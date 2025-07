20 Canva-kalendersjablonen voor eenvoudige planning in 2025

Tussen deadlines op het werk, verjaardagsfeestjes, afspraken en die yogales die je steeds uitstelt, is het moeilijk om te voorkomen dat je leven een planningcircus wordt. En het doorbladeren van drie verschillende Google Agenda's, een half volgeschreven agenda en een plakbriefje op je koelkast helpt ook niet echt om je leven op orde te houden.

Maar wat als er een eenvoudigere en effectievere manier was om uw planning te organiseren? Die is er! Er zijn tal van visuele tools die kant-en-klare kalendersjablonen bieden die stijlvol, praktisch en belachelijk eenvoudig aan te passen zijn.

Platforms zoals Canva en ClickUp zijn goede voorbeelden van software waarmee je meteen aan de slag kunt. We hebben de beste sjablonen van beide tools op een rijtje gezet om het plannen voor jou wat gemakkelijker te maken.

Wat maakt een goede Canva-kalendersjabloon?

Moet je kalender er mooi uitzien? Ja, maar hij moet je ook helpen om op schema te blijven, fouten bij het plannen te voorkomen en plezier te hebben in het plannen. Dit is waar je op moet letten bij een goede sjabloon:

Overzichtelijke datum-layout : toont dagen, weken en maanden zonder rommel. Zoek naar vetgedrukte data, gelabelde weken en ruimte om aantekeningen te maken

Meerdere weergaveformaten : biedt zowel dagelijkse als maandelijkse layouts en ondersteunt : biedt zowel dagelijkse als maandelijkse layouts en ondersteunt het wijzigen van de pagina-oriëntatie voor verschillende planningsstijlen

Aanpasbare secties : hiermee kunt u persoonlijke categorieën toevoegen. Bewerkbare tekstvakken, labels met kleurcodes en pictogrammen helpen u uw werkelijke routine weer te geven

Taken en doelen bijhouden : Inclusief ruimte voor dagelijkse taken en maandelijkse doelen. Een checklist of habit tracker houdt je verantwoordelijk

Minimale afleiding : balans tussen eenvoud en visuele aantrekkelijkheid. Dankzij de overzichtelijke layout kunt u zich concentreren op wat belangrijk is: uw planning

Afdrukbaar en deelbaar : eenvoudig te downloaden in PDF, JPG en andere formaten zonder het ontwerp te verstoren

Personalisatieopties: hiermee kunt u lettertypes, kleuren en layouts wijzigen, zodat de kalender helemaal van u is en niet zomaar een generieke kalender

Kies een sjabloon die werkt voor jouw abonnement.

👀 Wist je dat? Studies tonen aan dat het gebruik van een visuele kalender de effecten van de planning fallacy aanzienlijk kan verminderen. Dit is onze neiging om te onderschatten hoe lang taken duren. Door deadlines visueel weer te geven, zijn mensen eerder geneigd om realistisch te plannen en zich aan schema's te houden.

20 Canva-kalendersjablonen voor een betere planning

Op zoek naar de juiste sjablonen voor uw persoonlijke en professionele behoeften? Uw zoektocht eindigt hier:

1. Zwart-witte minimalistische sjabloon voor een eenvoudige maandkalender

via Canva

De Zwart-witte minimalistische eenvoudige maandkalendersjabloon van Canva heeft een strak en elegant ontwerp, perfect voor maandelijkse planning. De overzichtelijke layout geeft prioriteit aan functionaliteit, waardoor het bijhouden van belangrijke data en afspraken eenvoudig is.

Gebruik dit sjabloon voor:

Noteer taken, doelen en herinneringen met maandelijkse roosters

Begin uw week op zondag of Monday en pas lettertypes, kleuren en layout aan naar uw voorkeur

Downloaden of afdrukken in hoge resolutie voor fysiek en digitaal gebruik

🔑 Ideaal voor: Professionals, studenten en minimalisten die een overzichtelijke planningstool willen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Canva

2. Kleurrijke minimalistische maandelijkse sjabloon voor sociale media-kalender

via Canva

Heb je moeite om je posts op sociale media georganiseerd en in lijn met je huisstijl te houden? De kleurrijke, minimalistische maandelijkse socialemedia-kalender van Canva biedt een levendige maar strakke layout om je contentplanning te stroomlijnen. Pas hem aan de huisstijl van je merk aan en blijf je postschema voor.

Deze sjabloon helpt u:

Plan en visualiseer je maandelijkse social media content in één oogopslag

Pas kleuren, lettertypes en layouts aan om ze af te stemmen op je huisstijl

Maak een lijst met de contenttypes en kanalen die je deze maand prioriteit geven

🔑 Ideaal voor: Social media managers, makers van content en eigenaren van kleine bedrijven.

