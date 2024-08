10 Synthesia AI-alternatieven voor AI-gegenereerde video's in 2024

AI is hard op weg om content aan te maken, afbeeldingen te genereren en te coderen.

Maar kan het echt de productie van video veroveren?

Absoluut!

Dankzij AI-videogeneratoren kun je nu gemakkelijk verbazingwekkende video's maken in slechts een paar minuten zonder dure apparatuur en software te kopen.

Het enige wat je nodig hebt is de juiste AI tool om video's aan te maken, en je kunt in een paar minuten een zeer professionele video maken met slechts een paar aanwijzingen.

Hoewel Synthesia een populair hulpmiddel is om AI video's te maken, heeft het ook een aantal nadelen. Daarom hebben we een lijst samengesteld met Synthesia AI alternatieven om je te helpen professionele video's te maken.

Maar laten we eerst eens kijken waar je op moet letten bij het evalueren van Synthesia AI alternatieven.

Wat moet je zoeken in een alternatief voor Synthesia AI?

Als je op zoek bent naar een AI video generator, moet je rekening houden met een aantal sleutel factoren om optimale resultaten te garanderen:

Gebruiksgemak: Zoek een platform met een intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke functies. De tool moet het aanmaken van video's vereenvoudigen en minimale technische kennis vereisen

Aanpassing: Een goede AI-video generator moet verschillende aanpassingsopties bieden, zodat je video's kunt aanpassen aan je behoeften. Dit omvat opties voor het bewerken van visuals, het toevoegen van tekst, het selecteren van muziek en het opnemen van merkelementen

Kwaliteitsoutput: Beoordeel de kwaliteit van de video's die de tool produceert. Let op scherpe beelden, vloeiende overgangen en uitvoer met een hoge resolutie voor professionele resultaten

AI-mogelijkheden: Evalueer de AI-technologie die de tool aanstuurt. Een krachtige AI-engine kan het aanmaken van video verbeteren door taken te automatiseren, dynamische content te genereren en de productieworkflows te optimaliseren

Integratie: Ga na of de tool naadloos integreert met andere software en platformen die je gebruikt, zoals software voor bewerking van video, contentbeheersystemen of sociale mediakanalen. Integratiemogelijkheden verbeteren de efficiëntie van de werkstroom en vergemakkelijken de verdeling van content

Kosten: Vergelijk abonnementen en prijsmodellen om er zeker van te zijn dat de tool binnen je budget past en waarde voor je geld biedt. Kijk naar transparante prijsstructuren en overweeg functies, limieten voor opslagruimte en klantenservice

De 10 beste Synthesia AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in alternatieven voor Synthesia AI, laten we eens kijken naar een aantal opties.

1. HeyGen

via HeyGen De eerste op onze lijst van Synthesia AI-alternatieven is HeyGen, het go-to platform voor het aanmaken van content met behulp van geavanceerde AI-mogelijkheden voor het genereren van video. HeyGen ontwikkelt zich voortdurend en introduceert voortdurend nieuwe functies en verbetert de kwaliteit na verloop van tijd.

Het onderscheidt zich door zijn uitgebreide suite van mogelijkheden voor het genereren van video's, waardoor het een voorloper is op het gebied van generatieve AI voor videoproductie. De meest opvallende functies zijn de AI Avatar generator, AI-gestuurde tekst-naar-spraak en AI-stem kloner.

Deze tools zijn eenvoudig geïntegreerd in een intuïtieve gebruikersinterface, waardoor makers meer kunnen bereiken met gemak.

