Maak een winnende presentatie voor klanten: Tips, trucs en strategieën

Pitchen bij presentaties voor clients kan een ontmoedigende ervaring zijn.

Je moet clients ervan overtuigen dat je goed bij hun merk past en de beste oplossing voor hun probleem hebt. Dat jouw product of dienst hen kan helpen hun doelen te bereiken.

Met meerdere elementen in de mix wordt het een uitdaging om boeiende en relevante presentaties te houden.

Leer hoe je een succesvolle client presentatie geeft met behulp van de strategieën in deze gids.

Het belang van een client presentatie

Een presentatie voor een klant is bedoeld om potentiële klanten een goed beeld te geven van jouw gespecialiseerde expertise. Het helpt hen te zien hoe het zou kunnen zijn om met jou te werken en hoe jij waarde voor hen kunt toevoegen.

Een informatieve klantpresentatie kan je helpen als deze goed wordt gepland en gegeven:

Praten over je werk in het format van een meeslepend verhaal

Je waarde aan potentiële clients duidelijk maken

De voortgang die je hebt geboekt communiceren aan een bestaande client

Projecten afronden en ontleden wat goed ging en wat niet Effectieve communicatie met klanten is vandaag de dag een van de meest kritische vaardigheden voor een sales- of businessprofessional.

5 essentiële stappen voor een succesvolle klantpresentatie

Het maken van boeiende presentaties voor klanten is zwaar werk, of je nu een verkooppraatje of een creatieve diavoorstelling moet geven.

Gebruik deze checklist van vijf stappen bij het maken van presentaties en voeg waarde toe aan de tijd van je client:

Stap 1. Onderzoek en abonnement

U begrijpt uw werk misschien door en door, maar uw potentiële client wil nog niet met u samenwerken.

Daarom begint het belangrijkste deel van een effectieve client presentatie met onderzoek en een abonnement.

Kijk in:

Wie je target audience is (voor de presentatie) en hoe hun doelen eruit zien

Alles over je potentiële client, inclusief zijn problemen, inspiraties, rente en meer

Hoe je de grootste doelen, wegversperringen en problemen van je client kunt beantwoorden

Hun business, grootte van hun teams en hun bedrijfstak (en hoe jouw product/diensten hun visie zullen ondersteunen)

De vraag is nu, waar vind je deze gegevens?

Zorg ervoor dat je het volgende opzoekt:

De LinkedIn pagina en website van de client voor informatie over hun huidige aanbod

Je eerdere pitches ter inspiratie - vooral als je hebt gewerkt voor clients in dezelfde branche

De 'Over ons'-pagina en online video's van de client voor een beter begrip van de ideale toon en onderwerpen van je presentatie

Verzamel informatie over de client met ClickUp's Agency/Client Discovery Doc Template

Als je eenmaal alle informatie hebt over wat je clients drijft, help ze dan om de gegevens te begrijpen en formatteer de sleutelpunten die je van plan bent te leveren met behulp van ClickUp AI. Gebruik deze slimme assistent om een presentatie te genereren waarmee u uw doelen voor potentiële clients sneller kunt bereiken.

gebruik ClickUp AI aanwijzingen om boeiende presentaties voor clients te schrijven in opsommingstekens_

Vervolgens wilt u de vergadering met de client gebruiken om te vertellen waarom uw merk geschikt is voor hen:

Begin met het erkennen van hun pijnpunten, laat zien dat je ze begrijpt en bouw vertrouwen op in het proces

Ga verder met het stellen van vragen en kijk of ze dringende problemen hebben die moeten worden opgelost

Introduceer uw aanbod als de ultieme oplossing voor de problemen van uw client en koppel uw product aan hun onmiddellijke behoeften

Stap 2. Maak een marketingtrechter van uw presentatie

Je presentatie heeft een tastbaar einddoel nodig om focus en richting te garanderen. Wilt u dat de client het contract tekent? Of misschien wilt u dat ze zich inschrijven voor een demo.

Hoe dan ook, je moet duidelijk weten tot welke actie je ze wilt inspireren.

