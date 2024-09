Soorten makers van content en hun favoriete tools voor automatisering

Content aanmaken wordt steeds moeilijker. Met de toenemende concurrentie in elke niche staan alle soorten makers van content voor de ontmoedigende taak om consistent relevante content van hoge kwaliteit te produceren.

Voor makers van content kan het onvermogen om een balans te vinden tussen creativiteit en consistentie leiden tot verlies van volgers en verminderde zichtbaarheid. Daarom maken moderne makers gebruik van technologie en tools om productiever te zijn.

Een krachtig platform voor productiviteit of taakbeheer kan het aanmaken van content voor digitale makers vereenvoudigen en versnellen.

Of je nu blogberichten maakt, video's schrijft of een podcast opneemt, de juiste tool kan je taken stroomlijnen zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: content leveren die resultaat oplevert.

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten makers van content en hoe zij technologie kunnen gebruiken bij het aanmaken van content.

Inzicht in het aanmaken van content voor verschillende soorten makers

Content aanmaken is het proces van het genereren van boeiend, waardevol en relevant materiaal dat aanslaat bij een specifiek publiek. Verschillende contentmakers maken content in verschillende stijlen, waaronder tekst (blogs, ebooks), afbeeldingen (infographics, fotografie), video's en podcasts.

In verschillende sectoren hebben verschillende makers van content autoriteit verworven in hun niche, een trouw publiek opgebouwd en zinvolle betrokkenheid gecreëerd op verschillende platforms.

Wat komt er kijken bij het aanmaken van content? Om dat ene boeiende stukje content te produceren dat ervoor zorgt dat je op de 'Vind ik leuk'-knop klikt, moet een maker meerdere stappen doorlopen: het plannen van de content, de productie (schrijven, filmen, opnemen, enz.), de bewerking en verwerking, het plaatsen van de content en het analyseren van het bereik op sociale mediaplatforms.

Bovendien moeten ze ook de marketing beheren, gesponsorde content beheren, partnerschappen en samenwerkingen opbouwen en nog veel meer.

Als maker kun je dit allemaal handmatig doen of verschillende aspecten van dit proces stroomlijnen en automatiseren met behulp van een marketing tool voor projectmanagement. ClickUp's Marketing Projectmanagement Software helpt u:

Creëer een verscheidenheid aan content zoals blog briefings, campagnes en case studies op schaal met behulp vanClickUp Brein de geïntegreerde AI-assistent

zoals blog briefings, campagnes en case studies op schaal met behulp vanClickUp Brein Werk samen met uw team om ideeën voor content te brainstormen met behulp vanClickUp WhiteboardsWerk samen met uw team om ideeën voor content te brainstormen met behulp vanClickUp DoelenVisualiseer en bereik uw marketingdoelen door middel van meerdere kleine Taken metClickUp AutomatiseringenAutomatiseer repetitieve, gestructureerde en overbodige werkstromen en taken met

Bijhouden en analyseren van de voortgang naar uw marketingdoelen met ClickUp Marketing Project Management Software

Dit gezegd hebbende, laten we eerst het belang van content aanmaken in de huidige economie begrijpen.

Het belang van content aanmaken in de economie van de maker

Vergroot de naamsbekendheid: Digitale content is de stem van een merk. Hiermee kunt u uw waarden, ideeën en persoonlijkheid overbrengen op een breder publiek

Digitale content is de stem van een merk. Hiermee kunt u uw waarden, ideeën en persoonlijkheid overbrengen op een breder publiek Zorgt voor organisch verkeer: Als content geoptimaliseerd is voor SEO, zorgt het voor organisch verkeer. Dit organische verkeer is niet alleen kosteneffectief, maar zorgt ook voor een aantrekkelijk publiek

Als content geoptimaliseerd is voor SEO, zorgt het voor organisch verkeer. Dit organische verkeer is niet alleen kosteneffectief, maar zorgt ook voor een aantrekkelijk publiek Verleent autoriteit en geloofwaardigheid: Succesvolle digitale makers zijn vaak thought leaders in hun branche. Als maker van content kunt u inzichten, onderzoek en waardevolle informatie delen om autoriteit en geloofwaardigheid op te bouwen bij uw publiek

