10 Beste Instagram Analytics Tools om prestaties te volgen in 2024

Meer dan 2 miljard mensen gebruiken Instagram elke maand. Als sociale-mediamanager concurreer je met andere merken, willekeurige memes, kattenvideo's en andere beïnvloeders om aandacht.

Hoe maak je een Instagram-strategie die je het gewenste resultaat oplevert? Ten eerste door te leren van de gegevens. Je hebt analytics apps voor Instagram nodig om trends, inzichten en kansen te ontdekken.

Met Instagram analytics tools kun je de prestaties van je content en je Instagram account bijhouden. Verkrijg waardevolle inzichten uit de analytics-gegevens die zich vertalen naar een hogere ROI van je Instagram-investering.

Deze post bespreekt de 10 beste tools om Instagram analytics bij te houden, hun functies, nadelen en prijzen, en hoe ze je marketingstrategie vorm kunnen geven.

Wat moet je zoeken in een tool voor Instagram Analytics?

Hier lees je wat je moet zoeken in tools voor Instagram analytics.

Uitgebreid bijhouden: Zoek naar Instagram analytics tools die diepgaande analyses en robuuste rapportages bieden die cruciale statistieken dekken, zoals bereik, betrokkenheid, hashtagprestaties en volgersgroei

1. SocialBook

via SocialBook SocialBook is een tool voor Instagram-analyse die merken en beïnvloeders helpt hun sociale-mediabereik te vergroten en hun bedrijf te laten groeien. SocialBook helpt merken tijd besparen bij het zoeken naar, contact opnemen met en samenwerken met beïnvloeders.

Stel dat een fietskledingmerk voor vrouwelijke professionals een marketingcampagne wil lanceren op Instagram. Het doel is om een productlanceringscampagne op te zetten met ondersteuning van vrouwelijke fietsprofessionals op Instagram, feedback van klanten te verzamelen en een aantrekkelijke community op te bouwen.

Het merk gebruikt een Instagram analytics tool om influencers in hun niche te vinden, e-mails te versturen en de campagne te beheren vanuit één dashboard.

De gratis tool voor Instagram-analyse van SocialBook helpt makers van content hun volgers te vergroten en hun bereik te vergroten, waardoor het een van de populairste tools voor social media-analyse is.

SocialBook beste functies

Beheer relaties met influencers door aantekeningen toe te voegen aan profielen en krijg een duidelijk beeld van de samenwerking

Integratiefuncties laten je in één keer bulk e-mails sturen naar alle influencers in je lijst

Evalueer de prestaties en inkomsten van elke influencer door hun unieke coupon codes bij te houden

Bijhoudenmarketing KPI's met behulp van het dashboard voor accountanalyse en krijg inzicht in de campagnekosten

SocialBook limieten

Sommige gebruikers rapporteren af en toe haperingen en vertragingen bij het bijwerken van analytische gegevens

Gebruikers vinden de analysemodule ingewikkeld om door te navigeren

SocialBook prijzen

Platina : $499/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $499/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

SocialBook beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (56 beoordelingen)

4.7/5 (56 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. SocialPilot

Via SocialPilot Krijg je geen engagement ondanks het feit dat je regelmatig Instagram stories en posts uploadt? Het kan zijn dat je content niet aanslaat bij je volgers.

Inzicht in het gedrag en de verwachtingen van het publiek is van vitaal belang groei hacken strategie om je Instagram accounts te laten groeien.

Een tool voor Instagram-analyse, SocialPilot, zal je helpen om je target publiek te begrijpen. Krijg inzichten met behulp van een publiekskwaliteitsscore op Instagram om strategische marketingbeslissingen te nemen.

