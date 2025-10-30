13 beste projectmanagementtools die kunnen worden geïntegreerd met Slack

Slack is de favoriete communicatiehub voor moderne teams, vooral in snelgroeiende startups, marketingbureaus, technologiebedrijven en externe of hybride werkomgevingen.

Van realtime berichten en het delen van bestanden tot kanalen en kalender synchroniseren: Slack zorgt ervoor dat samenwerking soepel verloopt. Maar als het gaat om het beheren van projectmanagement-tijdlijnen en -uitvoering, is Slack alleen soms niet voldoende.

Gesprekken verhullen vaak belangrijke taken, waardoor follow-ups worden gemist. Met de juiste Slack-integratie kunt u Slack-berichten omzetten in taken, gesprekken koppelen aan deliverables en de kloof tussen teamchatten en daadwerkelijke uitvoering verkleinen.

In dit artikel bespreken we de beste projectmanagementtools en softwareoplossingen die naadloos in verbinding kunnen worden gebracht met Slack.

📖 Lees ook: Beste concurrenten van Slack

Hier volgt een korte vergelijking van de beste projectmanagementtools voor client die realtime samenwerking ondersteunen en kunnen worden geïntegreerd met Slack:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één AI-aangedreven projectmanagement, teamcommunicatie en samenwerking Gantt-grafieken, Kanban, aangepaste workflows, ClickUp Brain en realtime Slack-taak-synchroniseren Gratis abonnement; aangepast voor ondernemingen Wrike Vereenvoudig de projectopname en het teamoverschrijdende werk Dynamische formulieren, Kanban-borden, aangepaste werkstroom, Slack-verzoeken vastleggen Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Notion Ideeën organiseren in gedeelde systemen Wiki's, documenten, AI-samenvattingen, Slack-pagina-previews Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Trello Visuele taak bijhouden en eenvoudige werkstroom Kanban-borden, Butler-automatisering, Slack-kaart-aanmaken Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker Jira Agile taak bijhouden en sprintplanning Scrum-borden, backlog grooming, Slack-bugtickets Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 8,60 per maand per gebruiker. Basecamp Asynchrone teamcommunicatie zonder rommel Takenlijsten, Campfire chat, vervanging van Slack-threads Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Miro Visuele samenwerking en brainstormen Whiteboards, plaknotities van Slack, Jira synchroniseren Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand per gebruiker MeisterTask Visuele taakbijhouden + automatisering voor middelgrote teams Kanban, Slack-notificaties, AI-hulp, dagelijkse taak synchroniseren Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand per gebruiker Teamwork Client-projects nauwkeurig beheren Slack-opdrachten, bijhouden van retainers, bronnenbibliotheek Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/maand per gebruiker Todoist Lichtgewicht taakregistratie in Slack Slack-opdrachten, checklist, prioriteitstags Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 2,50/maand per gebruiker Zoho Projects Gedetailleerde projectbaselining en bijhouden Gantt-grafieken, tijdregistraties, Slack-updates Gratis proefversie van 15 dagen, aangepaste prijzen Linear Product- en engineeringteams Visuele roadmaps, probleem triage, Slack thread synchroniseren Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Hive Flexibele projectweergaven en teamsamenwerking Sjabloon, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-Taak Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 1,50/maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waarom een projectmanagement gebruiken die kan worden geïntegreerd met Slack?

In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, kan uw team met een eenvoudige integratie alle taken beheren en communiceren binnen dezelfde Slack-werkruimte.

Dit is waarom de beste Slack-integraties de investering waard zijn:

Centraliseer projectcommunicatie door Slack-berichten te koppelen aan taken, tijdlijnen en deliverables in gedeelde Slack-kanalen.

Ontvang realtime projectupdates en deadlines als Slack-notificaties om teams op één lijn te houden zonder Slack te verlaten.

Verbeter het taakbeheer door gebruikers in staat te stellen taken toe te wijzen, statussen bij te werken en voortgang bij te houden, rechtstreeks vanuit Slack.

Ondersteun realtime samenwerking door middel van het delen van bestanden, discussies en geïntegreerde acties binnen de Slack-app.

💡 Pro-tip: Als je met een van deze problemen te maken hebt, pak dan microfoonstoringen, mislukte berichten en uploadfouten direct aan. Veelvoorkomende Slack-problemen en hun oplossingen helpt je veelvoorkomende Slack-problemen snel op te lossen, zodat je team zonder onderbrekingen in verbinding blijft.

Belangrijkste functies om op te letten in een Slack-geïntegreerde tool voor projectmanagement

50% van de teams die agile methodologieën gebruiken en projecten beheren, combineren deze ook met andere tools die bij het betreffende project passen.

Daarom is het een strategische keuze om projectmanagementsoftware rechtstreeks in je Slack-werkruimte te integreren.

Maar niet alle integraties zijn gelijk. Dus welke functies zijn echt belangrijk bij het kiezen van de beste Slack-projectmanagementtools?

1. Taakbeheer: taken aanmaken, toewijzen en bijwerken zonder Slack te verlaten

✅ Oplossing: een ontwerper plaatst een mockup in een Slack-bericht en een teamgenoot zet deze direct om in een taak met een deadline.