Hier zijn een paar tips om je presentatie om te zetten in een marketingtrechter:

Bouw uw verhaal op met behulp van een meeslepend verhaal om het publiek te boeien

Overlaad de prospect niet met een overvloed aan informatie

Zorg ervoor dat uw presentatie to the point is en draai er niet omheen

Neem de leiding over uw vergadering en zorg dat je clients zich concentreren op het gesprek dat ze voeren

Ontwerp je slide deck met een goede: Begin: Introduceer wat er wordt gepresenteerd, waarom je presenteert en wat de client mag verwachten bij het samenwerken Midden: Voeg visuals toe aan je verhaal en creëer esthetische waarde Einde: Vertel de klant over de volgende stappen en voeg een relevante oproep tot actie toe



Gebruik de kant-en-klare ClickUp presentatie sjabloon en pas het naar wens aan.

Gebruik de kant-en-klare ClickUp presentatie sjabloon en pas het naar wens aan.

Met dit sjabloon kunt u:

Delen van uw presentatie gemakkelijk organiseren, met een duidelijke structuur van begin tot eind

Feedback verzamelen van de belangrijkste belanghebbenden vóór de eindpresentatie

Alle taken met betrekking tot de presentatie op één plaats bijhouden

Stap 3. Gebruik visueel aantrekkelijke content om uw verhaal over te brengen

Te veel tekst op uw dia's maakt ze saai en zal uw publiek overweldigen.

Dus, als je presenteert, beschouw visuele hulpmiddelen zoals infographics, cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, afbeeldingen, handgetekende illustraties, enz. als je vertrouwde vriend.

Deze visuele hulpmiddelen bieden voordelen zoals:

De aandacht van je client trekken en vasthouden

De behoeften van de client visueel afstemmen op het product/de dienst van het merk

Dia's met veel tekst onderbreken voor een betere focus

Complexe informatie omzetten in gemakkelijk te begrijpen gegevens

Gebruik ClickUp Whiteboards als canvas om een visuele presentatie te maken voor uw vergadering en uw clients uw waarde te laten zien.

Speel met uw presentatievisuals met ClickUp Whiteboard

Stap 4. Moedig tweeweg gesprekken aan

Of het nu gaat om een verkooppraatje of een inwerkvergadering, het is noodzakelijk om uw publiek betrokken te houden. Met andere woorden, uw presentatie mag geen monoloog zijn.

Dus als de presentatie Klaar is, is het van vitaal belang om interactie in twee richtingen aan te moedigen.

Dit is hoe je dit kunt doen:

Vermijd kletspraat en vertel in plaats daarvan waarom het account van de client belangrijk voor je is

Verzamel feedback door vragen te stellen als:

Heeft u nog vragen voor ons? Ziet u ons product/deze service als een bevredigende oplossing voor uw behoeften? Hoe kunnen we als partners samenwerken en dit project vooruit helpen?

Motiveer uw publiek om vragen te stellen en ondersteun hun query's, of het nu gaat om reikwijdte, kosten, tijdlijnen, enzovoort

Stap 5. Stel duidelijke volgende stappen vast om uw presentatie af te sluiten Effectief client management gaat over het vaststellen van duidelijke volgende stappen aan het einde van de vergadering.

Als u de vergadering open laat, hoort u misschien niets meer van uw publiek.

Hier lees je hoe je de juiste verwachtingen stelt aan je client terwijl je de presentatie afsluit:

Schets wat je wilt dat ze nu Nog te doen hebben

Wees open en direct over hoe en wanneer je vervolggesprekken zult voeren

Geef de client een deadline en houd hem of haar altijd op de hoogte

Sleutelelementen voor de presentatie van een client

Poets je presentatievaardigheden voor klanten op en zorg dat je presentatie een succes wordt met deze must-have elementen:

1. Gedetailleerd onderzoek naar de client

Gebruik primaire en secundaire onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen over de pijnpunten van uw client.

Krijg antwoorden op deze vragen tijdens uw onderzoek:

Wat zijn de doelen van de client op korte en lange termijn?

Met welke problemen worden ze momenteel geconfronteerd binnen hun branche?

Hoe meet de client succes?

Pro tip: Maak gebruik van bronnen zoals websites van bedrijven, jaarverslagen, branchepublicaties en sociale mediaplatforms om gedetailleerde details te krijgen.

Investeer in software voor het inwerken van clients om uw onderzoek efficiënt te organiseren en te presenteren.

2. Pijnpunten van de client

Door in te gaan op de huidige uitdagingen van uw client laat u zien dat u hun onmiddellijke behoeften begrijpt en, extensie, uw relevantie aantoont.

