Hoe AI gebruiken voor copywriting (met voorbeelden)

Het maken van de perfecte kopij voor je marketingcampagnes verloopt niet zo soepel als het uiteindelijke resultaat leest.

Van het brainstormen over ideeën en het abonnement op content tot het schrijven, structureren en soms zelfs herstructureren tot het precies goed is - het produceren van die uiteindelijke, gepolijste versie vergt tijd en inspanning.

Maar dat is niet erg, want er is een oplossing om dit proces te stroomlijnen: AI-tekstschrijftools .

AI-tekstschrijftools vullen je vaardigheden en expertise aan en verhogen je productiviteit zonder het element van menselijke creativiteit en begrip weg te nemen.

Ze besparen je kostbare tijd, vooral tijdens de zenuwslopende momenten van korte deadlines, en worden je redder bij een blok aan het been.

In deze blog hebben we de beste AI-tekstschrijftools voor je verzameld, waarmee je succes kunt boeken. We hebben ook voorbeelden toegevoegd van AI-prompts met resultaten en voorbeelden van het gebruik van deze tools.

Laten we erin duiken!

Wat is AI copywriting?

In de afgelopen paar jaar is AI-copywriting naar voren gekomen als een game-changer in de content aanmaken en marketingindustrie. Maar wat is AI precies in copywriting en hoe werkt het?

AI-copywriting is het gebruik van kunstmatige intelligentietechnologieën om overtuigende teksten te maken. Het maakt gebruik van machine learning (ML) algoritmen en natuurlijke taalverwerkingstechnieken (NLP) om content te genereren.

Diep dieper: Hoe bootst AI mensen na om tekst te genereren die op mensen lijkt?

AI gebruikt verschillende technieken om tekst te genereren die menselijke taal nabootst:

Analyseert enorme hoeveelheden gegevens op het web

Identificeert schrijfpatronen

Leert de nuances van taal, stijl en toon

Een AI-tekstschrijftool kan zich aanpassen aan verschillende schrijfstijlen en toonhoogten omdat het is getraind op grote hoeveelheden tekstgegevens. Hierdoor kun je copywriting afstemmen op de voorkeuren van je merk en je target doelgroepen.

Of je nu streeft naar een professionele en zelfverzekerde toon voor een zakelijke website of een speelse en vriendelijke vibe voor een post op sociale media, AI kan tekst genereren die voldoet aan je eisen.

Voor- en nadelen van het gebruik van AI voor copywriting

Hoewel AI-copywriting talloze voordelen biedt, heeft het ook zijn uitdagingen. Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van het gebruik van AI voor het schrijven van teksten:

Pros van het gebruik van AI voor copywriting

Verhoogde efficiëntie: AI kan snel content genereren, waardoor je tijd bespaart, je aan strakke deadlines kunt houden en een consistent leveringsschema kunt aanhouden

AI kan snel content genereren, waardoor je tijd bespaart, je aan strakke deadlines kunt houden en een consistent leveringsschema kunt aanhouden Verbeterde personalisatie: AI-tools kunnen snel gebruikersgegevens analyseren en content op maat maken op basis van de voorkeuren van je doelgroep. Door AI te gebruiken voor het personaliseren van content kun je niet alleen de betrokkenheid van gebruikers vergroten, maar ook meer leads binnenhalen

AI-tools kunnen snel gebruikersgegevens analyseren en content op maat maken op basis van de voorkeuren van je doelgroep. Door AI te gebruiken voor het personaliseren van content kun je niet alleen de betrokkenheid van gebruikers vergroten, maar ook meer leads binnenhalen Betere consistentie: Met AI kun je zorgen voor een consistente toon en stijl in meerdere projecten. Dit kan u helpen een solide en uniforme merkstem en identiteit op te bouwen voor uw clients

Met AI kun je zorgen voor een consistente toon en stijl in meerdere projecten. Dit kan u helpen een solide en uniforme merkstem en identiteit op te bouwen voor uw clients Vertalingsmogelijkheden: Een betrouwbare AI-tool kan content in een mum van tijd in meerdere talen vertalen. Dit is een groot voordeel dat kan helpen bij het opbouwen van een wereldwijd publiek voor je teksten door ervoor te zorgen dat je content toegankelijk is voor niet-Engelstaligen

Cons van het gebruik van AI voor copywriting

Problemen met kwaliteit: AI-tools kunnen emoties niet begrijpen of de fijnere nuances van de menselijke natuur niet zoals menselijke schrijvers dat kunnen. Dit kan leiden tot onnauwkeurigheden of een gebrek aan diepgang in de content. Zorg er dus voor dat je de content waar nodig herziet en personaliseert om te voorkomen dat je geloofwaardigheid in het geding komt

