De 10 beste tools voor socialemediabeheer voor bureaus in 2026

Met meer dan 10.000 digitale bureaus in de VS alleen al is het voor merken nog nooit zo belangrijk geweest om een sterke aanwezigheid op sociale media te hebben om concurrerend te blijven.

En voor marketingbureaus die één of meerdere merken beheren, van contentcreatie tot prestatierapportage, kan het gebruik van de juiste tools u daarbij helpen. Van projectmanagementsoftware voor het plannen, beheren en bijhouden van elk onderdeel van uw social media-werkstroom tot samenwerking op het gebied van content: deze tools zorgen ervoor dat u de inspanningen van uw team maximaliseert en een succesvolle contentstrategie opzet.

Het is tijd om uw social media-activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Hier zijn 10 van de beste tools voor social media management voor bureaus die momenteel beschikbaar zijn!

Tools voor socialemediabeheer helpen bureaus en bedrijven hun socialemedia-accounts efficiënter te beheren.

Deze tools bieden een array aan functies, zoals:

Berichten plannen en inplannen

Monitoring van sociale media

Samenwerking binnen het team

Analytics en rapportage

Projectmanagement en campagnebeheer

En meer

Al met al zijn ze ontworpen om de tijd die aan routinematig werk wordt besteed te verminderen, zodat bureaus zich kunnen richten op waardevol werk.

Wat maakt een goede tool voor socialemediabeheer?

Een degelijke tool voor socialemediabeheer moet de volgende kenmerken hebben:

Intuïtieve gebruikersinterface

Een kalenderfunctie die een overzicht biedt van content op meerdere platforms

Functies voor feedback en samenwerking

Goedkeuringswerkstroomen met aangepaste of vooraf ingestelde opties

Toegankelijke en schaalbare prijzen

Waarom zou uw bureau een tool voor socialemediabeheer moeten gebruiken?

Als bureau kan het een uitdaging zijn om meerdere klantcampagnes op verschillende socialemediakanalen bij te houden. Een goede tool voor socialemediabeheer biedt bureaus oplossingen voor alle essentiële taken: gegevens analyseren, prestaties meten, samenwerken met klanten en content creëren en verspreiden.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar 10 tools voor social media management die uw bureau naar een hoger niveau zullen tillen. ? ?

1. ClickUp

Het beste voor alles-in-één projectmanagement en teamsamenwerking

Houd projectupdates bij, beheer werkstroomen en werk samen met het team, allemaal vanuit je ClickUp-werkruimte

ClickUp is een toonaangevend platform voor projectmanagement en productiviteit. In de kern is ClickUp ontworpen als een alles-in-één oplossing voor projectmanagement om teams te helpen hun taken bij te houden, elk onderdeel van hun werkstroom effectief te beheren en hun doelen te bereiken.

Waarom is deze tool nuttig voor marketingbureaus? Hier zijn een paar redenen:

1️⃣ Volledig aanpasbaar platform boordevol flexibele functies: Het biedt honderden krachtige functies, een gebruiksvriendelijke interface en een volledig aanpasbaar platform. Dit betekent dat u ClickUp op elke gewenste manier kunt configureren om aan te sluiten bij uw projectbehoeften, gebruikssituatie, voorkeuren en werkstroom, waardoor deze tool perfect geschikt is voor elk team, inclusief socialemediamarketingteams.

2️⃣ Projectmanagement en teamsamenwerking: Met ClickUp krijgen marketingteams toegang tot geavanceerde functies voor projectmanagement en samenwerking. Kies uit meer dan 15 aangepaste weergaven om contentmarketingprojecten naar eigen inzicht te organiseren, een reeks tools, waaronder ClickUp Docs voor blogs, wiki's, SOP's en andere documentatiebehoeften, en gezamenlijke Whiteboards voor brainstormen, strategische planning en het uitwerken van concepten. Socialemediamanagers en -teams kunnen ook veel waarde halen uit de kalenderweergave van ClickUp, waar ze hun socialemedia- en contentkalender kunnen plannen, coördineren en beheren.