Nog te doen: doe je huiswerk over de recente activiteiten van je client om de huidige uitdagingen te identificeren waar hij misschien mee worstelt. Ga ook in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden om hun mening te horen. Daarnaast kunt u gebruik maken van sjablonen voor de aftrap van een project om vanaf het begin informatie over je clients vast te leggen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Kickoff-Meeting-Template.png ClickUp Project Kickoff Template biedt een structuur om verwachtingen vast te stellen, rollen te verduidelijken, taken te delegeren en tijdlijnen van projecten te begrijpen.

https://app.clickup.com/signup?template=t-2wgvrkf&_gl=1\*1k2glo0\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

3. Bewijzen

Uw bewijspunten valideren uw beweringen en bouwen geloofwaardigheid op door uw staat van dienst en succesverhalen onder de aandacht te brengen. Om ze te laten zien:

Verzamel casestudy's, getuigenissen en prestatiegegevens die de doeltreffendheid van uw oplossingen binnen de sector aantonen

Structureer uw presentatie om deze bewijspunten strategisch te integreren en benadruk ze op sleutelmomenten om de geloofwaardigheid te versterken

Gebruik visuals, zoals grafieken, om uw bewijspunten weer te geven en ze impactvoller te maken

4. Oproep tot actie

Een duidelijke oproep tot actie leidt je client naar de volgende stappen die ze moeten nemen na de presentatie en leidt ze naar een beslissing.

Om dit proces voor hen gemakkelijker te maken:

Schets duidelijk het gewenste resultaat, of het nu gaat om het plannen van een vergadering, het ondertekenen van een contract of het starten van een proefversie

Bied de client meerdere kanalen om de gewenste actie te ondernemen en maak het hem zo gemakkelijk mogelijk om verder te gaan

Maak direct daarna verbinding met hen om de oproep tot actie te versterken en indien nodig extra ondersteuning te bieden

5. Verwachte investering en tijdlijn

Geef een gedetailleerd overzicht van de benodigde investering voor uw oplossingen, inclusief kosten, betalingsvoorwaarden en potentiële ROI.

Stel de volgende vragen om een nauwkeurige schatting te krijgen van de budget- en tijdlijnvereisten van uw client:

Wat is het maximale budget voor het project?

Zijn er specifieke budgettaire beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden?

Hoe flexibel is het budget van de client? Staan ze open voor discussies over kostenaanpassingen?

Welke tijdlijn hebben ze om het project op te starten?

Wat gebeurt er met de deadline en de kosten in het geval van een scope creep?

4 veelgemaakte fouten om te vermijden tijdens een presentatie aan een client

Vind de sweet spot met je presentatievaardigheden door deze veelgemaakte fouten te vermijden:

1. De fase niet goed instellen

Als je aan het begin van je presentatie niet de juiste context schept, leidt dit tot misverstanden en een gebrek aan betrokkenheid bij je client. De verwachtingen van de client managen en verduidelijk wat het publiek mag verwachten.

Als je clients verward zijn over het doel van de presentatie, zullen ze nooit de waarde van je aanbod volledig begrijpen.

Volg deze paar tips om de fase goed in te richten:

Begrijp de achtergrond van je publiek en stem je inleiding af op hun behoeften

Geef duidelijk de doelstellingen van je presentatie aan en laat je clients weten wat ze aan je pitch hebben

Begin met een overtuigende haak die hun aandacht trekt en de toon zet voor de rest van de presentatie

2. In de verdediging gaan

Het tonen van defensieve lichaamstaal, zoals het kruisen van armen, vermijden van oogcontact of gespannen overkomen, geeft aan dat uw clients zich ongemakkelijk voelen.

Dit kan onmiddellijk je geloofwaardigheid en band met hen ondermijnen.

Bovendien kan je defensieve houding in de ogen van je klant overkomen als een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot een breuk in de communicatie en het vertrouwen.

Volg deze tips om je non-verbale communicatievaardigheden aan te scherpen:

Besteed aandacht aan je lichaamstaal tijdens oefensessies. Oefen ook met het aannemen van een open houding en het maken van oogcontact om vertrouwen en openheid over te brengen

Als er een uitdagende vraag wordt gesteld, blijf dan kalm en onbevangen

Laat zien dat je actief luistert door te knikken, te glimlachen en bevestigende gebaren te maken. Dit laat je clients zien dat je hun inbreng waardeert en betrokken bent bij het gesprek

Als je iets niet zeker weet of verduidelijking nodig hebt, stel dan beleefd en respectvol vragen. Dit laat zien dat je bereid bent om de zorgen van je client te begrijpen en aan te pakken

3. Niet-relevante informatie vermelden

Irrelevante details tijdens een pitch zijn een verspilling van de tijd van je client. Als er geen duidelijk voordeel is om extra informatie over de diensten van het bedrijf toe te voegen, doe het dan niet.

