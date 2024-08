Trends op het gebied van grafisch ontwerp om je bedrijf te onderscheiden in 2024

Elk jaar zien we nieuwe trends opkomen in de designindustrie en oude vervagen; 2024 is geen uitzondering. Kunstmatige intelligentie (AI) staat momenteel in het middelpunt van een transformerende verschuiving, die zowel onze methoden van aanmaken als onze visuele stijlen verandert.

3D-hypesurrealisme, heat mapping en op de natuur geïnspireerde prints zijn enkele trends die het grafische ontwerplandschap in 2024 veranderen. Of je nu een doorgewinterde grafisch ontwerper of een nieuweling bent, het is een spannende tijd om deel uit te maken van deze scene.

Dit blogartikel beschrijft de verschillende ontwerpelementen die vorm geven aan hoe we vandaag de dag communiceren, inspireren en betrokken zijn en hoe je ze kunt laten werken voor je bedrijfsbranding.

Maar laten we eerst de basisprincipes uit de weg ruimen en begrijpen wat grafisch ontwerp inhoudt en waarom het essentieel is om de trends te bestuderen.

Wat is grafisch ontwerp?

Het American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definieert grafisch ontwerp als de 'kunst en praktijk van het abonneren op en projecteren van ideeën en ervaringen met visuele en tekstuele content'

De content op zich kan zo eenvoudig zijn als een bedrijfslogo (zoals het Swoosh-vinkje van Nike) of zo complex als de layout van pagina's op een website.

Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig wel een vorm van grafisch ontwerp, of het nu gaat om het maken van een presentatie voor het werk of het toevoegen van tekst aan afbeeldingen in sociale media om een boodschap kracht bij te zetten of over te brengen.

Het belang van het analyseren van trends in grafisch ontwerp

Trends komen en gaan. Waarom is het dan essentieel om ze in de gaten te houden? Omdat het volgen en begrijpen van trends je publiek laat zien dat je op de hoogte bent van hun smaak en voorkeuren.

Belangrijker nog, trends in grafisch ontwerp inspireren je om buiten de gebaande paden te denken, zoals experimenteren met nieuwe technieken en het samenvoegen van oude en nieuwe stijlen.

Dit helpt je om de perceptie van je merk te verbeteren en relevanter te zijn voor je klanten. Als je op de hoogte blijft van de huidige trends in grafisch ontwerp, behoud je een voorsprong op de concurrentie in jouw branche.

Overzicht van de Top Grafisch Ontwerp Trends voor 2024

Dit zijn de top 10 trends die dit jaar de grenzen van creativiteit en transformatie in grafisch ontwerp verleggen.

1. Toekomstige fusie

Future Fusion doet denken aan de cyberpunk-esthetiek en brengt futuristische, geavanceerde grafische ontwerpen in balans met een herkenbaar gevoel. Het kleurenpalet blijft geworteld in blauw, zwart en diepbruin, afgewisseld met neonpaars, roze en cyaan.

Van mascottes en logo's tot reclamemateriaal: je kunt future fusion op veel manieren toepassen om je merk vitaliteit te geven.

Het hoogtepunt van deze grafische ontwerptrend is de mogelijkheid om verschillende interactieve elementen samen te brengen om iets nieuws en toekomstgerichts te creëren, zoals te zien is in de albumhoes hieronder:

Het artwork gebruikt vloeiende in plaats van geometrische vormen en een mix van koele tinten met een contrasterende holografische figuur in het midden. Het suggereert een digitale of technologische invloed, een kenmerk van toekomstig fusion design.

2. 3D hyper-surrealisme

Deze grafische ontwerptrend legt de nadruk op realistische maar surrealistische beelden, vaak gemaakt met behulp van 3D-modellering en renderingtechnieken.

Het bevat abstracte en organische vormen, levendige kleuren, eigenzinnige tekens en experimentele lettertypes om beelden te creëren die rechtstreeks uit films als Dune of Blade Runner lijken te komen.

Reddit's 2024 rebranding belichaamt deze trend met zijn 3D mascotte en logosymbool.

via Reddit 3D-hypesurrealisme is vooral nuttig wanneer grafisch ontwerpers meerdere facetten van een boodschap tegelijkertijd willen overbrengen, zodat een breed publiek erbij betrokken kan worden.

Het creëert een gevoel van wereldvreemdheid of 'weirdness' dat je misschien wel hebt opgemerkt in sommige van de laatste modetrends en -campagnes.

Bekijk illustrator Nico Ito's surrealistische illustraties voor de Gucci Bamboo 1947 handtas. Haar kunstwerk is een levendige collage van fantasie en werkelijkheid, waarbij een fotorealistische luxe handtas wordt gecombineerd met een buitenaardse achtergrond die de essentie van 3D-hypesurrealisme perfect weergeeft.

via Harpers Bazaar Gegeven hoe AI ontwerptools zoals AutoDraw en Designs.ai hebben ontwerpers geholpen om de grenzen van visuele experimenten te verleggen. 3D-hypesurrealisme is een trend die steeds populairder zal worden.