Plan social media-berichten, blogs en aankondigingen naast je andere taken en vergaderingen met behulp van de kalender-weergave in ClickUp

3️⃣ Gasttoegang voor klanten en externe teams: Wat betreft de communicatie met klanten en externe teams kunnen bureaus gasten uitnodigen om lid te worden van hun werkruimte en de instellingen voor delen en privacy gebruiken om te bepalen waartoe gasten toegang hebben. Door clients toegang te verlenen tot ClickUp kunt u met hen samenwerken binnen het platform en functies gebruiken zoals Redactie, waarmee u aantekeningen kunt maken op afbeeldingen, video's en PDF's voor eenvoudige communicatie en een sneller feedback- en goedkeuringsproces.

Centraliseer feedback en versnel goedkeuringsprocessen met Redactie door opmerkingen rechtstreeks toe te voegen aan bijlagen bij taken

4️⃣ Een bibliotheek met aanpasbare sjablonen: ClickUp biedt een bibliotheek met sjablonen voor elke toepassing, waaronder een Social Media-sjabloon voor beginners en de Modern Social Media Calendar-sjabloon om een solide raamwerk te bieden voor je werkstroom in ClickUp. Er is ook een sjabloon voor gevorderden om je te helpen bij het ontwikkelen van je socialemediastrategie en het beheren van al je werk, teams en clients op één plek: de Social Media Posts-sjabloon van ClickUp!

De Social Posts-sjabloon van ClickUp bevat flexibele vooraf ingestelde weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden en meer. Uw persoonlijke social media-sjabloon biedt u de perfecte basis om uw content te integreren, te strategiseren en te optimaliseren

Of het nu gaat om bureaus, kleine teams, grote ondernemingen of iets daar tussenin, ClickUp helpt je om georganiseerd en productief te blijven. Breng je socialemediamarketingprojecten samen en zorg dat ze soepel verlopen met deze alles-in-één tool voor projectmanagement – het is misschien precies wat jouw socialemediabureau nodig heeft.

Beste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven : meer dan 15 aangepaste weergaven om uw werk op uw eigen manier te visualiseren, inclusief een kalenderweergave

ClickUp Brain: Maak Maak door AI gegenereerde content met de AI-tool van ClickUp

Kalenderweergave : Beheer uw social media-agenda, ontwikkel uw social media-content en meer in één overzicht

Volledig aanpasbaar platform : Pas ClickUp aan elke behoefte aan. Gebruik het voor : Pas ClickUp aan elke behoefte aan. Gebruik het voor projectmanagement voor websiteprojecten , contentbeheer en meer

Redactie : Versnel het feedback- en goedkeuringsproces door rechtstreeks op afbeeldingen, video's en PDF's te annoteren en teamleden of clients te taggen

Tags : Voeg aangepaste tags toe om je taken per categorie te ordenen

Prioriteitsvlaggen : Markeer uw taken als urgent, hoog, normaal en laag prioriteit, zodat uw team weet : Markeer uw taken als urgent, hoog, normaal en laag prioriteit, zodat uw team weet wat de prioriteiten zijn

Aanpasbare sjablonen : Kies uit meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen voor elke toepassing, waaronder : Kies uit meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen voor elke toepassing, waaronder sjablonen voor contentkalenders

Mobiele app : ClickUp is beschikbaar op mobiele apparaten. Krijg altijd en overal toegang tot je werk

Integratiemogelijkheden: Maak verbinding met ClickUp en andere werktools om al uw werk op één plek samen te brengen en uw werkstroom te stroomlijnen

Prijzen

Gratis abonnement : voor altijd

Unlimited : $7 per lid/maand

Business : $ 12 per lid/maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,7 van de 5 (6.547 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (3.602 beoordelingen)

2. Planable

Het beste voor samenwerking op het gebied van content

via Planable

Planable is een tool voor contentplanning en samenwerking die marketingteams helpt bij het plannen, bekijken, goedkeuren en samenwerken aan hun socialemediacontent.

