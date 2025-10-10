Hoe u uw content-kalender per campagne organiseert

Het is eenvoudig om een contentmarketingkalender te vullen met posts, e-mails en advertenties. Het moeilijkere deel is om aan te tonen dat elk middel en elke marketinginspanning bijdraagt aan de bedrijfsresultaten.

Door uw kalender per campagne te organiseren, krijgt u een uniforme structuur die alle activiteiten – marketinginitiatieven, blogs, posts op sociale media en e-mails – koppelt aan een groter doel.

Verkoopteams kunnen direct zien welke middelen de groei van de pijplijn ondersteunen. Het productmarketingteam weet precies waar de lanceringsboodschap terechtkomt. Het management krijgt duidelijkheid over hoe campagnes aansluiten bij de kwartaaldoelen.

In deze gids laten we u zien hoe u een contentkalender per campagne kunt organiseren.

⭐ Functioneel sjabloon Het beheren van campagnedata, taken en content kan al snel overweldigend worden. De ClickUp-campagnekalender-sjabloon maakt het eenvoudig door alles in één overzichtelijke kalender te plaatsen. U kunt direct zien wat er op het programma staat, wat er in uitvoering is en wat er al is gedaan. Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-contentkalendersjabloon maakt campagneplanning eenvoudiger door u één plek te bieden waar u alles kunt organiseren U krijgt ook meerdere weergaven, zoals een kalender, tijdlijn en takenlijst, samen met velden voor campagnedoelen, budgetten en deadlines. Het is een eenvoudige manier om uw team op één lijn te houden en ervoor te zorgen dat elke campagne soepel verloopt.

Waarom werkt campagnegebaseerde contentplanning beter?

Als je het grotere geheel bekijkt, lost campagnegebaseerde planning uitdagingen op die een kalender met afzonderlijke posts niet kan aanpakken, zoals:

Strategische afstemming boven ruis: In plaats van versnipperde posts koppelen campagnes elke contentaanmaak aan een meetbaar bedrijfsdoel, waardoor activiteiten worden omgezet in resultaten

Duidelijker zichtbaarheid voor teams: Een campagnegerichte Een campagnegerichte groeimarketingstrategie maakt het voor sales, productmarketing en leidinggevenden gemakkelijk om te zien hoe elk middel de groei ondersteunt

Sterkere samenwerking: Schrijvers, ontwerpers en marketeers stemmen hun contentmarketinginspanningen af op hetzelfde campagnedoel, waardoor dubbel werk en hiaten worden voorkomen

Betere toewijzing van middelen: planning op campagneniveau zorgt voor een evenwichtige werklast over meerdere kanalen, of het nu gaat om blogs, e-mail of uw socialemedia-agenda r

eenvoudiger prestatiebijhouden: *Succes kan worden gemeten op campagneniveau – leads, conversies, bekendheid, niet alleen ijdelheidstatistieken van individuele posts

Schaalbaarheid en consistentie: Campagnestructuren houden uw contentaanmaakproces georganiseerd en herbruikbaar naarmate uw kalender groeit, in tegenstelling tot planning per afzonderlijke post

👀 Wist u dat? Onderzoek op het gebied van kleurenpsychologie toont aan dat rood het snelst de aandacht trekt, waardoor deze kleur handig is om blokkades of urgente deadlines in een campagnekalender aan te geven. Groen staat voor voortgang en is daarom effectief om voltooide content of goedgekeurde campagnes te markeren. Het gebruik van kleurcodes in uw marketingcontentkalender zorgt niet alleen voor meer duidelijkheid, maar helpt teams ook om informatie sneller te verwerken.

