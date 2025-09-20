Gratis Asana-roadmapsjablonen om projecten te plannen en mijlpalen te behalen

Ben je het beu dat je nieuwe project-abonnementen steeds ontsporen? 😩

Als uw team voortdurend bezig is met het afstemmen van taken, het halen van deadlines of gewoon het uitzoeken wat de volgende stap is, mist u waarschijnlijk één sleutel ding: een duidelijke, kant-en-klare roadmap.

Maar laten we eerlijk zijn... als je er een helemaal zelf moet maken in Asana, voelt dat soms alsof je elke keer opnieuw het wiel moet uitvinden 🔁

En het vinden van de juiste sjabloon die echt bij uw werkstroom past? Nog moeilijker.

Dat is precies waarom we deze gids hebben gemaakt. Het is uw one-stop-shop voor gratis Asana-roadmapsjablonen die u helpen uw planning te stroomlijnen, mijlpalen te behalen en uw team vooruit te helpen. ✅

Wat zijn Asana-roadmapsjablonen?

Asana-roadmapsjablonen zijn vooraf gebouwde planningstools die je helpen bij het organiseren en visualiseren van projecttijdlijnen, doelen en belangrijke mijlpalen. Ze laten zien wat er moet gebeuren, wanneer en door wie. Je kunt aankomende productlanceringen, marketingplannen, functie-updates en alles wat een duidelijke richting nodig heeft in kaart brengen. 🎯

Deze sjablonen bevatten doorgaans:

Secties voor doelen en deliverables op hoog niveau

Tijdlijnen of Gantt-achtige weergaven voor het bijhouden van deadlines

Taak-lijst toegewezen aan teamleden

Mijlpaalmarkeringen om de voortgang bij te houden

Ze maken abonnement sneller, duidelijker en meer collaboratief.

🧠 Leuk weetje: De nu populaire fast-start T‑Plan-methodologie voor roadmapping is eind jaren negentig ontstaan in Cambridge. Hierdoor werden roadmaps toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen

Wat maakt een goede Asana-roadmap-sjabloon?

Een goede Asana-roadmapsjabloon moet gemakkelijk te volgen en flexibel zijn en uw team helpen om van begin tot eind op één lijn te blijven. Hier zijn enkele sleutelelementen waar u op moet letten 👇

Sectie voor het stellen van doelen die een verbinding vormt met de uitvoering: Helpt u uw doelen te definiëren en deze op te splitsen in haalbare taken

Tijdlijn- of Gantt-weergave voor een duidelijk overzicht: Visualiseert uw hele project op één plek en toont taakafhankelijkheden en sleutel fasen

mijlpaalmarkeringen om voortgang te vieren: *Voegt controlepunten toe gedurende het project, zodat teams successen kunnen bijhouden en indien nodig kunnen bijsturen

Taaktoewijzingen met duidelijke eigenaren: Zorgt ervoor dat iedereen precies weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, zonder overlapping of gemist werk

statusupdates en prioriteitslabels: *Hiermee kunt u in één oogopslag bijhouden wat urgent is, wat geblokkeerd is, wat klaar is en wat de status van elke functie is

ingebouwde ruimte voor team samenwerking: *houdt discussies, bestanden en aantekeningen in verbinding, zodat communicatie in context blijft

aangepaste velden en tags voor personalisatie: *Hiermee kunt u de sjabloon aanpassen aan uw workflow met labels zoals fase, prioriteit of afdeling

dashboards voor voortgang bijhouden: *Biedt een visueel overzicht van hoe het met uw team en interne en externe belanghebbenden gaat

Mobielvriendelijk en eenvoudig bij te werken onderweg: Houdt uw roadmap toegankelijk, waar u ook werk doet, op uw desktop of mobiele apparaat

Free Asana-roadmapsjablonen

Asana biedt een uitgebreide collectie gratis roadmap-sjablonen waarmee je tijd bespaart en je team op één lijn houdt. Laten we eens kijken naar de beste sjablonen:

1. Sjabloon voor productroadmap

via Asana

De Asana-sjabloon voor productroadmaps helpt productteams bij het plannen en visualiseren van productlanceringen, updates en langetermijndoelen in één centraal overzicht. Het legt de verbinding tussen dagelijkse taken en algemene doelstellingen, waardoor het gemakkelijker wordt om cross-functionele teams op één lijn te houden en projecten vooruit te helpen.

Je kunt initiatieven op prioriteit ordenen, tijdlijnen met afhankelijkheden instellen en taken koppelen aan productdoelen. Je kunt ook weergaven (zoals Lijst, Bord of Tijdlijn) aanpassen op basis van de werkstijl van je team.

Belangrijkste functies:

Plan functie-releases voor maanden of kwartalen, pas tijdlijnen aan en signaleren overlappingen of vertragingen

Sorteer en filter uw backlog op prioriteit (hoog, gemiddeld, laag) en houd bij wat er in uitvoering is, wordt beoordeeld of is voltooid

Koppel functies aan product- of bedrijfsdoelen binnen Asana, zodat je team ziet hoe het dagelijkse werk bijdraagt aan de strategie

✅ Ideaal voor: Productmanagers en multifunctionele teams die releases plannen, samenwerken met ontwikkeling, ontwerp en marketing, en functies bijhouden gedurende de productlevenscyclus

2. Programma-roadmap-sjabloon

De Program Roadmap Template van Asana is ontworpen voor het beheren van grootschalige programma's met meerdere projecten die parallel lopen. Het biedt teams een uniforme ruimte om af te stemmen op doelen, voortgang bij te houden en deliverables te beheren voor verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen.