HeyGen beste functies

Maak boeiende video's van tekst beschrijvingen met HeyGen's Tekst-naar-Video functie. Deze functie is ideaal voor het genereren van video content over onderwerpen waarvoor geen bestaand beeldmateriaal beschikbaar is

Bespaar kosten en maximaliseer de productiviteit bij het produceren van video's door HeyGen voice-overs te laten genereren voor je video's met AI

Zie hoe AI-gegenereerde avatars tot leven komen met HeyGen, spreken en hun bewegingen synchroniseren met de audio. Deze innovatieve functie biedt je een aantrekkelijk alternatief voor zelf op de camera verschijnen, waardoor de betrokkenheid en veelzijdigheid wordt vergroot

Vereenvoudig het aanmaken van video's met HeyGen's kant-en-klaresjablonen voor storyboards. Of u nu een snelle oplossing of wat inspiratie nodig hebt, deze sjablonen helpen u snel en moeiteloos video's te produceren

Pas elk element van uw video's aan, van tekst en afbeeldingen tot lettertypen en kleuren, en pas ze aan uw visie en merkidentiteit aan

HeyGen limieten

Het gratis abonnement heeft beperkte functies

Betaald abonnement is duurder dan andere alternatieven

HeyGen prijzen

Gratis

Maker: $29/maand

$29/maand Business: $89/maand

$89/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

HeyGen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (120+ beoordelingen)

2. Uur één

via Uur één Hour One is een tool voor het aanmaken van video's die gebruikmaakt van AI-gestuurde technologie, waarmee bedrijven moeiteloos professionele video's onder leiding van een presentator kunnen maken. Met virtuele menselijke avatars kun je eenvoudig video's in meerdere talen maken.

Je kunt tekens, stemmen en sjablonen voor video's aanpassen, zodat je merkspecifieke content kunt leveren. Met een uitgebreide bibliotheek van talen, tekens, stemmen, sjablonen, bijschriften en samenwerkingstools is Hour One geschikt voor verschillende sectoren, waaronder leren en ontwikkelen, human resources, nieuws, e-learning, vastgoed en e-commerce.

Hour One werkt met Reals-technologie, garandeert videoproducties van studiokwaliteit en is uitgerust met een uitgebreid pakket tools voor het naadloos aanmaken van content.

De beste functies van Hour One

Zet één regel tekst direct om in een meesterwerk met behulp van de Video Wizard

Toegang tot meer dan 200 stemaccenten in 60+ talen voor een gevarieerd publiek

in 60+ talen voor een gevarieerd publiek Nodig teamgenoten uit om samen te werken aan video projecten

Vertel uw video's of gebruik AI-technologie om uw stem te klonen, zodat u verzekerd bent van consistentie en professionaliteit

of gebruik AI-technologie om uw stem te klonen, zodat u verzekerd bent van consistentie en professionaliteit Verken meerdere gratis, vooraf gemaakte sjablonen om het aanmaken van video's te versnellen

Integreer mogelijkheden voor het maken van video's in uw producten en werkstromen via API-integratie voor verbeterde functionaliteit en veelzijdigheid

Hour One limieten

Kant-en-klare sjablonen en tekens beperken zeer unieke video stijlen

Free abonnementen en zelfs betaalde niveaus beperken de duur van video's, wat complexe storytelling belemmert

Uur één prijzen

Gratis

Lite : $30/maand

: $30/maand Business : $112/maand

: $112/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Uur één beoordelingen & beoordelingen

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Renderbos

via Renderforest Renderforest, een krachtig cloud-based platform voor het aanmaken van video's, helpt kleine bedrijven bij hun digitale marketinginspanningen met boeiende video content. Het maakt software-installatie of krachtige rendersystemen overbodig.

De cloudgebaseerde infrastructuur van Renderforest kan naadloos omgaan met het geheugen en de computervereisten die inherent zijn aan het aanmaken van video.

Meld je gewoon aan op hun site en laat RenderForest het zware werk doen, zodat jij je kunt richten op het stimuleren van je marketingcampagnes.

