10 tools voor advertentiebeheer voor marketeers en adverteerders in 2024

Elk succesvol bedrijf weet hoe belangrijk het is om hun product of dienst onder de aandacht van potentiële klanten te brengen. Maar als je werkt met een verscheidenheid aan digitale

marketingcampagnes

en beheerplatforms, het kan allemaal behoorlijk tijdrovend worden.

Dat is waar een uitstekende tool voor advertentiebeheer het verschil kan maken. 🙌

Hier verkennen we advertentiebeheersoftware en helpen we je duidelijk te krijgen waar je op moet letten bij het kiezen van een advertentiebeheerplatform. Daarna delen we de beste tools om je advertentieprojecten of -campagnes te monitoren en te beheren, zodat je tijd en geld bespaart.

Wat is een advertentiebeheertool?

Een advertentiebeheertool is een platform dat gebruik maakt van automatiseringstools om de workflow van je advertentiecampagnes te beheren en te stroomlijnen.

Een advertentietool kan je helpen bij het maken van advertenties, het targeten van advertenties en het plaatsen van advertenties op meerdere kanalen. Het kan ook het succes van je advertentiecampagnes monitoren, beslissingen over optimalisatie informeren en je helpen je budget te beheren. 💵

Projectbeheer sociale media

en

software voor contentmarketing

kan u helpen bij het plannen en maken van inhoud die uw publiek aanspreekt en in lijn is met uw

communicatiedoelen

.

Maar geen van beide houdt je op de hoogte van je betaalde advertenties, zoals bijvoorbeeld je Google Ads-campagne. Daarom heb je een tool voor advertentiebeheer nodig als onderdeel van je

toolkit voor campagnebeheer

. 🛠️

Wat moet je zoeken in een tool voor advertentiebeheer?

Tools voor advertentiebeheer bieden verschillende functionaliteiten. Afhankelijk van de behoeften van je bedrijf zijn dit enkele algemene elementen waar je naar moet zoeken:

Een centraal platform zodat je campagnes over verschillende kanalen op één plek kunt beheren

AI-schrijftools om je te helpen advertenties te maken op basis van een paar trefwoorden

A/B-testopties om je advertenties te optimaliseren en de kosten van pay-per-click (PPC) te verlagen

Integratie met uw marketing-CRM-software zodat u trends kunt identificeren om uw campagnes beter te richten

Workflows die terugkerende taken automatiseren en procesinefficiënties verminderen en zo uw tijd en aandacht besparen waar ze echt nodig zijn

Tools die vereenvoudigen marketingprojectbeheer taken, zoals projectplanning en het bewaken van advertentie-uitgaven, voor uw verschillende advertentieaccounts

Real-time volgsoftware die de advertentieprestaties controleert en u nuttige feedback geeft

Aanpasbaar rapportagetools met nuttige statistieken, zoals conversieattributie en rendement op investering (ROI), om u te helpen goede optimalisatiebeslissingen te nemen

Een gebruiksvriendelijke interface zodat u snel aan de slag kunt

Om je te helpen beslissen over de beste tool voor advertentiebeheer, begin je met het maken van een lijst van de functionaliteit die je nodig hebt. Vergelijk deze vervolgens met deze lijst van de beste advertentiebeheer- en marketingtools die op dit moment beschikbaar zijn.

1.

ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een one-stop-shop voor projectbeheer en productiviteit. Het is ideaal voor

marketingprojectbeheer

zodat u marketingtaken kunt maken, toewijzen en volgen, alles onder één dak.

Begin uw campagneplanning door met uw teamleden te brainstormen over een

ClickUp Whiteboard

of

ClickUp Doc

. Gebruik dan

ClickApps

om automatisch taken aan te maken direct vanuit uw contentplanning, terwijl die taken verbonden blijven met uw strategiedocumenten, contentkalenders en marketingroutekaart. 🛤️

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten zoals een casestudy te produceren

Wilt u nog meer tijd besparen?

ClickUp AI

maakt aantekeningen tijdens uw vergadering en maakt het eenvoudig om campagne-ideeën te genereren. Het helpt ook bij het genereren van content voor blogs, e-mails en landingspagina's waar zoekmachines dol op zijn, plus boeiende

advertentieteksten

in verschillende formaten voor verschillende doelgroepen.

