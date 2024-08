AI-beïnvloeders: Volg wie’ over de nieuwste AI-trends praat

AI is het gesprek van de dag. Op de hoogte blijven van AI-ontwikkelingen wordt cruciaal als je niet achter wilt blijven.

En hoe kun je beter updates krijgen dan door de knapste koppen in de business te volgen? Het is veel gemakkelijker om gelijke tred te houden met de trends als je degenen volgt die ze bepalen.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de top 10 AI-invloeden die als visionaire denkers vorm geven aan de AI-scene en de gesprekken leiden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI.

Als je marketeer of social media-expert bent of wilt leren van de echte 'movers and shakers' in de AI-wereld, zal deze lijst je helpen hun bijdragen goed te begrijpen.

Wat zijn AI-influencers?

AI beïnvloeders zijn experts in kunstmatige intelligentie-onderzoekers, technologen, ondernemers, opleiders of thought leaders die hun kennis en inzichten delen met anderen. Ze leggen de nuances, gebruikssituaties en relevantie van AI voor de hele wereld uit.

AI-beïnvloeders dragen actief bij aan het begrijpen van technologische aspecten met betrekking tot AI en het ontwikkelen van AI-tools.

Deze populaire virtuele beïnvloeders werken via verschillende kanalen, zoals sociale mediaplatforms, academische publicaties, conferenties en industrieforums, om hun expertise en perspectieven op AI-gerelateerde onderwerpen te delen.

Kortom, ze helpen ons AI beter te begrijpen en begrijpen hoe het ons leven in de toekomst kan veranderen.

10 AI-beïnvloeders die je moet volgen

We hebben zorgvuldig 10 thought leaders en pioniers op het gebied van AI geselecteerd die belangrijke ontwikkelingen stimuleren en je waardevolle inzichten en lessen bieden.

Volg deze beïnvloeders om op de hoogte te blijven van AI:

via X Samuel Harris Altman is de oprichter en CEO van OpenAI - een van de bekendste organisaties die de AI-lente leidt.

Open AI heeft verschillende grote taalgebaseerde AI-modellen (LLM's), open-source AI-modellen en geavanceerde beeldgeneratiemodellen (DALL-E 2, DALL-E 3) ontwikkeld. ChatGPT , een populaire Generative AI & gratis te gebruiken chatbot-assistent, is ook gebaseerd op een AI-systeem gebouwd door OpenAI.

Toen Sam acht jaar oud was, begon hij met coderen, wat hem ertoe bracht om in 2019 Tools for Humanity mede op te richten. Het is een organisatie die systemen bouwt die ontworpen zijn om de ogen van mensen te scannen voor verificatie en het verifiëren van bestaansmiddelen om fraude tegen te gaan. Van 2014 tot 2019 was hij ook voorzitter van startup-accelerator Y Combinator.

Op dit moment deelt Sam, met maar liefst 2,5 miljoen volgers op X, actief updates over de voortgang van Open AI en innovatie in AI-tools terwijl hij bijdraagt aan zijn Apollo projecten (Apollo is een fonds in een vroege fase dat investeert in moonshots). Hij investeert veel in AI-veiligheidsonderzoek om ervoor te zorgen dat krachtige AI-systemen onder controle worden gehouden. Hij is een belangrijke stem die vorm geeft aan het beleid rond geavanceerde AI.

via X Dr. Fei Fei Li is een AI-beïnvloeder, de co-directeur van Stanfords Institute for Human-Centered AI en de inaugurele Sequoia Professor in de afdeling Computerwetenschappen aan Stanford University.

Ze was VP bij Google en Chief Scientist voor AI/ML bij Google Cloud.

Ze is benoemd in de raad van bestuur van X in 2020 als onafhankelijk bestuurder om de voortgang op het gebied van sociale AI te leiden en het gebruik van X in 2020 te beoordelen AI-tools voor sociale media om zijn platform te bewaken.

Met 445k+ volgers op X deelde Li onlangs haar aankomende boek, The Worlds I See, gebaseerd op nieuwsgierigheid, verkenning en ontdekking aan het begin van AI.

Ze werd onlangs uitgeroepen tot "Godmother" van AI als de nationale stem die pleit voor ethiek en diversiteit in STEM en AI.

Li is ook de uitvinder van de ImageNet en ImageNet Challenge, een grootschalige dataset en benchmark die bijdraagt aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en deep learning.

via X Dr. Andrew Ng, met 943k volgers op X, is de oprichter van DeepLearning.AI, de oprichter en CEO van Landing AI, en de voorzitter en oprichter van Coursera.

In 2011 leidde Andrew de ontwikkeling van het belangrijkste MOOC-platform (Massive Open Online Courses) aan de Stanford University, waardoor een cursus machinaal leren (ML) mogelijk werd die werd aangeboden aan meer dan 100.000 online studenten op Coursera. Zijn Coursera-cursussen hebben wereldwijd meer dan 3 miljoen studenten bereikt.

Als voormalig onderzoekswetenschapper bij Baidu en Google Brain is hij een autoriteit op het gebied van machinaal leren en AI-onderwijs. Hij is auteur en medeauteur van meer dan 200 onderzoekspapers op het gebied van robotica en ML en heeft talloze levens veranderd door zijn werk op het gebied van AI.

In 2013 werd hij door Time 100 uitgeroepen tot 'de meest invloedrijke persoon ter wereld'.

Als adjunct-professor aan de afdeling computerwetenschappen van Stanford University deelt hij zijn expertise en visie op AI-onderwijs en -toepassingen. Hij blijft baanbrekend onderzoek publiceren op het gebied van deep learning.

via X Kate Crawford, met ongeveer 83k volgers op X, is een opmerkelijke expert die bestudeert hoe kunstmatige intelligentie de samenleving beïnvloedt.

Haar werk omspant twee decennia van AI-evolutie en richt zich op het begrijpen hoe big data, machine learning en AI de geschiedenis, politiek, arbeid en het milieu beïnvloeden.

Ze is een gerespecteerd wetenschapper bij Microsoft Research New York en USC Annenberg en levert bijdragen aan alom erkende onderzoekstijdschriften zoals Nature en Science.

Kate's unieke projecten, zoals 'Anatomy of an AI System' en 'Excavating.ai', hebben prestigieuze prijzen en plekken in grote musea opgeleverd. anatomy of an AI System' ontleedt de volledige toeleveringsketen en gegevensstromen achter een Amazon Echo-apparaat. . Excavating.ai daarentegen is een etnografische studie die de ideologieën, waarden en vooroordelen onthult die zijn ingebed in AI-systemen op basis van de wereldbeelden van AI-ontwikkelaars.

Beide projecten zijn invloedrijk geweest in het aantonen van de vaak verborgen menselijke elementen en ethische dimensies binnen AI-systemen. Crawfords werk, waaronder haar boek Atlas of AI, roept op tot meer transparantie en verantwoording over de manier waarop de waarden van degenen die AI bouwen vorm geven aan AI.

Als mede-oprichter van het AI Now Institute sluit Crawfords focus op de maatschappelijke implicaties van AI aan bij de bezorgdheid van marketeers en social media-professionals die AI inzetten.

via X Ian J. Goodfellow, een computerwetenschapper en ingenieur, heeft een grote invloed gehad op het veld van kunstmatige neurale netwerken en deep learning.

Goodfellow heeft een aanzienlijke aanhang in de AI-gemeenschap en zijn baanbrekende idee ontstond tijdens een informele bijeenkomst in 2014. Tijdens een chatsessie met vrienden bedacht hij een methode waarmee computers zelfstandig en gratis afbeeldingen konden genereren. Dit leidde tot het aanmaken van GAN's of Generative Adversarial Networks.

Het sleutelidee achter GANs is om twee neurale netwerken tegen elkaar op te zetten om nieuwe, synthetische gegevens te genereren die lijken op een of andere trainingsdataset. De twee netwerken spelen een continu spel, waarbij ze zich verbeteren totdat de gegenereerde Instances niet meer te onderscheiden zijn van echte gegevens.

Goodfellow, momenteel onderzoekswetenschapper bij DeepMind, denkt na over zijn onverwachte roem en vindt het enigszins onwerkelijk. Desondanks zet hij zich in om misbruik van zijn ontdekkingen tegen te gaan. Zijn visie is het waarborgen van ethisch gebruik van AI, een zaak waar hij een groot voorstander van is.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

via LinkedIn Allie Miller is een AI-ondernemer, adviseur en investeerder.

Met meer dan een miljoen volgers op LinkedIn draagt ze actief bij aan AI-onderwijs, spreekt ze wereldwijd over AI, adviseert ze over het wereldwijde AI-beleid en creëert ze leermiddelen voor bedrijven om uit te blinken met AI. Ze is een populaire virtuele beïnvloeder die pleit voor AI-onderwijs op sociale mediaplatforms.

Eerder leidde ze Machine Learning Business Development voor Startups en Venture Capital bij Amazon (AWS).

Vanaf het begin heeft ze de business binnen AWS laten groeien, waarbij ze wereldwijd toponderzoekers, oprichters en investeerders op het gebied van machine learning adviseerde en ondersteunde.

Daarvoor bereikte Allie een mijlpaal als winnaar in nationale innovatiewedstrijden en werd ze de jongste vrouw die een AI-product ontwikkelde bij IBM.

Ze is alom erkend als 'AI Innovator of the Year' door AIconic in 2019 en LinkedIn Top Voice for Technology and AI voor meerdere jaren. Volg haar voor kunstmatige intelligentie en tech nieuws, inzichten en baanadvies.

via X Tabitha Goldstaub is een tech-ondernemer die zich richt op de impact van AI. Ze was medeoprichter van CogX, een online platform dat onderzoekers en beleidsmakers samenbrengt om de vooruitgang van AI te bespreken, en voorzitter van de AI-raad van de Britse overheid.