2. Real-time notificaties: ontvang projectupdates, wijzigingen in deadlines en opmerkingen rechtstreeks in Slack

✅ Oplossing: Je team ziet live updates over de voortgang van taken in het Slack-kanaal, waardoor gemiste deadlines en eindeloze check-ins worden voorkomen.

3. Bestanden delen en documenten centraliseren: deel en vastmaken bestanden die gekoppeld zijn aan taken of threads

✅ Oplossing: Tijdens een campagnesprint blijven creatieve assets en Google Documenten op één plek toegankelijk; u hoeft niet meer te zoeken in e-mail.

4. Integratie met andere tools: synchroniseer met Google Drive, Trello, Jira en meer

✅ Oplossing: in plaats van tussen tabbladen te schakelen, wordt je Slack een centrale ruimte waar al je projecttools met elkaar communiceren.

5. Werkstroomautomatisering : gebruik bots of aangepaste triggers om repetitieve stappen te automatiseren

✅ Oplossing: Een nieuw taakformulier trigger een Slack-bericht naar het juiste kanaal, wijst een taak toe en stelt herinneringen in – allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Je hoeft niet tussen zes verschillende tabbladen te schakelen om de context te behouden.

Als dat het geval is, maakt de automatisering van projectmanagement de beloofde voordelen niet waar.

Met deze 13 tools die rechtstreeks in verbinding staan met Slack, kunt u ervoor zorgen dat uw teams zelfs terwijl u slaapt op één lijn blijven.

ClickUp (het beste voor alles-in-één AI-aangedreven projectmanagement en teamcommunicatie)

Onderneem direct actie vanuit Slack en synchroniseer uw team zonder van tool te wisselen

Als de Slack van je team vol staat met dagelijkse check-ins, taakvermeldingen en bestandslinks, dan is ClickUp het enige projectmanagementplatform dat alles samenbrengt in één uniforme ruimte.

Beheer uw projecten met het gestructureerde projectmanagement van ClickUp

Visualiseer en pas uw projecttijdlijn direct aan met de weergave via de projectmanagementfuncties van ClickUp

Het projectmanagementplatform van ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte die documenten, wiki's, chat, generatieve AI-tools, AI-agenten en automatiseringen combineert.

Het biedt flexibele weergaven, waaronder lijsten, borden, gantt-grafieken en kalenders, om teams te helpen bij het zelfstandig plannen, bijhouden en beheren van projecten. U kunt taken groeperen in mappen, afhankelijkheden opsplitsen en mijlpalen instellen die aansluiten bij de sleuteldoelen.

Een ontwerpteam dat op afstand werkt aan een productlancering kan bijvoorbeeld de volledige projecttijdlijn visualiseren in een gantt-weergave en vervolgens taakupdates rechtstreeks synchroniseren met een gedeeld Slack-kanaal, zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

Integratie met Slack die alles met elkaar in verbinding stelt

Maak van Slack een hub voor productiviteit door chats in realtime te koppelen aan taken, updates en werkstroom met de integratie van ClickUp

Dankzij de nauwe integratie van ClickUp met Slack kunt u:

Maak taken rechtstreeks vanuit Slack-berichten

Voeg opmerkingen of updates toe zonder van app te wisselen.

Ontvang taakherinneringen en waarschuwingen voor deadlines in je Slack-werkruimte.

Blijf op de hoogte via realtime taakactiviteiten in de Slack-kanalen van je team.

Dit is wat Lauren Makielski, Chief of Staff bij Hawke Media, zei over ClickUp:

Het is voor ons van groot belang dat we zichtbaarheid hebben in projecten op een manier die aansluit bij alle leerstijlen en voorkeuren. ClickUp maakt ook integratie met Slack en Gmail mogelijk, waardoor ons werk van platform tot platform gestroomlijnd blijft.

Het is voor ons van groot belang dat we zichtbaarheid hebben in projecten op een manier die aansluit bij alle leerstijlen en voorkeuren. ClickUp maakt ook integratie met Slack en Gmail mogelijk, waardoor ons werk van platform tot platform gestroomlijnd blijft.

Breng gesprekken en taken samen in één ruimte met ClickUp Chat

Zet discussies om in taken, wijs eigenaren toe en houd de context intact met ClickUp Chat

ClickUp Chat brengt het beste van Slack-achtige communicatie naar uw projectmanagementplatform, maar met een cruciaal verschil. Het verschil tussen Slack en ClickUp is dat ClickUp rechtstreeks verbinding maakt met uw taken, tijdlijnen en workflows.

Als een teamgenoot tijdens een project-synchronisatie een herinnering plaatst over een ontbrekend onderdeel of een blokkade signaleert, hoef je niet van tool te wisselen of later door Slack-threads te spitten. Je kunt dat bericht direct omzetten in een taak, deze toewijzen, een deadline instellen en koppelen aan het juiste project. Of je kunt ClickUp-taak commando geven om dit voor je te doen, rechtstreeks vanuit je chat!

Deze functie maakt ClickUp tot een alles-in-één berichtenapp door berichten te combineren met het aanmaken van taken.

Laat ClickUp Brain, je persoonlijke AI-assistent, het zware werk doen

ClickUp Brain brengt praktische AI in uw dagelijkse werkstroom. Het is ontworpen om context te herkennen en repetitieve handmatige taken te elimineren.