Met Planable kunt u eenvoudig ideeën voor posts delen met uw collega's en klanten en op dezelfde plek realtime feedback ontvangen. Met hun nieuwste update, Universal Content, kunnen teams elk soort content creëren en hieraan samenwerken: posts op sociale media, nieuwsbrieven, blogs, productbeschrijvingen en alles daartussenin.

Planable stroomlijnt de goedkeuring van content op verschillende manieren. Om te beginnen kunnen gebruikers van Planable kiezen uit vier werkstroom-opties: Geen, Optioneel, Vereist en Meerdere goedkeuringsniveaus. Met de laatste optie kunnen gebruikers hun goedkeuringsproces aanpassen aan hun specifieke situatie en een extra laag aan veiligheid toevoegen door berichten vóór publicatie door een goedkeuringsketen te laten lopen. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bericht eerst door de juridische afdeling van de client moet worden goedgekeurd voordat het wordt gepubliceerd.

De intuïtieve interface van Planable maakt samenwerking tussen verschillende teams bovendien moeiteloos. De gesprekken van je team worden op één platform bijgehouden en je kunt eenvoudig andere leden taggen om discussies te starten of content te beoordelen. Dat komt doordat gesprekken direct naast het betreffende bericht worden weergegeven in de vorm van reacties en antwoorden.

Er is ook externe samenwerking mogelijk. Content en reacties kunnen worden ingesteld op 'intern' totdat je 100% zeker bent dat het klaar is voor goedkeuring door de klant. Voor klanten is er de optie om een link te genereren die rechtstreeks naar het bericht leidt, waardoor het voor de klant supergemakkelijk is om meteen naar het bericht te gaan en zijn of haar mening in de reacties te delen.

Of je nu een klein marketingbureau bent of veel verschillende klanten bedient, Planable biedt de tools om samenwerkingsprocessen te stroomlijnen en zo betere resultaten uit je campagnes te halen. Je kunt beginnen met het plannen van een productlancering en Planable gebruiken om de content van alle kanalen (social media, blog, e-mails, banners, enz.) te synchroniseren.

Beste functies

Goedkeuringswerkstroomen op meerdere niveaus en aangepast

Synchroniseer en/of pas berichten aan voor socialemediaplatforms (nog niet beschikbaar voor universele content)

Intuïtieve en strakke kalenderweergave

Aanpasbare filters voor uw content die kunnen worden opgeslagen als aangepaste weergaven

Vijf manieren voor de weergave van content (Raster, Lijst, Feed, Kalender

Samenwerken in realtime

Een tool voor beeldbewerking in de app

Integratie met de belangrijkste socialemediaplatforms

Prijzen

Gratis abonnement

Basic : $ 13 per gebruiker/maand

Pro : $ 26 per gebruiker/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,6 van de 5 (548 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (305 beoordelingen)

3. Hootsuite

Het meest geschikt voor bureaus die zich bezighouden met contentaanmaak en rapportage

via Hootsuite

Hootsuite is een van de oudste en meest toonaangevende tools voor social media management die er zijn. Hootsuite heeft naam gemaakt als een van de meest populaire oplossingen voor bureaus die willen investeren in hun social media marketing.

Hootsuite biedt vele functies die je van een socialemediatool van dit kaliber mag verwachten, waaronder het inplannen van posts, monitoring, taakbeheer en rapportage. Dankzij de evenwichtige mix van rapportage- en projectmanagement-functies is Hootsuite een goede oplossing voor bureaus die zowel prestatiegerichte als creatieve projecten moeten combineren.

Beste functies

Managers kunnen specifieke socialemediaposts toewijzen aan specifieke leden van het team.

