10 Beste Sprout Social Alternatieven in 2025 (beoordelingen & prijzen)

Of je nu een social media manager bent, deel uitmaakt van een team van marketingbureaus of als influencer zelf content verwerkt, je kent Sprout Social waarschijnlijk wel. Deze populaire tool voor sociale-mediabeheer is ontworpen om u te helpen uw online aanwezigheid te beheren en in contact te komen met het publiek op meerdere sociale platforms.

Gebruikers zijn dol op de ingebouwde functies voor rapportage en berichten om te reageren op je sociale inbox op meerdere sociale netwerken zonder het platform te verlaten. 🌻

Toch is het misschien niet de beste social media tool voor iedereen. Het heeft een hoge prijs tag, die buiten bereik kan zijn voor kleine bedrijven en mensen met een beperkt budget. Bovendien integreert Sprout Social niet met sites als YouTube en Pinterest, wat betekent dat je andere methoden moet gebruiken om op deze sites te publiceren.

Gelukkig is Sprout Social niet de enige optie voor het stroomlijnen van je social media workflows.

Hier tonen we je de 10 beste Sprout Social-alternatieven en lichten we de voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van elk alternatief toe.

Bonus: we onthullen ook een must-have tool voor projectmanagement met functies en functies voor het plannen van content om uw aanwezigheid in sociale media naar een hoger niveau te tillen. 🙌

Wat moet je zoeken in Sprout Social Alternatieven ?

Sprout Social is een uitgebreide tool, dus je moet goed opletten bij het kiezen van alternatieven. Let op functies zoals integraties, rapportage en aanpassingen als die belangrijk zijn voor je werk. 🤩

Houd deze sleutel functies in gedachten bij het uitzoeken van alternatieven voor Sprout Social:

Integraties: Sprout Social laat je niet naar alle sociale mediaplatforms publiceren. Kies een tool die integraties met derden biedt om je werk op één plek te houden en te voorkomen dat je van de ene tool naar de andere moet hoppen

Sprout Social laat je niet naar alle sociale mediaplatforms publiceren. Kies een tool die integraties met derden biedt om je werk op één plek te houden en te voorkomen dat je van de ene tool naar de andere moet hoppen Prijzen flexibiliteit: Een van de grootste nadelen van Sprout Social is dat het duur is. Zoek naar concurrenten die abonnementen op verschillende prijsniveaus aanbieden om er een te vinden die voor uw budget werkt

Een van de grootste nadelen van Sprout Social is dat het duur is. Zoek naar concurrenten die abonnementen op verschillende prijsniveaus aanbieden om er een te vinden die voor uw budget werkt Functies voor projectmanagement: Kies een tool met functies voor taken en werkstromen om het aanmaken van content voor sociale media soepeler te laten verlopen

Kies een tool met functies voor taken en werkstromen om het aanmaken van content voor sociale media soepeler te laten verlopen Analyse: Hoewel Sprout Social enige rapportage biedt, is deze niet altijd intuïtief. Zoek naar een oplossing die sjablonen voor rapportage en analysetools biedt voor aanpasbare inzichten

Hoewel Sprout Social enige rapportage biedt, is deze niet altijd intuïtief. Zoek naar een oplossing die sjablonen voor rapportage en analysetools biedt voor aanpasbare inzichten Automatisering: Het doel van het gebruik van Sprout Social is om jezelf de handmatige Taak van het posten naar individuele sociale mediaplatforms te besparen. Zoek naar alternatieven die geautomatiseerde publicatie en content generatie bieden

10 Beste Sprout Social Alternatieven om te gebruiken in 2024

De beste alternatieven voor Sprout Social helpen drukbezette social mediamarketeers hun proces te stroomlijnen, hun bereik te vergroten, een publiek op te bouwen en hun merkbekendheid te vergroten. Hier zijn de 10 beste Sprout Social alternatieven die je kunnen helpen je campagnes te verbeteren en je doelen te bereiken. 🎯

1. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite is een tool voor het beheren van sociale media die u tijd bespaart en uw sociale marketinginspanningen effectiever en aantrekkelijker maakt. Plan content direct op verschillende platforms met slechts een paar klikken. Ingebouwde analyses bieden inzichten in één dashboard zodat u campagnes kunt maken die werken en degene die niet werken kunt dumpen. ✨

Hootsuite beste functies

Een verenigde sociale inbox waarmee je opmerkingen en berichten in één ruimte kunt beantwoorden, ongeacht welke sociale netwerken zijn gebruikt om te communiceren

Snel berichten ontwerpen met Canva sjablonen in Hootsuite en plan posts bliksemsnel dankzij AI-suggesties voor bijschriften en hashtags ⚡

Social listening tools bieden inzicht in wat mensen zeggen zodat je content kunt cureren marketingcampagnes die uw publiek wil

Analyseer betaalde, organische en webstatistieken in één ruimte met Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite limieten

Je kunt de publicatiedatum voor bulkposts niet wijzigen nadat ze zijn gepland; je moet elke post handmatig bijwerken

