Free sjablonen voor grafische ontwerpoffertes om meer clients binnen te halen

Heb je een uitstekend idee, maar weet je niet hoe je er een succesvol voorstel van kunt maken?

U heeft maar een paar seconden om de aandacht van een client te trekken, dus uw offerte moet vanaf het begin duidelijk, gestructureerd en overtuigend zijn. Deze moet de omvang van het project, de planning, de te leveren prestaties en de prijs bevatten. Beschouw uw offerte als een marketinginstrument: het is uw kans om uw waarde te laten zien en de client te overtuigen om voor u te kiezen in plaats van voor uw concurrenten.

Bekijk de beste sjablonen voor grafische ontwerpoffertes waarmee u uw diensten duidelijk en vol vertrouwen kunt presenteren.

*wat zijn sjablonen voor grafische ontwerpoffertes?

Sjablonen voor grafische ontwerpoffertes zijn vooraf opgemaakte documenten waarmee u uw diensten, projectinzicht, prijzen en tijdlijnen op een duidelijke, professionele manier aan potentiële clients kunt presenteren.

Dit zijn de standaardelementen van een sjabloon voor een projectvoorstel:

voorpagina:* Projecttitel, naam van de client en ontwerper, logo en datum van verzenden

Inleiding: Korte beschrijving van uw bureau en uw visie

projectoverzicht:* Samenvatting van de eisen van de client en het doel van het project

werk:* Gedetailleerd overzicht van uw diensten en successtatistieken om het resultaat te meten

Tijdlijn: Projectmijlpalen, leveringsdata en geschatte duur van het project

Prijsstructuur: Duidelijke uitsplitsing van de kostenstructuur en betalingsstructuur

werksteekproeven:* Plakwerk dat aansluit bij de behoeften van de client

algemene voorwaarden:* Bepaal de revisielimieten, eigendom, annuleringsvoorwaarden en andere sleutelvoorwaarden

CTA: Volgende stappen en contactgegevens

Handtekening: Ruimte voor zowel u als de client om het voorstel te ondertekenen en goed te keuren

wat maakt een goede sjabloon voor grafische ontwerpoffertes?*

Een goede sjabloon voor grafische ontwerpoffertes dient als leidraad om ideeën te pitchen, ervaring te laten zien en duidelijke verwachtingen te scheppen. Let bij de selectie van een sjabloon dus op de volgende aspecten:

Structuur en duidelijkheid: Gebruik duidelijk gedefinieerde secties en layouts zodat clients gemakkelijk door uw offerte kunnen navigeren

Visuele aantrekkingskracht: kies een sjabloon met consistente typografie en ruimte voor een professionele uitstraling van uw offerte

Aanpasbaar: Kies sjablonen die u kunt aanpassen aan uw merk en projectbehoeften. Dit zorgt voor meer geloofwaardigheid en versterkt uw merkidentiteit

Interactieve elementen: Een sjabloon voor grafische ontwerpoffertes moet interactieve elementen bevatten, zoals vervolgkeuzemenu's, zodat uw offerte opvalt

Uitgebreide structuur: Kies een sjabloon met uitgebreide elementen, waaronder een inleiding, getuigenissen, projectvereisten, een tijdlijn en meer. Zo kunt u volledige informatie overbrengen voor weloverwogen besluitvorming

Sjabloon voor grafische ontwerpoffertes in één oogopslag

Free sjablonen voor grafische ontwerpoffertes om te pitchen als een professional

Klaar om het aanmaken van grafische ontwerpoffertes naadloos te laten verlopen? Hier is een lijst met de beste sjablonen voor grafische ontwerpoffertes om u te helpen bij het aanmaken van aantrekkelijke en professionele offertes:

clickUp-sjabloon voor projectvoorstellen*

Gratis sjabloon downloaden Organiseer ideeën, maak een checklist en werk samen met belanghebbenden met de ClickUp-sjabloon voor projectvoorstellen

Een uitgebreide en professionele offerte is de sleutel om een project goedgekeurd te krijgen. Met de ClickUp-sjabloon voor projectoffertes kunt u ideeën en belangrijke details overzichtelijk ordenen.

