10 Gratis Sunsama Alternatieven en Concurrenten in 2024

Sunsama is een dagelijkse planner en hulpmiddel voor Taakbeheer dat al bestaat sinds 2013. En ook al is deze web app meer dan 10 jaar oud, hij is nog steeds populair en wordt regelmatig bijgewerkt.

Fans houden van de kalender app, functies voor taakbeheer en de mogelijkheid om andere tools zoals Trello en Asana te integreren. Maar er ontbreken integraties met essentiële automatisering en tools voor productiviteit zoals Zapier, Toggl en TickTick .

Om nog maar te zwijgen van het feit dat het te duur is voor sommige freelancers en kleine bedrijven, met een maandelijks tarief van $20.

En daar komen de gratis opties om de hoek kijken! 👀

In deze gids vind je onze beste Sunsama-alternatieven, voltooid met de belangrijkste functies, voor- en nadelen en prijsklassen.

Lees verder om je leven gemakkelijker (en budgetvriendelijker) te maken.

Wat moet je zoeken in een Sunsama-alternatief?

We snappen het - een hulpmiddel voor productiviteit kiezen is niet eenvoudig, zeker niet als je een klein budget hebt. Maar je kunt de hoofdpijn vermijden door jezelf een paar vragen te stellen:

Ben je bereid te betalen voor een upgrade als je de gratis versie van een app voor Taakbeheer geweldig vindt?

Met welke apps, tools en platforms moet je Sunsama-alternatief kunnen integreren?

Welke functies moet je prioriteit geven in een gratis app?

Hoeveel leden van je team zullen jouw Sunsama alternatief gebruiken?

Misschien wilt u een korte Pomodoro timer en noteer wat je wilt als je een collega-lijstjesmaker bent. Maar geen zorgen als je daar geen tijd voor hebt - we zijn er hoe dan ook om te helpen. 🙂

De 10 beste Sunsama alternatieven

Klaar om jouw game-changer te vinden? Bekijk onze lijst met de 10 beste Sunsama alternatieven om te zien of er een betere optie en prijs is voor jouw werkstroom.

Kies tussen de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Ja, we zijn een beetje bevooroordeeld over ClickUp en u had waarschijnlijk verwacht dat het bovenaan onze lijst zou staan, maar dit is niet de enige lijst waar het bovenaan staat. ClickUp werd verkozen tot

1 in Software voor projectmanagement in 2023 op

G2 ! En met goede reden. 🙌

ClickUp heeft meer dan 15 functies, waarvan er minstens 10 beschikbaar zijn in de gratis versie. Met deze weergaven kunt u uw werkruimte aanpassen aan uw werkstroom. Bovendien kunt u kiezen uit duizenden sjablonen in ons sjablooncentrum voor het plannen, plannen en organiseren van uw taken of documenten.

Voorbeeld ClickUp Dagindeling sjabloon is vergelijkbaar met de planner van Sunsama. Maar hij is beschikbaar voor gratis leden in plaats van achter een betaalmuur. Dus iedereen kan het gebruiken om afspraken, eenmalige taken, terugkerende taken en mijlpalen te plannen voor hun dagelijkse en wekelijkse doelen .

Er is ook de ClickUp Weergave kalender , die maakt blokkerend een koud kunstje. Dit is nog een gratis functie die iedereen kan gebruiken om alles (en iedereen) op dezelfde pagina te houden.

Plan sociale berichten, blogs en aankondigingen naast uw andere taken en vergaderingen met behulp van de ClickUp-taak in ClickUp

De lijst met geweldigheid kan nog lang doorgaan, maar om een lang verhaal kort te maken, ClickUp dekt alle bases: kalender voor projectmanagement cRM-oplossing, real-time app voor zakelijke berichten , samenwerkingssoftware, lijst Nog te doen en nog veel meer. Het is ook geweldig voor professionals en teams die verschillende platforms gebruiken. Je hebt toegang tot ClickUp via mobiele apps voor iOS en Android, desktop-apps voor Windows, Linux en Mac, en een Extensie voor Chrome .