📚 Lees meer: Beste software voor automatisering van marketing voor ondernemingen

Belangrijkste elementen van een op campagnes gebaseerde contentkalender

Om campagneplanning effectief te maken voor alle belanghebbenden, waaronder marketeers, ontwerpers en leidinggevenden, moet uw kalender de volgende essentiële onderdelen bevatten:

*campagne doelen en KPI's: Voeg velden toe voor doelstellingen (bijv. bekendheid van productlancering, leadgeneratie) en KPI's zoals aanmeldingen, conversies of engagementpercentages

contentthema's en boodschappen:* Bepaal het centrale verhaal of de kernidee voor elke campagne. Zo blijven blogs, advertenties, e-mails en sociale media onder één verhaal verenigd en voorkom je gefragmenteerde boodschappen

Planning van kanalen en formaten: Geef aan waar elk campagne-asset zal worden gepubliceerd (LinkedIn, YouTube, nieuwsbrieven, landingspagina's) en in welk format (video, blog, infographic)

Doelgroepsegmenten: voeg aantekeningen toe over de target doelgroep voor elk campagne-asset, of het nu gaat om potentiële klanten in de bewustwordingsfase, bestaande klanten of niche-kopersprofielen. Uw redactionele kalender moet zich richten op relevante content in plaats van op volume

Tijdlijn en mijlpalen: Maak een overzicht van de fasen van de campagne, inclusief ideevorming, productie, goedkeuringen en publicatie. Door mijlpalen toe te voegen, blijven teams op één lijn wat betreft deadlines en voorkomt u last-minute stress

Taak-eigendom en samenwerking: Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe voor elk onderdeel: tekstschrijvers, ontwerpers, video editors of campagnemanagers

Toegankelijkheid en nalevingscontroles: Creëer controlepunten voor toegankelijkheidsbeoordelingen (alt-tekst, bijschriften, transcripties) en naleving van merk- of wettelijke normen

Prestaties bijhouden: Reserveer een ruimte voor het bijhouden van analyses, zoals betrokkenheid, leads of conversies. Zo weet u of uw contentstrategie succesvol is of mislukt, en wat er moet worden aangepast

👀 Wist u dat? Bijna 1 op de 4 volwassenen in de VS leeft met een handicap. Dat betekent dat uw campagnes zo moeten worden ontworpen dat iedereen eraan kan deelnemen. Om de toegankelijkheid te verbeteren, kunt u het volgende doen: Kies contrasterende kleuren voor tekst en knoppen

Gebruik alt-tekst voor alle afbeeldingen

Plan bijschriften, transcripties en audiodescripties voor alle video's in uw contentkalender voor sociale media

Kies contrasterende kleuren voor tekst en knoppen

Stappen om een content-kalender per campagne te organiseren

Hier volgt een duidelijke, stap-voor-stap handleiding die u kunt volgen om uw eigen campagnegerichte content-kalender op te stellen.

1. Bepaal de doelstellingen van uw campagne

Voordat u uw contentkalender vult met posts, e-mails of advertenties, moet u eerst bepalen wat u met de campagne wilt bereiken.

Wat is dan de juiste manier om campagnedoelstellingen te definiëren?

✅ Focus op resultaten = Genereer 500 leads uit webinars in het vierde kwartaal

❌ Focus op output = Publiceer vier blogposts

Uw doelstelling moet aansluiten bij bredere bedrijfsprioriteiten, zoals omzetgroei, productacceptatie of klantenbinding. Dit maakt het gemakkelijker om draagvlak te creëren bij verkoop-, product- en managementteams.

Met ClickUp Goals kunt u grote campagnes opsplitsen in meetbare targets, deze koppelen aan taken en de voortgang automatisch bijhouden. In plaats van doelen te beheren in spreadsheets die niet automatisch worden bijgewerkt, ziet u live updates rechtstreeks in ClickUp naarmate het campagnewerk vordert en terugkoppelt naar bredere doelen.

Blijf bij, beheer en bereik moeiteloos uw campagnedoelen met ClickUp Doelen

📌 Voorbeeld: Stel dat het initiatief een driemaandelijkse lancering van een nieuwe functie is. Het overkoepelende doel is "Het aantal demo-aanvragen in het vierde kwartaal met 20% verhogen." Verdeel dat doel in meetbare targets in ClickUp, zoals: Publiceer drie blogs over thought leadership over het nieuwe product

Start een webinarreeks met 1.000 aanmeldingen

Implementeer een e-mail nurture-reeks met een klikfrequentie van 10%

Zorg voor vijf veilige vermeldingen in de vakmedia

U kunt specifieke taken of zelfs hele projecten aan elke target koppelen, zodat de voortgang automatisch wordt bijgewerkt naarmate het werk wordt voltooid.