Na een team kan ClickUp Brain bijvoorbeeld een project samenvatting genereren, volgende stappen toewijzen aan relevante teamgenoten en zelfs overlappende deadlines markeren.

Probeer ClickUp Brain gratis uit Krijg direct een overzicht van je Slack-gesprekken en bepaal samen met je team welke stappen er nu genomen moeten worden met ClickUp Brain.

Als je na een periode van afwezigheid weer aan het werk gaat, kun je de functie 'Catch Me Up' van ClickUp Brain gebruiken om direct een overzicht te krijgen van de updates in je projecten, inclusief hoogtepunten uit Slack-gesprekken, nieuwe opmerkingen en geblokkeerde taken.

Je kunt ClickUp Brain ook een vraag stellen, zoals: "Wat is de status van het marketingplan voor het derde kwartaal?" Het haalt dan realtime informatie uit je takenlijst, projectdocumenten en gesprekken.

🎥 Hier is een korte video waarin wordt uitgelegd hoe het stellen van vragen op ClickUp Brain werkt:

💡 Bonus: Op zoek naar een desktop-app die orde schept in de chaos en je alles biedt wat je van een werk-AI mag verwachten? Dan is ClickUp Brain MAX misschien iets voor jou. Transformeer de manier waarop je projecten beheert met: Naadloze automatisering: vervang meerdere losstaande AI-tools en krijg toegang tot premium externe AI-modellen zoals ChatGPT, Gemini en Claude met een intelligent platform dat routinetaken automatiseert, voortgang bijhoudt en bruikbare inzichten levert voor elk project.

Gecentraliseerde informatie: zoek en open direct projectplannen, tijdlijnen en bestanden in ClickUp, Google Drive, SharePoint en al je gekoppelde apps, plus het web.

Talk to Text: Gebruik spraakopdrachten om aantekeningen te transcriberen, taken aan te maken, projectstatussen bij te werken en verantwoordelijkheden toe te wijzen zonder uw handen te gebruiken, waardoor projectmanagement sneller en efficiënter verloopt. Gebruik spraakopdrachten om aantekeningen te transcriberen, taken aan te maken, projectstatussen bij te werken en verantwoordelijkheden toe te wijzen zonder uw handen te gebruiken, waardoor projectmanagement sneller en efficiënter verloopt. ClickUp Brain MAX is de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

De beste functies van ClickUp

Beheer projecten met gantt-grafieken, Kanban-borden, kalenders en aangepaste werkstroom.

Maak verbindingen tussen taken, documenten, whiteboards en formulieren in één centrale ruimte.

Werk samen via realtime bewerking, threaded comments en live whiteboards.

Gebruik ClickUp Brain om threads samen te vatten, automatisch taken aan te maken en vragen te beantwoorden in je hele werkruimte.

Zet Slack-berichten om in taken, ontvang updates en geef commentaar op werk, allemaal vanuit je Slack-kanaal.

Limieten van ClickUp

Door de vele functies kan het voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn.

Incidentele vertragingen of problemen met synchroniseren in zeer grote werkruimten

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-recensie deelde:

We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen.

We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder te hoeven schakelen tussen apps. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen

2. Wrike (het meest geschikt voor het vereenvoudigen van projectacceptatie en het beheren van cross-functionele werklasten)

via Wrike

Verspreide nog te doen-lijstjes zijn een veelvoorkomend probleem in bedrijfsteams, omdat taken vaak via verschillende kanalen binnenkomen, waaronder Slack, e-mail, vergaderingen en spreadsheets. Bovendien is er geen duidelijk systeem om de eigendom of voortgang bij te houden.

Met Wrike kunt u inkomende verzoeken omzetten in formele projecten met behulp van dynamische intakeformulieren, automatisch toegewezen taken en teamspecifieke werkstroom. Dankzij de ingebouwde Slack-integratie houdt Wrike uw team op de hoogte zonder dat ze hun Slack-kanaal hoeven te verlaten, waardoor heen-en-weer-gepraat wordt verminderd en duidelijke verantwoordelijkheden tussen afdelingen worden gewaarborgd.

De beste functies van Wrike

Leg inkomende verzoeken vast met behulp van dynamische formulieren en leid ze automatisch door.

Visualiseer uw werk met Kanban-borden, Gantt-grafieken en aangepaste dashboards.

Gebruik de Slack-app van Wrike om taken aan te maken op basis van berichten en realtime projectupdates te ontvangen.

Stel aangepaste werkstroom in voor verschillende afdelingen met goedkeuringswerkstroom en afhankelijkheden.

Centraliseer bestanden, feedback en taakcommunicatie voor een betere samenwerking tussen teams.

Limieten van Wrike

De eerste installatie voor werkstroom en toestemming kan complex zijn.

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve voor nieuwe teamleden.

Prijzen van Wrike

Free

Team : $ 10 per maand per gebruiker

Business : $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming : Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5,0 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5,0 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Wrike

Deze Capterra-recensie benadrukte:

Wrike heeft krachtige projectmanagementfuncties die ons in staat hebben gesteld om onze projectactiviteiten op een eenvoudige en gestroomlijnde manier te beheren.