Met de sjabloon kunt u de projectdoelstellingen en resultaten benadrukken en de relatie tussen projecttaken, teamleden en belanghebbenden visualiseren, waardoor de samenwerking wordt verbeterd.

Of u nu een voorstel voor het management voorbereidt of een uitgebreid projectvoorstel wilt opstellen, de sjabloon biedt een gezamenlijk Whiteboard om informatie te ordenen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Bewerk, markeer of voeg informatie toe met vormen en plakantekeningen

Stroomlijn uw ontwerpproces met ingebouwde taak bijhouden, gestructureerde fasen en eenvoudige samenwerking

Versterk de impact door afbeeldingen toe te voegen om de content te ondersteunen

Koppel gekoppelde bronnen en voeg extra informatie toe met website-kaarten en tekstvakken

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die offerte-informatie willen overbrengen en de veiligheid van een project willen garanderen.

💡 Pro-tip: Heb je te maken met ongeorganiseerd werk? Gebruik ClickUp Docs om documenten aan taken te koppelen en zo de samenwerking en productiviteit te behouden. Zo werkt het: Maak alle documenten of wiki's die voldoen aan de vereisten voor grafische ontwerpoffertes

Wijs opmerkingen en actiepunten toe en maak traceerbare taken voor eenvoudige samenwerking

Houd alle bronnen georganiseerd

Bescherm uw documenten met deelbare links en beheer toegangsrechten

2. ClickUp-sjabloon voor creatieve bureaus

Gratis sjabloon downloaden Maak een projectdatabase, organiseer Teams en stel deadlines vast met de ClickUp Creative Agency Proposal Sjabloon

Beheert u meerdere offertes zonder abonnement? Dat is chaotisch multitasken met extra stress. Met het ClickUp Creative Agency Proposal sjabloon kunt u offertes sorteren en beheren zonder extra chaos.

Voor elk project krijgt u een snel overzicht van de goedkeuringsstatus, revisies, leverende teams, projectdoelstellingen en opportuniteitskosten. Zo kunt u het offertebeheerproces optimaliseren en snel reageren op verzoeken van clients.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Voeg een link naar uw pitchdeck toe, zodat belanghebbenden de weergave van het voorstel gemakkelijk kunnen bekijken

Markeer afhankelijkheden om te bepalen wat er moet gebeuren voordat een nieuwe stap kan worden gestart, zodat het team synchroniseert

Categoriseer het type revisie om prioriteiten te stellen en efficiënt abonnement te nemen

Illustreer uw punten met behulp van afbeeldingen, grafieken en illustraties

🔑 Ideaal voor: Marketingprofessionals, ontwerpbureaus en freelance ontwerpers die meerdere offertes voor clients willen beheren en organiseren.

3. ClickUp-sjabloon voor offerteaanvraag

Gratis sjabloon downloaden Houd RFP-data en deadlines bij, organiseer informatie en stroomlijn de communicatie met de ClickUp-sjabloon voor offerteaanvragen

Met de ClickUp-sjabloon voor offerteaanvragen blijft u georganiseerd, op schema en responsief. U kunt de deadline en de gunningsdatum in een lijst vermelden, zodat de verschillende fasen van het proces op tijd worden voltooid.

Bovendien weet u dankzij aangepaste projectfasen, zoals planning, ontwerp, verdeling, beoordeling en toekenning, altijd in welke fase van het offerteproces u zich bevindt. Met de ingebouwde visualisaties kunt u bovendien alles bijhouden en voor rapportage, zodat u altijd op de hoogte blijft van de projecten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Maak checklists voor elke fase van het offerteproces, zodat geen enkele stap of belangrijk detail wordt overgeslagen

Houd het toegewezen budget voor elke stap en het voltooide proces in de gaten

Voeg relevante bijlagen toe en sla ze op één plek op, zodat u ze gemakkelijk kunt openen, raadplegen en delen

Maak een lijst van het offerteproces en markeer afhankelijkheden, zodat u de selectie van de beste offerte kunt stroomlijnen

🔑 Ideaal voor: Inkoopteams en kleine Business die het offerteproces voor aankomende projecten willen organiseren.