Koppel taken en projecten aan ClickUp-doelen voor automatische voortgangsupdates naarmate het werk vordert

💡 Pro-tip: Als u moeite heeft met het opstellen van de juiste doelstelling of het formuleren van een duidelijke campagneboodschap, laat ClickUp Brain dan binnen enkele seconden resultaatgerichte doelen, ideeën voor boodschappen of zelfs KPI-suggesties genereren. Als 's werelds meest complete en contextbewuste werk-AI fungeert Brain als uw vaste assistent voor alles, van brainstormen tot het analyseren van campagneresultaten.

Luister naar het marketingteam van ClickUp en ontdek hoe het ons leven gemakkelijker maakt als contextuele AI -assistent.

2. Breng campagnethema's en tijdlijnen in kaart

Campagnethema's vormen de creatieve ruggengraat van uw marketingcampagne. Ze brengen boodschappen, beelden en formats samen om een samenhangend verhaal te creëren voor uw publiek op elk kanaal.

Een productlanceringsthema kan bijvoorbeeld draaien om 'eenvoud op grote schaal', wat alles vormt, van blogkoppen tot advertentieteksten.

Aan de andere kant zorgen tijdlijnen ervoor dat uw geweldige ideeën ook daadwerkelijk op tijd worden uitgevoerd. Ze moeten mijlpalen voor het aanmaken van content, beoordelingsfasen, goedkeuringen en lanceringsdata bevatten.

Door dit vroeg in kaart te brengen, voorkomt u last-minute stress. Het biedt ook elk team, inclusief schrijvers, ontwerpers, marketeers en belanghebbenden, duidelijk zichtbaarheid in wanneer assets moeten worden opgeleverd en hoe ze in de bredere campagne passen.

ClickUp Whiteboards maken dit proces visueler en collaboratiever. Zie het als een interactief canvas waarop u het volgende kunt doen:

Brainstorm over campagnethema's met plakantekeningen, schetsen of mindmaps

Maak visuele tijdlijnen door taken te verslepen en met elkaar in verbinding te brengen

Toon afhankelijkheden tussen assets, zoals hoe blogconcepten worden gebruikt in sociale snippets

Betrek belanghebbenden in realtime, zodat feedback direct op het bord wordt gegeven in plaats van verspreid over e-mails

Brainstorm, werk samen en zet ideeën om in taken met ClickUp Whiteboards

Door thema's en tijdlijnen op een whiteboard in kaart te brengen, gaat u van abstracte ideeën naar een campagneplan dat iedereen begrijpt, nog voordat u begint met het aanmaken van assets.

Zodra u het campagnethema hebt in kaart gebracht, is het tijd om een realistische tijdlijn op te stellen voor alle activiteiten binnen de campagne. Hier volgt een stap-voor-stap handleiding:

bepaal de duur van de campagne:* Bepaal hoe lang de campagne zal lopen. Gaat het om een promotie van twee weken, een webinar van zes weken of een productlancering van een kwartaal?

Verdeel de campagne in fasen: Verdeel de campagne in logische delen. Een eenvoudig werkstroom ziet er als volgt uit: Teaserfase → Lanceringsfase → Ondersteunings-/koesteringsfase → Afrondingsfase

*voeg sleutel-mijlpalen toe: voeg binnen elke fase controlepunten toe om de campagne op schema te houden (deadline voor content, overdracht van ontwerp, QA-beoordeling, livegang, enz.)

werk terug vanaf de startdatum*: begin met de uiterste deadline en plan terug. Als het webinar op 30 mei plaatsvindt, moeten uw promotie-e-mails op 20 mei klaar zijn, het ontwerp op 10 mei en de tekst op 5 mei

Houd rekening met afhankelijkheden : noteer welke taken afhankelijk zijn van andere taken (advertenties hebben landingspagina's nodig, creatieve uitingen hebben goedgekeurde teksten nodig). Stel uw tijdlijn zo op dat één vertraging niet alles in de war stuurt

Voeg buffertijd toe: zelfs twee extra dagen in elke fase kunnen de campagne redden als er iets misgaat

Hiervoor kunt u ClickUp Gantt Charts gebruiken om de volledige campagnetijdlijn met afhankelijkheden te schetsen (bijvoorbeeld: 'Ontwerp assets' moet voltooid zijn voordat 'Landingspagina publiceren' kan worden uitgevoerd).

