Samenwerken met Influencers voor merkgroei: 10 effectieve manieren

In 2020 lanceerde Dior, een wereldwijd beauty- en modemerk, de ' 67 tinten Dior ' influencer marketingcampagne om de verschillende tinten van haar Forever Foundation te promoten. Resultaat? Hun engagement steeg met 120% en hun publieksbereik groeide met 33%.

Niet alleen deze grote merken maken gebruik van de kracht van influencer marketing. Zelfs kleine bedrijven proberen het.

Sterker nog, influencer marketing zal naar verwachting een grotere ROI dan traditionele reclamemethoden.

Benieuwd hoe je influencer marketing voor je merk kunt laten werken? Lees verder om te leren hoe je kunt samenwerken met influencers om je merk te laten groeien.

Wat is samenwerking met influencers?

Bij influencersamenwerking gaat het om een strategisch partnerschap waarbij merken samenwerken met individuen die een sterke online aanwezigheid hebben in specifieke niches. De influencers helpen merken een groter publiek te bereiken door gebruik te maken van hun geloofwaardigheid en verbinding met volgers.

Er zijn meerdere influencer platforms waar dergelijke marketing echt kan schitteren:

Instagram: Bekend om zijn visuele aantrekkingskracht en enorme bereik, is het ideaal voor influencers die in het oog springende content en verhalen delen

Bekend om zijn visuele aantrekkingskracht en enorme bereik, is het ideaal voor influencers die in het oog springende content en verhalen delen TikTok: Perfect voor virale content en boeiende korte video's die een jonger publiek aanspreken

Perfect voor virale content en boeiende korte video's die een jonger publiek aanspreken LinkedIn: Zeer geschikt voor professionele influencers die inzichten in de branche delen en B2B-verbindingen opbouwen

Soorten samenwerkingen met influencers

Wat je ook verkoopt, of het nu een must-have item voor alledag is of een felbegeerde luxe, het is cruciaal voor je merk om op te vallen. En samenwerken met influencers is een geweldige manier om dat te doen. Van bekende beroemdheden tot relateerbare gewone mensen, de juiste influencer kan je merk helpen om op verschillende manieren verbinding te maken met het target publiek.

Een van de meest effectieve manieren om met influencers samen te werken is via gesponsorde content in sociale media. In deze installatie maken en delen influencers berichten over uw merk op hun sociale-mediaprofielen in ruil voor een vergoeding

U moet de influencer uw richtlijnen voor content geven, beleid voor sociale media en marketingdoelstellingen om ervoor te zorgen dat de content aansluit bij de visie van uw merk.

De influencers moeten echter wel het merkpartnerschap in hun berichten vermelden. Een gesponsorde samenwerking ziet er ongeveer zo uit:

Bron Hoewel gesponsorde content een van de meest gebruikte samenwerkingsmethoden met influencers is, worstelen merken vaak met het bijhouden van de campagneprestaties, het berekenen van de inkomsten en het zorgen dat de boodschap van het merk consistent is. De marketingbeheeroplossing van ClickUp helpt u bij het effectief beheren van influencercampagnes in verschillende niches. U kunt uitgebreide marketing abonnementen opstellen en promotionele gebeurtenissen uitvoeren, of u nu werkt aan een kleinschalig project of een grote campagne.

Gebruik de ClickUp oplossing voor marketingbeheer om uw marketingcampagnes te stroomlijnen

Het kan helpen bij het stroomlijnen van uw bredere influencer marketingstrategieën, waaronder TikTok-marketing, door een proces te schetsen voor het beheren van gesponsorde influencer posts.

Instance, de ClickUp sjabloon voor social media content abonnement stelt u in staat om berichten efficiënt te organiseren en in te plannen, relevante content in te plannen met een duidelijke kalender en te coördineren met beïnvloeders door hun deliverables bij te houden en de communicatie te beheren, allemaal op één plek.

