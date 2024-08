10 beste TikTok-analysetools om je TikTok-strategie te verbeteren

Hoewel TikTok een geweldig platform is om producten te laten zien, content achter de schermen te delen en mee te doen aan trends, heeft het strategische inspanningen nodig om je naamsbekendheid te vergroten en je bereik te vergroten.

Alleen al in de Verenigde Staten is bijna 54% van de digitale populatie houdt zich bezig met TikTok, met ongeveer 122 miljoen gebruikers.

De meeste makers van content en social media managers worstelen met onvolledige statistieken, vertraagde updates en een wazige weergave van de demografie van hun publiek. Dus hoe kun je je contentstrategie nog beter afstemmen met behulp van gedetailleerde publieksanalyses?

In deze blog bespreken we de 10 beste analysetools voor TikTok om je TikTok-strategie te verbeteren. Ontdek inzichten over je volgers, breid je publiek uit en maak impactvolle campagnes om je bedrijf te laten groeien.

Wat moet je zoeken in TikTok Analytics Tools?

Dit is wat je moet zoeken in TikTok-analysetools om je te helpen je publiek te begrijpen, trends te herkennen en je TikTok-game sterk te maken:

Prestatiecontrole: Zoek naar analysetools die het kijkersaantal, de 'vind ik leuk'-aantallen en de aandelen van je video's weergeven om het succes van je content te meten

Zoek naar analysetools die het kijkersaantal, de 'vind ik leuk'-aantallen en de aandelen van je video's weergeven om het succes van je content te meten Inzichten in betrokkenheid: Zorg ervoor dat de analysetools die je kiest inzicht geven in het gedrag van kijkers. Metriek zoals kijktijd en interactieniveaus bieden een beter inzicht in hoe kijkers omgaan met je content

Zorg ervoor dat de analysetools die je kiest inzicht geven in het gedrag van kijkers. Metriek zoals kijktijd en interactieniveaus bieden een beter inzicht in hoe kijkers omgaan met je content Effectief gebruik van hashtags: Kies tools die de prestaties van hashtags analyseren, zodat u de hashtags kunt identificeren die uw zichtbaarheid vergroten

Kies tools die de prestaties van hashtags analyseren, zodat u de hashtags kunt identificeren die uw zichtbaarheid vergroten Trendanalyse: Kies tools die je op de hoogte houden van TikTok-trends. Ze wijzen populaire trends aan die gemakkelijk door je publiek kunnen worden ontdekt, zodat je content relevant blijft

Kies tools die je op de hoogte houden van TikTok-trends. Ze wijzen populaire trends aan die gemakkelijk door je publiek kunnen worden ontdekt, zodat je content relevant blijft Concurrentieanalyse: Het analyseren van de prestaties van concurrenten op TikTok biedt waardevolle inzichten in hun contentstrategieën en helpt je succesvolle tactieken en campagnes te identificeren om je content te verbeteren

1. Analisa

via Analisa

Analisa is een tool voor sociale-media-analyse die AI gebruikt om profielen en hashtags op TikTok en Instagram te analyseren. Het helpt je bij het vinden van het beste plaatsingsschema, content voor posts, concurrentiestrategieën, demografische gegevens van het publiek, influencercampagnes, door gebruikers gegenereerde content en geotrends.

Via de functies Profielanalyse en Concurrentieanalyse kun je inzicht krijgen in de sociale activiteit en prestaties van je profielen of de profielen en hashtags van concurrenten.

