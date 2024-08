9 beste Intercom alternatieven voor AI klantenservice in 2024

Geen enkel bedrijf kan succesvol zijn zonder een snelle, efficiënte klantenservice. En als je op zoek bent naar klantenservicesoftware, is de kans groot dat je vroeg of laat Intercom tegenkomt.

Daar is een reden voor. Intercom is een toonaangevend platform voor klantenbetrokkenheid, deels vanwege de basis- en geavanceerde functies, waarvan er nu veel door AI worden aangestuurd. Maar het is niet alleen maar jus, want gebruikers klagen vaak over de steile leercurve en de dure - om niet te zeggen ingewikkelde - prijsklassen van Intercom.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Intercom, hebben we goed nieuws: er zijn genoeg opties om je klantenservice te verbeteren, als je maar weet waar je moet zoeken. We helpen je op weg met deze lijst van de best beoordeelde Intercom alternatieven. Ze hebben allemaal hun eigen unieke voordelen en helpen je allemaal bij het opbouwen van een indrukwekkende klantervaring die de groei van je bedrijf stimuleert.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Intercom op het gebied van klantenservice?

Laten we beginnen met één ding duidelijk te maken: er is geen pasklaar alternatief voor Intercom. In plaats daarvan zijn er meerdere alternatieven voor Intercom, die allemaal hun eigen unieke voordelen bieden en klantenbeheer functies.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

Toch hebben de beste Intercom alternatieven allemaal een deel van de functies gemeen:

Gebruikersvriendelijkheid: Alle tools voor een uitstekende klantenservice moeten gebruiksvriendelijk zijn, zodat de leden van uw ondersteuningsteam al hun aandacht kunnen richten op het optimaliseren van klantinteracties

Alle tools voor een uitstekende klantenservice moeten gebruiksvriendelijk zijn, zodat de leden van uw ondersteuningsteam al hun aandacht kunnen richten op het optimaliseren van klantinteracties Uitgebreid bijhouden van klanten: Hoe beter u kuntKUNT BIJHOUDENhoe beter uw ondersteuningsteams geïnformeerd kunnen werken met elk ticket en elk serviceverzoek

Hoe beter u kuntKUNT BIJHOUDENhoe beter uw ondersteuningsteams geïnformeerd kunnen werken met elk ticket en elk serviceverzoek In interne communicatieopties: Team communicatie is een kernvereiste voor klantenservice van hoge kwaliteit; hoe gemakkelijker de medewerkers van uw klantenservice kunnen samenwerken, hoe beter

Team communicatie is een kernvereiste voor klantenservice van hoge kwaliteit; hoe gemakkelijker de medewerkers van uw klantenservice kunnen samenwerken, hoe beter Ticketingopties: Elk klantenserviceplatform moet het voor uw team gemakkelijk maken om tickets voor klantenservice bij te houden voor een betrouwbare, tijdige oplossing vanfeedback van klanten *Integraties met sociale media: Van tools voor het monitoren van sociale media tot eenticketsysteem dat zich uitstrekt tot berichten in sociale media, moderne klantenservicesoftware moet account hebben voor de kanalen

Elk klantenserviceplatform moet het voor uw team gemakkelijk maken om tickets voor klantenservice bij te houden voor een betrouwbare, tijdige oplossing vanfeedback van klanten *Integraties met sociale media: Van tools voor het monitoren van sociale media tot eenticketsysteem dat zich uitstrekt tot berichten in sociale media, moderne klantenservicesoftware moet account hebben voor de kanalen AI-mogelijkheden: Van livechat tot ticketrouting, elk Intercom-alternatief moet ondersteuningsagenten van kleine bedrijven tot grote teams helpen hun werk te stroomlijnen met behulp van AI

De 9 beste Intercom alternatieven om te gebruiken in 2024

Intercom is misschien te duur, of te moeilijk om te leren, of misschien wil je gewoon je opties openhouden. Van software voor live chatten tot automatisering van verkoop en marketing: gebruik deze lijst om te beginnen met je zoektocht naar het beste Intercom-alternatief voor jouw specifieke situatie en bedrijfsbehoeften.