Succesvolle digitale makers zijn vaak thought leaders in hun branche. Als maker van content kunt u inzichten, onderzoek en waardevolle informatie delen om autoriteit en geloofwaardigheid op te bouwen bij uw publiek Verbetert klantenbinding: Waardevolle digitale content houdt uw publiek betrokken en zorgt voor een loyale aanhang. Een betrokken publiek zal eerder herhalingsaankopen doen en pleitbezorgers van het merk worden - van vitaal belang voor duurzame bedrijfsgroei

Waardevolle digitale content houdt uw publiek betrokken en zorgt voor een loyale aanhang. Een betrokken publiek zal eerder herhalingsaankopen doen en pleitbezorgers van het merk worden - van vitaal belang voor duurzame bedrijfsgroei Verbetert de conversie: Het is extreem moeilijk voor minder bekende merken om hetzelfde niveau van vertrouwen te genereren dat beïnvloeders bezitten. Met influencer marketing kan dat vertrouwen geassocieerd worden met uw bedrijf. Een studie uit 2023 geeft aan dat45% van de Europese GenZ'ers geneigd zijn om mode items te kopen die ze influencers hebben zien dragen

Ook lezen: 10 beste AI-tools voor het aanmaken van content in 2024

10 soorten makers van content op sociale mediaplatforms

1. Bloggers 56% van de marketeers die gebruik maken van bloggen zegt dat het hun meest effectieve content strategie is om hun naamsbekendheid te vergroten. Omdat bloggen uitgebreid onderzoek en SEO-optimalisatie vereist, naast de eigenlijke productie van content, gebruiken actieve bloggers verschillende

bloggingstools om hun proces te stroomlijnen.

Enkele beroemde bloggers:

1 miljoen + volgers op Instagram Simon Sinek heeft 10 miljoen volgers op LinkedIn en YouTube 1,9 miljoen volgers op verschillende social media kanalen

Beroemde bloggers over de hele wereld

Wat hebben bloggers aan ClickUp?

Als u op zoek bent naar een efficiënte blogtool voor het aanmaken van content, zoek dan niet verder dan ClickUp voor het aanmaken van content, samenwerking en projectmanagement.

ClickUp helpt u om efficiënter blogs te maken:

AI content generator: ClickUp Brein ClickUp's AI-hulpprogramma kan helpen bij het verkennen van ideeën voor blogposts op basis van hoog scorende zoekwoorden en bij het creëren van blogoverzichten om organisch verkeer te genereren. Het stemt uw ideeën voor content af op populaire query's om de positie in zoekmachines te verbeteren. Je kunt het ook gebruiken om de toon van je content te veranderen voor een specifiek target publiek of om lange content samen te vatten voor uittreksels en posts op sociale media.

ClickUp Brain gebruiken om postideeën en gedetailleerde samenvattingen voor uw blog te genereren

Beheer van content kalenders: ClickUp heeft een verscheidenheid aan sjablonen voor contentkalenders die je kunt gebruiken om blogposts van tevoren in te plannen. Bloggers kunnen eenvoudig deadlines bijhouden, van tevoren een abonnement op posts nemen en zorgen voor een consistent publicatieschema.

Een inhoudskalender maken in ClickUp

Blogbeheer: ClickUp's sjabloon voor blogbeheer is ontworpen om bloggers te helpen alles van het maken van een blogbericht tot het optimaliseren ervan op één centrale locatie te beheren.

Sjabloon voor blogbeheer door ClickUp

De Tijdlijn weergave helpt bijhouden blog deliverables op een flexibele tijdlijn, en de Kalender weergave helpt visualiseren posting schema's voor een hele maand. U kunt aangepaste velden gebruiken om publicatiedatums, URL's, categorieën, enz. op één plaats samen te brengen.

2. Vloggers en streamers

Vloggers delen aspecten van hun leven, meningen of niche interesses met hun publiek door middel van video content. Anderzijds zenden streamers live content uit, vaak gericht op gaming, creatieve processen of interactieve sessies met kijkers.

Deze vormen van content aanmaken kunnen veel geld opleveren, waarbij succesvolle makers een persoonlijk merk en aanzienlijke inkomstenstromen opbouwen via advertenties, sponsoring, donaties en de verkoop van merchandise.

Top makers van vlogging en streaming content:

Maker van games en vlogs 111 miljoen abonnees op YouTube Marques Brownlee Tech-gerelateerde content 19 miljoen abonnees op YouTube pokimane (Imane Anys) Gaming-streamer 7 miljoen abonnees op YouTube

Top vloggers en streamers

Hoe verbetert ClickUp de werkstroom voor vloggers en streamers?