AI-tools kunnen emoties niet begrijpen of de fijnere nuances van de menselijke natuur niet zoals menselijke schrijvers dat kunnen. Dit kan leiden tot onnauwkeurigheden of een gebrek aan diepgang in de content. Zorg er dus voor dat je de content waar nodig herziet en personaliseert om te voorkomen dat je geloofwaardigheid in het geding komt Gebrek aan originaliteit en creativiteit: AI heeft vaak moeite met het creëren van originele en creatieve concepten, waardoor de content repetitief klinkt omdat het zwaar leunt op bestaande gebruikersgegevens en schrijfpatronen. Om dit te voorkomen moet je je eigen ideeën en creativiteit combineren met AI om unieke en boeiende content te genereren

AI heeft vaak moeite met het creëren van originele en creatieve concepten, waardoor de content repetitief klinkt omdat het zwaar leunt op bestaande gebruikersgegevens en schrijfpatronen. Om dit te voorkomen moet je je eigen ideeën en creativiteit combineren met AI om unieke en boeiende content te genereren **Soms kan AI de context van je vraag verkeerd interpreteren en irrelevante content genereren. Controleer de door AI gegenereerde content daarom elke keer grondig om de relevantie ervan te valideren, vooral bij complexe of gevoelige onderwerpen

Ethische bezwaren: Het verifiëren van de authenticiteit van AI-gegenereerde content is cruciaal, omdat plagiaat ethische risico's met zich mee kan brengen, zoals inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voer AI-gegenereerde content daarom altijd door robuuste plagiaatcontroletools om de originaliteit te garanderen en de ethische normen te handhaven

**Hoe gebruik je AI-software voor copywriting? AI schrijftools kunnen nu gemakkelijk vele copywriting Taken in een paar minuten afhandelen, wat schrijvers, editors en marketingprofessionals veel tijd en moeite bespaart.

Lees hier hoe je AI kunt gebruiken voor copywriting:

1. Kies het onderwerp en het type tekst dat je wilt schrijven

Bepaal eerst welk type tekst je nodig hebt. Is het een pakkende social media-post, een overtuigende productbeschrijving of een uitgebreide blogpost? Als je je doel weet, zal de AI-tool de meest relevante content genereren.

2. Voer een prompt in

Geef de AI-tekstschrijftool een specifiek commando dat 'prompt' wordt genoemd. sommige tools bieden opties waarmee je een specifieke en gedetailleerde prompt kunt geven. Je prompt kan zo gedetailleerd zijn als nodig is, maar zorg ervoor dat alle cruciale informatie op een gestructureerde manier in hetzelfde bericht wordt opgenomen. Markeer bijvoorbeeld SEO-zoekwoorden die relevant zijn voor je product/service, merk of branche in de prompt.

Pro Tip: Maak deze prompt zo gedetailleerd mogelijk voor nauwkeurigere resultaten

3. Wachten en kijken

Binnen enkele seconden genereert de tool resultaten die u direct kunt gebruiken of naar wens kunt bewerken.

Gebruik AI om alles te genereren, van e-mailkopij en bijschriften voor sociale media tot blogideeën en rapportschetsen

4. Monitoren en afronden

Onthoud dat deze tools vertrouwen op het analyseren van bestaande webinhoud om nieuwe content te genereren. Dit betekent dat de gegenereerde content niet helemaal origineel is; deze wordt geproduceerd door de AI-tool op basis van informatie die online beschikbaar is. Je moet de resultaten dus controleren en herbekijken voordat je tot afronding overgaat.

Lees meer: 10 beste AI-detectietools en -checkers in 2024_ Zorg ervoor dat u de door AI gegenereerde content bewerkt door feiten te controleren, bij te schaven en aanpassingen te maken om een vleugje originaliteit toe te voegen. Zorg er ook voor dat de gegenereerde kopij geen gebrek heeft aan gevoeligheid en inclusiviteit.

Kies ClickUp's brein voor AI copywriting

ClickUp, een alles-in-één softwareoplossing, is ontwikkeld om uw schrijfproces te stroomlijnen met meer samenwerking, zodat u tijd bespaart. Het is een platform met veel functies, waaronder de ster van de show - ClickUp ClickUp Brein -een suite van AI-hulpmiddelen.

Content schrijven voor meerdere clients met die 'zachte herinneringen' van zwevende deadlines kan overweldigend, vervelend en tijdrovend zijn. ClickUp Brain kan echter uw betrouwbare assistent voor AI-schrijvers zijn, die uw taken vereenvoudigt en beter beheersbaar maakt.

