10 Beste Influencer CRM in 2024

Influencer marketing is ongelooflijk krachtig, met merken die een indrukwekkende ROI van $5,78 voor elke $1 die wordt uitgegeven . Vertegenwoordigt u een merk dat heeft geprobeerd met meerdere influencers te werken en dit moeilijk vond?

Geloof me, ik snap het. Elke influencer heeft zijn eigen manier om dingen te doen en ze allemaal in dezelfde box proberen te passen is gewoon niet genoeg. Je moet je aanpak personaliseren, maar wie heeft daar tijd voor als je met een miljoen andere Taken bezig bent?

Maak kennis met CRM voor beïnvloeders.

Deze tools zijn game-changers voor het beheren van relaties met influencers. Ze houden al je belangrijke informatie op één plek, stroomlijnen de communicatie en laten samenwerkingen op rolletjes lopen.

Het afgelopen jaar hebben mijn collega's bij ClickUp en ik verschillende opties geëvalueerd en een lijst samengesteld met de 10 beste influencer CRM-software van het jaar.

Ik bespreek de aspecten waar je op moet letten bij deze tools voordat ik een aantal van de beste tools voor het beheren van relaties met influencers op de markt met je doorneem. Laten we beginnen!

Met zoveel tools op de markt kan het moeilijk zijn om te begrijpen waar je moet beginnen met evalueren. Hier zijn enkele sleutelaspecten die ik zou zoeken in een influencer CRM-platform:

Zoeken naar influencers : Zoek naar een tool die je helpt bij het vinden van sociale media-influencers die overeenkomen met de waarden en de target van je merk, zodat je tijd en moeite bespaart

: Zoek naar een tool die je helpt bij het vinden van sociale media-influencers die overeenkomen met de waarden en de target van je merk, zodat je tijd en moeite bespaart Trend bijhouden : Blijf de curve voor door de laatste trends te identificeren en te benutten, waaronder de beruchte LinkedIn-algoritme-updates, best presterende Instagram Reels' audios, TikTok hacks en meer, om campagnes fris en relevant te houden

: Blijf de curve voor door de laatste trends te identificeren en te benutten, waaronder de beruchte LinkedIn-algoritme-updates, best presterende Instagram Reels' audios, TikTok hacks en meer, om campagnes fris en relevant te houden Sjablonen voor beïnvloeders : Zoek naar CRM-hulpprogramma's voor influencers met vooraf ontworpen sjablonen voor outreach en samenwerking die helpen de communicatie te stroomlijnen en consistentie te behouden

Betrokkenheid bijhouden : Kies een tool waarmee u kunt bijhouden hoe influencers zich inzetten voor hun publiek en hoe hun content presteert om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan uw campagnedoelen

: Kies een tool waarmee u kunt bijhouden hoe influencers zich inzetten voor hun publiek en hoe hun content presteert om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan uw campagnedoelen Campagnebeheer : Zorg ervoor dat je met de tools meerdere campagnes kunt beheren vanaf één platform, zodat je alle samenwerkingen met influencers georganiseerd en op schema kunt houden

: Zorg ervoor dat je met de tools meerdere campagnes kunt beheren vanaf één platform, zodat je alle samenwerkingen met influencers georganiseerd en op schema kunt houden Prestatieanalyse : Geef de voorkeur aan een platform voor influencerbeheer waarmee u inzicht kunt krijgen in het succes van campagnes met gedetailleerde analyses, zodat u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

: Geef de voorkeur aan een platform voor influencerbeheer waarmee u inzicht kunt krijgen in het succes van campagnes met gedetailleerde analyses, zodat u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen Aanpasbare dashboards : Kies tools met gepersonaliseerde dashboards om de statistieken en informatie te benadrukken die het belangrijkst zijn voor uw campagnes

: Kies tools met gepersonaliseerde dashboards om de statistieken en informatie te benadrukken die het belangrijkst zijn voor uw campagnes Integratiemogelijkheden: Geef de voorkeur aan integratie met andere platforms die u gebruikt om de functionaliteit en efficiëntie van uw campagnes te verbeterenbeheer van sociale media ofCRM-tools Deze CRM-componenten zijn essentieel voor het optimaliseren van je influencer marketingstrategie en het optimaal benutten van je samenwerkingen. Het implementeren van deze effectieve CRM-tips kunnen uw vermogen om relaties met influencers te beheren en campagneprestaties naadloos bij te houden verder verbeteren.

