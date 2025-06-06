11 beste Jamboard-alternatieven voor realtime visuele samenwerking 2026

Google Jamboard was een interactieve Whiteboard-app voor studenten. De app is op 31 december 2024 stopgezet voor web, Android, iOS en Google Meet-apparaten.

Sindsdien is het aantal zoekopdrachten naar gratis online Whiteboard-apps binnen Google Workspace sterk gestegen.

Als je een Jamboard-gebruiker bent en op zoek bent naar alternatieve Whiteboard-tools van derden, dan is dit bericht iets voor jou.

We laten je kennismaken met Jamboard-alternatieven waarmee je binnen Google Workspace met je teams kunt samenwerken!

Waar moet je op letten bij Jamboard-alternatieven?

Jamboard-gebruikers werken visueel samen binnen Google Workspace. En daarvoor is meer nodig dan alleen tekengereedschappen.

Let bij het kiezen van een alternatief voor Google Jamboard op de volgende geavanceerde functies:

Samenwerken in realtime: Als je op afstand werkt, zoek dan naar functies Als je op afstand werkt, zoek dan naar functies voor live teamsamenwerking , zoals opmerkingen, live cursors en gezamenlijke bewerking, zodat je letterlijk op één lijn blijft met je collega's

Integratie met Google Workspace : Je tool moet kunnen worden geïntegreerd met Google Drive, Docs, Meet en Classroom. Zo kun je borden delen als opdrachten, ze als bijlagen toevoegen aan lesmateriaal of live presenteren tijdens een Meet-sessie

Eenvoudig delen en toegangscontrole: Je wilt zelf bepalen wie kan zien, reageren of bewerken – net als in Google Documenten en Google Slides

Gebruik flexibele visuele tools: Om je ideeën in kaart te brengen, moet het gratis online Whiteboard je de mogelijkheid bieden om plaknotities, vormen, verbindingslijnen en tekeningen naar eigen wens toe te voegen

Zet ideeën om in actie: Zoek naar de mogelijkheid om Whiteboard-elementen direct om te zetten in taken, zodat je werk niet vastloopt op het bord

Kant-en-klare sjablonen: De De beste whiteboardsoftware biedt kant-en-klare sjablonen, zodat je meteen kunt beginnen met brainstormen of plannen zonder tijd te verspillen aan het opzetten van het bord voor verschillende soorten procesdiagrammen

Schets op natuurlijke wijze op touch-apparaten: Als je tablets of laptops met touchscreen gebruikt, zoek dan een tool die stylusinvoer, interactieve schermen en vingergebaren ondersteunt, zodat je gemakkelijk kunt tekenen en aantekeningen kunt maken

Aangedreven door AI: Versnel de planning met premiumfuncties waarmee je whiteboard-content, afbeeldingen of samenvattingen kunt genereren met behulp van natuurlijke taalopdrachten

👀 Wist je dat? Het moderne Whiteboard (ook wel Whiteboard of Whiteboardbord genoemd) werd eind jaren vijftig uitgevonden door Martin Heit, een fotograaf en veteraan uit de Koreaanse Oorlog. Rond dezelfde tijd merkte Albert Stallion, werkzaam bij Alliance (een staal- en coatingbedrijf), dat geëmailleerd staal gemakkelijk beschrijfbaar en schoon te maken was. In 1960 nam hij afscheid van Alliance en richtte hij Magiboards op, een bedrijf dat Whiteboards op commerciële schaal produceerde.

