Hoe voert u een UX-audit uit om de gebruikerservaring te verbeteren?

Verlaten te veel gebruikers uw site of uw app?

De meeste mensen worstelen niet langer met verwarrende layouts of trage pagina's – ze gaan gewoon weg. Dit maakt usability-testen niet alleen een 'nice-to-have', maar een overlevingsstrategie.

Een User Experience (UX)-audit werkt als een röntgenfoto voor uw digitale product en laat precies zien waar gebruikers problemen ondervinden. Door elk contactmoment te analyseren, kunt u problemen oplossen voordat ze u conversies kosten.

Met een UX -auditlogboek kunt u deze sleutelinzichten bijhouden, oplossingen documenteren en gefocust blijven op het verbeteren van wat echt belangrijk is.

Hoe voert u een UX-audit uit die verder gaat dan het aanvinken van vakjes en die de gebruikerservaring daadwerkelijk verbetert? Laten we het ontdekken!

Wat is een gebruikerservaring-audit?

Een UX-audit onderzoekt hoe echte mensen omgaan met uw website, app of digitaal product. Deze systematische evaluatie kijkt naar alles, van de basisgebruikersinterface tot de vraag of uw ontwerpproces aansluit bij de behoeften van uw klanten

De gebruikers van vandaag hebben torenhoge verwachtingen. Ze zullen snel afhaken bij onhandige interfaces of verwarrende werkstromen, omdat ze weten dat er waarschijnlijk betere, snellere en soepelere alternatieven zijn.

Maar uw UX kan echt het concurrentievoordeel zijn dat u onvervangbaar maakt in een zee van dezelfde producten.

Een UX-audit helpt bedrijven en teams deze voorsprong te behalen door:

Problemen vroegtijdig opsporen: los problemen met de bruikbaarheid op voordat ze uitgroeien tot dure herontwerpen of ondersteuningsnachtmerries

Slimmer kiezen: Baseer uw Baseer uw UX-strategie op solide gegevens in plaats van op vermoedens over wat gebruikers willen

Onderscheid u van concurrenten: creëer ervaringen die gebruikers terug laten komen, terwijl anderen worstelen met basisgebruiksvriendelijkheid

Geld besparen: Verminder dure reparaties en ondersteuningsverzoeken door problemen bij de bron aan te pakken

Vertrouwen opbouwen: Laat klanten zien dat u hun tijd en behoeften waardeert met een gepolijste gebruikerservaring

👀 Wist u dat? De conversieratio van bezoeken naar leads kan meer dan 400% hoger zijn op sites met een superieure gebruikerservaring. ​

Hoe voert u een UX-audit uit: stap voor stap

Klaar om een grondige UX-audit uit te voeren? Hier volgt een duidelijk overzicht van het proces, opgedeeld in praktische stappen.

1. Stel duidelijke doelen en een duidelijk bereik voor de audit vast

Begin met het precies vaststellen wat u met uw UX-audit wilt bereiken. Misschien ziet u hoge bouncepercentages op belangrijke pagina's en wilt u deze verlagen. Of misschien krijgt uw klantenservice steeds dezelfde klachten over de bruikbaarheid en wilt u deze voorgoed oplossen.

Uw doelen kunnen zijn:

Ontdek waarom gebruikers afhaken tijdens het afrekenen

Navigatieproblemen begrijpen

Toegankelijkheidsbarrières identificeren

Meten hoe goed uw site voldoet aan bruikbaarheidseisen via UX-ontwerptools

🎯 Schrijf specifieke, meetbare doelstellingen op. Bijvoorbeeld: 'Het aantal verlaten winkelwagentjes in het volgende kwartaal met 25% verminderen. '

🧠 Leuk weetje: Bruikbaarheidheuristieken zijn een reeks algemene principes of best practices die worden gebruikt om de bruikbaarheid van een gebruikersinterface te evalueren. Ze dienen als richtlijnen om veelvoorkomende bruikbaarheidsproblemen tijdens het ontwerp- en evaluatieproces te helpen identificeren. De bekendste set is de 10 heuristieken voor bruikbaarheid van Jakob Nielsen, waaronder: via uxtigers.com

2. Verzamel bestaande analytische gegevens

Haal gegevens uit productfeedbackonderzoeken en heatmappingtools om te begrijpen hoe gebruikers met uw product omgaan.