Je influencer CRM-tool stelt je in staat om de beste influencers voor samenwerking te identificeren, de betrokkenheid tussen influencers en hun volgers te monitoren en de campagneprestaties te analyseren.

Dit is onze lijst met de beste influencer CRM-tools die je kunt kiezen!

1. ClickUp-Goed voor klantenbeheer van influencers

Beheer al uw relaties met beïnvloeders op één platform met de CRM Software voor projectmanagement van ClickUp

Laten we beginnen met ClickUp een alles-in-één platform dat aan al uw CRM-behoeften voldoet. Software voor CRM-projectmanagement van ClickUp stelt je in staat om elk aspect van je influencer marketinginspanningen te overzien. Het biedt een handige functie, een gecentraliseerde hub waar u interacties met influencers kunt bijhouden, de voortgang van campagnes kunt bewaken en kunt zorgen voor tijdige communicatie.

Dit is hoe je influencer marketinginspanningen gemakkelijker kunt beheren:

Efficiënt beheer van influencers: Creëer een speciale werkruimte voor influencer marketing. Beheer profielen van influencers, houd de voortgang van campagnes bij, centraliseer communicatie en werk naadloos samen met influencers en leden van het team zonder van platform te hoeven wisselen

Creëer een speciale werkruimte voor influencer marketing. Beheer profielen van influencers, houd de voortgang van campagnes bij, centraliseer communicatie en werk naadloos samen met influencers en leden van het team zonder van platform te hoeven wisselen Marketingactiviteiten bijhouden: GebruikClickUp-dashboards om de activiteiten van uw marketingteam voor actieve campagnes te volgen. U kunt dit doen door tijdlijnen toe te wijzen voor elke influencer en notificaties te configureren om op de hoogte te blijven van de voortgang

GebruikClickUp-dashboards om de activiteiten van uw marketingteam voor actieve campagnes te volgen. U kunt dit doen door tijdlijnen toe te wijzen voor elke influencer en notificaties te configureren om op de hoogte te blijven van de voortgang Data-driven influencer selectie: Identificeer en target de meest effectieve influencers voor uw campagnes. GebruikAangepaste velden van ClickUp om gegevens over influencers, demografische gegevens, engagementgegevens en prestatiegeschiedenis op te slaan om datagestuurde beslissingen te nemen voor maximale campagneprestaties

Identificeer en target de meest effectieve influencers voor uw campagnes. GebruikAangepaste velden van ClickUp om gegevens over influencers, demografische gegevens, engagementgegevens en prestatiegeschiedenis op te slaan om datagestuurde beslissingen te nemen voor maximale campagneprestaties **Naadloze samenwerking met influencers bij het aanmaken van content. Deel campagnebriefings, kalenders voor content en moodboards. GebruikClickUp-documenten voor realtime bewerking en stroomlijn het goedkeuringsproces

Volg campagneprestaties en ROI: Bewaak de engagement van influencers, houd sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bij en meet het rendement op investering (ROI) van campagnes. Genereer inzichtelijke rapportages om verbeterpunten te identificeren en toekomstige campagnes te optimaliseren

Bewaak de engagement van influencers, houd sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bij en meet het rendement op investering (ROI) van campagnes. Genereer inzichtelijke rapportages om verbeterpunten te identificeren en toekomstige campagnes te optimaliseren Automatiseren: Stroomlijn terugkerende marketingtaken zoals het ontvangen van betalingsnotificaties van influencers en het verzenden van druppelmails met behulp vanClickUp-automatiseringen U kunt ook verschillende CRM-sjablonen die een gestructureerde layout bieden voor het beheren van details over influencers, mijlpalen van campagnes en prestatiecijfers, allemaal op één plek.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-118.png Stel uw volgende contract op zonder gedoe met het document Influencer Contract Template van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6172204&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een van deze sjablonen is de ClickUp-sjabloon voor influencercontracten dit zorgt ervoor dat alle overeenkomsten met influencers in een standaard, duidelijk en overzichtelijk formulier worden opgesteld.

