De 10 beste AI-tools voor het aanmaken van content in 2026

Laten we eerlijk zijn: AI-tools voor het aanmaken van content zijn overal in opkomst.

Uit recente enquêtes blijkt dat ongeveer 76% van de marketeers deze tools nu in hun werk gebruikt, waarbij 85% ze specifiek inzet voor het schrijven van artikelen.

Ondanks deze wijdverbreide acceptatie is het echter normaal om sceptisch te zijn over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Niemand wil het risico lopen dat door AI gegenereerde prietpraat de stem van hun merk verpest.

De juiste AI-tool kan uw team echter sneller, met meer productiviteit en meer schaalbaarheid maken – zonder extra personeel aan te nemen.

Kwalitatief hoogwaardige AI-tools kunnen niet alleen hoogwaardige geschreven content produceren, maar ook door AI gegenereerde afbeeldingen en video's voor uw contentmarketingactiviteiten.

Hoe kies je nu de juiste tool voor het aanmaken van AI-content? Na 11 opties uitgebreid te hebben getest, deel ik mijn inzichten in deze blogpost. Je krijgt een overzicht van de functies, beperkingen en beoordelingen van elke tool – kortom, een compleet beeld om je te helpen bij je beslissing.

Laten we beginnen.

Hoewel je keuze voor een tool grotendeels afhangt van de doelen en prioriteiten van je team, zijn er bepaalde kenmerken waar je op moet letten, vooral bij het evalueren van verschillende platforms voor de productie van tekst, afbeeldingen en video's. Dit is waar je op moet letten bij AI-tools:

Toepassingen: Als u in een AI-tool investeert, moet u er een kiezen die zo veelzijdig mogelijk is. AI-tekstsoftware en outline-generators moeten u bijvoorbeeld bij alles helpen, inclusief blogposts, e-books, LinkedIn-updates, enz. Hoe flexibeler de tool, hoe meer waarde deze aan uw werkstroom toevoegt.

Prijzen: U wilt er zeker van zijn dat de tool voor het aanmaken van AI-content binnen uw budget past en tegelijkertijd op de lange termijn meetbare waarde biedt. Het is essentieel om te beoordelen hoe de tool u helpt kosten te besparen dankzij de functies voor automatisering. Door te leren hoe u contentcreatieprocessen effectief kunt automatiseren , kunt u uw ROI verder maximaliseren.

Leercurve: Uw team moet snel kunnen leren hoe de gekozen AI-tool werkt, zodat ze zo snel mogelijk kunnen beginnen met het creëren van boeiende content – of het nu gaat om geschreven, visuele of video-content. Kies daarom voor iets dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is.

Kwaliteit van de content: Hier valt natuurlijk niet over te onderhandelen. Hoewel elke AI-tool voor het aanmaken van content enige training en aanpassing nodig heeft, moet deze in staat zijn om hoogwaardige en foutloze resultaten te leveren voor alle formaten en platforms. U wilt geen tijd besteden aan het herschrijven van door AI gegenereerde blogopzetjes, PPC-teksten of videoscripts

Aanpasbaarheid: Zoek naar een platform dat uitgebreide personalisatie mogelijk maakt van toon, ontwerpstijl, format en voorkeuren van het publiek. Je moet bijvoorbeeld de instellingen van de tool kunnen aanpassen om professionele presentaties te maken voor een zakelijk publiek en informele, boeiende bijschriften voor sociale media

Tool Toepassingsvoorbeeld Meest geschikt voor ClickUp AI-contentgeneratie en projectmanagement Marketeers, teams die campagnes beheren, contentmakers ChatGPT AI-tekstproductie en conversatieondersteuning Schrijvers, onderzoekers en medewerkers van de klantenservice Copy.ai Marketingteksten en het genereren van contentideeën Marketingteams, bureaus en outbound-verkoopteams Jasper Zoekmachine-geoptimaliseerde, gerichte contentcreatie Marketeers, SEO-specialisten en contentmakers Beschrijving Audio- en video-bewerking met een op tekst gebaseerde interface Podcasters, video makers en editors van audio- en video-content DALL•E AI-gestuurde beeldgeneratie Ontwerpers, marketeers en makers van visuele content Midjourney Gestileerde AI-beeldgeneratie Kunstenaars, creatieve professionals en grafisch ontwerpers Synthesia Professionele AI-gegenereerde content en gelokaliseerde video-productie Trainingsteams, docenten en meertalige marketeers Invideo Gebruiksvriendelijke video-aanmaak met sjablonen Socialemediabeheerders, kleine bedrijven en contentteams Murf Tekst-naar-spraak-productie Voice-overartiesten, videoeditors en multimediamakers Canva Ontwerpoplossingen met AI-tools voor grafische vormgeving en video Bedrijven, docenten en niet-ontwerpers