Jamboard-alternatieven in één oogopslag

Nu Jamboard verdwenen is, heb je een vervanging nodig die net zo intuïtief aanvoelt. Alle tools in deze lijst zijn sterke kanshebbers.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Door AI aangestuurd whiteboard, taakconversie, live samenwerking, sjablonen, oneindig canvas, diepgaande integratie met Google Workspace Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen die op zoek zijn naar een alles-in-één werkruimte Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Miro Samenwerken in realtime, integraties (Jira, Slack), AI-functies, presentatiemodus, creatieve hulpmiddelen Particulieren, kleine bedrijven en grote ondernemingen voor design-first-werkstroomen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand Lucidspark Frames en containers, Azure/Jira-integratie, stemtools, plaknotities, Zoom/Teams-integratie Kleine en middelgrote bedrijven van verschillende groottes die op zoek zijn naar een gestructureerde tool voor samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand FigJam Bitmoji-avatars, sjabloonbibliotheek, live chat/audio, organisatie van plaknotities, spotlight-tool Individuen, ontwerpers en kleine teams om creatief werk te stimuleren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand Microsoft Whiteboard Oneindig canvas, Teams-integratie, live reacties, Copilot AI-samenvatting, loop-componenten Onderwijzers, ondernemingen en teams op afstand die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,20 per gebruiker per maand Mural Super Lock, Summon, facilitatietools, sjablonen aanmaken, integraties met GIPHY en Noun Project Individuen, teams van kleine tot middelgrote grootte Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Creately Markdown-bewerking, koppeling van gegevens, universele zoekfunctie, Kanban-borden, veiligheid van toegangscontrole Individuen en kleine tot middelgrote teams die whiteboards en wiki's willen integreren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand Stormboard Ingebouwde documenten, gezamenlijke bewerking van bestanden (Google, Office), AI-sjablonen, geavanceerd zoeken, hyperlinks in plaknotities Middelgrote bedrijven en ondernemingen die graag brainstormen met plakbriefjes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Canva Whiteboard Magic Resize, Magic Write AI-samenvatting, uitgebreide mediabibliotheek, eenvoudig exporteren Particulieren en kleine bedrijven die dol zijn op kant-en-klare sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12,99/maand Conceptboard Voldoet aan de AVG, ingebouwde mogelijkheid om te chatten/video te kijken, versiebeheer voor borden, intuïtieve gebruikersinterface Samenwerking met klanten voor kleine teams, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand Zoom Whiteboard Whiteboarden in realtime tijdens vergaderingen, herbruikbare sjablonen, slimme koppelingen, AI, stemtools Whiteboard op afroep voor teams op afstand en grote ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,49 per gebruiker per maand

De beste alternatieven voor Jamboard

Als je op zoek bent naar een manier om de visuele samenwerking terug te brengen die Jamboard zo gemakkelijk maakte, is deze lijst zeker de moeite waard om te bekijken.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde.

Laten we beginnen met onze interne favoriet.

1. ClickUp (Beste alles-in-één werkruimte voor visuele samenwerking)

Samenwerking is moeilijk te definiëren, maar makkelijk te voelen. Wanneer de juiste mensen samenwerken met de juiste tools, verlopen gesprekken soepel, komen ideeën sneller tot stand en loopt bijna alles op rolletjes.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die je projecten, documenten, taken en chat in één platform combineert. Bovendien kun je er sneller en slimmer mee werken, in plaats van harder, dankzij de ingebouwde, contextbewuste AI-functies.

ClickUp Whiteboards zijn een interactief canvas waarop je kunt brainstormen, plannen en ideeën concreet kunt maken. Breng je team naar het Whiteboard en werk samen met tekst, plaknotities, vormen en verbindingslijnen om ideeën visueel uit te drukken.

Brainstorm, plan en bouw werkstroomen met ClickUp Whiteboards

Met live cursusynchronisatie, opmerkingen en ondersteuning voor stylussen kan iedereen zien wie er bijdraagt aan het bord – zowel op afstand als ter plaatse.

In deze video laat ik je zien hoe je ClickUp Whiteboards kunt gebruiken om de beste ideeën uit te werken en tot leven te brengen:

Deze Whiteboard-app werkt ook uitstekend op touch-apparaten, zodat je uit de vrije hand kunt tekenen, elementen kunt verplaatsen of aantekeningen kunt maken met een stylus. Perfect voor tablets tijdens stand-ups of persoonlijke workshops.

⏩ Snelle tip: typ /Whiteboard in de beschrijving van een Taak om snel een nieuw Whiteboard te maken en in te sluiten in ClickUp-taken. Zo blijven je brainstormsessies en planning direct verbonden met de Taak, zonder dat je ClickUp hoeft te verlaten.

Voortbouwend op de creatieve vrijheid van ClickUp Whiteboards, geeft ClickUp Brain je sessies een boost met AI-gestuurde ondersteuning.

