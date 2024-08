10 Beste Inbound Marketing Software Tools in 2024

In de afgelopen jaren heeft er een grote verandering plaatsgevonden in digitale marketing. Nieuwe trends, zoals tools voor kunstmatige intelligentie (AI) hebben het potentieel om grote delen van het marketingproces te herzien.

Maar in de kern gaat marketingstrategie nog steeds over het focussen op de basis. Het gaat om het vinden van de juiste onderliggende filosofie om uw inspanningen te sturen. En voor veel bedrijven is die filosofie inbound marketing.

Van het optimaliseren van inhoud voor zoekmachines tot e-mailmarketing en sociale-mediamarketing, u kunt meer potentiële klanten bereiken en overtuigen dan met meer traditionele outbound marketingstrategieën.

Met de juiste inbound marketingtools maakt u uw marketingstrategie klaar voor succes op de lange termijn.

En de juiste tools kunnen dit automatiseren, uw analyses omzetten in bruikbare inzichten en u helpen meer leads en omzet te halen uit uw inbound marketingstrategie.

**Wat is inbound marketing?

Inbound marketing is een marketingfilosofie die probeert potentiële klanten aan te trekken door waardevolle inhoud te creëren die ze willen lezen en consumeren.

Elke inbound strategie is een omnichannel strategie. Het vereist dat je al je marketinginspanningen samenbrengt terwijl je je concentreert op een paar kerncomponenten:

Contentmarketing, met een uitgebreide SEO-strategie en uitgebreid zoekwoordenonderzoek om organisch verkeer naar uw site te trekken

Beheer van sociale media om uw doelgroep te betrekken en de betrokkenheid na verloop van tijd te vergroten

Leadgenererende contentcreatie waarbij contentmanagementsystemen en hoogwaardige content worden gebruikt om nieuwe leads te genereren en klanten aan te trekken

Marketingautomatisering die alles kan automatiseren, zoals uw posts op sociale media en druppelcampagnes in uw e-mailmarketing

Dankzij deze complexiteit moet elke inbound marketingstrategie een uitgebreid marketingplanningsproces . Maar met het juiste proces kunnen uw inbound marketinginspanningen enorm succesvol zijn.

Met inbound marketing stemt u uw berichtgeving af op het klanttraject. Door nuttige inhoud te creëren bouwt u relaties met klanten op in plaats van alleen maar de bovenkant van de verkooptrechter te vullen. En wanneer u de juiste klanten in uw doelmarkt bereikt, zijn de voordelen voor uw verkooppijplijn immens.

Inbound vs. outbound marketing

Inbound marketing verschilt op één eenvoudige manier van outbound marketing: Inbound marketing trekt geïnteresseerde websitebezoekers en potentiële klanten aan, terwijl outbound marketing verkoopberichten uitstuurt.

Outbound marketing hoopt op snelle winsten en kan, toegegeven, relatief snelle resultaten opleveren.

Maar dankzij de focus op relevante content en lead management, is het inbound marketing dat klanten aantrekt met direct vertrouwen en de bereidheid om langdurige relaties aan te gaan.

Zie inbound marketing als een magneet-gebaseerd systeem. Uw contentstrategie genereert zoekverkeer en sociale media-activiteit, waardoor potentiële klanten willen zien waar iedereen het over heeft.

Dit is de reden waarom marketingbureaus zich steeds meer op deze optie richten. Het is ook een belangrijke reden waarom elke lijst van top inbound marketing software aanzienlijk overlapt met software voor marketingbureaus .

10 Beste Inbound Marketingtools 2024

Natuurlijk hebben effectieve inbound marketingstrategieën de juiste marketingtools nodig. En omdat dit onderwerp zo veelomvattend is, is de kans groot dat je meer dan één tool wilt implementeren om je marketingstrategie te verbeteren marketingcampagnes .

Het beheer van sociale media vereist bijvoorbeeld een andere aanpak en andere tools dan het beheer van landingspagina's. SEO-tools zijn weer een ander middel om een effectieve contentstrategie te creëren.

Daarom varieert deze lijst van de beste inbound marketing platforms zo sterk qua functies, zodat u een reeks opties kunt samenstellen die u kunt gebruiken om uw inbound marketing strategie te optimaliseren.

1.

klik omhoog

Optimaliseer uw inboundmarketingaanpak met het aanpasbare platform en de sjablonen van ClickUp

De hub voor werkbeheer wint door zijn veelzijdigheid. ClickUp voor marketingteams is vooral relevant voor inbound marketingcampagnes dankzij tools zoals agendaweergaven, Kanban-borden, whiteboards en real-time samenwerking mogelijkheden.

Dit is een marketing software voor bedrijven bij uitstek. Zodra je een gratis account hebt aangemaakt, kun je je marketingactiviteiten beter beheren en repetitieve taken automatiseren.