Wrike heeft krachtige projectmanagementfuncties die ons in staat hebben gesteld om onze projectactiviteiten op een eenvoudige en gestroomlijnde manier te beheren.

📖 Lees ook: We hebben de beste alternatieven en concurrenten van Wrike getest

3. Notion (het meest geschikt voor het organiseren van ongestructureerd werk en het omzetten van ideeën in gedeelde systemen)

via Notion

In de meeste teams op afstand is er geen duidelijke brug tussen ideeën en uitvoering. Notion lost dit op door te fungeren als een flexibele alles-in-één werkruimte waar wiki's, documenten, projecten en taken naast elkaar bestaan.

En dankzij integraties met platforms zoals Slack worden updates van Notion rechtstreeks in je teamgesprekken opgenomen, zodat de kennis van je team niet in silo's vastzit of verloren gaat in eindeloze DM's.

De beste functies van Notion

Leg genomen, aantekeningen en vergaderverslagen vast in gedeelde pagina's met behulp van flexibele drag-and-drop-blokken.

Schakel tussen bord-, lijst-, tijdlijn- en kalenderweergaven voor het bijhouden van projecten.

Organiseer kennis in interne wiki's en gekoppelde databases voor zichtbaarheid binnen het hele team.

Integreer met Slack om updates te ontvangen, gestructureerde berichten te versturen en Notion-pagina's rechtstreeks in chatten te bekijken.

Gebruik Notion AI om te schrijven, samen te vatten, velden automatisch in te vullen en actiepunten uit documenten of notities te halen.

Limieten van Notion

Geen ingebouwde ondersteuning om tijdsregistratie of Gantt-grafieken te ondersteunen

Beveiligingsfuncties zoals tweefactorauthenticatie (2FA) zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement.

Complexe werkruimten kunnen overweldigend aanvoelen zonder structuur of onboarding.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 6700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Notion

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Ik ben dol op de mogelijkheid van Notion AI om uitgebreide, contextbewuste antwoorden te halen uit een verscheidenheid aan geïntegreerde tools, waaronder Notion, Slack en Google Drive. Deze integratie stroomlijnt het ophalen van informatie door inzichten uit onze hele kennisbank naar boven te halen.

Ik ben dol op de mogelijkheid van Notion AI om uitgebreide, contextbewuste antwoorden te halen uit een verscheidenheid aan geïntegreerde tools, waaronder Notion, Slack en Google Drive. Deze integratie stroomlijnt het ophalen van informatie door inzichten uit onze hele kennisbank naar boven te halen.

👀 Leuk weetje: Vóór de komst van e-mail en Slack gebruikten veel grote bedrijven fysieke 'berichtbuizen' om schriftelijke aantekeningen tussen verdiepingen te versturen. In sommige historische gebouwen zijn deze nog steeds verborgen in de muren.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Notion

4. Trello (het beste voor visuele taakbijhouden en eenvoudige werkstroom)

via Trello

Volgens een enquête van het Projectmanagement Institute zei 64% van de projectmanagers dat het effectief prioriteren van taken de sleutel is tot het succesvol opleveren van projecten. Maar de meeste teams weten niet wat er gaande is, wie de leiding heeft of wanneer dingen moeten worden opgeleverd.

Trello lost dit probleem op door teams een gedeeld visueel bord te geven om het werk in realtime bij te houden. Elke taak staat op een kaart die door verschillende fasen gaat, zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar'.

Met de Slack-integratie kun je rechtstreeks vanuit berichten Trello-kaarten maken, herinneringen instellen en automatisch updates terugplaatsen in je kanalen.

De beste functies van Trello

Organiseer projecten met Kanban-borden, checklist, label en bijlagen.

Maak Trello-kaarten rechtstreeks vanuit Slack-berichten met behulp van eenvoudige snelkoppelingen.

Synchroniseer updates en herinneringen voor deadlines tussen Trello en Slack-kanalen.

Werk in realtime samen met vermeldingen, opmerkingen en het taggen van leden.

Automatiseer repetitieve werkstroom met Butler (de ingebouwde automatisering van Trello).

Limieten van Trello

Geen geavanceerde rapportage of weergave van werkbelasting

Automatisering en power-ups zijn met limiet in het gratis abonnement.

Ondersteunt geen complexe project-hiërarchieën of afhankelijkheden.

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 5 per maand per gebruiker

Premium : $ 10 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5,0 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5,0 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Trello

Deze G2-recensie vatte het volgende samen:

Het gebruiksgemak is ook een pluspunt, omdat er weinig installatie nodig is om ermee aan de slag te gaan. Ik vind het ook prettig dat het gemakkelijk te integreren is met andere tools zoals Slack en Google Drive voor geïntegreerde werkstroom.

Het gebruiksgemak is ook een pluspunt, omdat er weinig installatie nodig is om ermee aan de slag te gaan. Ik vind het ook prettig dat het gemakkelijk te integreren is met andere tools zoals Slack en Google Drive voor geïntegreerde werkstroom.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Trello

5. Jira (het beste voor agile taakbijhouden en sprintplanning)

via Jira

Wanneer taken in chats worden gemarkeerd maar nooit op uw sprintbord terechtkomen, raakt uw backlog rommelig en moeilijk te beheren. Dit is een uitdaging waar engineeringteams vaak mee worstelen.