Het sjabloon stelt merken ook in staat om de voortgang van influencercampagnes bij te houden via aangepaste velden en statussen, zodat alles in lijn is met uw campagnedoelen.

clickUp sjabloon voor social media content abonnement

Bovendien, ClickUp Brein is een van de must-have aI-tools voor sociale media om je marketingcampagne boeiender en effectiever te maken. Je kunt op maat gemaakte aanwijzingen geven voor het genereren van ideeën voor influencercampagnes, het opstellen van content briefings en het ontwikkelen van marketingcases

Gelukkig kun je al je bronnen ook opslaan in ClickUp Documenten houdt uw campagnemateriaal georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk. Gebruik het om bruikbare documenten te maken met essentiële functies zoals tabellen voor het organiseren van gegevens, bijlagen voor snelle verwijzingen naar de stijlgidsen en functies voor het insluiten van afbeeldingen en media, waardoor naadloze marketingcampagnebeheer .

2. Product cadeau

Gifting is een andere populaire manier om samenwerkingen op te bouwen met influencers. Je stuurt steekproefsgewijs je producten naar influencers in de hoop dat ze die in hun social media stories of posts laten zien.

Onthoud dat als je alleen producten aanbiedt zonder financiële vergoeding, influencers niet verplicht zijn om je merk te promoten. Ze kunnen besluiten om je producten niet te laten zien, of ze kunnen zelfs negatieve feedback delen als ze niet onder de indruk zijn.

Dit is hoe u producten kunt schenken voor een soepele samenwerking met influencers:

Maak voordat je producten verstuurt een verbinding met relevante beïnvloeders. Dit vergroot de kans dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in je product

Stel aan de influencer voor dat je hun content promoot op je sociale mediakanalen of website, wat ook hun bereik zou vergroten. Dit werkt echter alleen voor micro-influencers

Zorg ervoor dat je product relevant is voor hun content. Je wilt een beautyblogger niet benaderen met een technische gadget, tenzij een telefoon met een high-definition camera, die hun rente overlapt

3. Accountovernames

In plaats van constant te brainstormen over nieuwe social media content voor je merk, kun je ook een influencer de teugels van je social media account laten overnemen

Het is niet alleen een frisse en spannende aanpak, maar door influencers gecreëerde content presteert vaak beter dan de gebruikelijke merkposts omdat mensen de aanbevelingen van populaire influencers volgen.

Bron Haal het meeste uit de samenwerking met een merkambassadeur:

Nodig influencers alleen uit om merkambassadeur te worden na een succesvolle eerste samenwerking

Kies influencers wiens waarden en stijl overeenkomen met die van uw merk voor effectievere promoties

Geef ze kortingscodes om te delen met hun publiek, zodat er een tastbaar verband ontstaat tussen hun steun en uw verkoop

5. Evenementen organiseren

Het organiseren van gebeurtenissen is een perfecte manier om verbinding te maken met Instagram influencers buiten de digitale ruimte. Het stelt je in staat om de persoonlijkheid van influencers buiten beeld te laten zien en authentieke content te creëren die aanslaat bij je publiek.

Gebruik ClickUp Brain om strategieën voor influencer-marketing te creëren en best practices voor samenwerking te krijgen

3. Focus op de behoeften van uw publiek

Het begrijpen van uw publiek is cruciaal in elke influencer marketingcampagne. Elk platform trekt verschillende soorten gebruikers aan. Jongere doelgroepen neigen misschien naar informele, achter-de-schermen TikTok hacks en content, terwijl een professioneel publiek de voorkeur zou kunnen geven aan meer gepolijste LinkedIn-posts of how-to YouTube-shorts.

Samenwerken met influencers die weten waar hun publiek op reageert, kan de campagneprestaties aanzienlijk verbeteren. Naarmate de campagne vordert, kunt u de content fris en relevant houden door deze aan te passen op basis van feedback van het publiek en de mate van betrokkenheid.

