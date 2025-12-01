De 13 beste AI-agenten voor contentcreatie om te ontdekken in 2026

Na het testen van tientallen AI-tools voor het creëren van content kan ik je vertellen dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Hoewel ze misschien overlappende functies hebben, dienen ze verschillende doelen.

Het is waar dat AI een gamechanger kan zijn in je contentcreatieproces. Maar ik heb ontdekt dat de echte magie schuilt in het vinden van een AI-agent die jouw contentproces aanvult. De juiste AI-agenten kunnen een traag verlopend proces transformeren en ervoor zorgen dat dingen sneller gedaan worden.

Maar met de steeds groeiende lijst aan AI-tools is het normaal dat je twijfelt over welke tool je moet kiezen. Daarom hebben ik en de rest van het ClickUp-team de handen ineengeslagen om verschillende AI-tools voor contentcreatie uit te proberen en een lijst met de 13 beste tools samengesteld.

Laten we meteen beginnen!

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn de beste AI-tools voor het aanmaken van content die je dit jaar moet proberen: ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd content- en taakbeheer Het beste voor AI-gestuurd content- en taakbeheer Jasper: Het beste voor het creëren van content die bij je merk past Copy.ai: Het meest geschikt voor GTM-teams om gepersonaliseerde content te creëren en te optimaliseren Writer: Het meest geschikt voor de bewerking en verbetering van content Frase: Het meest geschikt voor de bewerking en optimalisatie van content en het genereren van briefings ChatGPT: Het beste voor het gratis genereren van content Surfer SEO: Het beste voor contentoptimalisatie Hypotenuse AI: Het beste voor het schrijven van SEO-geoptimaliseerde productbeschrijvingen MarketMuse: Het beste voor contentplanning ContentBot: Het meest geschikt voor het genereren van lange content Peppertype AI: Het beste voor het genereren van marketingcontent Descript: Het beste voor de bewerking van video's en podcasts Writesonic: Het beste hulpmiddel om een writer's block te overwinnen en SEO-vriendelijke content te genereren

Wat zijn AI-agenten voor het aanmaken van content?

AI-agenten voor contentcreatie helpen bij het aanmaken en bij de bewerking van content op basis van uw vereisten en helpen bij de automatisering van het contentbeheerproces. Ze zijn als uw digitale medewerkers, ontworpen om specifieke contentgerelateerde taken uit te voeren.

U kunt verschillende soorten AI-agenten uitproberen voor het aanmaken van gestructureerde content:

Tekstgebaseerde AI-agenten: Ze helpen je bij het opstellen van blogposts, websiteteksten, landingspagina's, e-mails, nieuwsbrieven, enz.

Visuele AI-agenten: Dergelijke agenten ontwerpen infographics, presentaties, posts voor sociale media, 3D-afbeeldingen, video's en andere visuele elementen op basis van tekstuele prompts

AI-agenten voor audio en spraak: Deze AI-agenten kunnen scripts voor podcasts maken en geschreven tekst omzetten in realistische, door AI gegenereerde voice-overs

🌻 Voorbeeld: ChatGPT kan je helpen bij het maken van schetsen voor blogposts en het bedenken van ideeën, Consensus kan informatie uit wetenschappelijke artikelen verzamelen en analyseren, en Midjourney kan artistieke afbeeldingen genereren voor de marketing van je merk.

Samen kunt u een samenwerkingssysteem voor contentmarketing opzetten waarin AI-agenten processen versnellen en de efficiëntie verbeteren.

Waar moet je op letten bij AI-agenten voor het aanmaken van content?

Hoewel de functies die u kiest afhangen van uw zakelijke behoeften, zijn hier een paar belangrijke functies die onmisbaar zijn in AI-tools voor contentcreatie.

Ingebouwde kwaliteitscontroles : Kies een tool die nauwkeurige en hoogwaardige content garandeert. De tool moet beschikken over basiscontroles op spelling en grammatica, mogelijkheden voor factchecking en een plagiaatdetector.

Contextueel begrip : Kies AI-agenten die uw opdrachten begrijpen, zelfs als deze ingewikkeld zijn. De software moet zich aanpassen aan uw contentstijl, toon en : Kies AI-agenten die uw opdrachten begrijpen, zelfs als deze ingewikkeld zijn. De software moet zich aanpassen aan uw contentstijl, toon en merkrichtlijnen , zodat de consistentie in alle content gewaarborgd is

Aanpassing : Kies tools voor contentcreatie waarmee je controle hebt over het eindresultaat. Je moet parameters zoals lengte, toon, taal en format kunnen aanpassen en het contentcreatieproces kunnen verfijnen

Integratiemogelijkheden: Kies platforms die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande tech-stack. Door bijvoorbeeld uw kalender- en projectmanagementsoftware te integreren met tools voor contentcreatie, stroomlijnt u uw volledige contentmanagementproces

🧠 Wist je dat? 42% van de marketing- en medialeiders gebruikte AI-tools om content te schrijven, 40% om content voor sociale media te genereren en 34% voor personalisatie en aanbevelingen.

De beste AI-agenten voor het aanmaken van content

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd content- en taakbeheer)

Gebruik ClickUp Brain om snel een effectieve herinneringse-mail op te stellen

Het af en toe wisselen van tools maakte contentbeheer tot een hele klus. Maar toen ik ClickUp probeerde, vond ik mijn doorbraak voor het bedenken en aanmaken van content met behulp van AI.

