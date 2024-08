10 beste TikTok-marketingtools om je bedrijf te laten groeien in 2024

Met meer dan een miljard actieve gebruikers is TikTok een niet te missen kanaal voor slimme marketeers om hun target doelgroep te bereiken.

Marketeers en makers van content gebruiken functies van TikTok zoals TikTok Live, bewerking van video's en TikTok Shop om in contact te komen met hun TikTok-fans.

Bedrijven in verschillende sectoren stappen op de TikTok-marketingwagen om op te vallen bij hun target publiek. Voor de moderne marketeer is TikTok als marketingplatform een gevecht om aandacht.

Of je nu de kracht van TikTok-advertenties of organische content wilt benutten, je hebt de beste TikTok-tools nodig om je bedrijf en je volgers te zien groeien op dit sociale mediaplatform.

Dit artikel bevat onze lijst met de 10 beste TikTok-tools om je content op de TikTok-app te verbeteren, je campagnes te optimaliseren en je bedrijf te laten groeien.

Dit is wat je moet zoeken in een TikTok-tool voor marketing.

TikTok analytics en inzichten: TikTok analyses helpt bij het decoderen van uw TikTok-publiek door de weergave van video's, de mate van betrokkenheid, de gemiddelde kijktijd en de prestaties van content te analyseren. Zoek naar analysetools voor TikTok die robuuste rapportage en dashboards bieden om datagestuurde beslissingen te nemen

Hashtags vormen de kern van een TikTok-marketingstrategie. Kies een tool die hashtagonderzoek doet om trending tags te vinden en de historische hashtagprestaties bij te houden

Veiligheidsmaatregelen: Kies een TikTok-tool met robuuste beveiligingsmechanismen en naleving van privacy- en veiligheidsvoorschriften op land- en industrieniveau

1. Iconosquare

via Iconosquare Jongleer je tussen verschillende apps om je social media-game op gang te krijgen? Maak je leven gemakkelijker met één marketingsoftware en verbind al je sociale mediakanalen via een gecentraliseerd dashboard, inclusief je TikTok-profiel.

Een voorbeeld: een toonaangevend kledingmerk met een social media team van 10+ mensen gebruikt Iconosquare om elk aspect van zijn social media marketinginspanningen te beheren. Van het abonnement en de planning van content tot het beheer van meerdere TikTok accounts en het analyseren van de TikTok advertenties van concurrenten, alles gebeurt binnen Iconosquare.

Iconosquare is een alles-in-één TikTok-tool om video's te maken, content van posts te analyseren, prestaties bij te houden en posts te boosten met geavanceerde targetingopties. De gebruiksvriendelijke interface wordt geleverd met TikTok-publieksegmentatietools, die je helpen je fans te bereiken, en TikTok tools voor influencer-marketing om samen te werken met topbeïnvloeders op de TikTok app.

Iconosquare beste functies

Je kunt inzicht krijgen in je prestaties en betrokkenheid om datagestuurde beslissingen te nemen met TikTok analytics

Analyseer waar je community vandaan komt, welke talen ze spreken, hun leeftijd en geslacht om je TikTok account te optimaliseren

Ga de dialoog aan met al je volgers en mis geen enkele reactie door ze als gelezen of ongelezen te markeren

Iconosquare beperkingen

Gebruikers krijgen geen notificaties wanneer de geplande post niet live gaat door een fout

Een leercurve om te navigeren en de sleutel functies te gebruiken

Iconosquare prijzen

Gebruikers: €49,00/gebruiker/maand

€49,00/gebruiker/maand Teams: €49.00/gebruiker/maand

€49.00/gebruiker/maand Aangepaste prijzen voor specifieke oplossingen

Iconosquare beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (116 beoordelingen)

4.5/5 (116 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (51 beoordelingen)

2. Sociale kampioen

via Sociale kampioen De meeste TikTok-marketeers plannen hun kalenders voor alle sociale mediaplatforms van tevoren. Of het nu gaat om het voorbereiden van een aankomend festival of een grote gebeurtenis, TikTok postideeën worden van tevoren uitgewerkt, gemaakt en gepland.

Marketeers gebruiken Social Champ om hun sociale mediakalender te plannen, meerdere TikTok-video's en posts in te plannen en de prestaties van hun TikTok-campagnes bij te houden vanaf één enkel dashboard.