ClickUp beste functies

Gratis leden hebben toegang tot talloze functies, waaronder 100 MB opslagruimte, onbeperkte taken, onbeperkte gebruikers, 10-plus gratis weergaven, Whiteboards, Opslagruimte, Kanban-borden, Gantt-grafieken, native tijdsregistratie, weergave in de kalender, in-app opname en 24/7 ondersteuning

Maak projectmanagement eenvoudiger met functies als geneste subtaken, terugkerende taken, native tijdsregistratie, sjablonen voor taken en status, terugkerende checklists, terugkerende taken, mijlpalen en herinneringen

Aangepaste velden, statussen, notificaties, toegewezen personen, filters, sneltoetsen, snelkoppelingen, bijlagen, spreadsheets, tags en statussen met slepen en neerzetten maken

Samenwerken met teamleden met functies als tweeweg synchroniseren van agenda's, lijstdetails en discussies, vermeldingen, realtime bewerking, opmerkingen toewijzen, Clip, wie is online, gebruikersgroepen, proofing, thread opmerkingen en antwoorden, Markdown en offline toegang

ClickUp integraties meer dan 1000 tools, waaronder Trello, Asana, Slack, Slack, Todoist, TickTick en Zapier

ClickUp limieten

Het kan een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers (maar dit kan worden opgelost metgratis demo's en training)

Sommige gebruikers rapporteren te veel notificaties als ze de instellingen voor slimme notificaties niet aanpassen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

2. Todoist

Via TodoistTodoist is al sinds 2007 actief op het gebied van projectmanagement en is zeer geschikt voor eenvoudige takenlijsten en het vereenvoudigen van je leven.

Fans van Todoist genieten van de duidelijke, intuïtieve interface. Kleine teams kunnen samenwerken aan lijsten met taken en eenvoudige projecten. En het kan zelfstandige ondernemers bovenop hun vele deadlines houden.

Het is echter de moeite waard om aan te tonen dat veel gebruikers een dynamischer alternatief nodig hebben voor complexe projecten die meer dan alleen projectmanagement vereisen.

Todoist beste functies

Free functies zijn onder andere tot vijf actieve projecten, vijf medewerkers per project, 5 MB bestanden uploaden, drie filters en een week activiteitengeschiedenis

Maak taakbeheer gemakkelijker met lijsten met taken, handige timeboxing,prioriteitsniveausfavorieten, herinneringen en kaarten in Kaban-stijl

Taken delegeren tussen leden van externe teams voor eenvoudige samenwerking en notificaties dienovereenkomstig aanpassen

Thema's, kleuren en notificaties aanpassen

Integreren met tools zoals Outlook, Chrome, Gmail en Alexa

Todoist beperkingen

Er is geen offline toegang of mogelijkheid om tijd bij te houden binnen de app

Sommige gebruikers hebben ontevredenheid gerapporteerd over het gebrek aan aanpassingsmogelijkheden

Het gratis abonnement heeft een limiet voor medewerkers, projecten en de activiteitengeschiedenis

Todoist prijzen

Gratis

Pro: $5/maand

$5/maand Business: $8/maand per gebruiker

3. nTask

Via nTask Het platform nTask is sinds 2015 beschikbaar voor particulieren en kleine bedrijven als een cloudgebaseerde tool voor het beheren van taken. Het beschikt over samenwerkingstools om teamleden te verenigen en een gebruiksvriendelijke werkruimte met goede gratis functies.

Gratis leden kunnen tot vijf leden van een team toevoegen met onbeperkte taken en werkruimten. Ze krijgen ook toegang tot andere functies voor Taakbeheer die ontworpen zijn om elke werkdag georganiseerd te houden.

En als je het leuk genoeg vindt om te upgraden, krijgen betaalde leden van nTask ook toegang tot Gantt-grafieken, terugkerende taken, voortgangsrapporten en andere waardevolle functies.

nTask beste functies

Free abonnement heeft onbeperkte functies voor werkruimten, taken, vergaderingen, timesheets en het bijhouden van problemen voor maximaal vijf leden van het team

Beheer je werkdagen met functies zoals planning, drag-and-drop Kanban-borden,sjablonen voor prioriteitstellingtaken bijhouden, offline toegang en opvolgacties

Samenwerken met teamleden met behulp van opmerkingen over taken, bestandsbijlagen, toegewezen rollen, toestemmingen en teambeheer

Integreren met Outlook Agenda, Google Agenda, Apple Agenda, Microsoft Teams, Google Meet en Zoom

nTask limieten

Sommige leden rapporteren beperkte aanpassings- en formatteeropties

Free abonnement is beperkt tot vijf leden van het team

nTask prijzen

nTask Basic: Gratis

Gratis nTask Premium: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker nTask Business: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker nTask Enterprise: Neem contact op voor prijzen

4. Google Agenda

Via Google Agenda We houden van een goede Google Agenda! 🤩

Het is intuïtief, handig en gratis voor iedereen met een Google account. En het is moeilijk te geloven dat het al sinds 2009 bestaat, zo vaak wordt het bijgewerkt.