Visualiseer tijdlijnen, houd afhankelijkheden bij en zorg dat campagnes op schema blijven met ClickUp Gantt Charts

Als u liever niet helemaal vanaf nul begint, biedt de campagnekalendersjabloon van ClickUp u een kant-en-klare structuur om campagnes rechtstreeks in een kalenderweergave in kaart te brengen.

Ontvang een gratis sjabloon Breng elke campagnetaak in kaart met duidelijke start- en deadline met de ClickUp-campagnekalender-sjabloon

In tegenstelling tot whiteboards (voor brainstormen) of Gantt-grafieken (voor het ordenen van taken) is de campagnekalender-sjabloon ontworpen om:

Bekijk alle campagnes in één oogopslag op een gedeelde tijdlijn

Breng assets zoals blogs, e-mails of advertenties in kaart aan de exacte dag waarop ze worden gepubliceerd

Benadruk overlappingen tussen campagnes, zodat u de werklast kunt verdelen

Zorg voor een consistent format dat marketing, product en leiderschap op één lijn houdt

De meeste organisaties gebruiken deze kalender als een operationele kalender, waarop elke campagne op een lijst staat, samen met de deadlines. Op die manier verlies je het overzicht niet, ongeacht het nummer van de campagnes die lopen.

📊 Pro-tip: Het plannen van wat u wilt publiceren is slechts het halve werk. Weten wanneer u iets moet posten is net zo belangrijk. Gegevens van Hootsuite Q1 2025 tonen de beste tijdstippen om te posten op verschillende platforms: Facebook: dinsdags om 9 uur 's ochtends

X (Twitter): woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 uur

LinkedIn: dinsdag en woensdag van 4 tot 6 uur 's ochtends

TikTok: donderdags van 7 tot 11 uur 's ochtends

Threads: dinsdags om 8 uur 's ochtends

Pinterest: vrijdag om 12.00 uur

instagram:* Monday van 15.00 tot 21.00 uur Houd hier rekening mee bij het plannen van de socialemedia-kalender voor uw campagne. Door u aan deze periodes te houden, vergroot u de kans dat uw content meer betrokkenheid genereert.

3. Verdeel campagnes in middelen en formaten

Voor uw campagne heeft u een mix van content nodig: blogposts, video's, posts op sociale media, e-mailreeksen, landingspagina's en meer. Door deze vroeg op te splitsen, voorkomt u twee veelvoorkomende problemen:

Teams realiseren zich te laat dat een sleutel onderdeel ontbreekt

Te veel tijd besteden aan het maken van stukken met een lage waarde

Om dit te doen, moet u:

Maak een lijst van benodigde middelen

Bepaal op basis van het thema van uw campagne en de belangrijkste boodschappen welke middelen u in elke fase van de funnel nodig hebt. Voor bewustwording zijn bijvoorbeeld blogs en advertenties op sociale media nodig, terwijl voor conversie casestudy's en productdemonstraties van belang zijn.

In kaart brengen toewijzen aan kanalen

Eén idee kan op verschillende kanalen verschillende vormen aannemen. Een webinar kan worden hergebruikt in bloghoogtepunten, sociale clips of een e-mailserie.

Prioriteer op basis van impact

Niet alle middelen hebben evenveel invloed. Een diepgaande casestudy kan, als voorbeeld, meer conversies in een late fase opleveren dan vijf korte blogposts.

Als pijplijngroei het doel is, kan het verdubbelen van een sterke e-mailmarketingstrategie – met goed getimede nurture-sequenties en productgerichte e-mails – een hoger rendement opleveren dan het produceren van extra sociale posts.

