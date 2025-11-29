Functies van ChatGPT Project: hoe u ze kunt gebruiken (stapsgewijze handleiding)

Stel je voor: je vraagt ChatGPT om een blogontwerp te maken. Vervolgens een script. Daarna een nieuwe koptekst. Aan het einde heb je 12 verschillende chats zonder een echte thread die ze met elkaar verbindt.

ChatGPT-projecten helpen kenniswerkers, contentmakers, ontwikkelaars, marketeers en ervaren gebruikers om orde en context aan te brengen in hun werkstroom. Binnen elk project kunt u aangepaste instructies instellen om de reacties van ChatGPT specifiek af te stemmen op de context van dat project.

Zo kunt u meerstapswerk organiseren, de context tussen taken beheren en gemakkelijker voortbouwen op uw ideeën. In deze blogpost verkennen we de functies van ChatGPT Project en hoe u deze kunt gebruiken. 📝

Wat zijn ChatGPT-projecten?

ChatGPT-projecten zijn slimme werkruimten binnen ChatGPT waarmee we speciale projectruimten kunnen maken om gerelateerde bestanden en gesprekken te groeperen.

Hiermee kunt u alle gerelateerde chats, bestanden en aangepaste instructies voor een project verzamelen, waardoor het gemakkelijker wordt om de context en continuïteit te behouden bij langere taken of samenwerkingsprojecten. Dit is van onschatbare waarde voor schrijven, onderzoek, planning, leren en andere processen.

🔍 Wist u dat? De hoogste kosten voor het gebruik van ChatGPT zijn niet de gegevens, maar de elektriciteit. Het verwerken van uw queries kost veel GPU-vermogen. Daarom proberen technologiebedrijven voortdurend modellen sneller en efficiënter te maken nadat ze hebben geleerd hoe ChatGPT werkt.

Hoe start je een nieuw project in ChatGPT?

Hier volgt een stapsgewijze uitleg om u te helpen uw eerste ChatGPT-project met vertrouwen te starten en taken te automatiseren met AI.

Stap 1: Open ChatGPT

Start de ChatGPT-desktop-app of ga naar chat.openai.com in uw browser. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw Plus-, Pro-, Team-, Enterprise- of Edu-account. Projecten zijn niet beschikbaar voor gratis gebruikers.

Open ChatGPT

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectmanagement

Stap 2: Open de zijbalk

Zodra u bent ingelogd, kijkt u naar de linkerzijbalk. Hier worden uw bestaande chats en projecten weergegeven. Als u eerder mappen hebt gebruikt, worden projecten in een vergelijkbare sectie weergegeven.

Ga naar het gedeelte Projecten in de linkerzijbalk

Stap 3: Klik op de knop '+'.

Klik in het gedeelte Projecten op de knop +; deze vindt u naast Projecten of bovenaan de lijst met projecten. Hiermee begint het proces voor het aanmaken van een nieuwe projectruimte.

Klik op het +-pictogram om een nieuwe projectmap aan te maken

Stap 4: Geef uw project een naam en maak het aangepast

Geef uw project een duidelijke, beschrijvende naam. U kunt ook een kleur of pictogram kiezen om het visueel te onderscheiden van andere projecten. Dit is vooral handig als u van plan bent meerdere projecten voor verschillende klanten of werkstroomen aan te maken.

Als u al chats hebt die betrekking hebben op dit project, kunt u deze gewoon naar uw nieuwe project slepen en neerzetten. U kunt chats ook later verplaatsen als u liever helemaal opnieuw begint.

Geef uw project een naam en kleur

💡 Pro-tip: Klik op het uploadpictogram in de projectwerkruimte en voer de selectie uit van de gerelateerde documenten, pdf's, spreadsheets, afbeeldingen of codefragmenten die u wilt toevoegen.

Stap 5: Stel projectspecifieke instructies in

Elk project kan zijn eigen aangepaste instructies hebben, waardoor ChatGPT beter op de context kan reageren. Gebruik dit om de doelen, toon, doelgroepen of andere regels die voor dat specifieke project moeten worden gevolgd, te verduidelijken.