De functies van Google Agenda, zoals het intuïtief blokkeren van tijden, zijn ideaal als je op zoek bent naar een alternatief voor de weergave van Sunsama's agenda. Het zal je helpen om meer tijd te doen en minder tijd te besteden aan abonnementen.

Multitaskers zullen dol zijn op de traditionele weergave van de taken, vergaderingen en gebeurtenissen van je werkdag. En omdat Google Agenda het makkelijk maakt om gebeurtenissen en vergaderingen te plannen, voltooien met automatische synchronisatie voor alle leden en apparaten, is het ideaal voor samenwerkingen.

Kortom, Google Agenda is een praktische, maar eenvoudige oplossing voor projecten, teams en grote en kleine bedrijven.

Google Agenda beste functies

Gratis voor alle gebruikers van Gmail en Google Werkruimte

Vlot beheer van takenlijsten met functies zoals herinneringen voor vergaderingen, terugkerende taken, subtaken en mijlpalen voor projecten

Meerdere weergaven, kleuren van gebeurtenissen, standaard duur van taken en achtergronden

Iedereen kan op dezelfde pagina blijven door taken, kalenders, projecten, vergaderingen en statussen te delen

Integraties met tools zoals ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Google Takenen meer

Google Agenda limieten

Sommige gebruikers rapporteren onhandige bewerkingen en aanmaak van taken die kunnen leiden tot het delen van persoonlijke gebeurtenissen op professionele kalenders

Geavanceerde functies kunnen moeilijk te vinden en te gebruiken zijn voor nieuwe gebruikers

Functies voor taakbeheer zijn niet zo veelzijdig als speciale tools voor taakbeheer

prijzen van Google Agenda ####

Standaard: Free

Free Business Starter voor Google Werkruimte : $6/maand per gebruiker voor alle Google apps

Leer over de beste_ Google Agenda alternatieven in onze voltooide gids!

5. TickTick

Via TickTick TickTick is een app voor het beheren van taken met een eenvoudige, flexibele interface om je op het juiste spoor te houden. En het werkt al sinds 2013.

Met alles van gepersonaliseerde functies en spraakinvoer tot herinneringen op locatie en real-time synchroniseren van gegevens is TickTick een ideale optie voor kleine bedrijven. Daarnaast kun je lijsten delen met je team, prioriteiten stellen en taken bijhouden en iedereen in je team op de hoogte houden.

TickTick is populair bij mensen die net beginnen met het beheren van hun taken en bij zelfstandigen die geen extra functies willen.

TickTick beste functies

Gratis gebruikers kunnen tot negen lijsten maken met 99 taken per lijst, plus 19 subtaken en twee herinneringen per taak

Maak je leven gemakkelijker met mappen, delen van lijsten, herinneringen op basis van locatie, tags, slimme datums, spraakinvoer, Pomodoro-timers, meerdere instellingen en duur van taken

Maak of kies aangepaste slimme lijsten, veegopties en thema's

Integraties met tools als Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier en Spark

TickTick beperkingen

Free versie heeft beperkte toegang tot functies

Het integreert niet met veel populaire apps voor Taakbeheer

Sommige gebruikers rapporteren een moeilijke navigatie en UI van de app

TickTick prijzen

TickTick Free

TickTick Premium: $27,99/maand per gebruiker

Vergelijk_ TickTick Vs Todoist !

6. TimeCamp

via TimeCampTimeCamp draait allemaal om efficiënt tijdbeheer en om je leven gemakkelijker te maken. Het kwam in 2009 op de markt en hoewel de leeftijd soms zichtbaar is, is het nog steeds een van de populairste tijdbeheerprogramma's.

Deze vriendelijke cloud-gebaseerde app is ontworpen om projectmanagers en organisaties te helpen bij het bijhouden van werkuren, het bewaken van de status van projecten en om op de hoogte te blijven van hun teams. TimeCamp is ook populair bij WFH'ers, die vaak op TimeCamp vertrouwen om hen tijdens hun werkdagen verantwoordelijk te houden.

