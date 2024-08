10 CRM-tips om klanten te beheren in 2024

Een eigenaar van een plaatselijk café kent elke vaste klant bij naam. Ze kennen ook hun bestelling uit hun hoofd en de tijd waarop die klanten meestal het café bezoeken. En dat geeft de klanten een speciaal gevoel. Geen wonder dat het vaste klanten zijn!

Het onderhouden van relaties met klanten vereist zorg, aandacht en inspanning. Tenslotte zijn klanten het levenssap van je business.

Daarvoor bestaan CRM-systemen (Customer Relationship Management)! Ze helpen bedrijven om dit niveau van persoonlijke verbinding op schaal te bereiken. Ze stellen organisaties ook in staat om klantinteracties op maat te bieden die hun loyaliteit verdiepen en duurzame groei stimuleren.

Maar een CRM-systeem is geen wondermiddel voor al uw problemen met klantenbeheer. U moet weten hoe u het zo kunt gebruiken dat elke klantinteractie bijdraagt aan de ROI van uw marketing en verkoop.

In dit artikel geven we je beproefde tips en trucs om je marketing- en verkoopproductiviteit te verhogen met je CRM.

Wat is een CRM?

Een CRM is een verzameling systemen, processen en strategieën die organisaties nodig hebben om relaties met klanten te beheren, bij te houden en te verbeteren. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een methode om uw klanten te beheren zodat u ze kunt behouden.

De systemen en processen in CRM zijn belangrijk voor verkoopteams om precies te weten wat een klant nodig heeft, wat hun voorkeuren en pijnpunten zijn, hoe ze omgaan met uw organisatie, enz. Deze informatie is de sleutel tot het ontwikkelen van gepersonaliseerde marketing-, verkoop- en ondersteuningsstrategieën om ervoor te zorgen dat ze tevreden en tevreden blijven.

Nu zou je kunnen aanvoeren dat zelfs een spreadsheet je kan helpen om dit allemaal te beheren.

Daar zijn we het niet mee eens!

Een Excel-blad of een andere spreadsheet kan alleen informatie opslaan die jij erin stopt. Het is een statische gegevensbank die moeilijk handmatig te beheren en bij te houden is.

Een CRM-systeem gaat veel verder dan het eenvoudig invoeren en bijhouden van gegevens. Het is een dynamisch en geautomatiseerd systeem dat u in staat stelt om:

meerdere accounts te beheren

bestaande werkstromen voor klantgesprekken te stroomlijnen

leads te scoren, een regelmatig contact om te zetten in warme leads

nurture e-mails te triggeren naar contactpersonen

klanten die interesse tonen te herinneren

klantenbeheer tijdsefficiënter te maken

Of je nu een B2B- of B2C-organisatie bent, een dienstverlenend bedrijf, een enterprise of een startup die CRM gebruikt hebt u deze software nodig om al uw client-gerelateerde communicatie bij te houden en de beste service te bieden.

Voordelen van een CRM

Een CRM biedt tal van voordelen voor alle soorten grote en kleine bedrijven, ongeacht hun grootte, targetmarkt of sector:

Het centraliseert klantgegevens , zodat interacties, voorkeuren en aankoopgeschiedenis gemakkelijk toegankelijk zijn

, zodat interacties, voorkeuren en aankoopgeschiedenis gemakkelijk toegankelijk zijn Het verbetert het inzicht in de klant , waardoor gepersonaliseerde communicatie en gerichte marketingcampagnes mogelijk worden

, waardoor gepersonaliseerde communicatie en gerichte marketingcampagnes mogelijk worden Het stroomlijnt processen , verbetert de productiviteit van werknemers en verbetert de samenwerking tussen teams

, verbetert de productiviteit van werknemers en verbetert de samenwerking tussen teams Het verbetert de efficiëntie en vermindert de handmatige werklast met behulp van geautomatiseerde workflows en taakbeheer

met behulp van geautomatiseerde workflows en taakbeheer Het biedt waardevolle inzichten in de klant door middel van analyses, waardoor datagestuurde besluitvorming voor verkoop- en marketingstrategieën mogelijk is

Al deze maatregelen samen leiden tot een hogere verkoop, een grotere klanttevredenheid en langdurige loyaliteit van tevreden klanten.