Nu bent u helemaal klaar. Start een nieuwe projectchat binnen het project of ga verder waar u was gebleven.

Voeg aangepaste instructies toe voor de context van het project

💡 Pro-tip: Organiseer uw werkruimte eenvoudig door bestaande chats naar een project te verplaatsen. Sleep een chat vanuit de chatlijst naar uw project of selecteer Verplaatsen naar project in het menu van de chat. De chat neemt de instructies en bestandscontext van het project over en u kunt deze op elk moment uit hetzelfde menu verwijderen.

Verplaats een bestaande chat naar uw project

Als u ChatGPT al hebt gebruikt en bepaalde chats naar een project wilt verplaatsen, gaat u als volgt te werk:

Sleep vanuit de chatlijst een chat naar uw project of open het menu van een chat en kies Verplaatsen naar project. Na het verplaatsen erft de chat de instructies en bestandscontext van het project. U kunt het later verwijderen via het menu van het chatten (Verwijderen).

Functies binnen ChatGPT-projecten

ChatGPT-projecten zijn een slimmere manier om aan langdurige, complexe of meerlaagse taken te werken. Hier zijn enkele projecten die van pas kunnen komen:

Groepsgerelateerd werk: Organiseer uw chats, bestanden en context binnen een gerichte projectwerkruimte.

Pas reacties aan met projectspecifieke instructies: Stel voor elke projectpagina aangepaste instructies in, zodat ChatGPT de toon, het doel en de details kent.

Bestanden uploaden en hergebruiken in verschillende chats: Voeg pdf's, afbeeldingen, spreadsheets, codefragmenten en meer toe aan uw project, zodat u ze kunt raadplegen of analyseren.

Voer diepgaander onderzoek uit: combineer uw geüploade bestanden, instructies en prompts met realtime gegevens uit zoekopdrachten op internet om rijkere, relevantere inzichten te verkrijgen.

Gebruik ChatGPT handsfree: Gebruik de spraakmodus om onderweg te brainstormen, bestanden te bekijken of hardop na te denken over taken.

Toegangscontrole : Projecteigenaren bepalen wie er kan deelnemen en welk toegangsniveau ze hebben.

Samenwerking in teamverband : met gedeelde projecten kunnen gebruikers van de werkruimte samenwerken. Lid van het team heeft gezamenlijk toegang tot chats, bestanden en instructies.

Projectgeheugen: elk project heeft een ingebouwd geheugen, waardoor ChatGPT uw chats en geüploade bestanden binnen dat project kan onthouden.

🧠 Leuk weetje: De 'T' in GPT staat voor Transformer, de architectuur die grote taalmodellen mogelijk heeft gemaakt. Transformers zijn in 2017 uitgevonden door onderzoekers van Google en hebben sindsdien alles veranderd, van vertalingen tot het genereren van memes.

💡 Pro-tip: Probeer de functie Branching Chats in ChatGPT. Gebruikers kunnen een bestaande chat openen en het gesprek voortzetten om een nieuw idee te verkennen zonder de oorspronkelijke thread te verliezen. Een datawetenschapper kan bijvoorbeeld de chat van een teamgenoot vertakken om een nieuwe hypothese te testen, terwijl de oorspronkelijke gedachtegang behouden blijft.

Hoe gebruikt u de functies van ChatGPT Project met voorbeelden?

Wilt u ChatGPT Projects in uw werkstroom integreren? Laten we de belangrijkste functies bekijken aan de hand van praktische voorbeelden.

1. Schrijven en bewerking

Met ChatGPT Projects kunt u stijlgidsen, voorbeelden van merkstemmen en referentiemateriaal opslaan, zodat alle content die u schrijft consistent blijft zonder dat u elke keer opnieuw uw toon hoeft uit te leggen.

Schrijven in ChatGPT-projecten

Zo helpt het om de automatisering van uw schrijfwerkstroom te waarborgen:

Ontwerpen, herzieningen en structuren van lange teksten zoals boeken, rapporten of artikelen

Houdt de bewerkingen bij in verschillende versies en experimenteert met alternatieve concepten.