RenderForest beste functies

Pas kleuren, lettertypes en stijlen moeiteloos aan met animatiegereedschappen

Trim uw voiceovers nauwkeurig met een geavanceerde voiceover trimmer, beschikbaar voor geabonneerde gebruikers

nauwkeurig met een geavanceerde voiceover trimmer, beschikbaar voor geabonneerde gebruikers Deel je video's gemakkelijk op sociale media of publiceer ze direct op Facebook of YouTube

Bewerk je video's soepel met aanpasbare sjablonen voor verschillende doeleinden, waaronder pakkende intro's en outro's voor YouTube

voor verschillende doeleinden, waaronder pakkende intro's en outro's voor YouTube Overlay geavanceerde tekst op je video's met Kinetic Typography Template Packs

Pas kleuren en animatie-effecten aan met intuïtieve bewerkingsmogelijkheden. Laat je video's er precies zo uitzien als jij wilt

Maak boeiende content voor elk doel met een uitgebreid pakket tools

Renderforest limieten

Met de gratis versie kunnen alleen video's van 3 minuten worden aangemaakt

Sommige sjablonen kunnen beperkingen hebben wat betreft woord/beeld/grootte vanwege beperkingen in het ontwerp

Renderforest prijzen

Gratis

Lite : $14,99/maand

: $14,99/maand Pro : $29,99/maand

: $29,99/maand Business: $49/maand

Renderforest beoordelingen

G2 : 4.7/5 (420+ beoordelingen)

: 4.7/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4. Kolossaal

via Kolossaal Colossyan is een eenvoudige maar krachtige AI-tool waarmee je video's kunt maken voor verschillende doeleinden. Van marketing tot product en trainingsvideo's het kan een bereik hebben van verschillende soorten video.

Het enige wat je hoeft te doen is kiezen uit verschillende sjablonen, je tekst toevoegen en klaar is je video.

Met Colossyan heb je geen geavanceerde apparatuur, professionele bewerking en geavanceerde vaardigheden nodig. Bovendien ondersteunt het meer dan 70 talen, waardoor het een uniek hulpmiddel is om video's te maken.

De beste functies van Colossyan

Maak video's van hoge kwaliteit voor verschillende doeleinden, zoals instructie-, marketing- of trainingsvideo's en bespaar tijd en geld vergeleken met traditionele methoden

Kies uit een divers bereik van AI-presentatoren , die in hoge mate aanpasbaar zijn aan de stijl en toon die u voor uw video wenst, inclusief opties voor verschillende accenten en visuele aanpassingen

, die in hoge mate aanpasbaar zijn aan de stijl en toon die u voor uw video wenst, inclusief opties voor verschillende accenten en visuele aanpassingen Lokaliseer video's gemakkelijk met de functie voor automatische vertaling

Beperkingen van Kolossyan

Gebrek aan functies die andere Synthesia AI-alternatieven wel hebben

Gebrek aan interactiviteit, vooral voor trainingsprojecten

Colossyan prijzen

Starter: $27/maand

$27/maand Pro: $87/maand

$87/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Colossante beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Wondershare

Wondershare heeft twee populaire tools voor het aanmaken van video: Filmora en Virbo.

Filmora

via Filmora Filmora is een hulpmiddel voor bewerking van video dat geschikt is voor iedereen, ongeacht ervaring. Meer dan 100 miljoen gebruikers in 150+ landen en regio's hebben de tool al gebruikt als een van de favoriete Synthesia AI alternatieven.

De beste functies van Filmora

Controleer het uiterlijk van je video met geavanceerde kleurcorrectie gereedschappen. Verken de aspecten van kleur, schaduw en licht om je video een unieke stijl te geven

gereedschappen. Verken de aspecten van kleur, schaduw en licht om je video een unieke stijl te geven Verbeter je video's met de motion-tracking functie. Integreer tekst, afbeeldingen of andere elementen in de oorspronkelijke beweging en zorg zo voor een uniforme visuele ervaring

functie. Integreer tekst, afbeeldingen of andere elementen in de oorspronkelijke beweging en zorg zo voor een uniforme visuele ervaring Neem je scherm op met Filmora's krachtigeschermopname functie en verwijder kleuren, meestal groen, met de Chroma Key functie

Beheer het veeleisende 4K format met Filmora. Zorg voor ononderbroken afspelen, bewerken en verwerken, en zorg ervoor dat elke pixel en elk detail intact blijft tijdens je bewerking