Simpel gezegd, het helpt u bij de instelling van een serviceovereenkomst om elementen zoals de omvang van de service, betalingsvoorwaarden, richtlijnen voor influencers, merkboodschappen en intellectuele eigendomsrechten vast te leggen.

Het sjabloon helpt je een professionele overeenkomst te maken en de voortgang van elk influencercontract bij te houden. Je kunt aangepaste velden gebruiken om elk contract te labelen met details zoals het budget of de marketingfase.

Je kunt ook meer dan 15+ ClickUp-weergaven inclusief lijst-, gantt-, werklast- en kalenderweergaven om informatie over beïnvloeders bij te houden en te organiseren terwijl u relevante beïnvloeders identificeert.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png Verbeter uw CRM strategieën met ClickUp's Eenvoudige CRM Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt het vorige sjabloon gebruiken om een influencercontract op te stellen, maar het ClickUp eenvoudig CRM-sjabloon zal u helpen bij het beheren van contactpersonen. Met dit sjabloon kunt u de statussen van uw contactpersonen aanpassen en extra velden toevoegen voor meer informatie in één oogopslag.

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van een eenvoudig CRM sjabloon:

Centraliseer het beheer van influencergegevens om consistentie en nauwkeurigheid te garanderen

om consistentie en nauwkeurigheid te garanderen Automatiseer de invoer van gegevens om de verkoopworkflows effectief te stroomlijnen

om de verkoopworkflows effectief te stroomlijnen Verkrijg een holistisch perspectief van interacties met influencers, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen

van interacties met influencers, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen Identificeer betere klantinzichten om relaties met influencers te verbeteren

Meer nog, in de Lijstweergave en Tabelweergave in ClickUp *, geven de vervolgkeuzemenu's prioriteitsniveaus, fasen, geschatte waarden, telefoonnummers en andere details voor uw beïnvloedingspartners op één scherm weer. Zo kunt u snel uw meest veelbelovende partnerschappen begrijpen en prioriteren, waardoor u tijd bespaart die u anders kwijt zou zijn aan het navigeren door taken of het openen van nieuwe tabbladen voor dezelfde informatie.

Zodra je een influencer marketingcampagne lanceert, ondersteunt het platform je met honderden marketing projectmanagement tools. Bijvoorbeeld, ClickUp Doelen hiermee kunt u verkoopdoelen, mijlpalen of andere statistieken instellen om de prestaties van influencers te beoordelen.

Bedenk en creëer sneller influencer marketingmateriaal van hoge kwaliteit, van video scripts tot bijschriften voor sociale media en landingspagina's, met ClickUp Brain

En nog te doen vermelding van het gebruik van ClickUp Brein om outreach-teksten te maken? Deze ingebouwde AI-assistent van ClickUp wordt geleverd met rolspecifieke aanwijzingen voor het genereren van ideeën voor influencercampagnes, het opstellen van contentbriefings en het ontwikkelen van marketingcases, waardoor het een van de beste AI's is platforms voor het aanmaken van content die er zijn.

ClickUp beste functies

Ondersteun campagnemanagement van muur tot muur met de CRM-tool van ClickUp

Gebruik sjablonen voor het beheren van marketingprocessen en beïnvloeders in een fractie van de tijd die het anders kost

Alle marketingmiddelen centraal opslaan en organiseren met ClickUp Docs

Integreer met meer dan 1000 apps om influencer marketing te stroomlijnen

Meetbare instellingen en controlesystemen gebruiken om ervoor te zorgen dat u uw marketingdoelen bereikt

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen wat tijd nodig hebben om alle functies van ClickUp te leren gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. CreatorIQ-Goed voor grote influencer-databases

via CreatorIQ CreatorIQ ondersteunt zowel Facebook als Instagram en vergemakkelijkt het ontdekken van influencers, campagnebeheer en uitgebreide rapportage.