Organiseert teksten op basis van hoofdstukken, secties of thema's

📌 Exemplaarprompt: 'Schrijf een conceptversie van hoofdstuk 1 van mijn sciencefictionroman, met de nadruk op een dystopisch stadslandschap' of 'Vergelijk de laatste twee versies van deze samenvatting en markeer wat er is veranderd. '

💡 Pro-tip: Gebruik vertakkingen om meerdere tonen of eindes te testen zonder uw beste versie te overschrijven. U kunt ook tekst markeren en inline opmerkingen gebruiken om bewerkingsaantekeningen, herinneringen of feedbackloops achter te laten voor toekomstige sessies.

Product- of marketingcampagneplanning

Gebruik ChatGPT-projecten om campagnebriefs, doelgroeponderzoek en richtlijnen voor berichten op te slaan. Wanneer je brainstormt over advertentieconcepten of je positie verfijnt, put de AI uit die context in plaats van elke keer helemaal opnieuw te beginnen.

Organiseer complexe taken voor product en marketing

Zo gebruikt u ChatGPT-projecten voor product- of marketingcampagnes:

Centraliseer creatieve briefings, persona's, contentkalenders en onderzoek

Gebruik het verbeterde projectgeheugen om berichten te verfijnen en te brainstormen in meerdere chats.

Nodig teamleden uit om samen bij te dragen of te beoordelen

📌 Voorbeeldprompt: 'Schrijf een socialemediacampagnebrief voor de lancering van sneakers die gericht zijn op Gen Z' of 'Analyseer de boodschap van concurrenten en stel drie manieren voor om je te onderscheiden. '

Leren en onderzoek

Sla leeslijsten, cursusaantekeningen en onderzoeksdocumenten op in ChatGPT-projecten, zodat de AI je kan helpen informatie samen te vatten, je te overhoren over concepten of ideeën uit meerdere bronnen met elkaar te verbinden.

Voer geavanceerde gegevensanalyses uit

Hieronder leest u hoe projecten u bij deze use case kunnen helpen:

Bouw een permanente kennisbank op met bestanden, samenvattingen en vragen en antwoorden.

Houdt uw leerproces gedurende weken of maanden bij met geheugen

Gebruikt interactieve quizzen of uitsplitsingen om concepten te versterken

📌 Voorbeeldprompt: 'Vat de belangrijkste argumenten uit deze vier economische papers samen' of 'Maak een tabel waarin mijn vragen en de antwoorden van GPT over kwantummechanica worden bijgehouden. '

🎥 Bekijk: De verborgen geheimen van het gebruik van AI in projectmanagement waar niemand over praat

Coderingprojecten

Zet uw projectbestanden, API-documentatie en stijlconventies in ChatGPT Projects. Wanneer u nu hulp vraagt bij het debuggen of het bouwen van een nieuwe functie, weet de AI al hoe uw code is gestructureerd en welke patronen u volgt.

Voer coderingstaken sneller uit

Dit is nog te doen met ChatGPT-projecten wanneer u aan softwareontwikkeling werkt:

Schrijf, debug en documenteer scripts of apps in meerdere bestanden

Gebruik persistente context voor iteratieve probleemoplossing

Herstructureer met vertrouwen dankzij AI-ondersteunde geheugen- en bestandsherkenning.

📌 Voorbeeldprompt: 'Genereer een Python-script om tweets op hashtag te scrapen en de resultaten naar CSV te exporteren' of 'Voeg inline documentatie toe aan al mijn API-functies en controleer op problemen met de veiligheid. '

Zoals een Reddit-gebruiker meldde:

U uploadt bestanden die een gemeenschappelijke context voor uw chats instellen, en u kunt specifieke instructies instellen die automatisch worden toegepast op chats binnen die map. Eerlijk gezegd ben ik gewoon dankbaar dat ik mappen heb om mijn chats te ordenen. Het gemeenschappelijke contextvenster is een leuke bonus.

U uploadt bestanden die een gemeenschappelijke context voor uw chats instellen, en u kunt specifieke instructies instellen die automatisch worden toegepast op chats binnen die map.