Filmora beperkingen

De verwerking van grote video's of video's met een hoge resolutie kan traag zijn

De proefversie bevat een watermerk en is niet offline te activeren

Filmora prijzen

Gratis

Maandelijks abonnement: $29.99

$29.99 Eeuwigdurend abonnement: $109,99 (eenmalige betaling)

$109,99 (eenmalige betaling) Jaarlijks abonnement: $69.99

Filmora beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 /5 (290+ beoordelingen)

: 4.4 /5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5 /5 (660+ beoordelingen)

Virbo

via Virbo Stel je voor dat je een professionele promotievideo maakt in minder dan 2 minuten zonder dat je een camera, acteurs of vaardigheden voor videobewerking nodig hebt - en dat allemaal vanachter je bureau.

Wondershare Virbo gebruikt AI avatars om gescripte content te leveren op een hoogwaardige, aanpasbare manier, waardoor het perfect is voor verschillende doeleinden, zoals promoties, productintroducties en video's met uitleg.

De beste functies van Virbo

Kies een sjabloon uit de bibliotheek 'videosjablonen', die tientallen voorontworpen video's biedt. Versleep de elementen, bewerk de video en Klaar

biedt. Versleep de elementen, bewerk de video en Klaar Kies uit verschillende avatar 'tekens' die passen bij de toon en het doel van je video. Bekijk een voorbeeld en wijzig je hoofdpersonage/avatar met slechts één klik

die passen bij de toon en het doel van je video. Bekijk een voorbeeld en wijzig je hoofdpersonage/avatar met slechts één klik Selecteer de stem voor je avatar uit tientallen beschikbare stemmen en accenten

Converteer je tekst van je moedertaal naar elke gewenste taal met de ingebouwde AI vertaling functie

Virbo beperkingen

Sommige functies kunnen te complex zijn voor beginners

Virbo prijzen

1000 kredieten abonnement : $499/jaar

: $499/jaar 1500 kredieten abonnement : $649/jaar

: $649/jaar 3000 kredieten abonnement: $998/jaar

Virbo beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.8/5 (130+ beoordelingen)

: 4.8/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

6. D-ID

via D-ID D-ID is een platform voor het genereren van video's dat gebruikmaakt van geavanceerde technologieën zoals GPT-3 en ChatGPT om AI-gegenereerde video's te maken met natuurlijke gezichten, stemmen en uitdrukkingen.

Het biedt een bereik aan functies en tools om het aanmaken van video's van hoge kwaliteit te vereenvoudigen voor verschillende doeleinden, zoals sociale media, marketing, onderwijs en gezondheidszorg.

D-ID is gespecialiseerd in digitale avatars en geeft prioriteit aan privacy en veiligheid. Het biedt functies zoals deepfake-detectie en gegevensanonimisering om gevoelige video content te beschermen. Door de focus op vertrouwelijkheid is het de beste oplossing voor sectoren met strenge privacyvereisten, zoals de gezondheidszorg en de financiële sector.

D-ID beste functies

Zet beelden om in sprekende AI video avatars met Creative Reality™ Studio

met Creative Reality™ Studio Creëer een levensechte sprekende AI agent die alles weet over u en uw merk

agent die alles weet over u en uw merk Integreer je applicaties met de AI-gebaseerde Natural User Interface met API

Chatten met een digitaal mens die dynamische gesprekken voert met Chat D-ID

Ontwikkel uw werkstromen met AI video-integraties met Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides en meer

D-ID beperkingen

Video's zien er soms onrealistisch uit

D-ID prijzen

**API

Gratis

Bouw : $18/maand

: $18/maand Lancering: $50/maand

$50/maand Schaal: $198/maand

$198/maand Onverslaanbare tarieven: Aangepaste prijzen

Studio

Gratis

Lite : $5,9/maand

: $5,9/maand Pro : $29/maand

: $29/maand Geavanceerd : $196/maand

: $196/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

D-ID beoordelingen en beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. DeepBrain AI

via DeepBrain AI DeepBrain AI is gespecialiseerd in AI-gestuurde oplossingen voor videosynthese.