CreatorIQ doet dit door cruciale influencergegevens te centraliseren en naadloze toegang te bieden gedurende de gehele levenscyclus van uw campagne. Vanuit een uniforme interface hebt u toegang tot gedetailleerde sociale analyses voor elke influencer, inclusief demografische gegevens van het publiek en huidige campagnebetrokkenheid.

De API helpt bij het monitoren van het bereik en de engagement metrics, zodat je content zijn volledige potentieel bereikt.

CreatorIQ is het beste voor merken met een grote influencer database. Een van de redenen waarom we dit zeggen is omdat het een robuuste zoekfunctie heeft die meer dan 15 miljoen makers van content dekt. De verrijkte analyses van influencers maken gebruik van Google AI-beeldherkenning om interesses en affiniteiten met merken te onthullen, waardoor de selectie van influencers en de effectiviteit van campagnes worden verbeterd.

CreatorIQ beste functies

Ontdek influencers voor uw campagne en filter degenen met nepvolgers eruit met behulp van geavanceerde inzichten in eigenschappen

Automatiseer hoe u influencers betaalt met gestroomlijnde betalingen en incentives

Bijhouden hoe goed de content van de influencers presteert met uitgebreide rapportage en inzichten

CreatorIQ limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het dashboard van de tool moeilijk te navigeren is en vaak geen nauwkeurige resultaten oplevert

Gebruikers hebben gemerkt dat het lang duurt om van het ene scherm naar het andere te gaan

CreatorIQ prijzen

Aangepaste prijzen

CreatorIQ beoordelingen & recensies

G2: 4.6/5 (540+ beoordelingen)

4.6/5 (540+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Klear-Goed voor bereikbeheer

via Klear Klear (voorheen Twtrland) is een allesomvattende influencer marktplaats voor het ontdekken van influencers, het monitoren van campagnes en het beheren van betalingen. Dit CRM voor influencer marketing is het beste voor outreachbeheer, omdat het een ontdekkingsportaal met slimme zoekfilters heeft die helpen bij het vinden van beïnvloeders met unieke fysieke en op vaardigheden gebaseerde kenmerken.

Het gebruik van Klear is eenvoudig. U selecteert het sociale mediaplatform waarop u zich wilt richten en stelt uw filters in. Hier zijn drie voorbeelden van filters:

Onderwerpfilter : Ontdek beïnvloeders op basis van hun content, zoals DIY, reizen of mode

: Ontdek beïnvloeders op basis van hun content, zoals DIY, reizen of mode Locatie filter : Gebruik dit voor locatiespecifieke campagnes; het beperkt influencers binnen een specifiek geografisch gebied

: Gebruik dit voor locatiespecifieke campagnes; het beperkt influencers binnen een specifiek geografisch gebied Demografisch filter: Zoek influencers op basis van demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht om uw publiek beter te targetten

Je kunt dit ook gebruiken om concurrentie-audits uit te voeren en de strategieën van je rivalen voor influencer marketing te analyseren.

Klear beste functies

Gebruik de functie Merk zoeken om makers te identificeren die op één lijn liggen met uw merkwaarden

Krijg toegang tot de voortgang van campagnes direct op het platform

Inzicht krijgen in marketingstrategieën van concurrenten voor strategische abonnementen

Klear limieten

Klear is mogelijk niet optimaal voor het vinden van micro-influencers met een zeer specifiek niche-publiek

De instelling van betalingsintegraties kan ingewikkeld zijn

Klear prijzen

Aangepaste prijzen

Klear beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Grin-Goed voor rapportages over influencer-marketing

via Grijns Grin is een van de meest gebruiksvriendelijke influencer marketingplatforms. Het is speciaal ontworpen voor e-commerce influencer marketing en het genereren van rapportages hiervoor

Grin helpt marketeers bij het ontdekken en verbinden met potentiële beïnvloeders.