Het kan je werkruimte analyseren, voorstellen doen om ongestructureerde ideeën op te splitsen in specifieke taken, prioriteiten toewijzen of aantekeningen samenvatten tot duidelijke actiepunten. Het helpt ook bij het genereren van verslagen van vergaderingen op basis van je Whiteboard-discussies.

Maak uitvoerbare taken, projectplannen en samenvattingen van je whiteboards met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Zet tekstprompts eenvoudig om in opvallende afbeeldingen, rechtstreeks in je Whiteboard, met behulp van de ingebouwde AI-functies voor het genereren van afbeeldingen van Brain.

Je kunt ideeën van je Whiteboard ook opsplitsen in ClickUp-taken met deadlines, toegewezen personen, prioriteiten en checklists. Dit betekent dat wanneer je werkstroomen in kaart brengt, je deze later niet handmatig opnieuw hoeft te maken; de content van je Whiteboard wordt direct bruikbaar.

Nodig medewerkers uit via een link, beheer toestemmingen en sluit je Whiteboard zelfs in ClickUp Docs in of voeg een document toe aan je Whiteboard voor volledige context.

Bovendien biedt ClickUp een verscheidenheid aan whiteboard-sjablonen, waaronder proceskaarten, processtroomdiagrammen, sprintplanningsborden, lay-outs voor teambrainstormsessies en meer, zodat je snel aan de slag kunt en deze gaandeweg kunt aanpassen.

💡 Pro-tip: Als je team vaak dezelfde whiteboardinstallatie gebruikt, sla deze dan op als sjabloon. Zo kun je de exacte structuur direct repliceren, waardoor je sessies consistent blijven en je werkstroom wordt versneld.

De beste functies van ClickUp

ClickUp-dashboards : visualiseer de voortgang van ideeën van je whiteboard met AI-kaarten voor taakstatus, teamwerklast, snelheid, burndown-grafieken en meer

ClickUp-automatiseringen : zet de output van je Whiteboard om in efficiënte werkstroomen met regels die automatisch taken toewijzen, prioriteiten toekennen, statussen wijzigen of notificaties versturen op basis van door jou ingestelde triggers

ClickUp-integraties : maak verbinding tussen ClickUp-Whiteboards en populaire apps zoals Slack, Google Drive, Zoom en Microsoft Teams voor naadloze integratie, zodat je communicatie wordt gestroomlijnd en al je werk op alle platforms wordt gesynchroniseerd

ClickUp Super Agents : bouw AI-aangedreven assistenten die autonoom kunnen handelen met oneindig geheugen en contextuele kennis over je werkruimte

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen ClickUp overweldigend vinden vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos alles samenwerkt. Dankzij de combinatie van Chat, Whiteboards en Spaces kunnen we op één plek brainstormen, taken toewijzen en het werk bijhouden. Het is flexibel, visueel en zeer aanpasbaar, perfect voor het beheren van meerdere teams en projecten over verschillende afdelingen heen.

2. Miro (Het beste voor schaalbare teamsamenwerking en het maken van diagrammen)

via Miro

Miro is een cloudgebaseerd, oneindig Whiteboard-platform dat is ontworpen voor visuele samenwerking tussen verspreide en hybride teams. Het gaat verder dan alleen tekenen en is speciaal ontwikkeld voor projectmanagement van ontwerpprojecten.

Met Miro AI kun je ideeën op je Miro-bord omzetten in productbeschrijvingen, prototypes of roadmaps.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in je team visueel samenwerkt, kun je functies gebruiken zoals snelle polls, dot voting, dynamische schuifregelaars en verrassingsspinners. Dit zijn allemaal goede manieren om passieve kijkers om te vormen tot actieve bijdragers.