Social Champ beste functies

Productie van content opschalen met de functie video's in bulk uploaden en TikTok-video's van maximaal 60 seconden rechtstreeks plannen vanuit de content composer

Met de AI-suite van Champ kunnen marketeers kopieën en afbeeldingen genereren voor hun TikTok-posts

Rolgebaseerde samenwerking in TikTok Scheduler om goedkeuringsworkflows te creëren en de TikTok-contentkalender te beheren

Social Champ limieten

Beperkte functies op de mobiele app

Geen voorbeeld beschikbaar voor geplande posts

Social Champ prijzen

Gratis

Kampioen: $26/maand (2 gebruikers)

$26/maand (2 gebruikers) Business: $89/maand (6 gebruikers)

$89/maand (6 gebruikers) Bureau: Aangepaste prijzen

Social Champ beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (31 beoordelingen)

4.5/5 (31 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (59 beoordelingen)

3. CapCut

via CapCut Je CMO heeft je een virale TikTok video van je concurrent gestuurd. Hij wil nu dat je live gaat op TikTok en soortgelijke TikTok-advertenties maakt die je volgers geweldig zullen vinden. Je wilt echter geen tijd verspillen of budget hebben voor een volledige campagne.

Met de TikTok maker tools van CapCut kun je dit snel en binnen een budget doen. Met de geavanceerde video editor kunnen gebruikers verbluffende video's maken op het platform.

CapCut beste functies

TikTok video editor tool trimt video's, past snelheid aan en voegt meerdere video's samen-een handige functie als u meerdere TikTok accounts gebruikt

Slimme stabilisatie, achtergrondverwijdering, tekst-naar-spraak en automatische ondertiteling voor geavanceerde gebruikers

Plug-and-play soundtracks voor je TikTok-video's

CapCut beperkingen

Ondersteunt landschapsmodus niet op mobiele apparaten

Achtergrondverwijdering is niet altijd nauwkeurig

CapCut prijzen

Gratis

CapCut Pro: $9,99/maand of $74,99/jaar

CapCut beoordelingen en reviews

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. PicsArt

via PicsArt Sjablonen zijn de droom van elke TikTok-marketeer, omdat toegang tot kant-en-klare en onlangs toegevoegde TikTok-sjablonen hen in staat stelt om op trends te springen en snel virale posts te maken.

PicsArt is een alles-in-één app voor bewerking van afbeeldingen en video's met eersteklas sjablonen voor elke gelegenheid en generatieve AI-mogelijkheden om je TikTok-marketinginspanningen te verbeteren.

PicsArt beste functies

Aanpasbare premiumsjablonen voor sociale mediaom content sneller aan te maken

Accountbeheer om leden van je team uit te nodigen voor samenwerking

Ondertitels toevoegen aan je video's om je content toegankelijker te maken

PicsArt beperkingen

De app reageert niet meer en wordt traag als je filters of effecten toevoegt

De desktop-app is niet gebruiksvriendelijk vergeleken met de mobiele app

Prijzen van PicsArt

Gratis

PicsArt Plus: $5/maand jaarlijks gefactureerd

$5/maand jaarlijks gefactureerd PicsArt Pro: $7/maand jaarlijks gefactureerd

PicsArt beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (489 beoordelingen)

4.5/5 (489 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Analisa.io

via Analisa Wanneer heb je voor het laatst naar je TikTok analytics gekeken? Weet je hoe hoog je engagement is of waar je volgers je video's bekijken? Heb je de nieuwste trend weer gemist voordat het te gewoon werd?

Het analyseren van TikTok-prestaties en trending hashtags zijn essentiële growth hacking-strategieën. Met de bewerkingstools van TikTok kun je visueel aantrekkelijke video's en posts maken.

Analisa is een AI-gestuurd sociaal analyseplatform dat al het bovenstaande doet. Brand marketeers, performance en digital marketing bureaus en TikTok influencers gebruiken deze tool om een uitgebreide real-time rapportage te krijgen over hun TikTok strategie. Of je nu organische content post of TikTok gebruikt om advertenties te promoten, Analisa helpt je met concurrentieanalyses, het bijhouden van historische prestaties, het in kaart brengen van influencers en dashboards voor rapportage.

Analisa.io beste functies

Elimineer rapportage op basis van spreadsheets met Analisa en exporteer visueel aantrekkelijke analytische rapporten naar PDF of CSV

Identificeer uw target doelgroepen op basis van leeftijd, geslacht en regio en controleer de kwaliteit om fraude te minimaliseren

Vind boeiende content en influencers van de TikTok Creator-marktplaats met realtime analyses van posts, bijschriften en hashtags

Historische gegevens van berichten en sociale inzichten ophalen uit aangepaste datumbereiken

Analisa.io limieten

Geavanceerde functies zoals hashtagbenchmarking en demografieanalyse zijn beschikbaar op betaalde abonnementen

Gebruikers klagen over onnauwkeurige analyses

Analisa.io prijzen

Basic: Free

Free Premium: $48.30/maand jaarlijks gefactureerd

$48.30/maand jaarlijks gefactureerd Plus: $104.30 / maand jaarlijks gefactureerd

$104.30 maand jaarlijks gefactureerd Pro: $167,30/maand jaarlijks gefactureerd

Analisa.io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Brandwatch

via Brandwatch Met de uitgebreide social media suite Brandwatch kunnen merken digitale marketing en adverteer op meerdere contactpunten met klanten via één platform.

