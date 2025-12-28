Hoe u de ClickUp-desktop-app kunt gebruiken voor maximale productiviteit

Het moderne werk is gefragmenteerd. U schakelt tussen chat, vergaderingen, documenten, e-mail en projecttools om basiswerkstroomen te voltooien, en die fragmentatie vertraagt de uitvoering.

Het is vermoeiend. En u bent niet de enige. 😮‍💨

Onderzoek toont aan dat teams 61% van hun tijd besteden aan het zoeken naar informatie of het bijwerken van tools, terwijl werknemers 1.200 keer per dag tussen apps schakelen en bijna 4 uur per week verliezen om hun focus terug te krijgen.

Maar wat als het niet zo hoefde te zijn?

De ClickUp-desktop-app brengt uw taken, communicatie, documenten en dashboards samen in één geconvergeerde AI-werkruimte, waardoor u geen verschillende tools meer nodig hebt.

In deze handleiding leert u hoe u er optimaal gebruik van kunt maken, zodat u sneller kunt werken, gefocust kunt blijven en eindelijk weer productief kunt zijn bij het uitvoeren van het werk.

De ClickUp-desktop-app installeren

Volg deze snelle stappen om de desktop-app op uw computer te downloaden en te installeren.

Systeemvereisten

Voordat je de ClickUp-desktop-app installeert, moet je controleren of je apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten:

Windows: Windows 10 of hoger is vereist

macOS: macOS X 10. 16 of hoger is vereist

Linux: De app is ook beschikbaar voor Linux (AppImage-format).

❗Aantekening: De ClickUp-desktop-app is beschikbaar voor alle ClickUp-abonnementen en kan door alle gebruikers worden gebruikt, inclusief gasten.

Een gebruiker op Reddit deelt zijn mening over de desktop-app van ClickUp:

Het voordeel van de desktop is dat deze dichterbij is, je niet hoeft te zoeken naar het ClickUp-browsertabblad en je de app met één klik kunt openen. Het voelt ook sneller aan, want als je het programma open hebt staan, hoeft ClickUp niet te laden. Het geeft je ook een snelkoppeling om Zoeken (CMD J) te openen of een Taak aan te maken (CMD E), ongeacht welke app je hebt geopend, wat erg handig is en niet mogelijk is met de browser. De zoekfunctie is geweldig voor intensieve ClickUp-gebruikers. Ik gebruik vooral de desktop-app, maar af en toe werk ik ook in de browser.

Stappen voor downloaden en installeren

U kunt de ClickUp-desktop-app rechtstreeks vanaf de ClickUp-website installeren of, voor sommige platforms, vanuit app stores.

📌 Voor Windows:

1. Ga naar de ClickUp-downloadpagina

Ga naar de ClickUp-download pagina en klik op 'Downloaden voor Windows'.

Ga naar de ClickUp-website en klik op de knop 'Downloaden voor Windows' om het proces te starten.

2. Downloaden van het installatieprogramma voor Microsoft Windows

U wordt doorgestuurd naar de Microsoft Store. Klik op 'Downloaden' om de ClickUp-app te downloaden.

U wordt doorgestuurd naar de Microsoft Store. Klik op de knop 'Downloaden' om de ClickUp-app via de bron te downloaden.

3. Voer het installatieprogramma uit

Open het gedownloade ClickUp Installer (.exe) bestand. Klik op 'Installeren' in het pop-upvenster van de Microsoft Store als daarom wordt gevraagd.

Klik op het bestand ClickUp Installer.exe om het via de bron te openen.

Klik in het pop-upvenster van de Microsoft Store op 'Installeren' om ClickUp via de bron op uw computer te installeren.

4. Wacht op de installatie

De app wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd. Zodra dit is voltooid, kunt u ClickUp starten vanuit uw Startmenu.

Wacht tot het downloaden is voltooid. U ziet de voortgangsbalk terwijl ClickUp wordt gedownload via de bron.

📌 Voor Mac:

Downloaden van het installatieprogramma voor macOS

Ga naar de ClickUp-downloadpagina en voer de selectie uit voor 'Downloaden voor Mac'.

Ga naar de ClickUp-website en klik op de knop 'Downloaden voor Windows' om het proces te starten.

2. Open het gedownloade bestand

Dubbelklik op het gedownloade zip-bestand om het uit te pakken.

Dubbelklik op het .exe-bestand om de installatie te starten.

3. Installeer ClickUp

Dubbelklik op de toepassing 'Install ClickUp' en volg de instructies om de installatie te voltooien.

Klik op Openen om door te gaan met de installatie van ClickUp op macOS.

Nadat je de download hebt gestart, zie je een voortgangsbalk die aangeeft dat ClickUp naar je computer wordt gedownload. Zodra de download is voltooid, kun je doorgaan met de installatie.

Het ClickUp-installatieprogramma wordt gedownload. Even geduld a.u.b. terwijl de nieuwste versie wordt opgehaald.

📌 Voor Apple Mac M1 en M2:

1. Downloaden het speciale installatieprogramma voor M1/M2 vanaf dezelfde pagina.

2. Dubbelklik op het . dmg-bestand en sleep de ClickUp-app naar uw Toepassingen-map.

3. Dubbelklik in Toepassingen op de ClickUp-schijfimage om de installatie te voltooien.

Eerste installatie en aanmelden

Nadat je de app hebt gedownload, is de volgende stap het instellen van je werkruimte om aan de slag te gaan.