💡 Pro-tip: Als je problemen hebt met ontwerpen in Canva, werk dan je iOS-versie bij via je telefoon. Canva raadt aan om een apparaat met iOS 13 of hoger te gebruiken voor optimale prestaties. Maar als het ontwerpen onderweg nog steeds onhandig aanvoelt in Canva, ben je niet de enige: de mobiele functionaliteit kan beperkend zijn. Probeer voor een soepeler abonnement en realtime taakupdates de mobiele app van ClickUp, die is ontwikkeld voor productiviteit op alle apparaten.

3. Bruine en crèmekleurige sjabloon voor persoonlijke kalender

via Canva

Als je op zoek bent naar een kalender die functionaliteit combineert met een natuurlijke uitstraling, dan is de Bruine en crèmekleurige persoonlijke kalender iets voor jou. Deze kalender heeft een minimalistisch ontwerp met neutrale tinten en een strakke layout. Hij is veelzijdig en geschikt voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik.

U kunt:

Open uw bestaande ontwerp via een maandelijkse grid-layout met voldoende ruimte voor aantekeningen en afspraken

Pas lettertypes, kleuren en layouts rechtstreeks in Canva aan uw persoonlijke stijl aan

Voeg persoonlijke herinneringen, doelen of taken rechtstreeks toe aan elk datumvakje om de hele maand op schema te blijven

🔑 Ideaal voor: Particulieren die op zoek zijn naar een stijlvolle en functionele kalender om hun maand te organiseren.

4. Bruine esthetische sjabloon voor een weekkalender met content voor sociale media

via Canva

Door je content wekelijks te plannen, blijf je consistent, vermijd je last-minute stress en stem je je posts af op bredere doelen. De Brown Aesthetic Social Media Weekly Content Calendar maakt dat proces eenvoudig en visueel aantrekkelijk.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan dagelijkse posts voor elk platform in een overzichtelijke weekweergave

Markeer moeiteloos promoties, campagnes en engagementdoelen

Deel, bewerk en werk samen met je contentteam rechtstreeks in Canva voor naadloos contentmarketingbeheer

🔑 Ideaal voor: Makers van content en kleine marketingteams die een week van tevoren hun content willen plannen.

💡 Pro-tip: Onderzoek toont aan dat rommel angstgevoelens kan versterken, de slaap kan verstoren en de concentratie en productiviteit kan verminderen. Een goede manier om orde in je leven te scheppen, is door te beginnen met een planning kalender.

5. Zwart en rood modern minimalistisch sjabloon voor maandkalender

via Canva

Canva's Zwart en rood modern minimalistisch sjabloon voor maandkalender biedt een gedurfde layout die perfect is voor persoonlijk en professioneel gebruik. Elke maand wordt op een aparte pagina weergegeven, zodat er voldoende ruimte is voor aantekeningen, afspraken en herinneringen. Volledig aanpasbaar in Canva, zodat je eenvoudig kleuren, lettertypes en layouts kunt aanpassen aan je voorkeuren.

U kunt dit sjabloon gebruiken voor:

Laat uw planning opvallen met een opvallend zwart en rood kleurenschema

Weergave van één maand per keer met ruime individuele pagina's

Voeg aantekeningen, taken of herinneringen toe in speciale secties

🔑 Ideaal voor: Iedereen die zijn bestaande ontwerpen wil gebruiken en verder wil gaan in een gedurfde maar minimalistische kalender voor thuisorganisatie.

💡 Pro-tip: Als je storingen of ontbrekende functies ziet, kan dit komen doordat je iOS 12 of ouder gebruikt. Sommige functies van Canva, zoals teamsamenwerking of animatie, werken mogelijk niet zoals verwacht. Werk je iOS-versie bij via de instellingen van je telefoon of probeer een ander apparaat voor een betere ervaring.

6. Zwart-witte eenvoudige minimalistische maandkalender sjabloon

via Canva

Omarm eenvoud met deze minimalistische zwart-witte maandkalendersjabloon, ontworpen om je focus te houden op wat echt belangrijk is. De sjabloon beslaat twee volledige jaren en heeft een strakke, overzichtelijke layout die ideaal is voor een gestroomlijnde planning.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd 24 maanden bij met individuele maandoverzichten

Gebruik een liggende layout die is geoptimaliseerd voor desktops, tablets en afdrukken

Markeer data en gebeurtenissen met ruime lege ruimte onder elke dag

Snel bewerken met vooraf opgemaakte tekstvakken en rasteruitlijning

🔑 Ideaal voor: Individuen of gezinnen het in kaart brengen van projecten, schoolperiodes en persoonlijke doelen.

📖 Lees ook: Hoe AI in Canva te gebruiken voor creatieve professionals

7. Veelkleurige minimalistische maandplanner kalendersjabloon

via Canva

Met kleurcodes kunt u uw kalender snel scannen, waardoor u minder hoeft na te denken en uw cognitieve belasting vermindert. Met Canva's sjabloon voor een minimalistische maandplanner in meerdere kleuren kunt u uw planning moeiteloos organiseren met verschillende kleuren voor verschillende taken en gebeurtenissen.