Een voorbeeld: een huidverzorgingsmerk lanceert en beheert zijn TikTok influencer marketingcampagne met behulp van Brandwatch. Het team gebruikt essentiële functies zoals social media monitoring, sentimentanalyse en campagneprestatiebeheer en maakt gedetailleerde campagnerapporten van dit platform.

Brandwatch beste functies

Gebruiksvriendelijke en aanpasbare inbox om commentaren bij te houden en ze toe te wijzen aan leden van het team om ervoor te zorgen dat er geen commentaren ongelezen blijven

Ontvang aanpasbare realtime rapportages voor berichten en statistieken op accountniveau om te delen met verschillende belanghebbenden

Leg contactgegevens en betalingsgegevens van influencers vast en leg aanvullende gegevens van de eerste partij vast met aangepaste velden

Brandwatch beperkingen

Af en toe worden de berichten niet volgens schema gepubliceerd

Het duurt even voordat het dashboard is bijgewerkt

Brandwatch prijzen

Aangepaste prijzen

Brandwatch beoordelingen en recensies

7. Sleutelgat

via Sleutelgat TikTok gaat over relevant zijn en inspelen op de huidige trends!

Door bovenop de TikTok-trends te blijven en de vermeldingen van merken te analyseren, kunnen marketeers proactief reageren op het steeds veranderende sociale spel.

Keyhole voor sociale-mediamonitoring helpt merken te analyseren wat andere TikTok-gebruikers zeggen over het merk en het algemene merksentiment, TikTok-posts in te plannen voor meerdere TikTok-profielen en publiceerklare analytische rapporten te delen met de leiding.

Keyhole beste functies

Gebruik Keyhole's Unlimited Smart Publishing om je berichten te plannen en te publiceren op sociale mediaplatforms

Hashtag bijhouden en analyses verbeteren je TikTok-bereik

Functies voor influencer-marketing meten samenwerkingen en campagneprestaties

Keyhole beperkingen

Social listening is niet uitgebreid en moet worden verbeterd

Gebrek aan producttutorials voor nieuwe gebruikers

Keyhole prijzen

Individueel: $63/maand

$63/maand Team: $119/maand

$119/maand Pro : $199/maand

: $199/maand Geavanceerd: $359/maand

$359/maand Enterprise:Begin bij $833/maand

Keyhole beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (68 beoordelingen)

4.3/5 (68 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. SocialBee

via SocialBee Het abonnement op content is de eerste stap voor een marketingcampagne op TikTok of andere sociale mediaplatforms. Als je een keuze maakt uit de beste TikTok-tools, kies er dan een die het intuïtief maakt om je content abonnement te visualiseren en in een paar klikken live te gaan.

Neem de leiding over je kalender met SocialBee. Bekijk een voorbeeld van komende posts, bepaal de beste tijden om online te posten en gebruik AI om binnen enkele minuten een bruikbaar content abonnement te krijgen.

SocialBee beste functies

Bewerkings- en planningsopties voor alle typen TikTok-posts

Integraties met Canva, Unsplash en GIPHY voor toegang tot een breed bereik aan ontwerpsjablonen

AI-gestuurde copilot om automatisch content te maken voor elk socialemediaplatform

SocialBee beperkingen

De mobiele app mist enkele van de geavanceerde functies die beschikbaar zijn op de desktop-app

Niet intuïtief om de data van een reeds geplande TikTok-post te wijzigen

SocialBee prijzen

Bootstrap: $24/maand

$24/maand Versnellen: $49/maand

$49/maand Pro: $82/maand

$82/maand Agency Pro50: $149/maand

$149/maand Agency Pro100 : $274/maand

: $274/maand Bureau Pro150: $374/maand

SocialBee beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (334 beoordelingen)

4.8/5 (334 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (36 beoordelingen)

9. Schaafbaar

via Planbaar Gebruik je nog steeds spreadsheets om je TikTok-campagnes bij te houden? De uitdagingen van het gebruik van spreadsheet-gebaseerde TikTok-kalenders zijn fouten bij het plakken, beperkte zichtbaarheid op aankomende posts en campagnes en het handmatig aanmaken van rapporten.

De tool voor sociale-mediabeheer van Planable brengt al je TikTok-posts van spreadsheets naar een schone interface. Exporteer je prestatierapporten in een paar klikken en automatiseer het aanmaken van visueel aantrekkelijke rapporten.