Analisa beste functies

Demografie en authenticiteit: Bepaal je target doelgroep met demografische factoren en zorg er tegelijkertijd voor dat de kwaliteit en authenticiteit vanuw content consistent blijven

Bepaal je target doelgroep met demografische factoren en zorg er tegelijkertijd voor dat de kwaliteit en authenticiteit vanuw content consistent blijven AI analytics: Gebruik AI om TikTok-profielen en hashtags te analyseren om te zien wat werkt bij uw publiek

Gebruik AI om TikTok-profielen en hashtags te analyseren om te zien wat werkt bij uw publiek Campagnerapportage: Beoordeel het succes van je campagne aan de hand van gegevens over engagementniveaus, bereik, vertoningen en doorklikratio's

Analisa limieten

Rapporten genereren kost tijd

Niet genoeg integraties met andere software zoals Zapier

Analisa prijzen

Basic: Gratis

Gratis Premium: $59.35 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$59.35 per maand (jaarlijks gefactureerd) Plus : $109,55 per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $109,55 per maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $199,35 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Analisa beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Sociale kampioen

via Sociaal Champ

Social Champ is een van de beste gratis TikTok-analysetools. Het is een alles-in-één digitaal analyseprogramma dat het beheer en de analyse van sociale mediaplatformen vereenvoudigt.

Social Champ biedt functies voor dagelijks posten, A/B-testen en optimalisatie om uw aanwezigheid op TikTok en andere sociale mediaplatforms te verbeteren.

U kunt moeiteloos post-prestaties analyseren en white-labeled PDF-rapporten genereren met grafieken en grafieken. Vergelijk je wekelijkse/maandelijkse prestaties en dienovereenkomstig je TikTok-marketingstrategie te abonneren.

Social Champ beste functies

Alles-in-één kalender: Groepeer clients in werkruimtes, schakel moeiteloos tussen de werkruimtes en gebruik filters om snel door posts te navigeren met de intuïtieve kalender van Social Champ. Het vereenvoudigt de planning door eenvoudige weergave, bewerking en herschikking van TikTok-posts

Groepeer clients in werkruimtes, schakel moeiteloos tussen de werkruimtes en gebruik filters om snel door posts te navigeren met de intuïtieve kalender van Social Champ. Het vereenvoudigt de planning door eenvoudige weergave, bewerking en herschikking van TikTok-posts Sociale inbox: Reageer direct op opmerkingen, advertenties, recensies en berichten op al je TikTok accounts voor naadloze communicatie. Automatisch antwoorden opslaan voor clients

Social Champ limieten

Gebruikers ontvangen mogelijk geen notificaties wanneer de verbinding met een van hun accounts wordt verbroken, wat resulteert in mislukte geplande posts

Onbetrouwbare postingsequenties voor mobiele apps, wat leidt tot problemen zoals verloren berichten of het plaatsen van verkeerde content

Social Champ prijzen

Gratis versie : Beschikbaar (3 sociale accounts)

: Beschikbaar (3 sociale accounts) Kampioen: $26 per maand (12 sociale accounts)

$26 per maand (12 sociale accounts) Business: $89 per maand (40 sociale accounts)

$89 per maand (40 sociale accounts) Agentschap: Aangepaste prijzen (100+ sociale accounts)

Social Champ beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

3. Merk24

via Brand24

Brand24 is een TikTok-analysetool die is ontworpen voor het bijhouden en bewaken van online vermeldingen van uw merk, producten of trefwoorden op verschillende sociale mediaplatforms, blogs, forums en andere online bronnen.

U kunt diepgaande inzichten in uw merk krijgen met behulp van de grafiek voor het discussievolume. Houd schommelingen bij in het aantal vermeldingen voor uw zoekwoorden, het bereik in sociale media en het niet-sociale bereik. Met deze gegevens kunt u problemen aanpakken voordat ze escaleren en uw sociale-mediacampagnes verbeteren.