1. ClickUp (Het beste voor het genereren van AI-content en geïntegreerd projectmanagement)

ClickUp is een alles-in-één softwarepakket voor projectmanagement. Omdat het volledig aanpasbaar en schaalbaar is, kan elke gebruiker, elk team of elke organisatie het configureren om aan hun unieke behoeften te voldoen.

Of je nu contentkalenders, marketingdashboards of sjablonen voor merkrichtlijnen wilt maken, geloof me als ik zeg dat ClickUp dit allemaal biedt en nog veel meer.

Ik gebruik deze tool graag omdat de ingebouwde kunstmatige intelligentie, ClickUp Brain, leert schrijven zoals jij dat doet. Bovendien is het geïntegreerd in het hele platform, zodat ik een aantal taken kan uitvoeren, waaronder:

Hoogwaardige content produceren in ClickUp Documenten voor blogs, e-mails, advertentieteksten, websites en meer

Samenvatting van belangrijke punten uit documenten, taken en opmerkingen

Suggesties krijgen om het schrijven te vereenvoudigen en te verbeteren

Tabellen maken met uitgebreide gegevens en inzichten voor alles, van restaurants tot onroerend goed

Spraakantekeningen en Clips omzetten in tekst en de tekst hergebruiken

Aan de slag met ClickUp Brain Perfectioneer je schrijfstijl met ClickUp Brain, een geïntegreerde schrijfassistent die is getraind op basis van je werk

ClickUp Brain is krachtig voor het schrijven en samenvatten, maar ClickUp Brain MAX gaat nog een stap verder met een voice-first AI-desktopcompanion. In plaats van te typen, kun je de spraak-naar-tekstfunctie gebruiken om blogopzetjes, campagne-ideeën of bewerkingen te dicteren en direct gepolijste tekst krijgen – gestructureerd en klaar om in Docs, Taken of reacties te plaatsen.

Handsfree scripten : dicteer concepten, aantekeningen of revisies zonder je werkstroom te onderbreken

Slimme verbindingen : gebruik @vermeldingen en natuurlijke prompts om ideeën te koppelen aan documenten, taken of teamgenoten

Contextuele AI : zoek in ClickUp, Google Drive en meer, en haal de juiste referentie op zonder van tabblad te wisselen

Meertalige output: spreek in de ene taal, genereer content in een andere, terwijl je de toon direct aanpast

👉 Voorbeeld: “Max, maak een Taak aan voor een blogconcept voor onze AI-marketingcampagne, inleverdatum vrijdag.”

ClickUp Docs is een uitstekende tool voor gezamenlijke documentatie om ideeën te noteren, teksten op te stellen (met AI) en werk te organiseren. Ik kan mijn documenten verrijken met bladwijzers, tabellen, links en diverse formaten.

Maak content en bouw samen met anderen aan de kennisbank van je bedrijf met ClickUp Docs

Met Connected Search van ClickUp is het vinden van elk bestand in gekoppelde apps zoals Google Drive, Slack en Figma eenvoudiger dan ooit – allemaal vanuit één centrale hub.

Vind de speld in de hooiberg van je content met ClickUp's Connected Search

Bovendien biedt ClickUp veel sjablonen voor marketingstrategieën, campagnebeheer en planning van gebeurtenissen.

Of je nu wilt ontdekken hoe je AI kunt inzetten voor contentmarketing of een startpunt nodig hebt voor je creatieve productie, met deze sjablonen kun je meteen aan de slag zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

ClickUp richt zich op het creëren, strategiseren en organiseren van content. Het is een van de beste tools voor productiviteit die er zijn, en ik kan het niet genoeg aanbevelen.

