11 Beste influencersjablonen om outreach te beheren in 2025

Influencer marketing is uitgegroeid tot een sleutel manier voor bedrijven om merkbekendheid op te bouwen en verbinding te maken met hun target doelgroepen. Maar samenwerken met influencers vergt veel werk - van uw strategie om influencers te bereiken tot de implementatie van uw marketingabonnement .

Je moet niet alleen verbinding maken met de juiste influencer voor je merk, maar je moet onderweg ook een productieve en professionele relatie onderhouden.

Gebruik deze sjablonen voor influencers om je marketingstrategie te verfijnen en de tijd die het kost om een succesvolle influencer te lanceren te verkorten marketingcampagne .

Wat is een influencer sjabloon?

Een sjabloon voor beïnvloeders is een document dat je gebruikt om je interacties met beïnvloeders te stroomlijnen en te standaardiseren. In plaats van elke keer opnieuw te beginnen, kun je gewoon je overzicht of sjabloon personaliseren voor elke potentiële influencer met wie je contact opneemt.

Enkele van de meest voorkomende sjablonen voor beïnvloeders zijn:

Sjabloon voor outreach-e-mails : Gebruik deze sjabloon om voor de eerste keer contact op te nemen met een influencer. Als je contact opneemt via een direct bericht, maak dan een DM-sjabloon in plaats van een sjabloon voor een e-mail

Sjabloon voor opvolg-e-mail : Gebruik deze sjabloon om opvolging te geven aan influencers van wie je nog niets hebt gehoord of die interesse hebben getoond in je project

sjabloon voor campagne Influencercampagne Een campagnebriefing legt de reikwijdte, het doel en de tijdlijn van je campagne uit aan potentiële influencers

Sjabloon voor contract met influencer: Je influencer sjabloon moet de voorwaarden en bepalingen van je influencerpartnerschap beschrijven, zoals het aantal sociale mediaposts je verwacht dat ze elke week of maand maken 📅

Sjabloon voor inhoud van sociale media: Dit type sjabloon helpt om u en uw specifieke beïnvloeder op dezelfde pagina te houden terwijl uw campagne vordert

Wat maakt een goed sjabloon voor influencers?

Een goed sjabloon voor influencer-marketing moet sleutelinformatie bevatten en toch gemakkelijk aan te passen zijn aan elke influencer met wie je contact opneemt. Zo kun je bijvoorbeeld in elke e-mail dezelfde informatie over je business opnemen, maar de onderwerpregel en de naam van de influencer personaliseren.

Hier zijn vier dingen die je in berichten voor influencer-marketing moet opnemen:

Onderwerplijn: Hoe populairder de naam van de influencer, hoe meer e-mail ze ontvangen. Gebruik een aantrekkelijke onderwerpregel om de aandacht van de influencer te trekken en de open rates te verhogen

Hoe populairder de naam van de influencer, hoe meer e-mail ze ontvangen. Gebruik een aantrekkelijke onderwerpregel om de aandacht van de influencer te trekken en de open rates te verhogen Brand values : Social media influencers werken graag samen met merken die overeenkomen met hun waarden. Vergroot uw kansen op succes door te benadrukken hoe uw product of bedrijf bij hun publiek past

Social media influencers werken graag samen met merken die overeenkomen met hun waarden. Vergroot uw kansen op succes door te benadrukken hoe uw product of bedrijf bij hun publiek past Gratis steekproef : Als uw merknaam niet algemeen bekend is, bied dan gratis productmonsters aan zodat ze zelf kunnen zien wat uw product inhoudt 🎁

Als uw merknaam niet algemeen bekend is, bied dan gratis productmonsters aan zodat ze zelf kunnen zien wat uw product inhoudt 🎁 Mediakit: Als je influencer een blogger of recensent is, bied dan een mediakit aan met al je promotiemateriaal zodat ze dit niet hoeven op te graven

11 sjablonen voor influencers om te gebruiken in 2024

De kans is groot dat je contact moet opnemen met meerdere influencers voordat je een succesvolle samenwerking voor je merk kunt opzetten. Deze gratis sjablonen besparen je tijd bij elke stap, van het eerste contact tot het maken van een social media-overzicht content kalender .