De beste functies van Miro

Maak onbeperkt veel borden met oneindig veel ruimte om te brainstormen, plannen te maken en ideeën te visualiseren zonder beperkingen met behulp van het Infinite Canvas

Bekijk live cursors, chat, spraak- en video-gesprekken en opmerkingen terwijl teamleden samenwerken

Boots fysiek Whiteboarden na met drag-and-drop-tools om ideeën te clusteren, retrospectieven te houden of stroomdiagrammen te maken

Beperkingen van Miro

Prestatieproblemen op grote borden met veel content

Prijzen van Miro

Free

Starter : $ 8 per maand per lid

Business : $ 16 per maand per lid

Enterprise : Aangepaste prijzen (vanaf 30 leden)

Enterprise Guard: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 8100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind Miro leuk omdat het een tool is die mensen dichter bij elkaar brengt tijdens workshops. Zelfs bij een wereldwijd project kunnen mensen uit verschillende landen samen bijdragen aan het resultaat van de workshop. Ik werk in een agile omgeving, dus deze tool is vooral waardevol tijdens verschillende soorten workshops, conceptueel werk of PI Planning.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën.

3. Lucidspark (Het beste voor brainstormen met gestructureerde samenwerking)

via Lucidspark

Lucidspark is een cloudgebaseerd virtueel Whiteboard dat projectplanning vereenvoudigt wanneer je met een multifunctioneel team werkt.

Begin met het creëren van een virtuele ruimte waar iedereen zijn of haar ideeën kan delen en ordenen. Door middel van reacties en tags kan iedereen in je hybride teams bijdragen aan de discussie.

Enkele populaire toepassingen van Lucidspark voor samenwerking zijn onder meer Agile-ontwikkeling, het faciliteren van vergaderingen, het ontwikkelen van een strategische visie, onderzoek naar gebruikers en brainstormen.

Met visuele tools zoals plaknotities, containers en kleurgecodeerde clusters is het eenvoudig om taken, tijdlijnen en werkstroomen in kaart te brengen; Lucidspark ondersteunt deze kerntechnieken van visueel projectmanagement.

In tegenstelling tot Jamboard werkt Lucidspark naadloos samen met Zoom, Microsoft Teams en WebEx.

De beste functies van Lucidspark

Breng je ideeën in beeld door met een paar klikken dynamische mindmaps aan elk project toe te voegen

Integreer Lucid Cards met taakbeheertools zoals Jira en Azure DevOps, en zet ideeën om in acties

Importeer Miro-content in Lucidspark met verschillende opties, waaronder vector-PDF's, kopiëren en plakken, statische afbeeldingen en CSV-bestanden

Limieten van Lucidspark

Lucidspark ondersteunt visuele verbindingen tussen elementen, maar is niet ontworpen voor het formeel definiëren of modelleren van variabele relaties of afhankelijkheden

Prijzen van Lucidspark

Free

Individueel : $ 9/maand

Team: $10 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidspark

G2: 4,5/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 370 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lucidspark?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is snel en eenvoudig om ideeën en diagrammen uit te werken en het is handig om te communiceren, vooral voor teams die op afstand of hybride werken. De mogelijkheid om snel over te schakelen naar de "Lucid"-modus om complexere diagrammen en afbeeldingen te tekenen, is geweldig.

⚡ Sjabloonarchief: Niet iedereen heeft het oog van een ontwerper. Sjablonen voor merkrichtlijnen bieden ingebouwde best practices voor layout, hiërarchie, spatiëring en compositie. Zelfs niet-ontwerpers (marketing- en verkoopteams) kunnen er verzorgde, merkconforme materialen mee maken.

4. FigJam (Het beste voor ontwerpers en creatieve brainstormsessies)

via FigJam

Met FigJam als je Whiteboard-tool kun je ideeën uitwerken, afstemming vinden over beslissingen en werk vooruit helpen.

Als je aan het brainstormen bent, biedt de tool sjablonen binnen de Figma-community om je op weg te helpen.

Voor het samen beheren van werk kun je gebruikmaken van de ingebouwde timer, audiochat en cursorchat. Zo hoef je niet over te schakelen naar videoconferenties om te communiceren. Lidden van het team kunnen op elke gewenste manier feedback geven, in de vorm van krabbels, notitieblokjes, tekst of stickers.

Voor het maken van slimme diagrammen kun je sitemaps of werkstroom-stromen gebruiken om de kloof tussen ideeën en uitvoering te overbruggen.

De beste functies van FigJam

Ontvang meer dan 300 kant-en-klare sjablonen om gesprekken en projecten op gang te brengen, waaronder mindmapsjablonen, customer journey maps, stroomdiagrammen, enz.

