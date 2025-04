Top 10 AI Transcript Summarizers die u tijd besparen

Ik wil minder tijd besteden aan vergaderingen en meer tijd besteden aan dingen Klaar krijgen. Ik ben niet de enige.

Werknemers besteden gemiddeld 11.3 uur per week aan vergaderingen -dat is bijna 30% van een werkweek!

Lange vergaderingen leiden vaak tot multitasking (doom scrollen, e-mails en Slack berichten beantwoorden). 55% van de werknemers geeft toe te multitasken tijdens langere sessies en 39% is zelfs wel eens in slaap gevallen tijdens een vergadering.

Dit is waar AI-transcriptietools kunnen helpen. Ze transcriberen niet alleen, ze markeren sleutelpunten, vatten discussies samen en helpen ons te concentreren op wat echt belangrijk is.

Transcribeer audio van vergaderingen, genereer aantekeningen en markeer actiepunten met ClickUp AI Notetaker

Na het testen van de beste AI-tools voor het samenvatten van transcripties en AI-samenvatters, heb ik het aantal teruggebracht tot deze 10 om je tijd te besparen, je productiviteit op peil te houden en je te helpen de gevreesde vermoeidheid van vergaderingen te vermijden:

Waar moet u naar zoeken in Transcript Summarizers?

Eerder gebruikte ik spraak-naar-tekst software om gedetailleerde samenvattingen van vergaderingen te maken. Maar de AI-functies van de transcriptsamenvatter maken het veel gemakkelijker.

Dit is wat ik zoek in een goede tekst samenvatter:

Nauwkeurigheid: Ik heb tools nodig met een nauwkeurigheid van meer dan 98%, zodat het geblaf van mijn hond niet eindigt als actie-items

Ik heb tools nodig met een nauwkeurigheid van meer dan 98%, zodat het geblaf van mijn hond niet eindigt als actie-items Aanpassing: Of ik nu opsommingstekens of sleutelwoorden wil, het moet bij mijn stijl passen

Of ik nu opsommingstekens of sleutelwoorden wil, het moet bij mijn stijl passen Integraties: Het is een levensredder als het synchroniseert met Zoom, Google Drive of Slack

Het is een levensredder als het synchroniseert met Zoom, Google Drive of Slack Taalondersteuning: Voor meertalige teams is brede taalcompatibiliteit een must

Voor meertalige teams is brede taalcompatibiliteit een must Gebruiksgemak: Ik wil geen tijd verspillen aan het navigeren door onhandige menu's

Ik wil geen tijd verspillen aan het navigeren door onhandige menu's Exportopties: Flexibele formaten zoals PDF's of DOCX maken het delen van samenvattingen eenvoudig

Deze functies helpen me om vergaderingen productiever en de moeite waard te maken.

🧠 Leuk weetje: Uit een enquête van SurveyMonkey bleek dat 42% van de werknemers denkt soms: "Deze vergadering had echt een e-mail kunnen zijn" en 32% denkt dat meestal of altijd.

De 10 beste samenvatters voor transcripties

Toen ik vorige maand 45+ vergaderingen in mijn kalender zag staan, moest ik uitzoeken hoe ik AI voor aantekeningen van vergaderingen en tijd besparen. Ik heb een hele week besteed aan het begrijpen hoe AI samenvattingen werken en welke ik het beste kan gebruiken. Hier is een overzicht van wat ik heb gevonden.

1. ClickUp (het beste voor het efficiënt afhandelen van transcriptie- en audioprojecten) ClickUp is de everything app for work die projectmanagement, kennisbeheer en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Ik heb ClickUp gebruikt als een end-to-end platform voor projectmanagement al bijna 2 jaar op mijn werk. Het fungeert ook als mijn persoonlijke wiki . Ik heb meerdere AI samenvatters voor transcripties geprobeerd (die hieronder worden opgesomd), maar ik kwam altijd terug bij ClickUp. ClickUp AI Notetaker zet vergaderingen om in bruikbare inzichten met geautomatiseerde transcripties, slimme samenvattingen en identificeerbare actiepunten. Het integreert naadloos met uw ClickUp-taak en Docs, zodat alle aantekeningen van vergaderingen georganiseerd en toegankelijk zijn. Sleutelbeslissingen en to-dos worden vastgelegd, toegewezen en bijgehouden in ClickUp, waardoor de werkstroom wordt gestroomlijnd. Met door ClickUp AI gegenereerde samenvattingen en actie-items die automatisch in uw chatkanalen worden geplaatst, houdt ClickUp AI Notetaker iedereen op één lijn en productiviteit.