Download eenvoudig de sjablonen die je nodig hebt en pas ze aan voor elke nieuwe marketingstrategie.

1. ClickUp sjabloon voor influencercontracten

Stel je volgende contract op met het Influencer Contract Doc Template van ClickUp

Gebruik deze ClickUp sjabloon voor influencercontracten om een formele overeenkomst met een influencer of maker van content vast te leggen. Begin met het invullen van de naam, contactgegevens en het thuisadres van de influencer. Vul vervolgens de tabel in met hun handles op elke projectmanagement sociale media platform (Facebook, Instagram, Tiktok, enzovoort), samen met het aantal volgers.

Zodra je het contract hebt gemaakt, kun je het ter controle naar hen e-mailen en kunnen beide partijen het document digitaal ondertekenen. Exporteer je influencer outreach strategie als een PDF om het gemakkelijk bij te houden.

Het dient niet alleen als een bindende overeenkomst, maar je zult het ook gemakkelijk vinden om alle influencers waar je mee werkt bij te houden, dankzij de profielfoto en social media handles die direct op de pagina worden getoond.

2. ClickUp sjabloon voor social media content abonnement

Houd posts in sociale media bij met dit aanpasbare sjabloon voor inhoudsplannen

Deze ClickUp sjabloon voor social media content abonnement helpt u om al uw sociale-mediacampagnes op één plaats bij te houden, zelfs als u met meerdere beïnvloeders werkt.

Elke Taak krijgt een deadline en toegewezen persoon, dus je kunt een Instagram-verhaal toewijzen aan je Instagram influencer en een TikTok-post aan iemand anders. Je kunt ook de kolom Prioriteit gebruiken om tijdgevoelige taken te markeren met een rode of oranje vlag.

Zijn er andere mensen betrokken bij je influencer marketingcampagne, zoals een editor, ontwerper of tekstschrijver? Voeg ze toe aan een van de vijf aangepaste velden voor een betere samenwerking.

Of je nu een nieuw product weggeeft of een voorproefje van een aankomende release plant, dit sjabloon voor social media content zorgt ervoor dat je georganiseerd en productief blijft.

3. ClickUp Agency cliënt gezondheidscontrole door Zenpilot

Blijf de behoeften van clients voor en stimuleer klanttevredenheid met dit aanpasbare sjabloon van ZenPilot en ClickUp

Werken met beïnvloeders wordt steeds populairder voor bedrijven, maar het beheren van deze relaties kan een uitdaging zijn. Dat is waar de ClickUp Agency Client Health Tracker van Zenpilot Sjabloon komt binnen. Met dit aanpasbare sjabloon kunnen bureaus de gezondheid van hun relaties met klanten bijhouden op één handige locatie, waardoor het gemakkelijk wordt om informatie over influencers te beheren en de impact te maximaliseren.

Met de ClickUp Agency Client Health Tracker kunnen bureaus belangrijke gegevenspunten bijhouden, zoals het tevredenheidsniveau van influencers, touchpoints en feedback. Door deze informatie te registreren kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen in hun relaties met influencers en hun strategie dienovereenkomstig optimaliseren. Hierdoor kunnen ze sterke partnerschappen onderhouden en meer succes boeken.

Door de ClickUp Agency Client Health Tracker op te nemen in uw influencer managementproces, kunt u uw workflows stroomlijnen en op de hoogte blijven van problemen die zich voordoen.

4. ClickUp advertentie sjabloon

Met dit ClickUp advertentiesjabloon kun je de status van je marketingmateriaal bijhouden

Deze ClickUp advertentie sjabloon kan u helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe advertentie voor uw digitale marketingcampagne, van begin tot eind. Begin met het identificeren van het marketingdoel, de marketingmaterialen en de status van de marketing (zoals "In ontwikkeling").