1. Hulpverkenner

Via Help Scout Vaak in lijsten opgenomen als een top helpdesksoftwareoplossing en een alternatief voor klantenservice software zoals Freshdesk geeft Help Scout prioriteit aan klantbetrokkenheid. Maar de echte plaats als het beste Intercom-alternatief op deze lijst is te danken aan de AI-mogelijkheden, die kunnen helpen met alles van het verkorten van lange e-mails tot dynamischere antwoorden en andere functies voor automatisering.

Help Scout beste functies

Een gedeelde inbox maakt het makkelijk voor supportmedewerkers om samen te werken aan query's en verzoeken van klanten

De kennisbank is direct geïntegreerd in de live chat functie, waardoor reacties sneller worden beantwoord en live chat agents minder worden belast

Integratie met tools voor automatisering van e-mailmarketing zoals MailChimp en Campaign Monitor kan follow-ups gemakkelijker en intuïtiever maken

Beacon help widget biedt functies zoals in-app messaging en chatten ondersteunen

Help Scout limieten

Geen chatbot functie in de live chat widget

Onbeperkte chatgeschiedenis en volledige ondersteuning voor sociale media zijn alleen beschikbaar in het best betaalde abonnement

Help Scout prijzen

Standaard: $20/gebruiker per maand

Plus: $40/gebruiker per maand

Pro: $60/gebruiker per maand

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

2. HubSpot Service Hub

Via HubSpot Service hub HubSpot is een reus op het gebied van e-mail marketing automatisering en heeft ook naam gemaakt op het gebied van klantenservice. Met name voor bestaande gebruikers van HubSpot die al bekend zijn met functies zoals de HubSpot Service AI-tools voor CRM de Service Hub kan een geweldig Intercom-alternatief zijn voor live chatsoftware, AI-gebaseerde chatbots, een helpdeskticketing-systeem en meer.

HubSpot Service Hub beste functies

Uitgebreide kennisbank functie om een bibliotheek met antwoorden op te bouwen voor uw live chat en ondersteunende medewerkers

Ingebouwde VoIP-software om alle verkoop en klantenservice, inclusief je callcenter, op één plek te houden

Diepgaand dashboard voor rapportage van prestaties, van websitebezoekers tot chatten gesprekken

Een omnichannel benadering van klantenservice met ondersteuning voor alle belangrijke kanalen

HubSpot Service Hub limieten

Volledige functie vereist abonnementen op meerdere andere tools, waaronder HubSpot CRM

Aanpassingsopties kunnen beperkt zijn voor het berichtenplatform en andere communicatiekanalen

HubSpot Service Hub prijzen

Starter: $20 per maand

Professional: $500 per maand

Enterprise: $1.200 per maand

HubSpot Service Hub beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

3. HelpCrunch

Via HelpCrunch HelpCrunch biedt gratis migratieservices voor gebruikers van zijn concurrenten en is een ander topalternatief voor Intercom. Het helpdeskticketing systeem, gecombineerd met een multi-channel aanpak die het een van de breedste beschikbare klantenservice platforms maakt, maakt het een bijzonder populaire keuze voor het maximaliseren van klanttevredenheid en betrokkenheid.

HelpCrunch beste functies

Geavanceerde, dynamisch gegenereerde klantprofielen die gebruiker paden, aankoop geschiedenis, vorige touchpoints, en nog veel meer registreren en opslaan

Een intuïtieve chat widget die kan worden aangepast aan uw merk en ondersteuningsteam

Geïntegreerde automatisering van e-mailmarketing die kan worden aangepast op basis van gebruikersgedrag, locatie en meer

Een gedeelde inbox, chattranscripts en dashboards maken het makkelijk voor teams om samen te werken

HelpCrunch limieten

AI functie is nog in ontwikkeling, met een aantal gebruikers rapportage van bugs in het ondersteuningsplatform

Geen analyses van websitebezoekers of producten, waardoor online bedrijven zich elders moeten wenden voor deze waardevolle gegevens

HelpCrunch prijzen

Basis: $12/maand per agent

Pro: $20/maand per agent

Enterprise: $495/maand voor onbeperkte gebruikers

HelpCrunch beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (180+ beoordelingen)

4. LiveChat

Via LiveChat De naam verraadt het misschien niet, maar LiveChat is een uitgebreid klantcommunicatie platform. Ja, je krijgt een diepgaande functie voor live chatten met tal van integraties, van Squarespace tot WhatsApp. Maar de geavanceerde functies omvatten ook de mogelijkheid om gerichte berichten te sturen en ontvangen naar al je klanten, van websitebezoekers tot tekst.

LiveChat beste functies

Geavanceerde AI-mogelijkheden die klantenservice kunnen automatiseren zonder aan kwaliteit in te boeten

Toonaangevende live chat widget met geavanceerde aanpassingsopties zoals agentprofielen, rapportage van klantgegevens en meer

Geautomatiseerd ticketsysteem dat vragen van klanten bijhoudt en taken toewijst aan medewerkers van de klantenservice voor een passend antwoord

Met een proefversie van 14 dagen kunnen bedrijven gratis de geavanceerde functies verkennen

LiveChat limieten

Relatief duur vergeleken met andere Intercom alternatieven gezien de functies die het biedt

Het systeem kan soms vertragen, waardoor reacties op live chatberichten vertraging oplopen

Prijzen voor Live Chat

Starter: $20/maand per gebruiker

Teams: $41/maand per gebruiker

Business: $59/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LiveChat beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

5. Olark

Via Olark Olark, een andere software die gericht is op live chatten, blinkt uit in zijn kerncompetentie. Een prachtige widget voor chatten wordt geleverd met geautomatiseerde chattranscripties en onbeperkte chatgeschiedenis voor latere referentie. Ook inbegrepen is de mogelijkheid om die ruwe gegevens om te zetten in bruikbare analyses, die een lange weg gaan in de richting van het optimaliseren van uw klantenservice.

Olark beste functies

Automatisering van berichten door AI-mogelijkheden, stroomlijnen van klantinteracties

AI-gestuurde live chat vertalingen kunnen uw klantenbeheer snel en efficiënt internationaal maken

Geavanceerd zoeken op trefwoorden in oude live chat transcripts voor toekomstig gebruik

Gebruiksvriendelijke interface die onboarding gemakkelijk maakt door een minimale leercurve

Olark beperkingen

Geen specifiek ticketing systeem, wat de mogelijkheden als helpdesk software en echt alternatief voor Intercom beperkt

Geen mobiele app of mobiel berichtenplatform waarmee klantenservice onderweg kan worden beheerd

Olark prijzen

Gratis 14 dagen proefversie

Unlimited: $29/maand per gebruiker

Olark beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

6. Tidio

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Tidio-to-track-new-customers-1400x789.png Tidio als alternatief voor Intercom /%img/

Via Tidio Als je AI overweegt, moet je in elke lijst met de beste Intercom-alternatieven Tidio opnemen. Het is een tool die is ontworpen voor klanttevredenheid, dankzij geavanceerde automatisering functies die worden gecombineerd met menselijke ondersteuning om uw multi-channel en in-app messaging te optimaliseren.

