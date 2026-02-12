Hoe u NotebookLM kunt gebruiken voor de verkoop

U bent bezig met de voorbereiding van een belangrijke pitch voor een client, wanneer u zich realiseert dat u vijf tabbladen open hebt staan, notitieboekjes en battle cards verspreid over uw bureau liggen, en er geen snelle manier is om alles bij elkaar te brengen.

NotebookLM is misschien wel de bondgenoot die u nodig hebt. Aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI) helpt het verkoopteams bij het beheren van middelen, het distilleren van belangrijke inzichten en het stroomlijnen van werkstroom zonder dat het rommelig wordt.

In deze blogpost gaan we dieper in op het gebruik van NotebookLM voor verkoop, waarbij we kijken naar de voordelen, limieten en (enkele krachtigere) alternatieven. 💁

Wat is NotebookLM?

via NotebookLM

NotebookLM van Google Lab is een door AI aangestuurde assistent voor onderzoek en aantekeningen. Het maakt gebruik van Gemini, het LLM ( Large Language Model ) van Google, om zijn antwoorden af te stemmen op de specifieke behoeften van de gebruiker.

Het platform baseert zijn onderzoek op het materiaal dat de provider aanlevert, waardoor de kans op fouten of misvattingen wordt verkleind. U kunt vragen stellen over bestaande content of samenvattingen krijgen van de informatie die de provider aanlevert.

NotebookLM, oorspronkelijk ontwikkeld als een AI-aangedreven assistent voor onderzoekers en studenten, is populair geworden bij veel professionals die grote datasets beheren. Het helpt complexe informatie te ontleden en creëert zinvolle inzichten op basis van de door u verzamelde informatie.

Belangrijkste functies van NotebookLM

Weet u niet precies hoe u NotebookLM moet gebruiken? Laten we de functies eens in detail bekijken, zodat u er effectief gebruik van kunt maken. 👀

Functie #1: Notities maken en voorgestelde acties

NotebookLM helpt bij het maken, ordenen en beheren van aantekeningen. U kunt een of meer aantekeningen omzetten in een overzicht, studiegids of samenvatting, zodat alles overzichtelijk is ingedeeld en gemakkelijk toegankelijk is.

Met deze tool kunt u ook een nieuw notitieboek aanmaken voor verschillende projecten, waarbij u een duidelijke hiërarchie in de organisatie behoudt.

Functie #2: Bronintegratie en AI-gestuurde analyse

Met NotebookLM kunt u content uit verschillende bronnen toevoegen, zoals Google Documenten, PDF's, YouTube-video's, onderzoeksrapporten en zelfs URL's. Zodra u het materiaal hebt geüpload, analyseert het platform het, maakt het samenvattingen, markeert het belangrijke onderwerpen en stelt het vragen voor. Dit maakt het gemakkelijker om complexe informatie te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

via NotebookLM

De AI-assistent legt verbindingen tussen gerelateerde concepten, geeft feedback op ideeën en samenvoegt aantekeningen, waardoor het eenvoudiger wordt om uw content te analyseren en erop voort te bouwen.

Functie #4: Beeldherkenning en audiosamenvattingen

NotebookLM maakt het werken met afbeeldingen eenvoudig. Het kan afbeeldingen in uw documenten interpreteren en ernaar verwijzen in uw aantekeningen, zodat belangrijke details altijd toegankelijk zijn.

De audio-samenvattingen in podcaststijl bieden een gemakkelijke manier om de content door te nemen terwijl u actief blijft. Door tijdens het woon-werkverkeer of bij het uitvoeren van routinetaken naar de belangrijkste punten te luisteren, kunt u uw tijd optimaal benutten en op de hoogte blijven van uw prioriteiten zonder ook maar iets te missen.

Prijzen van NotebookLM

Free

Hoe u NotebookLM kunt gebruiken voor de verkoop

Om de verkoopproductiviteit te verhogen, is het belangrijk om georganiseerd te blijven, uw clients te begrijpen en tijdige, accurate informatie te verstrekken. NotebookLM kan u helpen deze taken te stroomlijnen, waardoor uw werkstroom efficiënter en doelgerichter wordt.

Laten we eens kijken hoe u de AI-tools kunt gebruiken om deals sneller te sluiten. 🎯

Verkoopdocumenten ordenen en openen

NotebookLM is software voor onderzoeksbeheer waarmee u al uw verkoopdocumenten op één plek kunt bewaren. U kunt tekstbestanden, PDF's en Google Documenten uploaden en deze ordenen in voorbeeldnotitieboeken.

Deze organisatie zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij elkaar wordt gegroepeerd, waardoor u gemakkelijk precies kunt vinden wat u nodig hebt, zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van niet-relevante documenten.

📌 Voorbeeld: Een verkoopmedewerker kan aparte notitieboeken aanmaken voor specifieke doeleinden, zoals één voor presentatiemateriaal, een ander voor rapportage over verkopen en een derde voor communicatie met klanten.

Bereid u voor op clientvergaderingen

NotebookLM helpt u bij de voorbereiding van vergaderingen door belangrijke documenten zoals eerdere e-mails, aantekeningen en productinformatie te ordenen. U kunt het programma vragen om deze materialen samen te vatten of relevante vragen te genereren om uw discussie in goede banen te leiden.

via NotebookLM

Met alles binnen handbereik gaat u vol zelfvertrouwen de vergaderingen in, klaar om sterkere relaties met klanten op te bouwen.

📌 Voorbeeld: Een verkoper die zich voorbereidt op een onderhandeling zou kunnen vragen: ‘Wat zijn de belangrijkste bezwaren van de client uit eerdere vergaderingen?’ en gerichte inzichten ontvangen.

📖 Lees ook: Tools voor verkoopautomatisering voor kleine bedrijven

Maak gepersonaliseerde pitches

NotebookLM kan u helpen uw verkooppraatje aan te passen aan verschillende klanten. Het analyseert eerdere interacties, voorkeuren en markttrends om de beste aanpak voor te stellen.

Een meer gepersonaliseerde pitch vergroot uw kansen om een lead om te zetten in een klant met behulp van AI.

📌 Voorbeeld: Voor een client die geïnteresseerd is in duurzaamheid, benadrukt de AI-tool de milieuvriendelijke functies van het product en stemt de pitch af op de client voor een maximale impact.

🔍 Wist u dat? De term 'elevator pitch' vindt zijn oorsprong in Hollywood. Scenarioschrijvers moesten hun ideeën aan producenten pitchen tijdens korte ritjes in de lift, wat vaak hun enige kans was om hun scripts te verkopen.

Verkooptrends bijhouden en analyseren

U kunt eerdere rapporten over verkopen uploaden naar NotebookLM om trends en patronen te ontdekken. De AI helpt u te achterhalen welke strategieën werken en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Zo blijft u de concurrentie voor en kunt u uw aanpak aanpassen op basis van echte inzichten, waardoor u uw verkooptactieken in de loop van de tijd kunt verfijnen.

📌 Voorbeeld: NotebookLM constateert een consistente piek in de verkoop tijdens het vierde kwartaal en stelt voor om de marketinginspanningen voor die periode op te voeren.

Training en onboarding

NotebookLM is een betrouwbare tool voor het opleiden van nieuwe leden van het team. Upload al het trainingsmateriaal, de best practices en casestudy's naar een speciaal daarvoor bestemd notebook om uw leven als salesmanager te vereenvoudigen.

via NotebookLM

De AI kan de sleutelpunten samenvatten, waardoor nieuwe medewerkers sneller op de hoogte zijn.

📌 Voorbeeld: Een nieuw teamlid heeft snel toegang tot beknopte productdetails, belangrijke functies en antwoorden op veelgestelde vragen van klanten, waardoor hij of zij sneller op de hoogte is en vanaf het begin vol vertrouwen met klanten kan communiceren.

Concurrentieanalyse

NotebookLM kan helpen bij concurrentieanalyses door belangrijke informatie van websites van concurrenten, productbeschrijvingen en marktrapporten te ordenen en samen te vatten.

Vraag de AI om trends, strategieën en gebieden te identificeren waarop concurrenten succesvol zijn of achterblijven. Dit helpt u om uw verkoopdoelen te verfijnen en uw strategieën aan te passen op basis van bruikbare inzichten, zodat u altijd klaar bent om concurrerend te blijven.

📌 Voorbeeld: Een verkoopteam uploadt de prijzen van concurrenten, functies van producten en klantbeoordelingen naar NotebookLM. De AI vat de sterke en zwakke punten van het aanbod van elke concurrent samen. Op basis van deze analyse richt het team zich tijdens presentaties aan klanten op het benadrukken van de unieke functies van hun product en het aanbieden van concurrerende prijzen.