Als je presentatie bijvoorbeeld over accountbeheer gaat, praat dan niet over de geschiedenis van je bedrijf tenzij het direct verband houdt met het succes van je accountbeheerstrategieën.

Concentreer je in plaats daarvan op het laten zien van account resultaten als de belangrijkste takeaway. Dit houdt je presentatie gefocust en zorgt ervoor dat je waardevolle informatie geeft die direct ingaat op de rente en behoeften van je client.

Hier zijn enkele strategieën om relevante gegevens effectief in je presentatie te verwerken:

Voeg gegevens toe die direct betrekking hebben op de specifieke pijnpunten en rente van je klant

Identificeer de belangrijkste statistieken die aansluiten bij de doelen van uw publiek en koppel deze aan de impact van uw oplossingen

Gebruik grafieken, grafieken en visuals om gegevens op een duidelijke en overtuigende manier te presenteren

Geef context aan de gegevens die u presenteert - help uw publiek te begrijpen waarom deze nummers belangrijk zijn en hoe ze verband houden met het algemene verhaal dat u vertelt

Gebruik voorbeelden uit de praktijk en casestudy's om te illustreren hoe uw oplossingen tastbare resultaten hebben opgeleverd voor vergelijkbare clients

4. De feedbacklus niet begeleiden

Het afronden van een solide presentatie is niet waar uw werk moet eindigen. Houd de behoeften van uw publiek in de gaten, te beginnen met een vervolggesprek.

Gebruik een gratis software voor projectmanagement zoals ClickUp en bewapen uw bedrijf met realtime feedback van clients over wat voor hen werkt en wat niet. Een goede platform voor clientbeheer kan ook veel van deze Taken automatiseren.

Met ClickUp formulieren kunt u de reacties van uw client vastleggen en werk op het juiste moment naar het juiste team routeren. Bovendien kunt u de antwoorden op ClickUp-formulieren omzetten in traceerbare Taken, die u rechtstreeks in uw werkstromen kunt integreren

Een voorbeeld van productfeedback krijgen met voorwaardelijke logica in ClickUp Forms

Meer lezen:_ Strategieën voor projectmanagement voor clients

Pitch perfect met ClickUp

Als het op een presentatie aankomt, is het verstandig om bij de basis te blijven. Breng het Grote Idee echter op een manier die uw clients versteld doet staan en hen voor zich wint.

Dus, verwerk onderzoek en storytelling in uw presentatie en stel uw client centraal uw presentatie eruit te laten springen .

Gebruik presentatiesoftware zoals ClickUp om pitch-perfect pitches te leveren!

Veel gestelde vragen

1. Hoe kan ik een publiekspresentatie verbeteren?

Hier volgen een paar sleutels voor een succesvolle presentatie:

Besteed tijd en moeite aan het onderzoeken en plannen van je pitch

Zet uw presentatie om in een goed gedefinieerde marketingtrechter

Gebruik visuals en afbeeldingen om de USP's van uw product of diensten te benadrukken

Sluit de presentatie af met een dialoog in twee richtingen en duidelijke volgende stappen

2. **Wat moet ik opnemen in een presentatie voor een client?

Je kunt het volgende opnemen in een presentatie voor een client:

Gedetailleerd onderzoek naar de client

De pijnpunten van de client

Strategische bewijspunten voor de content van je presentatie

Een relevante oproep tot actie voor uw publiek

Essentiële details zoals de verwachte investering en tijdlijnen

3. **Hoe kan ClickUp helpen bij het optimaliseren van een presentatie voor een client?

ClickUp bespaart u tijd en moeite bij het maken van effectieve presentaties door de verschillende tools zoals:

ClickUp Presentatie sjabloon, waarmee u effectieve en boeiende presentaties voor uw publiek kunt maken

ClickUp AI, waarmee u binnen enkele seconden een presentatieschets kunt genereren, bijvoorbeeld voor het maken van een verkooppresentatie voor uw verkoopproces

ClickUp's Presentation Executive Summary Template, waarmee u een geweldige eerste indruk kunt maken met uw presentatie

Gebruik deze functies en bespaar tijd bij het maken van presentaties.