Ik vind het ook geweldig hoe ClickUp Brein helpt me slimmer en sneller te werken door duidelijke samenvattingen te genereren en sleutelwoorden en naadloos geïntegreerd met Slack en mijn e-mail. Het is echt een alles-in-één AI transcriptie- en samenvattingshulpmiddel.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-33.png ClickUp Brein /%img/

Vat transcripties, documenten, discussies, threads en meer samen met ClickUp Brain

De ClickUp Kalender Weergave organiseert mijn leven met een duidelijke weergave van deadlines. Het is ook integreert met mijn Google Agenda waardoor mijn agenda gemakkelijker te beheren is. Dit helpt me om al mijn vergaderingen bij te houden en maakt het verkrijgen van transcripties van vergaderingen gemakkelijker!

Alle vergaderingen uitschrijven met ClickUp en Google Agenda integratie

Met ClickUp clips ik kan audio opnemen tijdens vergaderingen, die kan worden beheerd binnen ClickUp Clips Hub en samengevat met ClickUp Brain. Voor het gemak kunt u ook de lengte van de samenvatting aanpassen.

Transcribeer audioclips in seconden met ClickUp Brain

Waar ik het meest van hou is de ClickUp verbonden zoekopdracht functie. In plaats van door aantekeningen te scrollen of naar hele opnames te luisteren, zoek ik naar het woord en ClickUp brengt me meteen naar de juiste sectie in het juiste document.

Het is een enorme tijdsbesparing, vooral voor die "_Hebben we het hier al over gehad?

Zoek naar alles binnen uw ClickUp ecosysteem met ClickUp's Connected Search

Het delen van transcripties met mijn team is net zo gemakkelijk, en wetende dat alles op één plek verbonden is, maakt samenwerking naadloos. Het heeft me geholpen om slimmer en sneller te werken en met veel minder vergadermoeheid.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-35-1400x645.png ClickUp Documenten /%img/

Maak direct aansprekende en duidelijke aantekeningen voor elke instelling of elk doel met ClickUp Docs

Het beste deel? U hoeft niet langer door verspreide bestanden te zoeken. Bewaar al uw transcripties, aantekeningen en sleutelpunten in één georganiseerde hub met ClickUp Documenten . Structureer uw documenten op projecten, onderwerpen of categorieën met behulp van mappen en submappen, zodat u snel toegang krijgt tot belangrijke informatie.

En ik ben niet de enige. Dit is wat Marianela Fernandez, Consultant Waterbehandeling bij Eco Supplier Panamá, zegt over ClickUp.

Door verschillende functionaliteiten zoals notificaties, kalenders, e-mails en werkstroom te integreren in de uitvoering van het project, zorgt ClickUp ervoor dat werknemers zich niet langer hoeven te concentreren op het voortdurend controleren van de verschillende technologische mechanismen, maar zich kunnen concentreren op taken die waarde genereren._ Marianela Fernandez consultant waterbehandeling bij Eco Supplier Panamá

💡 Pro Tip: ClickUp heeft een enorme bibliotheek met sjablonen voor elk gebruik, zoals de ClickUp Meeting Tracker Sjabloon . Met dit sjabloon kunt u elke vergadering bijhouden en voorbereiden op komende vergaderingen met agenda's, aantekeningen, aantekeningen, takenlijsten en gedetailleerde notulen van vergaderingen.