Gebruik dit sjabloon voor:

Organiseer uw jaar met een duidelijke maandelijkse weergave

Onderscheid elke taak met een unieke kleurcode

Voeg aantekeningen en herinneringen toe in daarvoor bestemde ruimtes

🔑 Ideaal voor: Studenten die examens en opdrachten bijhouden en managers die meerdere projecten beheren.

8. Beige minimalistische weekplanner kalender sjabloon

via Canva

De Beige Minimalist Weekly Planner Calendar maakt gebruik van zachte beige tinten en een strakke layout om een rustgevende werkruimte voor uw planning te creëren. Het biedt een evenwicht tussen eenvoud en functie om overweldiging te verminderen en prioriteit te geven aan uw wekelijkse taken.

Deze sjabloon helpt u:

Organiseer uw week met een duidelijke, gestructureerde layout

Houd belangrijke taken en afspraken bij met speciale secties

Voeg aantekeningen en prioriteiten toe om gefocust te blijven

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en evenementenplanners die wekelijkse afspraken en activiteiten coördineren.

👀 Wist u dat? Het wisselen tussen taken kan tot 40% van de productieve tijd van een werknemer in beslag nemen. Het bijhouden van een goede planning in een kalender kan multitasking voorkomen en de productiviteit verhogen!

9. Kleurrijke sjabloon voor een weekabonnement voor mindfulness en sociaal-emotioneel leren

via Canva

Studenten in sociaal-emotionele leerprogramma's zien een academische boost van 11 punten, en voor professionals kan mindfulness stress verminderen en de motivatie om persoonlijke doelen te bereiken vergroten.

Met de kleurrijke Flat Mindfulness Social and Emotional Learning Weekly Lesson Plan Calendar Template kunt u mindfulness-oefeningen eenvoudig integreren in uw wekelijkse routine.

Gebruik dit sjabloon om:

Plan wekelijkse SEL- en mindfulnesslessen met een duidelijke, kleurrijke layout

Organiseer activiteiten per dag voor eenvoudig bijhouden en consistentie

Pas tekst, kleuren en secties aan in Canva

Voeg ruimte toe voor aantekeningen, reflecties en doelen

🔑 Ideaal voor: Schoolbegeleiders, docenten en personen die wekelijkse emotionele leersessies en activiteiten plannen.

10. Kleurrijke geïllustreerde weekkalender sjabloon

via Canva

De Kleurrijke geïllustreerde weekkalendersjabloon maakt van plannen een plezierige ervaring. De speelse illustraties en levendige kleuren maken plannen leuk en verbeteren het geheugen en de focus.

Van het afhandelen van persoonlijke taken tot het opzetten van een levendige kalender voor projectmanagement, deze sjabloon brengt duidelijkheid en creativiteit in uw wekelijkse abonnementen.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer elke dag met speciale secties voor taken en aantekeningen

Voeg leuke pictogrammen en ontwerpen toe om uw abonnement aantrekkelijker te maken

Houd gewoontes en terugkerende activiteiten bij met speciale visuele markeringen

🔑 Ideaal voor: Docenten die wekelijkse lessen en klasactiviteiten plannen, en professionals die werktaken en vergaderingen organiseren

🧠 Leuk weetje: Kalenders met kleurcodes verbeteren het onthouden van taken en het tijdsbesef. Onze hersenen reageren van nature op kleurcodes, die ons helpen om gebeurtenissen visueel te categoriseren, prioriteiten te stellen en onderscheid te maken, waardoor planning intuïtiever en minder overweldigend wordt.

11. Witte eenvoudige sjabloon voor sociale media content kalender

via Canva

De Witte eenvoudige creatieve sjabloon voor een social media-contentkalender biedt je een strakke, minimalistische layout waarmee je moeiteloos je content kunt plannen, inplannen en bijhouden. Dankzij het eenvoudige ontwerp kun je je concentreren op het maken van geweldige content en tegelijkertijd alles perfect georganiseerd houden.

Met deze sjabloon kunt u:

Plan social media-berichten op verschillende platforms

Maak aantekeningen over contentideeën, types, platforms, deadlines en publicatiedata op één plek

Pas de layout, lettertypes en kleuren aan in Canva

Houd de voortgang bij en publiceer de status om consistentie te garanderen

🔑 Ideaal voor: Kleine contentmarketingteams die campagnes op meerdere platforms opschalen.

12. Abonnement kalender sjabloon

via Canva

De Content Plan Calendar Template van Canva gaat een stap verder door een duidelijk maandoverzicht te combineren met een gedetailleerde dagplanning. Hiermee kunt u uw volledige contentstrategie visualiseren en elk onderdeel efficiënt beheren, allemaal in één overzichtelijke, aanpasbare layout.