10 CRM tips en trucs

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste CRM-tips en trucs om uw CRM-processen te optimaliseren en uw omzet te verhogen.

Tip #1: Breng uw klanttraject in kaart

Als CRM-manager is het van cruciaal belang om eerst elke stap van de reis van de klant met uw merk te begrijpen. Elk klanttraject verloopt anders.

Als je bijvoorbeeld een e-commercebedrijf bent, bestaat het typische klanttraject uit het landen op je website of app, door producten bladeren, items toevoegen aan hun winkelwagen, items favoriet maken, een order plaatsen, de orderbevestiging ontvangen en de status van de bestelling controleren. Sommige potentiële klanten vinden uw bericht of advertentie op sociale media en bereiken vervolgens uw website. CRM-software helpt u deze reis in kaart te brengen en stelt u in staat touchpoints en mogelijkheden voor betrokkenheid bij uw koper te identificeren. Door de klantervaring van bewustwording tot loyaliteit te visualiseren, kunt u uw CRM-verkoopstrategieën afstemmen op hun behoeften in elke fase.

Tip #2: Begrijp de doelen van uw organisatie op het gebied van CRM

Voordat u CRM-strategieën implementeert, is het essentieel om deze af te stemmen op de overkoepelende doelen van uw organisatie.

Of het nu gaat om het verhogen van de verkoop, het verbeteren van de klanttevredenheid of het verbeteren van de verkooptrechter en merkloyaliteit, inzicht in deze doelen zorgt ervoor dat uw CRM-inspanningen gericht en effectief zijn en meetbare resultaten opleveren voor uw bedrijf.

Stel je voor dat je voor een softwarebedrijf werkt om de jaarlijks terugkerende inkomsten te verhogen. U ontwikkelt CRM-strategieën die dit doel ondersteunen - activiteiten die upsells, verlengingen en doorverwijzingen van klanten stimuleren, in plaats van zwaar te investeren in een eenvoudige merkbewustzijnscampagne op sociale media.

Tip #3: Houd processen eenvoudig en automatiseer de rest

Dankzij technologie zijn de mogelijkheden om relaties met klanten te beheren en te verbeteren eindeloos. Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen door de mogelijkheden.

Probeer uw processen eenvoudig te houden en automatiseer repetitieve of tijdrovende taken, zoals welkomstmails, e-mails na aankoop en feedbackenquêtes. In je CRM vind je veel mogelijkheden om aangepaste automatiseringen te bouwen voor het registreren van updates, het wijzigen van de status van een deal, het initiëren van handoffs, enz.

Automatiseer handoffs, statusupdates en herschik prioriteiten met ClickUp Automatiseringen

Gebruik ClickUp Automatiseringen om automatisch taken toe te wijzen voor elke fase van je pijplijn, updates van de dealstatus te triggeren op basis van de laatste activiteit en prioriteiten te schakelen om je team te laten weten waar het zich op moet focussen. Het beste deel? Je hebt geen programmeerkennis nodig. Een visuele automation builder helpt je dit in een handomdraai te doen.

Elimineer druk werk en stroomlijn je workflows met ClickUp Automation

Als dat niet je ding is, probeer dan ClickUp Brein de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain kunnen worden gebruikt om aangepaste automatisering te bouwen met natuurlijke taal. U kunt het bijvoorbeeld de opdracht geven om "toegewezen personen te wijzigen in John zodra een deal van SQL naar Demo/vergadering gaat."

Bouw aangepaste automatiseringen in gewoon Engels met ClickUp Brain

U kunt ook AI assistenten voor het aantekeningen maken die je verkoopgesprekken opnemen en transcriberen en inzichten intelligent samenvatten in aantekeningen. Zo maak je tijd vrij om je te richten op activiteiten met een hoge waarde, zoals strategieën opstellen en groei stimuleren.

_Fun fact: ClickUp Brain kan u ook helpen uw aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en te analyseren!

Met een robuuste CRM-software kunt u ook reacties bijhouden en zelfs automatisch scores toekennen aan leads.

