We hebben de 10 Beste MatterMost Alternatieven in 2024 getest

In 2016 kwam het nieuws naar buiten dat Uber was overgestapt van Slack - het snelst groeiende berichtenplatform voor bedrijven - naar Mattermost, de underdog in die ruimte.

De reden? Slack had geen geschikte functie voor de veiligheid van technische teams met complexe operationele behoeften. Dus besloot Uber zijn eigen interne communicatietool te bouwen in samenwerking met MatterMost. 🤯

Er waren niet veel communicatie- en samenwerkingstools van ondernemingsniveau in die tijd, natuurlijk, en de ridesharinggigant wilde een meer 'veilige' samenwerkingstool voor teams voor hun technische teams.

Dus Mattermost greep zijn deel van de schijnwerpers en werd een populair communicatieplatform voor grote bedrijven.

Maar in de vijf jaar daarna voegden tools als Slack en Microsoft Teams robuuste functies toe op het gebied van veiligheid en privacy. De tabellen draaiden en Uber stuurde al zijn 38.000 werknemers terug naar Slack. ( bron )

Hoewel MatterMost nog steeds een populaire tool is voor teams die zich bewust zijn van veiligheid, hebben vele anderen zijn aandeel in de taart weggevreten. 🍕

In deze blog zullen we de beste alternatieven voor MatterMost onderzoeken, met de nadruk op rijke communicatiefuncties en veiligheid op enterprise-niveau. Dit zal u helpen bij het selecteren van een robuust samenwerkingstool die je team verdient.

Wat moet je zoeken in veilige samenwerkingssoftware?

Een hulpmiddel voor online samenwerking voor je team zou niet moeilijk moeten zijn. In alle eerlijkheid zijn er drie belangrijke dingen om te overwegen: communicatiefuncties, naleving van privacy en veiligheid en ondersteuning van integratie.

Deze extra factoren moet je ook in overweging nemen:

Meervoudige communicatieopties: Controleer of de app zowel asynchrone alsreal-time teamsamenwerking mogelijk maakt met functies zoals threads, audio- en videogesprekken, whiteboards en meer

Controleer of de app zowel asynchrone alsreal-time teamsamenwerking mogelijk maakt met functies zoals threads, audio- en videogesprekken, whiteboards en meer End-to-end encryptie: De app moet uw gegevens beveiligen en ervoor zorgen dat alle gevoelige en vertrouwelijke informatie privé en veilig blijft

De app moet uw gegevens beveiligen en ervoor zorgen dat alle gevoelige en vertrouwelijke informatie privé en veilig blijft Toegangsniveaus : Geef beheerders de mogelijkheid om de toestemming van gebruikers te beheren en het risico op ongeautoriseerde toegang en misbruik van informatie te verkleinen

: Geef beheerders de mogelijkheid om de toestemming van gebruikers te beheren en het risico op ongeautoriseerde toegang en misbruik van informatie te verkleinen Multifactorverificatie: Versterk de veiligheid met een extra verificatielaag voor gebruikers en voorkom ongeautoriseerde toegangspogingen, zelfs als de inloggegevens gecompromitteerd zijn

Versterk de veiligheid met een extra verificatielaag voor gebruikers en voorkom ongeautoriseerde toegangspogingen, zelfs als de inloggegevens gecompromitteerd zijn
Integratiemogelijkheden: Vergemakkelijk effectieve communicatie en verhoog de efficiëntie van de werkstroom met integraties voor delen van bestanden, Taakbeheer entools voor projectsamenwerking

Nu je weet op welke functies je moet letten bij het kiezen van een samenwerkingstool voor teams die even veilig en veelzijdig is, laten we eens kijken naar de top MatterMost alternatieven.

De 10 beste alternatieven voor MatterMost in 2024

Hier is een lijst van onze top 10 teams apps voor samenwerking die net zo veilig en gebruiksvriendelijk zijn als MatterMost, maar met extra functies.

1. ClickUp - Het beste voor Taakbeheer en Samenwerking

Vermijd het switchen tussen apps - Voeg leden van het team toe aan discussies en werk nauwer samen in één ruimte met ClickUp Chat

ClickUp is een alles-in-één samenwerkingsplatform voor werkruimte dat robuuste oplossingen biedt voor teamcommunicatie, projectmanagement en documentbeheer - alles op één plek!

ClickUp is een holistische tool voor teamcommunicatie en biedt realtime- en documentbeheeroplossingen asynchrone samenwerking opties met functies bereik van de ClickUp Weergave chatten en ingebouwde e-mailintegratie voor video-opnamen met Clip in ClickUp , ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps .

Commentaar toevoegen, e-mails verzenden en samenwerken met je team - allemaal vanuit je ClickUp-werkruimte Niet alleen dat, uw teams kunnen ook samenwerken aan gedeelde projecten en documenten via opmerkingen en chatten. Gebruikers kunnen documenten samen met teamgenoten bewerken en zelfs e-mailen vanuit de app.