Verdeel het ontwikkelingsproces vervolgens in fases, zoals "Eerste concept voltooid", "Laatste concept voltooid" en "Goedgekeurd door de juridische afdeling" Zodra je advertentie is goedgekeurd door je uitvoerende team, juridische team en marketingteam, kun je deze naar je social media influencers en andere partners sturen om je marketinginspanningen te starten.

Dit advertentie sjabloon kan worden gebruikt voor de meeste influencer marketing campagnes, affiliate programma's en merk ambassadeur programma's.

5. ClickUp Campagne Briefing Sjabloon

Gebruik dit sjabloon voor campagnes om het budget, de doelgroep en de mijlpalen van uw influencercampagne te schetsen

Voordat u een influencer marketingpartnerschap aangaat, gebruikt u een ClickUp Campagne Briefing sjabloon om iedereen op dezelfde pagina te krijgen en uw inspanningen te coördineren.

Vul de tabel in met de Bestuurder, Bijdragers en Goedkeurders van het project (gebruik hun social media handles zodat u ze gemakkelijk online kunt vinden). Vermeld de productnaam, de tagline en de beschrijving van het product waarvoor je reclame wilt maken.

Dit sjabloon bevat ook een sectie voor berichtgeving waar je je oproep tot actie (CTA) kunt beschrijven. Is jouw product perfect voor gezinnen met kinderen of voor eigenaren van huisdieren? Voeg een afbeelding van je ideale klant toe in het gedeelte Doelgroep.

Het gedeelte Budget helpt je bij het uitsplitsen van je campagnebudget in onderdelen zoals copywriting, videoproductie en analyse, terwijl het gedeelte Mijlpalen je helpt bij het bijhouden van de deadlines voor elke stap in je campagne.

Tot slot sluit u uw influencer marketing af met een sectie voor Sleutel Deliverables en Aanvullende bronnen die je team kan raadplegen.

6. ClickUp Campagne Bijhouden Sjabloon

Volg de voortgang van meerdere marketingcampagnes van begin tot eind met dit gedetailleerde sjabloon voor het bijhouden van campagnes

Deze ClickUp campagne bijhouden sjabloon helpt u bijhouden hoe uw influencer marketingcampagnes het doen. Van e-mailmarketing tot affiliate marketing, gebruik deze sjabloon om al uw lopende campagnes op één plaats weer te geven.

Stel de Campagne Launch Status in op "Gepland" of "Gelanceerd" en voeg een Toegewezen persoon en Campagne Manager toe aan elke Taak zodat je weet wie er verantwoordelijk voor is. Gebruik handige tags zoals Podcast, Website, Advertenties en Sociale media zodat je weet op welk platform elke marketingcampagne verschijnt.

Zodra je campagne is gelanceerd, kun je de statistieken voor budget, uitgaven, indrukken, klikken en conversie bijhouden. Schakel tussen lijstweergave, bordweergave, kalenderweergave en meer, afhankelijk van hoe u uw gegevens wilt visualiseren.

7. ClickUp sjabloon voor contentmarketing

Met dit sjabloon voor contentmarketing kunt u taken groeperen per maand, hun prioriteitsniveau markeren, verschillende typen content labelen en meer

Contentmarketing vereist coördinatie tussen uw marketingteam, beïnvloeders en andere belanghebbenden. Gebruik de ClickUp sjabloon voor contentmarketing om het aanmaken van content te stroomlijnen, of het nu gaat om video's, artikelen, blogberichten of infographics. 📹

Gebruik velden als Effort (Inspanning) en Output Quality (Uitvoerkwaliteit) om te bepalen welke typen content het meest kosteneffectief zijn en markeer taken als Voltooid, Afgewezen of Nog te doen.

Dit is een geweldige kans om potentiële beïnvloeders te vragen deel te nemen aan een productreview, weggeefactie of een ander soort marketingcampagne.