SocialPilot beste functies

Analytics van je Instagram-posts bijhouden, ongeacht of je ze met SocialPilot plaatst of niet

Plan automatisch aanpasbare PDF rapportages voor verschillende Instagram profielen en Slack alerts over je lopende acties

SocialPilot's AI Assistant helpt je bij het herschrijven en herbestemmen van je content

Gebruik vooraf gebouwdesjablonen voor sociale mediaen genereer bijschriften om ervoor te zorgen dat elke post overeenkomt met uw merkstem

SocialPilot limieten

Geen waarschuwing bij het plannen van een nieuwe post op hetzelfde moment als een andere post, wat leidt tot dubbelposten

Rapportage analytics is niet zo robuust als andere tools, zoals Google Analytics

SocialPilot prijzen

Professioneel : $22,5/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $22,5/maand (jaarlijks gefactureerd) Klein Team : $37.5/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $37.5/maand (jaarlijks gefactureerd) Bureau : $75/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $75/maand (jaarlijks gefactureerd) Bureau+: $150/maand (jaarlijks gefactureerd)

SocialPilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (673 beoordelingen)

4.5/5 (673 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (362 beoordelingen)

3. Phlanx

via Phlanx Veiligheidsexperts zeggen dat Instagram de thuisbasis is van miljoenen nepbotaccounts.

Instagram analytics tools zoals Phlanx helpen je accounts met nepvolgers te spotten of te ontdekken of de posts van een influencer legitieme betrokkenheid ontvangen. Krijg een betere ROI op je uitgaven voor influencer marketing.

Phlanx's software voor contentmarketing berekent drie sleutel Instagram engagement metrics-Instagram Engagement Calculator, Instagram Post Likes Calculator en Instagram Competitor Tracker.

Free tools zoals de Instagram analytics van Phlanx houden ook de engagement van je accounts en concurrenten bij om toekomstige Instagram campagnes te stroomlijnen.

Phlanx beste functies

Instagram-audit van accounts van influencers om hun echte of inactieve volgers en engagementratio te identificeren

Meet de betrokkenheid van je account met de Instagram Engagement Calculator van Phlanx om ervoor te zorgen dat je publiek resoneert met je content

Vergelijk uw account met dat van uw concurrenten om de sleutelgegevens en kwantitatieve gegevens naast elkaar te evalueren

Spot de trending influencers van Instagram en andere sociale mediaplatforms met behulp van de Top Lijsten van Phlanx

Phlanx limieten

Specifieke metriekgegevens zoals interesse van het publiek kunnen onbetrouwbaar zijn

Prijzen van Phlanx

Basic : $39/maand

: $39/maand Premium : $60/maand

: $60/maand Business: $90/maand

Phlanx beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Analisa.io

via Analisa Laten we aannemen dat je een social media manager bent die meerdere accounts beheert. De AI-ondersteuning van Analisa marketinganalysesoftware biedt realtime inzichten in cruciale vragen over Instagram, zoals optimale plaatsingstijden, ideeën voor influencercampagnes en demografische gegevens van het publiek.

Gebruik de gratis tools van Analisa voor Instagram-analyse voor het analyseren van concurrenten, het bijhouden van historische prestaties en het in kaart brengen van influencers.

Analisa.io beste functies

Gedetailleerde analyses voor je Instagram content strategie, inclusief engagement statistieken, hashtag analyse en volgersgroei

Haal de historische prestaties van posts en sociale inzichten van influencers op voor aangepast bereik van datums

Aangepaste rapporten met gedetailleerde inzichten zijn bestemd voor verschillende belanghebbenden en geven een op gegevens gebaseerd inzicht in de marketingstrategie en -prestaties van Instagram

Download gedetailleerde rapporten in visueel aantrekkelijke sjablonen als PDF of CSV

Analisa.io limieten

Hashtag benchmarking en demografische analyses zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Sommige gebruikers klagen over onnauwkeurige analyses

Analisa.io prijzen

Basic: Free

Free Premium: $48.30/maand (jaarlijks gefactureerd)

$48.30/maand (jaarlijks gefactureerd) Plus: $104.30 / maand (jaarlijks gefactureerd)

$104.30 maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $167.30/maand (jaarlijks gefactureerd)

Analisa.io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Squarelovin

via Squarelovin Volgens de bevindingen van Matter vertrouwt 69% van de consumenten beïnvloeders boven alle informatie die van het merk afkomstig is.