De kalender van Hootsuite biedt drie weergaven (lijst, week, maand) en twee subweergaven (op berichtstatus of sociaal netwerk)

Gedetailleerde analyse- en rapportagefuncties

Beperkingen

Geen gecentraliseerde mediabibliotheek om assets te delen

Relatief beperkte samenwerkingsfuncties in vergelijking met andere tools

Hoge prijzen

Geen versiebeheer voor posts

Het is niet mogelijk om berichten met gasten te delen

Prijzen

Professional: $ 99 per maand

Team: $ 249 per maand

Business: $ 739 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,1 van de 5 (3.840 beoordelingen)

Capterra: 4,4 van de 5 (3.412 beoordelingen)

4. Agorapulse

Het beste voor socialemediabeheer en projectmanagement

via Agorapulse

Agorapulse is een platform voor socialemediabeheer dat functies biedt voor planning en taakbeheer. Wat Agorapulse onderscheidt van andere socialemediatools voor bureaus is zijn brede bereik aan marketinggerelateerde niches, van analytics, zoekwoordmonitoring en social listening tot projectmanagement.

Beste functies

Kalender voor visuele content

Add-on voor gedeelde kalenders voor externe samenwerking

Omvat een breed bereik aan taken op het gebied van socialemediamarketing

Solide functies voor projectmanagement op sociale media

Beperkingen

Geen goedkeuring op meerdere niveaus

Steile leercurve

De gebruikersinterface kan worden verbeterd

Prijzen

Gratis abonnement

Standaard: $ 49 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Professional: $79 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 119 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Aangepast: Neem contact op voor een prijsopgave

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,5 van de 5 (871 beoordelingen)

Capterra: 4,6 van de 5 (698 beoordelingen)

5. Sprout Social

Het beste voor social media monitoring

via Sprout

Sprout Social is een tool voor social media management die speciaal is ontworpen voor bureaus. Met Sprout Social kunt u eenvoudig meerdere accounts op één platform beheren en samenwerken tussen teams. U kunt ook het succes van uw campagnes meten met de gedetailleerde analyse- en rapportagefuncties.

Tot slot is een andere geweldige functie van Sprout Social de uitgebreide mediabibliotheek. Aangezien bureaus per definitie afhankelijk zijn van media, biedt de mediabibliotheek van Sprout enorm veel waarde door een volledig subplatform te bieden waar bureaus media kunnen delen, beheren en verdelen onder teams en klanten.

Beste functies

Slimme inbox om snel verzoeken te sorteren en te verwerken bij het werk

Assetbibliotheek met twee soorten weergaven voor snel en eenvoudig assetbeheer

Uitgebreide analyse-, social listening- en monitoringfuncties

Externe samenwerking is eenvoudig en duidelijk

Beperkingen

Hoge prijzen voor bureaus met een kleine grootte

Berichten kunnen niet in de kalender worden gegroepeerd

Geen drag-and-drop-optie in de kalender

Prijzen

Standaard: $ 249 per maand

Professional: $399 per maand

Geavanceerd: $ 499 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,4 van de 5 (2.367 beoordelingen)

Capterra: 4,4 van de 5 (550 beoordelingen)

6. Buffer

Het beste voor integraties, rapportage en beheer

via Buffer

Hoewel Buffer naam heeft gemaakt dankzij de vele integratiemogelijkheden, is het ook een krachtige tool voor bureaus van elke grootte.

Met Buffer kunt u eenvoudig berichten maken en inplannen voor meerdere social media-accounts. Dankzij de uitstekende analysefuncties kunt u de prestaties van berichten bijhouden, rapporten over uw voortgang genereren en uzelf vergelijken met concurrenten. Bovendien maakt de functie voor het inplannen van meerdere berichten tegelijk het de perfecte tool voor bureaus met een groot klantenbestand.