Schrijf een blogbericht in een paar seconden met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kunt u sneller en beter content creëren, zonder het vervelende blok aan schrijvers. Laat handmatige processen achter u met ClickUp Brain en krijg de volgende dingen Klaar en meer:

Samenvatten van long-form content

Blogs formateren

Ideeën voor content genereren

SEO-geoptimaliseerde landingspagina's, e-mails, artikelen, biografieën voor sociale media, enz. schrijven

Creëer content van hoge kwaliteit voor verkoop en marketing

Meta titels en meta beschrijvingen schrijven

Schetsen genereren

Automatische spellingscontroles uitvoeren

Content herschrijven om onbedoeld plagiaat te voorkomen

Content herstructureren en zelfs proeflezen

Productbeschrijvingen, content briefings, enz. genereren

Sjablonen maken voor documenten die je vaak gebruikt

Bonus: 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van content om sneller content aan te maken 📄

Bovendien kunt u met ClickUp content maken, met of zonder AI, door direct gebruik te maken van de ingebouwde documenttool - ClickUp AI ClickUp Documenten . Dit is mogelijk omdat ClickUp Brain is geïntegreerd in ClickUp Docs, waardoor het gemakkelijker voor u wordt om uw kopij ter plekke te maken en te bewerken.

Bovendien worden uw documenten handig opgeslagen in uw werkruimte in ClickUp-werkruimte, zodat u er altijd gemakkelijk bij kunt.

maak productomschrijvingen met ClickUp Brain_

Sociale mediaposts

De voortdurende behoefte aan verse en boeiende content voor sociale media is veeleisend en uitdagend voor tekstschrijvers. Maar je kunt een AI-tool vragen om het werk voor je te doen en moeiteloos een actieve aanwezigheid op sociale media te onderhouden.

AI-tools kunnen trends in sociale media en merkboodschappen analyseren om relevante ideeën voor content voor te stellen en zelfs automatisch binnen enkele seconden postbijschriften genereren.

Prompt:

Schrijf Instagram-bijschriften om de bekendheid en het gebruik van AI-tools voor tijdbeheer en productiviteit te vergroten. Maak ze pakkend en zorg ervoor dat ze geschikt zijn voor drukke professionals, ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven.

Resultaat:

Genereer pakkende bijschriften en campagnes voor sociale media met ClickUp Brain

SEO optimalisatie

Het valt niet te ontkennen hoe belangrijk het is om uw content te optimaliseren voor zoekmachinerankings om de zichtbaarheid ervan te verbeteren en verkeer naar uw website te leiden. Het kan echter lastig zijn om op de hoogte te blijven van de SEO best practices.

Hier kunnen AI-tekstschrijftools uw target analyseren, SEO-zoekwoorden onderzoeken en voorstellen, de leesbaarheid van content beoordelen en waardevolle inzichten bieden om uw bestaande content te optimaliseren.

Prompt:

Schrijf een metatitel (minder dan 60 tekens) en metabeschrijving (minder dan 160 tekens) voor een blogonderwerp: 10 manieren om je woonkamer in te richten.

Resultaat:

Marketing e-mail

Gepersonaliseerde marketing e-mails helpen de aandacht van abonnees te trekken, betrokkenheid te stimuleren en leads te genereren. Met tools voor automatisering van e-mailmarketing stroomlijnen uw proces - schrijven, bewerken en verzenden van gerichte campagnes - alles op één plek. Deze tools analyseren klantgegevens, gedragspatronen en eerdere interacties om e-mails op te stellen voor individuele ontvangers.

Van onderwerpregels tot tekst, AI-gegenereerde tekst kan e-mailcampagnes verbeteren, wat leidt tot hogere open- en doorklikpercentages.

Prompt:

Schrijf een marketing e-mail voor [bedrijfsnaam], een cosmeticabedrijf dat een multitasking BB-crème met zonnebrandcrème lanceert in 2 alinea's (minder dan 150 woorden) en gebruik een vrolijke en informatieve toon. Benadruk de voordelen en gebruik een CTA die abonnees aanmoedigt om het product uit te proberen voordat het uit voorraad raakt met een link.

Resultaat:

Genereer aantrekkelijke marketing e-mails met ClickUp Brain

Advertentiekopie

Elke copywriter wil dat zijn advertentieteksten opvallen en bijdragen aan organisch verkeer en conversie. Maar wat slechts een wens leek, is nu haalbaar met behulp van AI-tekstschrijfsoftware.

AI analyseert de advertentieprestaties, de demografische gegevens van het publiek en jouw specifieke branchetrends om geoptimaliseerde variaties voor de advertentietekst voor te stellen. Met behulp van een AI-schrijfassistent kun je verschillende berichtstrategieën testen en je marketingteksten verfijnen om de ROI te maximaliseren.