Het is een cloudgebaseerd platform waarmee je snel en efficiënt realistische AI avatar video's kunt genereren, inclusief content die wordt aangestuurd door ChatGPT.

Je kunt kiezen uit een pool van avatars die zijn ontwikkeld op basis van echte mensen die meer dan 80 talen spreken, met een bereik van verschillende etniciteiten en leeftijden. Zo kun je AI avatars gebruiken die passen bij het imago van je merk.

DeepBrain AI's beste functies

Verken verschillende stemstijlen om uw video's te vertellen in meer dan 80 talen

om uw video's te vertellen in meer dan 80 talen Kies uit een gevarieerd aanbod van meer dan 100 virtuele personages om uw boodschap effectief over te brengen, of pas een teken aan uw specifieke wensen aan

om uw boodschap effectief over te brengen, of pas een teken aan uw specifieke wensen aan Zet geschreven content, zoals blogberichten of presentaties, om in boeiende video's en geef zo een extra dimensie aan uw inspanningen om informatie te delen

Verrijk je video's moeiteloos door er muziek, afbeeldingen of tekst aan toe te voegen met de meegeleverde tools

Ondersteun uzelf bij het schrijven, grammaticacorrectie of het genereren van nieuwe ideeën voor uw video's, rechtstreeks vanuit de tool

of het genereren van nieuwe ideeën voor uw video's, rechtstreeks vanuit de tool Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met voorgemaakte videoclips en sjablonen om het aanmaken van video's te versnellen

DeepBrain AI limieten

Avatars kunnen uitgebreide aanpassingsopties missen

De kwaliteit van de uitvoer is sterk afhankelijk van het door de gebruiker geschreven script

DeepBrain AI prijzen

Starter: Begint bij $30/maand

Begint bij $30/maand Pro: begint bij $225/maand

begint bij $225/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Beschrijft

via Beschrijf Met Descript, een van de populaire Synthesia AI-alternatieven, heb je een intuïtief platform voor bewerking van video dat is gestroomlijnd met AI.

Met de gebruiksvriendelijke tools en sjablonen kun je Descript gebruiken om multitrack audio, schermopnames, clips en nog veel meer te maken.

Met de geautomatiseerde transcriptiefunctie kun je eenvoudig ondertitels aan video's toevoegen en bewerken. De tool biedt toegang tot een uitgebreide mediabibliotheek voor naadloze contentverbetering via drag-and-drop bewerking.

Beschrijf de beste functies

Verbeter de geluidskwaliteit van elk audiobestand aanzienlijk

Verwijder onprofessionele uitspraken met de mogelijkheid van Descript om opvulwoorden te verwijderen, wat ideaal is voor mensen die misschien geen ervaring hebben achter de microfoon

te verwijderen, wat ideaal is voor mensen die misschien geen ervaring hebben achter de microfoon Bewerk beeldmateriaal via tekstdocumenten met tekstgebaseerde bewerking van video , waardoor je tijd bespaart in vergelijking met traditionele platforms

, waardoor je tijd bespaart in vergelijking met traditionele platforms Vereenvoudig bewerking met geautomatiseerde transcriptie voor het eenvoudig toevoegen en bewerken van ondertitels met het AI-gestuurde platform van Descript.

voor het eenvoudig toevoegen en bewerken van ondertitels met het AI-gestuurde platform van Descript. Krijg toegang tot een enorme mediabibliotheek en gebruik bewerking via slepen en neerzetten om uw content eenvoudig te verbeteren

Descript beperkingen

Er is een leercurve

De AI kan onnauwkeurig zijn voor auto-transcripts

Prijzen

Gratis

Maker : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Pro : $30/gebruiker per maand

: $30/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijvende beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.8/5 (390+ beoordelingen)

4.8/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

9. Elai.io

via Elai.io Elai gebruikt AI-technologie om video's rechtstreeks in een browser te produceren. Je hebt dus geen camera's of extra dure apparatuur nodig.

Met een uitgebreide bibliotheek van mensachtige avatars kun je met Elai video's maken met avatars met een indrukwekkende stemkwaliteit en levensechte lipsynchronisatie.

