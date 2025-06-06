De 10 beste gratis digitale planner-apps in 2026

Het is het begin van de week en het is tijd om de drie belangrijkste taken voor vandaag op te schrijven, herinneringen in te stellen en de aantekeningen van vorige week door te nemen en te bewerken.

Maar wacht even.

Moet je het in Google Documenten doen? De nieuwe planning-app die je vriend je heeft laten zien? Of houd je het simpel en blijf je bij de notitie-app op je telefoon?

Je hebt je waarschijnlijk al vaker in deze situatie bevonden als je nog geen geschikte digitale planner hebt gevonden.

Toegegeven, vrijwel elke dagelijkse planner die er is, kan de meeste basistaken uitvoeren. Maar er zijn er maar weinig die vrijwel al je planningsbehoeften in één platform samenbrengen en centraliseren.

Om je te helpen bij je zoektocht naar de beste digitale planner, hebben we hieronder een lijst samengesteld met alle opties die het overwegen waard zijn.

Laten we eens dieper ingaan op de details.

Waar moet je op letten bij een digitale planner-app?

Een van de belangrijkste functies van een planner is gebruiksvriendelijkheid. Het is al moeilijk genoeg om een digitale planner op de lange termijn vol te houden – maak het jezelf niet nog moeilijker door een digitale planner die star en onhandig is in je dagelijkse leven te proberen te integreren.

Een uitstekende digitale planner maakt het eenvoudig om al je taken op één plek te centraliseren. Het is daarom altijd een goed idee om te kijken welke andere applicaties je waarschijnlijk al gebruikt (denk aan Gmail of Slack), zodat de app gemakkelijker kan worden geïntegreerd in je bestaande werkstroom.

Hoewel het een kwestie van voorkeur is, geldt: hoe meer integraties en functies een digitale planner heeft, hoe beter. Waarom? Het is een van de beste manieren om het aantal applicaties te verminderen dat je vaak moet gebruiken om documenten aan te maken, facturen te bijhouden, herinneringen te stellen of zelfs de voortgang van je projecten te volgen. 📚

De 10 beste digitale planner-apps in 2025

Als digitale planner kun je ClickUp zien als de alles-in-één-tool die alles regelt, van de eenvoudigste tot de meest complexe planningsbehoeften voor zowel teams als individuen. Ja, het zit boordevol functies en is hyperaanpasbaar – perfect voor de digitale planner die heel precies is over hoe hij of zij werk (of het privéleven) bijhoudt en beheert. 📖

De beste functies van ClickUp

De kalenderweergave van ClickUp : Organiseer je taken systematisch, plan deadlines in en maak een dynamische kalender waarmee je team de voortgang kan bijhouden en op één lijn blijft.

Automatisering : Pak routinetaken die snel repetitief worden aan met de geavanceerde automatiseringsfuncties van ClickUp. Het is een geweldige manier om je hoofd leeg te maken en efficiënter te plannen. Met automatiseringstriggers en -voorwaarden kun je onder andere het aanmaken van taken, wijzigingen in de toegewezen persoon, herinneringen en de prioriteit van taken automatiseren

Personalisatie: De beste De beste dagelijkse planners zijn flexibel – zo hoef je niet te werken met starre velden die niet aansluiten bij jouw behoeften. ClickUp is gebouwd rond aangepast maatwerk, wat betekent dat je even de tijd moet nemen om vertrouwd te raken met hoe pagina's, mappen, weergaven en taken werken, zodat je een werkstroom kunt vastleggen die speciaal voor jou is ontworpen

Sjablonen: Wie houdt er nou niet van sjablonen? ClickUp biedt zijn gebruikers honderden sjablonen voor allerlei doeleinden, zoals Wie houdt er nou niet van sjablonen? ClickUp biedt zijn gebruikers honderden sjablonen voor allerlei doeleinden, zoals resourceplanning en planning van gebeurtenissen . Ga aan de slag met de dagelijkse plannersjabloon van ClickUp

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers noemen de limiet aan spreadsheetfuncties en complexe formules

Niet alle weergaven zijn (nog!) beschikbaar op mobiele apparaten

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

Capterra : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

G2: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

2. Google Agenda

Voorbeeld van een driedaagse weergave in Google Agenda

Je kent Google Agenda als een van de eerste digitale plannerplatforms. Dankzij de planningsfuncties kom je de werkdag gemakkelijk heelhuids door, zonder dat vergaderingen, werktijd of 'me-time' elkaar overlappen.