Als digitale marketingmanager die meerdere clients beheert, moet je door gebruikers gegenereerde content zoeken en werken met social media accounts en influencers in je niche om het vertrouwen van de klant te winnen.

Squarelovin is een van de beste gratis tools voor Instagram-analyse om community-inhoud te cureren en je Instagram-prestaties te optimaliseren vanaf één dashboard. De analysetool bevat functies zoals hashtaganalyse en frontends voor makers en beheerders.

Bouw een merk dat resoneert met je klanten en creëer zinvolle partnerschappen met makers van content.

Squarelovin beste functies

Dashboard analyseert statistieken zoals impressies, bereik, betrokkenheid bij verhalen en posts, accountgroei, volgers en interacties met volgers

Evalueer volgersactiviteit en hashtagtracking in realtime voor aangepaste datumbereiken

Creëer en download gepersonaliseerde rapporten in PDF of Excel format

Squarelovin limieten

Trage laadtijden en haperingen

Mist belangrijke functies zoals concurrentieanalyse, basisanalyses en social listening

Squarelovin prijzen

Basic: Gratis

Gratis Fluencer: €9,90/gebruiker/maand

€9,90/gebruiker/maand Business: €14,90/gebruiker/maand

Squarelovin beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. TikInvloed

via TikInvloed Een geweldige manier om uw aanwezigheid en Instagram-metriek een boost te geven, is door influencers in te zetten om uw producten en merk te bespreken. Gebruik TapInfluence om influencercampagnes op maat uit te voeren.

TapInfluence is een end-to-end influencer marketing platform voor social media managers om te zoeken, contact op te nemen en te werken met een uitgebreid netwerk van micro- en grote influencers op Instagram.

TapInfluence beste functies

Uitgebreid analytics dashboard om de ROI van uw influencer marketing campagnes te meten

Geavanceerde workflows voor campagnebeheer om end-to-end relaties met influencers te beheren, van het delen van de briefing tot de uitvoering

Uitgebreide influencer directory om te targetten op de Instagram gebruikers die geïnteresseerd zijn in uw product niche

TapInfluence limieten

Steile leercurve bij de eerste kennismaking met de functies van TapInfluence

Gebrek aan de mogelijkheid om contracten aan te maken of te onderhandelen bij het werken met influencers

TapInfluence prijzen

Standaard : $1999/maand

: $1999/maand Bureau : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

TapInfluence beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Sprout Sociaal

via SproutSocial Stel je voor dat je moet jongleren tussen verschillende analyseplatforms om je sociale media en advertentiecampagnes te beheren voor meerdere accounts van sociale media.

Een efficiënte software voor marketinganalyse zal je merkaanwezigheid organisch stimuleren en zorgen voor een stijging in je engagement en verkoopcijfers.

Merken gebruiken SproutSocial om feedback van klanten bij te houden en hun Instagram-marketingprestaties te evalueren en te verbeteren. Voer een concurrentieanalyse uit om de publieksgroei van concurrerende merken op sociale mediaplatforms bij te houden.

Sprout Social beste functies

Optimaliseer uw abonnementen met creatieve tools, intuïtieve workflows en functies voor planning, allemaal binnen één platform

Analyse van Instagram-verhalen meet de langetermijnimpact van uw verhalen via klikken, antwoorden en andere belangrijke KPI's

Analyseer gegevens op bericht- en profielniveau, hashtags en betrokkenheid van het publiek voor meerdere clients

Integreert met Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en andere sociale mediaplatforms

Sprout Social limieten

De trage interface van de publicatiekalender

Steile leercurve omdat de tool veel functies heeft

Sprout Social prijzen

Standaardprijzen : $249/maand

: $249/maand Professioneel : $399/maand

: $399/maand Geavanceerde : $499/maand

: $499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.600+ beoordelingen)

4.4/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (571 beoordelingen)

8. Quintly

via Quintly Quintly ondersteunt uw digitale marketing initiatieven met geavanceerde analyses van sociale media om uw concurrenten en de dynamische trends van Instagram bij te houden.