3. Warmte in kaart brengen

Heat mapping gebruikt kleurverlopen om de dichtheid of intensiteit van gegevens visueel weer te geven. Het wordt gebruikt in User Experience (UX)-ontwerp, webontwerp en informatiegrafieken om gebieden van rente of activiteit in omgevingen met veel gegevens te markeren.

Maar nu wordt het langzaamaan ook buiten de conventionele datavisualisatie gebruikt. Tegenwoordig creëren ontwerpers aantrekkelijke beelden die het dynamische bereik van warmte-intensiteit nabootsen en een boodschap subtiel overbrengen met behulp van kleurverlopen en texturen.

In een promotieposter kun je bijvoorbeeld gebieden die naar verwachting meer aandacht of actie zullen trekken, markeren met warme kleuren zoals rood en oranje. Minder belangrijke gebieden worden daarentegen afgebeeld in koelere kleuren zoals blauw en groen.

Het in kaart brengen van de warmte helpt om de aandacht van het publiek naar de belangrijkste gebieden van het ontwerp te leiden zonder duidelijke visuele aanwijzingen.

4. Inclusieve visuals en toegankelijke kleurencombinaties

Hoewel diversiteit en representatie een industrienorm zou moeten zijn, geen keuze, breekt het door in 2024.

Inclusief grafisch ontwerp houdt in dat je visuele content creëert die toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, ongeacht hun capaciteiten.

Inclusief ontwerp zorgt ervoor dat iedereen op een zinvolle manier met de content kan omgaan, inclusief mensen met visuele, auditieve, cognitieve en motorische beperkingen. Het respecteert ook een breder spectrum van rassen, geslachten, etniciteiten en lichaamstypes.

Een klassiek voorbeeld is de emoji-bibliotheek van Google, die nu een bereik heeft van huidtinten, kapsels en geslachtsuitdrukkingen.

via Google lettertypen Daarnaast geven ontwerpers prioriteit aan toegankelijkheid door paletten te gebruiken die voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Hierdoor zijn de ontwerpen goed zichtbaar voor mensen met kleurenblindheid.

Maar de toegankelijkheidstrend houdt niet op bij desktopschermen. Het biedt ook lichte en donkere modi en verschillende zoomniveaus voor mobiele schermen. Dit zorgt ervoor dat informatie leesbaar blijft voor gebruikersvoorkeuren en verschillende platforms.

Vorig jaar gebruikte de "Live There" campagne van Airbnb een hoog contrast tussen voorgrond- en achtergrondelementen, waardoor de content leesbaar werd voor mensen met een visuele beperking.

via Advertentie forum Natuurlijk is dit een van de trends in grafisch ontwerp die je niet op elke niche kunt toepassen. Maar verpakkingsontwerp in sectoren zoals voeding en dranken, cosmetica en medicijnen kunnen zeker gebruik maken van de kracht en schoonheid van de natuur.

6. Gemengde media collage esthetiek

Deze artistieke benadering mengt vormen, afbeeldingen, felle kleuren en texturen om stimulerende composities te creëren. Collages maken bijvoorbeeld spontane en onvoorspelbare aanmaak mogelijk die het publiek diep kan raken.

We zien kunstenaars die culturele invloeden mengen om levendige, interculturele referenties te creëren met verbluffende visuals die nostalgie oproepen in hun digitale collages, terwijl anderen surrealistische landschappen maken met psychedelische elementen.

via Afrikaanse digitale kunst Of het nu gaat om een digitaal mozaïek of een met de hand gemaakt knip-en-plak kunstwerk, gemengde media gerangschikt in een collage layout brengt een duidelijke en aantrekkelijke esthetiek naar de voorgrond van trends in grafisch ontwerp.

7. Retro-futurisme

In grafisch ontwerp is retro altijd trendy geweest. De laatste jaren zien we een groeiende beweging naar vintage esthetiek en retro-futuristische accenten die verwijzen naar de jaren 70, 80 en 90.

Deze grafische ontwerptrend laat de charme herleven van textuurafwerkingen, levendige kleuren en klassieke typografie met lettertypes als Lobster, Metropolis en Pacifico.

Bedrijven maken gebruik van het potentieel van deze trend op innovatieve manieren om hun publiek te boeien, hun merk te onderscheiden en een boeiend verhaal te vertellen.

Dit omvat advertenties met klassieke auto's die in een futuristisch stadslandschap vliegen of modellen die vintage kleding dragen in een context van ruimteverkenning, waarbij nostalgie wordt gecombineerd met futurisme voor een krachtige visuele impact.

via Midjourney op Reddit Retro-futurisme doorbreekt generatiekloven en communiceert op unieke wijze complexiteit, eenvoud, innovatie en traditie.