De beste functies van ClickUp

Kies uit meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven om je contentkalender, productiewerkstroom of redactionele pijplijnen te visualiseren op de manier die jij wilt: lijstweergave, Kanban, gantt-grafiek, enzovoort

Maak de overstap van idee naar uitvoering door taken rechtstreeks vanuit je Docs en ClickUp-Whiteboards aan te maken; voeg relevante bestanden, Docs en andere bronnen toe voor een beter totaalbeeld

Stem contentproductietaken af op bredere teamdoelstellingen met behulp van ClickUp Goals , zodat elk stukje content bijdraagt aan uw algehele strategie

Maak en transcribeer schermopnames om teamleden te trainen of productfuncties te demonstreren met behulp van ClickUp Clips

Vereenvoudig uw goedkeuringsproces voor content door de overdracht van taken te automatiseren: zodra content is goedgekeurd, gaat deze automatisch door naar de volgende fase

Krijg toegang tot meer dan 100 door onderzoek ondersteunde tools om contentaanmaak te stroomlijnen met prompts die zijn afgestemd op specifieke rollen en taken

Houd bij hoe lang het duurt om content op te stellen, te bewerken en af te ronden, zodat je knelpunten kunt identificeren en de efficiëntie van je team kunt optimaliseren

Limieten van ClickUp

Het kost tijd om alle krachtige functies onder de knie te krijgen, maar gelukkig zijn er helpdocumenten, demo's en cursussen beschikbaar om sneller aan de slag te gaan

Het dashboard geeft veel informatie weer, maar gebruikers kunnen het uiterlijk en de weergegeven informatie aanpassen in hun instellingen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp: uit een G2-recensie

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement die alle essentiële functies voor productontwikkeling samenbrengt op één platform. De uitstekende klantenservice zorgt ervoor dat eventuele problemen snel worden opgelost. Naadloze integratie met verschillende platforms vereenvoudigt migratieprocessen. Bovendien kunnen de AI-mogelijkheden van ClickUp taakbeschrijvingen samenvatten en genereren, waardoor ontwikkelaars hun opdrachten beter begrijpen.

2. ChatGPT (het beste voor AI-tekstproductie en ondersteuning bij gesprekken)

via ChatGPT

We weten allemaal wat ChatGPT is en wat het doet. Jij gebruikt het, ik gebruik het, we gebruiken het allemaal. Deze door OpenAI ontwikkelde, AI-aangedreven conversatieagent genereert mensachtige tekst op basis van de prompt die hij ontvangt via Natural Language Processing (NLP).

Wat ik het meest indrukwekkend vond aan ChatGPT was dat het me kon helpen bij verschillende contentgerelateerde taken, van het opstellen van blogschetsen en het schrijven van teksten voor landingspagina's tot het opstellen van bedrijfsnieuwsbrieven en het bijschaven van e-mails aan klanten.

Het heeft me echt geholpen om veel tijd en energie te besparen die ik anders aan onderzoek en het schrijven van teksten zou hebben besteed.

De beste functies van ChatGPT

Upload een bestand en vraag de tool om te helpen bij het analyseren van gegevens, het samenvatten van informatie of het maken van een grafiek

Boei de stijl van je bestaande blogs en socialemedia-sjablonen na om teksten te schrijven die bij je merk passen

Maak gebruik van aanvullende AI-tools zoals DALL•E en Sora AI voor het maken van afbeeldingen en het produceren van video's

Beperkingen van ChatGPT

Er zijn enkele privacykwesties aangetekend bij het gebruik met gevoelige of vertrouwelijke gegevens, aangezien OpenAI de invoer verwerkt

Bij langere gesprekken gaat de context vaak verloren, wat leidt tot herhaling of verwarring

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Team: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 630 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT: uit een G2-recensie

Ik ben manager bij een groot bedrijf in kassasystemen. Hoewel ik niet erg bedreven ben in het schrijven van scripts – ik weet er slechts het een en ander van – heeft het hebben van mijn eigen ‘programmeur’ om me te helpen een enorme verandering teweeggebracht. Ik vind het geweldig om een aangepast bericht te kunnen opstellen en te zien hoe het zich ontwikkelt in de richting die ik nodig heb. Het is ongelooflijk nuttig geweest voor de automatisering van taken in mijn Google Workspace for Business-account. Ik heb bijvoorbeeld een chatmelding voor buiten kantooruren ingesteld die heel wat taken afhandelt. Het is gewoon geweldig hoeveel je kunt bereiken met de hulp van ChatGPT!

3. Copy.ai (Het beste voor het snel genereren van marketingteksten en ideeën voor content)

Copy.ai is een GTM-AI-platform dat je helpt bij het onderzoeken van gegevens, het bedenken van ideeën en het schrijven van teksten voor verschillende soorten content, waaronder thought leadership-artikelen, lange blogposts, posts op sociale media en meer.