Het beheren van meerdere beïnvloeders kan ingewikkeld zijn, maar beheertools voor sociale media maken het veel gemakkelijker. U kunt sjablonen voor beïnvloeders gebruiken om het bereik van influencers te beheren, prestaties bij te houden en betalingen te stroomlijnen, zodat u meer tijd overhoudt om u te richten op het opbouwen van creatieve partnerschappen. ClickUp sjabloon voor influencercontracten biedt een robuuste oplossing voor het naadloos beheren van uw influencer-samenwerkingen. Het vereenvoudigt het proces van het maken en afhandelen van influencerovereenkomsten en biedt een gecentraliseerd platform om alle aspecten van uw contracten te beheren.

clickUp sjabloon voor influencercontracten

Met dit sjabloon kunt u:

De sleutel contractvoorwaarden voor partnerschap definiëren

De betaling en vergoeding en alle andere details regelen

Gebruiksrechten en toestemming delen

5. Prestatiemetingen meten

Het bijhouden van prestaties is essentieel om ervoor te zorgen dat influencercampagnes zinvolle resultaten opleveren en een hogere ROI opleveren. Metriek zoals engagementpercentages, conversiegegevens en interactie met het publiek bieden diepere inzichten dan alleen het bijhouden van het aantal volgers. ClickUp Dashboards kunnen hierbij bijzonder nuttig zijn. Ze bieden een gecentraliseerde weergave van de resultaten van uw influencercampagnes, zodat u de prestaties van uw influencers in realtime kunt overzien. Het consequent analyseren van de campagneprestaties helpt u ook om datagestuurde beslissingen te nemen en toekomstige campagnes te verbeteren voor nog betere resultaten.

Als u bijvoorbeeld merkt dat een influencer veel verkeer genereert, maar dit verkeer niet omzet in verkoop, kan dit erop wijzen dat de content of het berichtmateriaal moet worden aangepast. Of misschien wil je ze gebruiken voor meer merkbewustzijnscampagnes.

Gebruik het ClickUp Campaigns Dashboard om de voortgang bij te houden en te visualiseren

6. Open communicatie onderhouden

Duidelijke, voortdurende communicatie is de sleutel tot het bijhouden van campagnes. Influencers moeten uw verwachtingen begrijpen, maar hun feedback is net zo waardevol. Het regelmatig bespreken van doelen, voortgang en eventuele uitdagingen helpt ervoor te zorgen dat iedereen op koers ligt.

Maar eerst moet u meer duidelijkheid hebben over uw target doelgroep. U kunt gebruik maken van ClickUp's sjabloon voor marktstrategie de sjabloon helpt u bij het identificeren van de juiste promotiekanalen en het creëren van uitvoerbare stappen om de doelgroep te bereiken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image4-2.png sjabloon voor ClickUp marktbewerkingsstrategie https://app.clickup.com/signup?template=t-216135225&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

7. Diversifieer uw influencerbestand

Samenwerken met een bereik aan influencers, van micro tot macro en mega influencers, geeft je toegang tot verschillende publieksdemografieën en -segmenten. Beïnvloeders variëren sterk in hun bereik en impact. Beroemde influencers zorgen voor een brede zichtbaarheid, terwijl kleinere makers uit dezelfde niche vaak een sterkere verbinding met hun publiek hebben.

Door beide soorten in uw strategie te combineren, kunt u een groot bereik bereiken en tegelijkertijd specifieke segmenten aanspreken.

Een voorbeeld: een techbedrijf kan samenwerken met een prominente gadgetreviewer om de aandacht te trekken van zowel techfanaten als algemene consumenten. Inclusief een AI beïnvloeder om een uniek perspectief te bieden op opkomende technologieën kan ook de marketinginspanningen verbeteren.

Dingen die u moet vermijden als u samenwerkt met beïnvloeders

Samenwerken met beïnvloeders kan ideaal zijn voor uw campagne, maar er zijn valkuilen die u wilt vermijden.