De beste functies van ClickUp

Een uitgebreide bibliotheek met relevante, aanpasbare sjablonen, zoalssjablonen voor klanttrajectdie geavanceerde analyses omzetten in bruikbare inzichten

ClickUp functies voor klantrelatiebeheer (CRM) die beter leadbeheer en leadtracering door de trechter mogelijk maken

ClickUp AI-assistent die het proces van het creëren van landingspagina's, blogberichten en andere inhoud stroomlijnt

Uitgebreide integraties waarmee ClickUp rechtstreeks verbinding kan maken met uw andere marketingtools

ClickUp beperkingen

Geen analysetool; u hebt nog steeds andere marketingtools nodig voor backlinkanalyse, concurrentieanalyse en geavanceerd marktonderzoek

Geen integratie met sociale media of directe publicatiemogelijkheden voor blogposts

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klik op beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot is een pionier op het gebied van inbound marketing en beweert zelfs de term te hebben uitgevonden. Het is dan ook geen verrassing dat het misschien wel de meest uitgebreide speciale inbound marketingtool op de markt is.

Maar daarmee doe je het tekort. HubSpot is eigenlijk een combinatie van marketingtools, inclusief opties om de activiteiten van je verkoopteam, CRM en inbound marketingstrategieën te verbeteren.

De beste functies van HubSpot

Nauwe afstemming tussen marketing- en verkoopteams, dankzij tools zoals deCRM-software* Drag-and-drop editors voor landingspagina's, e-mailmarketing en contentmarketing

Geïntegreerd zoekwoordenonderzoek om uw online zichtbaarheid te verbeteren

Tracering en diepgaande analyse van websitebezoekers om uw marketing- en verkoopproces te verbeteren

HubSpot beperkingen

Marketingautomatiseringsworkflows kunnen complex zijn en een steile leercurve hebben

Landingspagina's bouwen buiten de sjablonen kan moeilijk zijn en vereist handmatige codering

Geen echte gegevensanalyse voor zoekmachines

HubSpot prijzen

Gratis tools

Starter: begint bij $18/maand voor 1.000 marketingcontacten

begint bij $18/maand voor 1.000 marketingcontacten CRM Suite Starter: begint bij $20/maand voor 1.000 marketingcontacten

begint bij $20/maand voor 1.000 marketingcontacten Professionals:begint bij $800/maand voor 2.000 marketingcontacten

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.500+ beoordelingen)

3. Surfer

Via Surfer Als een van de beste SEO-tools op de markt belooft Surfer bedrijven te helpen om op de eerste pagina van de zoekmachineresultaten te komen. Het belangrijkste proces om dit te bereiken is een geautomatiseerde inhoudanalyse om de prestaties van de inhoud te vergelijken met die van concurrenten, samen met een realtime editor die gerelateerde zoekwoorden toont om de inhoud te verbeteren terwijl u deze schrijft.

De beste eigenschappen van Surfer

Surfer Content Editor biedt aanbevelingen voor inhoud, trefwoorden en koppen om uw tekst in realtime te vergelijken met die van uw concurrenten

Een uitgebreide keyword research tool helpt je beter te begrijpen welke soorten onderwerpen en zinnen je content kunnen laten ranken in zoekmachines

Surfer AI, een geautomatiseerde schrijftool, stelt u in staat om direct goed scorende artikelen te maken

SEO auditing mogelijkheden stellen u in staat om uw hele website te evalueren op basis van zijn vermogen om klanten aan te trekken

Surfer beperkingen

Gebruikers kunnen geen trefwoorden bewerken in de inhoudseditor nadat ze inhoud hebben gemaakt

Sommige analyses kunnen veel tijd in beslag nemen voordat ze bruikbare resultaten opleveren

Prijzen voor Surfer

Essentieel: $69/maand

$69/maand Geavanceerd: $149/maand

$149/maand Max: $249/maand

$249/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Surferbeoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (460+ beoordelingen)

4.8/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (370+ beoordelingen)

4. Buffer

Via Buffer Sociale media spelen een belangrijke rol in het marketingautomatiseringselement van inbound marketing en Buffer behoort tot de beste opties op dit gebied. Zodra u sociale mediaplatforms toevoegt aan de interface, kunt u uw berichten automatisch inplannen en uw inbound marketingcampagnes van tevoren plannen.