Ik vond het geweldig dat Copy.ai werkt met een prijsmodel zonder onbeperkte woordlimiet, waardoor het een praktische optie is voor teams met hoge gebruiksbehoeften.

Naast het gebruikelijke aanmaken van content helpt Copy.ai ook bij het genereren van pijplijnen, outbound prospecting, systeemintegratie en L&D-programma's.

De beste functies van Copy.ai

Optimaliseer al uw betaalde campagnes door middel van gerichte A/B-tests

Zet gesproken tekst (uit interviews, gebeurtenissen en opnames van verkoopgesprekken) binnen enkele seconden om in geschreven tekst

Automatiseer de vervelende aspecten van het hergebruiken van content; transcribeer of haal inzichten binnen enkele seconden

Beperkingen van Copy.ai

Hiermee moet voorzichtig worden omgegaan, aangezien sommige content afkomstig kan zijn van gepubliceerde webpagina's, wat aanleiding kan geven tot bezorgdheid over plagiaat

Ze groeien snel en soms voldoet de productlevering niet aan de belofte

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Starterspakket: $49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 249/maand (maximaal 5 gebruikers)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy.ai: uit een G2-recensie

Mijn favoriete aspect van Copy.ai is de uitbreidbaarheid en de naadloze integraties. Vanuit een verkoopstandpunt stelt het me in staat om werkstroomprocessen te organiseren om gegevens over prospects, accounts en meer te verrijken. Hierdoor kunnen we geautomatiseerde inkomende e-mails effectief personaliseren. Bovendien beschikken onze SDR's over zeer specifiek, marktgericht onderzoek, waardoor ze niet meer helemaal vanaf nul hoeven te beginnen bij het verkennen van nieuwe accounts. Vanuit marketingperspectief biedt Copy.ai de mogelijkheid om een herhaalbare content-engine te creëren op basis van inzichten uit sales- en oplossingsgesprekken – een functie die ik graag verder wil verkennen.

4. Jasper (Het beste voor het aanmaken van zoekmachine-geoptimaliseerde, gerichte content)

via Jasper

Als je aan alternatieven voor Copy.ai denkt, denk je onvermijdelijk aan Jasper. Het is een speciaal voor marketing ontwikkeld generatief AI-platform dat geavanceerde merkcontrole en een dynamische AI-toolkit biedt.

Wat ik bijzonder waardevol vond aan Jasper, was dat het suggesties kon doen voor trefwoorden, koppen en andere elementen die nodig zijn om de SEO-prestaties van de gegenereerde content te verbeteren.

Het biedt meer dan 50 sjablonen voor marketingplannen en aanpassingsopties die geschikt zijn voor verschillende contentbehoeften. Daarnaast heeft Jasper nog een aantal andere functies, zoals Jasper Chat en AI Art, en ondersteunt het meer dan 29 talen.

De beste functies van Jasper

Stel een uitgebreid plan op met doelen en te behalen resultaten voor een marketingcampagne

Genereer merkgerichte content waar je ook schrijft met de Chrome-extensie

Bouw een solide, door AI aangestuurde contentstrategie op door bestaande content te hergebruiken, te optimaliseren en om te zetten naar verschillende formaten

Beperkingen van Jasper

Het heeft een agressieve proefversie die standaard op een jaarabonnement staat, zonder restitutie als je vergeet op te zeggen

Geen gratis abonnement

Ontbreekt geavanceerde taalverwerking, wat leidt tot inferieure output en een minder intuïtieve ervaring

Prijzen van Jasper

Maker: $49/maand per zetel

Pro: $ 69/maand per zetel

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper: uit een G2-recensie

Er zijn talloze AI-tools online beschikbaar, en na verschillende betaalde opties te hebben uitgeprobeerd, heb ik uiteindelijk voor Jasper gekozen. De belangrijkste redenen om voor dit platform te kiezen zijn de uitstekende kwaliteit van de gegenereerde content en de mogelijkheid om zeer aangepaste content te leveren.

5. Descript (het beste voor audio- en video-bewerking met een op tekst gebaseerde interface)

via Descript

Descript is een AI-gestuurde, volledig uitgeruste A/V-editor. Het unieke aan dit programma is dat het eenvoudig te gebruiken is, en dat klopt. Ik heb geen technische vaardigheden, maar ik kon audio- en video-content bewerken door simpelweg het transcript te bewerken.

