De 13 beste AI-tools voor influencermarketing in 2026

Niet elke samenwerking met een influencer levert resultaten op. Sommige zorgen voor meer betrokkenheid en omzet, terwijl andere op niets uitlopen, ook al zien ze er op papier veelbelovend uit.

Het verschil? Data. 📊

AI-tools voor influencermarketing helpen merken en bureaus verder te kijken dan alleen het aantal volgers. Ze analyseren demografische gegevens van het publiek, de authenticiteit van de betrokkenheid en de campagneprestaties om slimmere beslissingen te nemen.

Maar niet elke tool is de moeite waard. Sommige zijn geweldig voor het vinden van nieuwe talenten, terwijl andere zich richten op campagnebeheer of analyse.

Hier volgt een overzicht van 13 toonaangevende AI-tools voor influencermarketing die je helpen effectievere influencercampagnes te voeren. 🗃️

In deze video hebben we ook enkele van de beste tools besproken!

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is onze lijst met de 13 beste influencermarketingtools met AI: ClickUp (Het meest geschikt voor het beheer van influencercampagnes en projectmanagement voor marketingprojecten) Modash (Het meest geschikt voor het analyseren van de prestaties van eerdere influencer-content) Upfluence (Het beste voor het vinden van influencers met behulp van AI) Influencity (Het beste voor uitgebreid beheer van relaties met influencers) Brandwatch Influencer (Het meest geschikt voor socialemedia-analyse en het identificeren van influencers op niveau van ondernemingen) Traackr (Het meest geschikt voor grootschalige screening van influencers en optimalisatie van uitgaven) Heepsy (Het meest geschikt voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar micro-influencers) CreatorIQ (Het meest geschikt voor influencermarketing op niveau van ondernemingen) IQfluence (Het beste voor AI-gestuurde zoekfuncties voor influencers en voorspellende campagne-inzichten) HypeAuditor (Het beste voor AI-gestuurde fraudedetectie) Klear (Het beste voor datagestuurde influencer-analyses) GRIN (Het beste voor volledig influencerrelatiebeheer) Aspire.io (Het beste voor community-gedreven influencermarketing)

Met zoveel AI-tools voor projectmanagement in de marketing sector raak je al snel overweldigd. Heb je behoefte aan betere zoekfuncties voor influencers, campagneautomatisering of gedetailleerde analyses? De juiste tool hangt af van je doelstellingen.

Laten we eens kijken waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je investeert in iets dat echt helpt. 👇

Het vinden en screenen van influencers: Help bij het analyseren van demografische gegevens van het publiek, de kwaliteit van de betrokkenheid en de verificatie om de juiste influencers te vinden

Geavanceerde inzichten in het publiek: Zoek naar Zoek naar een influencermarketingtool die de volgers van een influencer beoordeelt op basis van leeftijd, locatie, interesses en koopgedrag om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij het merk

Campagneautomatisering en outreach: Zorg ervoor dat de tool outreach personaliseert, relaties met influencers beheert en zelfs contractonderhandelingen automatiseert

Prestatiebewaking en ROI-meting: Kies een tool die realtime gegevens analyseert, conversies bijhoudt en inzichten biedt om influencermarketingstrategieën te verfijnen

Kant-en-klare sjablonen: Zoek een tool die aanpasbare Zoek een tool die aanpasbare sjablonen voor marketingplannen biedt voor campagneplanning, contentstrategie en rapportage om consistentie te waarborgen

Fraudedetectie en verificatie van authenticiteit: Kies een tool die nepvolgers detecteert, manipulatie van engagement signaleert en botactiviteit identificeert

Integratie met meerdere platforms: Kies een platform dat Instagram, TikTok, YouTube en opkomende sociale mediakanalen ondersteunt om influencermarketingcampagnes te optimaliseren

Agendabeheer: Kies een tool die Kies een tool die marketingkalenders biedt om posts in te plannen, deadlines bij te houden en content tussen meerdere influencers te coördineren

Dit zijn de beste AI-platforms die echt een verschil maken bij het beheer van influencermarketingcampagnes. 📝

1. ClickUp (Het beste voor het projectmanagement van influencercampagnes en marketingprojecten)

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Voor marketingteams vereenvoudigt ClickUp Marketing Projectmanagement Software het beheer van influencercampagnes door alles – contentcreatie, taakvolging en samenwerking – op één plek te houden. Het helpt teams bij het organiseren van werkstroomprocessen, de automatisering van repetitieve taken en het beheren van grote influencerdatabases zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

Genereer content en verkrijg direct inzichten met ClickUp Brain

ClickUp Brain is een AI-aangedreven assistent die content genereert, data analyseert en werkstroombeheer ondersteunt. Het kan outreach-berichten opstellen, campagneteksten verfijnen, belangrijke informatie samenvatten en nog veel meer.