Sorteer notities op thema of vat de output van je team direct samen

Leid deelnemers aan de vergadering naar de belangrijkste content met behulp van de Spotlight-modus

Limieten van FigJam

Biedt geen ondersteuning voor aangepaste vormen, kleurverlopen en patronen, die wel te vinden zijn in de hoofdontwerpomgeving van Figma

Prijzen van Figma (inclusief FigJam)

Starter : Gratis

Professional : Collab-zetel: $5/maand Dev-zetel: $15/maand Volledige zetel: $20/maand

Organisatie : Collab-zetel: $ 5/maand (jaarlijks gefactureerd) Dev-zetel: $ 25/maand (jaarlijks gefactureerd) Volledige zetel: $ 55/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise : Collab-zetel: $ 5/maand (jaarlijks gefactureerd) Dev-zetel: $ 35/maand (jaarlijks gefactureerd) Volledige zetel: $ 90/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van FigJam

G2: 4,6/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FigJam?

Een recensie op G2 zegt:

De samenwerking met teamleden verloopt naadloos, waardoor we doordachte ideeën kunnen omzetten in realiteit. Deze tool ondersteunt onze UX-onderzoeksactiviteiten, zoals het in kaart brengen van gebruikersreizen, brainstormsessies en het geven van ontwerpbeoordelingen.

🧠 Leuk weetje: De eerste whiteboardpen werd pas in 1975 uitgevonden, bijna 20 jaar nadat Martin Heit het Whiteboard had ontdekt. Tot dan toe werden alle Whiteboards beschouwd als 'wet-erase', wat betekent dat de inkt alleen met een vochtige doek kon worden gewist.

5. Microsoft Whiteboard (het beste voor Microsoft 365-gebruikers en integratie binnen ondernemingen)

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard is een digitale samenwerkingstool die een oneindig canvas biedt voor brainstormen, plannen en samenwerken. Docenten gebruiken het om lessen interactiever en meer op samenwerking gericht te maken.

Gebruik het om concepten te schetsen, groepsdiscussies te sturen met visuele hulpmiddelen, of laat studenten in realtime ideeën aandragen. Het integreert direct met Microsoft Teams, waardoor je tijdens de les een Whiteboard kunt openen en studenten vanaf hun eigen apparaten kunnen meedoen.

Voor studenten maken de ingebouwde reacties in een lus het mogelijk om groepswerk te beheren.

Je kunt de voortgang ook bijhouden op verschillende platforms, zoals Teams of OneNote, en alles blijft gesynchroniseerd.

Als je weinig tijd hebt, kan Copilot je helpen de input uit de les samen te vatten of zelfs suggesties doen om spontane ideeën om te zetten in een goed uitgewerkte les.

De beste functies van Microsoft Whiteboard

Schakel de alleen-lezenmodus in om bewerkingen tijdens belangrijke momenten te voorkomen

Voeg reacties toe om te stemmen, feedback te geven en de betrokkenheid te vergroten

Geef je sessie een vliegende start met meer dan 60 gratis aanpasbare sjablonen voor scenario's zoals brainstormen, plannen, vergelijken en tegen elkaar afzetten, of ijsbrekers zoals 'twee waarheden en een leugen'

Beperkingen van Microsoft Whiteboard

De software biedt geen mogelijkheid om aangepaste sjablonen te maken of op te slaan, wat de limiet is voor de personalisatie en het hergebruik van ontwerpen

Prijzen van Microsoft Whiteboard

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Whiteboard?

Een recensie op G2 zegt:

Het beste aan Microsoft Whiteboard is dat meerdere gebruikers op één plek suggesties kunnen doen. De sjablonen, de plaknotities en de opmerkingen maken samenwerken veel toegankelijker en leuker. Ik vind de reactie- en stemfuncties ook erg prettig.

6. Mural (Het beste voor design thinking en agile workshops)

via Mural

Mural is een visueel samenwerkingsplatform voor het bedenken van ideeën en brainstormen, of je nu in realtime of asynchroon samenwerkt.

