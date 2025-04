NotebookLM gebruiken voor verkoop

Je bereidt je voor op een grote pitch voor een client als je je realiseert dat je vijf tabbladen open hebt staan, notitieboekjes en kaarten met strijdkaarten verspreid over je bureau hebt liggen en geen snelle manier hebt om alles bij elkaar te krijgen.

NotebookLM is misschien wel de bondgenoot die u nodig hebt. NotebookLM werkt met kunstmatige intelligentie (AI) en helpt verkoopteams bij het beheren van resources, het distilleren van sleutelinzichten en het stroomlijnen van workflows zonder dat het rommelig wordt.

In deze blogpost onderzoeken we hoe je NotebookLM kunt gebruiken voor verkoop, waarbij we kijken naar de voordelen, limieten en (enkele krachtigere) alternatieven. 💁

Wat is NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM van Google Lab is een AI-gebaseerde assistent voor onderzoek en aantekeningen maken. Het maakt gebruik van Google's LLM (Large Language Model), Gemini, om zijn antwoorden aan te passen aan specifieke gebruikerseisen.

Het platform baseert zijn onderzoek op het door jou aangeleverde materiaal, waardoor er minder kans is op fouten of hallucinaties. Je kunt vragen stellen over bestaande content of samenvattingen krijgen van de informatie die je verstrekt.

Notebook LM, oorspronkelijk gemaakt voor onderzoekers en studenten, is populair geworden bij veel professionals die grote datasets beheren. Het helpt complexe informatie te ontleden en creëert zinvolle inzichten op basis van de verzamelde informatie.

Belangrijkste functies van NotebookLM

Verward over hoe je NotebookLM kunt gebruiken? Laten we de functies in detail bekijken, zodat u er effectief gebruik van kunt maken. 👀 hoe NotebookLM te gebruiken ? Laten we de functies in detail bekijken, zodat u er effectief gebruik van kunt maken. 👀

Functie #1: Notities maken en acties voorstellen

NotebookLM helpt bij het maken, organiseren en beheren van aantekeningen. U kunt een of meer aantekeningen omzetten in een overzicht, studiegids of samenvatting om alles netjes gerubriceerd en gemakkelijk toegankelijk te houden.

Met de tool kunt u ook een nieuw notitieboek maken voor verschillende projecten, zodat u een duidelijke hiërarchie behoudt.

Functie #2: Bronintegratie en AI-gestuurde analyse

Met NotebookLM kunt u content uit verschillende bronnen toevoegen, zoals Google Documenten, PDF's, YouTube-video's, onderzoekspapers en zelfs URL's. Nadat u het materiaal hebt geüpload, analyseert het platform het. Zodra u het materiaal hebt geüpload, analyseert het platform het, maakt het samenvattingen, markeert het sleutelonderwerpen en stelt het vragen voor. Dit maakt het makkelijker om complexe informatie te begrijpen.

via NotebookLM

De AI-assistent verbindt gerelateerde concepten, bekritiseert ideeën en voegt aantekeningen samen, waardoor het gemakkelijker wordt om uw content te analyseren en erop voort te bouwen.

⚙️ Bonus: Probeer sjablonen voor aantekeningen om ervoor te zorgen dat u alle belangrijke punten van vergaderingen, discussies en presentaties vastlegt.

Functie #4: Beeldbegrip en audiosamenvattingen

NotebookLM maakt werken met visuals eenvoudig. Afbeeldingen in uw documenten kunnen worden geïnterpreteerd en er kan naar worden verwezen in uw aantekeningen, zodat belangrijke details altijd toegankelijk zijn.

De audiosamenvattingen in podcast-stijl zijn een gemakkelijke manier om content te bekijken terwijl u actief blijft. Als u tijdens het woon-werkverkeer of routinetaken naar de sleutelpunten luistert, kunt u uw tijd optimaal benutten en uw prioriteiten bijhouden zonder ook maar iets te missen.

NotebookLM prijzen

Gratis

Hoe gebruikt u NotebookLM voor verkoop? Verkoop productiviteit verhogen houdt in dat u georganiseerd moet blijven, uw clients moet begrijpen en op tijd nauwkeurige informatie moet leveren. NotebookLM kan u helpen deze taken te stroomlijnen, zodat uw werkstroom efficiënter en doelgerichter wordt.

Laten we eens kijken hoe u de AI-tools kunt gebruiken om sneller deals te sluiten. 🎯

Organiseren en toegang krijgen tot verkoopdocumenten

NotebookLM is software voor onderzoeksbeheer waarmee je al je verkoopdocumenten op één plek kunt bewaren. Je kunt tekstbestanden, PDF's en Google Documenten uploaden en ze organiseren in steekproefnotitieblokken.