Je kunt alleen bedrijfsprofielen koppelen op TikTok, wat volgens sommige gebruikers hun bereik en creativiteit beperkte

Hootsuite prijzen

Professioneel : $99/maand

: $99/maand Teams : $249/maand

: $249/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Khoros

via Planbaar Planable brengt de langzame, onhandige methode voor het aanmaken van content naar de 21e eeuw. Vergeet de spreadsheets en gebruik Planable om al je visueel aantrekkelijke content te maken, goed te keuren en te publiceren in één handige tool. 🤩

De beste functies van Planable

Creëer content direct in de app en zie precies hoe het eruit komt te zien terwijl u eraan werkt

De visuele dashboards ondersteunen alle soorten content aanmaken, van e-mail nieuwsbrieven tot Instagram Reels

Nodig medewerkers en belanghebbenden uit om samen visuals te maken en keur ze in één klap goed

Gebruik werkruimtes om projecten te bouwen voor individuele clients, merken of teams

Planbare limieten

De tool ondersteunt alleen publicatie voor TikTok, Google My Business, LinkedIn, Google, Instagram, YouTube en Facebook

Ontworpen om content te beheren werkstromen dus er is niet veel in termen van analytics

Planbaar Prijzen

Gratis

Basis : $11/gebruiker

: $11/gebruiker Pro : $22/gebruiker

: $22/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Planbare beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

6. Zoho Social

via SocialBee SocialBee is een alles-in-één tool die is ontworpen om het maken, publiceren en betrekken bij sociale media gemakkelijker dan ooit te maken. Tot de sleutel functies behoren het plannen van berichten, een gebruiksvriendelijke interface en analyses om u te helpen een effectieve aanwezigheid op sociale media op te bouwen. ⭐

SocialBee beste functies

Gebruik samenwerkingsfuncties om het team uit te nodigen voor werkruimten, toestemming toe te voegen en rollen in te stellen zodat iedereen de benodigde toegang heeft

De ingebouwde AI-marketingtool creëert sociale-mediastrategieën en -abonnementen om uw campagnes te versnellen

Gebruik de visuele kalender om een voorbeeld van komende posts te bekijken en plan ze onmiddellijk op de beste tijden en dagen voor uw publiek

Analytics bieden details over de prestaties van posts, inclusief bereik en impressies

SocialBee limieten

De interface kan traag zijn als je veel content in één keer plant

Sommige gebruikers wensten meer flexibiliteit voor terugkerende publicaties op tweewekelijkse of maandelijkse basis

SocialBee prijzen

Bootstrap : $29/maand

: $29/maand Accelerate : $49/maand

: $49/maand Pro: $99/maand

SocialBee beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Later

via Later Later is een alternatief voor Sprout Social dat vergelijkbare functies biedt, waaronder een eenvoudige gebruikersinterface, planning van publicaties voor meerdere sociale-medianetwerken en analyses. Gebruik het voor het optimaliseren van content en het stroomlijnen van workflows voor iedereen in uw social media team. 🙇‍♀️

Later beste functies

Creëer, bewerk en plan te publiceren content in één werkruimte met aanpasbare instellingen

Genereer direct een link in een biopagina in de tool

Analytics tools doen het zware werk voor je, door campagnes te schrapen om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt bij je publiek

Toegankelijke klantenservice maakt het gemakkelijk om antwoorden en advies te krijgen over hoe je de functies van je website kunt maximaliseren strategie voor social media content Later beperkt

Er is geen voorbeeld van een post, dus je moet elke post openen om te bewerken

De tool plant berichten niet automatisch in op alle sociale platforms

Later prijs

Starter : $25/maand

: $25/maand Groei : $45/maand

: $45/maand Gevorderd: $80/maand

Later beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

9. Buffer

via Buffer Buffer is een hulpmiddel voor het plannen van sociale media dat honderdduizenden marketeers gebruiken om hun sociale-mediastrategie te beheren. Beheer uw merk en bouw organisch een publiek op met intuïtieve publicatie-inzichten, campagneanalyses en vereenvoudigd delen. 🤸

Buffer beste functies

Voeg snel posts toe aan je wachtrij met extensies voor Buffer waarmee je met een paar klikken content kunt inplannen op verschillende platforms

Voorgestelde hashtags besparen je tijd en moeite met aanbevelingen die speciaal zijn samengesteld voor je publiek

Toestemmingen en goedkeuringsworkflows maken het gemakkelijk om content te laten beoordelen en klaar te maken voor publicatie

24/7 klantenservice biedt gemak en gemoedsrust

Buffer limieten

Gespecialiseerde posts, zoals carrousels, worden niet ondersteund

Analytics biedt alleen basisinzichten

Buffer prijsstelling

Gratis

Essentials : $6/maand

: $6/maand Teams : $12/maand

: $12/maand Bureau: $120/maand

Buffer beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

10. Hopper

via Hopper Teams voor sociale media kunnen afbeeldingen toevoegen, bulkposts uploaden en bijschriften toevoegen vanaf één dashboard dankzij Hopper HQ-een tool voor projectmanagement van sociale media. Gebruik het om berichten te plannen op Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en YouTube.