Hoewel Google Agenda vrij eenvoudig is, biedt het toch een aantal geweldige planningsfuncties die geschikt zijn voor de juiste gebruiker of als integratie voor een app die je al gebruikt. Het is gemakkelijk te gebruiken als dagelijkse of wekelijkse planner-app. Je kunt ook gebeurtenissen voor het hele jaar plannen met de gebruiksvriendelijke interface.

De beste functies van Google Agenda

Geautomatiseerde herinneringen: Google Agenda stelt geautomatiseerde herinneringen in voor aankomende gebeurtenissen en taken, zodat gebruikers Google Agenda stelt geautomatiseerde herinneringen in voor aankomende gebeurtenissen en taken, zodat gebruikers hun agenda goed op orde houden

Agendeweergave: Google Agenda heeft een agendeweergavefunctie, waarmee gebruikers hun aankomende gebeurtenissen, taken en aantekeningen in één oogopslag kunnen zien

Agenda delen: Met Google Agenda kunnen gebruikers hun agenda ook met anderen delen, zodat taken, gebeurtenissen en aantekeningen gezamenlijk kunnen worden beheerd

Mobielvriendelijk: werkt op iOS- en Android-apparaten

Limieten van Google Agenda

Beperkt tot voornamelijk planning en tijdblokkering

Mist de extra functies die het tot een echt veelzijdig planningsdashboard maken

Prijzen van Google Agenda

Free

Beoordelingen en recensies van Google Agenda

Capterra : 4,8/6 (meer dan 2.000 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 40.000 beoordelingen)

3. Todoist

Beheer je taken en takenlijsten met Todoist

Todoist is een digitale planner-app die gebruikers helpt georganiseerd en productief te blijven. De app biedt een reeks functies en tools, zoals taak- en eenvoudig projectmanagement, takenlijsten (ook wel to-do-lijsten genoemd), herinneringen en notificaties, en de mogelijkheid om aangepaste filters te maken.

De beste functies van Todoist

To-do-lijsten: Met deze to-do-lijstfunctie kunnen gebruikers hun taken en doelen opsplitsen in kleinere, overzichtelijke lijsten, en deze is toegankelijk op meerdere apparaten voor planning onderweg

Herinneringen en notificaties: De app biedt automatische herinneringen en notificaties, die gebruikers helpen om op schema te blijven en georganiseerd te werken

Aangepaste filters: Todoist heeft ook een functie voor aangepaste filters waarmee je eenvoudig taken en gegevens kunt zoeken en vinden

Limieten van Todoist

Mist geavanceerde functies (kan oude lijsten niet archiveren)

Het kan lastig zijn om je lijsten met nog te doen taken te delen voor online samenwerking

Prijzen van Todoist

Free :

Pro : $ 4/maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 6/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Todoist

Capterra : 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

G2: 4,4/6 (meer dan 700 beoordelingen)

4. Notion

Aantekeningen maken in Notion

Notion is gebruiksvriendelijk en een uitstekende keuze voor mensen die graag creatief aan de slag gaan met hun digitale planner door te beginnen met een leeg canvas. Het biedt handige tools en functies, waaronder taakbeheer, een kalenderweergave en aanpasbare takenrijen en -kolommen.

Bovendien synchroniseren gebruikers hun gegevens op meerdere apparaten, delen ze hun planningsinformatie en integreren ze met andere applicaties voor maximale productiviteit.

De beste functies van Notion

Taakbeheer : Notion biedt gebruikers een intuïtief : Notion biedt gebruikers een intuïtief taakbeheersysteem voor het aanmaken, organiseren en bijhouden van taken

Nesten en gekoppelde databases : Dankzij de nestfunctie en gekoppelde databases van Notion kunnen gebruikers pagina's en gerelateerde taken eenvoudig ordenen en opslaan in een format dat gemakkelijk te navigeren is

Integratie- en insluitfuncties: Notion beschikt ook over integratie- en insluitfuncties, waarmee gebruikers hun Notion-gegevens kunnen koppelen aan andere diensten, zoals Gmail of Slack, voor een betere werkstroom. Bovendien kunt u applicaties direct visueel insluiten op uw dashboard voor gemakkelijke toegang

Beperkingen van Notion

Ontbreekt momenteel de robuuste automatisering en taakherinneringsfuncties die andere digitale planner-apps bieden

De functies van de mobiele app zijn wat beperkt in vergelijking met andere digitale planners

Sommige gebruikers zeggen dat ze in het begin wat meer tijd kwijt zijn aan de leercurve

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Business : $ 15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Beoordelingen en recensies van Notion

Capterra : 4,7/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

5. Asana

Via Asana

Als je houdt van digitale planners die meer een raamwerk of projectmanagementbenadering van een werkstroom hanteren, dan is Asana het overwegen waard. Het biedt gebruikers een breed bereik aan functies, zoals klassieke taak- en projectmanagementsoftware, een kalenderweergave, aangepaste sjablonen, eenvoudige integratie met andere handige apps en tal van weergaven.