Instance, Software voor CRM projectmanagement van ClickUp is een tool waarmee u handoffs kunt automatiseren, statussen van contactpersonen kunt triggeren op basis van hun interacties en prioriteiten kunt schakelen om uw team te waarschuwen voor kritieke accounts.

Vereenvoudig uw CRM-processen en -workflows met de software voor CRM-projectmanagement van ClickUp

Het helpt u alles te beheren, van verkooppijplijnen en klantenbetrokkenheid tot initiatieven, verkoopleads en bestellingen in een alles-in-één oplossing. Visualiseer uw klantgegevens op één plaats in 15+ aangepaste ClickUp weergaven zoals Kanban, Kalender, Bord en Lijst.

Lijstweergave: Biedt een overzicht op hoog niveau van al uw CRM-gegevens, inclusief leads, deals, accounts, contactpersonen en meer. U kunt deze lijst eenvoudig sorteren en filteren om u te richten op specifieke klantsegmenten of fasen in de verkooppijplijn

Beheer alles van verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen met de 15+ flexibele weergaven van ClickUp

Bord weergave : Presenteer uw klanten op een Kanban-stijl bord, met taken verticaal gegroepeerd op status. Dit geeft u een visuele weergave van uw verkooppijplijn, zodat u kunt zien hoe deals vorderen van het eerste contact tot de afsluiting

: Presenteer uw klanten op een Kanban-stijl bord, met taken verticaal gegroepeerd op status. Dit geeft u een visuele weergave van uw verkooppijplijn, zodat u kunt zien hoe deals vorderen van het eerste contact tot de afsluiting Kalender weergave : Bijhoudt al je vergaderingen met de client en belangrijke data in een kalender format. Hiermee mis je nooit meer een gepland gesprek of follow-up met een klant. Door uw vergaderingen naast andere Taken te visualiseren, kunt u uw tijd effectief plannen en prioriteit geven aan klantinteracties

: Bijhoudt al je vergaderingen met de client en belangrijke data in een kalender format. Hiermee mis je nooit meer een gepland gesprek of follow-up met een klant. Door uw vergaderingen naast andere Taken te visualiseren, kunt u uw tijd effectief plannen en prioriteit geven aan klantinteracties Tabel weergave: Organiseert al uw klantgegevens in een spreadsheet-achtig format met verticale kolommen. Elke kolom kan een ander gegevenspunt weergeven, zoals contactgegevens, grootte van de deal of fase in de levenscyclus van de klant. Zo kunt u klantgegevens efficiënt vergelijken en analyseren en trends of patronen identificeren

Extra weergaven zoals de Gantt weergave en de Werklastweergave zijn handig voor afhankelijkheid en capaciteit management, vooral voor complexe projecten. Samen helpen deze weergaven u om snel inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van uw CRM en om aandachtspunten te identificeren.

Bijhouden van uw meest essentiële klantgegevens op één plaats met aanpasbare ClickUp Dashboards De meer dan 50 dashboard widgets van ClickUp helpen u om de customer lifetime value, gemiddelde grootte van deals, NPS-scores, laatste interactie en andere belangrijke statistieken verder te controleren.

Pro tip: U kunt zelfs uw eigen gepersonaliseerde CRM maken in ClickUp dat denkt en werkt zoals u!

Een CRM-systeem kan zijn werk alleen goed doen als u de klantgegevens nauwkeurig en up-to-date houdt. Werk uw CRM-systeem regelmatig bij met klantgegevens zoals hun adres, e-mail, interacties, aankoopgeschiedenis, pijnpunten en voorkeuren wanneer u nieuwe updates over elke klant ontvangt.

Door uw CRM database actueel te houden, kunt u gepersonaliseerde ervaringen leveren die aanslaan bij uw klanten en geïnformeerde en betrouwbare beslissingen nemen over het koesteren van uw klanten.

En raad eens! ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon is speciaal daarvoor gemaakt. Dit sjabloon is een beginnersvriendelijk kader voor verkoop- en marketingteams om klantgegevens te beheren en deze bijgewerkt en verenigd te houden op één plaats.