4. ClickUp-sjabloon voor commerciële offertes

Gratis sjabloon downloaden Maak aantrekkelijke offertes, organiseer elementen en geef een duidelijk overzicht met de ClickUp-sjabloon voor commerciële offertes

Wilt u de droombaan binnenhalen? Begin dan met een overtuigend voorstel. De ClickUp-sjabloon voor commerciële voorstellen helpt u daarbij. Het biedt een overzichtelijke indeling om bedrijfsinformatie te verstrekken en een lijst van clients met wie u hebt gewerkt.

Bovendien kunt u met de sjabloon sleutel details zoals de omvang van het project, de tijdlijn, de budgetverdeling en de te leveren resultaten opnemen, zodat de client een beter overzicht krijgt. Dit bespaart tijd, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Presenteer de problemen, gegevens om een gevoel van urgentie te creëren en de onderliggende oorzaken

Ondersteunen de details en verbeter het voorstel met afbeeldingen en grafieken

Geef voltooide informatie over uw diensten, ondersteund door winstprognoses en projectieve resultaten

Zorg voor duidelijkheid door alle voorwaarden, betalingsmethoden en vertrouwelijkheidsinformatie in het contractgedeelte te vermelden

🔑Ideaal voor: Freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die op een aantrekkelijke manier potentiële clients willen bereiken.

5. ClickUp-sjabloon voor projectbeschrijving

Gratis sjabloon downloaden Stel doelen, organiseer middelen en creëer een krachtig verhaal met de ClickUp-sjabloon voor projectverhalen

Een boeiend en uitgebreid verhaal vormt de fase voor een succesvol projectvoorstel. De ClickUp-sjabloon voor projectbeschrijvingen helpt uw team op één lijn te houden en uw visie scherp te houden.

Het biedt een gestructureerd format om het hoe en waarom van het project te schetsen, met grafieken, diagrammen en visuals om het verhaal boeiender en uitgebreider te maken. Bovendien helpt de sjabloon u om alle informatie op één plek te organiseren, of het nu gaat om de lancering van een nieuw product of het verbeteren van bestaande producten, waardoor een efficiënte samenwerking wordt gegarandeerd.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Communiceer de doelen en resultaten met een duidelijke beschrijving en motivering

Maak een project-tijdlijn om het project op schema te houden

Geef een overzicht van de kosten voor elke output

Voeg foto's toe om uw team voor te stellen en hun expertisegebieden te vermelden

🔑 Ideaal voor: Projectteams, freelance ontwerpers, ontwerpbureaus en kleine bedrijven die projectdoelen en oplossingen willen documenteren.

Dit is wat Matt Brunt, grafisch ontwerper bij Creative Element, vindt van het gebruik van ClickUp:

*Met name de subtaakfunctie en de mogelijkheid om projectafhankelijkheid te definiëren zijn voor ons een echte gamechanger geweest, omdat we vaak aan projecten werken met meerdere componenten, waar vaak verschillende leden van ons team (of die van onze client) bij betrokken zijn. Daarnaast is de startpagina, die een uitgebreid project Outlook biedt, erg handig geweest om onnodige vertragingen in de communicatie of productie te voorkomen

*Met name de subtaakfunctie en de mogelijkheid om projectafhankelijkheid te definiëren zijn voor ons een echte gamechanger geweest, omdat we vaak aan projecten werken met meerdere componenten, waar vaak verschillende leden van ons team (of die van onze client) bij betrokken zijn. Daarnaast is de startpagina, die een uitgebreid project Outlook biedt, erg handig geweest om onnodige vertragingen in de communicatie of productie te voorkomen

🎨 Wilt u zien hoe ontwerpteams ClickUp in de praktijk gebruiken? Deze korte video laat zien hoe u creatieve werkstroom organiseert, een bibliotheek met assets opbouwt en elke fase van een ontwerpproject stroomlijnt, van begin tot eind.

6. ClickUp-sjabloon voor contractbeheer

Gratis sjabloon downloaden Blijf bij elke fase van uw contracten en beheer belangrijke documenten met de ClickUp-sjabloon voor contractbeheer

Contracten beheren betekent niet dat u te maken krijgt met chaos en verspreide informatie. De ClickUp-sjabloon voor contractbeheer biedt een gestructureerd hub met ruimte om documenten op te slaan, werkstroom te beheren en tijdlijnen bij te houden.