Deze sjabloon helpt u:

Visualiseer je maandelijkse content plan met een overzichtelijke kalender

Verdeel dagelijkse taken en deadlines voor elk stukje content

Houd contenttypes, platforms, voortgang en stakeholders bij in speciale secties

🔑 Ideaal voor: Kleine bedrijven die marketing- en promotieactiviteiten coördineren.

13. Kalender sjabloon

via Canva

De kalendersjabloon van Canva biedt een eenvoudige en aanpasbare layout, perfect voor het bijhouden van je maandelijkse planning. Het minimalistische ontwerp zorgt voor duidelijkheid, zodat je je kunt concentreren op je taken en afspraken zonder onnodige afleiding.

Dit sjabloon biedt een betrouwbaar kader voor het plannen van persoonlijke gebeurtenissen en het coördineren van taken en activiteiten van teams.

Met dit sjabloon kunt u:

Markeer belangrijke data zoals deadlines, gebeurtenissen of afspraken met voldoende ruimte om aantekeningen te maken

Voeg labels met kleurcodes toe om werk, persoonlijke of schooltaken visueel te scheiden

Pas elke kalendercel aan met pictogrammen, tekst of markeringen

Voeg aantekeningen of takenlijsten rechtstreeks in het sjabloon toe, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

🔑 Ideaal voor: Gezinnen die huishoudelijke gebeurtenissen en activiteiten coördineren, en professionals die werkschema's en deadlines beheren.

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers heeft moeite om tijd voor zichzelf vrij te maken, maar slechts 14% blokkeert deze tijd in hun kalender. Als het niet gepland is, is het niet beschermd! 📆 Met de kalender van ClickUp kunt u persoonlijke uren reserveren, net als vergaderingen. Synchroniseer met externe kalenders, stel terugkerende werkzaamheden en persoonlijke tijdsblokken in en sleep gebeurtenissen of taken om uw planning eenvoudig aan te passen. Stop last-minute werk voordat het uw vrije tijd in beslag neemt! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

14. Maandelijks gezinsrooster Maandkalender in lichtgeel Zwart Journalcore-stijl sjabloon

via Canva

Als je het beu bent om zonder duidelijk systeem te jongleren met het halen van kinderen van school, vergaderingen en maaltijdplannen, download dan de Maandelijkse gezinsagenda van Canva. Deze agenda helpt drukke huishoudens om alles gesynchroniseerd te houden met een rustige, minimalistische layout die niet overweldigend is.

De gele tinten en strakke zwarte tekst geven je maandelijkse abonnementen structuur en houden de ruimte visueel rustig.

Gebruik dit sjabloon voor:

Markeer belangrijke data en gebeurtenissen met aparte secties

Voeg aantekeningen en herinneringen toe aan specifieke data voor een betere planning

Voeg stickers toe vanuit de bronnenpagina in de sjabloon om je kalender te versieren

🔑 Ideaal voor: Gezinnen die schoolgebeurtenissen, afspraken en uitstapjes coördineren.

📖 Lees ook: Beste apps voor gezinskalenders

15. Team Training en Werk Kalender Whiteboard in Blauw Geel Beige Speelse Professionele Stijl Sjabloon

via Canva

Met het Whiteboard voor teamtraining en werkagenda van Canva kunt u eenvoudig wekelijkse trainingsmodules, teamcheck-ins en tijdlijnen voor projecten in kaart brengen. Dankzij de visuele layout blijven uw teams op één lijn met de trainingsmodules en kunnen ze prioriteit geven aan continue groei.

Deze sjabloon helpt u:

Illustreer trainingsmodules met handgetekende tools en voeg vormen en plaknotities toe

Werk samen met je team met gedeelde cursors

Houd de tijd bij met een timer om te zien hoeveel tijd elke trainingsactiviteit in beslag neemt

🔑 Ideaal voor: HR-afdelingen die onboarding- en bijscholingssessies organiseren.

16. Professionele maandkalender in beige en felgeel en lichtblauw met schattige stickers

via Canva

De professionele maandkalendersjabloon combineert functionaliteit met een speelse esthetiek, waardoor deze perfect is voor wie een vleugje creativiteit in zijn planning waardeert.

De strakke layout, aangevuld met vrolijke stickers, helpt gebruikers georganiseerd te blijven en voegt tegelijkertijd een beetje plezier toe aan hun maandelijkse planning.

Met deze sjabloon kunt u:

Pas kleuren, lettertypes en ontwerpelementen aan uw stijl aan

Markeer belangrijke data met kleurrijke stickers

Voeg aantekeningen en herinneringen rechtstreeks toe aan de kalender, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

🔑 Ideaal voor: Professionals die deadlines en vergaderingen bijhouden en studenten die hun academische agenda beheren.

🧠 Leuk weetje: In de 18e eeuw verdwenen er 11 dagen in Groot-Brittannië en zijn koloniën toen de kalender werd omgeschakeld van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Mensen gingen op 2 september naar bed en werden op 14 september wakker!