Focus op het aantal volgers in plaats van betrokkenheid

Een veelgemaakte fout van merken is de aanname dat een groot aantal volgers gelijk staat aan een succesvolle campagne. Maar nummers alleen vertellen niet het hele verhaal.

U kunt influencers vinden met honderdduizenden volgers, maar als hun publiek niet actief betrokken is bij hun content, zal uw merk daar waarschijnlijk niet van profiteren. Engagement zorgt voor betekenende verbindingen met potentiële klanten.

Niet goed onderzoek doen

Een samenwerking aangaan zonder een influencer grondig door te lichten kan leiden tot verspilling van middelen. Het is cruciaal om potentiële influencers te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze overeenstemmen met de waarden van je merk, je publiek aanspreken en content van hoge kwaliteit ontwikkelen die bij je merk past. Samenwerkingen werken het beste als een maker van content echt van je product of dienst houdt.

De influencer micromanagen

Hoewel het nodig is om influencers richtlijnen te geven, kan rigide zijn je campagne schaden. Influencers kennen hun publiek beter dan wie dan ook en daarom vertrouwen hun volgers hen.

Als je hun creativiteit in de kiem smoort met te strikte instructies, kan de content er geforceerd, onnatuurlijk of te promotioneel uitzien, wat hun publiek kan afschrikken.

In plaats van elk detail te micro-managen, geef duidelijke richtlijnen en sleutelpunten maar laat de rest over aan hun creativiteit. Influencers weten hoe ze een balans moeten vinden tussen het promoten van uw merk en het behouden van hun persoonlijke stijl.

Succes meten in influencer samenwerkingen

Het werk houdt niet op zodra u op de post van uw influencer campagne klikt. Om het succes van je samenwerking echt te meten, moet je beginnen met een post-campagne analyse.

Stel realistische verwachtingen in

Stel vanaf het begin haalbare doelen vast. Influencer marketing is een langetermijnstrategie, dus snelle successen zijn niet altijd gegarandeerd. Stem uw doelstellingen af op het publiek en bereik van de influencer om de beste resultaten te garanderen.

Definieer duidelijke doelen en KPI's

Weet precies wat u wilt bereiken. Wilt u uw merkbekendheid vergroten of uw sociale aanhang laten groeien? Door duidelijke doelen te stellen en KPI's bij te houden, zoals impressies, betrokkenheid, conversies of verkeer, wordt het gemakkelijker om succes te meten.

Prestaties van influencers bijhouden

Het is essentieel om de prestaties van je influencer tijdens je campagne in de gaten te houden. Door analyses en marketingtools voor beïnvloeders kunt u het bereik, de betrokkenheid en de verkoopconversies in de gaten houden. Deze gegevens bieden inzicht in wat goed werkt en wat moet worden aangepast, zodat u toekomstige campagnes kunt verfijnen voor betere resultaten.

Creëer succesvolle Influencer Marketing-campagnes met ClickUp!

Influencer marketing geeft ontegensprekelijk vorm aan de toekomst van reclame. Hoewel het samenwerken met influencers zijn eigen reeks overwegingen met zich meebrengt, blijft de fundamentele aanpak voor het opzetten van een campagne consistent: voer grondig onderzoek uit, stel een budget vast, stel duidelijke doelen, kies de juiste influencers en evalueer en pas uw strategie voortdurend aan.

Beheers deze basisprincipes en het voeren van diverse influencercampagnes wordt een naadloos onderdeel van uw marketinginspanningen.

Als u echter extra middelen nodig hebt om uw strategie te verbeteren, biedt ClickUp marketingbeheersoftware een meer gestroomlijnde aanpak voor het beheren van uw influencercampagnes. Het helpt je bij het organiseren van abonnementen, het bijhouden van prestaties en het gemakkelijk bereiken van je marketingdoelen. Aanmelden voor ClickUp om uw campagnebeheer te verbeteren en uw marketinginspanningen te verhogen!