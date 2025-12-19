Hoe verkoopleiders ClickUp SyncUp kunnen gebruiken voor wekelijkse evaluaties van de pijplijn

De vergaderzaal was even stil; het enige wat je kon horen was het zachte gezoem van een projector en het geritsel van papier terwijl het verkoopteam plaatsnam.

Een tiental dashboards lichtten op de schermen op, elk met een iets andere versie van 'de waarheid'. De volgende tien minuten probeerde iedereen zijn gedachten op een rijtje te zetten, bladerde door aantekeningen en werkte de nummers van vorige week bij.

Ondanks extra inspanningen had echter niemand waardevolle updates, behalve een samenvatting.

Om deze frustrerende situatie te vermijden, gaan we in deze blog bekijken hoe salesmanagers ClickUp SyncUps kunnen gebruiken voor wekelijkse pijplijnbeoordelingen, zodat teams (echt!) tijd kunnen besteden aan het 'synchroniseren' van de voortgang.

Waarom evaluaties van de pijplijn cruciaal zijn voor verkoopleiders

Als u dit goed doet, helpen wekelijkse evaluaties van de pijplijn u om onnauwkeurigheden in prognoses te voorkomen, risico's vroegtijdig te identificeren en uw team naar de juiste kansen te leiden. Ze helpen u om:

Maak de activiteiten van individuele vertegenwoordigers verbonden met bredere verkoopdoelstellingen

Identificeer vastgelopen of risicovolle deals voordat ze mislopen.

Coach uw team bij de volgende stappen met behulp van echte gegevens.

Verbeter de nauwkeurigheid en consistentie van prognoses binnen het hele team

Hoewel de meeste salesmanagers weten dat pijplijnbeoordelingen waardevol zouden moeten zijn, maken traditionele installaties ze lastig.

Veelvoorkomende uitdagingen zijn onder meer:

Verspreide gegevens: informatie staat verspreid over meerdere tools, waardoor vergaderingen beginnen met verwarring in plaats van duidelijkheid.

Handmatige gegevensinvoer en -voorbereiding: er gaat veel tijd verloren met het verzamelen van updates en het opschonen van spreadsheets voor elk gesprek.

Verouderde inzichten: Statische rapporten geven geen realtime beeld van de voortgang van deals of de activiteiten van vertegenwoordigers.

Lage betrokkenheid: vertegenwoordigers komen onvoorbereid of richten zich op het verdedigen van updates in plaats van op het oplossen van problemen.

Door deze inefficiënties is het voor leidinggevenden moeilijk om effectief te coachen of halverwege het kwartaal snelle beslissingen te nemen. De dag van een salesmanager zit vol met dergelijke inefficiënties, wat de noodzaak onderstreept van gecentraliseerde zichtbaarheid om pijplijnbeoordelingen om te zetten in proactieve, datagestuurde sessies.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% ze meestal overbodig. In een andere enquête van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderingsvertegenwoordiger zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen, terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Wat is ClickUp SyncUp?

Houd slimmere vergaderingen en stem uw verkoopteam op elkaar af met ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUp is een realtime, AI-aangedreven tool voor vergaderingen en samenwerking waarmee u direct verbinding kunt maken via video- of audiogesprekken.

U kunt er een starten om updates te bespreken, de voortgang te evalueren en de volgende stappen vast te leggen op één plek.

Deze AI-tool voor verkoop maakt uw wekelijkse pijplijnbeoordelingen gestructureerd en bruikbaar. U kunt niet alleen via een telefoongesprek een verbinding leggen met een kanaal of een persoon, maar u kunt ook achteraf de opname bekijken om actiepunten te identificeren. En met ClickUp AI beschikbaar om transcripties van opnames samen te vatten, zijn taken gemakkelijk vast te leggen.

🧠 Leuk weetje: Het concept van de 'salesfunnel' gaat terug tot het AIDA-model uit 1898, ontwikkeld door Elias St. Elmo Lewis. De specifieke metafoor 'salespijplijn', die prospects visualiseert die zich achtereenvolgens verplaatsen zoals producten op een lopende band, werd echter voor het eerst geïntroduceerd in 1924 in het boek Bond Salesmanship van William W. Townsend.