De analysetools van Quintly meten de volgersgroei van uw Instagram account en vinden unieke consumenten die met u in contact komen. De functie voor het analyseren van Instagram-content identificeert welke typen content het beste presteren voor uw merk.

Quintly beste functies

Pas statistieken aan en rangschik ze op flexibele dashboards zodat ze passen bij uw doelen op het gebied van sociale media

Deel rapporten van uw aangepaste dashboards naar de toegewezen persoon volgens de door u geselecteerde tijd en frequentie

Quintly registreert automatisch de prestatiegegevens van Instagram Stories door de gegevens van uw stories elke 30 minuten bij te houden

Integreert met Instagram-inzichten om weer te geven hoeveel mensen uw content bekijken en hoe vaak ze deze zien

Quintly limieten

Uitgebreide gegevensrapporten kunnen een uitdaging zijn om te gebruiken

Duur voor kleine bedrijven of individuele gebruikers

Quintly prijzen

Prijs: $315/gebruiker/maand (voor drie sociale-mediaprofielen)

Quintly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (68 beoordelingen)

4.7/5 (68 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Minter.io

via Minter Voer je een social media-campagne en krijg je niet de gewenste betrokkenheid? Verbeter het succes van uw marketingcampagnes met Instagram hashtag analytics.

Houd het aantal en de frequentie bij van berichten met meerdere hashtags die betrekking hebben op je merk en houd hashtags van concurrenten bij om te begrijpen wat je Instagram-fans beweegt.

Minter.io, een Instagram analytics tool, houdt de Instagram hashtag campagnes van je merk in de gaten en evalueert hun prestaties. Je kunt begrijpen welke soorten posts, foto's, video's en carrousels trending zijn om ze te gebruiken voor maximale betrokkenheid.

Minter.io beste functies

Voer een volledige Instagram audit uit en krijg een gedetailleerd rapport met optimalisatietips voor je Instagram bio instellingen, volgers, posts en stories met de Audit functie van Monter

Begrijp het type volgers dat je krijgt van een specifieke campagne of hoe het dagelijkse publiek verandert samen met de media-updates van elk uur

Evalueer hoeveel volgers je dagelijks krijgt en verliest en schat gegevens voor historische groei

Uitzoeken wanneer uw content de meeste likes en opmerkingen krijgt en welke hashtags de meeste betrokkenheid krijgen

Minter.io limieten

Rapporten exporteren is tijdrovend en omslachtig

Gegevens van concurrenten hebben te weinig diepgang

Minter.io prijzen

Zilver : $9/gebruiker/maand

: $9/gebruiker/maand Goud : $19/gebruiker/maand

: $19/gebruiker/maand Platina: $39/gebruiker/maand

Minter.io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Sleutelgat

via Sleutelgat Keyhole is een Instagram analytics app voor merken om gegevens van influencers te vinden zonder het zware werk. In tegenstelling tot andere tools voor Instagram-analyse, houdt Keyhole de prestaties van influencers bij op basis van de doelen van je campagne.

Bovendien kun je hun engagement-metriek scheiden en het algemene sentiment en de prestaties vergelijken om hun effectiviteit te begrijpen.