8. Retro-pixels

Herinner je je de computergraphics van de Nintendo, Sega Genesis en Atari 2600? Versmolten met 8-bits pixelachtige elementen waren vroegere spellen als Super Mario en Pac-Man in de jaren 80 en 90 favoriet bij iedereen. De pixelachtige visuele stijl heeft een comeback gemaakt.

via De Ontwerp De sculptuur van de letter 'Y' stelt een typografisch teken opnieuw voor als een driedimensionaal object. Het combineert abstracte vormen met andere materialen (de eierschalen) en stoffen (de turquoise vloeistof).

Het combineert naadloos industriële elementen in een speelse benadering van CGI en moedigt het publiek aan om de letter in een nieuw licht te zien dat verder gaat dan zijn plaats in het alfabet of een lettertype.

Ongetwijfeld voegt experimentele typografie een unieke touch toe aan grafisch ontwerp dat zowel tot nadenken stemt als visueel aantrekkelijk is.

10. Anti-design

anti-design' is het laatste wat je zou verwachten in een lijst met trends op het gebied van grafisch ontwerp. Maar voor veel ontwerpers is het de favoriete esthetiek.

Anti-design is een moderne benadering die probeert uit te breiden wat design kan zijn. Het wordt gekenmerkt door de omarming van chaotische lay-outs, botsende kleuren en onconventionele en vaak schokkende typografie.

Anti-design daagt de verwachtingen van het publiek uit en lokt een meer emotionele of contemplatieve reactie uit door een alternatief te bieden voor geaccepteerde ontwerpnormen. Het haalt vaak inspiratie uit avant-gardistische kunststromingen, zoals het dadaïsme of het brutalisme.

Hoewel anti-design slechts soms praktisch is voor elke toepassing, heeft het voet aan de grond gekregen in artistieke, culturele en specifieke commerciële contexten waar het maken van een gedurfd statement of het uitdagen van normen het doel is.

De rol van geavanceerde technologieën in de vorm van trends in grafisch ontwerp

De grootste trends in grafisch ontwerp evolueren vaak samen met technologie. In grafisch ontwerp beïnvloedt technologie zowel de ontwerpproces en uiteindelijke ontwerpen. Welke technologieën hebben het potentieel om visuele communicatie en design in 2024 te verbeteren? Laten we het uitzoeken.

1. Generatieve AI

Stel je voor dat je een tool gebruikt die je ontwerpintentie begrijpt, kleurpaletten voorstelt op basis van je doelgroep en moodboards in elkaar flanst op basis van je geselecteerde referenties. Dat is precies wat generatieve AI doet.

Het maakt gebruik van algoritmes en machine learning (ML) modellen om afbeeldingen, patronen, lay-outs en ontwerpelementen te genereren. Bovendien kan het de grootte van afbeeldingen, achtergrondverwijdering en kleurcorrectie automatiseren, zodat ontwerpteams zich kunnen richten op andere taken, zoals het opstellen van strategieën. AI-kunstgeneratoren zoals DALL-E, Midjourney en Jasper Art hebben professionele ontwerpers versteld doen staan met hun vermogen om tekst om te zetten in realistische afbeeldingen.

Grafische ontwerpers, klaar om te boeien in 2024?

Dit is inderdaad een spannend jaar voor design nu de focus verschuift naar originaliteit en merkindividualiteit.

Ontwerpers en merken zijn klaar om op een innovatieve manier met hun publiek te communiceren.

Opkomende technologieën zoals AI en AR/VR zullen hun steentje blijven bijdragen aan het versnellen van designinnovatie en complexe visuele communicatie.

Abonneer je op de nieuwste ontwerptools en -technieken, voer ze uit en bereik je doelen zo efficiënt mogelijk. Gratis aanmelden voor ClickUp en maak van elk design project een succes!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van grafisch ontwerp voor 2024?

De toptrends voor grafisch ontwerp in 2024 zijn onder andere future fusion, 3D-hypesurrealisme, heat mapping, inclusiviteit en toegankelijkheid, op de natuur geïnspireerde esthetiek, gemengde media collage-esthetiek, retro-futurisme, retro-pixels, experimentele typografie en anti-design.

2. Wat zijn de trendy vormen in 2024?

In 2024 stappen grafisch ontwerpers af van starre geometrische vormen en omarmen ze meer vloeiende en abstracte vormen. Bochten en organische vormen vervangen rechte lijnen. Er is ook een neiging naar aardse vectorafbeeldingen en opblaasbaar 3D dat het uiterlijk van opgeblazen objecten nabootst met zachte, gezwollen oppervlakken, een knipoog naar tech-centrische ontwerptrends.