Tidio beste functies

Robuuste widget voor live chatten, inclusief integratie met sociale media voor ondersteuning via meerdere kanalen

Uitgebreide database met sjablonen voor alles van standaardreacties tot automatisering van e-mails en andere communicatiekanalen

Gebruiksvriendelijk ticketing-systeem dat Tidio kan veranderen in een helpdesksoftware die bruikbaar is voor kleine bedrijven

Geautomatiseerde klanttevredenheidsonderzoeken helpen bedrijven hun inspanningen te evalueren

Tidio limieten

Beperkte integraties met anderetools voor klantenservice vergeleken met andere Intercom alternatieven

Hoewel de algemene installatie eenvoudig is, kan de instelling van de chatbot en het bouwen van de antwoordbibliotheek verwarrend zijn

Tidio prijzen

Gratis

Starter: $29/maand

Communicator: $25/maand per gebruiker

Chatbots: $29/maand

Tidio+: $394/maand

Tidio beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

7. Zendesk

Via Zendesk Het is misschien niet het meest directe alternatief voor Intercom, maar geen lijst van helpdesksoftware voltooid kan zijn zonder op zijn minst Zendesk te vermelden.

Het is bovenal een ticketingsysteem, met functies zoals geautomatiseerde antwoorden, geavanceerde rapportage, en automatisering van werkstromen dit alles maakt Intercom nog aantrekkelijker als topalternatief.

Zendesk beste functies

Geautomatiseerde antwoordbot die het berichtenplatform stroomlijnt en agenten helpt zich te concentreren op complexere problemen

Geavanceerde kennisbank functie om een zelfhulpsysteem te bouwen voor kleine bedrijven om hun gebruikers de weg te wijzen

1.000+ integraties om van Zendesk een uitgebreid platform te maken om de klantenservice te verbeteren

Chatbot die machine learning ondersteunt en leert om zijn antwoorden na verloop van tijd te verbeteren

Zendesk limieten

Chatbot is verwarrend om te configureren en kan in het begin irrelevante antwoorden geven

AI-functie is een aanzienlijke extra kostenpost in vergelijking met andere alternatieven voor Intercom

Zendesk prijzen

Suite Team: $55/maand per gebruiker

Suite Groei: $89/maand per gebruiker

Suite Professional: $115/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Geavanceerde AI-integraties: $50/maand per gebruiker

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (5.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (3.700+ beoordelingen)

8. ClickDesk

Via ClickDesk Met ClickDesk is live chatten nog maar het begin. Met dit Intercom-alternatief kunnen uw medewerkers video- en voicechatten met klanten en zo hun ondersteuningsmogelijkheden op mobiele apparaten, desktopcomputers en andere benodigde kanalen verbeteren.

ClickDesk beste functies

Op browser gebaseerde functies voor video- en voicechat, inclusief delen van schermen voor agenten om complexe oplossingen uit te leggen

Integraties in werkbalken voor sociale media om klanten te bereiken waar ze hun tijd doorbrengen

Gestroomlijnd inboxpaneel voor eenvoudige weergave, verdeling en beheer van openstaande query's

Inheemse mobiele app voor agenten om klantenserviceverzoeken en live chat query's onderweg te beheren

ClickDesk beperkingen

De functies van de helpdesk en de kennisbank zijn limiet vergeleken met andere gratis Intercom alternatieven op deze lijst

Hoge leercurve voor kleine bedrijven die snel willen wennen aan het Intercom alternatief van hun keuze

ClickDesk prijzen

Free abonnement voor maximaal 10 gebruikers

Lite: $14,99/maand

Pro: $24,99/maand

Enterprise: $39/maand

ClickDesk beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1+ beoordelingen)

Capterra: 3/5 (3+ beoordelingen)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Als u op zoek bent naar callcenterondersteuning, is Freshdesk misschien wel uw beste Intercome-alternatief. Het omvat een geïntegreerd ticketingsysteem samen met messaging en AI-enabled chatbot ondersteuning, samen met de mogelijkheid om klantgegevens om te zetten in geavanceerde, bruikbare rapportages om uw klantenservice in de loop der tijd te verbeteren.