Goldstaub heeft meer dan 15k volgers op Linkedin en meer dan 14k volgers op X. Ze is actief betrokken bij organisaties als TechUK en het Alan Tiring Institute, waar ze advies geeft over AI en technische zaken.

Goldstaub deelde haar persoonlijke ervaring en schreef de auteur How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI. Ze voorspelt AI-trends en helpt bedrijven AI ethisch toe te passen via adviesdiensten.

Ze stond in 2012 in de lijst van Media Week's '30 onder de 30'. Bovendien werd ze in 2014 opgenomen in de 'Silicon 60' van de London Evening Standard krant. Ze won ook de "Amy Johnson Award" van de Society of Women's Engineering.

via X Yann LeCun, de Chief AI Scientist bij Facebook en een gerespecteerd hoogleraar aan de New York University heeft een aanzienlijke aanhang van 625k op LinkedIn en 641k op Twitter. Hij staat bekend om zijn expertise in AI, machinaal leren, computer vision en robotica.

Eind jaren 80 stelde hij een architectuur voor om neurale netwerken te bouwen waarmee computers beelden konden herkennen. Dit baanbrekende werk resulteerde in de ontwikkeling van convolutionele neurale netwerken, die nu op grote schaal worden gebruikt voor beeld-, video- en spraakherkenning.

Hij is ook een van de belangrijkste makers van de DjVu-beeldcompressietechnologie, die digitale beelden duidelijker maakt en comprimeert zonder hun kwaliteit te verliezen.

Hij heeft prestigieuze onderscheidingen op zijn naam staan, waaronder de Turing Award (2019) en de Chevalier (Ridder) van het Franse Legioen van Eer (2023).

Momenteel leidt hij AI Research bij Facebook en is hij een uitgesproken verdediger van AI-technologie, die beweert dat "AI-doomerisme gedoemd is."

via X Timnit Gebru, een computerwetenschapper uit Eritrea en Ethiopië, heeft een aanzienlijke aanhang van 165.000 op Twitter en 40.000 op LinkedIn en doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, waarbij ze zich richt op vooroordelen in algoritmen en datamining. Ze is de oprichter en uitvoerend directeur van het Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Ze behaalde een PhD aan de Stanford University en deed een postdoc bij Microsoft Research in de FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI) groep, waar ze algoritmische bias bestudeerde in projecten die gericht waren op het verkrijgen van inzichten uit data.

Haar onderzoek bij Microsoft in 2017 legde gebreken bloot in AI-gezichtsherkenning, waardoor vooroordelen tegen vrouwen en mensen met een kleur aan het licht kwamen. Het onderzoek benadrukte hoe de datasets die werden gebruikt om het algoritme te trainen meerdere afbeeldingen van blanke mannen bevatten, maar heel weinig zwarte vrouwen. De resultaten dwongen IBM en Microsoft om hun datasets bij te werken.

Ze was medeoprichter van 'Black in AI', dat diversiteit onder AI-onderzoekers bevordert. Gebru kreeg erkenning voor haar ethische AI-expertise en verdiende een plaats in Fortune's 'World's 50 Greatest Leaders', Nature's invloedrijke wetenschappelijke figuren en Time's meest invloedrijke mensen in 2022.

Ze stond ook aan het hoofd van een divers AI-team bij Google, waar ze de normen in de sector uitdaagde en kritisch werk stimuleerde dat de wereld een nieuwe vorm gaf AI woordenlijst .

via

X Rachel Thomas is computerwetenschapper en medeoprichter van fast.ai, dat AI-onderwijs toegankelijk maakt. Ze geeft cursussen over verantwoorde AI-ontwikkeling zodat beoefenaars schadelijke vooroordelen beperken. Met haar gratis cursussen heeft ze lovende kritieken gekregen in publicaties als _The Economist, MIT Tech Review en Forbes.

Ze is ook de oprichtster van het Center for Applied Data Ethics aan de Universiteit van San Francisco en heeft 90k volgers op Twitter.

Ze heeft een PhD in wiskunde van Duke University. Vroeger werkte ze als datawetenschapper en software-ingenieur bij Uber.

Thomas werd door Forbes erkend als een van de 20 Incredible Women in AI en kreeg een functie in het boek Women Tech Founders on the Rise. Haar toewijding aan data-ethiek, uitgebreide bijdragen aan deep learning-onderwijs en invloedrijke geschriften onderstrepen haar grote invloed op AI.

Haar invloed strekt zich uit tot ver buiten de landsgrenzen: haar schrijfwerk bereikt meer dan een miljoen lezers en is vertaald in het Chinees, Spaans, Koreaans en Portugees en heeft negen keer een plaats op de voorpagina van Hacker News opgeleverd.