Het analyseert ook de campagneprestaties door engagementtrends samen te vatten en bruikbare inzichten te bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om te beoordelen welke samenwerkingen de beste resultaten opleveren.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten in onze enquête maakt gebruik van AI-functies die in productiviteitssuites zijn ingebouwd. Dit lage gebruik suggereert dat de huidige implementaties wellicht de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou overhalen om over te stappen van hun favoriete, op zichzelf staande conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een werkstroom voor automatisering uitvoeren op basis van een platte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat ! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en meer! Sluit je aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één-app voor werk!

Maak aangepaste automatiseringen om de handmatige werklast te verminderen en werkstroomen te stroomlijnen

ClickUp Automatisering helpt je bij het beheren van relaties met influencers en campagneprocessen zonder dat je overweldigd raakt.

Als een influencer bijvoorbeeld zijn of haar deliverables indient, kan de automatisering het creatieve team onmiddellijk op de hoogte stellen voor beoordeling, de fase bijwerken naar 'In afwachting van goedkeuring' en de content inplannen voor publicatie zodra deze is goedgekeurd.

Gebruik de tabelweergave van ClickUp om influencerdata bij te houden

Bovendien biedt ClickUp Table View een vertrouwde, spreadsheetachtige weergave om je database te organiseren en te fungeren als een dynamisch influencer-CRM. Je kunt essentiële gegevens zoals contactgegevens, samenwerkingsgeschiedenis en prestatiestatistieken bijhouden in een overzichtelijk, aanpasbaar format.

ClickUp stelt ons in staat onze marketingmiddelen effectiever in te zetten en onze GTM-aanpak af te stemmen op meerdere bedrijfsonderdelen.

De meeste marketeers die ClickUp gebruiken, zijn vooral te spreken over de kant-en-klare influencersjablonen van de software.

Downloaden dit sjabloon De sjabloon voor influencercontracten van ClickUp is ontworpen om je te helpen snel en eenvoudig influencercontracten op te stellen en te beheren.

Voorbeelden van veilige en grondig gecontroleerde documenten die de rechten van beide partijen beschermen, worden gemaakt door het ClickUp-sjabloon voor influencercontracten. Het biedt voldoende uitleg over belangrijke terminologie en industriestandaardprotocollen voor betalingen en vergoedingen.

De sjabloon biedt ook:

Geeft duidelijke voorbeelden van merkrichtlijnen voor influencers

Zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met wettelijke voorschriften

Beschermt het online en offline imago van uw merk

Biedt informatie over toestemmingen en gebruiksvriendelijkheid

De ClickUp-sjabloon voor een moderne socialemediakalender houdt de contentplannen van influencers op meerdere platforms bij. Op dezelfde manier biedt de ClickUp-sjabloon voor het schrijven van content duidelijke richtlijnen voor de toon en de structuur van het script die de influencer moet gebruiken.

De beste functies van ClickUp

Volg de campagneprestaties: Houd engagementstatistieken, de ROI van influencers en de prestaties van content bij via aanpasbare kaarten in Houd engagementstatistieken, de ROI van influencers en de prestaties van content bij via aanpasbare kaarten in ClickUp dashboards

Centraliseer de samenwerking met influencers: Houd alle communicatie met influencers, feedback, discussies over content en taken gecentraliseerd met behulp van Houd alle communicatie met influencers, feedback, discussies over content en taken gecentraliseerd met behulp van ClickUp Chat . Geen onsamenhangend werk en communicatie meer

Bewaar en beheer documenten van influencers: maak briefings, contracten en rapporten met maak briefings, contracten en rapporten met ClickUp Docs , dat een gedeelde kennisbank biedt voor teams