💡 Pro-tip: Dit zijn de meest gebruikte contentkanalen waarin andere B2B-marketeers investeren: Organisch sociaal: 89%

Website/blog: 87%

Persoonlijke gebeurtenissen: 64%

Nieuwsbrieven: 63%

Video: 57%

Wanneer u campagnes opsplitst in onderdelen, begin dan met een duidelijke briefing. De Campaign Brief sjabloon van ClickUp maakt dit gemakkelijker door u een kant-en-klare structuur te bieden voor het documenteren van campagnedoelstellingen, benodigde onderdelen en kanaalplanning.

🎺 Voordeel van ClickUp: U kunt campagneplannen samenstellen met dia's, spreadsheets en eindeloze e-mailthreads. Maar dit soort werkverspreiding leidt tot silo's, versiechaos en gemiste deadlines. Daar komt de marketingcampagnebeheersoftware van ClickUp om de hoek kijken. Deze software brengt uw doel, briefings, tijdlijnen, middelen en prestatietracking samen in één geconvergeerde AI-werkruimte, zodat uw team altijd weet wat de volgende stap is en hoe de campagnes presteren. Plan, lanceer en meet campagnes van begin tot eind met ClickUp voor marketingcampagnebeheer

Als het gaat om het beheren van sociale media, is er geen andere tool zo robuust als ClickUp. Als u op elk moment wilt weten wat er allemaal gaande is, biedt geen enkele andere tool u hetzelfde niveau van inzicht.

Als het gaat om het beheren van sociale media, is er geen andere tool zo robuust als ClickUp. Als u op elk moment wilt weten wat er allemaal gaande is, biedt geen enkele andere tool u hetzelfde niveau van inzicht.

📚 Lees meer: Stappen om de perfecte marketingcommunicatiestrategie te creëren

4. Wijs eigendom en verantwoordelijkheden toe

Een campagne mislukt als iedereen het doel kent, maar niemand weet wat zijn of haar rol is. Overweeg om de te leveren resultaten op te splitsen in kleinere taken, aan elke taak een eigenaar toe te wijzen en realistische deadlines toe te voegen.

Hier volgt een eenvoudige werkstroom:

Wijs primaire en ondersteunende rollen toe : elke taak moet één eigenaar hebben die ervoor zorgt dat deze wordt voltooid. Ondersteunende bijdragers (zoals een ontwerper voor beeldmateriaal of een editor voor beoordelingen) kunnen worden aangewezen als medewerkers, maar de eindverantwoordelijkheid moet bij één persoon liggen

Definieer afhankelijkheden : sommige assets kunnen pas verder worden ontwikkeld als een andere asset is voltooid. Een afbeelding voor een sociale media-promotie is bijvoorbeeld afhankelijk van de goedgekeurde blogkop. Door deze afhankelijkheden van tevoren in kaart te brengen, weet je zeker dat je teamleden weten wanneer ze kunnen beginnen en wanneer ze moeten wachten

werkdruk in evenwicht brengen*: Campagnes kunnen ontsporen als één persoon overbelast is terwijl anderen onderbenut blijven. Een evenwichtig toewijzingsproces zorgt voor de juiste capaciteit binnen het team

ClickUp maakt deze werkwijzen eenvoudiger door de mogelijkheid om meerdere toegewezen personen toe te wijzen en elk van hen verantwoordelijk te houden voor de voltooiing van een taak. Bovendien kunt u met ClickUp-taak afhankelijkheid relaties tussen taken instellen (bijvoorbeeld: "Taak B kan pas beginnen als taak A is voltooid") om de volgorde van de werkstroom beter te beheren.

Stroomlijn werkstroom en beheer de volgorde van taken met ClickUp-taak afhankelijkheid

Om te voorkomen dat u tijd verspilt met het handmatig toewijzen van taken, kunt u ook ClickUp automatisering instellen om een taak automatisch toe te wijzen. Wanneer de status van een taak bijvoorbeeld verandert in 'Kopie goedgekeurd', wordt de volgende taak in de rij, 'Ontwerp', automatisch toegewezen aan de ontwerper (die hierover automatisch een notificatie ontvangt).