Bovendien heeft het platform een geïntegreerde editor voor video, waardoor je geen externe bewerkingstools nodig hebt.

Elai.io beste functies

Kies uit meer dan 35 verschillende avatars om als presentator op te treden in je video's, zodat je geen acteurs hoeft in te huren

Zorg voor aanwezigheid op YouTube zonder op het scherm te verschijnen

Creëer gemakkelijk en zonder extra kosten meertalige content met behulp van stem klonen, automatische vertaling en gesloten bijschriften

Elai.io beperkingen

Trage rendering

Zou meer AI avatars kunnen gebruiken

Elai.io prijzen

Gratis

Basic : $29/maand

: $29/maand Geavanceerd : $125/maand

: $125/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Elai.io beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (60+ beoordelingen)

: 4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. InVideo

via InVideo InVideo is een toonaangevende AI-videogenerator die het aanmaken van video's van hoge kwaliteit voor sociale media, zakelijke marketing en meer vereenvoudigt.

Met slechts een beschrijvende opdracht genereert InVideo's AI uitlegvideo's en korte filmpjes voor YouTube, die kunnen worden aangepast met de robuuste bewerkingstools.

Kies uit meer dan 5.000 sjablonen en krijg toegang tot functies zoals AI slideshow maker, sprekende avatars, script generator, stem generator en een uitgebreide bibliotheek van royalty-vrije stock footage.

InVideo beste functies

Krijg toegang tot afbeeldingen en video's van platforms zoals Shutterstock en Storyblocks via de contentbibliotheek

Gebruik tal van mediabronnen, waaronder stockvideoclips, foto's, muziek en stickers

Verbeter uw video's met animatiefuncties

Neem audio rechtstreeks op in InVideo

Verken de AI tools zoals een AI YouTube video editor, slideshow maker, pratende avatar, script generator en stem generator

InVideo limieten

Het gratis abonnement bevat een limiet aan bibliotheekelementen

Video rendering kan soms traag zijn

InVideo prijzen

Gratis

Plus : Begint bij $25/maand

: Begint bij $25/maand Max:begint bij $60/maand

InVideobeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

Hoewel AI tools voor het maken van video's je kunnen helpen bij het maken van video's, heb je andere elementen nodig in je marketingstrategie. Ongeacht aan welke Synthesia AI alternatieven je de voorkeur geeft, heb je ook een goede projectmanagement tool nodig om je te helpen je strategie uit te voeren en te monitoren om target resultaten te behalen.

Dat is waar een tool voor projectmanagement zoals ClickUp!

ClickUp

Zeg maar dag tegen de oude manieren om content te maken en te beheren. Met ClickUp kunt u eenvoudig content creëren, samenwerken, verfijnen en beheren productie van content en video marketing activiteiten op één plek. Dit betekent dat je niet meer hoeft te jongleren tussen apps om video-onderwerpen op te slaan, scripts te schrijven, feedback te delen en te krijgen en post-videoproductieactiviteiten te beheren.

Er komt veel kijken bij het maken van een video. Je moet relevante onderwerpen brainstormen, verhaalideeën ontwikkelen, scripts schrijven, een content kalender en samenwerken met andere belanghebbenden om hun feedback en suggesties te krijgen voordat u verder gaat met de productie-ClickUp is handig bij al deze voorbereidingen. ClickUp's projectmanagement functie kan u helpen bij het plannen, organiseren en je video projecten te beheren van begin tot eind.

Werk moeiteloos samen met uw team aan het aanmaken van video's via de functie Projectmanagement van ClickUp

Gebruik de functies voor projectmanagement van ClickUp om

Een werkruimte maken om al uw videoprojecten en taken op te slaan en te beheren

Een te-doen lijst voor uw video project maken met een lijst van taken

voor uw video project maken met een lijst van taken Taken toewijzen aan leden van uw team en aan uzelf

Deadlines en het belang van uw taken bijhouden door deadlines en prioriteiten in te stellen

De status van uw taken bijwerken om de voortgang van uw werk aan te geven

Opmerkingen en bijlagen toevoegen aan je taken om te communiceren en samen te werken met je teamleden

met je teamleden Verschillende weergaven, filters, sorteer- en groeperingsopties gebruiken om uw lijst aan te passen en uw taken op verschillende manieren te bekijken

GebruikClickUp's automatisering,ClickUp integratiesenClickUp Project tijdsregistratie functies om uw productiviteit en efficiëntie in uw video productieproces te verbeteren

U kunt gebruikmaken van ClickUp Brein voor verschillende aspecten van het proces om video's aan te maken.