Visualiseer influencertaken: Gebruik Gebruik de lijstweergave van ClickUp om de goedkeuring van content bij te houden, de kalenderweergave voor planning en de bordweergave voor het bijhouden van de voortgang van campagnes

Brainstorm over contentstrategieën voor influencers: Breng de plaatsingen van influencers in kaart en brainstorm visueel over contentideeën met behulp van Breng de plaatsingen van influencers in kaart en brainstorm visueel over contentideeën met behulp van ClickUp Whiteboards voor een gestroomlijnde uitvoering

Limieten van ClickUp

Het kost wat tijd om te begrijpen hoe de functies samenwerken

De mobiele app heeft niet zoveel functies als de desktop- of browserversie

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $ 7 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per maand per gebruiker

ClickUp-recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

🔍 Wist je dat? De eerste YouTube-gebruiker die een miljoen abonnees bereikte, was een gamer. In 2009 werd Fred Figglehorn, een fictief teken gespeeld door Lucas Cruikshank, de eerste YouTube-gebruiker met een miljoen abonnees — wat aantoont dat humor en creativiteit altijd al de drijvende kracht zijn geweest achter online invloed.

2. Modash (Het meest geschikt voor het analyseren van de prestaties van eerdere influencercontent)

via Modash

Dankzij een database met meer dan 250 miljoen influencerprofielen heeft Modash voldoende opties voor merken om verbinding te maken met contentmakers. U kunt potentiële partners beoordelen aan de hand van statistieken zoals geslachtsverdeling, leeftijd van het publiek en andere factoren.

Houd er rekening mee dat het platform ook een controle op nepvolgers bevat, waarmee de kwaliteit van het publiek van een influencer wordt geverifieerd. Dit wijst op verstandige investeringen uit het marketingbudget van uw client.

De beste functies van Modash

Synchroniseer communicatie via Gmail-integratie voor betere outreach en doorlopende correspondentie

Vergemakkelijk het weggeven van producten en het bijhouden van kortingscodes met Shopify-integratie

Analyseer het publiek van influencers om te controleren of dit aansluit bij de campagnedoelstellingen van de client

Monitor de campagneprestaties automatisch door live content te centraliseren

Limieten van Modash

Niet geschikt voor Twitter, Pinterest, Twitch en blogs

Ontbreekt de mogelijkheid om bulk-e-mails te versturen en heeft een limiet aan inbox-functies

De influencerdatabase is mogelijk minder uitgebreid in kleinere regio's en steden, wat een uitdaging vormt voor gebruikers die op zoek zijn naar hyperlokale influencers

Prijzen van Modash

Essentials: $ 299/maand

Prijs: $ 599/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Modash

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In 1760 gebruikte Josiah Wedgwood, een Britse pottenbakker, de steun van koningin Charlotte om zijn fijne porselein op de markt te brengen als 'koninklijk goedgekeurd'. Dit is een van de vroegste voorbeelden van influencermarketing.

3. Upfluence (het beste voor het vinden van influencers met behulp van AI)

via Upfluence

Upfluence helpt merken om de juiste influencers te vinden met behulp van filters voor engagementpercentages, demografische gegevens van het publiek en contentstijl, zodat je niet alleen maar hoeft te gissen wie het beste bij je past.

De AI-gestuurde functie, Jace AI, automatiseert en personaliseert uw outreach en koppelt merken aan influencers op basis van de relevantie van de content.

Bovendien houdt Jace AI voortdurend de veranderende profielen van influencers en eerdere interacties in de gaten. De verzamelde gegevens helpen de meeste merken om op een contextueel relevante manier met de juiste influencer te communiceren.

De beste functies van Upfluence

Identificeer merkambassadeurs door uw klantendatabase te scannen op potentiële samenwerkingen met influencers

Vind invloedrijke influencers met AI-aangedreven zoekfilters om verschillende statistieken te analyseren

Beheer productseeding door geschenkcampagnes te automatiseren en zendingen bij te houden

Integreer e-commerceplatforms om een verbinding te creëren tussen influencermarketing en directe verkoopresultaten

Limieten van Upfluence

Hoewel het veel functies biedt, is het onbetaalbaar omdat het een van de duurdere marketingtools is voor kleine bedrijven en start-ups

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met automatische contractverlengingen en moeilijkheden bij het wijzigen of opzeggen van abonnementen

Prijzen van Upfluence

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Upfluence

G2: 4,5/5 (140 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (40 beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Door AI gegenereerde influencers zoals Lil Miquela en Shudu hebben merkdeals gesloten met toonaangevende modelabels, ondanks dat ze geen echte mensen zijn!