Brand24 beste functies

feed met vermeldingen en analyses: Verzamel een lijst met vermeldingen van merken op sociale mediaplatforms en TikTok-accounts. Het Analytics Center, gebouwd voor diepgaande sociale-media-analyse, laat u weten wat uw influencerscore, sentiment, likes, delen en andere bijbehorende statistieken zijn voor elke vermelding

Verzamel een lijst met vermeldingen van merken op sociale mediaplatforms en TikTok-accounts. Het Analytics Center, gebouwd voor diepgaande sociale-media-analyse, laat u weten wat uw influencerscore, sentiment, likes, delen en andere bijbehorende statistieken zijn voor elke vermelding **Deze functie categoriseert vermeldingen van uw bijgehouden trefwoord in één oogopslag als positief (groen), negatief (rood) of neutraal

Slimme waarschuwingen: Stel waarschuwingen in om automatische e-mails of in-app notificaties te ontvangen wanneer aan een vooraf ingestelde trigger wordt voldaan

Brand24 limieten

Het is niet mogelijk om individuele posts in te voeren voor specifieke statistieken

Deze tool heeft geen functies voor plannen of publiceren, in tegenstelling tot andere tools

Brand24 prijzen

Individueel: $79 per maand (3 trefwoorden)

$79 per maand (3 trefwoorden) Team: $149 per maand (7 trefwoorden)

$149 per maand (7 trefwoorden) Pro: $199 per maand (12 trefwoorden)

$199 per maand (12 trefwoorden) Enterprise: $399 per maand (25 trefwoorden)

Brand24 beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4. TikBuddy

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/tikbuddy-1400x1044.png

/%img/

via TikBuddy

TikBuddy is een tool voor TikTok-analyse en beheer van sociale media die je helpt inzicht te krijgen in je TikTok-prestaties.

Daarnaast biedt het een gratis extensie voor je browser die naadloos in TikTok is geïntegreerd en waarmee je je accounts moeiteloos kunt beheren.

TikBuddy beste functies

Analytics en beheertoolkit: Ontdek populaire video- en muziekbronnen, beheer meerdere TikTok-accounts en monitor gegevenswijzigingen voor beteremarketingstrategie. U kunt ook gerichte makers vinden en de gegevens van samengevoegde video's in realtime bijhouden

Ontdek populaire video- en muziekbronnen, beheer meerdere TikTok-accounts en monitor gegevenswijzigingen voor beteremarketingstrategie. U kunt ook gerichte makers vinden en de gegevens van samengevoegde video's in realtime bijhouden Na feedback: Genereer een uitgebreid rapport waarin uw prestaties worden uitgesplitst, en krijg strategieën om uw sociale mediaprestaties te verbeteren op basis van sleutelgegevens

TikBuddy limieten

De website is een beetje traag en het kan even duren om alle TikTok-gegevens te laden

TikBuddy prijzen

Aangepaste prijzen

TikBuddy beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Melodie Sociaal

via Melody Socials

Melody Socials is een app die je TikTok-ervaring verbetert door geavanceerde zoekmogelijkheden te bieden.

Het stelt je in staat om efficiënt te zoeken door meerdere TikTok-profielen, het automatiseert het proces en levert 100 keer sneller resultaten dan handmatig zoeken.

Melody Socials beste functies

Analyse van locatie: Gebruik locatiegegevens van recente berichten en trefwoorden in biografieën voor inzichtelijke analyses

Gebruik locatiegegevens van recente berichten en trefwoorden in biografieën voor inzichtelijke analyses Filtermogelijkheden: Verfijn zoekopdrachten op basis van het aantal volgers, recente betrokkenheid en trefwoorden in de profielbeschrijving van een TikTok account om target profielen binnen uw niche te vinden

Melody Socials limieten

Beperkte functies om de prestaties van TikTok te analyseren

De prijs is een beetje hoog gezien de beperkte functies

Melody Socials prijzen

Merk: $199 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$199 per maand (jaarlijks gefactureerd) Agentschap: $349 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$349 per maand (jaarlijks gefactureerd) Platform: $699 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Melody Socials beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Exolyt

via Exolyt

Exolyt is een platform voor sociale intelligentie dat helpt met organische TikTok-content. Exolyt helpt met social listening, demografische gegevens van het publiek, de laatste trends en het monitoren van accounts.

Met zijn AI-gestuurde inzichten is het alsof je een intelligente buddy hebt die je helpt bij het navigeren door de TikTok-metriek.