Follow-upbeheer

U kunt uw communicatiegegevens – e-mails, telefoongesprekken en aantekeningen van vergaderingen – vastleggen in NotebookLM. De AI organiseert deze informatie vervolgens, waardoor u eenvoudig eerdere interacties kunt bekijken en kunt bepalen wanneer een follow-up nodig is.

Vervolgens kunt u op basis van opgeslagen informatie vervolgtaaken instellen, zodat u de communicatie met klanten goed kunt bijhouden.

📌 Exemplaar: Een verkoper registreert een telefoongesprek met een client in NotebookLM en maakt aantekeningen dat de client volgende week een offerte wil bespreken. De AI organiseert deze informatie samen met eerdere communicatie, waardoor de verkoper deze gemakkelijk kan bijhouden.

Gestroomlijnde rapportage

In plaats van uren te besteden aan het opstellen van verkooprapporten, kan NotebookLM automatisch overzichten genereren op basis van uw gegevens uit verschillende bronnen. Of het nu gaat om prestatiestatistieken, feedback van klanten of verkooptrends, de AI zet deze informatie snel om in duidelijke, overzichtelijke rapporten.

📌 Voorbeeld: NotebookLM bundelt kwartaalverkoopgegevens in een overzichtelijk rapport voor presentaties, waardoor er tijd vrijkomt voor strategische verkoopplanning.

🧠 Leuk weetje: Het concept van verkoop gaat terug tot het oude Mesopotamië, waar ruilhandel de oorspronkelijke ‘verkoopstrategie’ was. Handelaren ruilden goederen zoals graan en textiel, zonder gebruik te maken van valuta, maar alleen met hun onderhandelingsvaardigheden.

Voordelen van het gebruik van NotebookLM voor de verkoop

NotebookLM biedt verschillende voordelen voor verkoopprofessionals die hun productiviteit en efficiëntie willen verbeteren. Deze voordelen zijn onder andere:

Meer efficiëntie: vat lange documenten samen en helpt verkoopteams de belangrijkste punten te begrijpen, zodat ze sneller beslissingen kunnen nemen

Verhoogde productiviteit: Beantwoordt queries snel, waardoor verkopers zich meer kunnen richten op interacties met klanten

Verbeterde samenwerking: Zorgt ervoor dat het team op één lijn zit wat betreft verkoopstrategieën dankzij realtime inzichten en updates

AI-gestuurde inzichten: Genereert relevante samenvattingen en inzichten die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker, voor effectievere verkooppresentaties

Organisatie van content: Organiseert aantekeningen en documenten zodat alles gemakkelijker te vinden is tijdens vergaderingen met clients

🧠 Leuk weetje: Het 'wederkerigheidsprincipe' is een van de meest voorkomende verkooptactieken. Wanneer verkopers iets gratis aanbieden (zoals een demo of proefversie), voelen klanten zich verplicht om iets terug te doen, vaak door een aankoop te doen.

Veelvoorkomende knelpunten met NotebookLM

NotebookLM biedt innovatieve functies voor het aanmaken van content, met name op het gebied van podcasting. Het heeft echter ook een aantal limieten die van invloed kunnen zijn op het nut ervan voor sales- en marketingprofessionals.

Hier volgen enkele veelvoorkomende limieten bij het gebruik van NotebookLM als AI-tool voor de verkoop:

Limiet aan aangepaste mogelijkheden: Gebruikers kunnen Gebruikers kunnen hun aantekeningen niet over meerdere notitieboeken heen ordenen , waardoor het moeilijk is om informatie te beheren

Zorgen over de kwaliteit van de content: De automatisering van het aanmaken van content zonder menselijk toezicht leidt doorgaans tot informatie van lage kwaliteit

Geen gezamenlijke bewerking: Er wordt niet ondersteund bij Er wordt niet ondersteund bij realtime samenwerking , waardoor het voor teams lastig is om samen te werken

Ontbrekende functies voor projectmanagement: Hoewel NotebookLM een goede assistent is voor het maken van aantekeningen, biedt het geen ondersteuning bij taakbeheer, planning, tijdsregistratie en meer

🔍 Wist u dat? Joe Girard, door Guinness World Records erkend als 's werelds beste verkoper, verkocht in 15 jaar tijd 13.001 auto's. Zijn geheim? Gepersonaliseerde verjaardagskaarten en consequente follow-ups bij elke klant.