Start de app: Open de ClickUp-desktop-app vanuit uw Toepassingen (Mac/Linux) of Startmenu (Windows).

Voer uw ClickUp-inloggegevens in om u aan te melden

Werkruimte selecteren: Als je tot meerdere werkruimten behoort, wordt je gevraagd om te selecteren welke werkruimte je wilt openen. Rechten instellen: De app kan om toestemming vragen voor notificaties en systeemintegraties. Keur deze goed voor de beste ervaring. Instellingen personaliseren: Ga naar de specifieke instellingen voor de desktop door op je avatar in de rechterbovenhoek te klikken en Desktopinstellingen te selecteren. Hier kun je:

Starten bij opstarten in-/uitschakelen

Aangepaste notificaties

Stel snelkoppelingen in

De zichtbaarheid van de werkruimte en de beschikbare instellingen zijn afhankelijk van uw rol en toestemming:

Klik op het pictogram 'Instellingen' of 'Mensen' om de instellingen van uw werkruimte en mensenpagina te beheren

Gasten en beperkte leden hebben toegang tot de prullenbak van de werkruimte, het app-centrum en sjablonen.

Leden, beheerders en eigenaren zien een sectie Beheren met apps, aangepaste velden, automatiseringen en meer.

Wijs een aangepaste rol toe door de rol-dropdown naast de gebruiker in de kolom Rol te selecteren

Je bent nu klaar om alle functies van ClickUp te gebruiken in een speciale desktopomgeving!

🧠 Leuk weetje: De allereerste 'desktop-app' stond niet echt op een desktopcomputer. In 1964 bracht IBM de Magnetic Tape Selectric Typewriter op de markt, een typemachine die tekst op magneetband kon opslaan, zodat mensen documenten konden bewerken en opnieuw afdrukken zonder hele pagina's te hoeven herschrijven.

Navigeren door de desktopinterface

Nu de desktop-app is geïnstalleerd, is het tijd om te begrijpen waar alles zich bevindt, zodat u vanaf het begin slimmer kunt werken.

Algemene navigatiebalk

De globale navigatiebalk is het verticale menu helemaal links in de desktop-app. Deze fungeert als hub en geeft u toegang tot uw ruimtes, tools en samenwerkingsgebieden zonder dat u van tabblad of venster hoeft te wisselen.

📌 Dit is wat u hier kunt vinden:

Startpagina Zijbalk

Zijbalk Spaces

Andere functies, zoals Chatten, Docs, Dashboard, Whiteboard en meer.

Vastmaken of onvastmaken van functies om aan te passen wat er in je balk verschijnt

⭐ Bonus: Elk team werkt anders, en ClickApp helpt je app zich aan te passen. Dit zijn functieschakelaars waarmee eigenaren van de werkruimte specifieke functies kunnen activeren die aansluiten bij hun werkstroom. Enkele favorieten van verschillende teams zijn: Prioriteitsniveaus

Reacties in een thread

Zoom-integratie

Limieten voor lopende werkzaamheden (WIP)

ID van een aangepaste taak

Overzicht van de zijbalk van de startpagina en Spaces

In de algemene navigatiebalk vindt u twee hoofdzijbalken die uw werkstroom begeleiden. Hier volgt een kort overzicht van hoe ze werken en wanneer u ze kunt gebruiken.

Startpagina-zijbalk

Houd persoonlijke taken gescheiden van teamwerkstroomen met de aangepaste zijbalk op de startpagina

De startpagina Sidebar houdt alles wat voor jou persoonlijk relevant is op één plek bij elkaar. Deze bevat:

Inbox : toegang tot notificaties, vermeldingen en toegewezen opmerkingen

Mijn taken : bekijk alle taken die aan u zijn toegewezen

Reacties : Bekijk reacties op chatthreads die je volgt.

Ruimtes : blader door uw volledige hiërarchie

Kanalen en directe berichten: communiceer met uw team

Spaces-zijbalk

Vouw elementen uit/sluit ze in om details te openen/sluiten en uw werk georganiseerd te houden

De Spaces Sidebar geeft je een gestructureerde weergave van alles wat er in je ClickUp-werkruimte gebeurt. Het is ontworpen rond de hiërarchie van ClickUp, het kernraamwerk dat al je werk organiseert.

Organiseer en structureer uw volledige werkstroom met ClickUp hiërarchie

Hier vindt u:

Alle taken: de thuisbasis voor alles waar uw bedrijf aan werkt

Ruimtes: groepen voor afdelingen en teams

Mappen: optionele lagen voor het ordenen van gerelateerde lijsten binnen ruimtes

Lijsten: Taken met een gemeenschappelijk doel of werkstroom

Taakweergave

Voeg nieuwe taken toe met de knop + Taak toevoegen of gebruik snelkoppelingen zoals Cmd + E (op Mac) en Ctrl + E (op Windows)

Het taakbeheerpaneel is de belangrijkste werkruimte waar u met uw ClickUp-taken werkt nadat u een ruimte, map of lijst hebt geselecteerd in de zijbalk.

Taaken zijn de bouwstenen van uw werk waarmee u acties kunt vastleggen, details kunt toevoegen, kunt samenwerken en werk kunt voltooien.