Trigger directe taakoverdrachten op basis van status met ClickUp automatisering

U kunt dit beheren binnen de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer. U kunt taken aanmaken voor elk te leveren resultaat, die u kunt bundelen in lijsten. U kunt voor elke taak het betreffende team of de betreffende persoon toevoegen. Zo weet de socialemediamanager, als voorbeeld, dat de contentvideo achter de schermen klaar is om te worden gepost door het videoproductieteam. Deze sjabloon centraliseert alles in uw marketingcampagnebeheerproces.

Ontvang een gratis sjabloon Blijf elke fase van uw campagne op één plek bijhouden met de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

Deze lijstsjabloon bevat:

Vijf aangepaste statussen om de voortgang van elke campagne bij te houden

Elf aangepaste attributen om essentiële informatie over de campagne op te slaan

Zeven aangepaste weergaven om uw campagne-informatie te organiseren

Om nog een stap verder te gaan, biedt de sjabloon voor marketingcampagneplannen van ClickUp u een weergave van hele campagnes, niet alleen van afzonderlijke taken. Terwijl taaktoewijzingen zorgen voor eigendom, helpt deze sjabloon u om eigenaren, middelen, goedkeuringen en tijdlijnen te verbinden in één campagneplan.

Zie het als een draaiboek dat ervoor zorgt dat alle onderdelen van uw campagne naadloos met elkaar werken, van strategie tot uitvoering.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles in verbinding, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp elke week meer dan 5 uur tijd besparen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

⚡ Sjabloonarchief: Zodra taken, eigenaren en deadlines zijn ingesteld, bieden sjablonen voor marketingcampagnes u een kant-en-klaar kader om doelen, middelen, goedkeuringen en tijdlijnen op één plek in verbinding te brengen.

5. Zorg voor toegankelijkheid en goedkeuringswerkstroom

Waarom moet u toegankelijkheid en goedkeuringswerkstroom opnemen in uw campagnebeoordelingsproces?

Omdat ze u helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden, zoals:

Vage rollen voor recensenten (iedereen geeft commentaar, niemand keurt goed)

Versnipperde feedback (e-mail/DM's/drive-notities = verloren context)

last-minute toegankelijkheidsaanpassingen (alt-tekst, bijschriften, contrast) die de tijdlijn in de war sturen

Wat is dan de oplossing?

Breng de beoordelingsfasen (content, merk/juridisch, toegankelijkheid) in kaart en wijs voor elke stap één eigenaar aan die de goedkeuring geeft. Gebruik een eenvoudige checklist: nauwkeurigheid, toon, alt-tekst, bijschriften en SEO-basisprincipes om feedback gestructureerd en bruikbaar te houden.

U kunt ClickUp Redactie gebruiken om contextuele feedback en opmerkingen rechtstreeks op creatieve assets achter te laten, of het nu gaat om een blogconcept, een video thumbnail of een afbeelding voor sociale media. Zo blijft de feedback gekoppeld aan de exacte plek die moet worden aangepast.

Geef nauwkeurige, contextuele feedback op creatieve assets met ClickUp Redactie

Om besprekingen over beoordelingen gemakkelijk te kunnen bijhouden, kunt u ze vastleggen in een ClickUp Doc. Op die manier wordt feedback niet begraven onder lange e-mailthreads of Slack-berichten, maar heeft uw team één ruimte waar revisies, goedkeuringen en definitieve aantekeningen worden bewaard, die ook als bron van waarheid voor toekomstige projecten kan dienen.

Gebruik de sjabloon voor campagne- en promotiebeheer van ClickUp om de goedkeuringscyclus te stroomlijnen. In deze sjabloon kunt u de status van elke campagne bijhouden, verschillende campagnes categoriseren, de marketingkanalen per activiteit toevoegen en ook de vermelding van het doel voor elke activiteit.