Als u op zoek bent naar alternatieven voor NotebookLM voor verkoop, zijn hier enkele systemen voor aantekeningen en kennisbeheer die u kunt verkennen:

Obsidian: Deze tool is in de eerste plaats bedoeld voor het beheren van kennisbanken en ondersteunt Markdown, backlinking en plug-in-integraties om aantekeningen met elkaar te verbinden

Roam Research: Deze tool staat bekend om Deze tool staat bekend om zijn bidirectionele koppelingen en grafische structuur en is geschikt voor het in kaart brengen van complexe relaties tussen klanten, deals en meer

Notion: Het integreert databases, taken en aantekeningen in één platform, waardoor verkoopteams op eenvoudige wijze pijplijnen en notities van vergaderingen kunnen beheren

Als u echter op zoek bent naar een alles-in-één platform dat de productiviteit van uw verkoopteam verhoogt en de effectiviteit verbetert, probeer dan ClickUp for Sales Teams! 🤩

Het is de alles-in-één-app voor werk, die een aanpasbare, collaboratieve hub biedt om uw verkooppijplijn te visualiseren, activiteiten bij te houden en intern en extern te communiceren.

Laten we de functies eens nader bekijken. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van de tool, helpt teams efficiënter te werken door taken te vereenvoudigen en informatie beter beheersbaar te maken.

Krijg snel antwoord op contextuele vragen met ClickUp Brain

De AI Knowledge Manager fungeert als een gecentraliseerde opslagplaats voor informatie. Verkoopteams kunnen vragen stellen zoals ‘Wat is de status van de klantpresentatie voor het vierde kwartaal?’ of ‘Wie is verantwoordelijk voor de follow-up met klant X?’ en krijgen direct contextuele antwoorden vanuit hun ClickUp-werkruimte.

Probeer ClickUp Brain Krijg beknopte inzichten in de taken, documenten en zelfs mensen in je werkruimte — met ClickUp Brain

Brain vereenvoudigt ook het samenvatten door lange documenten, e-mails of aantekeningen direct op te splitsen in beknopte, gemakkelijk te begrijpen punten.

Het is perfect om updates van klanten door te nemen, vergaderingen voor te bereiden of snel belangrijke details bij te houden zonder tijd te verliezen. Met alle informatie binnen handbereik is het moeiteloos om op de hoogte en gefocust te blijven.

Schrijf professionele e-mailpitchberichten door ClickUp Brain in natuurlijke taal aan te sturen

Communicatie op maat is de sleutel tot verkoopsucces, en met AI Writer for Work van ClickUp Brain is dat eenvoudiger dan ooit. Met slechts een kleine input stelt het snel gepersonaliseerde e-mails, pitchdecks en samenvattingen op.

Stel dat een salesmanager een aangepaste pitch-e-mail nodig heeft voor een klant in de gezondheidszorg. Hij vraagt Brain om hulp, en het analyseert de voorkeuren van de klant en eerdere interacties om een verzorgd, doelgericht eerste concept op te stellen. Nooit meer helemaal opnieuw beginnen!

Op zoek naar ideeën voor uw volgende verkoopcampagne? Ook daar helpt Brain u bij. Het kan nieuwe ideeën aanreiken, uw strategieën verfijnen en zelfs marktinzichten samenvatten om uw planning een vliegende start te geven.

ClickUp AI Notetaker

Neem uw vergaderingen op, transcribeer ze en maak er een samenvatting van met de ClickUp AI Notetaker

Stel je voor dat je bij elk gesprek meer deals sluit, omdat je vergaderingen automatisch worden vastgelegd en omgezet in bruikbare inzichten. ClickUp AI Notetaker is ontworpen om je verkoopgesprekken scherp gefocust te houden, zodat je nooit een belangrijk detail mist. Zo geeft het je verkoopproces een enorme boost:

Automatisch deelnemen aan clientgesprekken: Leg elke pitch en elk bezwaar vast zonder uw werkstroom te onderbreken

Directe transcripties en samenvattingen: Bekijk snel belangrijke klantinzichten om uw volgende stap daarop af te stemmen

Extractie van actiepunten: Maak automatisch follow-ups aan, zodat geen enkele kans verloren gaat

Naadloze integratie: synchroniseer aantekeningen met uw CRM en verkooptaken, zodat uw pijplijn moeiteloos up-to-date blijft

Met ClickUp AI Notetaker wordt elk verkoopgesprek een stap naar uw volgende grote succes.