Breng je team bij elkaar en laat ze kennismaken met de Facilitation Superpowers-functie, de privé-modus en anonieme stemmingen. Geef iedereen de kans om zijn of haar stem te laten horen, niet alleen degenen die het hardst roepen, met Mural.

Je kunt zelfs ideeën en feedback verzamelen via plakbriefjes, mindmaps en afbeeldingen. Gebruik deze webgebaseerde brainstormsoftware om ervoor te zorgen dat de beste ideeën niet verloren gaan in e-mails of berichten.

De beste functies van Mural

Gebruik plakantekeningen, GIF's en afbeeldingen die je kunt slepen en neerzetten om complexe ideeën te delen

Maak werkstroomen, grafieken en brainstormborden met aanpasbare sjablonen

Voeg feedback, opmerkingen en ideeën rechtstreeks op het bord toe om de vorm van de resultaten te vormen, die duidelijker en meer op samenwerking gericht zijn

Beperkingen van Mural

Het standaard instellen op oneindige canvassen kan frustrerend zijn, vooral omdat het terugschakelen naar vaste canvassen meerdere stappen vereist

Prijzen van Mural

Free

Team+ : $ 12 per maand per gebruiker

Business : $ 17,99 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mural

G2: 4,6/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mural?

Een recensie op Capterra zegt:

De toegankelijkheid van Mural is ongeëvenaard. Eenvoudig groepswerk, brainstormen en coördinatie zijn slechts enkele van de voordelen. Ik heb het met succes gebruikt, zowel persoonlijk als via internet, met een grote groep mensen.

7. Creately (Het beste voor visuele projectplanning en wiki-integratie)

via Creately

In veel organisaties gebeurt planning in silo's. Productteams schetsen werkstroomen in dia's, engineers maken aparte diagrammen en operations brengen processen in kaart in documenten. Dit leidt tot versnipperde kennis (ook wel 'Work Sprawl' genoemd) en problemen met versiebeheer.

Met het visuele samenwerkingsplatform Creately kunnen je teams geavanceerde diagrammen (zoals stroomdiagrammen, organigrammen, proceskaarten en UML) maken, bijwerken en delen op een oneindig canvas.

Met realtime bewerking, aan gegevens gekoppelde vormen en functieoverschrijdende sjablonen werkt iedereen vanuit dezelfde visuele bron van waarheid. Het resultaat is een snellere en beter afgestemde planning.

In tegenstelling tot de beperkte toolset van Jamboard biedt Creately reacties in threads, realtime synchronisatie en integraties met MS Teams, Confluence en Slack.

De beste functies van Creately

Krijg ondersteuning voor meer dan 50 technische en zakelijke diagrammen

Sleep items vanuit elke databron naar het canvas via tweerichtingsgegevenskoppeling

Maak illustraties of aantekeningen door uit de vrije hand te tekenen zonder het toetsenbord te verlaten, met behulp van Markdown-snelkoppelingen

Limieten van Creately

Integratielimieten met bepaalde versies van Jira en Confluence kunnen de toegang tot diagrammen belemmeren

Prijzen van Creately

Free

Persoonlijk : $ 8/maand

Team : $ 8 per maand per gebruiker

Business : $ 149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Creately

G2: 4,4/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Creately?

Een recensie op G2 zegt:

Met een intuïtief platform kun je ideeën verzamelen, erover discussiëren, tot consensus komen en resultaten boeken. Dankzij veelzijdige opties, waaronder automatisering, mindmapping, stroomdiagrammen, aantekeningen... en nog veel meer... kun je de allerbeste ideeën bedenken.

8. Stormboard (Het beste voor brainstormen met aantekeningen in realtime)

via Stormboard

Jamboard-alternatief Stormboard is een online werkplek voor agile teams. Het brengt het Whiteboard naar een digitale samenwerkingsomgeving waar iedereen zijn ideeën kan pitchen.

Je kunt plannen organiseren en visualiseren op een manier die bij je past. Denk aan afbeeldingen, tekst en video's.

Gebruik dit digitale canvas als middel voor je wereldwijde team om ongestructureerde gesprekken om te zetten in productieve vergaderingen in de werkruimte.