Let op:

Meest en minst bezochte pagina's

Veelvoorkomende gebruikerspaden

Exit-pagina's

Tijd besteed aan verschillende secties

Gebruikspatronen van apparaten

Houd al deze bewegende delen eenvoudig bij op één plek met ClickUp voor ontwerpteams.

Brainstorm, chat in realtime en vind samen met uw team ontwerpoplossingen met ClickUp voor ontwerpteams

ClickUp Forms en ClickUp Brain kunnen samenwerken om u te helpen bij het verzamelen, analyseren en activeren van gebruikersinteractiegegevens uit feedback enquêtes en gedragsanalysetools zoals heatmaps. Zo werkt het:

📝 ClickUp-formulieren: contextuele feedback vastleggen

Verzamel UX-feedback en maak deze bruikbaar met behulp van ClickUp-formulieren

Gebruik ClickUp-formulieren om productfeedback rechtstreeks van gebruikers of interne belanghebbenden te verzamelen op een gestructureerde, traceerbare manier.

Kies uit meerdere soorten vragen en antwoorden, van beoordelingsschalen en meerkeuzevragen tot lange tekstvelden. Stel eenvoudig vragen over specifieke UX-problemen, bijvoorbeeld 'Welk gedeelte vond u verwarrend?' (vervolgkeuzelijst met meerdere selecties) of 'Wat had u op deze pagina verwacht?' (open tekstinvoer).

Routeer reacties automatisch naar specifieke ClickUp-taken of mappen op basis van gebruikersinvoer (bijv. UI-bugs, functieverzoeken)

Tag reacties per pagina, apparaat of gebruikerstype om patronen in de loop van de tijd te analyseren

📌 Bijvoorbeeld: u kunt een formulier in uw product insluiten of na afloop van een sessie per e-mail versturen om realtime feedback over specifieke delen van een pagina te verzamelen.

👉🏼 Bekijk deze editie van ClickUpdates om het meeste uit ClickUp-formulieren te halen:

🧠 ClickUp Brain: haal direct inzichten uit gegevens

Analyseer en vat UX-feedback samen zonder uitgebreide cijfermatige analyses, met behulp van Clickup Brain

ClickUp Brain fungeert als uw AI-assistent om trends te analyseren, feedback samen te vatten en bruikbare inzichten uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve input naar boven te halen.

Stel vragen als: "Wat zijn de meest voorkomende klachten van gebruikers over de afrekenpagina?" "Vat de feedback van mobiele gebruikers op de exitpagina samen. "

"Wat zijn de meest voorkomende klachten van gebruikers over de betaalpagina?"

"Feedback van mobiele gebruikers op exit-pagina's samenvatten."

Genereer direct samenvattingen op basis van antwoorden op formulieren of geplakte heatmapgegevens

gerelateerde inzichten te verbinden en naar boven te halen uit taken, opmerkingen en feedback in uw werkruimte Gebruik ClickUp's AI-kennisbeheer omuit taken, opmerkingen en feedback in uw werkruimte

"Wat zijn de meest voorkomende klachten van gebruikers over de betaalpagina?"

"Feedback van mobiele gebruikers op exit-pagina's samenvatten."

Zo sluit dit aan op uw UX-auditstrategie:

Doel Actie Resultaat Gebruik exit-pagina- en gedragsgegevens Tag enquêtereacties op basis van URL/pagina-ID met behulp van ClickUp-formulieren Markeer gebroken werkstromen of kostbare exit points Begrijp de paden van gebruikers (bijv. heatmaps) Vraag gebruikers om hun reis en pijnpunten in formulieren te beschrijven Laat ClickUp Brain patronen en veelvoorkomende navigatiepaden extraheren Ontdek onderbenutte secties Verzamel zelfgerapporteerde beoordelingen van tijdsbesteding en relevantie Gebruik AI om gebieden te identificeren die gebruikers vermijden of verkeerd begrijpen Gebruikspatronen van apparaten Voeg apparaattype toe aan formulieren, segmenteer feedback op basis van mobiel/desktop Specifieke UX-problemen in kaart brengen die verband houden met specifieke platforms Prioriteer oplossingen op systematische wijze Prioriteer feedback op basis van potentiële impact Richt de ontwikkeling op de gebieden met het hoogste rendement en sluit de cirkel met gebruikers