De beste functies van Asana

Aangepaste velden: Organiseer en sorteer informatie zoals in een spreadsheet met aangepaste velden voor enkele selectie, meervoudige selectie, nummers en tekst

Formulieren gekoppeld aan projecten: Verzamel de exacte gegevens die nodig zijn voor elke Taak door aanvraagformulieren rechtstreeks aan specifieke projecten te koppelen

Deadlines voor taken: Bekijk taken in een Asana-kalender en blijf op schema, of bekijk ze zelfs in je werkagenda

Eenvoudige lijst met nog te doen zaken: Maak gemakkelijk persoonlijke of gezamenlijke lijsten met nog te doen zaken

Beperkingen van Asana

Asana biedt geen echte native functies voor tijdsregistratie

Sommigen zeggen dat het geen flexibele tool is in vergelijking met andere digitale planners op deze lijst

Tools voor aangepaste velden kunnen beperkt aanvoelen

De gratis versie kan beperkt zijn voor een eenvoudige dagelijkse planner

Prijzen van Asana

Basis : Gratis

Premium : $ 10,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 24,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Asana

Capterra : 4,5/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

G2: 4,3/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners

Combineer GoodNotes, Google Agenda en Apple Agenda en je krijgt MyDailyPlanners. Deze dagelijkse planner-app heeft opties voor takenlijsten en biedt digitale planners op basis van sjablonen, compleet met links en instellingen voor herinneringen. Dit werkt net als bullet journals en meer, als digitale planners die “met de hand” kunnen worden bewerkt.

De beste functies van MyDailyPlanners

Pagina's met hyperlinks: Organiseer en beheer elke maand met gemakkelijk te navigeren gekoppelde pagina's

Digitale stickers: Gebruik digitale stickers op al je maandplanningspagina's, net als in het echte leven

Herbruikbare PDF-sjablonen: Gebruik het PDF-sjabloon opnieuw als je dezelfde pagina nodig hebt voor verdere planning

Limieten van MyDailyPlanners

Niet zozeer een applicatie, maar een op sjablonen gebaseerde digitale planner voor een iPad of tablet

Updates van de digitale planningssjablonen kosten extra

Prijzen van MyDailyPlanners

Het bereik van digitale planners en bundels is $ 15 tot $ 20+

Beoordelingen en recensies van MyDailyPlanners

Capterra : n.v.t.

G2: n.v.t.

7. Trello

Via Trello

Als je een fan bent van de Kanban-planningsmethode, hoef je niet verder te zoeken dan Trello. Als digitale planner is het een zeer visuele tool die kaarten gebruikt om taken en projecten te plannen. Tag gebruikers, voeg checklists toe, koppel bestanden en stel automatische herinneringen in om al je taken bij te houden.

De beste functies van Trello

Drag-and-drop-interface: Dankzij de intuïtieve drag-and-drop-interface van Trello kun je eenvoudig kaarten, lijsten of borden verplaatsen en de voortgang van verschillende projecten bekijken

Afbeeldingen en bestanden uploaden: Met Trello kunnen gebruikers aankomende taken bekijken, afbeeldingen en bestanden uploaden en projectdeadlines bijhouden

Flexibele organisatie: Trello biedt een gebruiksvriendelijk organisatiesysteem met aanpasbare labels, checklists en taaktoewijzingen, wat uitstekend werkt voor dagelijkse taken

Limieten van Trello

Gebouwd rond één type digitaal planningsraamwerk

Je kunt andere apps die je al gebruikt niet integreren of insluiten

Kan veel werk zijn voor een simpele lijst met nog te doen zaken

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Premium : $10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: $ 17,50 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Trello

Capterra : 4,5/5 (meer dan 22.000 beoordelingen)

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

8. GoodNotes

Via Goo dNotes

GoodNotes is een toegankelijke iOS-app waarmee gebruikers snel en eenvoudig aantekeningen kunnen maken of schetsen kunnen maken. De digitale planner-app heeft een intuïtieve interface waarmee je documenten kunt maken, ordenen en bewerken.

Het bevat ook een virtuele bibliotheek waarmee gebruikers hun aantekeningen gemakkelijk kunnen opslaan, beheren en openen. Van de beste digitale planners is deze ideaal voor meer visuele organisatorische taken.