Na de vergadering kun je deze ideeën exporteren naar documenten, spreadsheets en afbeeldingen. Zet je chats om in bestanden die je kunt delen.

De beste functies van Stormboard

Integreer Storms in websites of apps om eenvoudig te delen en samen te werken zonder van platform te wisselen

Voeg hyperlinks toe aan aantekeningen om ideeën snel te verbinden met externe bronnen

Gebruik Storm AI om sjablonen te genereren, ideeën samen te vatten en je bord automatisch te ordenen

Limieten van Stormboard

Het navigeren door aantekeningen kan lastig zijn vanwege de kleine, moeilijk aan te passen tekst en onduidelijke scrollindicatoren

Prijzen van Stormboard

Persoonlijk : Gratis

Business : $ 10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Stormboard

G2: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Stormboard?

Een recensie op Capterra zegt:

Als marktonderzoeker is het mijn taak om een enorme hoeveelheid informatie te distilleren tot gerichte en bruikbare inzichten en aanbevelingen. Storyboard helpt me om structuur aan te brengen in dit proces, wat me enorm veel tijd bespaart.

9. Canva Whiteboard (Het beste voor visueel aantrekkelijke Whiteboards met sjablonen)

via Canva Whiteboard

Canva’s Whiteboard is een digitale tool met een oneindig canvas die is geïntegreerd in het ontwerp-ecosysteem van Canva. Het biedt realtime samenwerking, plaknotities, vormen, lijnen, video’s, afbeeldingen, timers en toegang tot Canva’s uitgebreide bibliotheek met sjablonen en media.

Gebruik dit gratis online Whiteboard om interactieve workshops en brainstormsessies te organiseren.

Je krijgt ook AI-tools voor ontwerpers, zoals Magic Design voor automatisch gegenereerde sjablonen en Magic Write voor hulp bij tekstprompts.

Waar Jamboard eenvoudige tekeningen en plaknotities ondersteunde, kun je met Canva afbeeldingen, video's, audio en interactieve elementen rechtstreeks vanuit de ingebouwde contentbibliotheek insluiten.

De beste functies van Canva Whiteboard

Gebruik Magic Resize om je Whiteboard om te zetten in een document, het formaat aan te passen voor elk platform en met één klik te vertalen

Vat de content van je Whiteboard direct samen met de Summary-tool van Magic Write

Krijg toegang tot miljoenen foto's, pictogrammen, afbeeldingen en audio uit de volledige mediabibliotheek van Canva

Beperkingen van Canva Whiteboard

Aangezien Canva niet kan worden geïntegreerd met projectmanagementtools, kun je Whiteboard-items niet omzetten in uitvoerbare taken

Prijzen van Canva Whiteboard

Free

Pro : $ 12,99/maand per gebruiker

Business : $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva Whiteboard

G2: 4,7/5 (meer dan 5.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

⚡ Sjabloonarchief: Onderzoek toont aan dat het gebruik van een visuele kalender de 'planning fallacy' kan verminderen, onze neiging om te onderschatten hoe lang taken duren. De kalendersjablonen van Canva bieden kant-en-klare lay-outs die je plannen overzichtelijk, consistent en visueel in lijn met je merk houden.

10. Conceptboard (Het beste voor visuele samenwerking met klanten en teams op afstand)

via Conceptboard

Conceptboard zet complexe projecten om in duidelijke visuele trajecten. Het maakt realtime samenwerking mogelijk met live cursors en gestructureerde feedback via opmerkingen en aantekeningen.

Conceptboard ondersteunt ook de behoeften van grote ondernemingen met naleving van de AVG, ISO-certificering en veilige hosting in Duitsland.

De beste functies van Conceptboard

Houd wijzigingen bij en herstel eerdere versies van je borden om je werk veilig en georganiseerd te houden

Waarborg de gegevensveiligheid met naleving van de AVG, SSO en gegevensversleuteling

Exporteer je borden in formaten zoals PDF, PNG of SVG, zodat je ze gemakkelijk kunt delen en presenteren buiten het platform

Beperkingen van Conceptboard

Conceptboard heeft geen ingebouwde tabel-functie, waardoor gebruikers tabellen handmatig moeten tekenen in plaats van ze te maken zoals in Excel

Prijzen van Conceptboard

30 dagen gratis proefversie

Starter : €5/maand per gebruiker (~ $6/maand per gebruiker)

Geavanceerd : Vanaf €10/maand per gebruiker (~$12/maand per gebruiker)

Bedrijven en overheid : Vanaf €14/maand per gebruiker (~$16/maand per gebruiker)

Speciale abonnementen: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Conceptboard

G2: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Conceptboard?