Eerlijk gezegd ben ik gewoon dankbaar dat ik mappen heb om mijn chats te ordenen. Het gemeenschappelijke contextvenster is een leuke bonus.

Best practices voor het gebruik van ChatGPT-projectfuncties

Hier zijn enkele ChatGPT-trucs die u kunt gebruiken:

Vertakking voor alternatieven: maak nieuwe vertakkingen om herschrijvingen, gedurfde ideeën of functie-forks te verkennen.

Voeg inline opmerkingen toe: plaats vragen, suggesties of aantekeningen rechtstreeks in uw bestanden; ChatGPT kan ze allemaal in één keer scannen en beantwoorden.

Maak regelmatig snapshots: sla gelabelde versies op voordat u grote herschrijvingen of wijzigingen in de code doorvoert, om uw voortgang te beschermen en snel terug te kunnen keren naar eerdere versies.

Structureer op taaktype: Verdeel uw werk in bestanden voor concepten, onderzoek, feedback en taken, zodat de Verdeel uw werk in bestanden voor concepten, onderzoek, feedback en taken, zodat de AI-taakbeheerder gefocust en georganiseerd kan blijven.

Vat belangrijke beslissingen samen: Maak een 'beslissingenlogboek' vast aan de bovenkant van bestanden om wijzigingen te documenteren en herhaalde discussies te verminderen.

Vraag slimme beoordelingen aan: vraag ChatGPT om vragen samen te vatten, een lijst met actiepunten te maken of inconsistenties tussen bestanden te markeren.

Beveilig gevoelige informatie: pas de instellingen voor delen aan om te voorkomen dat privégegevens zoals API-sleutels of eigendomsrechtelijk beschermde content openbaar worden gemaakt.

Ontwerp voor overdracht: Voeg README-bestanden of duidelijke instructies toe, zodat toekomstige medewerkers met minimale inspanning aan de slag kunnen.

🔍 Wist u dat? In 2023 is OpenAI een samenwerking aangegaan met de regering van IJsland om de IJslandse taal te helpen behouden door GPT-modellen te trainen om deze taal te begrijpen.

OpenAI breidt de mogelijkheden van ChatGPT-projecten gestaag uit. Hier zijn enkele om in de gaten te houden:

De mogelijkheden zijn uitgebreid tot het ondersteunen van maximaal 40 bestanden per project, verbeterde spraakinteracties en geïntegreerde tools zoals Notion, Canva en HubSpot.

Bovendien is Projects nu beschikbaar voor alle ChatGPT-gebruikers, waardoor Free-, Plus- en Pro-accounts gedeelde werkruimten kunnen maken waar je teamgenoten kunt uitnodigen, kunt samenwerken tijdens het chatten en bestanden kunt uploaden.

Gebruikers hebben nu alleen-projectgeheugenbeheer , waarmee je kunt beperken of context uit andere chats toegankelijk is binnen een project.

Ook de aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn verbeterd: u kunt nu voor elk project kleuren en pictogrammen kiezen om uw werkruimte beter te organiseren en te personaliseren.

OpenAI werkt momenteel ook aan diepgaande onderzoeksmogelijkheden (webzoekopdrachten + projectcontext) en spraakinteractiemodus binnen Projects voor een nog naadlozere AI-samenwerking. Voor de toekomst is OpenAI van plan om autonome agents te introduceren die meerstapswerkstroomen binnen projecten kunnen uitvoeren, zoals gegevensanalyse of het invullen van formulieren.

🧠 Leuk weetje: De trainingsdataset voor GPT-modellen omvat openbare webpagina's, boeken, artikelen en code. OpenAI heeft echter nooit de volledige lijst met bronnen vrijgegeven en bepaalde sites, zoals Wikipedia en Stack Overflow, hebben zich verzet tegen het zonder licentie scrapen van hun content.

Beperkingen van ChatGPT-projecten (+ waar u op moet letten)

Hoewel ChatGPT Projects krachtige functies biedt, heeft het enkele belangrijke limieten die uw tijdlijn kunnen verstoren en u kunnen doen overwegen om alternatieven voor ChatGPT te zoeken. Als u deze limieten begrijpt, kunt u veelvoorkomende valkuilen vermijden:

Limieten voor het uploaden van bestanden: Slechts 40 bestanden per project voor Pro/Enterprise-gebruikers (20 voor Plus), en er kunnen maximaal 10 bestanden tegelijk worden geüpload.