Ik kon de beelden in mijn video ordenen als een presentatie en sjablonen en layouts gebruiken om alles er snel goed uit te laten zien en goed te laten klinken.

Wat ik echt geweldig vond, was dat ik mijn script naast de camera kon lezen, en Descript zorgde ervoor dat het leek alsof ik de hele tijd recht in de lens keek.

De tool kan ook audio in meer dan 20 talen transcriberen en biedt een cloudgebaseerde versiegeschiedenis om wijzigingen bij te houden.

De beste functies van Descript

Maak je eigen stemkloon of kies uit een bibliotheek met AI-stemmen om een podcastintro te maken en voice-overs voor video's in te spreken

Verwijder alle elementen die je duidelijk niet in de audio wilt hebben, zoals 'ums' en 'uhs', lange pauzes en andere verbale rommel

Maak eenvoudig video's met behulp van drag-and-drop-ondertitels, vormen en afbeeldingen; pas lay-outs, lettertypen en stijlen aan zodat ze bij uw huisstijl passen

Limieten van Descript

Het transcribeert data, rangtelwoorden en samentrekkingen soms onnauwkeurig, waardoor handmatige correctie nodig is

Geen gratis abonnement

Het afgelopen jaar zijn er steeds vaker meldingen geweest van trage prestaties; langzamere navigatie, downloaden en functionaliteit, ondanks het gebruik van een snelle internetverbinding

Prijzen van Descript

Hobbyist: $19/maand per gebruiker

Maker: $35/maand per gebruiker

Business: $ 50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript: uit een G2-recensie

In de loop der jaren heb ik een tiental verschillende programma's voor de bewerking van video's voor mijn Business gebruikt en had ik me erbij neergelegd dat ik nooit helemaal tevreden zou zijn met de combinatie van gebruiksgemak, uitvoerkwaliteit en prijs. Drie vrienden raadden me allemaal aan om Descript te proberen – vrienden aan wie ik nu een goede fles wijn verschuldigd ben, aangezien dit de software voor de bewerking van video's is waarvan ik alleen maar had gedroomd dat die echt zou kunnen bestaan. Als ik nu mensen interview voor mijn YouTube-kanaal, maak ik me geen zorgen meer over 'eh's' of struikelingen, want de bewerking kost maar een paar seconden om die eruit te knippen zodat mijn gast en ik er professioneel uitzien. De samenvattingen die Descript schrijft voor YouTube-content zijn van topkwaliteit. Met Descript kan ik mijn contentproductie minstens verdubbelen, aangezien de bewerking nu maar een kwart van de tijd kost die het vroeger kostte.

6. DALL•E (Het beste voor AI-gestuurde beeldgeneratie met fijne details)

Een andere tool van OpenAI, DALL•E, maakt afbeeldingen op basis van tekstbeschrijvingen met behulp van concepten die in natuurlijke taal kunnen worden uitgedrukt. Het is net als bij ChatGPT: voer een prompt in en je krijgt een afbeelding.

Het enige nadeel is dat je duidelijk moet weten wat je wilt produceren. Een methode die ik vaak gebruikte, was het bestuderen van een paar afbeeldingen die ik wilde nabootsen en vervolgens op basis daarvan prompts opstellen om vergelijkbare beelden te genereren.

DALL•E 3, de nieuwste versie, kan soms 'de lege plekken opvullen' wanneer de prompt impliceert dat de afbeelding een specifiek detail moet bevatten dat niet expliciet is vermeld – en dat is een zegen voor niet-creatievelingen die dit voor het eerst doen.

De beste functies van DALL•E

Pas verschillende soorten optische vervormingen toe op visuele content, zoals een 'fisheye-lensweergave' en een 'sferisch panorama'

Genereer afbeeldingen in verschillende afmetingen, waaronder 1024×1024, 1024×1792 en 1792×1024 pixels

Bepaal de locatie en de hoek van waaruit een afbeelding wordt weergegeven

Beperkingen van DALL•E

Fouten kunnen sessielimieten opgebruiken, waardoor gebruikers mogelijk worden buitengesloten zonder dat zij daar zelf schuld aan hebben

Geen gratis abonnement

Het kan delen van een prompt over het hoofd zien als deze te lang of te complex is

Prijzen van DALL•E

Standaard: Vanaf $ 0,040 per afbeelding

HD: Vanaf $ 0,080 per afbeelding

Beoordelingen en recensies van DALL•E

G2: 3,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DALL•E: uit een G2-recensie

DALL-E is het snelste en grootste AI-model voor het genereren van hoogwaardige afbeeldingen op basis van prompts. Het heeft een zeer eenvoudig en intuïtief dashboard waarmee je soepel afbeeldingen kunt genereren. Het begrijpt zelfs zeer complexe prompts en genereert afbeeldingen met grote nauwkeurigheid. Het is compatibel met alle browsers en apparaten.