De sjabloon toont geschatte tijdlijnen en voortgang, waardoor u elke fase in één oogopslag kunt bijhouden. Om de fase van elk concept gemakkelijk te volgen, kunt u instellingen gebruiken zoals In uitvoering, Eerste concept, Ter beoordeling en Definitief concept.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Krijg een overzicht van alle deadlines binnen een aangepaste periode, zodat u deze snel kunt bijhouden en aanpassen

Volg de voortgang met een ingebouwde meter die automatisch wordt bijgewerkt wanneer taken zijn voltooid

Organiseer en beheer alle documenten in de Docs-weergave

Bespreek en werk samen met uw team in het discussiegedeelte

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die relevante documenten voor verschillende contracten willen beheren.

💡 Pro-tip: AI-aangedreven tools zoals ClickUp Brain stroomlijnen het proces van het opstellen van offertes en het beheren van client-projecten. Zo werkt het: Krijg antwoorden uit documenten, taken en projecten zonder handmatig te zoeken

Automatiseer repetitieve taken om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen

Zorg voor een consistente werkstroom in het grafisch ontwerpvoorstel met AI-aangedreven suggesties Stroomlijn het proces van het opstellen van offertes en het beheren van client-projecten met ClickUp Brain

7. ClickUp grafisch ontwerpsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer bestanden en tijdsinschattingen en visualiseer taken met de ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerp

Hoeveel rommelige bestanden hebt u met namen als project één, definitief bestand, project één definitief bestand twee, enzovoort? De wirwar van mappen en bestanden voor elke client leidt tot inefficiënte processen en chaos. Het ClickUp-grafische sjabloon brengt structuur in de chaos, met alle tools en functies om u creatief georganiseerd te houden.

Deze sjabloon is perfect voor freelance ontwerpers of kleine teams die een eenvoudige, no-nonsense installatie willen voor het beheren van ontwerpprojecten. Deel taken op basis van de beoordelingsstatus (intern/client/in behandeling), centraliseer briefings en links en houd revisies bij in een gestructureerde ontwerpproces.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Organiseer de link naar de briefing, de link naar het ontwerp en de link naar de tekst op één plek

Verdeel taken in duidelijke fases om het proces gestructureerd en beheersbaar te houden

Houd revisies per projectfase bij om ervoor te zorgen dat feedback soepel wordt geïmplementeerd

Maak een lijst van alle afhankelijkheden voor de taak, zodat u weet wat er eerst moet worden voltooid

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die het grafische ontwerpproces en de documenten willen organiseren.

8. ClickUp Geavanceerde sjabloon voor grafisch ontwerp

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de werkstroom van begin tot voltooien met het geavanceerde sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Voor werkstroom van bureaus of samenwerking tussen meerdere ontwerpers worden de geavanceerde sjablonen voor grafisch ontwerp van ClickUp gebruikt voor automatisering, het sorteren van bestandstypen (PNG, PSD, enz.) en het bekijken van assets in bordweergave. Dit is ideaal wanneer u complexe merkproducten moet afleveren, meerdere formaten moet beheren en crossfunctioneel werkt.

Met deze grafische ontwerpsjabloon kunt u creatieve ontwerpen en afbeeldingen als bijlage toevoegen, zodat deze in de bordweergave worden weergegeven en u ze gemakkelijk kunt bijhouden. U kunt gerelateerde taken in de checklist vermelden, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Bovendien kunt u relevante bestanden uploaden, zodat alle informatie voor elke taak op één plek wordt bewaard.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Visualiseer het proces van idee tot definitief ontwerp met behulp van stroomdiagrammen en connectoren

Categoriseer de taken met bestandstypen PNG, PSD, RG, JPEG en GIF

Voeg opmerkingen toe ter referentie naast de taken

Lijst alle informatie over merkkleuren en huisstijl om consistentie te behouden

🔑 Ideaal voor: Freelance grafisch ontwerpers en ontwerpbureaus die projectdetails willen organiseren voor consistente grafische ontwerpen.