Chatcontinuïteit: Eerdere chats in een project worden niet automatisch overgenomen, tenzij ernaar wordt verwezen.

Contextlimieten: ChatGPT kan lange gesprekken of gedetailleerde projectthreads niet bijhouden.

Gebruikslimieten: Het aantal berichten varieert per abonnement; Pro- en Plus-gebruikers kunnen bij intensief gebruik tegen limieten voor sessies aanlopen.

Gevoeligheid van prompts: Vage of dubbelzinnige prompts kunnen leiden tot irrelevante of niet-gerichte reacties, ook wel hallucinaties genoemd.

Gegevensveiligheid: OpenAI kan geüploade gegevens bewaren volgens het beleid, wat vragen oproept over veiligheid en vertrouwelijkheid.

Risico op vooringenomenheid: Antwoorden kunnen schadelijke, vooringenomen of stereotiepe patronen uit trainingsgegevens weerspiegelen.

Geen multitasking: het model verwerkt één query tegelijk; het kan niet meerdere threads tegelijkertijd afhandelen.

Hoe ClickUp u helpt bij het beheren van uw projecten

U kunt ChatGPT-projecten gebruiken om een contentcampagne te plannen, maar dan kopieert u de resultaten naar documenten, maakt u handmatig taken aan, wijst u deze toe aan uw team en houdt u de voortgang bij in afzonderlijke tools. Dit noemen we 'work sprawl'.

De AI helpt u bij het denken, maar niet bij het uitvoeren.

ClickUp hanteert een andere aanpak als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. De ingebouwde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, organiseert niet alleen AI-gesprekken, maar koppelt ze ook rechtstreeks aan uw daadwerkelijke werkstroom. U kunt met Brain een inhoudsopgave genereren. Zet deze direct om in taken met een enkele prompt. Brainstorm over functie-ideeën in dezelfde ruimte. Wijs ze toe aan ontwikkelaars met volledige context. Koppel ze aan het projectdocument waar beslissingen worden genomen. Ziet u hoe ClickUp AI-projectmanagementautomatisering en werkstroom naar een nieuw niveau tilt?

Een echte gebruiker deelt zijn ervaringen:

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij het samenwerken aan taken. Met deze software kunnen mensen de items op hun lijst met nog te doen taken bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt het projectmanagementteam ook om de algehele voortgang van de projecten bij te houden, zodat deadlines worden gehaald.

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij het samenwerken aan taken. Met deze software kunnen mensen de items op hun takenlijst bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt het projectmanagementteam ook om de algehele voortgang van de projecten bij te houden, zodat deadlines worden gehaald.

Voor kenniswerkers en teams die het beu zijn om handmatig de kloof tussen AI-output en echt werk te overbruggen: hier is waarom de software voor projectmanagement van ClickUp beter is dan ChatGPT.

Projecten aangedreven door de krachtigste AI

U kunt uw productiviteit vertienvoudigen met ClickUp Brain. Deze AI-aangedreven assistent is ontwikkeld om u te helpen slimmer, sneller en meer verbonden te werken. Hiermee kunt u direct toegang krijgen tot kennis, projecten beheren en content creëren onder één dak.

Stel dat u een productmanager bent die toezicht houdt op een cross-functionele lancering. Vraag ClickUp Brain gewoon: 'Wat is de huidige status van alle medewerkers die aan het project werken?'. Het zal onmiddellijk alle relevante taken, updates en blokkades in uw werkruimte samenvatten.

ClickUp's AI Enterprise Search haalt direct antwoorden uit taken, documenten en gesprekken, terwijl de Brain routinematige updates, stand-ups en het bijhouden kan afhandelen.

Bovendien kan de AI-samenwerkingstool automatisch een update voor het project genereren voor uw wekelijkse e-mail aan belanghebbenden, nieuwe subtaken voorstellen op basis van recente opmerkingen of zelfs achterstallige items markeren.