Beste functies

Talrijke integraties, waaronder Canva

Campagnetracking en -beheer; u kunt content maken in het campagnevenster en geplande, gepubliceerde, conceptberichten en goedkeuringen bijhouden

Heeft letterlijk een abonnement voor bureaus

Beperkingen

Er zijn geen labels en tags voor berichten, wat vrijwel onmisbaar is bij grootschalige socialemedia-initiatieven

Samenwerking met externe teams is niet mogelijk

De goedkeuringsinfrastructuur van Hootsuite is enigszins beperkt in die zin dat gebruikers, afgezien van een 1-op-1-werkstroom, goedkeuringen niet in lagen kunnen structureren

Prijzen

Gratis abonnement

Essentials: $ 6 per kanaal/maand

Team: $12 per kanaal/maand

Bureau: $ 120 voor 10 kanalen/maand

Klantbeoordelingen en recensies

G2: 4,3 van de 5 (971 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (1.390 beoordelingen)

7. Sendible

Het meest geschikt voor bureaus met een kleine tot middelgrote grootte

via Sendible

De volgende op de lijst is Sendible, een krachtige tool die is ontworpen om bureaus te helpen bij het beheren van hun social media-accounts. Sendible biedt een behoorlijk gevarieerd scala aan functies, waaronder contentkalenders, geautomatiseerde berichten en mogelijkheden voor rapportage. Bovendien stelt Sendible gebruikers in staat om in realtime samen te werken met klanten en teamleden aan projecten.

Sendible heeft een aantal functies die het onderscheiden van vergelijkbare tools, zoals DM-monitoring en een client-dashboard. Dat laatste stroomlijnt het beheer van de relatie tussen team en klant uitstekend. Ook het ingebouwde beeldeditor-programma en de suggesties voor onderwerpen zijn het vermelden waard.

Beste functies

Gebruikers kunnen berichten op meerdere sociale mediaplatforms synchroniseren en bewerken in plaats van elk bericht afzonderlijk te bewerken

Intuïtieve socialemediakalender die zeer gebruiksvriendelijk is

DM-monitoring

Met Client Connect kunnen klanten hun sociale media koppelen aan het Client Dashboard zonder hun inloggegevens prijs te geven

Aangepaste goedkeuringswerkstroomen voor klanten en socialemediateams

Beperkingen

De mobiele ervaring kan worden verbeterd

Prijzen

Maker: $29 per maand

Traction: $ 89 per maand

Scale: $199 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,5 van de 5 (832 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (116 beoordelingen)

8. Later

Het beste voor social media- en contentmarketingbureaus

via Later

Later is een uitstekende keuze voor elk bureau dat zijn social media-beheer naar een hoger niveau wil tillen. Dankzij het intuïtieve planningssysteem kunnen gebruikers content voor meerdere kanalen op één plek plannen en posten, wat tijd en moeite bespaart. Het biedt ook krachtige analysefuncties en SEO-tools.

Bovendien maakt de visuele mediabibliotheek van Later het opslaan en ordenen van visuele content eenvoudig, waardoor gebruikers snel de perfecte foto of video voor hun volgende post kunnen vinden. Met krachtige functies als deze is het geen wonder dat Later een van de populairste tools voor socialemediabeheer voor bureaus is geworden.

Beste functies

Integratie met WordPress

Gebruiksgemak en overzichtelijke interface

Een robuuste mediabibliotheek die het beheer van assets voor teams en het klantbeheer vereenvoudigt

Ondersteunt Link in Bio

Beperkingen

Geen integratie met Google Profile (voorheen Google My Business)

De prijsstelling is enigszins inflexibel. Zo stellen de Starter- en Growth-abonnementen bijvoorbeeld een limiet in van respectievelijk 30 en 150 posts per social media-kanaal

Bij startersabonnementen is de limiet voor de analyse maximaal drie maanden aan gegevens

Prijzen

Starterspakket: $ 18 per maand

Growth: $40 per maand

Geavanceerd: $ 80 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,6 van de 5 (289 beoordelingen)

Capterra: 4,4 van de 5 (358 beoordelingen)

9. Planoly

Het meest geschikt voor middelgrote tot grote bureaus

via Planoly

Planoly is een andere uitstekende keuze voor bureaus die hun social media-werkstroom willen optimaliseren. Dit populaire planningsplatform werkt met Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook en andere grote platforms.