Exolyt beste functies

Stemaandeel: Meet de impact van je merk op TikTok met deze functie om veranderingen, concurrenten en marketinginspanningen bij te houden. Krijg inzicht in door gebruikers gegenereerde content en hashtag analytics

Meet de impact van je merk op TikTok met deze functie om veranderingen, concurrenten en marketinginspanningen bij te houden. Krijg inzicht in door gebruikers gegenereerde content en hashtag analytics Dynamische trends: Anticipeer op marktverschuivingen en culturele invloeden om relevantie te garanderen en je contentstrategie te verbeteren met realtime inzichten. Verken dagelijkse branchespecifieke trends, publieksvoorkeuren en exporteer trendrapporten voor analyse en delen

Exolyt limieten

De prijs kan duur zijn voor kleine bedrijven

Prijzen van Exolyt

Essentials: $272 per maand

$272 per maand Geavanceerd: $654 per maand

Exolyt beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Popsters

via Popsters

Popsters is een robuuste analysetool voor social media content die is ontworpen om je in staat te stellen de effectiviteit van posts op verschillende social mediaplatforms, waaronder TikTok, te analyseren, te vergelijken en te meten.

Analyseer elke openbare pagina op 11 sociale netwerken, zelfs zonder beheerderstoegang, om diepgaande kennis te krijgen over sociale activiteiten en prestaties van content om boeiende content, posts en andere berichten te creëren advertenties .

Popsters beste functies

Prestatiebewaking: Bewaak de prestaties van uw accounts voor sociale media door de totale gegevens en de gemiddelde efficiëntie van berichten te onderzoeken. Beoordeel berichten die op verschillende tijdstippen met verschillende hashtags zijn gepubliceerd en controleer statistieken van pagina-activiteit

Bewaak de prestaties van uw accounts voor sociale media door de totale gegevens en de gemiddelde efficiëntie van berichten te onderzoeken. Beoordeel berichten die op verschillende tijdstippen met verschillende hashtags zijn gepubliceerd en controleer statistieken van pagina-activiteit Gegevens exporteren: Exporteer gegevens van Popsters naar verschillende bestandsformaten, waaronder XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV of PPTX, en bewerk ze voor naadloze rapportage en analyse

Popsters limieten

Popsters heeft mogelijk beperkte ingebouwde analyses voor TikTok

Bepaalde functies, met name TikTok-analyse, vereisen mogelijk extra extensies voor de browser, waardoor een extra afhankelijkheid ontstaat

Popsters prijzen

Gratis proefversie: Beschikbaar

Beschikbaar Maand: $9.99

$9.99 Kwartaal: $26.99

$26.99 Speciaal: $49.99

$49.99 Zakelijke abonnementen: Aangepaste prijzen

Popsters beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Verzendbaar

via Sendible

Sendible is een platform voor het efficiënt beheren van sociale media op grote schaal. Deze alles-in-één oplossing vergemakkelijkt publieksgroei, het aantrekken van klanten en het bereiken van doelen op het gebied van sociale media.

U kunt Sendible's diepgaande sociale inzichten gebruiken om uw publiek beter te begrijpen, de betrokkenheid te verhogen en boeiende posts te maken op de beste tijdstippen om te posten.

Sendible beste functies

Geautomatiseerde rapporten: Stroomlijn rapportage aan clients door het automatisch verzenden van sleutel inzichten. Plan dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportages naar belanghebbenden en teamleden

Stroomlijn rapportage aan clients door het automatisch verzenden van sleutel inzichten. Plan dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportages naar belanghebbenden en teamleden Rapportage websiteverkeer met Google Analytics:Volg de impact van social media content op websitebezoeken en ontdek welke sociale kanalen het meeste verkeer genereren om uw strategie aan te passen

Sendible beperkingen

Geplande berichten bewerken kan een uitdaging zijn met mobiele apps

Hoewel het plannen soms mislukt, krijg je een melding als een bericht niet doorgaat

Sendible prijzen

Creator: $29 per maand (1 gebruiker)

$29 per maand (1 gebruiker) Traction: $89 per maand (4 gebruikers)

$89 per maand (4 gebruikers) White label: $180 per maand (10 gebruikers)

$180 per maand (10 gebruikers) White label+: $750 per maand (100 gebruikers)

Sendible beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (860+ beoordelingen)

4.5/5 (860+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (125+ beoordelingen)

9. YouScan

via YouScan

YouScan is een geavanceerd AI-gestuurd social media luisterplatform dat uitblinkt in beeldherkenning.