Stroomlijn het aanmaken van video's met ClickUp Brain

Bedenk ideeën voor onderwerpen, scripts en visuals met de AI Writer for Work in ClickUp Docs en maak een lijst met onderwerpen voor uw video

voor onderwerpen, scripts en visuals met de AI Writer for Work in ClickUp Docs en maak een lijst met onderwerpen voor uw video Schrijf scripts en bijschriften voor uw video's met AI Writer for Work met behulp van eenvoudige tekstaanwijzingen

en bijschriften voor uw video's met AI Writer for Work met behulp van eenvoudige tekstaanwijzingen Gebruik AI video-integraties met Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides en meer om uw ontwerpen te verbeteren en uw wereldwijde bereik te vergroten

met Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides en meer om uw ontwerpen te verbeteren en uw wereldwijde bereik te vergroten Beheer je video projecten en Taken met de AI Projectmanager. Je kunt samenvattingen en voortgangsupdates van projecten, actie-items, subtaken plannen en gegevens automatisch invullen automatiseren.

Dat is nog niet alles; ClickUp biedt u ook de ClickUp sjabloon voor videoproductie . Het is een kant-en-klaar sjabloon voor lijsten met vooraf gemaakte taken, statussen, aangepaste velden en weergaven voor elke fase van het videoproductieproces.

Plan, beheer en voer uw video's efficiënt uit met ClickUp's sjabloon voor videoproductie

U kunt dit sjabloon gebruiken om

Uw preproductietaken te plannen en organiseren, zoals ideeën brainstormen, scripts schrijven en apparatuur voorbereiden

Plannen enje taken voor de videoproductie beherenzoals filmen, opnemen en regisseren

Uw post-productietaken bijhouden en optimaliseren, zoals bewerking, beoordeling en publicatie

De beste functies van ClickUp

Eenvoudig centraliseer alle projectgerelateerde communicatie zodat iedereen op dezelfde pagina zit

zodat iedereen op dezelfde pagina zit Genereer video-overzichten, scriptideeën, bijschriften, enz. met behulp van ClickUp AI met ClickUp Brain

met ClickUp Brain Vermijd onnodige vergaderingen en herhaalde updates. Verkrijg duidelijkheid over lopende projecten in de hele organisatie met een gecentraliseerd platform, dat zorgt voor verantwoording en transparantie

Gebruik de Functie Redactie van ClickUp om feedback en input te krijgen van alle belanghebbenden over uw video-ideeën

van ClickUp om feedback en input te krijgen van alle belanghebbenden over uw video-ideeën Gebruik een stopwatch om bij te houden hoeveel tijd u aan projecten besteedt

om bij te houden hoeveel tijd u aan projecten besteedt Creëer uw werkruimte en beheer al uw Taken op tijd en effectiever

Kies uit een enorme verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen voor allerlei soorten toepassingen

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve voor beginners

Prijzen ClickUp

Gratis

Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op elk betaald abonnement voor $5/lid per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

**Begin je reis om video's aan te maken!

Nu heb je alle informatie die je nodig hebt om je volgende stap te zetten en de juiste tool voor het aanmaken van video's voor je business te kiezen. Het beste idee is om een paar goede Synthesia AI-alternatieven op een rijtje te zetten, ze uit te proberen en door te gaan met de juiste.

Welke je ook kiest, je kunt ClickUp altijd gebruiken om je video's te beheren video marketing strategie en activiteiten, van idee tot publicatie, op één plek. Aanmelden om ClickUp vandaag nog gratis!