Jira overbrugt deze kloof door Slack om te vormen tot een extensie van uw flexibele werkruimte. Met scrumboards, sprint-rapporten en backlog grooming geïntegreerd in één systeem, elimineert Jira deze wrijving.

Bovendien kunt u een Slack-bericht omzetten in een bugticket, sprintwaarschuwingen triggeren of de status van een probleem bijwerken zonder uw chat te verlaten.

De beste functies van Jira

Maak een verbinding tussen Slack en Jira om rechtstreeks vanuit Slack-berichten problemen aan te maken.

Ontvang direct project-notificaties in Slack op basis van filters of triggers.

Organiseer epics, stories en bugs met behulp van aanpasbare agile boards.

Automatiseer repetitieve handelingen zoals het toewijzen van tickets of het bijwerken van statussen.

Weergave van sprint burndown-grafieken en snelheidsrapporten voor elke iteratie.

Limieten van Jira

Complexe installatie en configuratie voor niet-technische gebruikers

De gebruikersinterface kan wat stijf aanvoelen voor multifunctionele teams buiten de ontwikkeling.

De prijzen stijgen snel bij grotere teams of geavanceerde behoeften.

Prijzen van Jira

Free

Standaard : $ 8,60/maand per gebruiker

Premium : $ 17 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Jira-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5,0 (meer dan 6400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (meer dan 15.100 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Jira

Deze G2-recensie had de functie:

De integratie met tools zoals Confluence, Slack en GitHub maakt het nog krachtiger. Het is gemakkelijk om samen te werken, taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en verantwoordelijkheid te behouden tussen afdelingen.

De integratie met tools zoals Confluence, Slack en GitHub maakt het nog krachtiger. Het is gemakkelijk om samen te werken, taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en verantwoordelijkheid te behouden tussen afdelingen.

📖 Lees ook: Beste Jira-alternatieven en concurrenten voor agile teams

6. Basecamp (het beste voor teamcommunicatie zonder rommel)

via Basecamp

Te veel vergaderingen verspillen tijd die beter besteed kan worden aan het werk zelf. Wanneer teams uitsluitend afhankelijk zijn van telefoongesprekken om afstemming te garanderen, gaat dit ten koste van hun productiviteit.

Basecamp draait deze vergelijking om door teams een centrale ruimte te bieden waar ze updates kunnen delen, taken kunnen bijhouden en asynchroon kunnen communiceren. Je hoeft geen Slack-threads te volgen of synchronisatiegesprekken op te zetten; open gewoon Basecamp om te zien wat er moet gebeuren, wat er is gedeeld en waar je input nodig is.

De beste functies van Basecamp

Organiseer projecten met takenlijsten, documenten, schema's en prikborden op één plek.

Vervang verspreide Slack-threads door ingebouwde groepschatten (Campfire).

Deel documenten en bestanden met gecentraliseerde opslagruimte

Houd belangrijke projectdata bij met een kalender en automatische check-ins.

Ontvang realtime projectupdates met hill charts voor een visuele weergave van de voortgang.

Limiet van Basecamp

Limiet taakafhankelijkheden en automatiseringfuncties

Geen native tijdsregistratie

Minder geschikt voor complexe projectwerkstroom met meerdere teams.

Prijzen van Basecamp

Free

Basecamp Plus : $ 15 per gebruiker per maand

Basecamp Pro Onbeperkt: $ 299/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2 : 4,1/5 (meer dan 5300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Basecamp

Deze G2-recensie deelt:

Automatisering tilt alles naar een hoger niveau: taken die vroeger uren in beslag namen, worden nu automatisch uitgevoerd. En ik kan niet anders dan vermelden hoe het integreert met Slack en andere hulpprogramma's. *

Automatisering tilt alles naar een hoger niveau: taken die vroeger uren in beslag namen, worden nu vanzelf uitgevoerd. En ik kan niet anders dan vermelden hoe het integreert met Slack en andere hulpprogramma's.

📖 Lees ook: Beste Basecamp-alternatieven en concurrenten in 2025

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt al AI voor persoonlijke taken, waarbij meer dan de helft dit meerdere keren per dag doet. Maar hoe zit het op het werk? Wanneer u uw projectmanagement, kennisdeling en teamsamenwerking centraliseert met behulp van AI, kunt u meer dan 3 uur per week terugwinnen – tijd die 60% van de ClickUp-gebruikers zegt anders te verliezen met het zoeken naar verspreide informatie.

7. Miro (het beste voor visuele samenwerking en brainstormen tussen teams)

via Miro

Teksttools zijn niet gemaakt voor visueel denken. Teams maken ideeën vaak plat wanneer ze sprints plannen, werkstroom in kaart brengen of ideeën bedenken in spreadsheets en documenten.

Miro lost dit dilemma op door een visuele samenwerkingsruimte te bieden. Je kunt ideeën schetsen, structureren en presenteren op één plek, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools. En dankzij integraties zoals Slack en Jira blijft feedback in verbinding met het canvas.

De beste functies van Miro

Maak interactieve whiteboards voor realtime brainstormen en flexibele planning.

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor customer journey maps, Kanban-borden en retrospectieven.

Zet Slack-berichten om in Miro-plakbriefjes om ideeën direct vast te leggen.