Als u niet zeker weet met welke influencers u moet werken, dan rangschikt het scoresysteem voor influencers van Grin de makers van content op basis van hun relevantie voor uw target markt. De geavanceerde analyse gaat verder dan de basisdemografie en biedt een dieper inzicht in uw doelgroep en helpt u effectieve partnerschappen te vormen en indrukwekkende resultaten te behalen.

Grin beste functies

Beheer alle gesprekken, outreach en product seeding in één geïntegreerd CRM-platform

Verkrijg geavanceerde analyses voor diepere inzichten in demografische gegevens en gedrag van uw doelgroep

Faciliteer strategische partnerschappen met makers van content die op één lijn liggen met de waarden van uw merk

Grin limieten

De influencer database van Grin kan beperkt zijn op basis van de industrie of niche

Vereist vaak dat gebruikers jaarlijkse contracten ondertekenen

Grin prijzen

Aangepaste prijzen

Grin beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (360+ beoordelingen)

4.6/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

5. Traackr-Goed voor aangepast beheer van influencers

via Traackr Traackr biedt vijf onderscheidende producten:

Grow : Helpt influencers soepel aan boord te krijgen

: Helpt influencers soepel aan boord te krijgen Activate : Vergemakkelijkt samenwerking op het gebied van content en relatiebeheer

: Vergemakkelijkt samenwerking op het gebied van content en relatiebeheer Meten : Houdt de ROI, benchmarks en prestaties van concurrenten bij

: Houdt de ROI, benchmarks en prestaties van concurrenten bij Optimaliseren : Verbetert budget- en procesoptimalisatie

: Verbetert budget- en procesoptimalisatie Schalen: Schaal influencerprogramma's met wereldwijde gegevensconsolidatie

We hebben Measure geprobeerd om het succes van een van onze influencer marketingcampagnes te meten. We analyseerden de betrokkenheid van influencers en de ROI en konden zelfs de prestaties van ClickUp bijhouden ten opzichte van concurrerende merken.

**Een functie die ik bijzonder nuttig vond, is het automatisch bijhouden van vermeldingen van merken in een aangepaste feed in realtime. Ik kon ook inzichten en trending hashtags binnen onze community gebruiken om onze marketingstrategieën te verfijnen.

Traackr beste functies

Krijg toegang tot gedetailleerde ROI- en benchmarkanalyses

Gebruik de mogelijkheden voor budgetoptimalisatie om de uitgaven in de hand te houden

Traackr beperkingen

Het hapert af en toe

De campagne workflows zijn onhandig

Traackr prijzen

Groei : Vanaf $20.000/jaar (Minimaal 3 gebruikers)

: Vanaf $20.000/jaar (Minimaal 3 gebruikers) Standaard : Vanaf $32.500/jaar (Minimaal 5 gebruikers)

: Vanaf $32.500/jaar (Minimaal 5 gebruikers) Plus: Vanaf $55.000/jaar (Minimaal 10 gebruikers)

Traackr beoordelingen & reviews

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

6. Upfluence-Goed voor het automatiseren van influencer marketingcampagnes

via Upfluence Upfluence helpt bij het identificeren van makers op basis van publiek, content en prestatiecijfers op belangrijke platforms zoals Instagram, YouTube en Facebook. Naast het verbinden met geschikte makers, dient het als een centrale hub voor het beheren van verzendingen en het verwerken van betalingen. Dit helpt bij het automatiseren van campagnes.

De Upfluence-database omvat miljoenen influencers, micro-influencers en beroemdheden. Je kunt je zoekopdracht verfijnen met meer dan 20 filters, waaronder trefwoorden, grootte van het publiek en sociale platforms.

U kunt verder influencers identificeren die uw merk al vermelden, waardoor het samenwerkingspotentieel wordt vergroot.

Upfluence biedt ook sjablonen voor influencercontracten en e-mails.