Delegeer verantwoordelijkheden en prioriteer werklast rechtstreeks vanuit de ClickUp-taak

Je kunt taken toewijzen aan één of meerdere personen, of zelfs aan hele teams of gasten als de toestemming dat toelaat. U kunt ook volgers toevoegen die niet verantwoordelijk zijn voor de taak, maar wel op de hoogte moeten blijven. En om iedereen te helpen zich op het juiste moment op het juiste werk te concentreren, omvat ClickUp-taak vier niveaus (Urgent, High, Normaal en Low), waardoor het belang in één oogopslag duidelijk wordt.

Pas uw werkruimte aan om de duidelijkheid te vergroten met ClickUp Custom Statuses en Fields

Naast prioriteit ondersteunt elke Taak uitgebreide, configureerbare attributen die ook volledig aanpasbaar zijn aan de werkwijze van uw team.

U kunt bijvoorbeeld ClickUp aangepaste statussen maken, zoals Scripting, Filming, Bewerking, Review en Published voor een videoproductiepijplijn, in plaats van een standaardaanpak van 'Nog te doen, Doing, Klaar' te forceren.

In dezelfde Taak kunt u met ClickUp aangepaste velden details bijhouden zoals Talent geboekt, Platform (YouTube, Instagram, TikTok), Geschatte looptijd en Status budgetgoedkeuring.

🚀 Voordeel van ClickUp: wissel van perspectief zonder gegevens te wijzigen of te verliezen met ClickUp-weergaven. Je kunt bijvoorbeeld je werk organiseren in ClickUp lijstweergave, de werkstroom beheren op een Kanban-bord, tijdlijnen plannen met gantt of tijdlijn, deadlines plannen in een kalender, gegevens bekijken in een tabelindeling of ideeën in kaart brengen met een mindmap. Gebruik ClickUp-weergaven om uw werk op de meest logische manier te bekijken

Documenten en notitieblok

De software voor projectmanagement biedt twee ingebouwde tools voor het maken van aantekeningen, elk ontworpen voor verschillende soorten content.

ClickUp Documents

Met documenten in ClickUp kunt u een uniforme kennisbank creëren waarin documentatie rechtstreeks werkstroom-ondersteuning biedt en ondersteuning geeft aan de uitvoering van het project.

De app biedt realtime samenwerking met teamgenoten met uitgebreide formaten, zoals kopteksten, checklists, tabellen, insluitingen, banners en meer.

Voeg ClickUp-documenten toe aan taken, lijsten, mappen of ruimtes om ze sneller te kunnen vinden

📌 Zo krijg je toegang tot Docs:

Van Globale navigatiebalk > Documenten

Vanuit elke ruimte , map of lijst met een documentweergave

Maak documenten binnen Taken als bijlage van content

ClickUp Notepad

Creëer een persoonlijke ruimte voor uzelf in ClickUp Notepad. Dit is ideaal voor het noteren van ideeën, aantekeningen en dagelijkse planning.

Zet snelle ideeën op elk moment om in uitvoerbaar werk door ze te noteren in ClickUp Notepad

Dit is nog te doen in Notepad:

Maak snel aantekeningen met rich text

Maak checklists voor persoonlijke taken

Voeg bijlagen en ondersteunende middelen toe

Zet een aantekening om in een Taak of een document wanneer je klaar bent om deze te delen.

❗️ Opmerking: Notepad blijft privé, tenzij je content expliciet deelt door deze te converteren.

Chatten en samenwerken

ClickUp Chat centraliseert berichten, feedback en samenwerking op basis van documenten, zodat uw team kan samenwerken zonder afhankelijk te zijn van externe communicatietools.

Deel opgemaakte aankondigingen en gestructureerde updates met behulp van berichten in ClickUp Chat

Hiermee kunt u:

Organiseer gesprekken per project, onderwerp of team met behulp van kanalen .

Chat privé of in kleine groepen met Direct Messages .

Houd discussies gefocust met Threads en Replies in threads.

Breng mensen of hele Teams op de hoogte met @vermeldingen

Maak direct Taaken aan vanuit elk chatbericht

Organiseer live asynchrone audio-/videovergaderingen vanuit Chat met ClickUp SyncUps

💡 Pro-tip: Goede samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot plakbriefjes. Met ClickUp Whiteboards kan uw team samen schetsen, verbinden of ideeën ontwikkelen. Om een Whiteboard te maken in uw desktop-app: Typ /Whiteboard in een Taak of document om er een in te sluiten.

Gebruik de Whiteboards Hub om nieuwe Whiteboards te organiseren, te zoeken en aan te maken.

Maak een ruimte, map of lijst aan met behulp van het +-pictogram.

Voeg als Weergave toe aan elke locatie met + Toevoegen in de weergavebalk. Zet ideeën om in taken en structureer ze met ClickUp Whiteboards

Notificaties en herinneringen

Beheer uw focus met de notificatie-instellingen in ClickUp

Op de hoogte blijven hoeft niet ten koste te gaan van uw concentratie. Met ClickUp-notificaties blijft u op de hoogte van wijzigingen in taaken, opmerkingen, opdrachten, vermeldingen, chatactiviteit, verschuivingen in deadlines en meer.