ClickUp heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop ik mijn contentcreatie- en beheerproces aanpak. Het platform combineert AI-contentcreatie naadloos met robuuste functies voor projectmanagement, waardoor het een one-stop-shop is voor al je contentbehoeften. Het beste deel? Ik heb een ingebouwde AI-agent die me helpt met elk aspect van mijn werk binnen mijn ClickUp-werkruimte: maak kennis met ClickUp Brain!

Hoe helpt ClickUp Brain mij? Daar gaan we!

Als ik last heb van een creatieve blokkade, gebruik ik ClickUp Brain om binnen enkele seconden gedetailleerde contentbriefs op te stellen met trefwoorden, doelgroep en doelstellingen, en om inzicht te krijgen in gebieden waar de content verbeterd kan worden.

Genereer blogopdrachten, artikelen, posts voor sociale media, e-mails, samenvattingen en meer met ClickUp Brain

ClickUp Brain helpt me ook met:

Content schrijven: Het kan bijschriften voor socialemediaposts opstellen, advertentiescripts schrijven en teksten voor social media bedenken. Als ik een e-mail naar een client wil sturen, hoef ik alleen maar een gedetailleerde opdracht te geven

Contentplanning automatiseren: ClickUp Brain kan eenvoudig contentkalenders maken en de beste publicatietijden en -formaten voorstellen op basis van eerdere engagementgegevens

Content hergebruiken: Ik kan ook lange content omzetten in korte posts voor sociale media, e-mailnieuwsbrieven of video-scripts om het bereik van de content te maximaliseren

ClickUp Whiteboards is mijn favoriet voor brainstormsessies met het team. Ik kan ideeën voor content bespreken op virtuele Whiteboards, ideeën omzetten in taken en deze Whiteboards direct in een chat insluiten om ze met het team te delen.

Werk samen en brainstorm met ClickUp Whiteboards

En dit is het allerbeste! ClickUp Brain helpt me ook bij het genereren van afbeeldingen voor blogposts of socialemediacampagnes en zelfs bij het visualiseren van ideeën. Dat is alsof vijf verschillende tools in één werkruimte zijn samengevoegd!

Brainstorm ideeën en genereer afbeeldingen in ClickUp Whiteboards met ClickUp Brain

Zodra je de content klaar hebt, kun je ClickUp Docs gebruiken om je contentbriefs te beheren. Bovendien kun je in ClickUp Docs merkrichtlijnen, contentplannen, onderzoeksmateriaal en aantekeningen van vergaderingen opslaan. Het is een geweldige functie om al je contentgerelateerde details te documenteren.

Leg richtlijnen voor content vast, verzamel onderzoeksmateriaal en werk in realtime samen met ClickUp Documents

Maar daar blijft het niet bij. ClickUp heeft ook een sjabloonbibliotheek met sjablonen voor contentkalenders, planningssjablonen, enzovoort, wat mijn leven een stuk gemakkelijker maakt.

Zo helpt de ClickUp-sjabloon voor de contentkalender enorm bij het plannen van contentschema's: wanneer iets moet worden opgeleverd, hoe de content wordt gepubliceerd, gedeeld, enzovoort. Daarnaast is er de ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie, die mij helpt het hele contentproductieproces te stroomlijnen.

De beste functies van ClickUp

Structureer, maak verbinding en bouw voort op ideeën om een netwerk van content te creëren dat je wilt maken met ClickUp mindmaps

Keur contentbriefs goed, wijzig statussen en verstuur herinneringen voor taken met ClickUp-automatiseringen

Krijg een totaalweergave van je marketingdoelen, houd taken bij, voer analyses van contenttrends uit en meer met aangepaste ClickUp-dashboards

Automatiseer, organiseer, prioriteer en houd contenttaken bij met ClickUp-taaken

Brainstorm over ideeën, leg contentrichtlijnen vast en mis nooit meer een update met ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs en ClickUp Chat

Genereer gedetailleerde contentbriefs, blogs, materiaal voor sociale media, productbeschrijvingen, e-mails, samenvattingen en meer met ClickUp Brain

Limieten van ClickUp

Met zoveel functies kan ClickUp in het begin wat overweldigend zijn. Het kost wat tijd om aan de tool te wennen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik vind het geweldig hoe het gebruikmaakt van AI om het aanmaken van content te versnellen. Het helpt om werk sneller gedaan te krijgen en past de werkstroom aan mijn specifieke aanbod aan. Het is gebouwd om de productiviteit te optimaliseren met zijn dynamische functieset die geweldig is voor samenwerking en teamwork, met het oog op snelle levering. Vrij gebruiksvriendelijk, met productiviteitsverhogende integraties. Iedereen is enthousiast, dus waarom ik niet? De implementatie en navigatie zijn in het begin niet zo eenvoudig. Maar je bent snel op weg en kunt volop aan de slag dankzij een geweldige functie voor gebruikersondersteuning. Het is mijn meest gebruikte tool voor productiviteit en samenwerking geworden.

Ik vind het geweldig hoe het gebruikmaakt van AI om het aanmaken van content te versnellen. Het helpt om werk sneller gedaan te krijgen en past de werkstroom aan mijn specifieke aanbod aan. Het is gebouwd om de productiviteit te optimaliseren met zijn dynamische functieset die geweldig is voor samenwerking en teamwork, met het oog op snelle levering. Vrij gebruiksvriendelijk, met productiviteitsverhogende integraties. Iedereen is enthousiast, dus waarom ik niet? De implementatie en navigatie zijn in het begin niet zo eenvoudig. Maar je bent snel op weg en kunt volop aan de slag dankzij een geweldige functie voor gebruikersondersteuning. Het is mijn meest gebruikte tool voor productiviteit en samenwerking geworden.

2. Jasper (Het beste voor het creëren van merkgerichte content)

via Jasper

Jasper is uitstekend in het waarborgen van merkconsistentie in al je content. Als contentmarketeer kun je het gebruiken om merkconforme content te creëren voor je target via verschillende marketingkanalen.

Ik ben vooral te spreken over de 'brand IQ'-functie van Jasper, waarmee de tool een specifieke toon en stijl kan leren en nabootsen. Het controleert je content automatisch – van campagnemateriaal en blogbanners tot video-content – aan de hand van je merkrichtlijnen en doet suggesties voor verbeteringen. De tool biedt ook verschillende kant-en-klare sjablonen voor blogposts, bijschriften voor sociale media, onderwerpen voor e-mails en productbeschrijvingen.

De beste functies van Jasper

Stem de merkinstellingen zoals toon, stem, stijl en visuele richtlijnen nauwkeurig af om ervoor te zorgen dat de output uw merk weerspiegelt

Personaliseer afbeeldingen voor je content met de AI-beeldensuite

Zorg ervoor dat alle afbeeldingen consistent zijn en voldoen aan de merkrichtlijnen dankzij de mogelijkheid van Jasper om overtredingen te signaleren en bewerkingen aan te bevelen

Beperkingen van Jasper

Volgens enkele gebruikers zorgt het niet wissen van je chatgeschiedenis ervoor dat Jasper traag wordt, wat een probleem kan zijn als je vaak teruggrijpt op oudere prompts

Jasper kan soms generieke en onnauwkeurige content creëren

Prijzen van Jasper

Maker : $49 per maand per zetel

Pro : $ 69 per maand per zetel

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Jasper is een betrouwbare tool die ons helpt om binnen enkele minuten nuttige content voor de websites van klanten te creëren. De content is doorgaans accuraat en vereist slechts kleine bewerkingen en verificatie. Het programma bevat echter te veel instructies en heeft een overweldigend ontwerp in vergelijking met concurrenten zoals Writesonic. Zodra je de slag te pakken hebt, wordt het gebruiksvriendelijk en efficiënt. Jasper is ook duurder dan vergelijkbare tools, en je moet je betaalgegevens invoeren om toegang te krijgen tot de gratis proefversie.

Jasper is een betrouwbare tool die ons helpt om binnen enkele minuten nuttige content voor de websites van klanten te creëren. De content is doorgaans accuraat en vereist slechts kleine bewerkingen en verificatie. Het programma bevat echter te veel instructies en heeft een overweldigend ontwerp in vergelijking met concurrenten zoals Writesonic. Zodra je de slag te pakken hebt, wordt het gebruiksvriendelijk en efficiënt. Jasper is ook duurder dan vergelijkbare tools, en je moet je betaalgegevens invoeren om toegang te krijgen tot de gratis proefversie.

✨ Leuk weetje: Jasper heette oorspronkelijk Jarvis, geïnspireerd door de AI-assistent uit de Iron Man-films. Het doel was om de tool te profileren als een krachtige en intelligente tool.

3. Copy.ai (Het meest geschikt voor GTM-teams om gepersonaliseerde content te creëren en te optimaliseren)

Zoals de naam al aangeeft, is Copy.ai een tool voor copywriting die helpt bij het genereren van marketingmateriaal, advertentieteksten en posts voor sociale media met behulp van AI-tools zoals een content- en alinea-generator, een zinsherschrijver en een alinea-herschrijver.

Met Copy.ai kunt u handmatige taken automatiseren om de productiviteit op het gebied van verkoop, marketing en klantensucces te verhogen. Bovendien kunt u gescheiden gegevens uit de verschillende aspecten van uw GTM-strategie samenbrengen, deze koppelen aan werkstroomverbindingen, realtime gegevensinteractie mogelijk maken en deze gebruiken om boeiende content te creëren.

De beste functies van Copy.ai

Sla gegevens zoals inzichten in je doelgroep op in een gestructureerd format en analyseer ze voor strategische en bruikbare inzichten met tabellen

Automatiseer routinematige processen met een aanpasbare werkstroombouwer en trigger werkstroomactiviteiten op basis van gebeurtenissen

Sla merkrichtlijnen, content-strategieën, productbeschrijvingen en andere bedrijfsinformatie op in een centrale opslagplaats met behulp van Infobase

Beperkingen van Copy.ai

Je kunt de invoer tijdens het chatten niet bewerken. Als je de query wilt wijzigen, moet je deze herschrijven.

Soms haalt de tool content letterlijk van webpagina's, wat het resultaat is van plagiaat

Prijzen van Copy.ai

Free

Starter : $ 49/maand

Geavanceerd : $ 249/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy.ai?

Onze algemene ervaring met Copy.ai is over het algemeen positief. Er zijn veel pluspunten, omdat het veelzijdig is en ons kan helpen bij het creëren van elk type content. De content ziet er echter wat stijf en gestructureerd uit met typische tussenkopjes, waardoor iedereen in één oogopslag kan zien dat het door AI is gegenereerd. Je moet de grammatica, interpunctie en juistheid van de content doorvoeren voor bewerking en controle om de content te verbeteren.

Onze algemene ervaring met Copy.ai is over het algemeen positief. Er zijn veel pluspunten, omdat het veelzijdig is en ons kan helpen bij het creëren van elk type content. De content ziet er echter wat stijf en gestructureerd uit met typische tussenkopjes, waardoor iedereen in één oogopslag kan zien dat het door AI is gegenereerd. Je moet de grammatica, interpunctie en juistheid van de content doorvoeren voor bewerking en controle om de content te verbeteren.

4. Writer (Het beste voor de bewerking en verbetering van content)

Writer kan veel meer dan de doorsnee AI-tool voor contentcreatie. Je kunt NLP-apps (Natural Language Processing) bouwen, content controleren op naleving van wettelijke, regelgevende en merkregels, content creëren en zelfs video- en audiobestanden hergebruiken.

Wat ik het leukste vond aan Writer is dat, hoewel er verschillende ‘apps’ in één zijn geïntegreerd, de tool behoorlijk overzichtelijk en eenvoudig is. Je kunt Ask Writer, een Q&A-systeem in chatstijl, gebruiken om antwoorden te genereren en productbeschrijvingen, e-mails enz. te maken. Bovendien heb je toegang tot een Grammarly-achtige interface waar je een AI-contentdetector, een plagiaatcontrole en suggesties voor contentverbetering krijgt.

De beste functies van Writer

Genereer schetsen voor blogonderwerpen, functie- en productbeschrijvingen, veelgestelde vragen, uitgaande e-mails en foutmeldingen

Upload afbeeldingen, stel vragen en genereer content met de beeldanalysator

Genereer de belangrijkste punten door een opname of transcriptie te uploaden met Recaps

Onderscheid AI-gegenereerde van door mensen gegenereerde content met een AI-contentdetector

Limiet voor schrijvers

De gegenereerde content bevat vaak verschillende fouten en de taal kan nogal robotachtig zijn

Prijzen voor schrijvers

Team : $ 18 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van schrijvers

G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Writer?

De werkstroom van contentontwikkeling van Writer is superieur aan de 'chat'-interface van veel generatietools. Ze zijn doelbewust ontwikkeld door schrijvers voor schrijvers. Ik begon Writer voor het eerst te gebruiken toen ik hoofd content was bij een creatief bureau. We gebruikten het om ervoor te zorgen dat onze schrijvers bij al onze klanten dezelfde stijl en boodschap hanteerden. Het kost echter wel wat tijd om Writer onder de knie te krijgen. En dan bedoel ik dat ik mezelf moest trainen in het optimaal gebruik van de tools. Een beetje meer uitleg en begeleiding in het begin zou handig zijn.

De werkstroom van contentontwikkeling van Writer is superieur aan de 'chat'-interface van veel generatietools. Ze zijn doelbewust ontwikkeld door schrijvers voor schrijvers. Ik begon Writer voor het eerst te gebruiken toen ik hoofd content was bij een creatief bureau. We gebruikten het om ervoor te zorgen dat onze schrijvers bij al onze klanten dezelfde stijl en boodschap hanteerden. Het kost echter wel wat tijd om Writer onder de knie te krijgen. En dan bedoel ik dat ik mezelf moest trainen in het optimaal gebruik van de tools. Een beetje meer uitleg en begeleiding in het begin zou handig zijn.

5. Frase (Het beste voor de bewerking en optimalisatie van content en het genereren van briefings)

via Frase

Frase lijkt op de andere tools in deze lijst met zijn AI-functies voor schrijven, bewerking en optimalisatie. Het helpt je bij het doen van onderzoek, het schrijven van SEO-geoptimaliseerde blogposts en het verfijnen ervan met suggesties voor bewerking.

Ik vond de SERP-onderzoeksfunctie van Frase het meest opvallend. Hiermee kun je de content van concurrenten rechtstreeks in de editor analyseren. Het geeft suggesties voor content, zoals links, koppen, zoekwoordgebruik en afbeeldingen die je kunt toevoegen om het artikel beter te laten scoren in Google.

Ik vond het ook prettig hoe de tool me hielp bij het ordenen van mijn content-opbouw. Daarnaast bood het verschillende kaders voor het genereren van ideeën en gaf het mijn artikel een beoordeling om aan te geven in hoeverre het aansloot bij de zoekintentie.

De beste functies van Frase

Onderzoek toppagina's, koppen van concurrenten en belangrijke SERP-statistieken om content-schema's te maken met de contentbrief-generator

Voer een concurrentieanalyse uit, gebruik een score om het rankingpotentieel van je content te meten en optimaliseer artikelen voor zoekmachines

Pas geen opmaak voor tekst, voeg tabellen in, voeg afbeeldingen toe, gebruik sjablonen om lay-outs te standaardiseren en krijg direct suggesties voor verbeteringen met een ingebouwde content-editor

Beperkingen van Frase

Soms kan de tool traag zijn en niet reageren bij het zoeken naar informatie om een artikel op te stellen

De aanbevolen content is meestal afkomstig van de best gerangschikte pagina's, dus je krijgt mogelijk geen diepgaande informatie

Prijzen van Frase

Free

Basic : $ 45/maand

Team: $ 115/maand

Beoordelingen en recensies van Frase

G2: 4,8/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Frase?

Ik vind het gebruiksgemak prettig en het feit dat het geen uren duurt om aan de slag te gaan. Als contentmanager stuur ik Frase-links naar mijn schrijvers en zij gebruiken gewoon de Chrome-plug-in om hun content te optimaliseren. Ook het importeren van content om te optimaliseren in Frase is moeiteloos. Soms kiest het echter willekeurige trefwoorden die niet veel met het onderwerp te maken hebben. Dit maakt het moeilijker om tot 100% optimalisatie te komen. Maar je kunt deze trefwoorden verwijderen.

Ik vind het gebruiksgemak prettig en het feit dat het geen uren duurt om aan de slag te gaan. Als contentmanager stuur ik Frase-links naar mijn schrijvers en zij gebruiken gewoon de Chrome-plug-in om hun content te optimaliseren. Ook het importeren van content om te optimaliseren in Frase is moeiteloos. Soms kiest het echter willekeurige trefwoorden die niet veel met het onderwerp te maken hebben. Dit maakt het moeilijker om tot 100% optimalisatie te komen. Maar je kunt deze trefwoorden verwijderen.

6. ChatGPT (Het beste voor het genereren van gratis content)

via ChatGPT

Misschien heb je ChatGPT al eens geprobeerd, maar hier is mijn mening over deze populaire tool: ik zie deze tool als een vriend die je met bijna alles kan helpen – content schrijven, code schrijven, afbeeldingen maken, data analyseren, feestjes plannen, koken en wat al niet meer. Het past zich na verloop van tijd aan jouw manier van denken en stijl aan en maakt het gesprek gemakkelijker.

Ik vind de spraakinteractiefunctie het meest verbazingwekkend. Je kunt een natuurlijke dialoog voeren met de tool terwijl je multitaskt. Het is gebruiksvriendelijk en kan diverse taken aan. Het heeft echter moeite met het begrijpen van complexe prompts en genereert af en toe verouderde en onnauwkeurige informatie.

De beste functies van ChatGPT

Genereer AI-afbeeldingen voor projecten, presentaties en campagnes met snelle prompts

Spreek je prompts in in plaats van ze te schrijven om een sessie te houden met ChatGPT

Analyseer gegevens, maak staafdiagrammen en spreidingsgrafieken, voer trendanalyses uit en interpreteer winst- en verliesrekeningen

Vereenvoudig code, debug of schrijf een functie met behulp van de codefunctie

Beperkingen van ChatGPT

Soms geeft ChatGPT verkeerde informatie en begrijpt het de prompts verkeerd

De tool heeft moeite met gespecialiseerde queries. Het kan subtiele details over het hoofd zien en generieke resultaten opleveren

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus : $20/maand

Pro : $ 200/maand

Team : $ 30 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Ik vind het geweldig dat het je ideeën voor content geeft, maar het kan geen context bieden. Alleen mensen kunnen dat. Ik kan tijd besparen als je heel duidelijk moet zijn over een plan, maar nogmaals, als je niet beknopt communiceert, krijg je precies wat je vraagt. Mensen met kennis van zaken op hun vakgebied kunnen vragen stellen in de taal die voor dat veld nodig is, en dan krijg je geweldige ideeën.

Ik vind het geweldig dat het je ideeën voor content geeft, maar het kan geen context bieden. Alleen mensen kunnen dat. Ik kan tijd besparen als je heel duidelijk moet zijn over een plan, maar nogmaals, als je niet beknopt communiceert, krijg je precies wat je vraagt. Mensen met kennis van zaken op hun vakgebied kunnen vragen stellen in de taal die voor dat veld nodig is, en dan krijg je geweldige ideeën.

7. Surfer SEO (Het beste voor contentoptimalisatie)

via Surfer

Surfer is een complete SEO-tool waarmee je dankzij automatische optimalisatie artikelen kunt maken die klaar zijn om hoog te scoren in de zoekresultaten. Je kunt het platform gebruiken om relevante zoekwoorden in je content in te voegen en een score te krijgen die aangeeft hoe groot de kans is dat je content hoog scoort.

Ik vind het fijn dat Surfer verschillende contentfuncties op één platform biedt. Hiermee kan ik content bewerken met realtime feedback over optimalisatie, overzichten genereren, AI-content menselijker maken en de leesbaarheid van content verbeteren. Het beste deel? Het heeft een functie voor contentaudits waarmee je kunt bijhouden hoe goed je content en domein presteren. Je krijgt dagelijkse updates over belangrijke statistieken, zodat je direct actie kunt ondernemen om te verbeteren.

De beste functies van Surfer SEO

Stel gedetailleerde content-opgaven op met unieke koppen met de ingebouwde outline builder

Houd de prestaties van content en domeinen in de gaten met dagelijkse updates over verkeer, rankings, enz., met een contentaudit

Maak je AI-content menselijker om AI-detectietools te omzeilen met AI Content Humanizer

Vind inhoudsthema's en subthema's voor een niche om hiaten in je contentstrategie te identificeren door themakaarten in kaart te brengen

Limieten van Surfer SEO

Veel gebruikers klagen over de hoge prijzen van Surfer. Zelfs het startersabonnement is aan de dure kant, zowel voor content-editors als AI-editors

Prijzen van Surfer SEO

Essential : $ 99/maand

Scale : $ 219/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Surfer SEO

G2: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Surfer SEO?

Ik heb gemengde gevoelens over Surfer. Hoewel het goed is voor SERP-analyse, het opnemen van NLP's in content en clusterplanning, heeft het geen nut bij het schrijven over onderwerpen met beperkte concurrentie. De AI-humanizer is gewoon tijdverspilling. Het voegt niets toe aan de content. Kortom, het is een goede SEO-tool, maar je kunt er niet volledig op vertrouwen voor alle soorten content.

Ik heb gemengde gevoelens over Surfer. Hoewel het goed is voor SERP-analyse, het opnemen van NLP's in content en clusterplanning, heeft het geen nut bij het schrijven over onderwerpen met beperkte concurrentie. De AI-humanizer is gewoon tijdverspilling. Het voegt niets toe aan de content. Kortom, het is een goede SEO-tool, maar je kunt er niet volledig op vertrouwen voor alle soorten content.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte.

8. Hypotenuse AI (Het meest geschikt voor het schrijven van SEO-geoptimaliseerde productbeschrijvingen)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI – de e-commerce AI-schrijver – is ideaal voor online merken, marketeers en copywriters. Het kan product- en categoriebeschrijvingen, afbeeldingen, metatags, Facebook- en Google-advertenties, e-mails en Instagram-bijschriften maken.

Ik vind het geweldig hoe de tool binnen enkele seconden geoptimaliseerde productbeschrijvingen en tags in bulk genereert. Het biedt ook HypoChat, een chatbot voor het creëren, samenvatten en herschrijven van content voor verschillende platforms. Het beste deel? Hypotenuse is super aanpasbaar. Je kunt de op maat gemaakte merkstem gebruiken om de AI te trainen met jouw merkrichtlijnen en stijl.

De beste functies van Hypotenuse AI

Reinig, standaardiseer en verrijk productgegevens in bulk om de vindbaarheid van producten te verbeteren

Houd zoekprestaties bij en optimaliseer productvermeldingen voor zoekmachines en marktplaatsen

Automatiseer het taggen van producten met hoogwaardige en nauwkeurige tags

Beperkingen van Hypotenuse AI

Verschillende gebruikers vinden de prijzen voor abonnementen te hoog

De tool biedt maar weinig opties bij het maken van blogopzetjes. Als je niet genoeg kennis hebt over het onderwerp, kan het genereren van content lastig zijn

Prijzen van Hypotenuse AI

Basic : $ 150/maand, jaarlijks gefactureerd

E-commerce Pro : Aangepaste prijzen

E-commerce Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI is de beste tool voor content- en copywriters. Het bespaart ongelooflijk veel tijd door in realtime hoogwaardige, op onderzoek gebaseerde content te produceren. De Hypochat is echt een innovatieve functie, omdat deze uitstekende ondersteuning biedt bij verschillende aspecten van copywriting. Het schrijven van blogs is het beste in vergelijking met de andere AI-tools die ik heb geprobeerd. Echter, af en toe herhaalt het vergelijkbare zinnen binnen dezelfde blog. Hoewel de content uniek is, verstoort deze herhaling soms de werkstroom van de blog. Ik hoop dat dit aspect in toekomstige updates wordt verbeterd.

Hypotenuse AI is de beste tool voor content- en copywriters. Het bespaart ongelooflijk veel tijd door in realtime hoogwaardige, op onderzoek gebaseerde content te produceren. De Hypochat is echt een innovatieve functie, omdat deze uitstekende ondersteuning biedt bij verschillende aspecten van copywriting. Het schrijven van blogs is het beste in vergelijking met de andere AI-tools die ik heb geprobeerd. Echter, af en toe herhaalt het vergelijkbare zinnen binnen dezelfde blog. Hoewel de content uniek is, verstoort deze herhaling soms de werkstroom van de blog. Ik hoop dat dit aspect in toekomstige updates wordt verbeterd.

9. MarketMuse (Het beste voor contentplanning)

via MarketMuse

MarketMuse kan uw contentplanning naar een hoger niveau tillen met zijn mogelijkheden om bestaande content te optimaliseren op basis van relevante zoektermen, concurrentieanalyses en best scorende pagina's. U kunt het gebruiken om inzichten te krijgen in zoekopdrachten op trefwoorden, topic clusters en meer.

Ik heb MarketMuse gebruikt om contentbriefs te genereren en bestaande content te hergebruiken. Het deed het prima bij het analyseren van concurrenten om hiaten in de content te identificeren. Wat ik het leukste vind, is de optimalisatiemodule, die me hielp met informatie zoals het target aantal woorden, het aantal vermeldingen van het onderwerp dat nodig is om voor een specifieke query te ranken, de contentscore en suggesties over hoe ik een artikel van een concurrent kan verslaan.

De beste functies van MarketMuse

Genereer gestructureerde contentplannen en ontvang aanbevelingen voor je contentstrategie

Maak briefings voor artikelen, nieuwsberichten, vergelijkingen, handleidingen, productrecensies, enz.

Voer een diepgaande SEO-concurrentieanalyse uit en visualiseer hiaten in de content met heatmaps

Beperkingen van MarketMuse

Sommige gebruikers vinden de interface niet intuïtief. Het kost veel tijd om onderwerpen te onderzoeken en artikelen te optimaliseren

Prijzen van MarketMuse

Free

Optimize : $ 99/maand

Research : $ 249/maand

Strategy: $ 499/maand

Beoordelingen en recensies van MarketMuse

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MarketMuse?

Ik vind het geweldig dat ik direct inzicht krijg in zoekwoordonderzoek, persoonlijke moeilijkheidsgraad, topic clusters en nog veel meer. Het is een geweldige tool om onze bestaande SEO-contentstrategie verder uit te bouwen. Het was vrij eenvoudig om onder de knie te krijgen en de onboarding was geweldig. De implementatie van MM is een gamechanger geweest voor onze SEO. Er zijn nog niet veel rapportage- en inzichtstatistieken, maar ze hebben aangegeven dat dit op de agenda staat.

Ik vind het geweldig dat ik direct inzicht krijg in zoekwoordonderzoek, persoonlijke moeilijkheidsgraad, topic clusters en nog veel meer. Het is een geweldige tool om onze bestaande SEO-contentstrategie verder uit te bouwen. Het was vrij eenvoudig om onder de knie te krijgen en de onboarding was geweldig. De implementatie van MM is een gamechanger geweest voor onze SEO. Er zijn nog niet veel rapportage- en inzichtstatistieken, maar ze hebben aangegeven dat dit op de agenda staat.

10. ContentBot (Het meest geschikt voor het genereren van lange content)

via ContentBot

Als u op zoek bent naar manieren om lange content op te schalen, kan ContentBot een waardevolle aanvulling zijn op uw contentmarketingstrategie. U kunt de tool gebruiken om snel inzichtelijke, menselijk aandoende artikelen te genereren.

Ik vind het fijn dat de tool al mijn vragen goed beantwoordde en ze zelfs in alinea's uitlegde. De 'Discover'-functie is een ander opvallend kenmerk dat helpt bij het identificeren van relevante trefwoorden en onderwerpen die je misschien over het hoofd hebt gezien. ContentBot heeft ook een Chrome-extensie om onderweg content te produceren. Bovendien ondersteunt het meer dan 110 talen, wat handig kan zijn als je een wereldwijd publiek hebt.

De beste functies van ContentBot

Maak zoekmachinevriendelijke blogs met slimme links en AI-beeldgeneratie

Gebruik kant-en-klare werkstroomwerkflows voor contentaanmaak of maak je eigen werkstroom met een visuele AI-werkstroombouwer

Maak de AI-content mensvriendelijker met de Humanizer-functie

Zet CSV-bestanden om in blogposts, productbeschrijvingen en marketingcontent met de AI-agent van ContentBot

Limieten van ContentBot

Het kost wat tijd om aan de tool te wennen vanwege de complexiteit van de functies

De door AI gegenereerde content kan soms moeilijk leesbaar zijn

Prijzen van ContentBot

Prepaid : $0,5 per 1000 woorden

Starter : $ 9/maand

Premium : $ 29/maand

Premium+: $49/maand

Beoordelingen en recensies van ContentBot

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ContentBot?

Ik vind het prettig dat ContentBot.ai een geautomatiseerd platform voor contentcreatie is waarmee je snel en efficiënt kwalitatief hoogwaardige content kunt produceren. Met een verscheidenheid aan functies en aanpassingsmogelijkheden is het perfect om drukke contentmakers te helpen hun tijd optimaal te benutten en middelen vrij te maken voor meer creatieve projecten. De automatisering kan echter beperkt zijn. Het kan soms even duren om de juiste content te vinden en het kan lastig zijn om de content aangepast te maken aan specifieke behoeften. Bovendien is sommige content mogelijk niet altijd up-to-date of accuraat.

Ik vind het prettig dat ContentBot.ai een geautomatiseerd platform voor contentcreatie is waarmee je snel en efficiënt kwalitatief hoogwaardige content kunt produceren. Met een verscheidenheid aan functies en aanpassingsmogelijkheden is het perfect om drukke makers te helpen hun tijd optimaal te benutten en middelen vrij te maken voor meer creatieve projecten. De automatisering kan echter beperkt zijn. Het kan soms even duren om de juiste content te vinden en het kan lastig zijn om de content aan te passen aan specifieke behoeften. Bovendien is sommige content mogelijk niet altijd up-to-date of accuraat.

11. Peppertype AI (Het beste voor het genereren van marketingcontent)

via Peppertype

Van alle AI-tools voor contentcreatie is Peppertype gespecialiseerd in het opschalen van contentproductie. Je kunt het gebruiken om grote hoeveelheden boeiende content te genereren voor marketingcampagnes en sociale media.

Ik heb Peppertype gebruikt om verschillende soorten content te genereren, waaronder advertentieteksten, blogposts, bijschriften voor sociale media en e-mails. En elke keer produceerde het originele content, met behoud van de merkstem en een hoge leesbaarheid. Bovendien heeft het een ingebouwde plagiaatcontrole waarmee je de originaliteit van de content direct kunt controleren.

De beste functies van Peppertype AI

Gebruik de ingebouwde SEO-tools om de gegenereerde content te optimaliseren en je positie in de zoekmachines te verbeteren

Ontvang AI-aangedreven, realtime suggesties voor content en creatieve ideeën met minimale invoer van gebruikers

Werk in realtime samen met teamleden aan blogs, posts voor socialemediamarketing en recensies

Beperkingen van Peppertype AI

Volgens enkele gebruikers is de huidige interface niet zo gebruiksvriendelijk als de vorige

De gegenereerde content kan weinig variatie bieden en de resultaten kunnen repetitief zijn

Prijzen van Peppertype AI

Aangepaste prijzen

Peppertype AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Peppertype AI?

Het beste aan Pepper Content is dat ze een complete tool hebben ontwikkeld die me helpt bij alle aspecten van contentcreatie, waaronder bloggen, bijschriften voor sociale media, teksten voor Google Ads en nog veel meer. De AI-generator is echt geweldig. Ik vind het de goede kant op gaan met dit product. Ik was echter niet zo onder de indruk van de SEO-mogelijkheden van Pepper Content. Toen ik de SEO-tool gebruikte, liet deze me zoekwoorden zien waarop ik al scoorde, terwijl ik hoopte dat het me zou laten zien op welke zoekwoorden ik me zou moeten richten!

Het beste aan Pepper Content is dat ze een voltooide tool hebben ontwikkeld die me helpt bij alle aspecten van contentcreatie, waaronder bloggen, bijschriften voor sociale media, teksten voor Google Ads en nog veel meer. De AI-generator is echt geweldig. Ik vind het de goede kant op gaan met dit product. Ik was echter niet zo onder de indruk van de SEO-mogelijkheden van Pepper Content. Toen ik de SEO-tool gebruikte, liet deze me zoekwoorden zien waarop ik al scoorde, terwijl ik hoopte dat het me zou laten zien op welke zoekwoorden ik me zou moeten richten!

12. Descript (Het beste voor de bewerking van video's en podcasts)

via Descript

Ben je weken bezig met het schrijven van video-scripts en de bewerking van je podcasts? Descript kan je veel tijd besparen.

Deze tool voor audio- en videobewerking is baanbrekend dankzij de op tekst gebaseerde bewerkingsaanpak: je wijzigt dingen in het transcript net zoals in een Word-document en het wordt direct aangepast in de bijbehorende audio of video.

Descript onderscheidt zich door zijn audio-naar-tekst-transcripties en de mogelijkheid om stopwoorden te verwijderen. Bovendien krijg je de Underlord AI als je hulpje, die perfect werkt om de audio- en beeldkwaliteit te verbeteren, video-scripts te genereren, heropnames en achtergronden te verwijderen, Clips te genereren, enzovoort.

De beste functies van Descript

Genereer audiobestanden met je eigen stemkloon of AI-stem door simpelweg instructies te geven

Neem op afstand hoogwaardige, multitrack audio- en video-sessies op met meerdere deelnemers met behulp van Descript Rooms

Zet lange video's en podcasts om in clips voor je posts op sociale media

Neem uw scherm op en ontvang direct een transcriptie van uw opname

Limieten van Descript

De applicatie kan vastlopen als je te snel scrolt

Soms brengt Descript woorden in de video's verkeerd in kaart

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist : $19/maand per persoon

Maker : $ 35 per maand per persoon

Business : $ 50 per maand per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Over het algemeen ben ik tevreden over Descript. Ik ben onder de indruk van de spraak-naar-tekst- en bewerkingsmogelijkheden. Hiermee kan ik professionele softwaredemovideo's maken. Het verwerken van video's duurt echter lang. Het vereist veel rekenkracht en doet de tijdwinst van het opnemen enigszins teniet. De gebruikersinterface vergt wat tijd om onder de knie te krijgen als je nieuw bent bij Descript.

Over het algemeen ben ik tevreden over Descript. Ik ben onder de indruk van de spraak-naar-tekst- en bewerkingsmogelijkheden. Hiermee kan ik professionele softwaredemovideo's maken. Het verwerken van video's duurt echter lang. Het vereist veel rekenkracht en doet de tijdwinst van het opnemen enigszins teniet. De gebruikersinterface vergt wat tijd om onder de knie te krijgen als je nieuw bent bij Descript.

🧠 Wist je dat? De markt voor software voor video-bewerking zal naar verwachting groeien tot 5,13 miljard dollar in 2032, met een CAGR van 5,8%.

13. Writesonic (Het beste voor het overwinnen van een writer's block en het genereren van SEO-vriendelijke content)

via Writesonic

Writesonic is ideaal voor het maken van verschillende soorten content: posts voor sociale media, bijschriften, advertentieteksten, e-mails en blogs. Je kunt de content optimaliseren met trefwoorden en zelfs interne links automatiseren. Het is gebruiksvriendelijk en vereist minimale inspanning om kwalitatieve content te genereren.

Wat ik het leukste vond aan Writesonic is dat het creatieve ideeën genereert en verbeteringen voorstelt om mijn teksten te verfijnen. Dus als je op zoek bent naar een creativiteitsbooster die SEO combineert, kan Writesonic nuttig zijn.

De beste functies van Writesonic

Automatiseer interne links en optimaliseer artikelen voor SEO

Gebruik een breed bereik aan sjablonen voor het schrijven van content om verschillende soorten content te maken – van technische blogs tot bijschriften voor sociale media

Genereer automatisch afbeeldingen voor je blogs

Limieten van Writesonic

Er kunnen feitelijke fouten in staan. Daarom moet u de artikelen proeflezen en doorwerken voordat u ze publiceert.

Prijzen van Writesonic

Gratis : 25 eenmalige kredieten

Particulieren : $ 20/maand voor 100 kredieten

Standaard : $ 99/maand voor 1000 kredieten

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Writesonic?

Over het algemeen is het goed, maar soms frustrerend wanneer de software hapert en je merkt dat je dezelfde content opnieuw moet genereren en je kredietlimiet opgebruikt. Het is een geweldig product met veel goede SEO-elementen. De prijzen en abonnementen zijn echter onhandig, met een maandelijks kredietsysteem dat is gebaseerd op hoe je het gebruikt, zonder overdracht van ongebruikte kredieten, dus je moet je werk afstemmen op hun abonnementen in plaats van op je zakelijke behoeften.

Over het algemeen is het goed, maar soms frustrerend wanneer de software hapert en je merkt dat je dezelfde content opnieuw moet genereren en je kredietlimiet opgebruikt. Het is een geweldig product met veel goede SEO-elementen. De prijzen en abonnementen zijn echter onhandig, met een maandelijks kredietsysteem dat is gebaseerd op hoe je het gebruikt, zonder overdracht van ongebruikte kredieten, dus je moet je werk afstemmen op hun abonnementen in plaats van op je zakelijke behoeften.

Als het gaat om het kiezen van de beste AI-tools voor de automatisering van je contentcreatie, is de sleutel tot het nemen van de verstandigste beslissing om te bepalen waar je de meeste hulp nodig hebt.

Als je productbeschrijvingen sneller wilt schrijven, overweeg dan Hypotenuse AI. Als je het aanmaken van video-content wilt automatiseren, is Descript wellicht de beste keuze. En als je een tool zoekt die content in meerdere talen genereert, werkstroom stroomlijnt en projectmanagement vereenvoudigt, dan is ClickUp precies wat je zoekt.

ClickUp brengt contentcreatie en -beheer onder één dak. Dit betekent dat je niet met 5-6 tools hoeft te jongleren om je werk gedaan te krijgen. ClickUp kan hoogwaardige content genereren, het contentproces stroomlijnen, de contentcreatie bijhouden en nog veel meer.