Hoe u wekelijkse pijplijnbeoordelingen uitvoert met ClickUp SyncUps

ClickUp for Sales Teams is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door AI-automatisering en zoekfuncties van de volgende generatie.

Hiermee kunt u gerichte SyncUps houden waarbij iedereen duidelijkheid krijgt over de voortgang, prioriteiten en volgende stappen.

Laten we eens kijken hoe u uw volgende pijplijnbeoordeling kunt uitvoeren. 🤩

1. Bereid uw verkoopgegevens voor op de vergadering

Begin uw pijplijnbeoordeling met schone, bijgewerkte gegevens. Het doel is om de vergadering binnen te stappen met volledige zichtbaarheid op de voortgang van deals en veranderingen in prognoses.

Maak een ClickUp-lijst 'Pipeline Review' aan, waarin elke deal een ClickUp-taak is.

Voeg ClickUp-aangepaste velden toe, zoals: Fase (bijv. voorstel, onderhandeling, gesloten/verloren deals) Prognosecategorie (bijv. toewijzing, opwaarts, risicovol) Waarschijnlijkheid % Verwachte sluitingsdatum Volgende stap Activiteit (bijv. demo gepland, contract verzonden)

Fase (bijv. voorstel, onderhandeling, gesloten-gewonnen/verloren deals)

Prognosecategorie (bijv. toewijzing, opwaarts, risicovol)

Waarschijnlijkheid %

Verwachte sluitingsdatum

Volgende stap (bijv. demo gepland, contract verzonden)

Organiseer uw verkoopgegevens in ClickUp-lijsten met elke deal als een taak, compleet met aangepaste velden om de fasen van de verkooppijplijn bij te houden

2. Voer de automatisering uit van de agenda van de vergadering

Voorkom ad-hocdiscussies door voor elke evaluatie een gestructureerde agenda op te stellen. Uw agenda kan het volgende bevatten:

Pipeline-overzicht: Topdeals met voortgang naar het verkoopdoel en kansen die risico lopen

Prognose-updates: belangrijke veranderingen of verrassingen sinds de laatste vergadering

Rep check-ins: twee overwinningen en twee belemmeringen per vertegenwoordiger

Actiepunten: Welke beslissingen zijn genomen en wie is verantwoordelijk?

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-aangedreven assistent van het platform, komt hier om de hoek kijken. Het gebruikt de context van uw eerdere vergaderingen, projectupdates en gegevens over de werkstroom om automatisch een gestructureerde agenda te genereren.

Omdat de AI rechtstreeks is geïntegreerd in de werkruimte waar uw deals zich bevinden, weet deze welke deals, fasen en accounts relevant zijn.

Vat belangrijke pijplijngegevens samen of krijg contextuele discussiepunten met ClickUp Brain

📌 Probeer deze prompts om AI te gebruiken in de verkoop : Maak een agenda voor wekelijkse evaluaties van de verkooppijplijn met rubrieken voor topdeals, risicovolle kansen, wijzigingen in prognoses en check-ins van vertegenwoordigers.

Vat de prestaties van de pijplijn van deze week samen aan de hand van de lijst 'Q4 Deals'. Benadruk de belangrijkste kansen, vastgelopen deals en eventuele wijzigingen in de prognoses sinds vorige week.

Haal twee overwinningen en twee belemmeringen voor elke vertegenwoordiger op basis van recente Taak-updates in de map 'Verkoopteam'.

Bekijk de aantekeningen van de vergadering van vorige week en stel een lijst op met vervolgacties, eigenaars en deadlines.

💡 Pro-tip: u kunt ook gezamenlijk agenda's voor vergaderingen opstellen en aantekeningen vooraf lezen in ClickUp Docs.

3. Werk in realtime samen tijdens de SyncUp

Wanneer het tijd is om te vergaderen, start u een video- of audiovergadering rechtstreeks vanuit uw Sales-werkruimte of een chatkanaal. Klik gewoon op het SyncUps-pictogram in de rechterbovenhoek en selecteer Start SyncUp om te beginnen.

Beheer uw SyncUps met behulp van de knoppen voor vergaderingen in uw werkruimte om direct video-, audio- of schermdelingssessies te starten

U kunt ook:

Deel uw scherm om live om live verkoopdashboards of prognoses door te nemen en deals in context te bespreken.

Koppel taken en werk fases, afsluitkansen of pijplijntaken in realtime bij.

Geef achteraf rechtstreeks commentaar op de opname of het transcript om details te verduidelijken of updates toe te voegen, zodat follow-ups overzichtelijk blijven.

Voeg aantekeningen toe aan de opnames van uw ClickUp SyncUp om aantekeningen toe te voegen

🧠 Leuk weetje: In 1873 ontwikkelde en documenteerde John H. Patterson een verkoopstrategie waarbij hij onaangekondigd persoonlijk bij potentiële klanten langskwam. Dit wordt algemeen beschouwd als het begin van 'cold calling'. Het was slechts drie jaar voordat Alexander Graham Bell het patent voor de telefoon kreeg!

4. Blijf actiepunten en follow-ups automatisch bijhouden

Elke evaluatie van de verkooppijplijn moet eindigen met duidelijke verantwoordelijkheden en meetbare vervolgstappen. Het is essentieel dat taken na de vergadering, zoals updates van deals, follow-ups of aanpassingen van prognoses, onmiddellijk worden vastgelegd, toegewezen en voor iedereen zichtbaar zijn.

Zet updates om in Taaken, deel inzichten en blijf op één lijn met uw pijplijnbeoordelingen met ClickUp Chat

ClickUp Chat helpt om het momentum na de vergadering vast te houden. In tegenstelling tot andere chatplatforms kunt u hier discussies georganiseerd houden in speciale kanalen zoals #weekly-pipeline. SyncUps vinden plaats in hetzelfde kanaal, zodat updates en inzichten op natuurlijke wijze worden voortgezet in de dagelijkse communicatie.

Maak met één klik taken aan op basis van een bericht, of wijs berichten toe aan teamleden voor verdere actie. Gebruik @vermeldingen om belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer verantwoordelijkheden worden toegewezen.

Enkele geavanceerde functies waartoe u toegang krijgt:

ClickUp-automatiseringen nemen ook repetitief vervolgwerk voor u uit handen na uw vergaderingen.

Na elke wekelijkse SyncUp-vergadering kunt u bijvoorbeeld een automatisering instellen die wordt geactiveerd wanneer de status van een Taak verandert in 'Follow-up nodig'. Deze automatisering wijst de Taak toe aan de betreffende verkoper, stelt een deadline in en voegt een herinnering toe om hen te herinneren aan de volgende stappen die tijdens de evaluatie zijn besproken.

Bouw aangepaste werkstroomen met ClickUp automatiseringen om volgende stappen vast te leggen, herinneringen in te stellen en elke verkoopactie op schema te houden

U kunt zelfs voorwaardelijke logica toepassen voor meer precisie bij het aanmaken of bijwerken van taken, op basis van context of prioriteit.

Hier volgt hoe verkoopleiders dit kunnen toepassen:

Trigger alleen follow-ups voor Enterprise-accountvertegenwoordigers

Taaken worden overgenomen voor deals die zijn gemarkeerd als Gesloten Gewonnen of Verloren.

Pas regels alleen toe op verlengings- of uitbreidingsdeals

🔍 Wist u dat? Toen Alexander Graham Bell in 1876 het eerste telefoongesprek voerde, zei hij: "Mr. Watson, kom hier, ik wil u zien. " Dit was het begin van realtime communicatie met behulp van technologie.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor aantekeningen voor een betere organisatie

5. Meet de prestaties van uw team in de loop van de tijd

Het bijhouden van de voortgang gedurende meerdere weken maakt SyncUps waardevol voor verkoopleidinggevenden. Bouw ClickUp-dashboards die belangrijke statistieken analyseren, zoals:

Nummer afgesloten deals per vertegenwoordiger

Positieve verkoopleads

Gemiddelde transactiegrootte

Winstpercentage per fase van de verkoop

Gemiddelde duur van de verkoopcyclus

Nauwkeurigheid van prognoses

Zet gegevens om in inzichten met ClickUp dashboards die laten zien hoeveel deals er zijn gesloten

Gebruik tijdens elke evaluatie deze verkoop pijplijnstatistieken om trends te bespreken, knelpunten te identificeren en coachingbeslissingen te nemen. Leg belangrijke inzichten vast in uw wekelijkse vergaderdocument, zodat u in de loop van de tijd een referentiearchief van beslissingen en resultaten opbouwt.