En als dat allemaal nog niet genoeg is, wacht dan maar tot je Brain MAX, je AI-desktopassistent, gaat gebruiken.

Consolideer context uit ClickUp en gekoppelde apps om problemen sneller te diagnosticeren via ClickUp Brain MAX.

Uniforme zoekfunctie en contextuele AI: zoek direct in uw taken, documenten, vergaderingen en andere gekoppelde apps, zodat AI een volledig beeld krijgt van uw werk.

Productiviteit met spraak-naar-tekst: dicteer ideeën, aantekeningen over vergaderingen of updates over Taaken – Brain MAX zet ze sneller om in gepolijste tekst dan u kunt typen. dicteer ideeën, aantekeningen over vergaderingen of updates over Taaken – Brain MAX zet ze sneller om in gepolijste tekst dan u kunt typen.

Ondersteuning voor meerdere AI-modellen: schakel tussen verschillende AI-modellen (zoals GPT-4. 1, Claude of Gemini) afhankelijk van uw behoeften, zonder de context te verliezen.

AI-gestuurde taken: vraag Brain MAX om taken, projecten of documenten te genereren op basis van uw spraak- of tekstopdrachten, en laat het de follow-ups automatiseren met behulp van uw werkruimte-context.

Met Brain MAX kunt u een einde maken aan de wildgroei aan AI-tools, de samenwerking stroomlijnen en uw hele team op één lijn houden.

Laat agenten het repetitieve werk doen

Door repetitieve taken te automatiseren, de juiste informatie op het juiste moment naar voren te brengen en iedereen op één lijn te houden, maken ClickUp Agents energie vrij voor creatief, strategisch en impactvol werk.

Hoe ClickUp Agents specifiek het projectmanagement verbeteren:

Automatiseer het opzetten van projecten: maak projectplannen, verdeel deliverables en wijs eigenaren toe op basis van uw werkstroom.

Houd projecten op gang: houd de voortgang van taken bij, markeer belemmeringen en stuur herinneringen om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Centraliseer communicatie: beantwoord projectgerelateerde vragen, vat updates samen en plaats rapporten in kanalen of threads, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Pas het aan uw proces aan: pas agents aan zodat ze worden geactiveerd bij belangrijke projectgebeurtenissen, zoals het aanmaken van taken, wijzigingen in de status of naderende deadlines, zodat uw werkstroom altijd geoptimaliseerd is.

Daarnaast zijn er vooraf gebouwde agents zoals Weekly Report, Daily Report, Team StandUp en Answers Agents, die updates, voortgangsoverzichten en directe vragen en antwoorden in projectkanalen afhandelen met minimale installaties.

Gebruik de AI-agent van ClickUp om terugkerende taken te automatiseren.

Voor meer aangepaste behoeften kunt u met Custom Agents specifieke triggers, acties en kennisbronnen definiëren die aansluiten bij uw unieke werkstroom.

💡 Pro-tip: Projectmanagers brengen uren door in vergaderingen, waar ze updates, beslissingen en follow-ups voor meerdere projecten moeten combineren. De ClickUp AI Notetaker legt automatisch vergaderverslagen vast, vat de belangrijkste punten samen en haalt actiepunten eruit. Op deze manier kunnen projectmanagers discussies direct omzetten in taken. Ontvang automatische samenvattingen of overzichten van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker.

Til uw taakbeheer naar een hoger niveau

ClickUp-taak helpt u grote ideeën op te splitsen in kleinere, uitvoerbare stappen met deadlines, toegewezen personen, prioriteiten en aangepaste velden die uw unieke werkstroom weerspiegelen.

Maak uw eerste taak aan in ClickUp Maak ClickUp-taken met toegewezen personen en prioriteiten voor efficiënt projectmanagement.

Als u bijvoorbeeld een strategie voor de lancering van een product hebt opgesteld, kunt u afzonderlijke taken aanmaken voor de tekst van de landingspagina, advertenties, e-mailcampagnes en beoordelingen door belanghebbenden. Elke taak kan worden toegewezen aan het juiste teamlid, voorzien van een duidelijke deadline en gekoppeld aan gerelateerde middelen binnen de taakbeheersoftware.