Bewaak de prestaties van je campagne en alle gerelateerde taken met

ClickUp Dashboards

. Deze geven u alle aangepaste gegevens en statistieken die u nodig hebt om uw marketing te optimaliseren en uw budget te beheren. 🎯

ClickUp beste eigenschappen

Bespaar tijd met handige sjablonen zoals de Sjabloon campagneplan en een reeks Sjablonen voor inhoudskalender

Pas uw workflows aan aan uw team en uw bedrijf

Gebruik triggers, acties en voorwaarden om terugkerende taken te automatiseren en je team vrij te maken voor belangrijkere zaken

Maak gebruik van grafieken, diagrammen en rapporten om bij te houden toewijzing van middelen en prestatieanalyses in real-time te volgen

Integreer met meer dan 1000 tools, waaronder HubSpot , Salesforce, Microsoft Office 365 , Google Workspace, Asana en Slack

Gebruik ClickUp op Windows, Mac of Linux, plus iOS of Android

ClickUp beperkingen

Met zo veel functies kan het tijd kosten voor nieuwe gebruikers om ze allemaal te leren kennen

AI is alleen beschikbaar bij betaalde plannen

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. AdRoll

via

AdRoll

Deze tool is ontworpen voor iedereen, van een Facebook-advertentiemanager met beperkte budgetten tot professionele marketeers en grote e-commercebedrijven.

Gebruik de uitgebreide segmentatiefuncties om een aangepast publiek te creëren. Zet advertentie- en retargetingcampagnes op voor meerdere platforms, zoals Pinterest, Instagram, Facebook en TikTok, en beheer ze allemaal op één platform. Krijg statistieken voor vertoningen, klikken en conversies met de functionaliteit voor het bijhouden van advertentieprestaties en analyses. Gebruik die gegevens vervolgens om je campagne te optimaliseren.

AdRoll beste functies

Lanceer je advertenties en pauzeer ze vervolgens om de inhoud en doelgroep te optimaliseren en te bewerken om je doelmarkt beter te bereiken

Gebruik de AI om dynamische, gepersonaliseerde advertenties te maken door productaanbevelingen toe te voegen die gericht zijn op jouw doelgroep

Profiteer van maandelijkse advertentietegoeden op het Marketing & Ads Plus-pakket, plus onbeperkte e-mails voor je e-mailmarketingstrategie

AdRoll-beperkingen

Het pay-as-you-go-advertentiepakket geeft je alleen toegang tot native en display-advertenties plus segmentatie en rapportage, niet tot sociale media

Sommige gebruikers vinden dat de rapportagefunctionaliteit flexibeler zou moeten zijn

AdRoll prijzen

Ads: Betaal wanneer je gaat

Betaal wanneer je gaat Marketing & Advertenties Plus: Vanaf $36/maand, afhankelijk van het aantal unieke maandelijkse bezoekers op uw site

Vanaf $36/maand, afhankelijk van het aantal unieke maandelijkse bezoekers op uw site Geavanceerd pakket: Neem contact op voor prijzen

AdRoll beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (550+ beoordelingen)

4.0/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (70+ beoordelingen)

3. WASK

via

WASK

WASK is een tool voor advertentiebeheer waarmee je je advertentieaccounts kunt beheren vanaf één platform, zelfs als je niet veel technische kennis hebt. Het integreert momenteel je Google- en Facebook-accounts met binnenkort X, LinkedIn en TikTok.