Ontvang een gratis sjabloon Houd promoties, recensies en overdrachten bij op één plek met de sjabloon voor campagne- en promotiebeheer van ClickUp

Het biedt ook:

Speciale ruimte om promotionele marketingactiviteiten naast campagnetaak bij te houden

Duidelijke statussen voor goedkeuringen, zodat u kunt zien of iets vastzit in Beoordeling of Klaar voor publicatie

Ingebouwde bijhouden van afhankelijkheid om de overdracht tussen teams soepel te laten verlopen

Gecentraliseerde weergave van alle promoties (social media, advertenties, partnerschappen) om ze af te stemmen op de belangrijkste tijdlijn

⚡ Sjabloonarchief: Bij promoties moet vaak worden gewerkt met meerdere advertenties, middelen en goedkeuringscycli via verschillende kanalen. In plaats van elk promotieplan helemaal opnieuw op te bouwen, kunt u deze advertentiesjablonen gebruiken om tijd te besparen en consistent te blijven.

6. Houd de prestaties bij tijdens de uitvoering

De beste campagnes eindigen niet wanneer het laatste materiaal live gaat. De echte waarde ligt in het evalueren van de prestaties van de campagne en het gebruiken van die inzichten om de volgende campagne nog scherper te maken.

Zo doet u dat in de praktijk:

Bekijk de marketingdoelen die u in uw campagnebriefing hebt vastgesteld (aanmeldingen, klikken, geboekte demo's) en kijk hoe dicht u daarbij in de buurt bent gekomen. Heeft u de targets gehaald, overtroffen of niet gehaald?

Deel de resultaten op basis van best presterende content (kanaal en format). Presteerde e-mail beter dan sociale media? Leverde video reclame betere leads op dan statische afbeeldingen?

Wanneer u een soortgelijke campagne opnieuw uitvoert, kopieert u uw kalender, past u deze aan op basis van uw ervaringen en voert u een strakker marketingplan uit

Sla de resultaten niet alleen op in een document. Deel een korte samenvatting met het team en het management. Zo sluit u de cirkel en benadrukt u waarom campagnegebaseerde planning werk maakt.

Met ClickUp Dashboard kunt u al uw campagneprestatiegegevens centraliseren, zodat iedereen de status van de campagne kan zien. U kunt kaarten maken voor verkeer, leads, betrokkenheidspercentages of conversievoortgang, en updates rechtstreeks uit gekoppelde taken en doelen halen.

Monitor campagne-KPI's in realtime met ClickUp Dashboard

Maar zichtbaarheid is slechts het halve verhaal. U moet ook begrijpen wat die nummers betekenen. Daar komt de ClickUp AI Notetaker om de hoek kijken. Laat de AI Notetaker tijdens campagne-evaluatievergaderingen de discussie opnemen: wat werkte, wat presteerde ondermaats en wat moet er veranderen.

Leg sleutel discussies en beslissingen automatisch vast met ClickUp AI Notetaker

Deze video laat zien hoe u vergaderingsaantekeningen en taken kunt automatiseren met behulp van Clickup's Notetaker en kalender.

📌 Inzicht: Uit het Pulse Report 2025 van PMI blijkt dat de drie klassieke beperkingen, namelijk omvang, planning en kosten, nog steeds de vorm geven aan het succes van een project. Van deze drie is de druk om de planning te halen de grootste uitdaging waar teams mee te maken hebben. Het opstellen van realistische tijdlijnen (met buffertijd) maakt het verschil tussen campagnes die soepel verlopen en campagnes die mislukken.

Voeg AI toe aan de mix voor slimmere campagneplanning

Campagneplanning verloopt tegenwoordig sneller dan ooit, met meer kanalen, meer middelen en meer gegevens om te verwerken. Omdat u nog meer moet doen met minder middelen, hebt u AI nodig als strategisch planningstool. Hier volgen enkele praktische manieren om AI in digitale marketing te gebruiken voor elke fase van de campagneplanning.

1. Campagnebriefs opstellen

Campagnebriefings, berichtgevinggidsen of creatieve schetsen lopen vaak vertraging op omdat iemand ze moet opstellen. Met ClickUp Brain kunt u direct campagnedocumentatie genereren.