Zorg ervoor dat u dit vermeldt in de sjablonen van uw e-mails voor influencers zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van de samenwerking.

Bekijk hoe AI-marketingtools kunnen uw influencer marketing workflow stroomlijnen!

8. ClickUp Marketing Voorstel Sjabloon

Presenteer uw marketingdiensten aan clients met een geweldig marketingvoorstel

Deze ClickUp Marketing Voorstel sjabloon kan worden gebruikt door solo marketeers of influencer marketing teams om hun diensten aan potentiële clients aan te bieden. De voorpagina bevat de bedrijfsnaam en een korte beschrijving, gevolgd door een sectie waarin de leden van het team en hun respectievelijke rollen worden voorgesteld.

Na de pagina Over ons komt het voorstel zelf, samen met een Procesdoorloop die beschrijft hoe het zou zijn om met jou te werken.

U kunt dit marketingvoorstel gebruiken om een idee te pitchen voor relevante influencers en hun content, een hashtag voor een social media-campagne of een ander idee voor contentmarketing.

Het is vergelijkbaar met een influencer outreach e-mail en sjabloon voor samenwerking in die zin dat het doel is om je team, je vaardigheden en je visie op een duidelijke en aantrekkelijke manier te introduceren.

9. ClickUp Start een Social Media Marketing Agency Sjabloon

Start je eigen bureau voor sociale-mediamarketing met dit uitgebreide sjabloon

De ClickUp sjabloon voor een marketingbureau voor sociale media starten is een krachtig hulpmiddel om u te helpen uw social media-agentschap vanaf de grond opgebouwd. Dit sjabloon is compatibel met ClickUp Ruimtes voor nog meer geavanceerde functies voor samenwerking.

U kunt een uitgebreid dashboard samenstellen met meerdere weergavetypes, waaronder Board, Lijst, Mijn taken en Deze week af. Maak gebruik van 30 kleurgecodeerde statussen, zoals In behandeling, Actief, In de wacht, Gepubliceerd, Behoefte aan revisie en meer.

Je hebt ook toegang tot 12 verschillende ClickApps, voor alles van tijdsregistratie en Sprint tot prioriteiten, WIP-limieten en waarschuwingen voor afhankelijkheid.

Met zoveel functies is het gemakkelijk om Taken van de idee- of suggestiefase helemaal tot aan de publicatie te brengen. Houd meerdere clients en influencers bij met hetzelfde sjabloon door elke taak te taggen op client, kanaal en type content.

10. ClickUp Social Media Geavanceerd Sjabloon

Gebruik het sjabloon voor sociale media voor gevorderden van ClickUp om uw inspanningen voor contentbeheer te stroomlijnen en te organiseren

De ClickUp sjabloon voor sociale media voor gevorderden is een sjabloon voor gevorderden waarmee u uw sociale-mediacampagnes kunt verbeteren. Het wordt geleverd met 16 verschillende statustypen, zoals Ontwerp, Geplaatst/Live, Update vereist en Post ingetrokken, zodat u recente posts en aankomende posts tegelijkertijd kunt bijhouden.

Begin met het maken van een lijst met aankomende content, zoals een blogbericht of een Instagram story. Voeg voor elke taak een deadline en toegewezen persoon toe en gebruik labels met kleurcodes om het sociale-mediakanaal en de contentcategorie (zoals Nieuws, Tips of Tutorial) aan te geven.

Zodra de post live is, uploadt u de contentbestanden en voegt u een koppeling naar de live URL toe zodat u deze op elk gewenst moment kunt bekijken of bijwerken. U kunt hetzelfde sjabloon gebruiken om posts bij te houden die zijn gemaakt door microbeïnvloeders of zelfs door een merkambassadeur op hun eigen sociale-mediaprofielen.

Geen fan van Kanban-borden? Geen probleem: je kunt eenvoudig overschakelen naar de weergave Schema, zodat je je aankomende berichten kunt zien op de marketingkalender .