📌 Je vindt ze in:

Inbox (uw notificatie-commandocentrum)

Pop-ups op desktop/browser

E-mail

Mobiele notificaties

🔔 Stem waarschuwingen af op uw werkstijl met:

Vooraf ingestelde notificaties: Standaard, Gericht, Alleen vermeldingen of volledig aangepast

Regels per werkruimte: verschillende concentratiestijlen voor verschillende teams

Chatbeheer per kanaal: Groepschatten dempen, alert blijven voor directe vragen

Slimme notificaties: Stel notificaties uit terwijl je actief bent in ClickUp.

Snooze, verwijder en ontvolg threads: houd uw inbox overzichtelijk en doelgericht

ClickUp-herinneringen zijn perfect voor snelle herinneringen, zoals het versturen van een follow-up, het ophalen van een bestand of het contact opnemen met een teamgenoot, zonder dat u daarvoor een volledige Taak hoeft aan te maken.

Stroomlijn uw werkstroom door voltooide ClickUp-herinneringen af te vinken

📌 Dit is nog te doen:

Maak overal herinneringen aan (snelkoppeling: R )

Voeg toegewezen personen, deadlines, aantekeningen en bijlagen toe.

Zet herinneringen om in Taaken wanneer de omvang toeneemt

Wanneer herinneringen verschijnen, worden ze automatisch weergegeven in uw tabblad Primaire inbox.

🧠 Leuk weetje: AI Sprawl komt duidelijk naar voren in het feit dat slechts 7,2% van de teams zegt dat hun AI-installatie effectief is, en dat is precies waar ClickUp relevant wordt.

In plaats van te jongleren met een versnipperde stapel, willen teams één plek waar hun werk en hun AI daadwerkelijk samenkomen. De uniforme aanpak van ClickUp vermindert het voortdurende schakelen tussen contexten, wat de meeste verspilde inspanningen veroorzaakt.

ClickUp-functies gebruiken op de desktop

Nu u weet hoe de interface werkt, is het tijd om ClickUp daadwerkelijk aan het werk te zetten.

In dit gedeelte worden de belangrijkste functies uitgelegd, zodat je ClickUp voor persoonlijke taken kunt gebruiken zonder ooit van tabblad te hoeven wisselen. 📝

ClickUp Brain en BrainGPT

ClickUp Brain is de ingebouwde AI van ClickUp. Het kan taken en threads samenvatten, je helpen bij het opstellen en herschrijven van content en vragen beantwoorden aan de hand van de context die al in je werkruimte aanwezig is.

Open ClickUp Brain via de AI-opdrachtbalk, AI-zijbalk, werkbalk, locatiekoppen en in documenten, taken, inbox en opmerkingen

📌 Zo kunt u ClickUp AI gebruiken:

Vat genomen, documenten, chatthreads en lange notificaties samen.

Genereer nieuwe content, projectupdates, stand-ups en samenvattingen van teamactiviteiten.

Vertaal content direct, overal in ClickUp

Zoek op het web en in gekoppelde apps zoals Google Drive of GitHub.

Maak een melding van taken, documenten en personen rechtstreeks in prompts voor nauwkeurige antwoorden.

Trigger AI overal door @brain te typen voor snelle acties of slimme samenvattingen.

Gebruik /AI Slash Commands om tekst te corrigeren, content te herschrijven of nieuwe ideeën te genereren op basis van de exacte positie van uw cursor.

Identificeer vastgelopen werk en consolideer werkitems in taken met ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Nu wordt het pas echt spannend. Als ClickUp Brain de in-app intelligentie is, dan is ClickUp BrainGPT je voice-first, AI-desktopassistent die op je hele computer werkt.

Stel vragen, genereer content of zoek in uw werk zonder uw werkstroom te onderbreken met ClickUp BrainGPT

Omdat het meerdere AI-modellen ondersteunt, kunt u het juiste brein voor de taak kiezen, zoals ClickUp Brain voor contextuele antwoorden, of overschakelen naar ChatGPT, Claude of Gemini wanneer u een andere stijl van redeneren of creativiteit wilt.

Productiviteit waarbij spraak voorop staat

Een van de handigste dagelijkse boosts? ClickUp Talk-to-Text, waarmee je tot 4 keer sneller kunt werken.

Uit statistieken over typvermoeidheid blijkt dat 72% van de werknemers last heeft van typgerelateerde klachten. Maar met deze functie kunt u rapporten, stand-ups, scripts of updates voor belanghebbenden afronden zonder het toetsenbord aan te raken. Druk gewoon op fn en begin te praten.

Dicteer taakuitvoeringen en stel berichten op zonder je handen te gebruiken met ClickUp Talk-to-Text in BrainGPT

Omdat deze Contextual AI Super App heeft een verbinding met uw werk, kunt u '@Jamie' zeggen of verwijzen naar een Taak of document, waarna alles automatisch correct wordt gekoppeld. Bovendien schrijft BrainGPT vloeiend in meer dan 50 talen.

Vereenvoudig onderzoek en taakbeheer met ClickUp BrainGPT

Ook de zoekfunctie is aanzienlijk verbeterd. In plaats van apps één voor één te doorzoeken, biedt BrainGPT u een universele zoekfunctie voor ClickUp, het web en uw gekoppelde apps zoals Google Drive of GitHub.