Om alles overzichtelijk te houden, kunt u deze taken visualiseren met behulp van ClickUp-weergaven, zoals lijsten, Kanban-borden, kalenders, gantt-grafieken, en meer.

⚙️ Bonus: Vergelijk ClickUp en ChatGPT om te zien hoe gestructureerd projectmanagement en flexibele AI-assistentie samengaan voor snellere, slimmere werkstroomen.

Wilt u tijd besparen op repetitieve handelingen? Met automatisering in ClickUp kunt u 'als dit, dan dat'-triggers, voorwaarden en acties instellen die automatisch worden uitgevoerd.

Elimineer repetitief werk met ClickUp-automatiseringen

Wanneer bijvoorbeeld de status van een taak verandert in 'In beoordeling', wijst ClickUp deze automatisch toe aan uw QA-manager, stelt een deadline in voor twee dagen later en plaatst een opmerking waarin deze persoon wordt getagd.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Dashboards krijgt u een realtime controlecentrum om doelen, werklasten van teams, deadlines en de status van projecten bij te houden. Pas kaarten aan om de voortgang van taken, snelheid van Sprints of achterstallige items te volgen, zodat u altijd op de hoogte bent van de werkelijke resultaten.

Maak, werk samen en voer bewerkingen uit in Docs

Zodra uw ideeën en projecttijdlijnen klaar zijn, kunt u ClickUp Docs gebruiken om gedetailleerde output, notities van vergaderingen, briefings en SOP's op te slaan. U kunt in realtime samen met uw team bewerken, opmerkingen achterlaten, taken rechtstreeks in uw document insluiten en alles gekoppeld houden aan uw projectwerkstroom.

Organiseer uw interne kennis met ClickUp Documents

Als u een campagnebriefing, productupdate of interne procesdocumenten opstelt, helpt het schrijfvermogen van Brain u tijd te besparen en uw boodschap aan te scherpen. Typ gewoon een ruwe gedachte uit en vraag de AI om deze te herschrijven, uit te breiden of samen te vatten.

Ga naar ClickUp Brain's AI Writer voor gepolijste content

Stel dat u een aankondiging van een driemaandelijkse roadmap voorbereidt. U kunt beginnen met een lijst met opsommingstekens voor updates en vervolgens de AI vragen om deze om te zetten in een duidelijke, professionele boodschap, met de juiste toon en structuur voor uw publiek.

Integreer ClickUp met uw bestaande tech stack

Met integraties voor platforms zoals Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab en apps voor tijdsregistratie kunt u met ClickUp bijlagen toevoegen, taken synchroniseren, ontwerpen insluiten en problemen beheren, allemaal zonder uw projecthub te verlaten.

Synchroniseer uw volledige tech stack met ClickUp-integraties

Voor projectmanagers betekenen deze integraties realtime zichtbaarheid en controle over elk aspect van een project.

Stel je bijvoorbeeld een productlanceringsproject voor waarbij je marketing-, ontwerp- en ontwikkelingsteams allemaal met verschillende tools werken. Met ClickUp-integraties kan je ontwerper Figma-prototypes rechtstreeks in ClickUp-taken insluiten, zodat marketeers en ontwikkelaars deze kunnen bekijken en becommentariëren zonder de werkruimte te verlaten. Tegelijkertijd kunt u taken synchroniseren met Jira, zodat alle updates van het ontwikkelingsteam direct worden weergegeven in ClickUp.

Deze uniforme aanpak houdt alle projectmiddelen, feedback en rapportages over de voortgang op één plek bij, waardoor projecten efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Van projectplanning tot uitvoering met ClickUp

ChatGPT-projecten zijn een geweldig startpunt voor het bedenken van ideeën, creatieve briefings, het organiseren van onderzoek en gezamenlijke planning met AI. Maar om die gedachten om te zetten in gestructureerde ideeën, heb je ClickUp nodig.

Met AI-aangedreven taakbeheer, realtime dashboards, collaboratieve documenten en aanpasbare werkstroom helpt het platform u om vooruit te lopen op de planning.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