ClickUp beste functies

Content vertalen in meer dan 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Arabisch en Chinees

Vat tekst uit uw inbox, ClickUp-taak, commentaren en chats samen met één klik en bespaar tijd en moeite

Integreer ClickUp met 1000+ zakelijke apps zoals Slack, HubSpot, Grammarly en Zapier om uw werkstroom te verbeteren

Krijg naadloos toegang tot ClickUp op het web, desktop, mobiel of via de extensie voor Chrome voor ultieme flexibiliteit

Converteer snel spraak naar tekst met ClickUp's AI-aangedreven transcriptiesoftware en maak contextbewuste samenvattingen om de sleutelpunten vast te leggen

Delen schermopnames direct en maak Taken direct vanuit ClickUp-taaks om uw team op één lijn en productief te houden

ClickUp limieten

Beperkte offline toegang

Steile leercurve door een grote bibliotheek met functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

📮ClickUp Inzicht: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets.

Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen de mazen van het net valt.

2. Otter.ai (Beste voor gezamenlijke aantekeningen voor vergaderingen)

via Otter.ai Otter.ai legt gesprekken in realtime vast, zodat je niet wordt opgehouden met aantekeningen maken.

Na elke vergadering moesten we gaan zitten en analyseren wie wat zei (als we niet specifiek namen hadden aangetekend). Dus, wat ik het leukste vond aan de functie van Otter's AI-samenvatting is de sprekeridentificatie.

Je kunt ook een aangepaste woordenschat maken voor je eigen jargon, zodat elk gesprek nauwkeurig wordt vastgelegd, zelfs met branchespecifieke termen.

Dankzij de integratie met platforms als Zoom, Google Meet en zelfs Microsoft Teams, neemt Otter.ai automatisch deel aan alle vergaderingen, transcribeert ze en maakt aangepaste samenvattingen.

Otter.ai beste functies

Audio afspelen op snelheden van 0,5x tot 3x voor comfortabel nalezen in jouw tempo

Gemakkelijk delen en samenwerken aan aantekeningen en samenvattingen met je team

Genereer samenvattingen van vergaderingen in het Outline-paneel voor snelle verwijzing naar sleutelpunten

Altijd en overal toegang tot aantekeningen en transcripties dankzij platformonafhankelijke beschikbaarheid op het web, iOS en Android

Otter.ai beperkingen

Ondersteunt het exporteren van een gedetailleerde samenvatting in PDF, DOCX of TXT formats niet, wat voor sommige gebruikers een probleem kan zijn.

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan te lijden hebben onder slechte audiokwaliteit of onstabiele netwerkverbindingen

Otter.ai prijzen

**Free

Pro : $16,99/maand per gebruiker

: $16,99/maand per gebruiker Business : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Otter.ai?

Otter is nu mijn 'go-to' voor het opnemen en transcriberen van gesprekken. Otter geeft de tijd aan, genereert aantekeningen en identificeert actiepunten en hoogtepunten uit mijn vergaderingen. Capterra beoordeling Ook lezen: De top 10 Otter AI alternatieven voor het uitschrijven van aantekeningen van vergaderingen 3. Sonix (het beste voor transcriptie in meerdere talen)

via Sonix Brainstormgesprekken brengen over het algemeen veel te veel emoties met zich mee en jargon neemt de overhand! Deze AI-samenvattinggenerator zorgt ervoor dat zelfs die worden opgevangen tijdens de transcriptie. Sonix ondersteunt transcriptie in meer dan 50 talen met nauwkeurige sprekeridentificatie en functies voor tijdstempels.

Met de editor in de browser kun je in realtime bewerkingen en opmerkingen maken zodra de transcriptie is gegenereerd, en je kunt ook de lengte van de samenvatting aanpassen.

De geautomatiseerde vertalingen, ondertitels en samenvattingen van Sonix verbeteren ook het beheer van de content.