Overigens kan de ClickUp AI Notetaker automatisch slimme samenvattingen en doorzoekbare transcripties in uw document voor u maken.

⚡️ Sjabloonarchief: Het sjabloon voor terugkerende aantekeningen over vergaderingen van ClickUp biedt u een centrale ruimte om elke week aantekeningen over vergaderingen in één document te maken, zodat iedereen dezelfde momentopname bekijkt. Ontvang een gratis sjabloon Elimineer repetitieve voorbereidingen en zorg ervoor dat elke pijplijnbeoordeling begint met context met behulp van de ClickUp-sjabloon voor terugkerende vergadernotities. Elke vertegenwoordiger kan vooraf updates toevoegen onder vooraf gelabelde secties voor successen, belemmeringen en wijzigingen in de prognoses. Markeer elk agendapunt als Besproken, In behandeling of Uitgevoerd om de resultaten tijdens het gesprek bij te houden en verkoopsucces te garanderen.

Voordelen van het gebruik van ClickUp SyncUp voor evaluaties van de verkooppijplijn

Wanneer u uw wekelijkse pijplijnbeoordeling structureert met behulp van SyncUps en deze rechtstreeks koppelt aan uw gegevens, taken en follow-ups, profiteert u van een aantal belangrijke voordelen voor uw verkoopteam en leidinggevenden.

Voer afgestemde evaluaties uit zonder van context te wisselen

Met SyncUp vindt uw vergadering plaats in dezelfde werkruimte waar uw deals, dashboards en documenten zich bevinden, zodat iedereen met volledige zichtbaarheid aan de slag kan.

Dit helpt u om het volgende te voorkomen:

Tijdverspilling door te schakelen tussen tools

Belangrijke updates over deals missen

Niet-afgestemde teamstatussen

Over het hoofd geziene items en eigenaren

Gefragmenteerde gesprekken tijdens vergaderingen

Onduidelijke verantwoordelijkheden voor follow-up

📮 ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet contact hebben met zes mensen om zijn werk te kunnen doen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke contactpersonen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is reëel: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en black holes in de zichtbaarheid tasten de productiviteit van het team aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te maken.

Leg vergaderverslagen automatisch vast

Het bijhouden van snelle discussies tijdens evaluaties van de verkooppijplijn door alles wat u hoort te noteren, behoort tot het verleden.

SyncUps worden opgenomen en de opname is later beschikbaar om aantekeningen en opmerkingen toe te voegen. Aangezien de ClickUp AI toegang heeft tot uw werkruimte, kunt u gewoon ClickUp Enterprise Search gebruiken om inzichten uit oude vergaderverslagen op te halen wanneer u die nodig hebt. Bovendien staat ClickUp Brain altijd klaar om transcripties van de opname te genereren.

Hier leest u hoe het gebruik van AI voor video-gesprekken een redder in nood kan zijn!

Zorg voor zichtbaarheid en verantwoordelijkheid bij alle deals

Elke vergadering wordt automatisch opgenomen en samengevat, waardoor een transparante geschiedenis van discussies en toewijzingen ontstaat. Verkoopmanagers kunnen samenvattingen of Clips opnieuw bekijken om de voortgang te controleren of onopgeloste items op te volgen.

Combineer dit met het ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn om follow-ups in alle fasen van de deal bij te houden.

Ontvang een gratis sjabloon Koppel de resultaten van vergaderingen uit SyncUp rechtstreeks aan uitvoerbare taken met de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn.