Buffer beste eigenschappen

Met tools voor publiceren en plannen kunt u sociale-mediacontent optimaliseren tijdens het hele klanttraject

Social media-analyses en -rapporten tonen het rendement op investering (ROI) van kanaalspecifieke en omnichannel-inspanningen

Een geïntegreerde AI-assistent helpt bij het herschrijven van zinnen, het genereren van ideeën en het optimaliseren van publicatiedata

Centraal commentaarbeheer helpt om uw publiek te betrekken en klanten aan te trekken

Bufferbeperkingen

Sommige gerapporteerde haperingen met de Instagram-integraties kunnen het plannen bemoeilijken

Relatief duur vergeleken met andere marketingautomatiseringsplatforms voor sociale media

Bufferprijzen

**Gratis

Essentials: $6/maand per kanaal

$6/maand per kanaal Team: $12/maand per kanaal

$12/maand per kanaal Agentschap: $120/maand voor 10 kanalen

Bufferbeoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (980+ beoordelingen)

4.3/5 (980+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

5. Canva

Via Canva Succesvolle inbound marketing vereist visuele middelen. Afbeeldingen, infographics en videomarketing zijn kernonderdelen van elke inbound marketingtactiek. Dat is waar Canva om de hoek komt kijken. Het is een intuïtieve ontwerp- en templingsoftware die je kunt gebruiken om snel en efficiënt visuele middelen te bouwen.

De beste functies van Canva

Intuïtieve drag-and-drop interface waarmee iedereen effectieve ontwerpen kan maken

Vooraf ingestelde en aanpasbare sjablonen die uwmerkidentiteit consistent houdt voor alle inbound marketingcampagnes en -kanalen

Eenvoudige videobewerkingstools die uw videomarketing verbeteren zonder dat u uitgebreide expertise nodig hebt

Veelzijdige functionaliteit die u zelfs kunt gebruiken als eentool voor het in kaart brengen van processen voor uw klantreis

Beperkingen van Canva

De ontwerpeditor is eenvoudig maar mist enkele van de geavanceerde functies van andere marketingtools, zoals Adobe Creative Suite

De visuele activa worden na het downloaden vergrendeld, waardoor toekomstige bewerkingen onmogelijk zijn zonder de software opnieuw te openen

Canva prijzen

Canva Gratis

Canva Pro: $14.99/maand voor één gebruiker

$14.99/maand voor één gebruiker Canva voor Teams: $29.99/maand voor de eerste vijf gebruikers

$29.99/maand voor de eerste vijf gebruikers Canva Nonprofit: Neem contact op voor prijzen

Canva beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.200+ beoordelingen)

4.7/5 (4.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

6. Google Analytics

Via Google Analytics Het analysepakket van Google is al lang de gouden standaard voor webanalyse, en dat is niet voor niets. Het is een van de belangrijkste tools voor inbound marketing voor elk bedrijf. Gebruik het om webverkeer te analyseren of om te bepalen op welke trefwoorden uw gebruikers hebben gezocht om uw inhoud te vinden. U kunt zelfs wat marketingautomatisering toevoegen aan uw analyseprocessen door middel van rapportage en het stellen van doelen.

Google Analytics beste functies

Krachtige analytische suite volgt verkeersbronnen en gebruikersgedrag op uw website

Goal en Goal Value functies stellen je in staat om de ROI van individuele campagnes te schatten door precies te definiëren wat elke conversie waard is

E-commerce integraties maken het mogelijk om aankopen en klanttrajecten naar deze aankopen diepgaand te volgen

Machine learning-gegevens verbeteren rapporten en maken voorspellende analyses mogelijk - in plaats van alleen historische gegevens - om uw inbound marketingstrategie te sturen

Google Analytics beperkingen

De complexe interface kan het vinden van informatie en het bouwen van rapporten moeilijk maken voor nieuwe gebruikers

Er zijn beperkte aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers die verder willen gaan dan de belangrijkste statistieken en key performance indicators

Google Analytics prijzen

**Gratis

Analytics 360: $12.500/maand

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Grammatica

Via Grammarly Succesvolle inbound marketing is afhankelijk van geloofwaardigheid, dus het is logisch dat een van de belangrijkste inbound marketing tools je kan helpen die professionele geloofwaardigheid te behouden door ervoor te zorgen dat alles wat je schrijft professioneel is. Grammarly helpt ervoor te zorgen dat al uw geschreven inhoud, zoals e-mailmarketingcampagnes, uw volgende landingspagina of zelfs individuele pitch e-mails in het verkoopproces, zo goed mogelijk klinkt.

Grammarly beste eigenschappen

Integreert naadloos met MS Office, Google, webbrowsers en andere apps om je inhoud automatisch te controleren

Biedt geavanceerde bewerkingssuggesties om grammaticaal correcte zinnen en alinea's te verbeteren

Biedt een generatieve AI-tool om te helpen bij het schrijven en herschrijven van content

Zorgt ervoor dat alle inhoud origineel is via de plagiaatcontrole

Grammarly beperkingen

Sommige autocorrecties op namen en andere unieke woorden kunnen de schrijfervaring verstoren

Veel functies, zoals geavanceerde bewerkingssuggesties en off-browser integraties, zijn niet beschikbaar op de gratis versie

Grammarly prijzen

**Gratis

Premium: $12/maand voor één gebruiker

$12/maand voor één gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

Grammaticale waarderingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (4.300+ beoordelingen)

4.7/5 (4.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

8. Intercom

Via Intercom Dankzij de opkomst van AI in marketingautomatisering worden tools zoals Intercom steeds belangrijker inbound marketingtools. Gebruikers profiteren van live chat en een AI-gebaseerde chatbot om de conversatie met huidige en potentiële klanten te verbeteren.