Door ClickUp te gebruiken voor uw UX-audit profiteert u van:

Gecentraliseerde informatie: Organiseer al het UX-auditmateriaal, inclusief analysegegevens en feedback van gebruikers, op één toegankelijke locatie om efficiënt inzichten te verkrijgen

Samenwerkingswhiteboards: Gebruik Gebruik de Whiteboards van ClickUp om werkstromen en trajectkaarten van gebruikers in kaart te brengen, waardoor teams beter kunnen samenwerken en een gedeeld begrip van gebruikerservaringen ontstaat

Aanpasbare dashboards: Maak Maak ClickUp-dashboards die sleutel UX-statistieken visualiseren, zodat teams de voortgang kunnen bijhouden en datagestuurde beslissingen kunnen nemen

Realtime communicatie: Verbeter Verbeter de samenwerking binnen teams met de ingebouwde ClickUp Chat en commentaarfuncties, waarmee u direct kunt discussiëren en feedback kunt geven over UX-problemen

Integratie met ontwerptools: Koppel ClickUp aan Koppel ClickUp aan wireframing- en ontwerpsoftware zoals Figma en InVision om de implementatie van UX-verbeteringen te stroomlijnen

💡 Pro-tip: Tools voor het bijhouden van klikken en het opnemen van sessies kunnen de gegevens van Google Analytics aanvullen met kwalitatieve inzichten in het gedrag van gebruikers.

3. Feedbackkanalen van gebruikers bekijken

Een succesvolle UX-audit draait niet alleen om het verzamelen van gegevens en het implementeren van analyses, maar ook om het luisteren naar echte gebruikers. Uw bestaande feedbackkanalen zijn goudmijnen voor het blootleggen van UX-pijnpunten en het verbeteren van de werkstromen van gebruikers. Hier moet u zoeken:

Tickets voor klantenservice : Waar vragen gebruikers herhaaldelijk hulp bij?

App store reviews : zijn er klachten over navigatie, bugs of een verwarrend ontwerp?

Opmerkingen op sociale media : gebruikers houden zich online niet in – ontdek wat hen frustreert of blij maakt

Enquêtereacties : directe feedback kan hiaten in de bruikbaarheid aan het licht brengen

Gebruikersinterviews : verhalen uit de eerste hand onthullen problemen die u misschien niet opmerkt in analyses

Transcripten van live chats: herken terugkerende problemen in realtime

Door deze kwalitatieve feedback te combineren met een heuristische evaluatie, waarbij u uw product beoordeelt aan de hand van bruikbaarheidsprincipes, kunt u precies vaststellen wat wel en niet werkt.

🤝 Casestudy: hoe ClickUp Canny gebruikte om feedback van gebruikers te prioriteren en te implementeren via canny.io Toen we ClickUp wilden verbeteren, vertrouwden we niet alleen op interne aannames of analytische dashboards, maar wendden we ons rechtstreeks tot onze gebruikers. In 2017 integreerde het team Canny, een tool voor het beheer van gebruikersfeedback, in het ClickUp-platform om suggesties uit Intercom-chats, ondersteuningsmails en verzendingen vanuit de app te centraliseren. Hierdoor kregen gebruikers een zichtbare manier om ideeën te delen, op functies te stemmen en zich gehoord te voelen. 💫 Binnen het eerste jaar hebben meer dan 3.500 gebruikers meer dan 30.000 feedbackberichten gegeven. Maar we zijn niet gestopt bij het verzamelen van suggesties. We hebben er ook actie op ondernomen. Het productteam heeft deze gegevens gebruikt om prioriteiten te stellen voor de ontwikkeling van functies en ontwerpverbeteringen op basis van wat echte gebruikers het meest nodig hadden. Ze hebben zelfs individuele gebruikers benaderd voor meer context of om hen te laten weten dat hun verzoeken waren geïmplementeerd. 🦄 Het resultaat? Snellere iteraties, slimmere prioritering en loyalere gebruikers die zien dat hun mening direct vorm geeft aan het product. Zoals een lid van het team het verwoordde: door Canny en gebruikersfeedback te gebruiken, "was het helemaal niet meer nodig om gebruikers te testen", omdat gebruikers vanaf het begin effectief bij het ontwerpproces werden betrokken.