Sonix beste functies

Automatische woord-voor-woord tijdstempels voor snelle navigatie naar specifieke momenten

Gesprekken ordenen op spreker voor eenvoudige referentie

Toegang tot flexibele exportopties, waaronder DOCX, TXT, PDF, SRT en VTT, voor eenvoudig delen

Sonix limieten

Er is geen gratis versie

AI-samenvattingstool is een premium functie

Sonix prijzen

Pay-as-you-go : $10 per uur

: $10 per uur Premium abonnement : $5 per uur + $22 per gebruiker per maand

: $5 per uur + $22 per gebruiker per maand Abonnement Enterprise: Aangepaste prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4. Trint (Beste voor journalistiek gebruik)

via Trint Als verslaggever probeer je waar mogelijk citaten en inzichten van experts in het onderwerp (SME's) op te nemen om je artikelen te verrijken. Trint helpt je dit beter te beheren.

Deze AI-tool, gemaakt door de met een Emmy Award bekroonde journalist Jeff Kofman, zet die lange, soms rommelige opnames om in gepolijste transcripties met een opmerkelijke snelheid en nauwkeurigheid.

Het bevat een aangepast woordenboek om de sleuteltaal van je beat vast te leggen. Je kunt ook een real-time feed delen met collega's om te verifiëren, citaten te trekken en je verhaal op te bouwen terwijl het zich ontwikkelt.

Trint beste functies

Nodig teamleden uit met verschillende toegangsniveaus (weergeven, becommentariëren en bewerken) voor effectieve samenwerking

Samenwerken in de editor met highlights, markers, tags en commentaar, en de lengte van samenvattingen beheren

Delen uit meerdere transcripties samenvoegen om uitgebreide verhalen te maken

Verkrijg beknopte samenvattingen tot 400 woorden in seconden met de één-klik samenvattings functie van Trint

Trint beperkingen

Slechts één samenvatting per transcript

Elke video moet minstens 5 minuten duren om een transcript te genereren

Trint prijzen

Pay-as-you-go : $15 per uur

: $15 per uur Maandelijks abonnement : $60 per gebruiker

: $60 per gebruiker Jaarabonnement : $540 per gebruiker (gelijk aan $45/maand)

: $540 per gebruiker (gelijk aan $45/maand) Enterprise: Aangepaste prijzen

Trint beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Trint?

Ik vind het prettig dat ik opnames kan vertragen of versnellen zodat ik makkelijker correcties kan maken. Ik vind het ook fijn dat als ik ergens in de transcriptie klik, ik automatisch naar dat deel van de opname ga. Ik wou dat het lagere stemmen of gemompelde woorden beter kon oppikken. Geverifieerde G2 beoordeling 5. Rev (Beste voor het catalogiseren van archieven)

via Rev Met een opmerkelijke nauwkeurigheid van 99%+ voor menselijke transcriptie is Rev ideaal voor gebruikers die precisie vereisen, waaronder juridische professionals en journalisten. Ook de geautomatiseerde transcriptie van Rev levert een indrukwekkende nauwkeurigheid van 95%+, waardoor snelle, door AI gegenereerde transcripties voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

Een netwerk van doorgelichte menselijke transcriptiemedewerkers controleert en bewerking elk bestand nauwgezet, waarbij een strikte kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd om nauwkeurigheid en consistentie te garanderen. Deze service produceert betrouwbaar gepolijste en nauwkeurige transcripties door menselijke expertise te combineren met geavanceerde AI-technologie.

Rev beste functies

Integreer tools voor het vastleggen van audio en video met platforms zoals Google Meet, Zoom en Microsoft Teams via de VoiceHub van Rev

Leg content van vergaderingen in realtime vast met live transcriptie met behulp van de functie Rev Notetaker

Neem onderweg op met de mobiele app, zodat u bladwijzers kunt maken van sleutelmomenten tijdens discussies

Gemakkelijk citaten, actiepunten of sleutelzinnen extraheren met de bibliotheek met AI-sjablonen van Rev, ideaal voor vergaderingen, interviews en focusgroepen

Gebruik de AI Transcript Assistant om direct vanuit het transcript vragen te stellen en inzichten, posts op sociale media of samenvattingen te genereren