De beste functies van Intercom

Een gedeelde inbox zorgt ervoor dat uw verkoop-, marketing- en klantenserviceteams op één lijn zitten

Multichannel leveringsopties zijn beschikbaar via een website, e-mail en sms

Uitgebreide kennisbank en helpbibliotheek om de tool uit te breiden en het gebruik ervan te optimaliseren

Indrukwekkend gebruiksgemak, zeker gezien de complexe AI-engine die op de achtergrond draait

Intercom beperkingen

Advertentieblokkers markeren de Intercom-tool soms als een advertentie, waardoor deze minder effectief is

Individuele klantenondersteuning kan traag zijn

Intercom prijzen

Standaard: $74/maand

$74/maand Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Intercom beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (2.700+ beoordelingen)

4,5/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (970+ beoordelingen)

9. Hallo Bar

Via Hallo Bar Zoals de vriendelijke naam al doet vermoeden, is Hello Bar een hulpmiddel om leads vast te leggen dat rechtstreeks in je website wordt geïntegreerd. Van daaruit helpen verschillende pop-up-, balk- en schuifopties je om de aandacht van je publiek te trekken, ze om te zetten in leads en je inbound marketing te verbeteren.

Hello Bar beste eigenschappen

Het brede scala aan opties om meer website leads te verzamelen maakt dit een van de meest veelzijdige lead-capture inbound marketing tools die er zijn

Scrolling bars trekken de aandacht van je publiek zonder af te leiden van andere inbound marketing content

Gebruikerswaarschuwingen kunnen gerichte berichten sturen naar websitebezoekers op belangrijke punten in hun reis

Met geavanceerde targeting kunt u berichten richten op de meest relevante punten

Hello Bar beperkingen

Kan alleen leads vastleggen, terwijl sommige concurrenten uitgebreidere tools voor marketingautomatisering en inbound marketing bieden

Beperkte meldingsfunctie wanneer nieuwe leads het systeem binnenkomen

Hello Bar prijzen

Starter: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Groei: $29/maand

$29/maand Premium: $49/maand

$49/maand Elite: $99/maand

Hello Bar beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (4+ beoordelingen)

3.5/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

10. Calendly

Via Calendly Elke discussie over inbound marketing tools zou niet compleet zijn zonder op zijn minst te kijken naar de marketingkalender . Gelukkig is Calendly de beste op de markt als het gaat om het online plannen van vergaderingen, zowel intern als met leads die op je wachten om te koesteren en te pitchen.

De beste functies van Calendly

Inheemse agenda-integratie die dubbele boekingen of overlappende agenda's voorkomt en waarmee je vergaderingen automatisch kunt markeren in de agenda's van alle partijen

Integratie metgedeelde kalenders voor inbound marketing teams die specifieke leads niet toewijzen aan specifieke teamleden voor follow-up

Uitgebreide bibliotheek vanCalendly-integraties met andere inbound marketing tools, zoals ClickUp

Mogelijkheden voor marketingautomatisering door middel van geautomatiseerde follow-ups en aanvullende informatie die u voorafgaand aan geplande vergaderingen kunt verzenden

De beperkingen van Calendly

Af en toe crashes die het planningsproces aan beide kanten kunnen verstoren

Kan moeite hebben met het synchroniseren van een groot aantal agenda's in een inbound marketing bedrijf

Prijzen vanCalendly

Basis: Altijd gratis

Altijd gratis Essentials: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Professionals: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kalender beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.800+ beoordelingen)

Inbound marketingstrategieën zijn complex, dus het is geen verrassing dat er niet één "beste" inbound marketingtool is.

In plaats daarvan gebruiken de beste strategieën een combinatie van tools en vinden ze manieren om ze te integreren voor optimale prestaties.

Neem ClickUp als voorbeeld. Onze software pretendeert niet social media scheduling of geavanceerde web analytics te bieden. Maar het kan wel integreren met de inbound marketing tools die deze diensten leveren, waardoor uiteindelijk een hub ontstaat voor alles wat met inbound marketing te maken heeft.

Dus waar wacht u nog op? Als u uw inbound marketinginspanningen wilt opvoeren, is dit het moment om te beginnen. Maak vandaag nog uw GRATIS ClickUp account aan .