Videoproductie: Streamers en vloggers die met editors of grafisch ontwerpers werken aan tools voor ontwerp en bewerking van video's of met social media managers aan het beheer van hun kanalen, kunnen taken toewijzen, bestanden delen, realtime feedback geven en het hele team op één lijn houden met de doelstellingen ClickUp sjabloon voor videoproductie .

ClickUp's sjabloon voor videoproductie

Het sjabloon heeft verschillende functies om duidelijke doelen voor videoproductie vast te stellen, ze op te splitsen in taken, ze toe te wijzen aan de juiste leden van het team en postproductietaken efficiënt te beheren.

Ontwikkeling van script en content: ClickUp Documenten stelt vloggers in staat om scripts op te stellen, video-concepten te schetsen, gesprekspunten of stream-overlays bij te houden en projectoverzichten te maken met behulp van ClickUp's schrijfassistent, ClickUp Brain.

💡Pro Tip: Gebruik deze TikTok groei hacks om populair te worden op het platform en tonnen leads voor je bedrijf te genereren.

3. Podcasters

Podcasters delen audio of video podcast content over vrijwel elk denkbaar onderwerp. Of het nu gaat om verhalen vertellen, interviews, educatie of entertainment, podcasters creëren een unieke, intieme verbinding met hun luisteraars.

Een paar podcasts die je misschien leuk vindt:

Radiolab combineert wetenschap, filosofie en verhalen en trekt wereldwijd 1,8 miljoen luisteraars. Een wetenschappelijke serie die vragen behandelt over menselijke zintuigen, het zonnestelsel en alles daartussenin. Serial onderzoekt waargebeurde misdaadverhalen. De podcast is al meer dan 340 miljoen keer gedownload.

Top podcasts

Hoe verbetert ClickUp de productie van podcasts?

Samenwerking met teams: Teamleden, zoals editors, producers en co-hosts, kunnen eenvoudig documenten delen, de voortgang bijhouden en real-time feedback geven in ClickUp Weergave chatten.

Gebruik de chatweergave in ClickUp om beter samen te werken met uw team

Script schrijven en aantekeningen maken: Gebruik ClickUp's Podcast Script sjabloon om uw ideeën te organiseren en een soepele werkstroom te creëren.

ClickUp Podcast Script Sjabloon

Met dit sjabloon kunt u:

Ideeën en kennisbronnen selecteren om content te produceren die uw beoogde publiek aanspreekt

Uw planningen en deadlines voorblijven

Informatie en inzichten verzamelen om toekomstige keuzes over content te sturen

Ervoor zorgen dat uw initiatieven op het gebied van content in lijn zijn met uw algemene marketingdoelstellingen

Integratie met andere tools: ClickUp integreert met verschillende tools voor influencer-marketing zoals apps voor het beheer van sociale media en analysetools. Deze integratie centraliseert alle aspecten van campagnebeheer, van abonnement tot uitvoering en analyse

5. Grafisch ontwerpers

Grafische ontwerpers gebruiken typografie, beelden, kleuren en lay-outtechnieken om visueel aantrekkelijke ontwerpen te maken voor drukwerk, branding en reclame. Ze laten zich inspireren door laatste ontwerptrends maken grafisch ontwerpers logo's, iconen, illustraties en andere ingewikkelde ontwerpen.

Beroemde grafische ontwerpers:

Susan Kare heeft 28.000 volgers op X (voorheen Twitter) Peter Tarka 282.000 volgers op Instagram David Carson 90.000+ volgers op Instagram

Beroemde grafische ontwerpers

Hoe helpt ClickUp grafisch ontwerpers om betere projecten te maken?

Samenwerking en feedback: Grafisch ontwerpers werken samen met clients, andere ontwerpers of marketingteams. De samenwerkingsfuncties van ClickUp maken realtime input en bewerkingen mogelijk. Voorbeeld: u kunt uw ontwerpideeën krabbelen op ClickUp Whiteboards en de leden van uw team kunnen aantekeningen toevoegen om verbeteringen voor te stellen.

Visualiseer uw ideeën of aantekeningen van vergaderingen met ClickUp's Whiteboard!

Tijdregistratie en productiviteit: ClickUp's tijdsregistratie functie is vooral handig voor freelance grafisch ontwerpers die clients per uur factureren. Ontwerpers kunnen de tijd bijhouden die ze aan elke taak hebben besteed, wat zorgt voor nauwkeurige facturering en beter projectmanagement.