📌 Zo installeert u ClickUp BrainGPT

Klik op de knop Downloaden op desktop om ClickUp BrainGPT op uw desktop te installeren

Ga naar de officiële ClickUp BrainGPT-pagina en download BrainGPT voor macOS of Windows. Installeer op uw computer

Voor macOS:

Downloaden van het .dmg-installatieprogramma

Open het gedownloade bestand

Sleep de BrainGPT-app naar uw map Programma's.

Start BrainGPT vanuit Toepassingen

Voor Windows:

Downloaden van het .exe-installatieprogramma

Dubbelklik op het installatieprogramma en volg de instructies op het scherm.

Gebruik uw ClickUp-accountgegevens om in te loggen.

📮 ClickUp Insight: 24% van de mensen fantaseert over een 'master tab' die alles in één keer afhandelt. De logica is simpel: onze hersenen zijn niet gemaakt om tientallen geopende tabbladen tegelijk te verwerken, en elk nieuw venster zorgt voor subtiele stress en cognitieve overbelasting, zelfs als je dat niet merkt. 🧠 Met ClickUp BrainGPT kunt u informatie centraliseren, zoeken in meerdere AI-modellen en direct vinden wat u nodig hebt. Deze AI-desktopcompanion biedt u één toegangspunt, zonder dat u alles open hoeft te houden. Minder rommel, minder stress, meer controle. ✨

AI-agenten

Autopilot Agents en Super Agents helpen je werkruimte zelfstandig te functioneren, zodat updates niet verloren gaan in chats en actiepunten niet verdwijnen in aantekeningen van vergaderingen.

Autopilot Agents (op regels gebaseerde, altijd actieve helpers)

Autopilot Agents kunnen actie ondernemen op een specifieke locatie, zoals een ruimte, map, lijst of chatkanaal, op basis van regels die u definieert. Ze kunnen bijvoorbeeld terugkerende updates plaatsen, activiteiten samenvatten, herhaalde vragen beantwoorden of berichten omzetten in gestructureerd werk wanneer er een trigger plaatsvindt.

Wanneer u er een instelt, definieert u doorgaans:

Trigger: een geplande tijd, een nieuw bericht, een aangemaakte/bijgewerkte Taak, enz.

Voorwaarden: Optionele regels voor wanneer de agent moet handelen (trefwoorden, prioriteit, status, toegewezen persoon en meer)

Actie(s): Wat het moet doen (een samenvatting plaatsen, een Taak aanmaken of bijwerken, een eigenaar toewijzen, een opmerking toevoegen en meer)

Kennis: Waarnaar het kan verwijzen (de taken, documenten en kanalen die u toestaat)

Voeg ClickUp-automatiseringsvoorwaarden toe onder de Agent Trigger

Als u snel aan de slag wilt, kunt u vooraf ingestelde agentopties inschakelen (beschikbaarheid varieert per werkruimte en abonnement), zoals:

Wekelijks rapportage Agent

Dagelijkse rapportage Agent

Team StandUp Agent

Auto-Answers Agent

Reageer in een handomdraai op vragen van je team met ClickUp Agents

Superagenten (gespecialiseerde, rolgerichte agenten voor een grondigere uitvoering)

Superagenten zijn de geavanceerde laag voor het bouwen van gespecialiseerde, 'rolachtige' agenten, zoals intake-triage, projectcoördinatie of escalatieafhandeling.

Wat Super Agents anders maakt, is dat je ze duidelijkere instructies en een gedefinieerde kennisomvang kunt geven, zodat ze zich consistent gedragen en complexere, meerstapswerkstroomen kunnen afhandelen. In plaats van 'AI die samenvat', zijn Super Agents ontworpen voor 'AI die helpt bij het uitvoeren van het proces'.

Voorbeeld: in een lanceringskanaal plaatsen mensen updates zoals 'ontwerp is geblokkeerd' of 'we hebben voor vrijdag goedkeuring nodig'. Een Super Agent kan het verzoek detecteren, de juiste Taak aanmaken of bijwerken, de eigenaar toewijzen, de deadline of escalatieregel instellen en het plan in gang houden.

Maak aangepaste AI-agenten met vooraf geconfigureerde instructies en persoonlijkheden met ClickUp Super Agents.

Hoe u agenten activeert of beheert

Navigeer naar de ruimte, map, lijst of chatkanaal waar de agent moet werken. Klik op het pictogram Agents (robot/AI-symbool). Kies een vooraf ingestelde optie of selecteer Aangepaste agent maken. Configureer Trigger → Voorwaarden → Acties → Knowledge en schakel deze vervolgens in.

Ontdek de beste AI-agents voor verkoopproductiviteit en CRM-automatisering. 👇🏼

Dashboards en rapportage

ClickUp-dashboards brengen statistieken, updates en inzichten samen met behulp van kaarten (de bouwstenen van elk dashboard). Elke kaart haalt echte, live gegevens uit uw ClickUp-werkruimte en zet deze om in iets visueels, traceerbaars en bruikbaars.