De AI analyseert het gedrag van bezoekers en klanten op je website en gebruikt dat vervolgens om automatisch je doelgroep met de hoogste conversie te identificeren. Het gebruikt ook slimme algoritmes om je advertentiestatistieken te berekenen en intelligente aanbevelingen te doen om je campagnes te optimaliseren. ️

WASK beste eigenschappen

Gebruik de AI-functionaliteit om advertentiecampagnes met een hoge conversie te maken

Analyseer het zoekvolume van je belangrijke zoekwoorden zodat je je advertentiebudget zo effectief mogelijk kunt inzetten

Snel rapporten maken en aanpassen met de drag-and-drop tool

Kies maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse betalingen met oplopende kortingen voor betalingen op langere termijn

WASK-beperkingen

Sommige gebruikers zouden graag meer gedetailleerde en aanpasbare grafieken van advertentieprestaties zien in het gebruikerspaneel

Het Basispakket bevat geen optimalisatiefunctionaliteit

WASK prijzen

Basis: $19/maand

$19/maand Premium: $49/maand

$49/maand Professioneel: $89/maand

WASK beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (8 beoordelingen)

4.5/5 (8 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11 beoordelingen)

4. Beïnvloeding2

via

Influ2

Deze tool voor advertentiebeheer is ontworpen voor B2B-bedrijven. Hiermee kun je je richten op specifieke beslissers binnen je inkoopgroep en meten hoe zij reageren op je advertentie.

Zorg ervoor dat verkoop- en marketingteams naadloos samenwerken door inhoud op elkaar af te stemmen en marketingsignalen te gebruiken. Gebruik engagementgegevens om potentiële klanten voor te lichten, vertrouwen op te bouwen en uw verkoopaanpak perfect te timen. Volg vervolgens de invloed die uw advertenties hebben op het verplaatsen van potentiële klanten in uw pijplijn.

Influ2 beste functies

Bespaar geld door uw advertenties te cureren en alleen mensen te targeten die waarschijnlijk zullen converteren

Plaats display-advertenties of social media-advertenties op alle belangrijke kanalen, waaronder Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en Amazon

Bescherm uw klantgegevens met SOC2 Type II-certificering

Implementeer snel en onboard het Influ2 systeem met de gebruiksvriendelijke interface

Influ2 beperkingen

U kunt niet eenvoudig zien welke platformen engagements opleveren

Sommige gebruikers zouden graag templates zien die tijd besparen bij het opbouwen van een publiek

Influ2 prijzen

Neem contact op voor prijzen

Influ2 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (7 beoordelingen)

TrendHERO

via

trendHERO

TrendHERO is een digitale marketingtool die bedrijven in contact brengt met beïnvloeders. Het is een ander soort tool voor advertentiebeheer, maar het is net zo belangrijk in de huidige, door influencers gedreven social media-cultuur.

Gebruik TrendHERO om de juiste influencers te vinden die met jouw bedrijf willen samenwerken aan de hand van filters zoals locatie, taal, categorie en grootte. U kunt bijvoorbeeld inzicht krijgen in de analytics, het aantal volgers en vermeldingen van een influencer. Maak contact met hen om te bespreken waar u naar op zoek bent en ontvang zakelijke voorstellen voordat u uw overeenkomst afrondt. 🤝

trendHERO beste eigenschappen

Kies uit een database van meer dan 100 miljoen beïnvloeders, van de grootste tot de kleinste mate van invloed

Controleer of het publiek van een beïnvloeder overeenkomt met uw doelmarkt aan de hand van analyses zoals demografische gegevens en interesses van het publiek

Stuur geautomatiseerde en gepersonaliseerde e-mails naar meerdere beïnvloeders tegelijk

Bijhouden hoe vaak u en uw concurrenten worden genoemd in influenceraccounts

trendHERO beperkingen

De filters zijn vrij beperkt, dus je zult waarschijnlijk wat tijd moeten besteden aan het handmatig verfijnen van je keuzes

Sommige gebruikers vinden dat de rapportagefunctionaliteit niet zo snel of gebruiksvriendelijk is als zou kunnen

trendHERO prijzen

Gratis: Gratis

Gratis Lite: $15,99/maand

$15,99/maand Pro: $39.99/maand

$39.99/maand Geavanceerd: $119,99/maand

trendHERO beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

6. 6sense

via

6 gevoel

Deze software voor advertentiebeheer is gericht op B2B-bedrijven en stemt uw verkoop- en marketinginspanningen op elkaar af met behulp van intentiegegevens en nauwkeurige voorspellingen. Het doel is om de kwaliteit van de pijplijn te verbeteren, de conversatiegraad te verhogen, sneller te verkopen en een gestage inkomstengroei te garanderen. 💰

De 6sense AI evalueert het gedrag van potentiële klanten en vertelt je waar prospects zich in het kooptraject bevinden. Het helpt je om betrokkenheid te creëren op elk accountniveau met zeer relevante en gepersonaliseerde content, plus advertentiecampagnes voor die fase. Wanneer prospects klaar zijn om te kopen, kun je ze targeten met passende display-advertenties die zijn ontworpen om te converteren.