Houd de tijd bij die aan elke taak is besteed met ClickUp Time Tracking

💡Pro Tip: Gebruik sjablonen voor grafisch ontwerp om gemakkelijk meerdere projecten te ontwerpen. Pas ze aan met merkspecifieke typografie, afbeeldingen en kleuren om unieke en professioneel ogende ontwerpen op schaal te maken.

6. Fotografen

Fotografen leggen momenten vast, vertellen verhalen en brengen emoties over door middel van visuele beelden. Ze zijn gespecialiseerd in verschillende niches, waaronder portret-, landschaps-, mode- en trouwfotografie.

Top fotografie makers:

Chris Burkard 4 miljoen volgers op Instagram Brandon Woelfel 3 miljoen volgers op Instagram Annie Leibovitz 1,2 miljoen volgers op Instagram

Top makers van fotografie content

Hoe helpt ClickUp fotografen?

Samenwerking en bewerking: Fotografen werken vaak samen met clients aan fotoselecties en bewerkingen. ClickUp's hulpmiddelen voor drukproeven stellen clients in staat om foto's rechtstreeks binnen het platform te beoordelen en te becommentariëren, waardoor het feedbackproces vlotter en georganiseerder verloopt.

Vergemakkelijk feedback en goedkeuringen door opmerkingen rechtstreeks aan bijlagen bij Taken toe te voegen met ClickUp-taakcontrole

Klantenbestand: Met ClickUp's CRM-software voor fotografen kunnen professionals contactgegevens opslaan en alles beheren, van verkooppijplijnen tot boekingen. Het heeft ook functies voor het vastleggen van leads van website formulieren, het instellen van herinneringen, het plannen van vergaderingen en shoots en het verzamelen van feedback.

7. Beheerders van sociale media

Social media managers beheren social media accounts voor merken of individuen op verschillende platforms, zoals Instagram, Twitter en TikTok.

Ze gebruiken verschillende apps voor het aanmaken van content om clients te helpen effectieve strategieën voor sociale-mediamarketing te maken en zakelijke leads te genereren.

Top social media managers:

Gary Vaynerchuk (GaryVee) Meer dan tien miljoen volgers op Instagram, X (voorheen Twitter), TikTok Mari Smith heeft meer dan 500.000 volgers op Instagram, X (voorheen Twitter) en Facebook Rand Fishkin 500.000+ volgers op LinkedIn en X (voorheen Twitter)

Top social media management makers van content

Hoe ClickUp content stroomlijnt voor managers van sociale media

Taakbeheer en automatisering van de werkstroom: Voor elke campagne kunt u gedetailleerde lijsten met taken maken die het aanmaken van content, het plannen en het bijhouden van analyses bevatten.

De lijstweergave van ClickUp is handig voor het visualiseren van socialemediaposts en -kanalen samen

Sjablonen voor sociale media: ClickUp biedt sjablonen voor sociale media voor het maken van een inhoudsstrategie, het toewijzen van taken en het plannen van uw content.

U kunt ook ClickUp's sjabloon voor sociale media-analyse om KPI's bij te houden en te controleren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Sjabloon voor het bijhouden van sociale-mediaprestaties door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234105541&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik dit sjabloon om de prestaties van content op sociale-mediakanalen te visualiseren, inzicht te krijgen in de betrokkenheid van gebruikers, de typen content te identificeren die het beste aanslaan bij uw doelgroep en het succes van campagnes te meten.

Lees meer: 11 Beste influencersjablonen om outreach te beheren in 2024

8. Copywriters

Copywriters spelen een cruciale rol in marketing en reclame. Ze zijn verantwoordelijk voor het schrijven van teksten voor sociale media, landingspagina's en scripts op digitale platforms.

Effectieve copywriting gaat verder dan alleen schrijven; het gaat om het strategisch gebruik van zoekwoorden, metatags en andere on-page SEO-elementen om de zichtbaarheid van een website op de pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's) te verbeteren.

Of het nu gaat om een advertentie op Google, een social media-campagne of een gedrukte advertentie, de kwaliteit van de tekst heeft een directe invloed op de effectiviteit van de advertentie.

De beste makers van copywriting content:

Meer dan 30.000 op X (voorheen Twitter) Neville Medhora 45,000+ op X (voorheen Twitter) Ann Handley 530.000+ op LinkedIn

Top copywriting makers van content

Lees ook: Hoe AI gebruiken voor copywriting

Hoe helpt ClickUp copywriters?