Deze sjabloon is ideaal wanneer je meerdere werkstromen bijhoudt, zoals driemaandelijkse OKR's, cross-functionele initiatieven of bedrijfsbrede roll-outs. Je kunt elk programma structureren per team of doelstelling, eigenaren toewijzen en de voortgang bijhouden aan de hand van mijlpalen. Met de tijdlijn- en lijstweergave kun je de voortgang zowel op hoog niveau als op taakniveau volgen, waardoor het management een duidelijk overzicht krijgt en de teams op de werkvloer op één lijn blijven.

Belangrijkste functies:

Gebruik mijlpalen om belangrijke data te markeren, zoals beoordelingen, livegaan of interne overdrachten binnen het programma

Wijs duidelijke eigendom toe, werk de status in realtime bij en geef prioriteit aan zaken die onmiddellijke aandacht vereisen

Stroomlijn wekelijkse leiderschapsbeoordelingen of check-ins met belanghebbenden met aanpasbare rapportage-widgets

✅ Ideaal voor: Programma-managers, operationele leidinggevenden of afdelingshoofden die meerdere projecten onder één strategisch initiatief beheren en behoefte hebben aan zowel duidelijkheid op teamniveau als toezicht door het management

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limiet tot negen of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, voltooid met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft werk zichtbaarheid en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

3. Sjabloon voor projecttijdlijn

via Asana

Met de sjabloon voor projecttijdlijn kunt u uw project van begin tot eind visueel plannen en bijhouden.

Het wordt geleverd met een tijdlijnweergave in Gantt-stijl, zodat u elke taak in kaart kunt brengen, afhankelijkheden kunt instellen en tijdlijnen kunt verschuiven met behulp van slepen en neerzetten. De lay-out is overzichtelijk en chronologisch, waardoor uw team begrijpt wat er wanneer moet gebeuren en hoe vertragingen van invloed kunnen zijn op toekomstige stappen. U kunt taken toewijzen, deadlines instellen en mijlpalen gebruiken om belangrijke fasen van het project te markeren.

Belangrijkste functies:

Stel 'dit-voor-dat'-taakrelaties in om vertragingen te voorkomen en overdrachten soepeler te laten verlopen

Groepeer taken in duidelijke fasen, zoals planning, uitvoering en oplevering, om elk onderdeel van het traject bij te houden

Markeer belangrijke controlepunten zoals interne beoordelingen, livegangen of definitieve goedkeuringen direct op de tijdlijn

✅ Ideaal voor: Teams die gedetailleerde, deadline-gevoelige projecten uitvoeren die een duidelijke visuele flow vereisen, zoals marketingcampagnes, client werk of productcycli

💡 Pro-tip: Beschouw uw roadmap als een 'levend document' en werk tijdlijnen en prioriteiten regelmatig bij om rekening te houden met veranderende externe en interne vereisten.

4. Sjabloon voor projectschema

via Asana

Met de projectplanningssjabloon van Asana kunt u op een eenvoudige, gestructureerde manier taken plannen, deadlines instellen en uw team gedurende de hele projectcyclus verantwoordelijk houden. Deze sjabloon is perfect voor teams die een duidelijk overzicht van de te leveren resultaten willen, zonder de complexiteit of technische details van een Gantt-diagram.

De sjabloon verdeelt uw project in geplande fasen, zoals planning, uitvoering en oplevering. Het is ook gemakkelijk te dupliceren voor terugkerende projecten of werkstroom.

Belangrijkste functies:

Wijs aan elke taak een deadline en een eigenaar toe, zodat teams verantwoordelijk blijven en knelpunten worden voorkomen

Kies de weergave die bij uw stijl past, zoom uit met de tijdlijn of plan uw week in de kalenderweergave

Voeg extra details toe aan uw planning, zoals geschatte uren of huidige voortgang, voor een betere tracking

✅ Ideaal voor: Projectmanagers die een duidelijke, deadline-gerichte structuur willen om georganiseerd te blijven en meerdere projecten efficiënt op te leveren, vooral wanneer tijdlijnen zich herhalen bij verschillende clients of campagnes

⚡ Sjabloonarchief: Dreigen deadlines? Probeer dan eens de Gantt-diagram projectsjablonen die tijdlijnen omzetten in eenvoudige, visuele plannen waarmee elke taak en mijlpaal op schema blijft

5. Sjabloon voor strategische planning

via Asana

De sjabloon voor strategische planning helpt je om langetermijndoelen in verbinding te brengen met de dagelijkse uitvoering. Deze sjabloon is bedoeld voor technische en zakelijke teams die verder willen gaan dan taakbeheer en projecten willen afstemmen op grotere resultaten.