De visuele inzichten van YouScan identificeren nauwkeurig logo's, objecten, scènes, activiteiten en demografische informatie in afbeeldingen. Met deze gedetailleerde beeldanalyse krijgt u toegang tot waardevolle inzichten in consumenten, metingen van de zichtbaarheid van merken en analyses van concurrenten.

YouScan beste functies

Insights copilot: Gebruik de luisterassistent voor sociale media van ChatGPT om kwalitatieve inzichten te halen uit miljoenen online gesprekken. Ontvang direct antwoorden, vat lange gesprekken samen en verbeter uw social listening

Gebruik de luisterassistent voor sociale media van ChatGPT om kwalitatieve inzichten te halen uit miljoenen online gesprekken. Ontvang direct antwoorden, vat lange gesprekken samen en verbeter uw social listening Inzichten in publiek: Verkrijg inzicht in de demografische gegevens en rente van uw publiek om eenstrategische marketingaanpak. Influencers identificeren om mee samen te werken voor influencer marketingcampagnes

YouScan limieten

Werken met koppelingen in rapportages kan lastig zijn

Het verzamelen van historische gegevens met hoge vermeldingen is tijdrovend

YouScan prijzen

Starter 3: $299 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$299 per maand (jaarlijks gefactureerd) Onbeperkte abonnementen: Aangepaste prijzen

YouScan beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

4.8/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (60+ beoordelingen)

10. TrendTok

via TrendTok

TrendTok is een gratis analysetool voor TikTok die je helpt trends en geluiden te voorspellen voordat ze viraal gaan.

TrendTok maakt gebruik van AI om virale trends in de buurt te vinden en persoonlijke suggesties te geven die aansluiten bij jouw voorkeuren. Met toegang tot gedetailleerde analyses van nieuwe, stijgende en dalende trends, kun je je eigen trends een boost geven account een boost geven door virale video's te maken.

TrendTok beste functies

Trends spotten op maat: Ontdek, analyseer en voorspel trends en geluiden die zijn afgestemd op uw niche, locatie of favoriete makers

Ontdek, analyseer en voorspel trends en geluiden die zijn afgestemd op uw niche, locatie of favoriete makers Detailanalyse: Verkrijg uitgebreide inzichten in opkomende, groeiende en afnemende trends

TrendTok limieten

Beperkte informatie over specifieke functies

Momenteel alleen beschikbaar in IOS

TrendTok prijzen

Free

Basis abonnement: $99 per maand

$99 per maand Pro Plan: $199 per maand

$199 per maand Versneld abonnement: $349 per maand

TrendTok beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Terwijl de analysetools van TikTok de statistieken en trends van sociale media analyseren, oplossingen voor projectmanagement zoals ClickUp biedt een uitgebreid pakket AI-functies om uw sociale media en andere media te verbeteren marketing projectmanagement .

Social Media statistieken beheren met ClickUp Dashboards

ClickUp

ClickUp is uw tool voor projectmanagement voor sociale media . Het is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat is ontworpen om uw leven in de steeds groeiende wereld van sociale media en marketing te vereenvoudigen.

Naadloos organiseren, samenwerken en uw campagnes superchargen. Maar ClickUp is niet alleen voor het beheer van sociale-mediatools. Met deze veelzijdige app kunt u veel meer doen, van het plannen van uw dag tot het bijhouden van de voortgang van uw team: ClickUp is er voor u.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste functies van ClickUp die u helpen uw productiviteit te verhogen en uw social media-campagnes tot een succes te maken.