Planable beste functies

Tools voor het aanmaken van content helpen bij het aanpassen van content en bieden een preview voor meerdere social media accounts, inclusief het TikTok-platform

Functies voor samenwerking met rolgebaseerde toegang voor verschillende leden van je team om samen aan een campagne te werken

Flexibele planningsopties met weergaven van content zoals Feed-weergave, Kalender-weergave en meer

Planbare limieten

Aanvankelijk steile leercurve

TikTok analytics kan niet gedownload worden als PDF document

Planbare prijzen

Gratis

Essentieel: $11/gebruiker/maand

$11/gebruiker/maand Pro: $22/gebruiker/maand

$22/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Planable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (595 beoordelingen)

4.6/5 (595 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (305 beoordelingen)

10. Abonnement

via Abonnement Planly is een platform voor het beheer van sociale media met een eenvoudige interface voor het categoriseren van berichten, media en sociale kanalen. De ingebouwde tool voor automatische planning stelt gebruikers van TikTok in staat om berichten en TikTok-video's automatisch te publiceren.

Voor de drukke digitale marketeer die meerdere clients beheert, combineert Planly alle taken in één dashboard, van kalenderbeheer tot planning en analyse.

Planly beste functies

Bewerk, trim en voeg bijschriften toe aan je TikTok-video's en gebruik de wekelijkse en maandelijkse kalenderweergave om op de hoogte te blijven van je aankomende TikTok-posts

Je prestaties bijhouden, meten en analyseren in één TikTok analytics dashboard

Integreer je TikTok account met Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en Google Business Profile om TikTok video's automatisch op andere platforms te publiceren

abonnement limieten

Sommige essentiële functies zijn alleen beschikbaar bij het betaalde abonnement

Planly prijzen

Starter: $15/gebruiker/maand

$15/gebruiker/maand Pro : $40/gebruiker/maand

: $40/gebruiker/maand Guru: $80/gebruiker/maand

Planly beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Terwijl TikTok marketingtools focussen op sociaal luisteren en bewerking, oplossingen zoals ClickUp gaan uit van een holistische benadering. ClickUp stroomlijnt uw werkstroom en verbetert uw totale output.

ClickUp beste functies

ClickUp'sprojectmanagement sociale media tool stelt gebruikers van TikTok accounts in staat om sociale media-gerelateerde projecten en alle Taken te beheren en te creëren binnen één enkel dashboard

ClickUp's vooraf gebouwdesjablonen voor sociale media maak gratis tijd vrij door uw sociale mediaprocessen te stroomlijnen

Start uw volgende sociale-mediacampagne met dit uitgebreide sjabloon

GebruikClickUp AI om ideeën voor content te brainstormen, uw kalender voor content op te stellen en bijschriften voor sociale media en TikTok-videoscripts te schrijven

Geen inspiratie meer voor uw volgende social media-post? Laat ClickUp AI je helpen

Als u een abonnement neemt op uw TikTok-strategie en het team heeft meerdere ideeën, maak dan gebruik van deideeënbord om goede ideeën vast te leggen, te stroomlijnen en om te zetten in uitvoerbare Taken

Organiseer je ideeën duidelijk en begin met het veroveren van de markt met dit ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon

ClickUp Whiteboard is speciaal gemaakt voor teams van sociale media om samen te werken, aantekeningen toe te voegen en bestaande aantekeningen en workflows met elkaar te verbinden

Gebruik na de ideatiefaseClickUp Documenten om de ideeën uit te voeren, de richtlijnen van uw merk te integreren en in realtime te bewerken met uw team

Bouw elke stap van uw campagnewerkstroom in dit sjabloon in ClickUp Docs

ClickUp limieten

De gratis versie beperkt de toegang tot geavanceerde functies zoals tijdlijnen voor projecten

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

Kies een TikTok-hulpmiddel waarmee u het volgende kunt doen meerdere projecten kunt beheren en sociale-mediacampagnes via een geconsolideerd dashboard.

ClickUp's tool voor projectmanagement heeft kritieke functies zoals sjablonen voor inhoudskalenders aI-functies, documenten en samenwerkingsmogelijkheden, zodat je je creatieve TikTok-ideeën op één plek kunt samenbrengen.

ClickUp beheert uw taken, projecten en workflows met minimale inspanning en bespaart u de moeite van het gebruik van meerdere tools en platforms. Plan, beheer en bijhoud al uw TikTok-strategieën in deze alles-in-één projectmanagement-tool met de best aanpasbare sjablonen om uw productiviteit te verhogen.

Bovendien integreert ClickUp met andere digitale marketing en inbound marketing tools om de werkstroom tussen deze apps te automatiseren.

Ga aan de slag met ClickUp gratis .