De beste functies van GoodNotes

Virtuele bibliotheek: Biedt een overzichtelijke virtuele bibliotheek om aantekeningen van gebruikers op te slaan, te beheren en te raadplegen

Handschriftherkenning: Hiermee kunnen gebruikers typen door de woorden gewoon op hun apparaat te schrijven

Tekstherkenning: De digitale planner-app herkent getypte of handgeschreven tekst en zet deze eenvoudig om in een formaat dat geschikt is voor bewerking

Beperkingen van GoodNotes

Alleen beschikbaar voor iOS-apparaten (Android-apparaten volgen mogelijk later)

Gebrek aan kant-en-klare vormen in de vormtool

Het ontbreken van een laagfunctie maakt de tekenfunctie erg lastig

Prijzen van GoodNotes

Free

Go Limitless: $ 8,99 eenmalige betaling

Beoordelingen en recensies van GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (meer dan 35 beoordelingen)

G2: 4,8/5 (meer dan 29 beoordelingen)

9. Any.do

Any.do heeft een gebruiksvriendelijk dashboard waarmee je onderweg je dagelijkse planning kunt maken. Van de beste digitale planners op deze lijst is Any.do vrij eenvoudig om aantekeningen en bijlagen aan je lijst toe te voegen. Je kunt je prioriteiten zelfs met kleurcodes markeren.

Het is een uitstekende planner-app voor het maken van gecentraliseerde takenlijsten die je kunt delen met je team, of voor het maken van een eenvoudige takenlijst.

De beste functies van Any.do

Mobielvriendelijke kalender: Kalendertools zijn super mobielvriendelijk en stellen je in staat om een verbinding te leggen met je Google Agenda

Maak taken van e-mails: Zodra je een verbinding hebt gesloten met je e-mailprovider, kun je eenvoudig e-mails omzetten in taken, zodat je nooit vergeet te reageren

Gegevens eenvoudig synchroniseren: Gemaakt voor planning onderweg, je kunt gemakkelijk vanuit de app werken en gegevens synchroniseren op al je apparaten

Beperkingen van Any.do

De gratis versie biedt slechts beperkte functies

Integreert niet goed met andere werkapps

Prijzen van Any.do

Persoonlijk : Gratis

Premium : $ 3 per maand, jaarlijks gefactureerd

Teams: $ 5 per maand, per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Any.do

Capterra : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

G2: 4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

10. Monday.com

Via Monday

Met Monday kunnen gebruikers projecten aanmaken, samenwerken met teamleden en de voortgang bijhouden op één plek. Het platform beschikt over een intuïtieve drag-and-drop-interface voor taakbeheer, aangepaste notificaties voor essentiële activiteiten en krachtige mogelijkheden voor automatisering.

Monday kan ook worden geïntegreerd met honderden apps en diensten om je te helpen effectiever te werken en meer gedaan te krijgen.

De beste functies van Monday

Onbeperkt aantal borden en documenten: Het gratis abonnement biedt gebruikers onbeperkte dashboards en de mogelijkheid om onbeperkt documenten aan te maken

Aanpasbare werkstroom: Creëer naadloze werkstroom waarmee taken en projecten in minder tijd van 'in behandeling' naar 'voltooid' gaan

Tools voor werklastbeheer: Vind tools in het dashboard voor klantplanning, Vind tools in het dashboard voor klantplanning, wekelijkse doelen en OKR's , en planning op hoog niveau

Beperkingen van Monday

De gratis versie kan beperkend aanvoelen

Sommigen denken dat de beste functies worden voorbehouden aan betalende premiumgebruikers

Sommige gebruikers vinden de functies niet zo uitgebreid of flexibel als bij andere alternatieve digitale planner-apps

Over het algemeen meer werkbeheer dan digitale planning

Prijzen voor Monday

Basis : Gratis

Standaard : $ 8 per maand, jaarlijks gefactureerd

Pro : $10 per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Beoordelingen en recensies van Monday

Capterra : 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Vervang al je digitale planner-apps

Het mooie van plannen is dat er geen standaardaanpak is – het is heel persoonlijk. Met ClickUp komt er eindelijk een einde aan je zoektocht naar de beste digitale planner-app.

Gebruik het om vanaf nul te brainstormen, sjablonen te maken en je belangrijkste taken op één plek bij te houden. Met ClickUp kun je zelfs meerdere Google Agenda's integreren.

Zo houd je altijd grip op je persoonlijke planning en werkprojecten. Begin dus met ClickUp om ervoor te zorgen dat je alle tools hebt die je nodig hebt voor je digitale planning.