Automatiseer transcriptie- en ondertitelingsservices via API-integratie, perfect voor bedrijven en contentproducenten die grote hoeveelheden media verwerken

Rev beperkingen

De tool biedt slechts een proefversie van 30 minuten

De prijs is een beetje prijzig vergeleken met andere tools

Rev prijzen

Betalen-zoals-je-gaat : $1,50 per minuut transcriptie

: $1,50 per minuut transcriptie Maandelijks abonnement : $120 per gebruiker (onbeperkte transcriptie inbegrepen)

: $120 per gebruiker (onbeperkte transcriptie inbegrepen) Oplossingen voor ondernemingen: Aangepaste prijzen

Rev beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

6. Fireflies.ai (Beste voor documentatie voor vergaderingen op meerdere platforms)

via Vuurvliegen.ai Na elke vergadering ontvangt elke deelnemer een beknopte samenvatting van Fireflies met de belangrijkste punten en actie-items, zodat het gemakkelijk is om de follow-ups te volgen.

De analyse functies zijn bijzonder nuttig. Je krijgt gedetailleerde gegevens over spreektijd van sprekers en het gebruik van opvulwoorden. Net als andere tools begint Fireflies automatisch alles in realtime op te nemen en uit te schrijven, terwijl het integreert met Zoom, Google Meet en Teams van Microsoft.

Fireflies.ai beste functies

Pik sleutelonderwerpen op en zet ze snel om in duidelijke en bruikbare bullet points

Deel je samenvattingen van vergaderingen direct met Notion, Google Documenten en meer, zodat alles gesynchroniseerd blijft voor een soepele samenwerking

Genereer samenvattingen in een natuurlijke toon die gemakkelijk te lezen en te begrijpen is

Fireflies.ai limieten

De samenvattingen zijn langer dan nodig

Ondersteunt slechts één taal per vergadering

Fireflies.ai prijzen

Gratis forever-abonnement

Pro abonnement : $18 per zetel per maand

: $18 per zetel per maand Business-abonnement : $29 per zetel per maand

: $29 per zetel per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fireflies.ai?

Ik heb gemerkt dat de software eenvoudig te gebruiken en toegankelijk is. De notulen zijn net zo goed als die van een mens met de toegevoegde bonus van audio/video-opname, transcriptie en een aantal leuke extra's. Capterra beoordeling **Volgens een rapport van de London School of Economics is meer dan een derde van de vergaderingen niet productief, wat bedrijven jaarlijks 259 miljard dollar kost in de V.S. en £50 miljard in het V.K.

7. Scribe (Beste voor documentatie)

via Scribe Scribe is een samenwerkingstool voor documenten waarmee u vergaderingen helemaal kunt vermijden. Als de meeste van uw vergaderingen product-, functie- of procesdoorloopsessies zijn, kunt u ze omzetten in gedetailleerde stap-voor-stap doorloopsessies met behulp van Scribe.

Met een paar klikken maak je gedetailleerde gidsen met schermafbeeldingen, YouTube video's en annotaties. Voor mij en mijn team waren deze gidsen perfect voor het trainen van nieuwe teamleden en het documenteren van werkstromen. Het aanpassen van deze gidsen met behulp van AI voor documentatie met onze branding voegt een professioneel tintje toe.

Scribe beste functies

Combineer meerdere gidsen, hyperlinks en video's in een uitgebreide handleiding met Scribe Pages

Neem uw gidsen mee naar elke website en gebruik Scribe Sidekick om instructies te tonen in een handig zij-aan-zij venster

Verberg gevoelige en privé informatie met automatische of handmatige tekstredigering

Integreer Scribes in uw huidige platforms om werknemers te helpen processen vanaf elke locatie te voltooien

Zie wie uw gidsen heeft gelezen en verzamel feedback van werknemers over elke set instructies

Scribe beperkingen

Scribe biedt geen gratis niveau

Slechte audiokwaliteit of ruis in de opname kan de nauwkeurigheid van de samenvatting beïnvloeden