Pas aan hoe je de voortgang bijhoudt met ClickUp Dashboards met kaarten

Kaarten zijn onderverdeeld in categorieën, zodat je snel de gegevens kunt vinden die je wilt visualiseren:

Uitgelicht: Populaire en nieuwe kaarten die je kunt toevoegen zonder er lang over na te denken

AI-kaarten : Breng ClickUp Brain in uw rapportage met kaarten zoals: AI Brain: Voer aangepaste prompts uit om inzichten of samenvattingen op te halen AI StandUp: Laat zien waaraan u in een bepaalde periode hebt gewerkt AI Team StandUp: Samenvattingen gegroepeerd per geselecteerde teamleden Breng ClickUp Brain in uw rapportage met kaarten zoals:Voer aangepaste prompts uit om inzichten of samenvattingen op te halenLaat zien waaraan u in een bepaalde periode hebt gewerktSamenvattingen gegroepeerd per geselecteerde teamleden

AI Brain: voer aangepaste prompts uit om inzichten of samenvattingen te verkrijgen.

AI StandUp: Laat zien waaraan je in een bepaalde periode hebt gewerkt.

AI Team StandUp: Samenvattingen gegroepeerd op basis van geselecteerde teamleden

AI Brain: voer aangepaste prompts uit om inzichten of samenvattingen te verkrijgen.

AI StandUp: Laat zien waaraan je in een bepaalde periode hebt gewerkt.

AI Team StandUp: Samenvattingen gegroepeerd op basis van geselecteerde teamleden

Krijg een uitgebreide gezondheidscheck met behulp van de ClickUp AI Executive Summary kaart

Aangepast (grafieken): Maak uw eigen visuele rapportage. Enkele opties zijn balk-, cirkeldiagrammen en lijngrafieken.

Sprint-kaart: Agile-vriendelijke voortgangsregistratie, zoals Burndown-grafieken, Velocity-grafieken en Sprint-werklast

Tijdsregistratie: Ideaal voor facturering en resourcebeheer. Bekijk uren gegroepeerd per toegewezen persoon, Taak of project.

Afhankelijk van uw abonnement kunt u afzonderlijke kaarten exporteren als PDF, PNG, JPEG, SVG of zelfs CSV. Wilt u de hele weergave delen? Exporteer uw volledige dashboard als PDF voor snelle offline toegang.

🔍 Wist u dat? Uit het Total Economic Impact™ (TEI)-onderzoek van Forrester bleek dat een samengestelde organisatie die ClickUp gebruikte, in het derde jaar een ROI van 384% behaalde en 92.400 uren aan productiviteit bespaarde door automatisering en AI. Dat komt neer op ongeveer 44 fulltime werknemersjaren aan capaciteit (uitgaande van 2080 werkuren per FTE-jaar), bereikt in jaar 3.

Integraties

Als het werk van uw team verspreid is over een tiental verschillende apps, helpt ClickUp Integrations u om alles samen te brengen zonder het gedoe van SaaS-wildgroei.

ClickUp biedt tientallen kant-en-klare integraties met tools zoals Slack, Google Agenda, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly, Office 365 en zelfs Notion, waardoor werkversnippering binnen ClickUp wordt opgelost.

Van de ClickUp-Slack-integratie gebruik maken:

Zet Slack-berichten om in ClickUp-taken zonder te chatten.

Ontvang realtime updates over Taaken in de kanalen die je zelf kiest.

Trigger Slack-notificaties met behulp van automatiseringen (zoals wijzigingen in de deadline).

Wat u kunt doen met de verschillende ClickUp Google Workspace-integraties:

Voeg Google Drive-bestanden toe als bijlagen, maak ze aan en zoek ze op in ClickUp.

Synchroniseer Google Agenda-gebeurtenissen en -taken in beide richtingen

Doorzoek uw Gmail-inbox zonder ClickUp te verlaten

Werken met de ClickUp GitHub-integratie:

Maak verbinding tussen opslagplaatsen en Spaces voor automatisch zichtbaarheid voor problemen en PR's.

Koppel commits, vertakkingen en pull-aanvragen aan ClickUp-taken.

Zoek GitHub-bestanden met Connected Search

Tips voor het maximaliseren van uw productiviteit

Met de ClickUp-desktop-app kunt u dingen sneller gedaan krijgen. Gebruik deze snelle tips om gefocust te blijven, soepel tussen taken te schakelen en uw werk op schema te houden.

Werk met meerdere werkstroomvensters tegelijk

Wanneer u met meerdere prioriteiten jongleert, kan het heen en weer schakelen tussen tabbladen u vertragen. De ClickUp-desktop-app lost dat op door u in staat te stellen documenten, taken en dashboards naast elkaar open te houden.

Zo haalt u het meeste uit de productiviteit van meerdere vensters in ClickUp:

Refereren en bijwerken tegelijkertijd: houd een projectdocument open terwijl je gerelateerde Taaken bijwerkt in een ander venster.

Monitor en voer taken parallel uit: Bekijk hoe dashboards elke 30 minuten worden bijgewerkt en houd de tijd bij in uw hele werkruimte.

Gemakkelijk kruisverwijzingen maken: vergelijk documenten, bekijk meerdere taken of valideer details uit verschillende bronnen.

Blijf georganiseerd op uw manier: houd werk met prioriteit in de spotlight, zodat u niets over het hoofd ziet.

Blijf productief in de offline modus

Geen wifi? Geen probleem.

Met de offline modus van ClickUp kunt u gewoon doorwerken, zelfs als uw internetverbinding wegvalt. Het is een van die essentiële zaken voor thuiswerken waarvan u pas beseft dat u ze nodig hebt als ze er niet zijn. Deze functie is beschikbaar in alle abonnementen en werkt op het web, in de desktop-app en in de mobiele app.