Prompt:

Schrijf een advertentie voor een app voor voedselbezorging in 100 woorden en op een overtuigende toon. Promoot het gemak en de kwaliteit van de service aan potentiële klanten. Beschrijf items van het menu en benadruk aanbiedingen en kortingen. Stimuleer CTA met duidelijke instructies voor bestelling en levering.

Resultaat:

Schrijf aansprekende advertentieteksten voor Google, Facebook of YouTube met ClickUp Brain

Ideeën genereren

Als u op zoek bent naar inspiratie voor frisse en innovatieve ideeën, overweeg dan om AI in te zetten om uw ideegeneratieproces te verbeteren. Het kan gemakkelijk trending onderwerpen, relevante trefwoorden en target publiek interesses identificeren.

Urenlange brainstormprocessen wanneer deadlines naderen zijn niet haalbaar. AI-tools genereren snel ideeën voor je contentstrategie.

Prompt:

Genereer tien blogonderwerpen voor een fitnessbedrijf voor het trefwoord 'leefstijlgewoonten'

Resultaat:

Verwerf onbeperkte ideeën voor blogonderwerpen met ClickUp Brain

Website content

Een website levert meer leads op als de tekst van landingspagina's boeiend is, regelmatig wordt bijgewerkt om de huidige trends in de branche weer te geven en voldoet aan de verwachtingen van het publiek. Gebruik AI-tekstschrijftools om uw websiteteksten te genereren, bij te schaven en te verfijnen. Het kan ook blogberichten en FAQ's genereren op basis van zoekwoordenonderzoek en inzichten uit de branche.

Prompt:

Schrijf een website content CTA met unique selling points voor een milieuvriendelijke waterfles gemaakt door $$cta die bezoekers aanmoedigt om de productpagina te bezoeken met een link. Gebruik overtuigende taal om de voordelen van het product te benadrukken.

Resultaat:

Lever direct effectieve website content met ClickUp Brain

Inhoud structureren en verfijnen

Als u uw content effectief wilt organiseren, kunt u op AI vertrouwen om ervoor te zorgen dat uw content goed gestructureerd en gemakkelijk verteerbaar is.

In plaats van te worstelen met het structureren van grote hoeveelheden informatie, kunt u AI het werk voor u laten doen. Het kan automatisch je content organiseren en categoriseren, of het nu gaat om een blogbericht of een marketingcampagne.

Denk je dat sommige teksten voor verbetering vatbaar zijn, maar weet je niet precies wat de problemen zijn? De beste schrijvers en editors hebben het al meegemaakt. Laat AI het werk voor je doen.

Prompt:

Verbeter deze tekst: Klaar om een vleugje plezier en persoonlijkheid aan je ruimte toe te voegen? Bekijk onze collectie speelse neonlichten of laat je creativiteit de vrije loop met een aangepast ontwerp. Met onze toewijzing aan kwaliteit, betaalbaarheid en uitzonderlijke klantenservice, zijn onze neonlichten uw one-stop shop voor het verlichten van uw leven met een vleugje neon magie.

Resultaat:

uw tekst verfijnen met ClickUp Brain_

Op dezelfde manier kun ook jij relevante aanwijzingen voor je werk maken en AI-tekstschrijftools zoals ClickUp Brain vragen om antwoorden voor hen te genereren. Veel AI-tekstschrijfsoftware kan je hierbij helpen; naast ClickUp Brain kun je ook werken met Google Gemini chatGPT, enz. Je kunt de tool zelfs vragen om te herschrijven tot je tevreden bent met het resultaat.

Probeer dit: 7 Free AI sjablonen met ChatGPT-prompts om te proberen in 2024 De antwoorden kunnen meteen klaar zijn, of u moet ze misschien een beetje aanpassen voor een betere leesbaarheid. Hoe dan ook, ClickUp Brain kan je AI-schrijfassistent zijn voor allerlei schrijfopdrachten, zoals berichten in sociale media en content in lange formaten, zoals blogberichten en e-books.

Doe uw kopij goed met ClickUp

Of je nu een freelance tekstschrijver bent of deel uitmaakt van een team van bureaus, het gebruik van AI-tools kan je superproductief maken en het proces voor het aanmaken van content stroomlijnen.

Als copywriter gaan je taken echter verder dan alleen schrijven. Hoe zit het met bewerking, het organiseren van dagelijkse taken, het beheren van e-mails en samenwerken met clients en collega's? ClickUp kan je helpen om al deze en nog veel meer te doen.

Dankzij de intuïtieve interface en krachtige functies kunt u alle aspecten van uw werkstroom op één plek beheren. U kunt taken toewijzen, documenten ter controle en goedkeuring delen, in realtime samenwerken en zorgen voor een soepele communicatie met uw team en clients. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en begin uw reis naar productiviteit in copywriting!