Gebruik ClickUp Brain om creatieve en SEO-briefs voor uw campagne-assets te maken

Het helpt u:

Stel doelstellingen, kernboodschappen en creatieve briefings op

Herschrijf of verfijn content voor meer duidelijkheid en consistentie

Vat lange onderzoeksantekeningen samen in begrijpelijke punten voor belanghebbenden

Deze video helpt u meer te weten te komen over het gebruik van ClickUp Brain voor het schrijven van documentatie.

2. ClickUp Agents om campagnewerkstroom te automatiseren

ClickUp Agents fungeren als slimme assistenten binnen uw werkruimte. In plaats van handmatig herinneringen in te stellen, taken bij te werken of follow-ups te versturen, kunt u agents aanwijzen om dit voor u te doen.

Voor campagneplanning kunnen agenten:

Breng belanghebbenden op de hoogte wanneer een asset klaar is voor beoordeling en voer zelfs een autonome voorlopige beoordeling uit aan de hand van een checklist (of merkrichtlijnen)

Wijs dynamische taken automatisch toe op basis van logica en beoordeling wanneer de status van een campagne verandert

Trigger en stel e-mails of Slack-updates op wanneer mijlpalen worden bereikt

Hier leest u hoe u een AI-agent kunt bouwen om taken voor u te automatiseren in ClickUp.

3. Brain MAX om werkversnippering tegen te gaan

De meeste marketingteams worstelen met te veel tools: één voor documentatie, een andere voor het bijhouden van projecten, weer een andere voor contentbriefings. Brain MAX biedt geavanceerde AI-functies en combineert toegang tot meerdere AI-modellen rechtstreeks in een Super App voor uw desktop, zodat u niet hoeft te schakelen tussen losstaande platforms.

Vervang externe AI-schrijftools door Brain voor campagneteksten en berichten

Gebruik ClickUp's Enterprise AI Search voor alle campagnedocumenten, briefings en taken op één plek

Centraliseer brainstormen, ontwerpen en uitvoeren in één hub

Deze video geeft extra redenen om Brain MAX als zelfstandige app te proberen.

⚡ Sjabloonarchief: gratis sjablonen en voorbeelden voor marketingroadmaps

4. AI-kennisophaling voor campagnecontext

ClickUp Brain werkt ook als een AI-kennisbank voor uw werkruimte. In plaats van een collega te vragen: "Waar is die campagnebriefing voor het derde kwartaal?" en hem of haar af te leiden, kunt u gewoon Brain in ClickUp vragen, en het haalt de relevante informatie uit uw ClickUp-werkruimte.

Dit maakt het voor nieuwe teamleden, freelancers of belanghebbenden gemakkelijk om snel de context te begrijpen. U hoeft niet meer door e-mails of conversatethreads te spitten om de juiste informatie te vinden.

Brain haalt contextuele informatie uit uw werkruimte op en biedt direct antwoorden met betrekking tot uw project

5. Afbeeldingen en visuals genereren

Als u niet voor elke afbeelding op ontwerpers wilt vertrouwen of als uw ontwerpteam het druk heeft, helpt ClickUp Brain u ook met AI-aangedreven beeldgeneratie.

Maak conceptuele afbeeldingen, advertentiemockups of conceptgrafieken rechtstreeks in uw werkruimte. AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen uw team een snel startpunt bieden, of u nu een snelle blogkoptekst, een afbeelding voor sociale media of een illustratie voor een campagnethema nodig hebt.

Genereer aangepaste afbeeldingen voor uw campagnes met ClickUp Brain

⚡ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor socialemediakalenders

Organiseer slimmere contentcampagnes met ClickUp

Klaar om uw content-kalender per campagne te organiseren?

ClickUp centraliseert uw campagneplanning, middelen, feedbackdiscussies en zelfs monitoring in één app. Met zijn reeks functies, sjablonen en contextuele AI worden contentkalenders iets minder overweldigend en een stuk effectiever.

Meld u eerst gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.