6sense beste eigenschappen

Bereik uw doelgroep met unieke cross-channel berichten op schaal

Ontvang anonieme koopsignalen van uw eigen website en websites van derden om potentiële klanten te identificeren die onderzoek doen naar een product of dienst die u aanbiedt

Segmenteer accountgegevens om inzicht te krijgen in hoe goed campagnes werken voor een specifieke account

Integreer met andere marketing- en verkoopplatforms in je tech-stack, zoals HubSpot,SalesforcesalesLoft, Outreach en meer

6sense beperkingen

Omdat meerdere teams de tool moeten gebruiken, heb je misschien een product champion nodig om ze allemaal samen te brengen

Sommige aspecten van het platform zijn niet zo gebruiksvriendelijk als ze zouden kunnen zijn

6sense prijzen

Neem contact op voor prijzen

6sense beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (16 beoordelingen)

7. RollWorks

via

RollWorks

RollWorks is een ander accountgebaseerd marketing- en verkoopplatform voor B2B-bedrijven. Deze tool voor advertentiebeheer is bedoeld om uw verkooppijplijn te vergroten en te versnellen door in contact te komen met hooggekwalificeerde klanten.

Stel uw ideale klantprofiel op en gebruik dat om doelaccounts te identificeren die het beste bij uw bedrijf passen. Voer cross-channelcampagnes uit, waaronder display- en sociale media-advertenties en getriggerde e-mails, om die accounts op verschillende niveaus van je trechter te betrekken en ze tot conversie te brengen.

RollWorks beste functies

Personaliseer uw advertenties om specifieke doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken 👪

Automatiseer terugkerende marketingtaken zoals het verzenden van e-mails en follow-ups

Retargeting gebruiken om opnieuw contact te leggen met potentiële klanten die eerder interesse hebben getoond in uw producten en diensten

De effectiviteit van uw campagnes volgen op account- en contactniveau

RollWorks beperkingen

Met het standaardpakket kunt u marketingcontent niet personaliseren voor accounts of contactpersonen

Voor gebruikers die niet volledig thuis zijn in accountgebaseerde marketing kan het even duren voordat ze het systeem onder de knie hebben

RollWorks prijzen

Neem contact op voor prijzen

RollWorks beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (25+ beoordelingen)

8. Keltra

via

Keltra

Celtra helpt je bij het automatiseren van het maken van digitale inhoud op schaal en in verschillende talen. Het is een ander soort hulpmiddel voor advertentiebeheer waarmee je dynamische, gepersonaliseerde advertenties kunt maken die prestaties verbeteren en conversie.

Met de Ad Builder-sjablonen kun je eenvoudig unieke advertenties voor je merk ontwerpen met animaties, video's en e-commercefunctionaliteit. Sluit je productcatalogus aan en haal relevante productgegevens op om je advertentie te personaliseren. Je kunt je advertenties testen, aanpassen en opnieuw testen voordat je live gaat met de nieuwe versie. Real-time rapportagemetrics vertellen je precies hoe je advertentie het doet, zodat je kunt blijven itereren voor succes.

Celtra beste functies

Bouw uw advertentiesjabloon in lagen met behulp van de intuïtieve ontwerpinterface om kleuren, lettertypen, branding en productinformatie toe te passen - geen kennis van codering vereist

Gebruik visuele elementen en urgentie om de aandacht te trekken en conversie te bevorderen

Maak meerdere variaties van uw advertentie voor verschillende inhoudstoepassingen en promoties

Stroomlijn de samenwerking met je team met behulp van cloud-gebaseerde software

Keltra-beperkingen

De preview die u op het scherm ziet, komt niet altijd precies overeen met de versie die live gaat