4. Voer een heuristische evaluatie uit

Gebruiksvriendelijkheid gaat over het opzetten van een tent, het opnieuw aansteken van een kachel om een huis te verwarmen, het uitzoeken van een belastingformulier of het besturen van een onbekende huurauto. Gebruiksvriendelijkheid heeft elke dag invloed op iedereen. Het gaat culturen, leeftijd, geslacht en economische klasse te boven.

Gebruiksvriendelijkheid gaat over het opzetten van een tent, het opnieuw aansteken van een kachel om een huis te verwarmen, het invullen van een belastingformulier of het besturen van een onbekende huurauto. Gebruiksvriendelijkheid heeft invloed op iedereen, elke dag. Het gaat culturen, leeftijd, geslacht en economische klasse te boven.

Een grondige UX-audit omvat ook het beoordelen van het projectmanagement van uw productontwerp aan de hand van vastgestelde bruikbaarheidsprincipes. Dit helpt bij het opsporen van bruikbaarheidsproblemen die de interactie van gebruikers met uw platform verstoren.

De sleutelgebieden voor een UX-beoordeling zijn onder meer:

Navigatie en informatiearchitectuur: Is deze intuïtief of hebben gebruikers moeite om te vinden wat ze zoeken?

Duidelijkheid en leesbaarheid van content: Kunnen gebruikers de informatie snel begrijpen of is deze verwarrend?

Visuele hiërarchie: Controleer aan de hand van Controleer aan de hand van KPI's voor gebruikerservaring of de sleutelelementen gemakkelijk te vinden zijn of dat ze verloren gaan in de rommel

Fouten voorkomen en herstellen: Controleer of uw systeem gebruikers wegleidt van fouten en hen helpt fouten te herstellen

Systeemfeedback: Controleer of bevestigingen, waarschuwingen en berichten duidelijk en tijdig zijn

🧠 Leuk weetje: Gebruikers vormen binnen 50 milliseconden een mening over het ontwerp van een formulier! Dat is alles wat iemand nodig heeft om de visuele aantrekkingskracht van uw site te beoordelen.

5. Voer bruikbaarheidstests uit

Het observeren van echte gebruikers in actie is een van de meest effectieve manieren om een UX-audit uit te voeren.

Door te kijken hoe gebruikers essentiële taken voltooien terwijl ze hardop denken, krijgt u waardevolle UX-onderzoeksinzichten in het gedrag van gebruikers en knelpunten.

Er is een groot verschil tussen een eenvoudig product maken en een product eenvoudig maken.

Er is een groot verschil tussen een eenvoudig product maken en een product eenvoudig maken.

Gebruikstests brengen het volgende aan het licht:

Waar gebruikers vastlopen : Zijn er verwarrende stappen in de werkstroom?

Taken die te lang duren : Welke acties voelen frustrerend traag aan?

Functies die mensen in verwarring brengen : Begrijpen gebruikers niet wat bepaalde knoppen of functies doen?

Verschillen tussen verwacht en werkelijk gedrag: Gedraagt het systeem zich zoals gebruikers verwachten?

📖 Lees ook: Beste software voor enquêteanalyse

6. Documenteer en prioriteer bevindingen

Een succesvolle gebruikerservaring-audit vereist een duidelijke documentatie van alle ontdekte problemen met de bruikbaarheid.

Organiseer de bevindingen in een UX-auditrapport op basis van:

Voor wie is dit bedoeld: Hebben beginners meer moeite dan ervaren gebruikers?

Beoordeling van ernst: Kritiek (blokkeert voltooiing van taak), Ernstig (veroorzaakt frustratie), Klein (licht ongemak)

Mogelijke oplossingen: Verbeteringen voorstellen op basis van kwantitatieve gegevens en interviews met gebruikers

🧠 Leuk weetje: De allereerste UX-audit is waarschijnlijk uitgevoerd door... holbewoners! Ongeveer 170.000 jaar geleden optimaliseerden de eerste mensen de layout van hun grotten op basis van het gedrag van de gebruikers: ze plaatsten vuurplaatsen in het midden voor warmte, slaapplaatsen in rustigere hoeken en gereedschap binnen handbereik.