Bovenop dit alles, ClickUp AI maakt het opstellen van communicatie, het bewerken van documenten en het samenvatten van vergaderingen een fluitje van een cent. En het beste deel? U kunt dit allemaal doen vanuit één enkele werkruimte in ClickUp zonder te jongleren met meerdere apps voor werk of communicatiemiddelen .

Als u een hulpmiddel wilt om het beheren en monitoren van cross-functionele projecten gemakkelijk te maken, overweeg dan eens ClickUp's multifunctionele projectsjabloon .

U kunt het gebruiken om projecten in te delen in afdelingen voor een betere zichtbaarheid. Om de voortgang bij te houden, kun je taken onderverdelen in vijf statussen: Nog te doen, Vast, In uitvoering, Voltooid en Geblokkeerd. Werk de statussen bij naarmate je taken vorderen om alle belanghebbenden op dezelfde pagina te houden wat betreft de status van het project.

De sjabloon bevat een grafiek en Burndown weergave om de voortgang visueel te volgen. Over het geheel genomen vereenvoudigt deze sjabloon de samenwerking tussen afdelingen binnen elke organisatie.

ClickUp beste functies

Realtime brainstormen : Gebruik Whiteboards en Mindmaps om ideeën en concepten te visualiseren en in realtime samen te werken met uw team

: Gebruik Whiteboards en Mindmaps om ideeën en concepten te visualiseren en in realtime samen te werken met uw team Geef contextuele feedback : Laat commentaar achter op documenten en Taken om suggesties te geven en ervoor te zorgen dat alle feedback relevant is

: Laat commentaar achter op documenten en Taken om suggesties te geven en ervoor te zorgen dat alle feedback relevant is Faciliteer asynchrone samenwerking : Maak groepschats met belangrijke belanghebbenden, deel video's en meer voor eenvoudige communicatie tussen tijdzones

: Maak groepschats met belangrijke belanghebbenden, deel video's en meer voor eenvoudige communicatie tussen tijdzones Slimmer samenwerken met AI : Stel e-mails op, vat threads samen en haal snel informatie op met ClickUp AI

: Stel e-mails op, vat threads samen en haal snel informatie op met ClickUp AI Integreer met de rest van uw technische stack: Verbind ClickUp met andere marketing- of ontwikkelingstools om ervoor te zorgen dat alle informatie bijgewerkt en gesynchroniseerd is

ClickUp limieten

Nog geen ingebouwd delen van schermen of videobellen

Groepskanalen zijn momenteel niet beschikbaar

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Slack - Het beste voor teamcommunicatie

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-568.png Slack /%img/

via Slack Slack is een veelgebruikt cloudgebaseerd samenwerkingsplatform dat is ontworpen om teamcommunicatie te vergemakkelijken. Het werd in 2013 gelanceerd en in 2020 overgenomen door Salesforce. Het platform staat bekend om zijn functies voor realtime messaging (DM's, threaded gesprekken, videogesprekken) en uitgebreide integraties.

Slack vereenvoudigt de communicatie via individuele kanalen voor je Teams en projecten met meerdere leden van het team. Deze en andere functies zoals direct messaging, type-indicatoren en audio-/videogesprekken bevorderen realtime interactie.

Slack integreert ook met verschillende tools van derden, waardoor gebruikers notificaties kunnen aanpassen en een meer samenhangende workflow kunnen creëren.

Slack beste functies

Communiceer met meerdere mensen in speciale ruimtes voor teams en projecten met Kanalen

Bevorder real-time communicatie met functies zoals DM's, type-indicatoren en audio/video-oproepen

Creëer een gestroomlijnde werkstroom doorslack te integreren met andere tools van derden* Pas notificaties aan op basis van vermeldingen, trefwoorden en kanaalactiviteit om onderbrekingen te verminderen

Integraties mogelijk met meerdere apps zoals Dropbox en Zapier

Slack beperkingen

Het kan duur zijn voor kleine teams

End-to-end-encryptie is nog niet beschikbaar op Slack

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8,75/maand per gebruiker

: $8,75/maand per gebruiker Business +: $15/maand per gebruiker

+: $15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (23.000+ beoordelingen) slack alternatieven !

Afronden: Het ideale MatterMost-alternatief

Hoewel geen enkel team samenwerkingssoftware kunnen voldoen aan de unieke behoeften van alle teams, raden we aan een tool te kiezen met verschillende samenwerkingsopties. Op die manier voelt je team zich niet beperkt.

Een ideale tool voor teamsamenwerking moet realtime en async samenwerkingsopties, eersteklas veiligheidsmaatregelen en een goede klantenservice bieden. ClickUp doet dit allemaal en biedt ook nog eens sessies en 24/7 ondersteuning voor alle gebruikers, inclusief die van het Free abonnement.

Dus probeer ClickUp eens.