Houd al uw contactgegevens op één plaats bij met ClickUp's eenvoudige CRM-sjabloon

Voeg aangepaste statussen en aangepaste velden toe om alle informatie over uw contactpersonen op één plaats bij te houden. Gebruik 8 verschillende aangepaste attributen zoals E-mailadres, Bedrijf, Gediskwalificeerde reden, Fase en Verloren reden om belangrijke informatie over klanten op te slaan en klantgegevens eenvoudig te visualiseren.

Deze CRM sjabloon helpt bij het bieden van een uitgebreide weergave van elke klantinteractie, zodat uw team betere, gegevensgestuurde beslissingen kan nemen.

Tip #5: Ga voor mobiel

We leven in een digital-first wereld, waarin alles toegankelijk moet zijn op mobiele apparaten. Daarom moet je CRM-systeem ook onderweg toegankelijk zijn.

Schakel mobiele toegang tot uw CRM-platform in. Zo kan je team altijd en overal relaties met klanten bijhouden, bijwerken en beheren en toegang krijgen tot belangrijke gegevens.

Mobiele CRM stelt uw teams in staat om verbinding te houden en te reageren, zelfs als ze onderweg zijn. Het levert unieke ervaringen op voor werknemers en klanten.

Tip #6: Managers voor klantensucces inhuren

Om u van de concurrentie te onderscheiden, moet u aangepaste klantenservice en service bieden door hun behoeften en pijnpunten te begrijpen. Een goed ontworpen CRM-strategie met toegewijde managers voor klantensucces zal u helpen om klantinteracties bij te houden en uw sleutelaccounts beter te beheren.

Een manager voor klantsucces is verantwoordelijk voor het in contact blijven met uw sleutelaccounts, het bijhouden van mijlpalen van klanten, het uitvoeren van periodieke beoordelingen en het bijhouden van hun toekomstige betrokkenheid bij uw bedrijf of merk. Dit zal leiden tot klantenbehoud, hogere inkomsten en merkloyaliteit.

Tip #7: Gamificeer het CRM

Een groot deel van het werk van een verkoper en accountmanager bestaat uit het versturen van follow-up e-mails, het bijwerken van datasheets of CRM-systemen en het delen van decks, rapporten en marketingmateriaal. Dit alles kan snel saai worden en de productiviteit en betrokkenheid van uw werknemers beïnvloeden.

Om je eigen verkopers en accountteams te motiveren om zich beter in te zetten voor je klanten, kun je alledaagse of repetitieve activiteiten van hun werk gamificeren. Door badges en beloningen te geven voor het bereiken van doelen en scores te geven voor een gezonde competitie, kun je je verkoopteam stimuleren en motiveren om saaie taken te voltooien. Gamification helpt om repetitieve taken leuker te maken voor je team.

Tip #8: Beheer gegevensredundantie

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties bij het onderhouden van klantgegevens is replicatie. Door klantgegevens op meerdere plaatsen te bewaren, wordt het moeilijk om analyses uit te voeren en nauwkeurige inzichten te krijgen in het gedrag, de voorkeuren en de patronen van klanten.

Een robuuste CRM-softwaretool kan automatisch dubbele invoer verwijderen en nauwkeurige rapportages uitvoeren op basis van multifunctionele gegevens die via meerdere databronnen zijn verzameld. Zorg er regelmatig voor dat uw lijsten met klanten redundantiebestendig zijn.

Tip #9: Integreer uw CRM

Stel je voor dat je al je bedrijfsprocessen vanuit één systeem zou kunnen bijhouden, van leadgeneratie, marketing en onboarding tot financiering, personeelsbeheer en accountbeheer. Hoe cool zou dat zijn?

Een krachtig CRM-systeem heeft integratie- en automatiseringsmogelijkheden met andere tools, zoals ERP's, boekhoudsoftware en marketingautomatiseringsplatforms, om een eenduidige weergave van klantgegevens te creëren. Met één enkele bron van waarheid voor al uw bedrijfsprocessen kunt u uw werkstromen vereenvoudigen en de doorlooptijd voor het implementeren van uw verkoop- en marketingtactieken drastisch verkorten.

U moet dus investeren in CRM-marketing software om duurzame relaties met klanten op te bouwen.