Een recensie op G2 zegt:

Wij zijn een architectenbureau en gebruiken Conceptboard dagelijks. Al onze tekeningen, specificaties, schetsen, foto's, enz. worden op een speciaal projectbord geplaatst en we bekijken, markeren, bespreken, enz. alles in realtime. Het is zo eenvoudig, gebruiksvriendelijk en intuïtief. We zijn in 2019 begonnen met Conceptboard en kunnen op dit moment niet meer 100% functioneren zonder.

11. Zoom Whiteboard (Het beste voor gezamenlijk whiteboarden tijdens video-gesprekken)

via Zoom Whiteboard

Als je Zoom gebruikt voor vergaderingen, is Zoom Whiteboard een extensie waarmee je visueel kunt samenwerken zonder het platform te verlaten. Je kunt vóór de vergadering een Whiteboard starten, er tijdens de vergadering samen aan werken en er daarna verder mee doorgaan, allemaal binnen het Zoom-platform.

Zodra je een layout of proces hebt gemaakt dat werkt, kun je er een herbruikbare sjabloon van maken en deze delen met je team voor toekomstig gebruik. Naarmate ideeën vorm krijgen, kun je geavanceerdere diagrammen maken met behulp van slimme connectoren, een uitgebreide vormbibliotheek en intuïtieve laagbediening.

En als je klaar bent om de betrokkenheid te vergroten, kun je timers, stemtools, actieknoppen of zelfs code-blokken toevoegen om van je Whiteboard een dynamische samenwerkingsruimte te maken.

De beste functies van Zoom Whiteboard

Sla je favoriete vormen en pictogrammen op in 'Mijn opgeslagen vormen' om ze snel opnieuw te gebruiken op Whiteboards

Exporteer frames naar PowerPoint (PPTX) met behoud van de hoge beeldkwaliteit

Koppel taakbeheertools van derden om je werkstroom te synchroniseren en te vereenvoudigen

Beperkingen van Zoom Whiteboard

De exportopties zijn vrij eenvoudig en bieden doorgaans de mogelijkheid om te exporteren als afbeeldingen of PDF's

Prijzen van Zoom Whiteboard

Basic : Gratis

Whiteboard : $ 2,49 per maand per gebruiker

Whiteboard Plus: $ 7 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoom Whiteboard

G2: 4,5/5 (meer dan 54.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom Whiteboard?

Dit is wat een Reddit-gebruiker deelt:

Het is veel meer dan alleen een Whiteboard. Je kunt samen diagrammen maken, taakborden gebruiken, Whiteboarden, plaknotities maken, stemmen en reacties toevoegen, en nog veel meer. En dankzij de ingebouwde AI kun je je Whiteboard vooraf samenstellen.

Het beste alternatief voor Jamboard, ClickUp, gaat verder dan plakantekeningen

De stopzetting van Jamboard biedt je de kans om je visuele samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

Bij het kiezen van een alternatief voor Jamboard moet je jezelf afvragen:

Heeft je team alleen visuele ondersteuning nodig, of ook hulp bij het uitvoeren van taken?

Werkt de tool op tablets en touchscreen-apparaten?

Kan het Whiteboard worden geïntegreerd met de tools in je tech stack?

Kun je hiermee vanuit dezelfde ruimte samenvatten, taken toewijzen en automatiseren?

ClickUp brengt alles samen. Je kunt schetsen op een Whiteboard, elke sticky note omzetten in een taak, er deadlines aan toewijzen en de voortgang bijhouden op hetzelfde canvas. Met ingebouwde AI, Google Workspace-integratie en functies voor live samenwerking vervangt ClickUp Jamboard niet alleen, maar tilt het naar een hoger niveau.