💡 Pro-tip: Wilt u beter samenwerken en efficiënter ontwerpen? Gebruik ClickUp Designs om het ontwerpproces te beheren. Zo werkt het: Gebruik AI om ontwerppersonages, componenten, gebruikerservaringen, creatieve briefings en meer te genereren

Organiseer ontwerpen en stel prioriteiten, zodat u niets mist

Visualiseer de werklast van uw team voor eenvoudige planning

Verbeter de samenwerking en stroomlijn feedback

9. ClickUp-sjabloon voor ontwerpideeën

Gratis sjabloon downloaden Brainstorm ideeën, organiseer en prioriteer ze en houd de voortgang bij met het ClickUp-sjabloon voor ontwerpideeën

De ClickUp-sjabloon voor ontwerpideeën biedt het juiste kader om uw ideeën tot leven te brengen. Het biedt een gestructureerde aanpak voor brainstormen met uw team en het bepalen van het abonnement voor de toekomst, vergelijkbaar met hoe een ideeënbord helpt om gedachten op één plek vast te leggen en te ordenen voordat ze worden omgezet in uitvoerbare stappen.

Met automatisering zorgt u ervoor dat het team op schema blijft. Bovendien maakt de Whiteboard-weergave het eenvoudig om knelpunten te identificeren en een oplossing te vinden. Met de sjabloon kunt u de ideeën categoriseren op basis van de eigenaar, waardoor het bijhouden eenvoudig wordt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Toon het projectteam, samen met hun foto's

Gebruik plakantekeningen om procesgerichte, productgerichte en mensgerichte ideeën op een lijst te zetten

Houd het team op koers met automatisering

Illustreer ideeën en processen efficiënt met mindmaps, verbindingslijnen en vormen

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers, grafische ontwerpteams en ontwerpbureaus die ideeën willen bedenken en ordenen.

10. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbriefing

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer het project en definieer de omvang en aanpak met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpopdrachten

Versnipperde doelen, onduidelijke doelen en gemiste deadlines? Dat is wat een rommelige start van een project oplevert.

De ClickUp Design Brief sjabloon is ideaal om met uw client op dezelfde pagina te komen en helpt u bij het definiëren van merkdoelen, visie en target in een documentformat. Stel tijdlijnen vast, wijs taken toe en voeg bijlagen toe om de vroege planning te stroomlijnen.

Met deze sjabloon kunt u ook controleren of een taak alleen het interne team, alleen de client of beide betreft. U kunt ook meetbare objecten instellen, wat het bijhouden eenvoudig maakt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Lijst de visie, merkgegevens en doel van de client voor een effectief abonnement

Bepaal de projectroadmap en creatieve richting om de projectwerkstroom te leiden

Voeg relevante informatie zoals target, referenties en aantekeningen voor referentie toe op één plek

Verdeel de taken in verschillende fasen, zoals focus en visie, target, doel, merk en creatieve richting, voor een effectief abonnement

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die het ontwerpproces en ideeën willen beheren.

11. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbriefing op Whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Schets doel, visualiseer het ontwerpproces en identificeer optimalisatiemogelijkheden met de ClickUp Design Brief Whiteboard sjabloon

Deze ClickUp Design Brief Whiteboard Template is ideaal om met uw client op één lijn te komen. Het biedt een collaboratief Whiteboard en helpt bij het definiëren van merkdoelen, visie en target in een documentformat. Net als de beste whiteboardsoftwaretools ondersteunt het visuele samenwerking door teams in staat te stellen tijdlijnen vast te stellen, taken toe te wijzen en bijlagen toe te voegen om de vroege planning te stroomlijnen. Met behulp van plaknotities en vormen kunt u de informatie in verschillende secties ordenen, zodat u deze snel kunt raadplegen. U kunt ook pictogrammen en afbeeldingen toevoegen om de sleutelelementen te ondersteunen en te ordenen.

De sjabloon helpt ook bij het identificeren van optimalisatiemogelijkheden om de werkstroom te verbeteren. Bovendien kunt u met de Whiteboard-weergave samenwerken met uw teams en ideeën delen voor een efficiënt beheer.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Geef een overzicht van het project en richtlijnen om duidelijkheid te behouden

Maak een lijst van clientverzoeken, merkhoogtepunten en target voor weloverwogen ideeën

Voeg marketingrichtlijnen en -object toe voor een effectieve implementatie en bijhouden

Voeg referenties toe om de informatie te onderbouwen en uw geloofwaardigheid te vergroten

🔑 Ideaal voor: Grafisch ontwerpers en ontwerpbureaus die de projectdetails van elke client in een gestructureerde werkstroom willen organiseren.