Upfluence beste functies

Toegang tot gegevensrijke influencerprofielen op meerdere sociale mediaplatforms

Vereenvoudig outreach met geautomatiseerde e-mails om administratieve taken te stroomlijnen en tijd te besparen

Gebruik de Chrome-plugin voor verbeterde functies, zoals diepgaande analyse van influencergegevens en prestatiecijfers

Upfluence limieten

Geen annuleringsbeleid

Het is misschien niet zo intuïtief als sommige andere tools voor influencer marketing

Upfluence prijzen

Aangepaste prijzen

Upfluence beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

7. AspireIQ-Goed voor het schalen van influencercampagnes

via Aspire Voorheen bekend als Revfluence, helpt AspireIQ (ook wel Aspire genoemd) u bij het identificeren van de best presterende beïnvloeders binnen uw niche, zodat u ze snel kunt bereiken en introduceren.

Dit platform maakt communicatie met influencers gemakkelijk, dankzij tijdbesparende functies zoals vooraf ingestelde sjablonen met voorwaarden en geautomatiseerde product seeding. Deze functies helpen bij het opschalen van bestaande influencercampagnes.

De uitgebreide marktplaats voor makers van Aspire bespaart tijd bij het ontdekken van samenwerkingen en stelt makers in staat om voorstellen voor potentiële partnerschappen in te dienen.

De CRM-functie voor influencers organiseert en bewaart de contactgegevens van influencers, waardoor relatiebeheer eenvoudiger wordt.

AspireIQ beste functies

Processen automatiseren, zoals het opstellen en verzenden van contracten of het beheren van productafhandeling

Werkstromen aanpassen om de efficiëntie en afstemming van taken te garanderen

E-mails integreren om gecentraliseerde communicatiekanalen met beïnvloeders te onderhouden

AspireIQ limieten

Het heeft een niet-intuïtief CRM-systeem. Een voorbeeld hiervan is dat u een e-mailadres maar één keer kunt toevoegen, wat het proces van het organiseren van de factureringscontacten bemoeilijkt

AspireIQ prijzen

Essentials : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pro : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Aspire beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (1100+ beoordelingen)

4.6/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

8. Modash-Goed voor B2C-merken

via Modash Modash is een van de uitgebreide platforms voor het beheer van influencers, ontworpen om inspanningen op het gebied van influencer-marketing te verenigen en te optimaliseren.

Met de intuïtieve interface van het platform kan het hele team moeiteloos influencerinteracties bijhouden. Je kunt zien met welke influencers contact is opgenomen, wie aanbiedingen heeft afgewezen en wie er momenteel onderhandelt over deals, waardoor je werkstroom wordt gestroomlijnd en de transparantie van je campagne wordt gewaarborgd.

De uitgebreide database van Modash bevat elke maker op Instagram, TikTok en YouTube, wat betekent dat het meer dan 250 miljoen profielen heeft, wat een breed array aan experts voor samenwerking biedt. Je kunt makers zoeken en filteren op basis van verschillende profielcriteria, zoals bereik van volgers, talen, betrokkenheid, hashtags en trefwoorden in hun bio.

Modash beste functies

Influencers ontdekken die aansluiten bij uw ideale doelgroep

Bewaak campagnes voor unieke inzichten en het bijhouden van prestaties

Het beheer van relaties met beïnvloeders vereenvoudigen door ervoor te zorgen dat elke interactie wordt gedocumenteerd en georganiseerd

Modash limieten

Er zijn enkele beperkingen bij het bijhouden van content van Instagram

Modash prijzen

Essentials : $120/maand per gebruiker

: $120/maand per gebruiker Prestaties : $299/maand per 5 gebruikers

: $299/maand per 5 gebruikers Geavanceerd : $899/maand per 10 gebruikers

: $899/maand per 10 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Modash beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Storyclash-Goed voor het beheren van gegevens

via Storyclash Met de functie van Storyclash om influencers te vinden en te zoeken kunnen merken influencers identificeren op Instagram, TikTok en andere sociale mediaplatforms. Je kunt filters toepassen zoals locatie, grootte van het publiek, geslacht en betrokkenheid om de ideale influencers voor hun campagnes te vinden.