7. Midjourney (Het beste voor het maken van visueel verbluffende, gestileerde AI-afbeeldingen)

via Midjourney

Midjourney is een door AI aangestuurde tekst-naar-beeld-generator die hyperrealistische afbeeldingen maakt op basis van beschrijvingen in natuurlijke taal. Natuurlijk doen DALL•E en Midjourney vergelijkbare dingen, en ik heb met beide met veel plezier gewerkt, maar de laatste biedt meer.

Ik kon aanpassen in hoeverre de standaardstijl van Midjourney mijn afbeeldingen beïnvloedde, het niveau van creativiteit en originaliteit bepalen en de mate van variatie in de resultaten instellen.

Ik had ook de mogelijkheid om afbeeldingen en voorbeelden van merkrichtlijnen te gebruiken als basis voor een prompt, stijlreferentie of tekenreferentie.

De beste functies van Midjourney

Zoek of maak gedeelde ruimtes om samen te werken met andere gebruikers

Communiceer met de Midjourney-bot op Discord en ontvang technische en factureringsondersteuning

Schrijf geavanceerde prompts, inclusief een of meer afbeeldings-URL's, meerdere tekstfragmenten en parameters zoals beeldverhoudingen, modellen en upscaling

Limieten van Midjourney

De eerste gezichtsgeneratie vertoont vaak aanzienlijke problemen (ontbrekende ogen, vervormde neuzen, enz.)

Geen gratis abonnement

Door de beperkte controle over de prompts is het moeilijk om specifieke details te realiseren en is het een kwestie van vallen en opstaan

Prijzen van Midjourney

Basisabonnement: $10/maand

Standaardabonnement: $30/maand

Pro-abonnement: $ 60/maand

Mega-abonnement: $ 120/maand

Beoordelingen en recensies van Midjourney

G2: 4. 4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Midjourney: uit een G2-recensie

Midjourney levert consequent visueel verbluffende afbeeldingen met hoge resolutie die vaak de verwachtingen overtreffen wat betreft detail en kwaliteit. De creatieve interpretatie van prompts maakt het een uitzonderlijke tool voor concept art, moodboards en experimentele ontwerpen. De resultaten hebben een realistische, professionele afwerking, waardoor het van onschatbare waarde is voor het genereren van beelden die creatieve projecten inspireren en naar een hoger niveau tillen.

8. Synthesia (Het beste voor professionele, gelokaliseerde video-productie met AI-avatars)

via Synthesia

Heb je geen kennis van videoproductie, maar wil je video's maken in verschillende talen, zoals Frans, Duits en Spaans? Geen probleem – Synthesia is dé tool die je nodig hebt. Echt waar – het ondersteunt meer dan 140 talen wereldwijd, wat ik briljant vind.

Ik kon professionele, gelokaliseerde visuele content maken met behulp van diverse AI-avatars en voice-overs. Ik heb zelfs mijn stem gekloond en deze gebruikt voor de audio in video's.

Bovendien verliep de samenwerking met het team heel soepel op Synthesia. Ik kon de video rechtstreeks vanuit het platform delen en mensen uitnodigen om commentaar te geven en feedback te geven.