Werk live samen met ingebouwde video, opmerkingen en presentatiemodus.

Synchroniseer taken met tools zoals Jira, Asana, ClickUp en Google Agenda.

Limieten van Miro

Kan rommelig worden als er te veel medewerkers op één bord werken.

Prestaties blijven achter op complexe of zware borden met meerdere media-elementen

Het gratis abonnement heeft een limiet aan borden en opslagruimte.

Prijzen van Miro

Free

Starter : $ 8 per maand per gebruiker

Business : $ 16 per maand per gebruiker

onderneming: aangepaste prijzen vanaf 30 leden

Miro-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 8.100 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Miro

Deze G2-recensie benadrukte:

Miro kan ook naadloos worden geïntegreerd met een groot aantal populaire tools voor productiviteit zoals Jira, Trello, Slack en Google Workspace, wat cruciaal is voor het behoud van een efficiënte werkstroom.

Miro kan ook naadloos worden geïntegreerd met een groot aantal populaire tools voor productiviteit zoals Jira, Trello, Slack en Google Workspace, wat cruciaal is voor het behoud van een efficiënte werkstroom.

💡 Pro-tip: Houd teamchatten overzichtelijk en gericht op samenwerking. De voor- en nadelen van Slack op het werk laten zien hoe je de sterke punten van Slack en de werkstroom van ClickUp kunt combineren voor soepeler teamwork.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Miro in 2025

8. MeisterTask (het beste voor visuele taakvolging met automatisering voor middelgrote teams)

via MeisterTask

MeisterTask biedt een native Slack-integratie waarmee je met slechts een paar klikken informele gesprekken omzet in uitvoerbare taken.

Dankzij deze integratie kunnen gebruikers dagelijkse taakoverzichten ontvangen, Slack-berichten omzetten in MeisterTask-taken of -opmerkingen en hele projecten koppelen aan Slack-kanalen voor realtime updates. Dit garandeert een naadloze bijhouden van taak-eigendom en deadlinebeheer voor uw team.

De beste functies van MeisterTask

Visualiseer projecten met Kanban-borden en kalender-weergaven.

Automatiseer het aanmaken, toewijzen en overzetten van taken.

Houd tijd en voortgang rechtstreeks bij binnen taken

Voeg checklists, tags, afhankelijkheden en bestandsbijlagen toe.

Gebruik Meister AI voor samenvattingen, hulp bij het schrijven en het opzoeken van kennis.

Ontvang Slack-notificaties en maak taken aan op basis van berichten.

Limieten van MeisterTask

Beperkte flexibiliteit bij het aanpassen van de aangepaste lay-out van het takenbord

Geen ingebouwde gantt-grafieken voor teams die veel met tijdlijnen werken

Leercurve voor de instelling van geavanceerde automatisering of velden

Live chat-ondersteuning is onderhevig aan een limiet van bepaalde uren.

Prijzen van MeisterTask

Free

Pro : $ 9 per maand per gebruiker

Business : $ 16 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 1160 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over MeisterTask

Deze G2-recensie vatte het volgende samen:

Ik ben erg onder de indruk van de integratie met populaire producten zoals Zendesk, GitHub, Slack en vele andere, waardoor onze werkstroom soepel verloopt. MeisterTask heeft alles eenvoudig en gemakkelijker gemaakt.

Ik ben erg onder de indruk van de integratie met populaire producten zoals Zendesk, GitHub, Slack en vele andere, waardoor onze werkstroom soepel verloopt. MeisterTask heeft alles eenvoudiger en gemakkelijker gemaakt.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor MeisterTask voor taakbeheer in 2025

9. Teamwork (het meest geschikt voor het nauwkeurig beheren van client-werk)

via Teamwork

Het beheren van client-projecten in meerdere taakbeheersoftwareprogramma's maakt het gemakkelijk om de zichtbaarheid te verliezen over factureerbare uren en het gebruik van middelen.

Teamwork is een tool die speciaal is ontwikkeld voor servicegerichte teams en die projectmanagement, resourceplanning en klantcommunicatie combineert. Of je nu werklasten voorspelt of marges bijhoudt voor een retainerproject, deze teamcommunicatie-app biedt controle op maat zonder je werkstroom te overbelasten.

De beste functies voor teamwork

Stel projectspecifieke Slack-kanalen in met live updates en automatiseringen.

Zet Slack-berichten om in taken met één commando ("/tw help").

Maak een gedeelde bronnenbibliotheek aan op basis van links die via Slack worden gedeeld.

Automatiseer Slack-meldingen op basis van triggers voor projectactiviteiten.

Gebruik de ingebouwde winstgevendheids- en retentie-bijhouden om marges te monitoren.

Teamwork limieten

De interface kan voor kleinere teams complex aanvoelen.

Geavanceerde functies zoals het bijhouden van winstgevendheid zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Niet ideaal voor interne projectwerkstroom zonder client.

Prijzen voor teamwork

Free

Leveren : $ 13,99/maand per gebruiker

Grow : $ 25,99/maand per gebruiker

Schaalbaarheid : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork

G2 : 4,4/5 (meer dan 1170 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Teamwork

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Iedereen die regelmatig met ontwikkelaars en ontwerpers werkt, weet dat je verantwoordelijkheid nodig hebt als je projecten op tijd wilt afronden. Slack-integratie is ook handig.