Freshdesk beste functies

Geavanceerde callcenter functies, waaronder de mogelijkheid om alle inkomende en uitgaande service-oproepen te stroomlijnen

AI automatisering functies zoals dynamische ticket routing en escalatie, chatbot ondersteuning en voorspellende rapportage

Gedeelde eigendom van taken en tickets stelt grote teams in staat om samen te werken aan serviceverzoeken via verschillende kanalen

Echte omnichannel ondersteuning maakt Freshdesk het meest uitgebreide Intercom alternatief op deze lijst

Freshdesk beperkingen

Zeer complexe tool die een uitgebreide installatie en inwerkperiode vereist om effectief te zijn

Geen gecentraliseerde klantendatabase of CRM biedt eenvoudig inzicht in interactiegeschiedenis

Freshdesk prijzen

Gratis

Groei: $15/maand per gebruiker

Pro: $49/maand per gebruiker

Enterprise: $79/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshdesk

G2: 4,4/5 (2.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

Zelfs als u het beste Intercom-alternatief voor uw situatie hebt gevonden, hebt u nog steeds andere tools nodig die zijn ontworpen om u te helpen uw klantenservice te optimaliseren. Hier kunnen AI-ondersteunende tools zoals ClickUp een duidelijk voordeel bieden ten opzichte van het beheren van uw hele ondersteuningsoperatie met één enkel platform.

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp is een krachtig alles-in-één productiviteitsplatform waarop professionals in de klantenservice vertrouwen vanwege de uitgebreide functies, het gebruiksgemak en de ingebouwde tools voor projectmanagement.

Waar Intercom-alternatieven kunnen helpen bij het beheren van relaties met klanten, kunt u met ClickUp de overkoepelende structuur voor uw klanten creëren CRM-strategie die uiteindelijk uw dagelijkse beslissingen aanstuurt. In feite kunt u ClickUp CRM functies om een bruikbare, uitgebreide database van al uw klanten op te bouwen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over ClickUp AI , a software voor virtuele assistenten aangedreven door kunstmatige intelligentie en speciaal gemaakt om uw werk te stroomlijnen. Van samenvattingen van documenten tot het automatisch aanmaken van taken en dynamische bewerking van kopieën, ClickUp helpt u de backend te bouwen die u nodig hebt om het werk van uw supportmedewerkers te optimaliseren.

ClickUp beste functies

Een grote database met sjablonen, inclusief opties zoalssjablonen voor communicatieplannen ensjablonen klantenservice* Kennisbank aanmaken viaClickUp Documentendie rechtstreeks verbinding kan maken met uw Taken en Werkstromen

Uitgebreide AI-functies om uw werk te automatiseren en te verbeteren en u te concentreren op meer strategische taken

Onbeperkt gratis proefversie in het Free Forever-abonnement om de belangrijkste functies uit te proberen zolang als u nodig hebt voordat u een abonnement neemt

ClickUp limieten

Geen speciaal Intercom-alternatief dat speciaal is ontworpen voor klantenservice

De uitgebreide functieset kan leiden tot een langere leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

Breng uw relatiebeheer naar het volgende niveau met ClickUp

Het is misschien geen direct Intercom alternatief, maar ClickUp kan snel een cruciaal onderdeel worden van uw verzameling klantenservice tools.

Dat begint met relatiebeheer. Met de juiste sjablonen kunt u uw eigen kennisbank bouwen, klantgegevens bijhouden en uw klantenservice verbeteren.

Maar ClickUp schittert vooral als een gratis software voor projectmanagement rechtstreeks verbonden met uw klantenservice. In plaats van te beginnen met een gratis proefversie die snel overgaat in een abonnement per maand, heeft deze software voor klantenservice geen invloed op uw budget totdat u het nodig hebt.

En natuurlijk kunt u dankzij de uitgebreide mogelijkheden uw verkoop en klantenservice beheren marketingcampagnes naast uw klantenservice.

Klaar om te beginnen? Maak uw gratis ClickUp account aanmaken vandaag nog om uw klantenservice naar een hoger niveau te tillen.