De beste functies van Synthesia

Pas je video's aan met je merkkleuren, logo's en favoriete avatars

Voeg automatisch ondertitels in de targettaal toe aan je bestand met behulp van de videovertaalfunctie

Blader eenvoudig door sjablonen voor marketing-, onderwijs- en trainingsvideo's, kopieer ze en pas ze aan

Limieten van Synthesia

De functie voor aangepaste avatars heeft moeite met het nauwkeurig weergeven van regionale accenten; zo kan het bijvoorbeeld een Zuid-Brits accent hebben in plaats van een Noord-Brits accent

Het renderen van video's met veel dia's, animaties of overgangen kan tijdrovend zijn

Prijzen van Synthesia

Free

Starterspakket: $ 24/maand

Maker: $74/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Synthesia

G2: 4,7/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Synthesia: uit een G2-recensie

Het beste aan Synthesia is dat als je ooit een eenvoudige ontwerp- of bouwtool (bijv. PowerPoint) hebt gebruikt, je de basis veel sneller onder de knie hebt dan je zou verwachten. Het intuïtieve ontwerp is een enorm voordeel voor grotere bedrijven, waar medewerkers verschillende vaardigheden en ervaringsniveaus met technologie hebben. Ik waardeer het vertrouwen dat voortkomt uit de wetenschap dat ik Synthesia aan iedereen kan introduceren en dat ze het proces van videocreatie gemakkelijk kunnen bekijken en begrijpen. Bovendien zijn mijn ervaringen met hun ondersteuningsteam uitstekend: ze zijn snel, deskundig en respecteren mijn tijd.

9. Invideo (het beste voor gebruiksvriendelijk videoaanmaken met een uitgebreide bibliotheek met sjablonen)

via Invideo

Invideo is een doe-het-zelfplatform voor het aanmaken van video's waarmee gebruikers hun ideeën in realtime kunnen omzetten in video's. Het biedt meer dan 4000 aangepaste sjablonen voor sociale media, onroerend goed, advertenties en contentkalenders, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Wat ik bijzonder handig vond aan Invideo was de geautomatiseerde tekst-naar-spraakfunctie. Hierdoor kon ik tegelijkertijd aan meerdere scripts werken en deze omzetten in audio.

Bovendien is het naadloos toevoegen van gesproken tekst en achtergrondmuziek een handig extraatje dat bij de meeste abonnementen van Invideo is inbegrepen.

De beste functies van Invideo

Doorzoek een enorme bibliotheek met 16 miljoen stockmedia-items om de perfecte beelden in elke scène te verwerken

Kies uit opvallende ondertitels met springende effecten in de klassieke Hormozi-stijl en woord-voor-woord-animaties in karaokestijl

Gebruik de 'magic box' van Invideo AI om bewerkingen uit te voeren met opdrachten als 'scène verwijderen', 'vertellen met een mannelijk accent uit het Midwesten', enzovoort

Limieten van Invideo

Het cloudsysteem voor opslagruimte beschikt niet over de functie om opgeslagen video's te bewerken, waardoor gebruikers na een crash helemaal opnieuw moeten beginnen

Kleurenkiezers hebben een limiet voor RGB

Prijzen van Invideo

Free:

Plus: $35/maand

Max: $60/maand

Generatief: $120/maand

Beoordelingen en recensies van Invideo

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Invideo: uit een G2-recensie

De handigste functie van Invideo zijn de kant-en-klare sjablonen die zeker aan elke behoefte voldoen. Of je nu een beginner, marketeer, docent of gewoon iemand bent die zijn publiek wil boeien, Invideo is de sleutel tot het eenvoudig maken van video's. Het gebruiksvriendelijke dashboard, de uitgebreide bibliotheek met scènes en achtergrondgeluiden, de AI-tools die precies kunnen voorstellen wat je nodig hebt, de deelopties en bovenal de ondersteuning die je helpt om met een paar klikken te bereiken wat je wilt: dit alles zorgt ervoor dat Invideo zich onderscheidt van de rest.

10. Murf (Beste veelzijdige tekst-naar-spraaksoftware)

via Murf

Stel dat je aan een productvideo werkt of je voorbereidt op een nieuwe podcast, en je hebt wat gesproken tekst nodig. Je hoeft geen stemacteur in te huren – gebruik gewoon Murf om AI-voice-overs te genereren.

Ik vond het een uitstekende tool om ongelooflijk natuurlijk klinkende AI-stemmen toe te voegen aan mijn presentaties, uitlegvideo's en posts op sociale media. Het kon zelfs mijn voice-over integreren in bestaande video's, waardoor een samenhangende multimedia-ervaring ontstond.