7. Maak een actieplan

Laat waardevolle inzichten niet in een vergeten document staan. Zet inzichten om in een uitvoerbare strategie om het perspectief en de ervaring van de gebruiker te verbeteren met methoden voor gebruikersonderzoek.

Een goed abonnement moet het volgende omvatten:

Grote fixes opsplitsen in kleinere taken in een taakbeheertool zoals ClickUp : Als gebruikers bijvoorbeeld afhaken tijdens het afrekenen, maak dan aparte subtaken voor het vereenvoudigen van het formulier, het verbeteren van de responsiviteit op mobiele apparaten en het verduidelijken van de prijstekst

Duidelijke deadlines en mijlpalen voor Sprints instellen : gebruik de tijdlijn of kalender van ClickUp om elke oplossing in kaart te brengen ten opzichte van releasecycli, zodat niets in het ongewisse blijft hangen

Taakverantwoordelijken of Directly Responsbile Individuals (DRIs) toewijzen : Houd de verantwoordelijkheid binnen het team, of het nu gaat om de productontwerper, onderzoeker of frontend-ontwikkelaar, en maak eigendom zichtbaar met toegewezen personen en volgers in ClickUp

Succesmetrics definiëren : gebruik kwantitatieve gegevens om verbeteringen bij te houden, zoals het verminderen van het aantal verlaten formulieren met 20% of het verhogen van de mobiele NPS met 15%, zodat het team weet wat 'beter' inhoudt

Planning van follow-up reviews en checkpoints voor gebruikersfeedback na release: zorg ervoor dat wijzigingen de controle en ervaring van gebruikers verbeteren

Zo blijven uw UX-verbeteringen uitvoerbaar, verantwoord en volledig afgestemd op wat gebruikers daadwerkelijk nodig hebben.

Een grondige UX-audit helpt u problemen op te sporen voordat ze frustratie bij gebruikers veroorzaken. De juiste tools maken dit proces systematisch en datagestuurd.

We hebben al gezien hoe een app als ClickUp elke stap van het proces eenvoudiger maakt.

ClickUp is namelijk de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Oray Ciftliklioglu, Ui + UX-ontwerper bij Enhance Ventures, een gebruiker van ClickUp, bevestigt:

Als professional heb ik ongeveer 20 jaar in teams gewerkt die digitale projecten produceren. Ik voelde me altijd ongemakkelijk bij de saaie, door ingenieurs ontworpen interfaces en gebruikerservaringen van platforms zoals Jira en Trello die ik eerder had gebruikt. ClickUp heeft de industrie het belang van de 'menselijke factor' geleerd. Het werd het beste voorbeeld van het gebruik van de constructieve en heilzame kracht van design.

Als professional heb ik ongeveer 20 jaar in teams gewerkt die digitale projecten produceren. Ik voelde me altijd ongemakkelijk bij de saaie, door ingenieurs ontworpen interfaces en gebruikerservaringen van platforms zoals Jira en Trello die ik eerder had gebruikt. ClickUp heeft de industrie het belang van de 'menselijke factor' geleerd. Het werd het beste voorbeeld van het gebruik van de constructieve en heilzame kracht van design.

Laten we eens kijken hoe ClickUp uw UX-onderzoek verder kan ondersteunen, naast andere gespecialiseerde tools die aanvullende inzichten bieden.