4. Influencity (Het beste voor uitgebreid beheer van relaties met influencers)

via Influencity

Influencity biedt bureaus geavanceerde zoekfilters, waarmee gebruikers de resultaten kunnen verfijnen aan de hand van meer dan 20 criteria. Het platform, in combinatie met het influencer relationship management (IRM)-systeem, stelt je in staat om samenwerkingen met influencers eenvoudig te organiseren en activiteiten uit te voeren zoals het bijhouden van communicatie en het monitoren van de voortgang van campagnes.

Je kunt je Shopify-account ook integreren in de database met makers. Dit helpt bij het stroomlijnen van influencer-seeding voor grootschalige campagnes.

De beste functies van Influencity

Incasseer betalingen via veilige gateways met ingebouwde mogelijkheid om te bijhouden wie er betalen

Werv contentmakers met gerichte outreach en werk ze in met behulp van gestructureerde werkstroom

Krijg inzicht in de volgers van influencers om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij de campagnedoelstellingen

Analyseer de campagneprestaties met gedetailleerde rapporten, waarbij u belangrijke statistieken bijhoudt om de ROI te meten en toekomstige strategieën te onderbouwen

Limieten van Influencity

Ondersteunt geen profielanalyse van X (voorheen Twitter)

Sommige gebruikers hebben een aantekening gedaan dat de statistieken van het platform mogelijk niet altijd realtime veranderingen in de socialemedia-activiteit van influencers weergeven, wat van invloed kan zijn op de besluitvorming voor dynamische campagnes

Prijzen van Influencity

Professional: $ 398/maand

Business: $ 998/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Influencity

G2: 4,6/5 (220 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Influencermarketing bestaat al langer dan sociale media. Vóór Instagram en YouTube werkten merken samen met beroemdheden, sporters en zelfs fictieve personages om producten te promoten. Zelfs de Marlboro Man en Popeye, die de verkoop van spinazie stimuleerden, waren vroege vormen van influencermarketing.

5. Brandwatch Influencer (Het meest geschikt voor socialemedia-analyse en het identificeren van influencers op niveau van ondernemingen)

via Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer gebruikt zijn eigen Iris AI om inzichten uit socialemediadata te halen. Als resultaat krijgt u gedetailleerde informatie over consumentengedrag en opkomende trends. Combineer dit met de sentimentanalysefuncties van Brandwatch Influencer en u krijgt toegang tot gegevens over merkvermeldingen en de huidige publieke sentimenten.

Dankzij de integratie met Salesforce en Google Analytics kunnen gebruikers van ondernemingen de functionaliteit ervan uitbreiden. Bovendien kunt u dit samenvoegen met sjablonen voor sociale media om al uw influencerdata overzichtelijk te houden.

De beste functies van Brandwatch Influencer

Gebruik gedetailleerde inzichten in het publiek om ervoor te zorgen dat de volgers van de influencer aansluiten bij uw targetgroep

Houd een gecentraliseerde database bij met contactgegevens van influencers, compleet met betalingsgegevens en contractbeheer

Bied influencers een merkervaring via aanpasbare, mobielvriendelijke dashboards

Limieten van Brandwatch Influencer

Ingewikkelde interface om onder de knie te krijgen

Het biedt geen geïntegreerde functies voor het publiceren op sociale media, waardoor het gebruik van aanvullende tools voor het verspreiden van content noodzakelijk is

Gebruikers hebben gemeld dat ze af en toe problemen ondervinden bij het naadloos integreren van Brandwatch met bepaalde platforms van derden

Prijzen van Brandwatch Influencer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brandwatch Influencer

G2: 4,1/5 (860 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (230 beoordelingen)

6. Traackr (Het meest geschikt voor grootschalige screening van influencers en optimalisatie van uitgaven)

via Traackr

Traackr neemt het screenen van influencers serieus door gebruikers toegang te geven tot geavanceerde analyses voordat ze partnerschappen aangaan. Bekijk realtime inzichten in de geloofwaardigheid van het publiek en voorkom dat je budget verspilt aan influencers met een lage engagementkwaliteit.