Wanneer ClickUp detecteert dat je offline bent, krijg je een melding, zodat je zonder onderbreking door kunt gaan.

📌 Dit kunt u offline doen:

1️⃣ Taaken en herinneringen aanmaken

Blijf ideeën vastleggen en werk alsof je online bent.

Nieuwe taken en herinneringen worden automatisch gesynchroniseerd zodra uw verbinding weer werkt.

Let op: je kunt offline geen subtaaken aanmaken, maar je kunt taken later wel omzetten in subtaaken.

2️⃣ Weergave van taken en aantekeningen die u onlangs hebt geopend

Alles wat lokaal is opgeslagen, blijft toegankelijk.

Bekijk details, raadpleeg aantekeningen en blijf overal georganiseerd.

Gebruik snelkoppelingen om sneller te werken

Hier is een uitgebreide lijst met essentiële ClickUp-sneltoetsen voor het efficiënt navigeren en uitvoeren van acties in de ClickUp-desktop-app:

Aantekening: De meeste snelkoppelingen in ClickUp gebruiken standaard instellingen en kunnen niet worden aangepast. Sommige snelkoppelingen van de desktop-app (zoals 'Nieuwe taak aanmaken' en 'Commandocentrum openen') kunnen echter worden gewijzigd in de instellingen van je desktop-app. Om de beschikbare snelkoppelingen te bekijken of aan te passen, ga je naar je persoonlijke instellingen of de instellingen van je ClickUp-werkruimte.

Algemene snelkoppelingen

Actie Mac-snelkoppeling Windows-snelkoppeling Maak een nieuwe Taak aan Cmd + E Ctrl + E Herinnering aanmaken R R Open AI-opdrachtbalk (desktopbreed) Cmd + J Ctrl + J Open AI-opdrachtbalk (in de app) Cmd + K Ctrl + K Open Kladblok N of P N of P Zijbalk weergeven/verbergen Cmd + \ Ctrl + \ Scroll naar de huidige positie in de zijbalk Cmd + I Ctrl + I

Aantekening: Cmd/Ctrl + J opent de AI-opdrachtbalk vanaf elke plek op uw computer als de desktop-app actief is. Cmd/Ctrl + K opent deze binnen het app-venster.

Aantekening: Cmd/Ctrl + J opent de AI-opdrachtbalk vanaf elke plek op uw computer als de desktop-app actief is. Cmd/Ctrl + K opent deze binnen het app-venster.

Snelkoppelingen voor taken

Actie Snelkoppeling Status wijzigen Shift + S Reactie toevoegen Shift + M Datum instellen Shift + D Toewijzing toegewezen persoon Shift + A Taak aan jezelf toewijzen M Toevoegen aan prioriteiten Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Timer Shift +. tag Shift + L Subtaak Shift + T Prioriteit Shift + P Navigeer tussen taken in een lijst Ctrl + Shift + pijl-links/rechts

Snelkoppelingen voor teksteditor

Actie Mac-snelkoppeling Windows-snelkoppeling Slash-opdrachten / / Gebruiker vermelden @ @ Taak vermelden @@ @@ Vermelding document @@@ @@@ Laatste opmerking bewerken Pijl omhoog Pijl omhoog Emoji toevoegen : : Tekst/afbeeldingen plakken Cmd + V Ctrl + V Hyperlink (tekst markeren) Cmd + K Ctrl + K Geselecteerde tekst dupliceren Cmd + D Ctrl + D Tekst links uitlijnen Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Tekst rechts uitlijnen Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Tekst centreren Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Inline codeformat Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Maak een lijst met opsommingstekens Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Maak een checklist Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Genummerde lijst maken Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Kop maken Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Snelkoppelingen voor chatten

Actie Mac-snelkoppeling Windows-snelkoppeling Een bericht opstellen Cmd + G Ctrl + G Zoeken naar berichten Cmd + F Ctrl + F Ga naar het eerste ongelezen bericht Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

ClickUp Brain-snelkoppelingen

Actie Mac-snelkoppeling Windows-snelkoppeling Open ClickUp Brain Option + K Alt + K Open AI-opdrachtbalk (desktop-app) Cmd + J Ctrl + J Open AI-opdrachtbalk (browser) Cmd + K Ctrl + K Gebruik /ai Slash Command /ai in elk tekstveld /ai in elk tekstveld

💡 Pro-tip: Schakel je snelkoppelingen in of uit en ontdek alle beschikbare commando's rechtstreeks vanuit je instellingen. Klik op je persoonlijke avatar > Snelkoppelingen en blader vervolgens door elke categorie aan de linkerkant om alle snelkoppelingen te zien die je kunt gebruiken.

Automatiseer repetitieve stappen

ClickUp-automatiseringen voeren repetitieve handelingen uit, zodat uw team dat niet hoeft te doen. Ze reageren op updates, handhaven procesregels en voeren automatisch werk uit, waardoor projecten georganiseerd en op schema blijven zonder dat er voortdurend handmatig moet worden gecontroleerd.

Elke automatisering volgt een eenvoudige, krachtige structuur:

Trigger: een gebeurtenis die de automatisering in gang zet (bijv. statuswijzigingen, deadline bereikt).