Uitproberen marketingkalender software !

11. ClickUp Sociale mediastrategie werkstroom

Gebruik ClickUp's aanpasbare Social Media Strategy Workflow Template om belangrijke social media-gerelateerde Taken te abonneren en uit te voeren

De ClickUp Sociale mediastrategie werkstroom is een sjabloon dat het planningsproces voor socialemediamarketeers vereenvoudigt. Deel alles op in taken en subtaken en label ze met kleurgecodeerde statussen zoals Voltooid, Geblokkeerd, Behoefte aan revisie, Goedkeuring nodig of In uitvoering.

Identificeer in de kolom Rol de leden van het team die betrokken zijn bij elke taak, zoals Social Media Manager, Marketing Manager en Content Strateeg.

Zodra je werkstroom is ingesteld, schakel je tussen de Aanmaakfase, Sfeerbord , Richtlijnen voor branding en stappen in de strategie voor sociale media.

Dit ClickUp-sjabloon neemt het giswerk weg uit de sociale-mediastrategie, zodat u uw takenlijst Taak voor Taak kunt afwerken. Vergeet niet om influencers te benaderen om meer ogen op uw marketingcampagne te krijgen! 👀

Hoe de respons van influencers te verhogen

Een van de grootste uitdagingen bij influencer marketing is het krijgen van een reactie van potentiële influencers. Met zoveel merken die om hun aandacht vechten, kan het moeilijk zijn om op te vallen en opgemerkt te worden.

Maar maak je geen zorgen! Wij hebben een aantal tips om u te helpen de respons van uw influencer te verhogen:

Personaliseer je berichten: Stuur niet zomaar een algemene e-mail naar elke influencer op je lijst. Neem de tijd om elke influencer te onderzoeken en personaliseer je bericht. Vermeld hun recente werk of iets wat je bewondert aan hun merk. Bied waarde: Influencers zullen eerder reageren als ze zien dat werken met jou hen op de een of andere manier voordeel oplevert. Of het nu gaat om het aanbieden van gratis producten, een betaalde samenwerking of het onder de aandacht brengen van een nieuw publiek, zorg ervoor dat u de waarde communiceert die zij zullen ontvangen door met uw merk samen te werken. Houd het kort en krachtig: Influencers zijn drukke mensen en krijgen dagelijks veel e-mails. Houd uw eerste bericht kort en bondig. Bewaar de details voor later in het gesprek. Follow-up: Als je na je eerste bericht nog niets hebt gehoord van een influencer, wees dan niet bang om een vriendelijke herinnering te sturen. Soms is hun inbox overvol en hebben ze je eerste bericht misschien gemist. Bouw relaties op: Neem niet alleen contact op met beïnvloeders als je iets van ze nodig hebt. Neem de tijd om echte relaties op te bouwen door in te gaan op hun content en hun merk te ondersteunen. Hierdoor zullen ze eerder reageren als je Nog te doen hebt voor een samenwerking.

Merkbekendheid opbouwen met ClickUp Influencer Sjablonen

De juiste influencer is iemand met een ingebouwd publiek wiens imago overeenkomt met de waarden van uw merk. Maar de beste influencers zijn veelgevraagd, dus het kan even duren voordat u van hen hoort.

Houd uw e-mails kort en bondig om uw respons te verbeteren en gebruik e-mailsjablonen om tijd te besparen in het schrijfproces.

Met ClickUp sjablonen voor outreach e-mails, follow-up e-mails, influencer contracten en campagne briefings heb je altijd de documenten die je nodig hebt bij de hand. Plus onze samenwerkingstools maken het gemakkelijk om informatie te delen met andere leden van je marketingteam, zodat je weet wie verantwoordelijk is voor welke taken.

Van influencerverkenning tot sociale-mediastrategie, ClickUp is er voor u.

Bezoek de ClickUp sjabloonbibliotheek voor nog meer marketingtools om uw business te laten groeien.