ClickUp Clips

Neem een demo-verkooppresentatie op om je team te trainen met ClickUp Clips

Met ClickUp Clips verloopt het maken van verkoopdemovideo's en het beheren van follow-ups naadloos.

Neem je demo op en ClickUp Brain genereert automatisch een transcriptie met de belangrijkste punten, actiepunten en vervolgstappen.

Nadat u een demo hebt opgenomen, scant de AI de video om essentiële details te extraheren, zoals vragen van klanten of productinteresses. Vervolgens stelt het een overzichtelijke lijst met vervolgacties op, zodat u georganiseerd blijft en geen belangrijke details mist wanneer u contact opneemt met leads of nieuwe teamleden inwerkt.

📮ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen bleek dat 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt, terwijl 14% van de respondenten hun vergaderingen binnen slechts 15 minuten kan afronden. Een klein maar opmerkelijk percentage dat bewijst dat snelle, efficiënte vergaderingen mogelijk zijn. Door kortere formaten voor vergaderingen uit te proberen, kunnen teams zowel de betrokkenheid als de efficiëntie verbeteren. ClickUp kan je helpen deze overgang soepel te maken! Zeg vaarwel tegen urenlange discussies door gedetailleerde context vast te leggen via audiofragmenten, opmerkingen bij taken en meer met behulp van ClickUp-taaken. 💫 Echte resultaten: Teams zoals Trinetrix zien dankzij ClickUp een afname van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen

ClickUp CRM

Daarnaast helpt de CRM-software van ClickUp u om klantinteracties bij te houden, leads te beheren en uw verkooppijplijn moeiteloos te organiseren. Met functies zoals leadtracking, taaktoewijzingen en aangepaste weergaven in ClickUp kunt u prioriteiten stellen voor kansen en duidelijk inzicht behouden in het gehele verkoopproces.

Bovendien helpen functies zoals aangepaste, codevrije automatiseringen verkoopteams om afscheid te nemen van routinematig werk, terwijl gedetailleerde dashboards realtime inzicht bieden in de status van de pijplijn, conversiepercentages en teamprestaties, waardoor datagestuurde beslissingen en proactief management mogelijk worden. Automatiseringen

Automatiseer repetitieve taken in uw verkooppijplijn met ClickUp-automatiseringen

ClickUp Automatisering eliminert repetitieve taken uit uw werkstroom, zodat uw team zich kan concentreren op waar ze het beste in zijn: deals sluiten. Met automatisering kunt u triggers instellen die automatisch acties uitvoeren op basis van specifieke voorwaarden.

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe lead aan uw pijplijn wordt toegevoegd, kunt u acties automatiseren, zoals het versturen van een welkomste-mail, het toewijzen van de lead aan een verkoper en het inplannen van een opvolgingstaak. Dit zorgt voor een tijdige, consistente reactie op elke lead, zonder dat iemand handmatig herinneringen of opvolgingsdata hoeft in te stellen.

🧠 Leuk weetje: Vóór de komst van digitale CRM-systemen gebruikten verkopers Rolodexen om klantcontacten en leads bij te houden. Deze draaiende kaartenbakken waren een vast onderdeel van het bureau van elke verkoper.

ClickUp Dashboards

Visualiseer uw verkooptrechter met ClickUp-dashboards

ClickUp Dashboards biedt verkoopteams een centraal platform om prestaties bij te houden en belangrijke statistieken in realtime te visualiseren. Hiermee kunt u in één oogopslag de verkooppijplijn, omzetdoelen en individuele prestatiestatistieken volgen.

U kunt dashboards gebruiken om de werkelijke verkoopresultaten te vergelijken met prognoses, zodat u uw strategieën proactief kunt aanpassen. Als u bijvoorbeeld een daling in de conversiepercentages opmerkt, kunt u snel knelpunten identificeren en corrigerende maatregelen nemen.

Bekijk ook de ClickUp Sales Tracker-sjabloon om beter georganiseerde verkoopprocessen te creëren.

Prijzen van ClickUp