💡Pro-tip: Wilt u ideeën omzetten in gezamenlijke acties? Gebruik ClickUp Whiteboard om ideeën efficiënter uit te voeren. Zo stroomlijnt het het ontwerpofferteproces: Koppel documenten, taken en chats aan elkaar om ideeën overzichtelijk te houden

Coördineer met uw team en zet ideeën om in acties

Gebruik chatten en vormen om uw visie vorm te geven

12. ClickUp-sjabloon voor portfolio

Gratis sjabloon downloaden Organiseer projecten, voeg sleutel details toe en deel voortgang updates met de ClickUp Design Portfolio sjabloon

Een portfolio is uw gouden ticket om de aandacht van clients te trekken, en de ClickUp Design Portfolio sjabloon biedt het perfecte kader om er een te maken. Hiermee kunt u bijhouden welke ontwerpen zijn goedgekeurd en welke moeten worden herzien, zodat u verschillende projecten efficiënt kunt beheren.

Deze sjabloon vereenvoudigt het beheer van meerdere projecten en clients door ontwerpdetails, taken, deadlines, prioriteiten en categorieën op één plek te bewaren. Het maakt het delen van updates met clients eenvoudig, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Maak categorieën zoals merkidentiteit, webapp, mobiele app, website en meer voor een eenvoudige organisatie

Schets het ontwerpproces met ontwerpfasen zoals in behandeling, concept, ontwerp, prototype en oplevering

Upload de bestanden voor de uiteindelijke output samen met de project-Taak, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Bewaar projectdocumenten voor briefings, doel, strategieën en succes-statistieken om verwarring te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en grafische ontwerpbureaus die hun projecten willen organiseren en beheren.

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de benodigde informatie te vinden terwijl ze schakelen tussen e-mails, chats, aantekeningen, projectmanagementtools en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als alles-in-één app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare ClickUp-werkruimte, zodat alles precies staat waar u het nodig hebt.

13. ClickUp-ontwerpbord-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer het ontwerpproces, visualiseer ideeën en creëer samenwerkingswerkruimtes met de ClickUp Design Board-sjabloon

Het nauwlettend volgen van het ontwerpproces hoeft nooit een uitdaging te zijn. Met het ClickUp Design Board sjabloon kunt u alles overzichtelijk organiseren, zodat u elk element nauwkeurig kunt volgen, van abonnement tot lancering.

De ontwerptijdlijn biedt een overzicht van de taken die u binnen een aangepast tijdsbestek moet voltooien. U kunt ook snel aanpassingen doorvoeren om de projecten op schema te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Schrijf opmerkingen en revisie-aantekeningen die u snel kunt raadplegen wanneer dat nodig is

Creëer ontwerpfasen op basis van de ontwerpfase en categoriseer taken voor eenvoudige planning en bijhouden

Markeer alle afhankelijkheden bij elke Taak om de deadline te schatten en de werkstroom te abonneren

Voeg de ontwerplink toe aan de taak om verspreide bestanden te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Freelance grafisch ontwerpers en ontwerpbureaus die ontwerpprojecten willen beheren, organiseren en monitoren.

14. ClickUp Wireframing Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer layouts en werk samen met het team met de ClickUp Wireframing Whiteboard-sjabloon

Met de ClickUp Wireframing Whiteboard Template wordt het ontwerpen van een visuele blauwdruk voor een website eenvoudig en intuïtief. De whiteboardweergave van de sjabloon helpt u elke stap te schetsen om het ontwerpproces te stroomlijnen.

Dankzij de overzichtelijke whiteboardlayout kan uw team brainstormen en samenwerken, zodat geen enkel belangrijk detail of idee wordt gemist. Bovendien, met de verschillende vormen, biedt het sjabloon u de mogelijkheid om een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke werkstroom te creëren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Visualiseer het proces met behulp van connectoren om elke stap duidelijk in kaart te brengen

Ondersteun de besluitvorming met extra referenties of punten met plakantekeningen

Illustreer stappen en acties met verschillende pictogrammen

Voeg afbeeldingen toe als referentie of om de werkstroom te ondersteunen

🔑Ideaal voor: Ontwerpteams en freelance ontwerpers die op zoek zijn naar een samenwerkingstool om projectideeën te brainstormen.

15. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling

Gratis sjabloon downloaden Organiseer ideeën, deel feedback en werk samen met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling

U moet het prototype testen voordat u het eindproduct lanceert om eventuele tekortkomingen op te sporen. Met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling kunt u problemen documenteren, oplossingen vinden en het ontwerpproces verfijnen.

De sjabloon biedt een consistent proces voor het evalueren en goedkeuren van ontwerpen en het bijhouden van de juiste documentatie voor elk product. Bovendien kunt u alle relevante informatie, bijdragers, eigenaren, concepten, taaklinks en meer toevoegen voor een voltooien overzicht.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Documenteer de problemen samen met de meetgegevens om ze bij te houden

Ontwikkel een voltooid testabonnement voor het ontwerp, inclusief mock-up, scenario, bekende feiten en punten om te identificeren

Geef een overzicht van specifieke ontwerpvereisten en ideeën om hieraan tegemoet te komen

Stel een implementatieplan op in het formulier met sleutel details zoals datum, type abonnement, target, aantekeningen en actiepunten

🔑 Ideaal voor: Grafische ontwerpteams die het productprototype willen testen en verbeteren voordat het definitief wordt gelanceerd.

16. Sjabloon voor freelance grafisch ontwerpvoorstellen van PandaDoc

via PandaDoc

Het grafisch ontwerpvoorstel dat u verstuurt, geeft de client een overzicht van de kwaliteit van uw diensten, dus het moet perfect zijn. De sjabloon voor grafisch ontwerpvoorstellen voor freelancers van PandaDoc biedt een overzichtelijke indeling waarin alle essentiële details worden benadrukt.

Met een speciaal gedeelte helpt de sjabloon u een voltooien overzicht te geven van eerdere projecten en waarom u geschikt bent voor het project van de client.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Stel uw team voor en geef een duidelijk overzicht van het voorstel

Bouw geloofwaardigheid op door referenties, getuigenissen en geselecteerde werken te benadrukken

Maak een overzicht van hoe u het project gaat uitvoeren en de prijsstructuur

Begeleid de client door de volgende stappen met een sterke CTA

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en kleine grafische ontwerpbureaus die clients willen benaderen en binnenhalen.

17. Sjabloon voor grafisch ontwerpvoorstel door Proposify

via Proposify

Het pitchen van clients verloopt overzichtelijker met de sjabloon voor grafische ontwerpoffertes van Proposify.

De sjabloon bevat speciale ruimtes voor een uitgebreid overzicht van uw diensten en hoe u aan de eisen van de client voldoet. De sjabloon helpt u een professionele en boeiende toon aan te houden in uw projectvoorstellen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Voeg een strakke en professionele omslagafbeelding en brief toe om uw ontwerpvaardigheden te laten zien

Maak een lijst van de doelen, toekomstige resultaten, het proces, de tijdlijn en de kosten van het project

Versterk het vertrouwen met secties als 'waarom wij', 'client testimonials' en 'portfolio'

Gesloten met hoe u verder wilt gaan en voeg een elektronische handtekening toe om het proces te versnellen

🔑 Ideaal voor: grafisch ontwerpers, ontwerpbureaus en agentschappen die hun diensten willen aanbieden

🔍 Wist u dat? Ongeveer 64% van de werknemers doet rapportage dat inefficiënte samenwerking hen minstens 3 uur per week aan productiviteit kost.

18. Sjabloon voor logo-ontwerpvoorstel door Get Cone

via Get Cone

Het logo bepaalt de identiteit van het merk en clients zijn daar erg kieskeurig over. Uw pitch moet laten zien waarom u het beste aansluit bij de eisen van de client.

Met de sjabloon voor logo-ontwerpoffertes van Get Cone kunt u op professionele wijze de sleutel details over uw diensten presenteren. Dankzij de uitgebreide structuur kunt u met deze sjabloon voor freelance ontwerpoffertes elk aspect aangepast presenteren, van uw portfolio tot de betalingsvoorwaarden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Geef een kort overzicht van uw bureau, samen met uw partners en referenties

Voeg een sectie toe over de diensten die u aanbiedt en de prijsstructuur

Maak een lijst van de voorwaarden en de projecttijdlijn om duidelijkheid te scheppen

Toon uw dankbaarheid en geef de contactgegevens van een provider voor eventuele queries

🔑 Ideaal voor: Logo-ontwerpers en ontwerpbureaus die hun diensten aan potentiële klanten willen aanbieden.