De beste functies van Murf

Installeer Murf één keer om toegang te krijgen tot de stemmen in alle Windows-applicaties die compatibel zijn met de API van Microsoft voor stemmen en vertellingen

Laat je nagesproken content beoordelen door moedertaalsprekers uit het deskundigennetwerk van Murf, zodat elke uitspraak perfect is

Pas je script op elk moment tijdens het creatieve proces aan en genereer de voice-over met de nieuwe wijzigingen

Limieten van Murf

Mislukte conversiepogingen worden geteld als downloads, waardoor het aantal beschikbare projecten onterecht wordt verlaagd

Beperkte geschiktheid voor het aanmaken van educatieve of toegankelijke content, met name voor leerlingen met speciale behoeften

Prijzen van Murf

Free

Maker Lite: $29/maand

Maker Plus+: $49/maand

Business Lite: $ 99/maand

Business Plus+: $199/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Murf

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: n.v.t.

Wat zeggen echte gebruikers over Murf: uit een G2-recensie

De door AI gegenereerde stemmen klinken het meest natuurlijk van alle webgebaseerde tekst-naar-spraak-systemen die ik heb beoordeeld. Functies zoals de instelling van accenten dragen bij aan de veelzijdigheid. De flexibiliteit bij de bewerking en ordening van tekst is ook uitstekend, waardoor blokken en afzonderlijke zinnen binnen die blokken eenvoudig kunnen worden aangepast. Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en levert geweldige resultaten op!

via Canva

Tegenwoordig kan iedereen ontwerpen, dankzij Canva. Zo simpel is het. Ik was dan ook meer dan blij om het eens te proberen voor een van mijn opdrachten voor het aanmaken van visuele content. Canva heeft een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor websitebanners, landingspagina's, kopteksten voor blogposts, posts voor sociale media, enzovoort.

Met een schat aan ontwerpinspiratie binnen handbereik kon ik afbeeldingen, diavoorstellingen en video's naar eigen keuze maken en experimenteren met lettertypes, muziek en elementen.

Je zou Canva misschien niet meteen zien als een van de AI-tools voor het schrijven van teksten, maar je zult aangenaam verrast zijn.

Het biedt ook AI-schrijfopdrachten via de Magic Write-functie. Deze AI-tekstgenerator helpt bij het maken van blogopzetjes, biografieën en websiteteksten – perfect om het creatieve proces op gang te brengen zonder je zorgen te maken over een writer's block.

De beste functies van Canva

Knip, splits, voeg samen of bewerk je video's online met de videocutter en -trimmer

Beoordeel en keur ontwerpen direct goed met de ingebouwde ontwerpgoedkeuring

Zorg voor consistentie van je merk door je merkrichtlijnen op te nemen in je Canva-account

Maak gebruik van de vele AI-tools om alles te doen, van het vertalen van tekst en het genereren van afbeeldingen tot het animeren en aanpassen van het formaat van ontwerpen

Beperkingen van Canva

De mobiele app kan traag en moeilijk te gebruiken zijn

Te veel vertrouwen op sjablonen kan het resultaat zijn van generieke ontwerpen als deze niet worden gepersonaliseerd

Prijzen van Canva

Canva Free

Canva Pro: $ 5,98/maand per persoon

Canva Teams: $ 4,55 per maand per persoon voor minimaal drie personen

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva: uit een G2-recensie

Canva is een ongelooflijk intuïtieve tool, en naar mijn mening is dat de grootste functie. Zelfs zonder enige voorkennis op het gebied van design kan ik er professioneel ogende content mee maken dankzij de uitgebreide collectie kant-en-klare sjablonen. Deze voordelen hebben ervoor gezorgd dat Canva mijn favoriete ontwerptool is geworden. Bovendien zorgen de voortdurende updates van het platform voor een steeds betere gebruikerservaring, waardoor het met de tijd alleen maar beter wordt.

Er is een AI-tool voor het aanmaken van content voor bijna elke branche, voorkeur en budget. Kies zoveel mogelijk voor een tool die op maat is gemaakt om u te helpen uw doelen te bereiken met het best mogelijke resultaat.

En onthoud: hoewel AI-contentaanmaak menselijke creativiteit niet zal vervangen, kunnen AI-tools de productiviteit van uw team een boost geven, waardoor uw content met minder moeite de target-doelgroep bereikt.

Met zijn uitgebreide functies en mogelijkheden tilt ClickUp het creëren van content, aangevuld met projectmanagement, ongetwijfeld naar een hoger niveau. Alles wat je nodig hebt – projecten, taken, sjablonen, AI en automatisering – vind je op één plek.

Maar geloof mij niet zomaar op mijn woord. Ervaar het zelf – meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp.