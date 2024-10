AI vs. door mensen gemaakte content: Voor- en nadelen

Terwijl ik onderzoek deed voor deze blogpost, vroeg ik Verse by Verse, Google's "experimentele AI-aangedreven muze" om een gedicht te schrijven over robotverbeelding waarin de stijlen van Edgar Allen Poe, Emily Dickinson en Ralph Waldo Emerson worden gecombineerd. Het resultaat is als volgt.

Integreer ClickUp Brain rechtstreeks in uw documenten

Weet u niet waar u moet beginnen? Probeer ClickUp's sjabloon voor het schrijven van content voor een eenvoudige manier om boeiende content van hoge kwaliteit te maken.

Dit sjabloon downloaden

Bonus: AI-inhoud bewerken

AI voor onderzoek; mensen voor inzicht

AI-chatbots zijn geweldige onderzoeksassistenten. Ooit vastgelopen bij "wat is het woord voor..."? Je onderzoeksassistent kan helpen. Vergeten waar je je bewerkte document hebt opgeslagen? Verbonden zoeken kan helpen. Organisatorische gegevens nodig van je tool voor projectmanagement? ClickUp Brein heeft antwoorden.

clickUp Brain, je perfecte onderzoeksassistent_

Maar als je content maakt voor een rapport of een voorstel, heb je menselijk inzicht nodig. AI-document samenvatters kan je de informatie geven die je nodig hebt om er inzichten uit te halen.

In je tool voor projectmanagement kun je bijvoorbeeld zien dat je teams er gemiddeld twee weken over doen om een blogbericht te publiceren. Het zou zelfs kunnen zeggen dat dit is toegenomen ten opzichte van één week, wat zes maanden geleden de standaard was. Maar dit zou kunnen betekenen:

De grootte van je teams is afgenomen

Je teams zijn opgebrand

De lengte en kwaliteit van je content is toegenomen

Je hebt het aantal blogberichten verminderd en richt je in plaats daarvan op video content

Dergelijke inzichten en bijbehorende actie-items moeten nog steeds van een weldenkend mens komen.

Trouwens, als je een team van schrijvers beheert, is hier een inleiding over hoe je AI kunt gebruiken in contentmarketing die je misschien nuttig vindt.

Mensen voor verbeelding; AI voor schaalbaarheid

Laten we het voorbeeld nemen van content voor marketingmateriaal. Gepubliceerde content is er in overvloed. Zelfs de langste long-tail zoekwoorden hebben honderden pagina's content. Wat een succesvolle organisatie onderscheidt van de rest is hoe uniek, boeiend, interessant en waardevol de content is. Hiervoor is menselijke verbeeldingskracht nodig.

Vanaf dat punt kan AI het overnemen. Het kan proeflezen en controleren op consistentie van toon en stijl. Het kan verdelingsmateriaal maken voor sociale media, e-mail, video scripts, enz. AI kan ook moeiteloos content personaliseren voor verschillende publieksgroepen.

Op deze manier, door de creativiteit van mensen te combineren met de efficiëntie van AI, kunnen organisaties echt buitengewone content creëren.

Supercharge Your Content Creation Process met ClickUp

Om een gedicht te schrijven, moet je bij Google's Verse by Verse een paar dingen doen, zoals de poëtische stijl kiezen, drie auteurs kiezen die je muzen zullen zijn en ook de eerste regel schrijven. Zodra je dit hebt gedaan, geeft AI je opties om uit te kiezen - hier moet je zelf de volgende regel kiezen.

Het punt is dat generatieve AI (nog) geen bewuste entiteit is die zelf content kan creëren. Het is echter wel een deskundige assistent die kan helpen met inspiratie, ideeën, onderzoek, spellingcontrole, proeflezen, enz.

Het is efficiënt, maar ook onbetrouwbaar. Het mist subjectiviteit, maar is ook bevooroordeeld. Het is consistent, maar de kwaliteit kan twijfelachtig zijn.

Ondanks deze problemen weten enthousiaste gebruikers van AI voor het genereren van content dat het krachtig kan zijn als het verstandig wordt gebruikt. Het kan helpen in een aantal gevallen als onderdeel van de dagelijkse werkstroom van een schrijver. Of je nu de samenvatting van je vergadering, een afscheidsmail of de toespraak van de president schrijft, AI heeft je iets te bieden.

Geïntegreerd in de ClickUp-taak voor projectmanagement, kan ClickUp AI u helpen om gerelateerde taken te vinden, vragen over projecten te beantwoorden, lange documenten samen te vatten, ideeën uit te breiden met voorbeelden, en het volgende te creëren sjablonen voor het schrijven van content en nog veel meer. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .