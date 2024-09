Hoe maak je een Social Media Policy (+Voorbeelden)

Stel je het volgende eens voor: Een werknemer deelt een ogenschijnlijk onschuldig bericht over een typische dag op het werk op zijn persoonlijke social media account, maar schendt daarmee onbedoeld de vertrouwelijkheid van het bedrijf. De post verspreidt zich snel en wordt een PR-crisis die gemakkelijk voorkomen had kunnen worden. Dit scenario is niet alleen een waarschuwend verhaal, het kan ook voor u werkelijkheid worden.

Om dergelijke problemen met sociale media (groot of klein) te voorkomen, hebt u een goed beleid voor sociale media nodig. In deze blogpost leggen we uit hoe je een social mediabeleid opstelt, met duidelijke stappen en voorbeelden om richtlijnen op te stellen die aansluiten bij de waarden van je bedrijf en ervoor zorgen dat je team de grenzen van online betrokkenheid begrijpt.

Wat is een social mediabeleid?

Een social mediabeleid is een verzameling richtlijnen die de verwachtingen van uw bedrijf schetsen voor het gedrag van werknemers op social mediaplatforms. Het biedt een duidelijk kader voor hoe werknemers uw merk online moeten vertegenwoordigen, zorgt voor consistentie en beschermt de reputatie van uw bedrijf. Een goed opgesteld social mediabeleid fungeert als uw werknemershandboek maar voor sociale media.

Je kunt het social mediabeleid zien als de routekaart die de hoofdlijnen aangeeft:

Regels voor het gebruik van de officiële social media accounts van het bedrijf

Richtlijnen voor de persoonlijke social media accounts van werknemers voor het plaatsen van berichten of commentaar over het bedrijf

Wat wel en niet te doen bij het delen van bedrijfsgerelateerde informatie of content op sociale media

Beste praktijken voor online interactie met klanten en het publiek

Disciplinaire maatregelen tegen werknemers die de richtlijnen voor sociale media van het bedrijf overtreden

Een social mediabeleid fungeert als vangnet voor de online reputatie van uw merk. Zo werkt het:

Het houdt de stem van uw merk consistent op alle platforms

Voorkomt gênante (en mogelijk dure) ongelukjes op sociale media

Geeft je team het vertrouwen om online actief te zijn zonder aan zichzelf te twijfelen

Biedt een abonnement voor het afhandelen van negatieve feedback of PR-crises

Zorgt ervoor dat u zich aan de regels houdt als het gaat om industriële regelgeving

Onderdelen die moeten worden opgenomen in uw social media-beleid

A bedrijfsbeleid voor sociale media bevat verschillende elementen, waaronder objectieve en ethische normen. Hier zijn enkele belangrijke onderdelen die u moet toevoegen aan uw beleid voor sociale media:

Doel en reikwijdte

Doel en reikwijdte zijn het 'waarom' en 'wie' achter het social mediabeleid - waarom je deze social mediarichtlijnen hebt en wie ze moet volgen. Als iedereen op dezelfde pagina zit, is het gemakkelijker om de online reputatie van uw merk te behouden en hoog te houden.

Account eigendom

In dit gedeelte wordt uitgelegd wie wat bezit als het gaat om social media-accounts. Het definieert duidelijke rollen voor elke persoon die betrokken is bij de social media-aanwezigheid van het bedrijf. Het geeft ook aan wie niet geautoriseerd is om de social media accounts van het bedrijf te gebruiken. Dit zorgt natuurlijk voor verantwoordelijkheid.

De social media manager kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle content op de social media accounts van het bedrijf voldoet aan de normen van het bedrijf en geschikt is voor de target doelgroep. De manager klantenservice kan verantwoordelijk zijn voor alle klachten en query's van klanten via sociale media en het IT-team kan sociale media-accounts controleren op verdachte activiteiten.

Merkvertegenwoordiging

Uw merk heeft een eigen persoonlijkheid, bestaande uit een duidelijk uiterlijk, gevoel en stem, en dit deel van het beleid helpt u om dat elke keer dat u berichten plaatst op sociale media te benadrukken. Dit is vergelijkbaar met een stijlgids voor sociale media. Of je nu berichten plaatst op de officiële accounts van het bedrijf of alleen het bedrijf vermeldt in persoonlijke berichten, deze richtlijnen zorgen ervoor dat alles consistent en professioneel blijft.

Hier zijn enkele punten die je in dit gedeelte kunt opnemen:

Zorg ervoor dat alle content de toewijzing van het bedrijf aan diversiteit, gelijkheid en inclusie weerspiegelt

Gebruik alleen goedgekeurde logo's, kleurenschema's, lettertypen en andere visuele middelen bij het maken van content voor sociale media

Focus op onderwerpen die relevant zijn voor de bedrijfstak, producten en diensten van het bedrijf. Vermijd discussies of het plaatsen van content die geen verband houdt met de missie van het bedrijf

Vertrouwelijkheid en privacy

Uw social mediabeleid moet de aspecten benadrukken die werknemers vertrouwelijk moeten houden. Dit helpt gevoelige informatie te beschermen tegen onbedoeld online delen. Deze sectie is cruciaal voor het beschermen van de bedrijfseigen gegevens van de organisatie en de privacy van klanten en werknemers, wat weer vertrouwen schept bij belanghebbenden.

U kunt de volgende richtlijnen voor werknemers toevoegen om vertrouwelijkheid en privacy op sociale media te waarborgen:

Deel geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie op sociale media met betrekking tot de bedrijfsgeheimen, financiële gegevens, klantgegevens, interne strategieën en abonnementen voor productontwikkeling

Vermijd het bespreken of delen van informatie over lopende onderhandelingen, juridische zaken, regelgevingsproblemen of andere gevoelige onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van het bedrijf

Geef geen klantgerelateerde informatie vrij, zoals klantnamen of feedback, zonder voorafgaande toestemming van de klant en het bedrijf

Voldoe aan wet- en regelgeving

Navigeren door sociale media kan lastig zijn als het gaat om de verschillende auteursrechtwetten, maar dit gedeelte is er om te helpen. U moet ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, of het nu gaat om het legale gebruik van afbeeldingen of om het naleven van branchespecifieke regels. Door de do's en don'ts te benadrukken, kun je alles in goede banen leiden en juridische hoofdpijn in de toekomst voorkomen.

Hoe maak je een effectief social mediabeleid?

Het opstellen van een social mediabeleid lijkt misschien een uitdaging, maar met de juiste hulpmiddelen kan het veel gemakkelijker zijn.

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een effectief social mediabeleid:

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een effectief social mediabeleid, aangevuld met ClickUp:

1. Identificeer het doel van uw beleid

Zonder een duidelijk doel kan uw social mediabeleid richting missen, waardoor het minder effectief wordt. Begin met het verzamelen van de sleutel belanghebbenden - HR, juridisch, marketing en IT - om te bespreken waarom het social mediabeleid nodig is en wat het moet bereiken.

Hoe het nog te doen:

Moedig tijdens deze vergadering een open discussie aan over wat het beleid moet bereiken. Hier zijn enkele punten die u kunt overwegen:

Wil je gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsgegevens en veiligheidsrisico's vermijden?

Is merkconsistentie op sociale mediaplatforms een prioriteit?

Wilt u ervoor zorgen dat werknemers begrijpen hoe ze zich online moeten gedragen op een manier die de waarden van uw bedrijf weerspiegelt?

Door deze vragen te beantwoorden, kunt u de specifieke doelen vaststellen die uw beleid moet aanpakken.

2. Definieer aanvaardbaar gebruik

Deze stap omvat het opstellen van duidelijke regels over hoe werknemers persoonlijke sociale media-accounts moeten gebruiken tijdens werkuren en wanneer ze het bedrijf online vertegenwoordigen. Er wordt besproken welke platforms worden gebruikt en welke content gepast is.

Nog te doen:

Platforms: Identificeer relevante sociale mediaplatforms zoals LinkedIn, Instagram, enz.

Identificeer relevante sociale mediaplatforms zoals LinkedIn, Instagram, enz. Inhoud: Geef aan welke soorten posts en interacties in sociale media aanvaardbaar zijn

Geef aan welke soorten posts en interacties in sociale media aanvaardbaar zijn Persoonlijk vs. professioneel: Geef richtlijnen voor het beheer van persoonlijke accounts, vooral als ze naar het bedrijf verwijzen

Geef richtlijnen voor het beheer van persoonlijke accounts, vooral als ze naar het bedrijf verwijzen Werkuren: Definieer aanvaardbaar gebruik van sociale media tijdens werktijd

Gebruik de ClickUp Werknemershandboeken, Beleid en Procedures sjabloon om richtlijnen te definiëren voor het gebruik van sociale media door werknemers.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Employee-Handbooks-Policies-Procedures-Template.png ClickUp's sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171484&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /cta/

Het geeft u een georganiseerde structuur om de verschillende elementen van uw social mediabeleid te plaatsen, pagina per pagina. Je kunt bijvoorbeeld de volgende aparte pagina's maken:

Inleiding: Definieer het doel en de reikwijdte van het beleid. Leg het belang uit van verantwoordelijk gebruik van sociale media

Definieer het doel en de reikwijdte van het beleid. Leg het belang uit van verantwoordelijk gebruik van sociale media Algemene richtlijnen: Verbied misbruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke sociale media-activiteiten. Stel verwachtingen op voor gepast gedrag van werknemers op sociale media (bijv. respectvol taalgebruik, vermijden van intimidatie of discriminatie). Ga in op het gebruik van bedrijfslogo's, handelsmerken en intellectueel eigendom

Verbied misbruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke sociale media-activiteiten. Stel verwachtingen op voor gepast gedrag van werknemers op sociale media (bijv. respectvol taalgebruik, vermijden van intimidatie of discriminatie). Ga in op het gebruik van bedrijfslogo's, handelsmerken en intellectueel eigendom **Verduidelijk of werknemers het bedrijf mogen vertegenwoordigen op sociale media. Geef richtlijnen voor het gebruik van bedrijfslogo's op persoonlijke profielen. Stel procedures op voor het verkrijgen van goedkeuring voor door het bedrijf gesponsorde accounts op sociale media

Vertrouwelijke informatie: Verbied het delen van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie op sociale media. Schets de gevolgen van het schenden van dit beleid

Verbied het delen van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie op sociale media. Schets de gevolgen van het schenden van dit beleid Intimidatie en discriminatie: Versterk de toewijding van het bedrijf aan een werkplek zonder intimidatie. Verbied discriminerende of beledigende content op sociale media. Schets de gevolgen van het schenden van dit beleid

Versterk de toewijding van het bedrijf aan een werkplek zonder intimidatie. Verbied discriminerende of beledigende content op sociale media. Schets de gevolgen van het schenden van dit beleid Controle en handhaving: Leg de controlepraktijken van het bedrijf uit (bijv. controle van apparaten die eigendom zijn van het bedrijf). Schets de gevolgen van het schenden van het beleid voor sociale media. De beroepsprocedure beschrijven

Voor elke pagina in het sjabloon kunt u verschillende eigenaars en bijdragers aanwijzen.

3. Neem juridische en ethische overwegingen op

U wilt niet dat werknemers wettelijke of ethische normen overtreden terwijl ze actief zijn via de officiële social media accounts van het bedrijf, omdat dit het bedrijf in de problemen kan brengen. Daarom is het belangrijk om juridische en ethische normen op te nemen in het social mediabeleid van het bedrijf.

Overleg met een juridisch expert om ervoor te zorgen dat uw richtlijnen in lijn zijn met wetten met betrekking tot vrijheid van meningsuiting, privacy en intellectueel eigendom. Neem duidelijke richtlijnen op voor het omgaan met vertrouwelijke informatie en schets de gevolgen van online laster, intimidatie of discriminatie.

4. Richtlijnen opstellen voor content

De volgende stap is het instellen van duidelijke normen voor content die door uw bedrijf op het sociale medialandschap wordt gedeeld. Het gaat erom te definiëren welke soorten berichten gepast zijn en ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de merkidentiteit wat betreft toon, stem en stijl.

Nog te doen:

Voorbeelden van inhoud: Geef specifieke voorbeelden van aanvaardbare content, zoals productupdates of verhalen over het succes van klanten, en verduidelijk wat moet worden vermeden, zoals controversiële onderwerpen of onderwerpen die niet bij het merk passen

Geef specifieke voorbeelden van aanvaardbare content, zoals productupdates of verhalen over het succes van klanten, en verduidelijk wat moet worden vermeden, zoals controversiële onderwerpen of onderwerpen die niet bij het merk passen Goedkeuringsproces: Implementeer een goedkeuringsproces voor content voor officiële accounts van het bedrijf om consistentie en kwaliteit te waarborgen

Implementeer een goedkeuringsproces voor content voor officiële accounts van het bedrijf om consistentie en kwaliteit te waarborgen Merkconsistentie: Bepaal de toon, stem en stijl die bij uw merk passen, of deze nu professioneel, vriendelijk of gezaghebbend is

Met ClickUp Documenten kunt u samen documenten maken, bewerken en delen. Als het gaat om het opstellen van contentrichtlijnen voor het opstellen van een social mediabeleid, maken deze functies het een bijzonder effectieve keuze:

Realtime samenwerking: Meerdere leden van het team kunnen tegelijkertijd aan het document werken, waardoor het gemakkelijker wordt om input te verzamelen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit

Meerdere leden van het team kunnen tegelijkertijd aan het document werken, waardoor het gemakkelijker wordt om input te verzamelen en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit Versiegeschiedenis: Houd wijzigingen in het document bij en keer indien nodig terug naar vorige versies

Houd wijzigingen in het document bij en keer indien nodig terug naar vorige versies Taakintegratie: Verbind Taken gerelateerd aan het beleid (bijv,werknemershandboekmonitoring) direct aan het document voor een betere organisatie

Verbind Taken gerelateerd aan het beleid (bijv,werknemershandboekmonitoring) direct aan het document voor een betere organisatie Opmerkingen en discussies: Voeg opmerkingen en discussies toe aan specifieke secties van het document om open communicatie en feedback te vergemakkelijken

Voeg opmerkingen en discussies toe aan specifieke secties van het document om open communicatie en feedback te vergemakkelijken Deel het document: Deel het beleid met relevante belanghebbenden, zowel binnen als buiten uw organisatie

gebruik ClickUp Docs om een speciaal document te maken om mee samen te werken bij het maken van uw sociale mediabeleid

U kunt ook AI gebruiken voor documentatie om het proces te versnellen. ClickUp Brain, ClickUp's AI-assistent, biedt een flexibele en collaboratieve werkruimte voor teams zoals het uwe om ideeën te genereren, te organiseren en te ontwikkelen.

Gebruik ClickUp Brein om te brainstormen over ideeën voor uw social mediabeleid en samen te werken om het vanaf nul op te stellen

Je kunt vragen invoeren in de AI-assistent en antwoorden krijgen op alles waar je hulp bij nodig hebt. Zorg er echter wel voor dat u de resultaten goed afstemt voordat u ze in uw beleid opneemt. U kunt ClickUp Brain zelfs gebruiken om een social mediabeleid vanaf nul op te stellen.

5. Definieer rollen en verantwoordelijkheden

U moet bepalen wie de leiding heeft over ons bedrijfsbeleid voor sociale media. Wijs duidelijke rollen toe aan de leden van uw team: weet wie berichten plaatst, wie vragen beantwoordt en wie alles in de gaten houdt. Zo voorkomt u verwarring en behoudt u uw online reputatie.

Begin met het aanwijzen van specifieke personen of teams die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de social media accounts van het bedrijf en het creëren van content. Identificeer wie de autoriteit heeft om berichten te plaatsen op officiële kanalen om consistentie en controle over de boodschap van het merk te behouden.

Je kunt ook rollen toewijzen om vragen van klanten af te handelen en te zorgen voor snelle en nauwkeurige antwoorden. Definieer tot slot hoe werknemers problemen of ongepaste content die ze online tegenkomen moeten melden, inclusief het proces en wie ze op de hoogte moeten stellen.

6. Beschrijf het proces voor controle en naleving

Deze stap gaat over de instelling van een systeem om sociale media-activiteiten met betrekking tot uw bedrijf in de gaten te houden. Het is cruciaal om te controleren hoe uw merk wordt vertegenwoordigd en ervoor te zorgen dat iedereen de vastgestelde richtlijnen volgt.

Ontwikkel een proces om sociale mediakanalen consequent te controleren op berichten, vermeldingen en interacties waarbij uw bedrijf betrokken is. Dit kan inhouden dat u teamleden aanwijst of tools gebruikt die merkactiviteiten bijhouden. Met een duidelijk proces voor het aanpakken van problemen kunt u eventuele problemen snel corrigeren, waardoor de integriteit van uw online aanwezigheid behouden blijft en potentiële risico's geminimaliseerd worden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-183.png ClickUp's sjabloon voor processen en procedures https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Alle processen voor verschillende Taken centraliseren

Duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden vaststellen voor elke Taak

Procedures visueel organiseren met Kanban kaarten

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's marketingbeheersoftware om alle sociale-mediamarketingcampagnes te controleren en ervoor te zorgen dat werknemers zich aan de richtlijnen houden.

7. Communiceer het beleid effectief

Het is niet genoeg om een beleid te hebben - het moet duidelijk en regelmatig worden gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina staat. Maak het social mediabeleid gemakkelijk toegankelijk, hetzij via het intranet van het bedrijf, werknemershandboeken of een gedeeld online platform.

Gebruik interne communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven, vergaderingen voor teams of e-mail updates om uw werknemers te informeren over het beleid, vooral na updates of belangrijke gebeurtenissen. Overweeg om trainingssessies te houden om het beleid door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden, zodat het volledig wordt begrepen en het beleid op de juiste manier wordt toegepast naleving van wettelijke en ethische normen .

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's HR-beheerplatform om een werknemershandboek op te stellen en effectieve communicatieprocessen voor werknemers in te stellen om het beleid en de procedures van het bedrijf te delen.

Voorbeelden van Social Media Beleid om van te leren

Hier zijn enkele voorbeelden van sociale-mediabeleidsregels van populaire bedrijven waar u van kunt leren en die u kunt gebruiken als inspiratie voor uw eigen beleid:

Coca-Cola

via Coca Cola Het beleid van Coca-Cola benadrukt transparantie, nauwkeurigheid en respect. Werknemers worden aangemoedigd om hun relatie met het bedrijf bekend te maken wanneer ze online gesprekken voeren die verband houden met het merk.

Sleutelelementen:

Wees transparant over je verbinding met Coca-Cola

Volg decode voor zakelijk gedrag* Zorg ervoor dat uw berichten nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn

Respecteer vertrouwelijkheid en eigendomsinformatie

Gebruik gezond verstand en wees respectvol in alle communicatie

Intel

via Intel Intel's richtlijnen zijn ontworpen om werknemers in staat te stellen om deel te nemen aan sociale media terwijl de belangen van het bedrijf worden beschermd en om het gebruik van deze platforms aan te moedigen als een kracht voor goedheid en positiviteit.

Sleutel elementen:

Maak je connectie met Intel bekend

Zorg ervoor dat je berichten respectvol en eerlijk zijn

Handhaaf vertrouwelijkheid van Intel's gepatenteerde informatie

Vermijd belangenverstrengeling

Wees je ervan bewust dat je berichten een lange termijn impact kunnen hebben op de reputatie van het bedrijf

Best Buy

via Beste koop Het beleid van Best Buy is duidelijk en stelt duidelijke verwachtingen in voor werknemers die actief zijn op sociale platforms.

Sleutel richtlijnen:

Bescherm het merk: Deel geen vertrouwelijke informatie, zoals financiële nummers, interne communicatie rond promoties, klantgegevens of andere zaken die het imago van het bedrijf kunnen schaden

Deel geen vertrouwelijke informatie, zoals financiële nummers, interne communicatie rond promoties, klantgegevens of andere zaken die het imago van het bedrijf kunnen schaden Respecteer auteursrechten en handelsmerken : Plaats niets dat aan iemand anders toebehoort, waaronder muziek, publicaties, logo's en handelsmerken, enz.

: Plaats niets dat aan iemand anders toebehoort, waaronder muziek, publicaties, logo's en handelsmerken, enz. Respecteer het publiek: Gebruik geen beledigende taal en deel geen ongepaste content

Gebruik geen beledigende taal en deel geen ongepaste content Ben transparant: Maak je rol bij Best Buy bekend als je het bedrijf bespreekt

Maak je rol bij Best Buy bekend als je het bedrijf bespreekt Ben verantwoordelijk: Onthoud dat je berichten een afspiegeling zijn van Best Buy en invloed kunnen hebben op het merk Best Buy

Dell

via Dell Het beleid van Dell is erop gericht ervoor te zorgen dat de sociale media-activiteiten van werknemers in lijn zijn met de waarden en doelen van het bedrijf.

Sleutel principes:

Be nice, have fun, and connect: Respecteer diversiteit en ondersteun of geef niet toe aan haatdragende taal. Houd je niet bezig met pesten, treiteren of dreigen met geweld op sociale media

Respecteer diversiteit en ondersteun of geef niet toe aan haatdragende taal. Houd je niet bezig met pesten, treiteren of dreigen met geweld op sociale media Bescherm informatie : Bescherm vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Dell

: Bescherm vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Dell Wees transparant en onthul: Onthul uw relatie met Dell wanneer u bedrijfsgerelateerde onderwerpen bespreekt

Onthul uw relatie met Dell wanneer u bedrijfsgerelateerde onderwerpen bespreekt Volg de wet, volg de gedragscode: Schend geen handelsmerken, auteursrechten of publicatierechten. Zorg ervoor dat u uw citaten van een naam voorziet en vraag toestemming aan de personen die voorkomen in de media die u deelt

Schend geen handelsmerken, auteursrechten of publicatierechten. Zorg ervoor dat u uw citaten van een naam voorziet en vraag toestemming aan de personen die voorkomen in de media die u deelt Wees verantwoordelijk: Gebruik gezond verstand en vermijd ongepaste content

Adobe

via Adobe Het beleid van Adobe moedigt werknemers aan om hun enthousiasme voor het bedrijf te delen en tegelijkertijd rekening te houden met mogelijke risico's.

Sleutelelementen:

Maak uw banden met Adobe bekend

Gebruik gezond verstand en wees respectvol

Bescherm vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie

Maak duidelijk dat uw mening uw eigen mening is

Ga gesprekken aan die waarde toevoegen aan de gemeenschap van Adobe

L'Oréal

via L'Oréal Het reclame- en marketingcommunicatiebeleid van L'Oréal is gericht op verantwoorde communicatie om misleiding van consumenten en het plaatsen van schadelijke of discriminerende content te voorkomen.

Sleutelelementen:

Alle beweringen en uitspraken moeten worden ondersteund door gegevens

Content mag geen kritiek hebben op een concurrent of een categorie producten

Gebruik geen auteursrechtelijk beschermd materiaal op sociale media

Gedeelde media moeten oprecht, waarheidsgetrouw, niet-misleidend, en fatsoenlijk zijn

Nestlé

via Nestlé Het sociale mediabeleid van Nestlé richt zich op het bevorderen van schone en originele content over het merk op sociale media.

Sleutel richtlijnen:

Vermeld affiliatie met Nestlé wanneer je content post of commentaar geeft op posts

Geen lasterlijke, smadelijke, pesterige, bedreigende of beledigende posts

Geen misleidende of bedrieglijke posts

Geen onfatsoenlijke of anderszins negatieve of denigrerende posts

Creëer en handhaaf uw sociale mediabeleid met ClickUp

Het opstellen van een solide social mediabeleid voor uw bedrijf is de sleutel tot het veilig houden van uw merk in uw online community en uw team, terwijl u tegelijkertijd een consistente en professionele online aanwezigheid behoudt.

Van brainstormen over richtlijnen en verantwoordelijkheden tot het uitrollen van het definitieve beleid, ClickUp heeft het voor u geregeld met aanpasbare sjablonen, gebruiksvriendelijk Taakbeheer en tools die samenwerking tot een fluitje van een cent maken.

Of u nu vanaf nul begint of gewoon iets aanpast wat u al hebt, ClickUp helpt u om bij te blijven en iedereen betrokken te houden. Dus waarom wachten? Begin met het opstellen van uw social mediabeleid door u aan te melden bij ClickUp vandaag!