Deze organisatie zorgt ervoor dat alle relevante informatie wordt gegroepeerd, waardoor het gemakkelijk is om precies te vinden wat nodig is zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van ongerelateerde documenten.

📌 Voorbeeld: Een verkoopprofessional kan aparte notitieblokken maken voor specifieke behoeften, zoals een voor pitchmateriaal, een ander voor verkooprapporten en een derde voor communicatie met de client.

Voorbereiden op vergaderingen met de client

NotebookLM helpt u bij de voorbereiding op vergaderingen door belangrijke documenten te organiseren, zoals e-mails uit het verleden, aantekeningen van vergaderingen en informatie over producten. U kunt het vragen om deze documenten samen te vatten of relevante vragen te genereren om uw bespreking te leiden.

via NotebookLM

Met alles binnen handbereik gaat u zelfverzekerd vergaderingen in en bent u klaar om sterkere relaties met clients op te bouwen.

📌 Voorbeeld: Een verkoper die zich op een onderhandeling voorbereidt, kan vragen: 'Wat zijn de belangrijkste bezwaren van de client uit eerdere vergaderingen?' en gerichte inzichten krijgen.

📖 Lees ook: 10 Tools voor automatisering van de verkoop voor kleine bedrijven

Creëer gepersonaliseerde pitches

NotebookLM kan u helpen uw verkooppraatje aan te passen voor verschillende clients. Het analyseert interacties uit het verleden, voorkeuren en markttrends om de beste aanpak voor te stellen.

Een persoonlijker gesprek vergroot uw kansen op een lead converteren met AI .

📌 Voorbeeld: Voor een client die geïnteresseerd is in duurzaamheid, legt de AI-tool de nadruk op milieuvriendelijke functies van het product, zodat de pitch een maximale impact heeft.

🔍 Wist je dat? De term 'elevator pitch' is ontstaan in Hollywood. Scenarioschrijvers moesten ideeën aan producenten voorleggen tijdens korte liftritjes, wat vaak hun enige kans was om scripts te verkopen.

Verkooptrends bijhouden en analyseren

U kunt eerdere verkooprapportages uploaden naar NotebookLM om trends en patronen te ontdekken. De AI helpt u erachter te komen welke strategieën werken en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Zo kunt u de curve voorblijven en uw aanpak aanpassen op basis van echte inzichten, zodat u uw verkooptactieken na verloop van tijd kunt verfijnen.

📌 Voorbeeld: NotebookLM identificeert een consistente piek in de verkoop tijdens het vierde kwartaal en stelt voor om de marketinginspanningen voor die periode te versterken.

Training en inwerken

Notebook LM is een betrouwbaar hulpmiddel voor het trainen van nieuwe teamleden. Upload al het trainingsmateriaal, best practices en casestudy's naar een speciaal notitieboek om uw training te vereenvoudigen leven als verkoopmanager .

via NotebookLM

De AI kan sleutelpunten samenvatten, waardoor het voor nieuwe werknemers gemakkelijker wordt om snel aan de slag te gaan.

📌 Voorbeeld: Een nieuw lid van het team heeft snel toegang tot samengevatte productgegevens, de belangrijkste functies en antwoorden op veelgestelde vragen van clients, zodat hij of zij sneller op de hoogte is en de interacties met klanten vanaf het begin met vertrouwen kan afhandelen.

Concurrentieanalyse

NotebookLM kan helpen bij het analyseren van concurrenten door sleutelinformatie van websites, productbeschrijvingen en marktrapporten van concurrenten te organiseren en samen te vatten.

Vraag de AI om trends, strategieën en gebieden te identificeren waar concurrenten succesvol zijn of achterblijven. Dit helpt u bij het verfijnen van verkoopdoelen en strategieën aanpassen op basis van bruikbare inzichten, zodat je altijd voorbereid bent om concurrerend te blijven.

📌 Voorbeeld: Een verkoopteam uploadt prijzen, productfuncties en klantbeoordelingen van concurrenten naar NotebookLM. De AI vat de sterke en zwakke punten van het aanbod van elke concurrent samen. Op basis van deze analyse richt het team zich op het benadrukken van de unieke functies van hun product en het aanbieden van concurrerende prijzen tijdens presentaties aan clients.

Volgbeheer

U kunt uw communicatiedetails - e-mails, gesprekken en aantekeningen van vergaderingen - in NotebookLM vastleggen. De AI ordent deze informatie, zodat u eenvoudig interacties uit het verleden kunt bekijken en kunt beslissen wanneer een follow-up nodig is.