Voorwaarden: Optionele filters (bijv. prioriteit is Urgent, tag bevat 'Review')

Acties: Wat het systeem automatisch moet doen (bijv. een gebruiker toewijzen, een Taak verplaatsen, een e-mail verzenden)

Bouw gelaagde automatiseringen die opeenvolgende acties activeren met ClickUp Automations

Zodra de regel is geactiveerd, werkt deze automatisch zonder dat er code nodig is.

Om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen, kunt u AI gebruiken om taken te automatiseren met ClickUp Brain. Dit opent een geheel nieuwe categorie acties, waaronder:

AI Assign: Kies automatisch de beste persoon voor een Taak op basis van uw aangepaste criteria.

AI Prioritize: Stel de juiste prioriteit in aan de hand van uw aangepaste criteria (zoals 'markeren als urgent als het 'klantescalatie' bevat').

AI-agent: Vraag een agent om meerstapswerkzaamheden te voltooien

AI-velden: maak AI-velden om samenvattingen, vertalingen, actiepunten en meer te genereren op basis van de content van taken.

Gebruik ClickUp Brain om snel de eigenheid van de automatisering af te stemmen

📖 Lees ook: Hoe Live Intelligence AI slimmer maakt met realtime context

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Hier vindt u een korte handleiding voor probleemoplossing waarmee u de meest voorkomende problemen snel kunt diagnosticeren en oplossen.

Problemen met inloggen

Als u niet kunt inloggen (vastgelopen bij het laden, herhaalde fouten of een leeg scherm), probeer dan eerst de basis: controleer uw inloggegevens nogmaals en zorg ervoor dat u een stabiel netwerk hebt.

Soms is het probleem te wijten aan beschadigde lokale gegevens. Door de cache van de app te wissen (of de ClickUp-map uit uw systeemgegevens te verwijderen) en vervolgens de app opnieuw te starten, worden hardnekkige inlogproblemen vaak opgelost. Zorg er ook voor dat u de nieuwste versie van de app gebruikt.

Als uw taken of updates niet op alle apparaten worden weergegeven, controleer dan eerst of u verbinding hebt met internet en of de servers van ClickUp operationeel zijn (geen wereldwijde storing).

Zorg er vervolgens voor dat de app is bijgewerkt. Oudere versies kunnen problemen veroorzaken bij het synchroniseren. Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan een handmatige vernieuwing of open de desktop-app opnieuw. Als je wijzigingen hebt aangebracht vanaf je mobiel of browser, log dan uit en weer in op andere apparaten, wat vaak een nieuwe synchronisatie triggert.

Notificaties worden niet weergegeven

Vaak zijn ontbrekende notificaties gewoon een probleem met de instellingen. Controleer eerst of desktopnotificaties zijn ingeschakeld.

Controleer vervolgens de toestemming voor notificaties van uw besturingssysteem en zorg ervoor dat ClickUp pushmeldingen mag verzenden.

Als het nog steeds niet lukt, log dan uit en weer in, of start de app opnieuw op.

App crasht

Als ClickUp crasht, vastloopt of niet start, controleer dan of je de nieuwste versie gebruikt via het menu 'Over ClickUp' of 'Updaten'.

Als updaten niet helpt, kan een volledige herinstallatie beschadigde bestanden verwijderen. Verwijder op macOS de map met gebruikersgegevens (~/Library/Application Support/ClickUp) en start de app opnieuw op. Verwijder op Windows de app, wis de map %AppData%\Roaming\ClickUp en installeer de app opnieuw.

Controleer bovendien het gebruik van systeembronnen. Als uw computer weinig geheugen of CPU heeft, kan het sluiten van andere zware apps voordat u ClickUp start de stabiliteit verbeteren.

Maximaliseer uw efficiëntie met de ClickUp-desktop-app

Werken op afstand en hybride werk brengen unieke uitdagingen met zich mee: verspreide tools, verloren context en eindeloos schakelen tussen apps.

De ClickUp-desktop-app lost dit op door alles wat uw team nodig heeft samen te brengen in één samenhangende werkruimte. Met realtime updates, automatiseringen en offline toegang kan uw team naadloos samenwerken, waar ze ook zijn.

Meld je gratis aan bij ClickUp en maak van je gefragmenteerde werkstroom één enkele bron van productiviteit.

Veelgestelde vragen

Ja, ClickUp ondersteunt een offline modus op de desktop. U kunt recent geopende taken en aantekeningen bekijken en zelfs nieuwe taken of herinneringen aanmaken terwijl u offline bent. Zodra u weer verbinding maakt, wordt alles automatisch synchroniseerd.

Over het algemeen wel. De desktopversie reageert doorgaans sneller en voorkomt de vertraging en extra belasting van bronnen die soms optreden bij het gebruik van ClickUp in een browser.

De meeste kernfuncties, zoals Taaken, Documenten, Chat, AI en Notificaties, werken in de desktop-app. Sommige dingen kunnen echter iets anders werken dan in de webversie (bijvoorbeeld bepaalde browsergebaseerde integraties of insluitingen).

BrainGPT (voorheen Brain MAX) is de bijbehorende AI-ervaring van ClickUp die spraakgestuurde vastlegging en snellere toegang ondersteunt, zodat je kunt werken met taken, documenten en gekoppelde context.

Ja, agenten kunnen handelen op basis van triggers en instructies die je in ClickUp configureert. Geavanceerde installaties kunnen Super Agents gebruiken voor meer gespecialiseerde werkstroomen.