Prijzen van Scribe

Gratis proefversie : 30 minuten gratis transcriptie om te beginnen

: 30 minuten gratis transcriptie om te beginnen Betalen-zoals-je-gaat : $10 per uur

: $10 per uur Maandelijks abonnement : $60 per gebruiker

: $60 per gebruiker Jaarabonnement : $540 per gebruiker (gelijk aan $45/maand)

: $540 per gebruiker (gelijk aan $45/maand) Oplossingen voor ondernemingen: Aangepaste prijzen

Scribe beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

8. Descript (het beste voor snelle bewerking van video's)

via Beschrijf Als je werkt aan zowel video- als audioproducties, zul je dol zijn op Descript! Het is een alles-in-één tool waarmee je kunt schrijven, opnemen, transcriberen, bewerken en samenwerken, allemaal binnen één intuïtieve interface.

In plaats van te vertrouwen op traditionele bewerking van golfvormen, wat, geloof me, vervelend en technisch is, transcribeert Descript je audio naar tekst. Je kunt je opnames bewerken net zoals je dat bij een artikel zou doen: je kunt vulwoorden zoals "um" of "uh" weglaten of lastige pauzes verwijderen met een simpele backspace.

Descript beste functies

Bewerk audio en video door het transcript aan te passen met het intuïtieve bewerkingssysteem op basis van tekst

Transcribeer audio- en videobestanden snel en nauwkeurig met behulp van AI-gestuurde transcriptie

Overdub tekst om voice-overs te maken en woorden te vervangen zonder hele segmenten opnieuw op te nemen

De audiokwaliteit verbeteren met Studio Sound, waardoor achtergrondruis en echo worden verminderd

Video content bijsnijden, herschikken en verbeteren met uitgebreide tools voor bewerking van video's

Bijschriften in meerdere talen vertalen voor een groter publieksbereik

Limieten voor beschrijven

Steile leercurve

Exportmogelijkheden zijn beperkt

Het gratis abonnement heeft beperkte transcriptieminuten

Prijzen beschrijven

Gratis

Maker : $12 maandelijks (jaarlijks gefactureerd)

: $12 maandelijks (jaarlijks gefactureerd) Pro : $24 per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $24 per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Descript?

Descript bespaart me elke week uren werk omdat ik videobestanden kan uploaden en binnen een paar seconden een volledig transcript heb. In plaats van uren naar vooraf opgenomen webinars te kijken, kan ik gewoon het transcript uploaden en bekijken voor de exacte informatie die ik nodig heb. Je kunt zelfs invulwoorden van sprekers verwijderen uit het transcript met slechts één klik en dat is zo cool! Geverifieerde G2-beoordeling 9. Deepgram (Beste tekst-naar-spraak met hoge verwerkingscapaciteit en minimale latentie)

via Deepgram Wat Deepgram onderscheidt, is zijn krachtige suite API's die ontwikkelaars ongeëvenaarde toegang bieden tot spraak-AI-mogelijkheden, van transcriptie tot sentimentanalyse. Deepgram ondersteunt meer dan 30 talen en is daarmee geschikt voor uiteenlopende toepassingen in verschillende talen en bedrijfstakken.

Je kunt aangepaste modellen trainen voor specifieke gebruikssituaties, wat betekent dat je een hogere nauwkeurigheid krijgt met industriespecifieke terminologie, zodat je transcripties nauwkeurig zijn. Het biedt unieke stemmen die geoptimaliseerd zijn voor mensachtige gesprekken (natuurlijke toon, ritme en pauzes).