Deze sjabloon biedt u ruimte om uw missie, visie, belangrijkste doelstellingen en meetbare resultaten te definiëren. Van daaruit kunt u ze opsplitsen in uitvoerbare initiatieven, eigenaren toewijzen en tijdlijnen vaststellen. Het is ideaal voor kwartaal- of jaarplanning, vooral wanneer meerdere afdelingen moeten samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Belangrijkste functies:

Zet doelen om in initiatieven en initiatieven in daadwerkelijke takenlijsten met eigenaren en deadlines

Koppel elke taak aan een doel en meet de voortgang via statusupdates, aangepaste velden of dashboard

Zorg ervoor dat verschillende teams weten hoe hun inspanningen bijdragen aan het grotere geheel met gedeelde weergaven en tijdlijnen

✅ Ideaal voor: Leidinggevende teams, afdelingshoofden of bedrijfsstrategen die kwartaal- of jaardoelen afstemmen op de uitvoering door multifunctionele teams

6. Sjabloon voor productlancering

via Asana

De sjabloon voor productlanceringen is uw ideale hulpmiddel voor het plannen, coördineren en bijhouden van alles wat bij een succesvolle lancering komt kijken. Van de vroege voorbereiding tot de analyse na de lancering: deze sjabloon helpt teams om op één lijn te blijven en hun productinitiatieven in elke fase te monitoren.

Het bevat secties voor taken vóór de lancering (QA en beoordelingen door belanghebbenden), deliverables op de lanceringsdag (aankondigingen of feature flags) en acties na de lancering (feedback van klanten en prestatiebijhouden). Rollen en tijdlijnen zijn duidelijk uiteengezet, zodat marketing-, product-, support- en engineeringteams synchroniseren. U kunt ook afhankelijkheden instellen om blokkades te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Belangrijkste functies:

Wijs taken toe aan verschillende teams, zoals QA, marketing, product, of ondersteuning, zodat de verantwoordelijkheden glashelder zijn

Visualiseer uw lanceringsroadmap met drag-and-drop-taken of schakel over naar Kanban-achtige borden voor sprintplanning

Voeg interne beoordelingen en goedkeuringsstappen toe en verzamel feedback rechtstreeks in uw werkstroom

✅ Ideaal voor: Product-, marketing- en ondersteuningsteams die nieuwe functies of producten lanceren die een strakke coördinatie en uitvoering door meerdere teams vereisen

💡 Pro-tip: met de Asana GitHub-integratie kun je automatisch statusupdates van GitHub-pullverzoeken synchroniseren met je Asana-productroadmap. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang van pullverzoeken bij te houden, taken af te stemmen op projectdoelen en je gekoppelde werkstroom tussen technische en zakelijke teams te stroomlijnen.

Beperkingen van Asana-projectmanagement

Hoewel Asana geweldig is voor het organiseren van taken en het plannen van projecten, is het niet zonder gebreken. Op basis van recensies van gebruikers van platforms zoals G2 en Capterra zijn hier enkele veelvoorkomende limieten die teams hebben gemeld:

terugkerende taak-ondersteuning heeft een limiet: *Het opzetten van flexibele terugkerende werkstroom kan lastig en beperkend zijn voor dynamische teams

Beperking voor één toegewezen persoon: Elke taak kan slechts aan één persoon worden toegewezen, waardoor gedeelde verantwoordelijkheden moeilijker te beheren zijn

Sjabloonbeheer is omslachtig: Sjablonen moeten per project worden gemaakt en ondergaan, zonder centrale manier om ze te beheren

Notificaties en overdaad: Gebruikers melden dat ze overweldigd worden door e-mails en notificaties in de app, wat leidt tot afleiding en rommel

werkruimte-toestemming en veiligheidbeperkingen: *Grotere teams vinden de toegangscontroles van Asana te streng, vooral wanneer gevoelige gegevens moeten worden gecompartimenteerd

complexiteit van de interface voor ervaren gebruikers: *Hoewel de interface in eerste instantie intuïtief is, melden ervaren gebruikers dat deze rommelig en minder intuïtief wordt naarmate de complexiteit toeneemt

Alternatieve Asana-sjablonen

Naarmate teams groeien en projecten complexer worden, beginnen velen de beperkingen van Asana te voelen, of het nu gaat om starre sjablonen, regels voor één enkele toegewezen persoon of betaalde functies. Dat is waar alternatieve Asana-sjablonen van pas komen.

ClickUp biedt veel krachtige opties. Als 's werelds eerste Converged AI Workspace combineert het platform (en zijn sjablonen) uw taken, documenten, tijdlijnen, doelen en dashboards, en voorziet deze van contextbewuste AI. Met meer dan 100 aanpasbare sjablonen (inclusief roadmaps!) biedt het u de flexibiliteit die Asana vaak mist, zodat uw team slimmer kan plannen en sneller kan opschalen.

Hier zijn de beste ClickUp-sjablonen die perfecte alternatieven zijn voor Asana-sjablonen 👇

1. ClickUp eenvoudige roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd wekelijkse updates en releaseplannen bij in een overzichtelijke ClickUp Simple Roadmap Template in documentstijl

De ClickUp Simple Roadmap-sjabloon is een overzichtelijke planningstool in documentstijl die meegroeit met uw project. De sjabloon is gebouwd in een ClickUp-document en biedt vooraf ingestelde secties waarmee u doelen, fasen en taken kunt schetsen zonder dat u een complexe installatie nodig hebt. U kunt de sjabloon koppelen aan uw taken, doelen of tijdlijnen en zelfs delen met uw team voor volledige transparantie.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel duidelijke verwachtingen vast met betrekking tot tijdlijnen, voortgang, risico's en afhankelijkheden, zodat iedereen op één lijn blijft

Voeg afbeeldingen, video's en links toe en plaats opmerkingen rechtstreeks in het document, zodat alles op één plek staat

Gebruik flexibele format- en toestemminginstellingen om content aanpasbaar te houden zonder de veiligheid in gevaar te brengen

Definieer mijlpalen in uw roadmap om cruciale deadlines of prestaties te markeren en bouw vervolgens taken rondom deze mijlpalen om het pad naar voltooiing te tonen