De beste functies van Hopper

Unlimited posts betekent dat je naar hartenlust kunt creëren zonder je zorgen te maken over quota's

Met de kalenderplanner kun je content plannen op een visueel dashboard, terwijl je met de Grid Planner mooie Instagram rasterposts kunt maken 📅

Met de drag-and-drop tool kun je berichten eenvoudig verplaatsen als je van bestelling wilt veranderen

Volledige bewerking van afbeeldingen betekent dat je berichten op maat kunt maken zodat ze er op de verschillende platforms op hun best uitzien

Hopper limieten

De tool kan de verbinding met accounts verbreken, waardoor het publiceren vertraging oploopt

Video's worden afgetopt op 59 seconden, waardoor de functie voor langere content wordt beperkt

Hopper prijsstelling

Hopper HQ: $19/maand/sociale set

Hopper beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Hoewel deze Sprout Social-alternatieven mensen helpen bij het beheren van sociale media, bieden ze verder niet veel functie. Om grotere marketingworkflows en campagnes, ClickUp voldoet aan alle voorwaarden. ✅

Met uitgebreide functies voor projectmanagement en mogelijkheden voor contentplanning is het een alles-in-één tool om sociale media en al uw marketingprocessen in één handige ruimte te beheren.

ClickUp /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Social-Media-Campaign-Using-ClickUp-AI.png Gebruik ClickUp Brain om content en bijschriften te genereren en te brainstormen voor berichten op sociale media https://clickup.com/ai Beheer berichten in sociale media met ClickUp Brain /$$$cta/

ClickUp is een rockster op het gebied van projectmanagement, waarmee u controle krijgt over projectflows en processen soepeler kunt laten verlopen. Of u nu uw kalender voor sociale media wilt bijhouden of creatieve manieren zoekt om effectieve campagnes op te zetten, ClickUp klaart de klus. ClickUp Marketing laat u al uw initiatieven, niet alleen sociale media, op één plek afhandelen. Gebruik het om in realtime samen te werken met leden van uw team en te brainstormen over campagne-ideeën of om taken uit te voeren, van content aanmaken tot publiceren. ✍️ ClickUp's sjabloon voor sociale media voor gevorderden laat u brainstormen over ideeën en uw content kalender bijhouden in één handige tool. Gebruik de lijstweergave om postideeën toe te voegen of schakel over naar de planningsweergave om een kalender te zien met wanneer elke post is ingesteld om te worden gedeeld.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-479.png Gebruik het sjabloon Social Media Advanced van ClickUp om alle koppelingen, afbeeldingen, concepten en ideeën voor uw sociale content op één plaats op te slaan https://app.clickup.com/signup?template=t-102457923&_gl=1*gpszs0*gcl_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De Campagne Abonnement van ClickUp helpt u merkloyaliteit op te bouwen en uw publiek uit te breiden met een gerichte aanpak. Gebruik de sjabloon om doelen voor een campagne in te stellen, taken op te splitsen en deadlines aan te houden. Voeg aangepaste velden toe om dieper in te gaan op wat u van de content verwacht en voeg aangepaste statussen toe om te zien waar alles zich in de pijplijn bevindt. 🔎

De beste functies van ClickUp

Duizenden sjablonen, waaronder sjablonen voor inhoudskalenders en sjablonen creatieve instructies maken content sneller dan ooit en in minder stappen

Ingebouwd aI-tools voor sociale media betekenen dat u berichten kunt maken die viraal gaan en gerichte campagnes kunt opzetten die de vergaderingen van uw volgers targetten

Visualiseren social media workflows met verschillende weergaven, waaronder kalender, lijstweergave en bordweergave die inzicht bieden in de capaciteit en voortgang van teams

Gebruik Taken om werk te segmenteren per afdeling en team en bouw werkstromen die uw doelen bereiken

Voeg prioriteitvlaggen toe en trigger notificaties om het team op dezelfde pagina te houden en direct op de hoogte te zijn van wijzigingen

ClickUp limieten

ClickUp AI is niet beschikbaar in het gratis abonnement, maar betaalde abonnementen zijn betaalbaar en beginnen bij $7 per maand

Het enorme aantal functies biedt veel aanpassingsmogelijkheden, dus het kost wat tijd om het te leren

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Beheer meerdere sociale mediaplatformen met ClickUp

Met deze Sprout Social alternatieven is het beheren van social media campagnes eenvoudiger dan ooit. Gebruik deze tools om automatisch berichten in te plannen, creatieve ideeën voor content te genereren en analyses te controleren.

En als u meer functies wilt, gebruik dan een tool voor projectmanagement zoals ClcikUp om elk aspect van de werklast van uw sociale mediateam te beheren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het bouwen van vereenvoudigde workflows voor uw content en social media teams. Automatiseringen versnellen de voortgang en directe notificaties houden het team op de hoogte van alle lopende projecten. Met kalenders, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om content van idee tot uitvoering te brengen. 🏆