17. Bruine sjabloon voor creatieve werkplanner

via Canva

De Brown Creative Work Schedule Planner is je artistieke sidekick: hij helpt je grote ideeën in kaart te brengen, passieprojecten te combineren en ruimte te maken voor inspiratie tussen deadlines door. Het is je canvas voor productiviteit, met ruimte om taken te coderen, tijd voor brainstormen te blokken en creatieve uitbarstingen bij te houden.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan uw werkuren, vergaderingen en taken voor elke weekdag

Voeg persoonlijke abonnementen, pauzes en doelen toe om je planning in balans te brengen

Werk elke week bij door de sjabloon in Canva te dupliceren

🔑 Ideaal voor: Telewerkers en andere drukbezette professionals die hun werktijd willen scheiden van hun privéleven.

18. Zwart en beige moderne eenvoudige gebeurtenissen voor deze week Instagram-postsjabloon

via Canva

Als je je volgers op de hoogte wilt houden van aankomende gebeurtenissen, gebruik dan de Zwart en beige moderne eenvoudige gebeurtenissen voor deze week Instagram-postsjabloon waarmee je wekelijkse gebeurtenissen kunt presenteren met een strak, opvallend ontwerp. De minimalistische layout benadrukt de sleuteldetails, zodat je publiek niets mist.

Deze sjabloon helpt u:

Markeer wekelijkse gebeurtenissen met een duidelijk en modern ontwerp

Voeg eenvoudig details over gebeurtenissen toe, zoals datums, tijden en locaties

Werk aan kant-en-klare layouts die zijn geoptimaliseerd voor Instagram-posts en -verhalen

Betrek uw publiek met een visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te lezen format

🔑 Ideaal voor: Evenementenplanners die reclame maken voor aankomende shows en bijeenkomsten; makers van content die willen blijven ontwerpen op Canva en hun volgers op de hoogte willen houden van livestreams of lanceringen.

19. Sjabloon voor marketingkalender

via Canva

Het beheren van meerdere marketingcampagnes, posts op sociale media en deadlines voor content kan uw team overweldigen. Met de sjabloon voor marketingkalender kunt u elk detail, van lanceringsdata tot promotionele gebeurtenissen, organiseren in één overzichtelijke maandelijkse weergave.

Zo blijft je team gecoördineerd en op schema om elk doel te bereiken zonder last-minute stress.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan marketingcampagnes, content releases en social media posts op één plek

Visualiseer deadlines, lanceringen en sleutel mijlpalen op een duidelijk maandoverzicht

Werk eenvoudig samen door de kalender te delen met je team

Pas abonnementen snel aan naarmate strategieën evolueren

🔑 Ideaal voor: Marketingteams die meerdere campagnes tegelijkertijd beheren en makers van content die blogposts, video's en content voor sociale media plannen.

20. Minimalistische sjabloon voor maandkalender

via Canva

Het bijhouden van een drukke maand hoeft niet ingewikkeld te zijn. De Minimalistische maandkalender heeft een eenvoudige, strakke layout waarmee u uw afspraken, deadlines en gebeurtenissen in één oogopslag kunt organiseren. Het strakke ontwerp maakt plannen snel en stressvrij.

Gebruik dit sjabloon voor:

Plan je maand met ruime datumvakken voor aantekeningen en afspraken

Houd je planning overzichtelijk en leesbaar met een eenvoudige rasterlay-out

Voeg herinneringen of doelen toe in het gedeelte voor korte aantekeningen

🔑 Ideaal voor: Minimalisten die de voorkeur geven aan een overzichtelijke planning zonder afleiding

Canva-limieten

Canva-kalendersjablonen bieden een eenvoudige en aantrekkelijke manier om snel ontwerpen te maken, maar ze hebben ook hun beperkingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende nadelen om in gedachten te houden:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Sommige ontwerpelementen en layouts kunnen alleen binnen vooraf ingestelde grenzen worden aangepast

Generieke stijlen: De sjablonen zijn niet uniek en de meeste kalenders bieden dezelfde functies

Afhankelijkheid van internet: Canva vereist een stabiele internetverbinding voor het bewerken en opslaan van ontwerpen

Geavanceerde functies vergrendeld: Bepaalde premiumfuncties en -elementen zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

Beperkingen voor samenwerking: Functies voor realtime teamwork zijn minder robuust in vergelijking met gespecialiseerde tools voor projectmanagement

Tekortkomingen in bestandsbeheer : geen geavanceerde tools voor het organiseren van versies, het bijhouden van goedkeuringen of het koppelen van assets aan tijdlijnen

Problemen met versiebeheer : het beheren van meerdere ontwerpversies via je telefoon kan handmatig en moeilijk bij te houden zijn

Beperkingen bestandsformaat : Ondersteunt alleen basisexport zoals PNG, JPG en PDF, zonder geavanceerde, bewerkbare bestandsopties

Uitdagingen op het gebied van merkconsistentie: Het kan moeilijk zijn om strikte merkrichtlijnen te handhaven zonder hoogwaardige middelen of merkkits

🧠 Leuk weetje: De kalender-emoji 📅 geeft meestal 17 juli weer, omdat Apple toen voor het eerst iCal (nu Apple Calendar) aankondigde.