Storyclash's CRM voor beïnvloeders consolideert alle essentiële informatie over beïnvloeders op een centrale locatie. U kunt de details van influencers efficiënt beheren met de drag-and-drop functie voor eenvoudige updates. Aanpasbare labels, tags en aantekeningen verbeteren de organisatie en het werkstroombeheer en zorgen voor een gestroomlijnde aanpak van het beheer van relaties met influencers.

Storyclash beste functies

Monitor influencersamenwerkingen en campagneprestaties in realtime

AI-gebaseerde analyses gebruiken om de betrokkenheid en demografische gegevens van het publiek bij te houden

Uitgebreide concurrentieanalyse uitvoeren voor strategische inzichten

Storyclash limieten

Sommige gebruikers vinden de prijzen aan de hoge kant

Het heeft een beperkte integratie met andere marketingtools

Storyclash prijzen

Licht : Begint bij $999/maand

: Begint bij $999/maand Professioneel : Begint bij $1999/maand

: Begint bij $1999/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Storyclash beoordelingen & recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (25+ beoordelingen)

10. Promotie-Goed voor het ontdekken van influencers

via Promotie Als je eenvoudig toegang wilt tot door gebruikers gegenereerde content voor hergebruik, het bijhouden van prestaties en het behouden van de zichtbaarheid van je merk, kun je Promoty overwegen.

Dit platform voor influencer-marketing biedt een database van meer dan 100 miljoen makers en stelt gebruikers in staat zoekopdrachten te filteren op publiek, rente en verschillende andere criteria.

Promoty's CRM voor influencers binnen het platform stroomlijnt het vinden van influencers op TikTok, YouTube en Instagram. Je kunt details van influencers rechtstreeks in het systeem toevoegen om campagnebeheer en bijhouden te verbeteren.

Promoty heeft ook een in-app functie voor chatten om in realtime met influencers te communiceren, waardoor de samenwerking efficiënter verloopt.

Promoty beste functies

Toegang tot uitgebreide analyses en rapportage over campagneprestaties

Goedkeuringsprocessen voor content stroomlijnen met ingebouwde werkstromen

Beheer influencer betalingen en samenwerkingen efficiënt binnen het platform

Promotiebeperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het tijd kost om de details van een campagne in te stellen

Promoty prijzen

Basis: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Professioneel: $198/maand per gebruiker

$198/maand per gebruiker Expert: $ 297/maand per gebruiker

$ 297/maand per gebruiker Enterprise: $907,50/maand per gebruiker

Promotie beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Het is tijd om beslissingen te nemen.

Influencermarketing speelt een grote rol en neemt jaarlijks een groot deel van de budgetten voor contentmarketing voor zijn rekening. Veel bedrijven maken al gebruik van influencer marketing, maar het is cruciaal om de inspanningen te vergroten met effectieve tools voor influencer management.

Dit is mijn mening: ClickUp is een alles-in-één CRM- en projectmanagementtool, ook al moet je nog veel leren om het te gebruiken. Het combineert op unieke wijze mogelijkheden voor influencerbeheer met uitgebreide CRM-functies. Het stelt bedrijven in staat om samenwerkingen met influencers te stroomlijnen, campagneprestaties bij te houden en relaties met klanten naadloos te beheren in één enkel platform.

Met functies als Taakbeheer, Doelen bijhouden en uitgebreide integratiemogelijkheden stelt ClickUp teams in staat om hun strategieën voor influencer-marketing te verbeteren met behoud van efficiënte CRM-praktijken. Koppel het aan een platform voor het ontdekken van influencers en je hebt een waardevolle aanwinst voor het effectief maximaliseren van budgetten voor contentmarketing. Meld u aan voor een gratis ClickUp-account vandaag om de ROI van uw influencer marketing inspanningen te maximaliseren!