✅ Ideaal voor: Teams die een roadmap in documentvorm willen met eenvoudige, aangepaste opties en visuele bijhouden voor kleine of zich ontwikkelende projecten

2. ClickUp-sjabloon voor kwartaalroadmap

Gratis sjabloon downloaden Maak een overzicht van kwartaaldoelen, houd initiatieven bij en voeg aangepaste weergaven toe voor een betere context met de ClickUp-sjabloon voor kwartaalroadmaps

De ClickUp Quarterly Roadmap Template helpt teams om zich gedurende een periode van drie maanden te concentreren op doelen met hoge prioriteit. Het is perfect voor het afstemmen van kortetermijnuitvoering op langetermijnstrategie, zodat taken, deadlines en deliverables gestructureerd en gemakkelijk te volgen zijn.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de lijstweergave om alle taken en hun details in een gestructureerde lijst te bekijken, of de Gantt-grafiekweergave om taken op een tijdlijn uit te zetten en afhankelijkheden visueel te beheren

Krijg inzicht in de capaciteit van uw team en breng werklasten effectief in evenwicht met de werklastweergave

Gebruik aangepaste velden om prioriteit, eigendom, doelcategorie en meer in te stellen om uw roadmapgegevens te verrijken

Voeg reacties toe, wijs meerdere eigenaren toe, voeg geneste subtaaken toe en pas prioriteit labels toe om de communicatie en coördinatie duidelijk te houden

✅ Ideaal voor: Product-, strategie- en operationele teams die in driemaandelijkse sprints werken of OKR's beheren die regelmatig moeten worden bijgehouden en snel moeten kunnen worden aangepast

💡 Wist je dat? Het concept van roadmaps ging in 2008 verder dan hardware toen Apple de iPhone SDK-roadmap introduceerde en daarmee het App Store-ecosysteem opende.

3. ClickUp Roadmap Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng teamtaken visueel in kaart en plan projectfasen over meerdere maanden met behulp van de ClickUp Roadmap Whiteboard Template

De ClickUp Roadmap Whiteboard Template is ideaal voor teams die gedijen bij visuele, collaboratieve planning. Het biedt je een flexibel digitaal canvas om ideeën te brainstormen, tijdlijnen in kaart te brengen, eigenaren toe te wijzen en taken te organiseren met behulp van plaknotities, vormen en connectoren.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf fasen zoals Gepland, In uitvoering of Voltooid bij voor elk roadmap-item

Voeg contextuele gegevens toe, zoals prioriteit, type functie of teamverantwoordelijke,r aan elke taak voor een betere zichtbaarheid

Brainstorm over productfuncties, releaseplanning of strategische mijlpalen in ClickUp Docs

Rangschik taken, groepeer ze op tijdlijn, kleur ze indien nodig en verbind gerelateerde items met lijnen of vormen

✅ Ideaal voor: Productmanagers, ontwikkelingsteams en UX-ontwerpers die vertrouwen op visuele samenwerking voor het plannen, lanceren of itereren van producten

Wilt u projectplanning visueel vereenvoudigen? Bekijk deze korte tutorial over het gebruik van ClickUp Whiteboards om ideeën te brainstormen, taken toe te wijzen en tijdlijnen in kaart te brengen.

4. ClickUp Business Roadmap met tijdlijn sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer bedrijfsdoelen voor alle afdelingen en houd tijdlijnen bij per categorie met behulp van de ClickUp Business Roadmap met tijdlijn-sjabloon

De ClickUp Business Roadmap met tijdlijn sjabloon is ontwikkeld om leidinggevenden en strategieteams te helpen een duidelijk langetermijnperspectief te creëren van bedrijfsdoelen en belangrijke initiatieven. Met de tijdlijn-, gantt- en lijstweergaven kunt u interactieve, onderling verbonden werkstroom creëren om plannen op hoog niveau te visualiseren en tegelijkertijd de dagelijkse uitvoering efficiënt te beheren.

Met ingebouwde aangepaste velden zoals keuzelijsten, getallen en formules kunt u de juiste gegevens in het juiste format vastleggen, terwijl voortgangsbalkjes en afhankelijkheden u helpen om blokkades voor te blijven. U kunt met slechts een paar muisklikken taken toewijzen, de omvang of benodigde inspanning en de impact ervan definiëren en abonnementen bijwerken.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel doelen in mijlpalen of initiatieven en registreer ze als traceerbare ClickUp-taken

Groepeer taken per kwartaal of strategische doelstelling, zodat u zich gemakkelijk kunt concentreren op wat het belangrijkst is

Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie, tags, waarschuwingen over afhankelijkheden en e-mail notificaties om de uitvoering effectief te beheren

Breng deadlines en tijdlijnen in kaart in de weergave Alle initiatieven per kwartaal en houd eenvoudig de taakstroom per categorie bij in de weergave Tijdlijn per bedrijfscategorie

✅ Ideaal voor: Bedrijfsleiders, oprichters van start-ups en projectmanagers die een strategische, schaalbare roadmap willen om bedrijfsinitiatieven over meerdere kwartalen of jaren te beheren

5. ClickUp Strategische roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd langetermijndoelen bij, stem de prioriteiten van het team op elkaar af en beheer de voortgang met de strategische roadmap-sjabloon van ClickUp

De ClickUp Strategic Roadmap Template is ontwikkeld voor teams die hun strategische initiatieven in kaart willen brengen en afstemmen op een bredere bedrijfsdoelstelling. Of het nu gaat om het beheren van activiteiten, het vaststellen van kwartaal-OKR's of het coördineren van verschillende afdelingen, deze sjabloon biedt een duidelijke, visuele structuur voor het prioriteren van werk met een grote impact.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk alle strategische initiatieven per afdeling in de Initiatievenlijstweergave en de voortgang van elk initiatief in de Voortgang weergave

Bekijk en herschik afhankelijkheden en pas tijdlijnen aan wanneer er meer tijd nodig is, met behulp van de Gantt-weergave

Blijf bijhouden tot acht cruciale kenmerken per initiatief (bijv. Duur, Impact, Voortgang, Gemak van implementatie) om op basis van gegevens weloverwogen beslissingen te nemen

Gebruik de aangepaste velden om de impact, implementatiegemak, verwachte voortgang en tijdlijnen van elk initiatief te categoriseren voor het toekennen van scores/prioriteiten

✅ Ideaal voor: Strategy teams en projectleiders die tactische taken willen afstemmen op bredere bedrijfsdoelen en langetermijnvisies

6. ClickUp UX-roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer UX-doelen in de tijdlijnen Nu, Volgende en Toekomst met de ClickUp UX-roadmapsjabloon

In tegenstelling tot traditionele roadmaps die vaste tijdlijnen volgen, maakt de UX Roadmap Template van ClickUp gebruik van het 'Nu, Vervolgens, Toekomst'-model, waardoor teams hun werk kunnen categoriseren op basis van urgentie in plaats van een strikt gedefinieerde chronologie.

Deze visuele roadmap is gebaseerd op de whiteboards van ClickUp en bevat secties voor doelstellingen, target gebruiker segmenten, teamverantwoordelijkheden, thema's, subthema's en betrouwbaarheidsniveaus. Het fungeert als een levend document dat zich ontwikkelt met input van belanghebbenden en veranderende prioriteiten. Teams kunnen dit format gebruiken om samen te werken, ideeën visueel te verkennen, de haalbaarheid te beoordelen en hun roadmap aan te passen naarmate er nieuwe inzichten ontstaan.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer de voortgang van het product in de loop van de tijd, zodat belanghebbenden de huidige status en toekomstige ontwikkeling kunnen zien

Voeg uw belangrijkste aandachtsgebied toe aan de bovenkant van de roadmap, klik op de vorm om uw tekst in te voeren en gebruik de knop Uploaden om ondersteunende afbeeldingen toe te voegen

Verzamel inzichten, zoals feedback van gebruikers, persona's en pijnpunten, en zet deze met één klik om in uitvoerbare taken, rechtstreeks vanuit het canvas

✅ Ideaal voor: UX-ontwerpers, productteams en gebruikersonderzoekers die ontwerpwerk visueel willen organiseren en gebruikerservaringen willen afstemmen op de bedrijfsstrategie

💡 Wist je dat? Het Now-Next-Later-roadmapformat werd populair gemaakt door Janna Bastow en wordt nu gebruikt door Agile-teams in tientallen sectoren, van SaaS tot hardware. 'Nu' staat voor de huidige week of sprint, 'Volgende' voor de komende maand en 'Later' voor toekomstige kwartalen.

7. ClickUp-sjabloon voor projectroadmap

Gratis sjabloon downloaden Houd prioriteiten, inspanningen en team-eigendom bij in alle projectfasen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectroadmaps

Met de ClickUp-projectroadmapsjabloon kunnen projectmanagers verschillende aspecten van een project efficiënt plannen, bijhouden en beheren op één plek. Dankzij aangepaste taakstatus, aangepaste velden en automatische updates kan deze projectroadmapsjabloon eenvoudig worden aangepast naarmate je project vordert.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Geef een overzicht van de sleutelprojectfasen, mijlpalen en deliverables met vooraf gedefinieerde lijsten voor elk kwartaal

Schakel over naar de Gantt - of Kalender -weergave om afhankelijkheden en aankomende deadlines te begrijpen

Gebruik de Werklastweergave om ervoor te zorgen dat niemand overbelast raakt en dat de bandbreedte van het team goed wordt benut

Kanban-bordweergave om taken visueel van 'nog te doen' naar 'gedaan' te verplaatsen, en de lijstweergave om elk detail in één oogopslag bij te houden Gebruik deom taken visueel van 'nog te doen' naar 'gedaan' te verplaatsen, en de lijstweergave om elk detail in één oogopslag bij te houden

✅ Ideaal voor: Productmanagers, marketingteams en alle teams die de communicatie en het bijhouden binnen complexe projecten willen stroomlijnen

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u uw projecten sneller laten verlopen? Projectroadmap-sjablonen zijn ideaal voor het visualiseren van fasen, het toewijzen van taken en het bijhouden van mijlpalen van begin tot eind

8. ClickUp-sjabloon voor projectroadmap-whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Plan, test en houd deliverables voor alle teams en fasen bij in een visuele tijdlijn met behulp van de ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template

Met eenvoudig te begrijpen visuele blokken en flexibele taaktoewijzingen is de ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template vooral handig voor projecten met meerdere teams of afdelingen.

Deze sjabloon verbetert de visualisatie van roadmaps door teams in staat te stellen eigenaren toe te wijzen, afhankelijkheden bij te houden en tijdlijnen aan te passen waar nodig. Het visuele format is bijzonder effectief voor Agile projectmanagement en ondersteunt realtime updates en wijzigingen om uw productteam op één lijn te houden terwijl de voortgang van het project zich ontwikkelt.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer projecten in duidelijke fasen of mijlpalen voor een betere structuur en bijhouden

Werk in realtime samen op een digitaal whiteboard en laat opmerkingen en reacties achter bij sleutel items

Zet brainstormelementen van het whiteboard om in ClickUp-taken met deadlines, toegewezen personen, prioriteiten, enz.

Gebruik aangepaste velden om taken te taggen op categorie, prioriteit of fase, en aangepaste statussen om de voortgang te volgen

✅ Ideaal voor: Teams die complexe, afdelingsoverschrijdende projecten beheren die visuele samenwerking en realtime aanpassingen vereisen

9. ClickUp-sjabloon voor productroadmap

Gratis sjabloon downloaden Blijf productideeën bij van intake tot lancering met deze ClickUp-sjabloon voor productroadmaps

De ClickUp-sjabloon voor productroadmaps helpt je de hele productontwikkelingscyclus te stroomlijnen, van het eerste idee tot de uiteindelijke lancering. Met deze veelzijdige sjabloon kun je elke stap van het producttraject visualiseren en teams en projecten afstemmen op strategische doelen.

Door vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor kenmerken zoals impact, vertrouwen en inspanning op te nemen, zorgt deze gratis productroadmap-sjabloon ervoor dat elke taak duidelijk is gedefinieerd en aansluit bij de algemene productstrategie.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik weergaven zoals Kwartaalroadmap of Proces om tijdlijnen, fasering en werkstroom visueel te bekijken

Werk statussen bij, wijzig tijdlijnen in Gantt - of lijstweergaven en houd de wekelijkse voortgang bij met behulp van de Wekelijkse uitvoeringstracking -weergave

Geef prioriteit aan functies op basis van de impact op het bedrijf of de gebruiker met de Product Master Backlog + Impact Effort Matrix

Communiceer updates intern of extern en houd teams en belanghebbenden op één lijn met behulp van het document Release Notes

✅ Ideaal voor: Productmanagers, projectmanagers en producteigenaren die een gecentraliseerd platform nodig hebben voor het beheren van productontwikkelingscycli en het communiceren van voortgang aan belanghebbenden

10. ClickUp SEO-roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan en monitor elke SEO-taak, van audits tot implementatie, met behulp van de ClickUp SEO-roadmap-sjabloon

De ClickUp SEO-roadmapsjabloon helpt marketeers en SEO-teams om hun SEO-doelstellingen te behalen en vereenvoudigt tegelijkertijd het proces van het bijhouden van SEO-taken. Het fungeert als een gerichte extensie van een bredere marketingroadmap en stelt u in staat om belangrijke SEO-activiteiten te organiseren en te beheren, zoals trefwoordonderzoek, contentaanmaken, linkbuilding en on-page SEO-optimalisatie.

Met vooraf ingestelde velden voor het bijhouden van taken, een ingebouwd gantt-diagram om uw SEO-tijdlijn in kaart te brengen en aanpasbare statussen om de voortgang te volgen, biedt deze sjabloon een duidelijk, georganiseerd kader voor het beheren van SEO-doelen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de SEO-roadmapweergave om strategische taken op een tijdlijn of in een volgorde uit te zetten

Schakel over naar de SEO-taaklijstweergave om individuele acties te beheren en prioriteiten toe te wijzen

Houd de toewijzingen van eigenaren en voltooiingspercentages bij via aangepaste velden

Blijf de voortgang bij via ClickUp Dashboard en pas je strategie aan op basis van de gegevens

Zo kunt u een aangepast dashboard instellen in ClickUp:

✅ Ideaal voor: Digitale marketeers, SEO-specialisten en e-commercebedrijven die zich richten op het stimuleren van organisch verkeer en het behalen van SEO-doelen, en die inzichten gebruiken om succes te meten

💡 Pro-tip: Laat ClickUp Brain het giswerk uit SEO-planning halen. Het maakt overzichten, suggereert trefwoorden, genereert SEO-vriendelijke blogtitels en metabeschrijvingen en identificeert hiaten in uw SEO-strategie. Gebruik ClickUp Brain om te brainstormen over contentstrategieën, trefwoordclusters, ideeën voor posts en zelfs complete concepten ClickUp Brain kan ook uw roadmap scannen en initiatieven met een grote impact, quick wins en knelpunten markeren, zodat u zich kunt concentreren op wat echt het verschil maakt in uw SEO-strategie.

11. ClickUp visuele roadmap-documentsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Geef een overzicht van projectdetails, wijs teamrollen toe en documenteer tijdlijnen duidelijk met de ClickUp Visual Roadmap Document Sjabloon

De ClickUp Visual Roadmap Document Template is een krachtig hulpmiddel om specifieke campagne- en projectdoelen te centraliseren en te documenteren en tegelijkertijd duidelijke mijlpalen vast te stellen. Met speciale velden voor teamprofielen, projectsamenvattingen en doelstellingen maakt deze sjabloon het gemakkelijker om taken te coördineren, de voortgang te volgen en verwachtingen met uw team te communiceren.

De veelzijdigheid van de sjabloon strekt zich uit tot functies zoals kleurgecodeerde mijlpalen en het bijhouden van kwartaalroadmaps. Bovendien kunt u snel de voortgang van elke afdeling beoordelen door unieke kleuren toe te wijzen aan de doelstellingen van elk team en de resultaten in realtime bij te houden.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet de belangrijkste doelen en doelstellingen van uw project op een lijst in ClickUp Document om vanaf het begin een duidelijke richting en doel te geven

Voeg je taken of gebeurtenissen toe in de volgorde waarin ze plaatsvinden en maak een visuele layout zodat iedereen in één oogopslag de werkstroom van het project kan overzien

Benadruk sleutel-projectpunten zoals lanceringen, beoordelingen of beslissingsmomenten en zet deze roadmap-invoeren om in taken

✅ Ideaal voor: Projectmanagers, campagneverantwoordelijken en marketingteams die projectdoelen willen centraliseren en de voortgang effectief willen monitoren

12. ClickUp NFT-roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan NFT-lanceringen, volg taken voor het opbouwen van een community en breng elke projectmijlpaal in kaart met de ClickUp NFT-roadmapsjabloon

De ClickUp NFT-roadmapsjabloon is uw ideale framework voor het structureren en visualiseren van uw NFT-projectstrategie. Het helpt u uw langetermijnvisie te schetsen, duidelijke doelen te stellen en cross-functionele teams op één lijn te brengen. Met ingebouwde secties om prioriteiten te definiëren en het project op te splitsen in behapbare fasen, zorgt het ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit: creatieven, ontwikkelaars, marketeers en belangrijke stakeholders.

Je kunt je roadmap opdelen in vijf gestructureerde fasen, van het lanceren van de collectie en het opbouwen van een community tot het verkennen van virtuele ervaringen in de metaverse en het plannen van releases van de volgende generatie.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Identificeer sleutel projectfasen en gebruik de weergave Takenlijst per fase om taken dienovereenkomstig te structureren

Zorg voor meer duidelijkheid met aangepaste velden voor kenmerken zoals NFT-team (verantwoordelijke groep) en Fase (bijv. planning, implementatie)

Krijg een duidelijk overzicht van de planning met de weergave Projecttijdlijn en schakel over naar de weergave NFT-roadmap Gantt om afhankelijkheden bij te houden

Stel terugkerende beoordelingen in met ClickUp's terugkerende taken om tijdlijnen te vernieuwen en strategieën aan te passen naarmate uw project vordert

✅ Ideaal voor: NFT-makers, Web3-teams, communitymanagers en marketeers die meerfasige NFT-initiatieven of metaverse-engagementstrategieën plannen

📚 Lees ook: Beste softwaretools voor productbeheer

13. ClickUp-sjabloon voor productontwikkelingsroadmap op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer alle productontwikkelingsfasen met behulp van de ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Sjabloon

De ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template is een visueel georiënteerde tool die is ontwikkeld om elke fase van productontwikkeling te beheren, van idee tot lancering. Het combineert flexibele taakbijhouden met een interactief whiteboard, waardoor u het proces kunt opsplitsen in duidelijke, uitvoerbare fasen. Begin met het invoeren van taken in lijstweergave en schakel vervolgens over naar Whiteboard View om tijdlijnen, afhankelijkheden en eigenaren in kaart te brengen met behulp van plakbriefjes en connectoren.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Sleep taken naar de juiste plek, groepeer ze en rangschik ze op basis van fase of tijdlijn

Gebruik functies zoals opmerkingen, reacties en subtaak om taken te bespreken, toe te wijzen of op te splitsen

Voeg prioriteit-labels en kleur-code statusindicatoren toe om Taak beter te visualiseren

✅ Ideaal voor: Productmanagers, ontwikkelingsteams en UX-ontwerpers die een samenwerkingsruimte willen om elke stap van het productontwikkelingsproces te plannen, visualiseren en beheren

14. ClickUp-sjabloon voor technologische roadmap

Gratis sjabloon downloaden Prioriteer werk, houd kosten bij en categoriseer technische projecten op basis van impact en inspanning met behulp van de ClickUp-sjabloon voor technologische roadmaps

De ClickUp-sjabloon voor technologische roadmaps helpt IT- en ontwikkelingsteams bij het organiseren en overzien van elke fase van technologische initiatieven. Van strategische planning tot toewijzing van middelen en uiteindelijke implementatie: deze sjabloon biedt een gestructureerd, visueel format voor het beheren van complexe technologische projecten. Het ontwerp met slepen en neerzetten ondersteunt driemaandelijkse roadmapplanning, impact-inspanningsmatrices en taakbijhouden met kleur om prioriteiten en knelpunten te identificeren.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer en controleer actieve taken en verantwoordelijkheden in het Projectpaneel

Gebruik triggergebaseerde ClickUp-automatiseringen om herinneringen/notificaties te versturen, tijdlijnen aan te passen, updates te plaatsen, automatisch taken/checklists aan te maken en nog veel meer

Geef het management een aangepast overzicht met de Roadmap voor managers en schakel over naar de Projectmanagersweergave voor meer gerichte bijhouden op uitvoeringsniveau

✅ Ideaal voor: IT-strategen, projectmanagers en tech-leads die het bijhouden van initiatieven, de planning van middelen en de driemaandelijkse uitvoering willen stroomlijnen

15. ClickUp IT-roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan infrastructuurupgrades, in kaart brengen van afhankelijkheden en plan IT-initiatieven met de ClickUp IT-roadmap-sjabloon

Met de ClickUp IT-roadmap-sjabloon kunt u alle langetermijninitiatieven op IT-gebied afstemmen op de bredere doelen van uw organisatie. Deze sjabloon is ontworpen voor meerjarenplanning en helpt bij het prioriteren van grote IT-projecten, zoals ERP-upgrades, cloudmigratie en verbeteringen op het gebied van cyberbeveiliging. Hiermee kunnen teams een strategische koers uitzetten, effectief budgetteren en de coördinatie tussen afdelingen verbeteren.