Iedereen die regelmatig met ontwikkelaars en ontwerpers werkt, weet dat je verantwoordelijkheid nodig hebt als je projecten op tijd wilt afronden. Slack-integratie is ook handig.

🧠 Wist je dat? Slack is in tien jaar tijd explosief gegroeid van slechts 16.000 gebruikers naar meer dan 10 miljoen dagelijkse gebruikers. Hoe je Slack effectief gebruikt: De ultieme gids voor Slack-gebruikers laat je praktische manieren zien om er het maximale uit te halen en de dagelijkse productiviteit van je team te verhogen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Teamwork in 2025

10. Todoist (het beste voor het bijhouden van eenvoudige taken binnen Slack)

via Todoist

Wanneer je Slack-kanalen de hele dag druk zijn, kunnen snelle taken en informele verzoeken gemakkelijk uit het zicht verdwijnen. Todoist overbrugt die kloof door je in staat te stellen elk Slack-bericht direct vast te leggen als een uitvoerbare taak.

In plaats van herinneringen te kopiëren en te plakken of te hopen dat je ze onthoudt, kun je je takenlijst up-to-date houden op de plek waar je werkt.

De beste functies van Todoist

Zet Slack-berichten om in Todoist-taken met /todoist-commando's.

Organiseer taken op basis van prioriteit, label en project zonder Slack te verlaten.

Ontvang notificaties voor taak-herinneringen en deadlines rechtstreeks in Slack.

Deel projectlinks en checklists om taakcontext te bieden in threads.

Limieten van Todoist

Met limiet tot basisweergaven van taken en projecten (geen tijdlijnen of gantt-diagrammen)

Niet ideaal voor complexe afhankelijkheden of resourcebeheer

Slack-integratie werkt het beste voor individuele of kleine teamwerkstroom.

Prijzen van Todoist

Beginner : Gratis

Pro : $ 2,50/maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2 : 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Todoist

Deze G2-recensie citeerde:

Het gebruiksgemak en de effectieve manier om lijsten te scheiden. Bovendien is het ontwerp zeer eenvoudig en wordt de applicatie ondersteund door Slack, Teams, Apple, Android en Windows.

Het gebruiksgemak en de effectieve manier om lijsten te scheiden. Bovendien is het ontwerp zeer eenvoudig en wordt de applicatie ondersteund door Slack, Teams, Apple, Android en Windows.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Todoist

11. Zoho Projects (het beste voor gedetailleerde projectplanning en baselining)

via Zoho

Slechts 48% van de teams hanteert consequent een basislijn voor hun projectplanningen, waardoor het moeilijk is om de voortgang te meten en tijdlijnen aan te passen. Zoho Projects pakt dit probleem aan met dynamische gantt-grafieken, nauwkeurige tijdsregistratie en gedetailleerd taakbeheer, zodat teams het plan kunnen zien, afwijkingen kunnen opsporen en het werk snel weer op de rails kunnen krijgen.

Dankzij de Slack-integratie stroomt de voortgang van uw project rechtstreeks in de dagelijkse chats, zonder dat u dubbel werk hoeft te doen.

De beste functies van Zoho Projects

Blijf taken en subtaaken bij met aangepaste werkstroom en afhankelijkheden.

Visualiseer schema's en knelpunten met interactieve gantt-grafieken.

Registreer factureerbare en niet-factureerbare uren rechtstreeks op facturen.

Automatiseer repetitieve taken met drag-and-drop-taakregels.

Maak verbinding met Zoho CRM, Slack, Google Drive en meer.

Limieten van Zoho Projects

De leercurve kan voor eerste gebruikers steil aanvoelen.

De mobiele app is minder robuust dan de desktop-versie.

Sommige aangepaste opties hebben een limiet in vergelijking met geavanceerde concurrenten.

Prijzen van Zoho Projects

Gratis proefversie van 15 dagen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Zoho Projects

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

De integratie met andere Zoho-apps en tools van derden verloopt soepel, waardoor het ideaal is voor het end-to-end beheren van projecten.

De integratie met andere Zoho-apps en tools van derden verloopt soepel, waardoor het ideaal is voor het end-to-end beheren van projecten.

12. Linear (het beste voor moderne product- en engineeringteams)

via Linear

Moderne product- en engineeringteams kunnen talloze uren verliezen met het samenvoegen van planningsdocumenten, specificaties, roadmaps en bugtrackers in losstaande tools.

Linear brengt productrichting, projectupdates en het bijhouden van problemen samen in één razendsnel systeem.

Als resultaat kunnen teams roadmaps visueel plannen, cycli bijhouden, bugs triageren en op één lijn blijven dankzij realtime inzichten en een doordachte Slack-integratie die gesprekken en taken synchroniseert.

Linear beste functies

Plan en beheer productroadmaps visueel met mijlpalen, initiatieven en fasen.

Houd problemen, bugs en taken bij met aangepaste werkstroom, sprints en triage-wachtrijen.

Automatiseer routinematig werk met krachtige AI-agents voor taken zoals het genereren van code.

Koppel Slack om threads te synchroniseren, updates te delen en issues in context aan te maken of te becommentariëren.