Tip #10: Verzamel feedback

Verzamel en analyseer feedback van bestaande klanten via verschillende kanalen, zoals feedbackformulieren, beoordelingssystemen, e-mailenquêtes of social listening. Dit kan u waardevolle inzichten geven in hun voorkeuren, verwachtingen en tevredenheidsniveaus.

Versterk uw CRM-strategie door feedback van klanten te verzamelen en om te zetten in bruikbare Taken met ClickUp-formulieren ClickUp's formulier weergave kan een krachtig hulpmiddel zijn voor het verzamelen en analyseren van feedback van klanten via verschillende kanalen. Dit is hoe het kan helpen:

Maak aangepaste formulieren voor feedback : Ontwerp formulieren om specifieke feedback vast te leggen die u nodig hebt. Gebruik verschillende veldtypes zoals meerkeuzevelden, vervolgkeuzemenu's, tekstvakken en beoordelingsschalen. Pas deze formulieren aan voor e-mailenquêtes, feedback na ondersteuningsinteracties of productbeoordelingen. Ga dieper en verbeter de kwaliteit van reacties met voorwaardelijke logica

: Ontwerp formulieren om specifieke feedback vast te leggen die u nodig hebt. Gebruik verschillende veldtypes zoals meerkeuzevelden, vervolgkeuzemenu's, tekstvakken en beoordelingsschalen. Pas deze formulieren aan voor e-mailenquêtes, feedback na ondersteuningsinteracties of productbeoordelingen. Ga dieper en verbeter de kwaliteit van reacties met voorwaardelijke logica Centraliseer het verzamelen van feedback : Integreer ClickUp formulieren rechtstreeks op uw website, deel ze via links in e-mails of integreer ze met sociale mediaplatforms. Hierdoor kunnen klanten gemakkelijk feedback geven via het kanaal van hun voorkeur en worden alle reacties geconsolideerd op één centrale locatie binnen ClickUp

: Integreer ClickUp formulieren rechtstreeks op uw website, deel ze via links in e-mails of integreer ze met sociale mediaplatforms. Hierdoor kunnen klanten gemakkelijk feedback geven via het kanaal van hun voorkeur en worden alle reacties geconsolideerd op één centrale locatie binnen ClickUp Gestroomlijnde feedbackanalyse : Analyseer reacties met ingebouwde functies voor rapportage. U kunt trends in specifieke vragen zien, gemeenschappelijke thema's identificeren en problemen prioriteren op basis van frequentie of ernst

: Analyseer reacties met ingebouwde functies voor rapportage. U kunt trends in specifieke vragen zien, gemeenschappelijke thema's identificeren en problemen prioriteren op basis van frequentie of ernst Feedback action items toewijzen en bijhouden: Zet feedback om in traceerbareClickUp-taak en wijs ze toe aan relevante teamleden voor follow-up. Bewaak de voortgang met updates in discussiedraden over Taken binnen ClickUp en zorg ervoor dat feedback leidt tot concrete acties en verbeteringen

Gebruik deze feedback om uw producten, diensten en algehele klantervaring te verbeteren. Hiermee laat u uw klanten zien dat u ernaar luistert en zich aanpast. U kunt deze feedback ook gebruiken om klantinteracties te personaliseren.

Verbeter uw CRM-mogelijkheden met ClickUp

Effectief beheer van klantrelaties is essentieel voor bedrijven. Van het in kaart brengen van de reis van uw klant tot het automatiseren van processen, deze blogpost biedt 10 inzichtelijke CRM-tips om de kwaliteit van uw klantrelaties te verbeteren.

Door deze strategieën te implementeren en software zoals ClickUp te gebruiken, kunt u gegevens centraliseren, werkstromen vereenvoudigen en relaties met klanten verbeteren.

ClickUp is meer dan een CRM-tool; het is een dynamische oplossing die CRM-teams in staat stelt om klantrelaties eenvoudig te beheren.

Klaar om uw CRM-aanpak te revolutioneren en duurzame groei voor uw bedrijf te stimuleren? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om de klanttevredenheid te verhogen en een favoriet van de klant te worden!