Het is het vermelden waard dat de gratis functies van TimeCamp enigszins beperkt zijn, maar er is genoeg voor teams van elke grootte om te profiteren van de basisfuncties.

TimeCamp beste functies

De functies van het gratis abonnement omvatten onbeperkte gebruikers, projecten en taken

Tijd bijhouden vanaf desktop-, web- en mobiele apps

Integraties met populaire zakelijke tools zoals Asana, ClickUp, Gmail, Airtable en Google Agenda

Stroomlijnt facturering door factureerbare uren bij te houden

TimeCamp beperkingen

Beperkte functies voor leden van het gratis abonnement

Sommige leden hebben een onhandige app-interface en een steile leercurve met geavanceerde functies aangetroffen

Functies voor tijdsregistratie onderhevig aan fouten bij handmatige bediening

TimeCamp prijzen

Free Forever

Basis: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Pro: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Leer over de beste_ TimeCamp alternatieven in onze voltooide gids!

7. Basecamp

Via BasecampBasecamp is ontworpen om een basiskamp te zijn voor je teamleden, projecten en taken. Het is een alles-in-één app voor projectmanagement die al in 2004 werd gelanceerd.

Sindsdien is het bijgewerkt, vereenvoudigd en verfijnd op basis van feedback van honderdduizenden teams. Dit proces heeft geresulteerd in een reeks tools en methoden die zijn ontworpen om de complexiteit van projectmanagement te verminderen.

Basecamp is ontworpen om alles wat met Taakbeheer en teamcommunicatie te maken heeft onder één dak te brengen. Nog te doen, het heeft als doel om de complexiteit van projectmanagement te verminderen en het minder een karwei te maken.

Helaas heeft Basecamp geen echt gratis versie. Je kunt het 30 dagen gratis uitproberen, maar je moet je wel aanmelden als je de app wilt blijven gebruiken.

Basecamp beste functies

Nog te doen lijsten zijn gemakkelijk aan te maken, te beheren, te archiveren, toe te wijzen en te bewerken, en de snelle zoekfunctie maakt het gemakkelijk om te vinden wat je zoekt

De unieke grafieken van Basecamp bieden een overzicht van uw project en de voortgang ervan, waarbij het wordt onderverdeeld in opwaartse (ideevorming) en neerwaartse (uitvoering) fasen die iedereen kan zien en bewerken

Samenwerken is gemakkelijker met prikborden, individuele Taken en aangepaste notificaties

Integreert met populaire tools zoals Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Wrike en Trello

Basecamp beperkingen

Geen prioriteiten voor Taken of ingebouwde tijdsregistratie

Beperkte aanpassingen, bijhouden van voortgang en weergave van projecten

Hoge prijzen na afloop van de gratis proefversie

Basecamp prijzen

Basecamp: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/maand

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft Microsoft Outlook is het oudste programma op deze lijst. Het werd in 1997 uitgebracht als een hulpmiddel voor informatiebeheer en is beschikbaar als een onderdeel van Microsoft Office en Microsoft 365.

Hoewel Microsoft Outlook niet expliciet is ontworpen voor projectmanagement, heeft het verschillende waardevolle functies. En als het je primaire e-mail provider is, is het superhandig.

Je kunt taken aanmaken vanuit e-mail en de overzichtsborden en aantekeningen gebruiken om georganiseerd te blijven. En het integreert naadloos met andere Microsoft-toepassingen zoals SharePoint, Excel en PowerPoint.

Bovendien kunnen leden Microsoft Planner gebruiken - een basisbord in Kanban-stijl - om taken te organiseren, te delen en te plannen hun projecten te plannen taken en activiteiten.

Aantekening: wie een gratis abonnement zoekt, heeft toegang tot beperkte functies in vergelijking met betaalde Microsoft Suite pakketten.