Deze structuur biedt uw team een manier om deals te beheren, van prospectie tot verlenging, met behulp van ClickUp aangepaste statussen zoals Qualified Prospect, Attention Needed en Up for Renewal om de voortgang aan te geven. Bovendien kunt u met ClickUp aangepaste velden, zoals Last Contacted en Deal Value , direct vaststellen welke accounts vastlopen of welke kansen met een hoge waarde aandacht behoeven.

Dit is wat Blaine Labron, VP Digital Commerce and Technology bij Pressed Juicery, te zeggen had over ClickUp:

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

Veelvoorkomende valkuilen voor verkoopleiders bij pijplijnbeoordelingen

Wanneer u samenwerking op de werkplek leidt, is het gemakkelijk om in patronen te vervallen die tijd kosten, het momentum tenietdoen of uw prognoses verzwakken. Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die u kunt vermijden! ✔️

Onvolledige gegevens: vergaderingen bijwonen met verouderde of ontbrekende dealinformatie, wat leidt tot onnauwkeurige prognoses en verkeerde beslissingen.

Voorspellingen fixeren: Te veel tijd besteden aan het bespreken van nummers in plaats van het identificeren van acties die leiden tot vastgelopen deals.

Onevenwichtige deals: grote of risicovolle deals domineren de evaluatie, waardoor kansen in het midden van de funnel of kleinere kansen over het hoofd worden gezien.

Ontbrekende verantwoordelijkheid: vergaderingen beëindigen zonder duidelijke volgende stappen of verantwoordelijkheden toe te wijzen, wat leidt tot hiaten in de verantwoordelijkheid en vertragingen bij de opvolging.

Reactieve coaching: de vergadering gebruiken om problemen aan te kaarten in plaats van begeleiding of ondersteuning te bieden, wat het moreel en de betrokkenheid van het team vermindert.

🧠 Leuk weetje: De eerste video-conferentie ter wereld vond plaats in 1964, toen AT&T de Picturephone demonstreerde op de Wereldtentoonstelling in New York. Bron

Synchroniseer je met de verkoop met ClickUp

Wekelijkse evaluaties van de pijplijn zijn eenvoudiger wanneer alles, van updates over deals tot volgende stappen, op één plek te vinden is. ClickUp SyncUp helpt goed presterende verkoopteams om gestructureerde, op gegevens gebaseerde vergaderingen te houden waarin updates, aantekeningen en actiepunten met elkaar verbonden blijven.

Met ClickUp Brain kunt u follow-ups automatiseren en direct samenvattingen genereren, terwijl ClickUp Chat de discussies na de vergadering overzichtelijk en bruikbaar houdt. Samen bieden deze tools verkoopleiders volledige zichtbaarheid en controle over elke fase van de pijplijn.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

SyncUp is rechtstreeks in ClickUp geïntegreerd, zodat uw vergaderingen plaatsvinden waar uw verkoopgegevens, taken en documenten al staan. U kunt deals koppelen, taken bijwerken en dashboards in realtime bekijken.

Ja. U kunt uw ClickUp-werkruimte koppelen aan meer dan 1000 tools van derden, waaronder CRM's zoals HubSpot of Salesforce. Zo kunt u de uitvoering van het verkoopproces in realtime weergeven, inclusief de voortgang van de verkooptrechter, updates van de fase en wijzigingen in de prognoses, rechtstreeks in uw werkruimte.

Ja, het registreert, transcribeert en vat discussies automatisch samen. Het voegt zelfs actiepunten en beslissingen toe aan een ClickUp-document zodra de SyncUp is beëindigd. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de opname uit te schakelen via de SyncUp-instellingen.

Stel vanuit uw ClickUp-kalender een vergadering in en schakel de optie 'Terugkerend' in. Zolang u AI Notetaker hebt ingeschakeld, genereert ClickUp elke week automatisch een nieuw document voor uw vergadering zodra uw vergadering heeft plaatsgevonden, waarbij de context en deelnemers consistent blijven.

Absoluut. Samenvattingen, transcripties en actiepunten kunnen worden geëxporteerd als documenten of worden gedeeld via openbare links of e-mail, zodat externe belanghebbenden op één lijn blijven zonder dat ze een account nodig hebben.