Deepgram beste functies

Maximale controle voor ontwikkelaars met opties voor open-source, closed-source of Bring-Your-Own LLM's

Onderbrekingen afhandelen met EOT-detectiemodellen (end-of-thought) voor vloeiendere gesprekken

Transcriberen van meer dan een uur audio in slechts 12 seconden

Automatisch transcripten formateren met interpunctie en alinea's voor gemakkelijk lezen

Volg de intentie van de spreker tijdens hele gesprekken voor op intentie gebaseerde acties die de klanttevredenheid verhogen

Deepgram beperkingen

Om de API van Deepgram in uw werkstromen te integreren, hebt u enige technische kennis nodig, wat een barrière kan vormen voor niet-ontwikkelaars

De kwaliteit van de gegenereerde samenvattingen kan afhangen van de helderheid van de audio, dus let op hoe scherp uw opnames zijn

Deepgram prijzen

Gratis proefversie : $200 krediet (tot 45.000 minuten)

: $200 krediet (tot 45.000 minuten) Betalen-als-je-gaat : $1,50 per uur voor transcriptie

: $1,50 per uur voor transcriptie Maandelijks abonnement : Vanaf $15 per maand voor 10 uur transcriptie

: Vanaf $15 per maand voor 10 uur transcriptie Enterprise: Aangepaste prijzen

Deepgram beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

10. Fathom (het beste voor teams voor verkoop en succes bij klanten)

via Fathom Fathom is een andere AI-gestuurde transcriptietool die automatisch je vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. Wat ik het leukst vond, was de focus op het naadloos laten verlopen van de werkstroom na vergaderingen. In plaats van urenlange opnames door te spitten, kun je direct actie-items of sleutelpunten eruit halen, wat me uren handmatig aantekeningen maken bespaarde.

De mogelijkheid om te synchroniseren met CRM's zoals Salesforce en HubSpot maakt het een fantastisch hulpmiddel voor verkoop- en klantensucces teams. Je kunt gesprekssamenvattingen automatisch synchroniseren met de juiste contactpersoon in je CRM.

Fathom beste functies

Markeer sleutelmomenten tijdens gesprekken en categoriseer ze met aangepaste tags zoals "positief" of "pijnpunt"

Direct een transcriptie ontvangen in een chat-stijl format met de mogelijkheid om naar specifieke momenten in de opname te springen

Bewerk tekst of wijs sprekers toe als dat nodig is en trim opnames om pauzes of raaklijnen te verwijderen

Genereer automatisch een lijst met Taken, Beslissingen en Suggesties om deze gemakkelijk te delen en actie te ondernemen

Opstellen van follow-up e-mails met een samenvatting van het gesprek en een link naar de vergadering

Verzend items direct naar apps voor productiviteit zoals Asana, Todoist en Slack, met relevante bijlagen van vergaderingen voor de context

Fathom limieten

De meeste geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in de pro functie

Formaten van samenvattingen zijn niet aanpasbaar

Prijzen van Fathom

Free forever : Gratis toegang tot de basisfuncties

: Gratis toegang tot de basisfuncties Pro : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Business : $24 per gebruiker per maand

: $24 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Fathom beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fathom?

De samenvattingen zijn echt nuttig, het doet alles wat je nodig hebt. Zoals de volledige video transcriptie plus de samenvatting op heel veel verschillende manieren plus een ingebouwde chat bot plus het is super makkelijk om te delen. Geverifieerde G2-beoordeling Zoning Out tijdens vergaderingen? Zone in voor bruikbare inzichten met ClickUp

Ik leer via YouTube en podcasts terwijl ik fulltime werk, wat eindeloze vergaderingen betekent. Met samenvattingen van transcripties kan ik snel belangrijke informatie doornemen en uren content omzetten in hapklare, bruikbare inzichten. Ze besparen tijd, verbeteren mijn productiviteit en houden me op de hoogte.

Maar moet je wel een nieuw hulpmiddel aan je technische stapel toevoegen? Als bedrijf gebruik je al verschillende tools.

Uit onderzoek blijkt dat middelgrote bedrijven jaarlijks ongeveer $94K kunnen besparen na het schrappen van onnodige uitgaven aan andere AI-tools. Dit is waar ClickUp schittert!

ClickUp's vermogen om uw taken, gesprekken en werkstromen samen te brengen helpt u uw tijd effectief te beheren. De ingebouwde AI maakt het gemakkelijk om sleutelinformatie samen te vatten, aantekeningen te organiseren, en zelfs de meest complexe teksten snel transcriberen. Aanmelden met ClickUp gratis en test het zelf.