ClickUp gebruiken voor UX-onderzoek en gegevensorganisatie

Zo kunt u ClickUp inzetten om kwalitatieve gegevens te verzamelen en analyseren tijdens UX-onderzoek:

🔍 1. Centraliseer al uw UX-onderzoek in één ClickUp-ruimte

Maak een speciale "UX Research"-ruimte in ClickUp met mappen voor elk project of productgebied. Binnen elke map kunt u het volgende maken:

Taken voor individuele studies (bijv. bruikbaarheidstests, enquêtes, interviews)

ClickUp Documenten voor onderzoeksabonnementen, scripts, aantekeningen en inzichten met rijke media en realtime bewerking

ClickUp Whiteboards voor het in kaart brengen van trajecten of het maken van affiniteitsdiagrammen

Bewerk, werk samen en wijs taken toe in realtime met ClickUp Docs

📖 Lees ook: Sjablonen voor procesdocumentatie in Word en ClickUp om uw bedrijfsvoering te optimaliseren

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om structuur aan te brengen in uw onderzoekstaken:

Type onderzoek : enquête, interview, heatmap-analyse

Type gebruiker: Nieuwe gebruiker, terugkerende gebruiker, ervaren gebruiker

Voeg aangepaste taakstatussen toe, zoals Gepland, In uitvoering, Geanalyseerd, enz. aan elke taak om de voortgang te volgen.

Gebruik de aangepaste taakstatussen van ClickUp om de voortgang van uw onderzoekstaken te volgen

U kunt ook ClickUp-taaktags gebruiken om thema's zoals 'navigatieproblemen', 'mobiele pijnpunten' of 'frictie bij het afrekenen' te markeren om inzichten uit verschillende onderzoeken te groeperen.

🎯 3. Zet bevindingen om in bruikbare inzichten met ClickUp Brain

We hebben gezien hoe ClickUp Brain kan helpen om verspreide formulierantwoorden te begrijpen. Maar dat is niet alles wat het doet.

Laat ClickUp Brain uw verzonden formulieren analyseren en direct een samenvatting maken van de klanttevredenheid of de meest gestelde vragen markeren

U kunt ook transcripties van interviews of aantekeningen in ClickUp Documenten plakken en vervolgens ClickUp Brain gebruiken om:

Samenvatting van sleutelthema's

Extract common pain points

Genereer citaten van gebruikers of persona-inzichten

Stel rapporten met bevindingen op of maak presentatieklare overzichten

Analyseer, vat samen en haal binnen enkele seconden sleutels uit bijgevoegde bestanden met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: voeg een AI Executive Summary-kaart toe aan uw ClickUp-dashboards om belanghebbenden een overzicht te geven van de veranderingen in de UX-gezondheid in de loop van de tijd, met statistieken zoals gebruiksgemak, functieverzoeken of testresultaten.

✅ 4. Koppel inzichten aan actie

Zet belangrijke bevindingen om in taken of productsuggesties:

Gebruik @vermeldingen bij taken om relevante product- of ontwerpteamleden op de hoogte te stellen en wijs zelfs opmerkingen toe in ClickUp die zij kunnen oplossen zodra ze feedback hebben verwerkt

Koppel inzichten aan epics of functies in ontwikkeling met behulp van taakrelaties

Voeg taakprioriteiten toe in ClickUp om te helpen bij het triëren

📈 5. Resultaten bijhouden en onderzoek herzien

U kunt een ClickUp-dashboard instellen om het aantal onderzoekstaken per cyclus, de meest voorkomende pijnpunten van gebruikers per tag en de status van de implementatie van onderzoek naar functie te monitoren.

Als u terugkerende check-ins of enquêtes voor gebruikers na de release wilt plannen, kunnen herinneringen of terugkerende taken binnen ClickUp u helpen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp-formulieren om nieuwe feedback te verzamelen nadat wijzigingen zijn doorgevoerd en evalueer de impact in vervolg-UX-audits of stand-ups met belanghebbenden. Sluit formulieren in uw app of e-mails in om continu echte input van gebruikers vast te leggen. Leid verzendingen automatisch door naar uw UX Research-ruimte voor beoordeling.

Terwijl ClickUp de organisatie en samenwerking regelt, helpen deze gespecialiseerde tools bij het verzamelen van specifieke gegevens over het gedrag van gebruikers:

Hotjar

via Hotjar

Hotjar biedt visuele weergaven van gebruikersinteracties door middel van heatmaps en sessie-opnames. Heatmaps laten zien waar gebruikers klikken, bewegen en scrollen, waardoor engagementpatronen duidelijk worden.

Met opnames van sessies kunnen teams realtime navigatiegedrag observeren en zo problemen met de bruikbaarheid en verbeterpunten ontdekken.