Het platform biedt een wereldwijde database met influencers op alle grote sociale mediaplatforms. Zichtbaarheid in de sectie met historische prestaties bevestigt ook de geloofwaardigheid van de influencer op de lange termijn.

De beste functies van Traackr

Blijf bijhouden welke marketinguitgaven er zijn en wijs budgetten toe om te hoge uitgaven te voorkomen

Stroomlijn outreach met tools voor marketingautomatisering om samenwerkingen op grote schaal te beheren

Vergelijk uw prestaties met die van concurrenten om sterke punten en verbeterpunten te identificeren

Ontvang AI-gestuurde suggesties voor betalingen aan influencers op basis van betrokkenheid en prestaties uit het verleden

Limieten van Traackr

Lastige betalings- en wallet-installatie voor makers buiten de VS

Er zijn meldingen van vertragingen bij het bijhouden van content, met name bij platforms als TikTok

Gebruikers hebben aangegeven behoefte te hebben aan geavanceerdere filteropties binnen campagnes en maker-community's

Incidentele vertragingen bij het bijwerken van gegevens kunnen de actualiteit en nauwkeurigheid van prestatiestatistieken beïnvloeden

Prijzen van Traackr

Groei: Vanaf $ 25.000/jaar

Standaard: Vanaf $ 32.500/jaar

Plus: Vanaf $ 55.000 per jaar

Beoordelingen en recensies van Traackr

G2: 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Zelfs huisdieren kunnen influencers zijn. Honden, katten en zelfs egels hebben sponsorcontracten bij grote merken binnengehaald. Sommigen, zoals Doug the Pug, hebben meer volgers dan veel menselijke influencers!

7. Heepsy (Het meest geschikt voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar micro-influencers)

via Heepsy

Heepsy is een door AI aangedreven platform voor het zoeken en ontdekken van influencers, bedoeld voor kleine tot middelgrote merken die een verbinding willen leggen met micro- en nano-influencers. In tegenstelling tot sommige complexe influencermarketingplatforms onderscheidt het zich door zijn gebruiksvriendelijke zoekinterface.

Dankzij de mogelijkheden voor concurrentieanalyse van de tool kunnen merken zien met welke influencers hun concurrenten samenwerken. Deze functie biedt belangrijke inzichten in trends binnen de sector en succesvolle samenwerkingen.

De beste functies van Heepsy

Krijg toegang tot diepgaande analyses om de verificatie van het publiek van een influencer te beoordelen

Maak een schatting van de potentiële kosten van samenwerkingen om te helpen bij budgettering en financiële planning

Maak gebruik van een marktplaats waar merken campagnes kunnen plaatsen en makers kansen kunnen selecteren die aansluiten bij hun interesses

Verzamel en exporteer influencerdata naar verschillende formaten, zodat je deze eenvoudig kunt delen

Limieten van Heepsy

Limiet voor influencers met minder dan 3.000 volgers

Het ontbreekt aan integratiemogelijkheden met andere marketingplatforms

Heepsy rekent een commissie van 12% op betalingen, wat sommige gebruikers buitensporig vinden

Prijzen van Heepsy

Free

Starterspakket: $ 90/maand

Plus: $ 259/maand

Geavanceerd: $388/maand

Beoordelingen en recensies van Heepsy

G2: 4,5/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

8. CreatorIQ (Het beste voor influencermarketing voor ondernemingen)

via CreatorIQ

CreatorIQ behoort tot de beste tools voor influencermarketing. Het maakt via API-integraties verbinding met sociale mediaplatforms, waardoor merken toegang krijgen tot realtime influencergegevens en het bijhouden van campagneprestaties. Wat CreatorIQ onderscheidt, is het AI-gestuurde scoresysteem dat de merkfit, authenticiteit en kwaliteit van de contentbetrokkenheid van een influencer beoordeelt.

Terwijl de meeste tools zich uitsluitend richten op het aantal volgers, maakt CreatorIQ gebruik van machine learning om te voorspellen welke influencers het beste zullen presteren voor specifieke campagnedoelen.

