIF's versturen en je scherm delen voor samenwerking in realtime.

Mattermost beste functies

Creëer collaboratieve en geautomatiseerde workflows en bedrijfsprocessen met gedeelde checklists

Verbind op een veilige manier met externe leveranciers, partners en andere project belanghebbenden op Mattermost

Ervaring interface vergelijkbaar met Slack en Discord

Mattermost limieten

Het is meer geschikt voor operationele en technische teams

Het heeft beperkte app en plugin opties

Prijzen van Mattermost

Gratis

Professional: $10 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$10 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Mattermost beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (328 beoordelingen)

4.3/5 (328 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (151 beoordelingen)

6. Troep boodschapper

via snapComms_ SnapComms is een uitgebreid online communicatieplatform voor het aanpassen van communicatiestrategieën zoals interne, HR-, IT- en noodcommunicatie.

Je kunt berichten vanaf nul opstellen of sjablonen voor communicatie gebruiken. Met de functie voor digitale bewegwijzering kun je grote schermen omtoveren tot prikborden. Het biedt ook andere functies zoals desktopwaarschuwingen, screensavers, scrolling tickers, quizzen en enquêtes.

SnapComms beste functies

Gebruik het op meerdere apparaten voor naadloze toegankelijkheid

Doe mee aandiagonale communicatie tussen verschillende teams voor een betere samenwerking

Maak gebruik van prestatiedashboards en gedetailleerde rapportagetools om de effectiviteit van uw communicatiestrategieën bij te houden

SnapComms limieten

Het platform wordt automatisch bijgewerkt, waardoor het moeilijk is om veranderingen in functies bij te houden

De mobiele interface is niet de beste

SnapComms prijzen

Inform: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Engage: Aangepaste prijzen

SnapComms beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60 beoordelingen)

4.7/5 (60 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (Te weinig beoordelingen)

8. Discord

via di_scord Discord is een veelzijdig communicatieplatform dat bekend staat om zijn levendige gemeenschap en functierijke functies. Het biedt tekst-, voice- en videochatmogelijkheden, waardoor het ideaal is voor zowel informele gesprekken als georganiseerde groepsdiscussies.

Je kunt de aanpasbare servers en kanalen gebruiken om speciale ruimtes te creëren voor verschillende onderwerpen en rente. De integratie met gameplatforms en uitgebreide ondersteuning voor bots maken het nog aantrekkelijker, waardoor het een veelgebruikt platform is voor gamers, gemeenschappen en kleine bedrijven om verbinding te maken, samen te werken en te socializen.

Discord beste functies

Val op met de invite-only functie van Discord, waarmee je privé groepen kunt maken met beperkte toegang via uitnodigingskoppelingen van teambeheerders

Organiseer communicatie effectief door onderwerpgebaseerde kanalen aan te maken voor verschillende onderwerpen binnen Discord

Deelnemen aan openbare spraakoproepen en spontane samenwerking bevorderen met Discord's spraakkanalen, die real-time communicatie tussen de leden van het team vergemakkelijken

Discord beperkingen

Het is meer geschikt voor het bouwen van social media gemeenschappen dan team communicatie

Toegang tot berichtgeschiedenis kan moeilijk zijn

Discord prijzen

Gratis

Nitro Basic: $2.99 per maand

$2.99 per maand Nitro Classic : $4.99 per maand

: $4.99 per maand Server Boosting: $4,99 per maand

$4,99 per maand Nitro: $9,99 per maand

Discord beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.7/5 (240 beoordelingen)

9. Chanty

via antiek_ Chanty is een gebruiksvriendelijk platform voor teamcommunicatie en -samenwerking dat workflows vereenvoudigt en productiviteit verhoogt. Je kunt er chatberichten en bestanden mee versturen, vanuit elk bericht taken toewijzen, nieuwe taken aanmaken en prioriteiten voor taken instellen zodat de leden van je team op dezelfde pagina zitten.

Je kunt ook verschillende kanalen maken voor specifieke taken en werkstromen ontwerpen om ze uit te voeren. Bovendien ondersteunt Chanty realtime delen van schermen voor een betere samenwerking. Je kunt het gebruiken om e-mail rommel te verminderen en een meer productieve werkomgeving te bevorderen.

Chanty beste functies

Eenvoudig teamleden zoeken om toegang te krijgen tot de berichtgeschiedenis

Belangrijke berichten vastmaken en projectgerelateerde gesprekken gemakkelijk hernoemen

Deel naadloos content van sociale media

Werkstroom optimaliseren via de weergave van het Kanban-bord

Taken efficiënt organiseren, toewijzen en bijhouden binnen het platform met de ingebouwde mogelijkheden voor Taakbeheer van Chanty

Chanty beperkingen

Klantenservice kan traag zijn

Het biedt beperkte integratiemogelijkheden voor apps

Chanty prijzen

Gratis

Business: $3 per gebruiker per maand

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (41 beoordelingen)

4.5/5 (41 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (34 beoordelingen)

10. Slack

via Sla*ck* Slack is een andere populaire tool voor teamcommunicatie en werkbeheer voor organisaties van elke grootte. Het biedt slimme tools voor messaging en het delen van bestanden en ondersteunt integraties met verschillende apps voor productiviteit.

Je kunt de aanpasbare kanalen en threads van Slack gebruiken om teamdiscussies te organiseren. Bovendien kun je eenvoudig communiceren met leveranciers of bureaus door ze uit te nodigen voor specifieke discussies met behulp van Slack Connect.

Slack beste functies

Organiseer gesprekken voor specifieke projecten of afdelingen met behulp van kanalen in Slack, die dienen als speciale ruimtes

Gebruik Slack's Huddle functie binnen kanalen om te communiceren via audio- of video-oproepen en deel schermen

Maak probleemloos verbinding met verschillende tools en software via uitgebreide app-integraties en ondersteun platforms zoals Google Drive, Zoom, Loom, Google Agenda, Microsoft Teams en meer

Slack beperkingen

In het gratis abonnement worden berichten, bestanden en gesprekken ouder dan 90 dagen automatisch verborgen

Slack prijzen

Gratis

Pro: $8,75 per gebruiker per maand

$8,75 per gebruiker per maand Business+: $15 per gebruiker per maand

$15 per gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack AI is beschikbaar tegen aangepaste prijzen bovenop elk abonnement

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

Verbeter teamcommunicatie met ClickUp

Als je vastzit met Pumble en niet de gezamenlijke communicatie waar je op hoopte, is het tijd voor verandering! Gebruik ClickUp, een van de beste Pumble-alternatieven voor instant team messaging, naadloze samenwerking en efficiënte projectmanagement .

Maak gebruik van de mogelijkheden van ClickUp om in realtime te chatten, opmerkingen te maken en documenten te delen om verbinding te houden met collega's en vrienden, efficiënter te werken en beter te communiceren.