AI-gestuurde schrijfhulp: ClickUp Brein analyseert trends in sociale media en de stem van het merk om boeiende content te genereren die helpt om een stabiele en actieve aanwezigheid op sociale media te behouden. Gebruik prompts zoals 'Schrijf Instagram-bijschriften om de bekendheid en acceptatie van AI-tools voor tijdbeheer en productiviteit te vergroten.' AI kan helpen bij het brainstormen van ideeën en het veranderen van de toon van uw tekst om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen, van drukke professionals en ondernemers tot eigenaren van kleine bedrijven.

ClickUp Brain gebruiken om ideeën voor bijschriften voor sociale media te genereren

Werkstroom automatisering: ClickUp's automatiseringen kunnen terugkerende taken stroomlijnen, zoals instelling van terugkerende taken (bijv. "Motivation Monday" of "Throwback Thursday"), zodat deze posts ruim van tevoren gepland en voorbereid zijn.

Automatiseer uw werkstromen eenvoudig met ClickUp Automatiseringen

9. Scenarioschrijvers

Scenarioschrijvers ontwikkelen dialogen, plotlijnen en tekenreeksen om meeslepende verhalen te creëren die het publiek boeien. Deze niche is cruciaal in de entertainmentindustrie, omdat de kwaliteit van een script het succes van een productie aanzienlijk kan beïnvloeden.

De beste makers van content voor scriptschrijven:

Shonda Rhimes 1,9 miljoen volgers op Instagram Aaron Sorkin 73.000 volgers op X (voorheen Twitter) Lena Waithe 1 miljoen volgers op Instagram

Top makers van scriptschrijvende content

Hoe helpt ClickUp scriptschrijvers?

Projectmanagement en taakorganisatie: Scenarioschrijvers kunnen de functies van ClickUp-taakmanagement gebruiken om hun projecten op te splitsen in beheersbare taken. Elk script kan worden onderverdeeld in secties zoals schetsen, opstellen, reviseren en voltooien, wat schrijvers helpt om georganiseerd en op schema te blijven.

AI ideeëngenerator: ClickUp's AI schrijfassistent, ClickUp Brain, kan scriptschrijvers helpen ideeën te genereren voor alles van een aangrijpende openingsscène voor een spannende thriller tot een luchtig, leuk gekibbel tussen twee tekens.

Gebruik ClickUp Brain om creatieve ideeën op te doen voor het schrijven van dialogen, plotwendingen, instellingen voor scènes en meer

10. Muzikanten

Muzikanten maken en voeren muziek uit, vaak originele composities of covers. Deze niche omvat verschillende stijlen voor het aanmaken van content: instrumenten bespelen, zingen, liedjes schrijven en muziek maken.

Door de opkomst van de makerseconomie kunnen muzikanten een wereldwijd publiek bereiken via sociale mediaplatforms en streamingdiensten.

Top makers van muziek content:

Taylor Swift heeft 260 miljoen volgers op Instagram Justin Bieber 291 miljoen volgers op Instagram Ariana Grande heeft 362 miljoen volgers op Instagram

Top makers van muziek content

Hoe ClickUp muzikanten helpt content te creëren

Relatiebeheer met klanten: CRM van ClickUp systeem helpt bij het analyseren van publieksvoorkeuren om het muziekaanbod op maat te maken. Muzikanten en labels kunnen het platform gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over rondleidingen, het ontwerp van merchandise, marketingcampagnes en tijdlijnen voor muziekreleases.

Organiseer uw planning efficiënt met de kalenderweergave van ClickUp

Planning en agendabeheer: Met behulp van ClickUp's kalender weergave kunnen muzikanten opnamesessies, releasedata en promotieactiviteiten plannen. Dit helpt hen om content te delen en deadlines te halen.

Content automatiseren voor alle soorten makers van content

Met de stijgende behoefte aan digitale content wordt automatisering essentieel voor alle soorten makers van content. Ze moeten technologie gebruiken om workflows te stroomlijnen en de productie van content van hoge kwaliteit te vereenvoudigen.

ClickUp biedt verschillende functies die zich aanpassen aan de unieke behoeften van elk type maker van content - of je nu blogs schrijft, video's schrijft of muziek maakt. Het helpt creativiteit te stimuleren, routinetaken te automatiseren en de samenwerking te verbeteren.

Met ClickUp kunt u zich concentreren op het maken van content die echt aanslaat bij uw publiek en het programma het zware werk voor u laten doen. Aanmelden bij ClickUp vandaag.