De beste functies van CreatorIQ

Automatiseer betalingen aan influencers om contracten en financiële administratie te vereenvoudigen

Gebruik tools voor nalevingscontrole om openbaarmakingen bij te houden, schendingen van het beleid te voorkomen en het vertrouwen van het publiek te behouden

Gebruik geavanceerde tools voor prestatiemeting om verder te kijken dan oppervlakkige statistieken

Limieten van CreatorIQ

Sommige gebruikers klagen over een onhandige interface waarvoor te veel moet worden gescrolld

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt dat het platform mogelijk niet de flexibiliteit biedt die nodig is om rapporten en campagne-installaties aan te passen aan hun unieke behoeften

Prijzen van CreatorIQ

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CreatorIQ

G2: 4,6/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? Videocontent domineert influencermarketing. Statische Instagram-posts zijn niet meer voldoende – merken geven de voorkeur aan influencers die boeiende korte video's maken, of het nu gaat om een informele vlog, een unboxing of een volwaardige filmische advertentie vermomd als een TikTok-trend.

9. IQfluence (Het beste voor AI-gestuurde zoekfuncties voor influencers en voorspellende campagne-inzichten)

via IQfluence r

De AI van IQfluence scant sociale mediaplatforms om opkomende influencers te identificeren op basis van engagementtrends en het sentiment van volgers, waarbij ook rekening wordt gehouden met de relevantie voor de branche. Hierdoor kunnen merken goed presterende micro- en macro-influencers ontdekken voordat ze mainstream worden, wat de basis legt voor kosteneffectievere samenwerkingen.

Desondanks kunnen sommige marketeers de aangepaste mogelijkheden van het platform overweldigend vinden, aangezien er een steile leercurve is voordat ze de mogelijkheden volledig kunnen benutten.

De beste functies van IQfluence

Optimaliseer de budgettoewijzing met behulp van voorspellende campagneanalyses om het rendement op investering (ROI) te maximaliseren

Maak verbinding met relevante doelgroepen door gebruik te maken van diepgaande doelgroepsegmentatie

Identificeer opkomende influencers in een vroeg stadium met behulp van AI-gedreven inzichten, zodat je partnerschappen kunt aangaan voordat ze mainstream populariteit verwerven

Limieten van IQfluence

Zeer beperkte integraties met externe CRM-systemen

In sommige gevallen lijken de trefwoorden misschien niet op elkaar afgestemd

Er ontbreken uitgebreide online tutorials of webinars, wat nuttig zou kunnen zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar flexibele leermogelijkheden

Prijzen van IQfluence

Startpakket: $ 295/maand

Geavanceerd: $ 545/maand

Business: Vanaf $ 1.300/maand

Beoordelingen en recensies van IQfluence

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? Het nummer van nepvolgers dat onlangs door TikTok is verwijderd, bedraagt 720,29 miljoen.

10. HypeAuditor (het beste voor AI-gestuurde fraudedetectie)

via HypeAuditor

De AI-gestuurde kwaliteitsscore voor het publiek van HypeAuditor biedt gedetailleerde rapporten over het volgersbestand van een influencer, inclusief echte betrokkenheid versus kunstmatige interacties. Dit elimineert het risico dat u betaalt voor opgeblazen statistieken en zorgt ervoor dat uw marketingbudgetten worden besteed aan echt bereik en conversies.

Hoewel de analysefuncties krachtig zijn, ontbreken er echter functies voor het benaderen van influencers en relatiebeheer.

De beste functies van HypeAuditor

Vergelijk de prestaties van influencers met de industrienormen om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over samenwerkingen

Volg de ROI via Google Analytics en integraties met advertenties op sociale media

Ontdek authentieke influencers met behulp van AI-gestuurde fraudedetectie om nepvolgers en nepbetrokkenheid eruit te filteren

Limieten van HypeAuditor

Meer gericht op analyse dan op de volledige uitvoering van campagnes

Gebruikers die zich op specifieke regio's richten, hebben gemerkt dat de database met influencers in bepaalde landen een limiet heeft

Prijzen van HypeAuditor

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HypeAuditor

G2: 4,6/5 (190 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (35 beoordelingen)

11. Klear (Het beste voor datagestuurde influencer-analyses)

via Klear

Klear houdt historische influencer-content bij en stelt marketeers in staat om te controleren of de engagementcijfers van een influencer consistent zijn of kunstmatig opgeblazen. Nog beter: voor merken die grootschalige campagnes voeren, automatiseert Klear het contact met influencers en het contractbeheer.

De tools voor campagne-uitvoering zijn echter eenvoudiger.

De beste functies van Klear

Houd u aan de regelgeving voor gesponsorde content met nalevingscontrole door de Federal Trade Commission (FTC)

Krijg toegang tot een wereldwijde influencerdatabase die Instagram, TikTok, YouTube en Twitter omvat

Werk samen met hoogwaardige makers op basis van scores die worden verstrekt door de provider van geloofwaardigheidsscores

Limieten van Klear

Minder gepersonaliseerde automatisering van outreach

De zoek- en filterfuncties van het platform zijn niet zo krachtig

Er zijn gevallen geweest waarin influencers moeite hadden om hun content, met name video's, correct in Klear als bijlage te uploaden voor beoordeling

Klear-prijzen

Aangepaste prijzen

Klear-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. GRIN (Het beste voor volledig beheer van relaties met influencers)

via GRIN

GRIN is een uitgebreid platform voor influencermarketing, ontworpen voor e-commercebedrijven die hun relaties met influencers op grote schaal willen beheren.

Het onderscheidt zich van influencermarktplaatsen die eenmalige samenwerkingen aanbieden. In plaats daarvan geeft het platform prioriteit aan langdurige partnerschappen en biedt het een CRM-achtig systeem om het contact met influencers, contracten, goedkeuringen van content en betalingen op één plek bij te houden.

De prijsstelling is echter gericht op middelgrote tot grote bedrijven, waardoor het voor startups minder toegankelijk is.

De beste functies van GRIN

Maak verbinding met Shopify, WooCommerce en BigCommerce om de verkoop direct bij te houden

Meet de door influencers gegenereerde verkoopresultaten met aangepaste affiliate-links en kortingscodes

Houd PR-pakketten bij met automatisering van de productdistributie om tijdige leveringen te garanderen

Limieten van GRIN

Sommige gebruikers melden trage reactietijden van het klantenservice-team

Jaarcontracten zijn misschien niet voor alle bedrijven geschikt

Prijzen van GRIN

Aangepaste prijzen

GRIN-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

13. Aspire.io (Het beste voor community-gedreven influencermarketing)

Net als GRIN is Aspire.io bijzonder geschikt voor merken die verder kijken dan eenmalige deals met influencers, door langdurige relaties met ambassadeurs en samenwerkingen op het gebied van user-generated content (UGC) te koesteren. Het automatiseert ook het benaderen van influencers en helpt merken om in contact te komen met relevante makers zonder handmatig te hoeven zoeken.

De analyses gaan verder dan oppervlakkige engagement en geven je inzicht in demografische gegevens van het publiek, conversies en ROI. Het ingebouwde CRM houdt de relaties met influencers overzichtelijk, waardoor het makkelijker wordt om langdurige partnerschappen te onderhouden.

De beste functies van Aspire.io

Bouw duurzame relaties met makers op met behulp van het beheer van ambassadeursprogramma's

Verminder het heen-en-weer-gepraat met influencers via AI-aangedreven werkstroomen voor het goedkeuren van content

Blijf affiliate-links bijhouden met AI voor affiliate marketing om conversies nauwkeurig toe te wijzen

Limieten van Aspire.io

Sommige gebruikers willen een gedetailleerdere doelgroepsegmentatie in de analyses

Niet ideaal voor merken die op zoek zijn naar kortdurende of eenmalige samenwerkingen

Prijzen van Aspire.io

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Aspire.io

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Geef je influencerstategie een boost met ClickUp

De influencermarketingindustrie heeft zich razendsnel ontwikkeld, wat onderstreept dat AI nu meer een noodzaak dan een luxe is. Merken voeren nu de automatisering uit van het benaderen en screenen van influencers om de ROI nauwkeurig te meten. Wat ooit een handmatig, tijdrovend proces was, is nu een datagestuurde, schaalbare strategie.

Alle 13 tools op deze lijst hebben hun eigen voordelen.

U kunt deze voordelen nog verder vergroten door voor deze tool te kiezen vanwege de integratie- en organisatiemogelijkheden. Maak gebruik van ClickUp om alles te centraliseren, van het goedkeuren van content tot de communicatie met influencers.