🧠 Leuk weetje: Het eerste logo dat werd ontworpen was het wapen, dat later werd gebruikt om gebieden aan te duiden.

19. Ontwerp een pitchdeck-sjabloon door Pitch

via Pitch

Als u een pitchdeck voor een client maakt, moet u alle elementen opnemen die de client ervan overtuigen waarom hij u moet inhuren.

De sjabloon biedt een kader voor het identificeren van het probleem, het presenteren van de oplossing, het introduceren van uw diensten en het geven van achtergrondinformatie over uw merk. Zo weet de client hoe u aansluit bij de doelen van het project.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Voeg creatieve afbeeldingen toe om uw merk in het eerste gedeelte weer te geven

Voeg casestudy's en voorbeelden van werk toe om te laten zien hoe u andere clients hebt geholpen

Lijst contactgegevens en adressen voor moeiteloze communicatie

Maak een gedetailleerde tijdlijn en voeg budgetgegevens toe voor meer duidelijkheid

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers en ontwerpbureaus die op zoek zijn naar een uitgebreid format om hun diensten aan te bieden.

20. Sjabloon voor webontwerpofferte door Proposable

via Proposable

Wilt u dat uw offerte opvalt? De sjabloon voor webontwerpoffertes van Proposable kan u daarbij helpen.

Dankzij het aanpasbare format kunt u uw offertes voor verschillende clients met slechts een paar klikken bewerken. Voeg handtekeningen en tekstvelden toe om de client door de volgende stappen te leiden. Met optionele regeleitem, hoeveelheden en meer behoudt u een verzorgd en overzichtelijk format.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Voeg video's en rich media toe om de presentatie aantrekkelijker te maken

Organiseer producten en diensten in een catalogus zodat u ze snel kunt terugvinden

Maak een melding van teamleden of wijs eigendom opnieuw toe voor een efficiënte samenwerking

Krijg gedetailleerde analyses om de interactietrend van elke ontvanger bij te houden

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers, ontwerpbureaus en Business die een unieke en creatieve offerte willen maken

21. Sjabloon voor grafisch ontwerpvoorstel door Qwilr

via QWilr

Met de grafische ontwerpsjabloon van Qwilr is het heel eenvoudig om de aandacht van clients te trekken.

Door storytelling te integreren, helpt de sjabloon u om indrukwekkende en creatieve offertes te maken die zijn afgestemd op het project en de ontwerpbehoeften van de client. Hiermee kunt u uw USP's en artistieke visie benadrukken om klanten te winnen en succes te boeken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Voeg interactieve elementen toe om uw offerte er professioneel uit te laten zien en te laten opvallen

Personaliseer uw pitch met de uitdagingen, doelen, prioriteiten en huidige evaluatie

Maak verbinding met uw CRM om binnen enkele minuten pitchdecks en offertes te maken

Toon de resultaten voor eerdere clients in de ontwerpbranche en geef de definitieve CTA om het voorstel te accepteren

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers, ontwerpbureaus en Business die op zoek zijn naar een professioneel en interactief format om hun diensten aan te bieden.

verhoog het succes van grafische ontwerpoffertes met ClickUp*

Het opstellen van aantrekkelijke offertes waarmee u clients binnenhaalt, lijkt misschien verwarrend en complex, maar met de juiste sjabloon kunt u offertes maken die opvallen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, maakt het eenvoudig om offertes te maken die uw merkidentiteit weerspiegelen en aansluiten bij de wensen van uw clients. Of u nu alleen werkt als freelancer of in een team bij een ontwerpbureau, ClickUp helpt u bij het maken van aantrekkelijke offertes, het bijhouden van het succes van projecten en het beheren van uw portfolio – allemaal op één plek.

Voorkom dat onvolledige offertes deals in de weg staan. Meld u vandaag nog gratis aan om met ClickUp een duidelijke, heldere en onmogelijk te negeren pitch te leveren! 🚀