Met meerdere weergaveopties biedt het duidelijkheid en efficiëntie in elke fase. U kunt de werklast volgen via de Team Bandwidth View, taken bijhouden met Gantt-grafieken en taken groeperen per fase in de Board View.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer projecten op basis van status (op schema, achterop, of risicovol) en voeg kleur-labels toe voor kenmerken zoals categorie, impact, inspanning en toegewezen team in het tabblad Project Lobby

Bekijk projecttaken, subtaaken en de duur van elk ervan in het tabblad Projectplanning , waar je taken ook kunt sorteren op prioriteit, deadline, tijdsinschatting, enz.

Schakel over naar de weergave Projectschema om alle taken, kleurgecodeerd en gegroepeerd per categorie, op een tijdlijn te zien voor een betere visualisatie van de voortgang.

✅ Ideaal voor: IT-afdelingen, projectmanagers en strategische planners die op zoek zijn naar een gestructureerde, langetermijnroadmap om complexe IT-activiteiten efficiënt te beheren

16. ClickUp Agile Team Roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf de voortgang van sprints bijhouden, prioriteer taken op basis van impact en stem strategische doelen af met de ClickUp Agile Team Roadmap Template

De ClickUp Agile Team Roadmap Template is ontwikkeld om Agile-teams te helpen flexibel en transparant te blijven en op één lijn te blijven met sprintdoelen en veranderende prioriteiten. Met realtime visuele tijdlijnen kunnen teams de voortgang volgen, plannen aanpassen en de strategie duidelijk communiceren, vooral naarmate de inzichten in de productmarkt evolueren. Met deze sjabloon kunt u de ontwikkeling opsplitsen in beheersbare sprints en de voortgang bijwerken op basis van live feedback uit uw productbacklog.

Het is uitgerust met verschillende weergaven, zoals Productplan, Sprintbord en Agile Product Roadmap Gantt, zodat je sprints kunt beheren en subtaak visueel kunt bijhouden.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Voeg context toe aan taken met aangepaste velden zoals impact, strategisch doel, strategisch belang, duur (dagen), geschatte inspanning en meer

Gebruik een backlogweergave in combinatie met een impact-versus-inspanningsmatrix om binnenkomende ideeën en verzoeken te ordenen voordat je ze naar de roadmap verplaatst

Stel agile roadmapstrategieën of sprintdoelen op in ClickUp Docs, werk in realtime samen en sla lanceringsaantekeningen of retrospectieven op

✅ Ideaal voor: Scrum-masters, Agile-productmanagers en SaaS-teams die Sprints plannen, zich aanpassen aan marktverschuivingen en regelmatig functie-updates lanceren

17. ClickUp Kanban Weergave Roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf de voortgang van de roadmap in alle fases bij met een visueel drag-and-drop-bord met behulp van de ClickUp Kanban Weergave Roadmap Sjabloon

Met de ClickUp Kanban View Roadmap Template kunnen teams zich snel aanpassen aan veranderende prioriteiten en tegelijkertijd de zichtbaarheid over lopend werk behouden. U kunt kaarten maken voor specifieke mijlpalen, toegewezen personen bijwerken en prioriteiten categoriseren met aangepaste statussen en velden, waardoor de hele ontwikkelings- of marketingwerkstroom intuïtief en traceerbaar wordt.

De tijdlijnweergave helpt bij het bewaken van deadlines, terwijl Gantt-grafieken en roadmap-integratie een totaaloverzicht bieden voor strategische planning. Deze dubbele zichtbaarheid zorgt voor verantwoordelijkheid, stemt de bijdragen van het team af op langetermijndoelstellingen en minimaliseert het risico op projectafwijkingen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer uw roadmap samen met taken, tijdlijnen, toegewezen personen, voortgang en statussen op een drag-and-drop Kanban-bord

Gebruik de Backlog View voor een uitgebreide lijst met openstaande taken en de Priority Board View om je te concentreren op wat de hoogste prioriteit heeft

Voeg Taak-afhankelijkheid toe om opeenvolgend werk effectief te beheren en te visualiseren

✅ Ideaal voor: Productontwikkeling- en marketingteams die langetermijndoelen beheren met veranderende deadlines en behoefte hebben aan flexibel, visueel taakbeheer

Plan betere roadmaps en werk slimmer met ClickUp

Asana-roadmapsjablonen zijn ideaal om mee te beginnen, dankzij hun geïntegreerde functies en apps. Maar als je op zoek bent naar meer manieren om aangepaste weergaven te creëren, verbindingen tussen taken in verschillende teams te leggen, of routinestappen te automatiseren, is ClickUp wellicht een betere keuze.

ClickUp biedt sjablonen die direct uit de doos werken, maar je ook de vrijheid geven om werkstroom op jouw manier op te bouwen. Je krijgt Gantt-grafieken, Kanban-borden, sprintplanning, documenten, tijdlijnen, wat het beste bij je team past.

Bovendien helpen de AI- en automatisering van ClickUp je om deadlines te halen zonder elke stap te hoeven controleren.

Meld u gratis aan bij ClickUp en stel een roadmap op die met u meegroeit.