ClickUp beste functies

Projectmanagement voor marketing: Maak gebruik van ClickUp's marketing projectmanagement software voor een flexibele werkruimte om marketingprogramma's en -strategieën voor al uw TikTok-campagnes en -programma's te brainstormen, te abonneren en uit te voeren. Gebruik ClickUp's sjabloon voor marketingteams om doelen op elkaar af te stemmen, tijdlijnen voor campagnes te schetsen, middelen te beheren en zichtbaarheid te krijgen in uw marketingroadmap

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Marketing-Teams-Template.png Organiseer iedereen in uw marketing team door middel van collaboratieve workflows en het delen van documenten https://app.clickup.com/signup?template=t-90060005895&_gl=1\*7s60co*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

AI-aangedreven marketingtool : Snel uw campagnes en content aanmaken met ClickUp Brein . Het genereert ideeën, content briefings, blogs, bijschriften en e-mails met een vleugje creativiteit en expertise. De gebruiksvriendelijke interface maakt projectmanagement intuïtief en toegankelijk, stroomlijnt uw creatieve workflow, verbetert de samenwerking en verhoogt de productiviteit.

ClickUp AI gebruiken om campagne-ideeën te genereren met de doelgroep en campagnedoelen in gedachten

Contentbeheer: Stroomlijn uw proces voor het aanmaken van content met ClickUp's sjablonen voor inhoudskalenders die moeiteloze abonnementen, zichtbaarheid voor teams en het meten van doelen vergemakkelijken. Organiseer, formatteer, update en publiceer uw content met de ondersteuning van aangepaste statussen, velden en weergaven

Gebruik de ClickUp Content Management Sjabloon voor de weergave van aangepaste kalenders voor meerdere kanalen

Samenwerken met het team: Versnel uw werk door taken toe te wijzen aan leden van het team met behulp van ClickUp Taken . Profiteer van meerdere toegewezen personen en threads met opmerkingen voor elke taak, zodat deze efficiënt kan worden voltooid. Gebruik aanpasbare statusupdates zoals 'Te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid' om de werkstroom efficiënt te beheren

Bijhouden van voortgang: Overzie campagnes en krijg informatie over de voortgang van elke Taak. Project bijhouden voortgang met de ClickUp Project Tracker Sjabloon . Het helpt u en uw team op koers te blijven en potentiële wegversperringen op te sporen voordat ze problematisch worden

Maak terugkerende taken door data op een kalender te selecteren of door gewoon een dag, datum of tijd in te voeren met ClickUp's terugkerende taken

Digitale marketing: Lanceer multi-channel campagnes en wereldwijde gebeurtenissen met ClickUp's gebruiksvriendelijke platform aangedreven met AI, een krachtig hulpmiddel voor digitale marketing . Tools zoals ClickUp Documenten en ClickUp Whiteboards zorg ervoor dat elke teamgenoot op één lijn zit, van brainstorm tot productlancering. Met Click Views en ClickUp Dashboards visualiseert u de voortgang van uw team om u te concentreren op het bereiken van uw merkdoelen.

ClickUp limieten

Beginners moeten misschien een beetje wennen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: $5 per lid op elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Je zult analytics tools willen gebruiken om te meten hoe goed je TikTok content het doet. Deze tools geven inzicht in wie je video's bekijkt, hoe betrokken ze zijn en hoe je content presteert.

De 10 beste analysetools voor TikTok die in deze blog worden besproken, openen de deur naar een wereld van datagestuurde beslissingen en bieden cruciale inzichten om je TikTok-strategie te optimaliseren.

ClickUp springt eruit als een uitgebreid projectmanagement platform en een krachtig hulpmiddel voor social media management. De array aan functies, waaronder aanpasbare werkruimte, naadloze samenwerking en efficiënt bijhouden van projecten, maken het een alles-in-één tool om je TikTok-aanwezigheid te verbeteren.

Maak gratis gebruik van ClickUp en zet een succesvolle TikTok-business op.