Krijg realtime inzicht in de voortgang om de omvang, cyclustijd en teamsnelheid te meten.

Lineaire limieten

Voornamelijk ontworpen voor product- en engineeringteams, minder geschikt voor algemene projectwerkstroom.

Ontbreekt aan native middelen of financiële managementtools voor bredere operaties

Sommige geavanceerde integraties neigen nog steeds naar moderne stacks in plaats van verouderde systemen van onderneming.

Lineaire prijsstelling

Free

Basis : $ 10 per maand per gebruiker

Business : $ 16 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Lineaire beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Linear

Deze G2-recensie benadrukte:

Linear kan worden aangepast aan de grootte van het project en kan in een mum van tijd worden geïmplementeerd. Kan worden geïntegreerd met veel derde partijen. *

Linear kan worden aangepast aan de grootte van het project en kan in een mum van tijd worden geïmplementeerd. Kan worden geïntegreerd met veel derde partijen. *

🧠 Wist je dat? Bijna 80% van de Fortune 100-bedrijven gebruikt Slack Connect. Leer hoe je je werkruimte georganiseerd kunt houden en ruis kunt verminderen met duidelijke, gestructureerde kanalen in Hoe je Slack-kanalen op het werk kunt organiseren.

📖 Lees ook: De beste projectmanagementtools in 2025

13. Hive (het beste voor flexibele projectweergaven en teamsamenwerking)

via Hive

Stel je een creatief bureau voor dat meerdere client-campagnes tegelijk beheert. Ontwerpers wachten op goedkeuringen, marketeers houden campagnetaak bij en projectmanagement brengt uren door met schakelen tussen chatten, e-mail en spreadsheets, alleen maar om een status te krijgen.

Hive lost het probleem op door teams één werkruimte te bieden om dit alles te beheren. Deze tool maakt rechtstreeks verbinding met Slack, zodat uw team Slack-chatten kan omzetten in Hive-taken, taken kan delen met Slack-kanalen en updates in realtime kan ontvangen.

De beste functies van Hive

Gebruik meer dan 100 projectsjablonen om binnen enkele seconden nieuwe initiatieven te lanceren.

Schakel naadloos tussen Kanban-borden, gantt-grafieken, kalenders, tabellen en tijdlijn-weergaven.

Breng uw e-mail naar Hive en zet berichten direct om in taken.

Werk in realtime samen met aantekeningen, instant messaging en video-integraties zoals Zoom.

Hive (het beste voor flexibele projectweergaven en teamsamenwerking)

Automatiseer repetitief werk met aangepaste werkstroom en Hive's AI-assistent, HiveMind.

Limieten van Hive

Premium add-ons kunnen de totale kosten voor geavanceerde functies verhogen.

Native integraties met een limiet in vergelijking met grotere platforms

De mobiele app mist enkele desktopfuncties.

Prijzen van Hive

Free

Starter : $ 1,50/maand per gebruiker

Teams : $ 5 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Hive-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 610 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hive

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

De integratiemogelijkheden van Hive omvatten een naadloze verbinding met Google Drive en Slack via de toolinterface. Hive stemt de eenvoudige interface af op de behoeften van de gebruiker, zodat elk teamlid, ook als het weinig technische ervaring heeft, het zonder problemen kan gebruiken.

De integratiemogelijkheden van Hive omvatten een naadloze verbinding met Google Drive en Slack via de toolinterface. Hive stemt de eenvoudige interface af op de behoeften van de gebruiker, zodat elk teamlid, ook als het weinig technische ervaring heeft, het zonder problemen kan gebruiken.

📖 Lees ook: Alternatieven voor Hive voor projectmanagement

Hier zijn nog 3 projectmanagementtools die ook Slack-integraties bieden en goed aansluiten bij de tools die we al hebben besproken:

Asana : Hiermee kun je berichten omzetten in Asana-taken, notificaties ontvangen in Slack wanneer taken worden bijgewerkt en rechtstreeks vanuit Slack-threads opmerkingen plaatsen bij taken.

Smartsheet : ontvang meldingen wanneer taken worden gewijzigd, plaats opmerkingen bij rijen en deel sheets rechtstreeks in Slack-kanalen.

Airtable : verstuur Slack-notificaties op basis van Airtable-automatisering, maak records aan op basis van Slack-berichten en koppel updates rechtstreeks aan Slack-kanalen.

Ga een stapje verder met een naadloze integratie met Slack

Wanneer projectteams Slack gebruiken zonder de juiste projectmanagementintegratie, verdwijnen die gesprekken maar al te vaak in de scroll.

Door Slack te verbinden met een projectmanagementoplossing kan elk bericht worden omgezet in een actiepunt, blijft elke deadline zichtbaar en blijft elk project op schema zonder eindeloos heen en weer gestuur.

Hoewel veel samenwerkingstools deze koppeling beloven, moet u bij veel tools nog steeds schakelen tussen half voltooide taken, ontbrekende context en losstaande werkstroom. ClickUp dicht die kloof met realtime Slack-integratie, AI-aangedreven samenvattingen, het aanmaken van taken en de conversie van chatten naar taken.

Klaar om geen tijd meer te verspillen tussen berichten en mijlpalen? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!