Alternatieve Canva-sjablonen

Op zoek naar een alternatief voor Canva dat niet alleen kalendersjablonen biedt, maar ook een volledige reeks beheerfuncties?

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Escritorio E., eigenaar van een klein bedrijf, zegt:

ClickUp is uiterst handig voor het beheren van taken en het overzichtelijk houden van alles op één plek. Het platform is zeer intuïtief, biedt een hoge mate van aanpassing en maakt het gemakkelijk om activiteiten te prioriteren en deadlines te halen. Met name het taakbeheer heeft de productiviteit van ons team aanzienlijk verbeterd, en de mogelijkheid om alles via dashboards en lijsten te bekijken is een echte gamechanger. Ik gebruik het elke dag, de hele dag door, en heb het al geïntegreerd met een aantal andere apps, zoals Toogl Track, Google Agenda en Microsoft Outlook.

ClickUp is uiterst nuttig voor het beheren van taken en het overzichtelijk houden van alles op één plek. Het platform is zeer intuïtief, biedt een hoge mate van aanpassing en maakt het gemakkelijk om prioriteiten te stellen en deadlines te halen. Met name het taakbeheer heeft de productiviteit van ons team aanzienlijk verbeterd, en de mogelijkheid om alles via dashboards en lijsten te bekijken is een echte gamechanger. Ik gebruik het elke dag, de hele dag door, en heb het al geïntegreerd met een aantal andere apps, zoals Toogl Track, Google Agenda en Microsoft Outlook.

Hier zijn de beste sjablonen voor planning die je naast andere functies voor organisatie van ClickUp kunt gebruiken.

1. ClickUp-sjabloon voor kalenderplanner

Gratis sjabloon downloaden Plan uw maand en volg de voortgang van taken met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning

De ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning biedt u een volledig aanpasbare ruimte om uw hele maand te plannen. U kunt deze gebruiken om uw persoonlijke verplichtingen, taken, afspraken en meer te plannen. Of u kunt deze gebruiken als een gedeelde kalender voor uw team.

Hiermee kunt u:

Blokkeer tijd, voeg taaktypes toe en andere relevante details zoals locatie en toegewezen personen

Visualiseer werk, plan taken opnieuw en beheer project tijdlijnen met de ClickUp-kalenderweergave

Houd de voortgang bij met aangepaste taakstatussen zoals Geblokkeerd, Geannuleerd, Klaar, In uitvoering en In behandeling

Houd bij hoeveel tijd er aan taken en gebeurtenissen wordt besteed, zodat u beter kunt plannen en de productiviteit kunt analyseren met ClickUp Tijdsregistratie

🔑 Ideaal voor: Individuen en teams die taken, deadlines en voortgang op één plek willen beheren.

2. ClickUp Kalender sjabloon voor lijst met nog te doen taken

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig uw takenlijsten met tags, categorieën en stopwatches met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten in de kalender

Vergeet u altijd wat er nog op uw takenlijst staat? Met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten in de kalender kunt u taken per dag, week of maand ordenen, allemaal in één overzichtelijke weergave. Stel eenvoudig prioriteiten, stel deadlines in en blijf op schema zonder rommel.

Gebruik de Weergave vergaderverzoeken om bij te houden welke vergaderingen er aankomen en welke taken er voor de vergadering moeten worden voltooid.

Gebruik dit sjabloon voor:

Wijs ClickUp-taken toe aan teamleden, zodat iedereen verantwoordelijk is en duidelijk is wie wat doet

Sleep taken naar de kalender om ze eenvoudig in te plannen en te verplaatsen

Categoriseer en voeg attributen toe zoals categorie, middelen, productiviteit en rol om uw taken eenvoudig te visualiseren

🔑 Ideaal voor: Werkende professionals die gelijktijdig aan projecten met teams werken.

3. ClickUp-sjabloon voor jaar kalender

Gratis sjabloon downloaden Plan uw hele jaar met duidelijke deliverables en toewijzingen in de ClickUp-sjabloon voor een jaar kalender

Stel je eens voor hoe bevredigend het zou zijn om je hele jaar op één plek te zien staan. Met de ClickUp-sjabloon voor een jaarkalender kun je maand na maand evenementen, doelen en deadlines plannen zonder iets te missen.

Met de weergave Activiteiten op status kunt u taken ordenen op status, zoals Voltooid, Vertraagd, In uitvoering, Op schema en Te starten.

Met deze sjabloon kunt u:

Plan en organiseer al uw taken voor het jaar voor een naadloos beheer van uw agenda

Voeg attributen toe zoals categorie, implementatie per kwartaal, budget, afdeling en toegewezen team om alles transparant te houden

Houd doelen en mijlpalen bij voor elk project en team met ClickUp Goals

Visualiseer uw voortgang in de tijd

🔑 Ideaal voor: Leidinggevenden en teammanagers die hun toewijzingen voor het hele jaar willen ordenen.

4. ClickUp sjabloon voor publicatiekalender

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer uw content met de ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender

Marketeers die hun marketinginspanningen proactief plannen, hebben 331% meer kans op succes dan hun collega's. Daarvoor heb je een contentkalender nodig waarmee je content van tevoren kunt plannen en de voortgang van de voltooiing ervan kunt bijhouden.

De ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender kan u daarbij helpen.

De Brand Book-weergave helpt u om binnen de merkrichtlijnen te blijven, terwijl de weergave op status u een overzicht geeft van taken die zich in verschillende fasen van voltooiing bevinden.

Je kunt het gebruiken om:

Maak een overzicht en strategie voor uw contentpublicatieschema

Stroomlijn het proces van content aanmaken, bewerken en goedkeuren

Gebruik opmerkingen, @vermeldingen en bestandsbijlagen voor een naadloze samenwerking

Gebruik ClickUp Mijlpalen om belangrijke publicatiedata of campagnestarts te markeren.

Verzend en ontvang e-mails met betrekking tot berichten rechtstreeks vanuit taken

Trigger e-mail notificaties of in-app meldingen met behulp van ClickUp-automatisering om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang van taken in verschillende fasen

🔑 Ideaal voor: Merken die contentmarketing via meerdere kanalen uitvoeren.

5. ClickUp sjabloon voor redactionele kalender

Gratis sjabloon downloaden Bekijk uw content verspreid over een kalender en visualiseer het proces beter met de ClickUp-sjabloon voor een redactionele kalender

Een goed bijgehouden redactionele kalender helpt bij het plannen van langlopende campagnes en voorkomt last-minute publicaties. De ClickUp-sjabloon voor redactionele kalenders biedt je een gestructureerd systeem om dat te doen.

Met dit sjabloon kunt u

Maak een gestructureerde tijdlijn met contentideeën op basis van uw doelgroep en contentthema's met de documentweergave

Verplaats projecten en taken door de pijplijn met behulp van vijf aangepaste statussen, waaronder Te doen, Herziening, In uitvoering, In beoordeling en Voltooid

Plan content voor campagnes en gebeurtenissen met gedocumenteerde contenttypes

Houd revisies, kanalen en de goedkeuringsstatus voor elke geplande campagne bij met aanpasbare tags en bord- en lijstweergaven

Pas de planning in de kalender aan met de functie slepen en neerzetten

🔑 Ideaal voor: Marketeers die meerdere campagnes via verschillende kanalen beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om snel ideeën voor content en teksten te genereren. Het is geïntegreerd in documenten en taken en biedt je de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere LLMs, zoals Claude, Gemini en GPT! Genereer bijschriften, samenvattingen en zelfs hele blogs met ClickUp Brain

6. ClickUp PTO-kalendersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en beheer verlofaanvragen en goedkeuringen met de ClickUp PTO-kalendersjabloon

Een op de drie werknemers in de VS geeft toe dat ze niet genoeg flexibiliteit hebben om een gezond evenwicht tussen hun professionele en persoonlijke leven te behouden. De ClickUp PTO-kalendersjabloon kan u helpen dat evenwicht voor uw team te creëren.

U kunt verlofaanvragen efficiënt beheren, beoordelen en goedkeuren zonder de productiviteit van uw personeel te verstoren en de organisatie van de kalender te optimaliseren.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de exacte data en tijden bij waarop een werknemer vrij heeft genomen als vakantie of ziekteverlof

Keurt u verzoeken snel goed of af met de weergave voor goedkeuring van verlof en laat u werknemers nieuwe verlofaanvragen indienen via het formulier voor verlofaanvragen

Bekijk en houd eenvoudig de resterende vakantiedagen van elke medewerker bij en organiseer de vakantieroosters voor alle teams op één plek

Visualiseer de beschikbaarheid van medewerkers en tekorten in het personeelsbestand

🔑 Ideaal voor: Managers en teamleiders die een transparant verlofsysteem willen opzetten.

7. ClickUp sjabloon voor redactionele kalenderlijst

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer contentplanningen en wijs contenttaken toe met de sjabloon voor een redactionele kalender van ClickUp

De sjabloon voor een redactionele kalenderlijst van ClickUp is uw ideale tool voor het stroomlijnen van contentplanning en -publicatie. Het biedt een gecentraliseerd ClickUp-dashboard voor het beheren van redactionele taken, van idee tot publicatie, waardoor consistentie en efficiëntie worden gegarandeerd.