Andere voordelen van de tool:

Visualiseer de betrokkenheid van gebruikers met gecombineerde heatmaps voor klikken, verplaatsingen en scrollen

Observeer de navigatie van gebruikers in realtime via opnames van sessies

Identificeer knelpunten en optimaliseer de gebruikerservaring

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor wireframes voor productontwerpen

Optimal Workshop

via Optimal Workshop

Optimal Workshop is gespecialiseerd in het testen van informatiearchitectuur door middel van kaartsortering en boomtesten. Kaartsortering helpt teams te begrijpen hoe gebruikers informatie categoriseren, wat weer leidt tot intuïtieve navigatiestructuren.

Tree testing evalueert de effectiviteit van bestaande hiërarchieën en zorgt ervoor dat gebruikers informatie efficiënt kunnen vinden. U kunt:

Krijg inzicht in de categorisering van gebruikers met kaartsortering

Beoordeel de effectiviteit van de navigatie met behulp van boomtesten

Verbeter de sitestructuur op basis van feedback van gebruikers

📮 ClickUp Insight: Werk zou geen gokspel moeten zijn, maar dat is het vaak wel. Uit ons onderzoek naar kennisbeheer blijkt dat werknemers vaak tijd verspillen met het doorzoeken van interne documenten (31%), kennisdatabases van het bedrijf (26%) of zelfs persoonlijke aantekeningen en schermafbeeldingen (17%) om te vinden wat ze nodig hebben. Met ClickUp's Connected Search zijn alle bestanden, documenten en gesprekken direct toegankelijk vanaf uw startpagina, zodat u antwoorden binnen enkele seconden kunt vinden in plaats van minuten. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Wanneer moet u UX-audits uitvoeren?

Regelmatige UX-audits zorgen voor een positieve gebruikerservaring door problemen met de bruikbaarheid te identificeren voordat deze van invloed zijn op de betrokkenheid. Door op het juiste moment audits uit te voeren, kunnen teams de werkstroom van gebruikers verfijnen, het ontwerp verbeteren en afstemmen op zakelijke beslissingen.

Dit zijn de sleutelmomenten om het auditproces te starten:

Voor een grote herontwerp: Begrijp bestaande pijnpunten door middel van interviews met belanghebbenden en feedback van gebruikers voordat u grote veranderingen doorvoert

Na een productlancering: Identificeer problemen met de bruikbaarheid in een vroeg stadium door het gedrag van gebruikers en ondersteuningsverzoeken te analyseren

Wanneer de betrokkenheid afneemt: Als het bouncepercentage stijgt of het aantal conversies daalt, helpt een UX-audit om knelpunten aan het licht te brengen

Bij het introduceren van nieuwe functies: Zorg voor een naadloze integratie en een positieve gebruikerservaring door nieuwe toevoegingen te testen

Tijdens rebranding: Zorg voor consistentie en bruikbaarheid bij het bijwerken van beeldmateriaal, berichten of navigatie

Bij uitbreiding naar nieuwe markten: Pas de UX aan voor verschillende doelgroepen door gebruikersprofielen te creëren en lokale voorkeuren te bestuderen

Periodiek voor continue verbetering: Regelmatige audits helpen uw product af te stemmen op de verwachtingen van gebruikers en best practices in de branche

Haal het maximale uit uw UX-audit met ClickUp

Het uitvoeren van een effectieve UX-audit vereist precisie, duidelijkheid en bruikbare inzichten. ClickUp stroomlijnt het hele auditproces. Combineer moeiteloos kwalitatieve gegevens, analyses en directe feedback van gebruikers in één duidelijke weergave van uw gebruikerservaring.

Met ClickUp is het nog nooit zo eenvoudig geweest om inzichten om te zetten in bruikbare verbeteringen. Stel uw team in staat om regelmatig UX-problemen te identificeren en op te lossen voordat ze van invloed zijn op uw gebruikers. Documenteer onderzoeksresultaten eenvoudig en genereer duidelijke, bruikbare aanbevelingen om uw UX-strategie te sturen.

Zet uw UX-audits om in tastbare gebruikerstevredenheid en betrokkenheid. Klaar om uw proces te vereenvoudigen en uw resultaten te verbeteren?

Begin vandaag nog met ClickUp!