Omdat het cloudgebaseerd is, moet je online zijn om op het platform te werken

Prijzen van Celtra

Neem contact op voor prijzen

Celtra beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290+ beoordelingen)

9. HubSpot advertentiebeheer

via

HubSpot

HubSpot Ad Management maakt deel uit van het Marketing Hub-platform van het merk. Omdat HubSpot een CRM in hart en nieren is, is het eenvoudig om doelgroepen uit je database te genereren en op hun beurt te zien welke advertenties bezoekers naar klanten converteren. 👀

Maak relevante, gerichte advertenties voor meerdere platforms, waaronder Google, Facebook, Instagram en LinkedIn. Bewaak de prestaties en optimaliseer je advertenties om conversies te verhogen en de ROI te verbeteren, allemaal op één platform.

HubSpot Advertentiebeheer beste functies

Segmenteer je publiek om gepersonaliseerde advertenties te leveren op basis van echte gegevens

Krijg inzicht in de specifieke leads en ROI die elke advertentie genereert om je uitgaven te maximaliseren

Bekijk rapportages in elke fase van het advertentieproces om te identificeren wat werkt en wat niet werkt

Gemakkelijk te gebruiken, ongeacht uw technische kennis - er zijn geen complexe IT-processen nodig

HubSpot Ad Management beperkingen

Je kunt niet alleen voor advertentiebeheer kiezen-je moet het hele marketingpakket kopen

HubSpot prijzen zijn hoog voor kleine bedrijven

HubSpot Ad Management prijzen

Professioneel: $800/maand

$800/maand Enterprise:$3,600/month

HubSpot Ad Management beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.300+ beoordelingen)

4.4/5 (10.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.700+ beoordelingen)

10. Slim.io

via

Slim.io

Smartly.io is een tool voor advertentiebeheer waarmee je in één keer meerdere campagnes kunt starten en beheren op verschillende social media-kanalen. Aangedreven door AI en gebruikmakend van geautomatiseerde workflows, vermindert het handmatig werk en bespaart het tijd en geld. 💪

Gebruik automatisering om dynamische advertenties te maken voor je doelgroep, inclusief afbeeldingen en video's. Fine-tune met hen datagestuurde inzichten die doordringen tot op het niveau van creatieve elementen. Na lancering roteren advertenties automatisch om vermoeidheid te voorkomen en conversies te verhogen.

Smartly.io beste functies

Gebruik algoritmes om biedingen te optimaliseren, advertentie-inhoud te richten op verschillende doelgroepen en je budget beter te beheren

Hergebruik inhoud voor meerdere formaten en platforms

Meet attributie en prestaties aan de hand van aangepaste KPI's om inzichten te genereren voor verdere iteraties

Bekijk details van je campagnes in één dashboard dat realtime gegevens van al je kanalen combineert

Smartly.io beperkingen

Gebruikers melden dat er nog enkele bugs moeten worden opgelost door het ontwikkelingsteam

Uitgebreidere training en helpartikelen zouden de leercurve versnellen

Smartly.io prijzen

Contact voor prijzen

Smartly.io beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13 beoordelingen)

Stroomlijn uw marketingworkflow met de beste tool voor advertentiebeheer

Om uw bedrijf te laten groeien, hebt u meer klanten nodig. Het beheren van advertentiecampagnes op statische spreadsheets is echter tijdrovend en niet efficiënt - daarom wenden veel bedrijven zich tot tools voor advertentiebeheer. ✨

Software voor advertentiebeheer kan ondersteuning bieden bij het maken van advertenties, het beheren van biedingen, het targeten en lanceren van advertenties, maar ook bij het bewaken en optimaliseren van de advertentieprestaties. Het automatiseert ook waar mogelijk workflows om tijd vrij te maken voor andere belangrijke taken.

Er zijn veel kanshebbers op de lijst van beste advertentiebeheertools, maar ClickUp houdt stand tegen de sterke concurrentie. 🥇

De projectbeheer- en productiviteitsfunctionaliteit van ClickUp ondersteunt uw marketingcampagnes tijdens de planning, creatie, implementatie en controlefases. Het helpt u bij het meten, beheren en optimaliseren van prestaties en stroomlijnt uw proces met automatisering bij elke stap.