Met aanpasbare weergaven en statussen kunt u met deze marketingkalender de voortgang bijhouden, taken toewijzen en deadlines voor uw content halen. U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Plan en organiseer content op publicatiedatum met duidelijke tijdlijnen in een overzichtelijke marketingkalender

Gebruik aangepaste statussen zoals Concept, In behandeling en Gepubliceerd om de voortgang te volgen met behulp van de bordweergave

Wijs taken toe aan schrijvers, editors en ontwerpers voor een soepele samenwerking

Werk rechtstreeks samen aan teksten in ClickUp Docs en koppel documenten aan taken voor eenvoudige toegang tijdens het publicatieproces

🔑 Ideaal voor: Contentteams, marketingmanagers en freelancers die een georganiseerde weergave van hun redactionele werkstroom nodig hebben.

8. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Plan content met alle relevante details met de ClickUp-sjabloon voor een contentkalender

Door regelmatig op sociale media te posten, vergroot je je zichtbaarheid en geef je je publiek iets om naar uit te kijken. Maar je hebt gedetailleerde sjablonen voor je contentkalender nodig om ervoor te zorgen dat je nooit een post mist.

Met de ClickUp Content Calendar Template kun je posts plannen op basis van de actieve uren van je target audience en een consistente zichtbaarheid van je merk behouden.

Gebruik dit sjabloon om:

Organiseer en visualiseer al je content-abonnementen en maandelijkse doelen op datum

Gebruik aangepaste werkstroomstatussen zoals Concept, In behandeling en Gepubliceerd om te controleren waar elk stukje content zich in de contentpijplijn bevindt

Houd taken bij op status met de bordweergave en bekijk gedetailleerde informatie in velden zoals kanaal, publicatiedatum, assets enzovoort

Bekijk alle taken gesorteerd op tijdsperiode met de tijdlijnweergave

🔑 Ideaal voor: Contentmarketingteams die blogposts, sociale media en campagnes beheren.

9. ClickUp sjabloon voor maandelijkse planning

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw maandelijkse toewijzingen en die van uw team voor een optimale taakverdeling met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse planning

Heeft u moeite om elke maand deadlines, vergaderingen en deliverables bij te houden? De maandelijkse planning-sjabloon van ClickUp is de tool die u nodig hebt om al uw toewijzingen bij te houden.

Of je nu marketingcampagnes, client projecten of interne activiteiten beheert, met dit sjabloon kun je taken per week organiseren, de voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat niets door de mazen van het net glipt.

Met dit sjabloon kunt u:

Houd de voortgang van elke taak bij met aanpasbare statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, Geblokkeerd en Voltooid, en verdeel de tijd dienovereenkomstig

Voeg specifieke kenmerken toe, zoals werkelijke kosten, toegewezen budget, voortgang, RAG-status en uurtarief aan elke taak voor gedetailleerd bijhouden met aangepaste velden

Krijg toegang tot zes verschillende weergaven, waaronder een handleiding voor beginners, uitbetalingen, tijdlijn, teamleden, Gantt en meer, om informatie eenvoudig te ordenen en te openen

🔑 Ideaal voor: Managers en teamleiders die taken binnen teams coördineren en werklasten beheren.

10. ClickUp-sjabloon voor teamplanning

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de planningen van medewerkers en wijs taken toe met de ClickUp-sjabloon voor teamplanningen

77% van de professionals in de VS ervaart een burn-out op het werk, en meer dan de helft maakt dit meerdere keren mee. Om dit op te lossen, moet u werk delegeren op basis van de capaciteit van de werknemer, zodat deze voldoende persoonlijke tijd heeft.

Met de ClickUp-sjabloon voor teamplanning kunt u dat doen met een gecentraliseerd overzicht van de taken, diensten en beschikbaarheid van elk teamlid. Met aanpasbare weergaven en geautomatiseerde werkstromen helpt het u om werk te delegeren op basis van bandbreedte en deliverables op schema te houden.

Visualiseer en plan de werklast van teams op basis van echte kalenders

Lijn taken af op teamleden en zorg ervoor dat de werklast gelijk blijft

Wijs taken toe met volledige transparantie over de verdeling van het werk

🔑 Ideaal voor: Het plannen van werknemersroosters, het bijhouden van beschikbaarheid en het beheren van werklast om de productiviteit van teams te optimaliseren.

Maak kalenderbeheer moeiteloos met ClickUp

Canva-kalendersjablonen zijn ideaal voor snelle schema's die er goed uitzien en je georganiseerd houden. Maar als je iets wilt dat niet alleen mooi is, maar je ook helpt bij het beheren van taken, het bijhouden van de voortgang en het slimmer plannen, kies dan voor ClickUp-kalendersjablonen. Je kunt ze gratis downloaden en er ook de projectmanagementfuncties van ClickUp mee gebruiken.

ClickUp biedt AI-gestuurde planning, automatisering van de workflow voor taakbeheer en meer, zodat u gefocust kunt blijven op uw doelen, zowel persoonlijk als professioneel. Het biedt ook gratis sjablonen voor projectplanning, bijhouden en tijdmanagement!

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en maak van kalenderbeheer een leuk en echt productief proces!