Keyhole beste functies

Trefwoord- en hashtaganalyses om te zoeken naar beïnvloeders in uw niche

Geavanceerde analyses om business accounts met authentieke engagement en accounts met nepvolgers te identificeren

Plan en publiceer uw sociale mediaposts, rollen en verhalen met de functie Smart Publishing

Keyhole-beperkingen

Mist producttutorials voor nieuwe gebruikers

Iets te duur vergeleken met andere tools op de markt

Keyhole prijzen

Individueel: $63/maand

$63/maand Team: $119/maand

$119/maand Pro : $199/maand

: $199/maand Geavanceerd: $359/maand

$359/maand Enterprise:Begin bij $833/maand

Keyhole beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (68 beoordelingen)

4.3/5 (68 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Terwijl andere sociale mediaplatforms en analysetools zich richten op oppervlakkige inzichten in Instagram en inkomende marketing clickUp is een projectmanagement tool voor marketingteams om de algehele productiviteit te verhogen. ClickUp helpt uw Instagram-strategie vorm te geven door influencer-campagnes en rapportagetaken op een gecentraliseerde locatie te beheren.

Maak gebruik van ClickUp's tool voor projectmanagement van sociale media om uw kalender voor sociale media bij te houden, inclusief uw Instagram-posts en -rollen, en brainstorm over campagnes voor sociale media in één gebruiksvriendelijk dashboard.

Werk in realtime samen met leden van uw marketingteam en belanghebbenden terwijl u aan nieuwe campagne-ideeën werkt met behulp van ClickUp Whiteboards .

Creatief samenwerken met het hele team met behulp van interactieve Whiteboards in ClickUp

Digitale marketingbureaus en social media managers gebruiken ClickUp als een enkele bron van waarheid om Instagram analytics te beheren en uitgebreide inzichten te verzamelen.

ClickUp beste functies

ClickUp's vooraf gebouwdesociale media-analyse sjablonen automatiseren uw Instagram workflows en stellen social media managers in staat omprojecten bijhouden door tags, afhankelijkheid en waarschuwingen toe te voegen

Genereer nieuwe ideeën voor campagneoptimalisatie om uw Instagram account te laten groeien met behulp vanClickUp AI tools

Stel een strategie op en voer marketingcampagnes uit met ClickUp

Wilt u uw merkbekendheid vergroten, leads genereren of de verkoop stimuleren? Wat uw doel ook is, gebruikClickUp Documenten om ideeën te brainstormen en een lijst met statistieken om succes bij te houden

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team

Verzamel relevante gegevens zoals het aantal volgers, het bereik van beïnvloeders en basisanalyses en organiseer deze informatie in deTabel weergave om deze gegevens in de loop van de tijd bij te houden

Laat iedereen zijn doelen zien en hoe deze aansluiten op het grote geheel en visualiseer de voortgang met behulp vanClickUp mijlpalen* Gebruik ClickUp Brain omaI content te creëren voor bijschriften, content, ideeën en meer!

Gebruik ClickUp's Roadmap Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling om de mijlpalen van uw productontwikkeling visueel te abonneren, bij te houden en te vieren

Van het creëren van een nieuwe Instagram strategie, het aanpassen van uw bestaande content strategie, of het aanpassen van uw budget voor advertenties,Gantt grafieken u een abonnement nemen op succes

ClickUp limieten

Geavanceerde functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

Met de hier genoemde tools voor Instagram-analyse kun je gedetailleerde publieksgegevens voor je Instagram-profiel bijhouden, individuele prestatiegegevens posten en optimalisatiekansen aanbevelen.

De projectmanagementmogelijkheden van ClickUp omvatten kant-en-klare sjablonen voor sociale-media-analyses, een AI-tool die is afgestemd op de productie van content te schalen en een dashboard voor samenwerking.

Van het beheren van Instagram-metriek en influencer-campagnes tot het genereren van ideeën voor content voor je social-mediaposts met ClickUp AI, ClickUp doet het.

ClickUp's integratie met de beste Instagram-analyseprogramma's zorgt voor een veilige werkstroom tussen tools van derden. Gebruik ClickUp om je Instagram projecten te beheren zonder over te schakelen tussen andere tools voor Instagram analytics.

Aan de slag op ClickUp voor een gratis proefversie.