Microsoft Outlook beste functies

Gratis gebruikers hebben toegang tot kalendertools, e-mail, 5 GB bestandsopslagruimte, 15 GB opslagruimte voor e-mail en basisfuncties voor Teams

Samenwerken is een fluitje van een cent met agendadelen, taggen, @mentions, e-mailplanning, berichtenbeheer en aanpasbare waarschuwingen

Net als Gmail biedt Outlook herinneringen voor bestandsbijlagen als je een bijlage in een e-mail vermeldt maar vergeet bij te voegen

Geautomatiseerde kalenderupdates voegen gebeurtenissen, vluchten, vergaderingen en meer toe aan uw kalender vanuit een e-mail

Werkt met Microsoft Project, dat toegang biedt tot georganiseerde tijdlijnen,tools voor het bijhouden van projecten, projectrapporten, budgetbeheer, kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement en een actieve gebruikersgemeenschap

Integreert met populaire tools zoals ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike en Asana

Beperkingen van Microsoft Outlook

Compatibiliteitsproblemen zijn mogelijk als niet alle leden van het team dezelfde tools en versies gebruiken

Het kan duur zijn voor kleine teams

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Microsoft Outlook

Gratis abonnement

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/maand per gebruiker

9. Nog te doen

Via Nog te doen Any.do is een app voor productiviteit die in 2011 werd gelanceerd en is gericht op taakbeheer voor kleine teams en individuen.

Met een lichte gebruikersinterface en eenvoudige functies is het niet moeilijk om te zien waarom Any.do fans heeft. En omdat Any.do op alle apparaten wordt gesynchroniseerd, houdt deze krachtige kleine app alles up-to-date.

De gratis versie heeft genoeg functies om aan de slag te gaan met persoonlijk Taakbeheer en Nog te doen lijsten. En als je een upgrade nodig hebt om Any.do met teams te gebruiken, zijn de prijzen relatief laag.

Any.do beste functies

Gratis gebruikers krijgen toegang tot toegewezen taken, lijsten met taken herinneringen, weergave in de kalender, dagelijkse planner en synchroniseren

Ingebouwde kalender app endigitale planner maken het gemakkelijk om je projecten te organiseren en bij te houden

Eenmalige, terugkerende, locatiegebaseerde en WhatsApp herinneringen helpen je op schema te blijven

Aanpasbare thema's en kleuren tags

Integraties met tools zoals Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp en Siri

Any.do beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de gebruikersinterface verwarrend en ingewikkeld is

Het mist een aantal opties zoals subtaken, commentaar, aantekeningen, bestandsbeheer, Gantt grafieken, projectmanagement en projectmanagement bijhouden

Prijzen van Any.do

Gratis abonnement

Premie voor individuele gebruikers: $3/maand

$3/maand Teams: $5/maand per gebruiker

10. Notion

Via NotionNotion is een robuuste app voor het maken van aantekeningen en interne kennisbank die al bestaat sinds 2013. Het is ontworpen om je te helpen het werk en de taken van je teams te organiseren, documenten te creëren en samenwerking te vereenvoudigen.

Projectmanagers kunnen Notion gebruiken om abonnementen op te stellen, informatiedatabases te maken en cruciale interne gidsen en trainingsmaterialen te bouwen. Bovendien kun je unieke lay-outs en sjablonen maken met behulp van een supersimpel systeem om je ruimte voor projecten te organiseren.

Notion is ook populair bij solopreneurs die hun leven willen vereenvoudigen.

Een nadeel is dat de gratis versie van Notion beperkt is en dat zelfs betaalde leden bepaalde functies voor het bijhouden en beheren kunnen missen.

Notion beste functies

Gratis leden hebben toegang tot onbeperkte blokken, werkruimten waarin kan worden samengewerkt, analyse van basispagina's, een paginageschiedenis van zeven dagen en tot 10 gasten

Verschillende sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Aanpassingsopties voor verschillende onderdelen binnen de UI

Samenwerking met leden van een team wordt toegankelijker gemaakt met delen van taken en bewerking

Notion beperkingen * Uniek blok-systeem schrikt sommige gebruikers af

Veel gebruikers ervaren een steile leercurve met de unieke systemen van Notion (maar dit kan worden aangepakt met hun uitgebreide tutorials en documentatie)

Notion prijzen

Gratis abonnement

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Vind het beste Sunsama alternatief voor jou

U vraagt niet te veel als u een gratis Sunsama-alternatief wilt dat alles doet. Tenminste, niet als u kiest voor ClickUp!

Met veel gratis functies en mobiele apps voor elk apparaat is ClickUp een uitstekende manier om je organisatie en productiviteit te verbeteren. De app downloaden vandaag nog om aan de slag te gaan!