Planoly biedt een eenvoudige visuele interface waarmee je kunt samenwerken, campagnes kunt plannen, prestatiestatistieken kunt bijhouden en resultaten kunt analyseren. Planoly maakt het ook eenvoudig om prachtige afbeeldingen te maken dankzij een aanbod van meer dan zeven miljoen stockfoto's, afbeeldingen en merklettertypes.

Beste functies

Ondersteunt Link in Bio

Robuuste, in-app TikTok-video-app

Ondersteunt cross-posting tussen platforms (bijvoorbeeld TikTok-video's naar YouTube Shorts)

Beperkingen

De gratis proefperiode duurt slechts zeven dagen

Kleine bureaus vinden Planoly wellicht onbereikbaar omdat het Starter-abonnement een limiet stelt aan het aantal maandelijkse uploads

Prijzen

Starterspakket: $ 13 per maand

Growth: $ 23 per maand

Professional: $ 43 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,3 van de 5 (64 beoordelingen)

Capterra: 4,5 van de 5 (46 beoordelingen)

10. Loomly

Het beste voor analyse en samenwerking

via Loom

De laatste invoer in onze lijst met de beste socialemediatools voor bureaus is Loomly.

Loomly biedt een intuïtieve gebruikersinterface die het plannen en publiceren van berichten moeiteloos maakt en waarmee gebruikers een voorbeeld van berichten op al hun verschillende kanalen kunnen bekijken en geautomatiseerde goedkeuringsprocessen kunnen instellen met aanpasbare rollen en toestemmingen.

Deze laatste functie geeft bureauteams meer controle over de content van hun klanten en zorgt tegelijkertijd voor merkconsistentie. Met Loomly kunnen bureaus ook de prestaties van hun content analyseren aan de hand van gedetailleerde rapporten over engagement, bereik en andere statistieken. Dit alles maakt Loomly de ideale keuze voor bureaus die hun efficiëntie op het gebied van social media management willen verbeteren.

Beste functies

Ondersteunt Snapchat-integratie

Aanpasbare werkstroom voor het goedkeuren en publiceren van social media-content

Suggesties voor posts en RSS-feeds om uw team te inspireren

Beperkingen

Geen werkruimten of mappen

Handmatig berichten publiceren op Instagram en Facebook

UI-problemen met filters

Prijzen

Basis: $35 per maand

Standaard: $7 per maand

Geavanceerd: $ 172 per maand

Premium: $ 359 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,6 van de 5 (1.307 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (476 beoordelingen)

Welke socialemediabeheertools het meest geschikt zijn voor bureaus, hangt af van hun specifieke behoeften en grootte. Grotere bureaus hebben wellicht behoefte aan geavanceerdere oplossingen met uitgebreidere mogelijkheden voor automatisering en analyse.

Kleinere bureaus kunnen daarentegen volstaan met eenvoudigere oplossingen die voldoende functies bieden om de basis te uitvoeren. Wat uw behoeften ook zijn, er is altijd een platform voor social media-planning dat hieraan kan voldoen – u hoeft alleen maar het platform te kiezen dat u de functies en flexibiliteit biedt om uw groeiende behoeften en schaalbare Business te ondersteunen!

Gastschrijver:

Marco Giuliani is contentmarketeer bij Planable en een aspirant-YouTuber. Hij is gespecialiseerd in het schrijven van content, copywriting voor sociale media en neo-noir-stripboeken.