Vervolgens kunt u op basis van de opgeslagen informatie vervolgtaken instellen, zodat u bovenop de communicatie met de client kunt blijven zitten.

📌 Voorbeeld: Een verkoper registreert een gesprek met een client in NotebookLM en aantekening dat de client volgende week een voorstel wil bespreken. De AI organiseert deze informatie naast eerdere communicatie, zodat de vertegenwoordiger deze gemakkelijk kan bijhouden.

Gestroomlijnde rapportage

In plaats van uren te besteden aan het maken van verkooprapportages, kan NotebookLM automatisch samenvattingen genereren van uw gegevens uit verschillende databronnen. Of het nu gaat om prestatiecijfers, feedback van klanten of verkooptrends, de AI verzamelt deze informatie snel in duidelijke, gemakkelijk te lezen rapporten.

📌 Voorbeeld: NotebookLM verzamelt verkoopgegevens per kwartaal in een leesbaar rapport voor presentaties, waardoor u tijd vrijmaakt voor strategische verkoopplanning .

🧠 Fun feit: Het concept van verkoop gaat terug tot het oude Mesopotamië, waar ruilhandel de oorspronkelijke 'verkoopstrategie' was Kooplieden verhandelden goederen zoals graan en textiel zonder valuta te gebruiken, alleen onderhandelingsvaardigheden.

Voordelen van het gebruik van NotebookLM voor verkoop

NotebookLM biedt verschillende voordelen voor verkoopprofessionals die hun productiviteit en efficiëntie willen verbeteren. Deze voordelen zijn onder andere:

Beter rendement: Vat lange documenten samen en helpt verkoopteams om sleutelpunten te begrijpen en sneller beslissingen te nemen

Vat lange documenten samen en helpt verkoopteams om sleutelpunten te begrijpen en sneller beslissingen te nemen Verbeterde productiviteit: Beantwoordt query's snel, waardoor verkopers zich meer kunnen richten op interacties met de client

Beantwoordt query's snel, waardoor verkopers zich meer kunnen richten op interacties met de client Verbeterde samenwerking: Zorgt ervoor dat teams op één lijn zitten wat betreft verkoopstrategieën met realtime inzichten en updates

Zorgt ervoor dat teams op één lijn zitten wat betreft verkoopstrategieën met realtime inzichten en updates AI-gedreven inzichten: Genereert relevante samenvattingen en inzichten op maat van de behoeften van de gebruiker voor effectievere verkooppresentaties

Genereert relevante samenvattingen en inzichten op maat van de behoeften van de gebruiker voor effectievere verkooppresentaties Organisatie van content: Organiseert aantekeningen en documenten zodat alles tijdens vergaderingen met clients gemakkelijker terug te vinden is

🧠 Leuk weetje: Het 'wederkerigheidsprincipe' is een van de meest gebruikte verkooptactieken. Als verkopers iets gratis aanbieden (zoals een demo of proefversie), voelen klanten zich verplicht om iets terug te doen, vaak door een aankoop te doen.

Gemeenschappelijke pijnpunten met NotebookLM

NotebookLM biedt innovatieve functies voor het aanmaken van content, met name voor podcasting. Er zijn echter ook een aantal beperkingen die het gebruik door sales- en marketingprofessionals kunnen beperken.

Hier volgen enkele veelvoorkomende beperkingen bij het gebruik van NotebookLM als een AI-tool voor verkoop :

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Gebruikers kunnen aantekeningen niet in meerdere notitieblokken organiseren, waardoor het moeilijk is om informatie te beheren

Gebruikers kunnen aantekeningen niet in meerdere notitieblokken organiseren, waardoor het moeilijk is om informatie te beheren Zorgen over de kwaliteit van de content: Het automatiseert het aanmaken van content zonder menselijk toezicht, wat meestal informatie van lage kwaliteit oplevert

Het automatiseert het aanmaken van content zonder menselijk toezicht, wat meestal informatie van lage kwaliteit oplevert Geen bewerking in samenwerkingsverband: Geen ondersteuning voor samenwerking in realtime, waardoor het voor teams een uitdaging is om samen te werken

Geen ondersteuning voor samenwerking in realtime, waardoor het voor teams een uitdaging is om samen te werken Mist mogelijkheden voor projectmanagement: NotebookLM is een goede assistent voor het maken van aantekeningen, maar biedt geen ondersteuning voor projectmanagement, planning, tijdsregistratie en meer

**Joe Girard, door het Guinness World Records erkend als 'World's Greatest Salesman', verkocht 13.001 auto's in 15 jaar. Zijn geheim? Gepersonaliseerde verjaardagskaarten en consequente follow-ups met elke klant.

Alternatieve tools voor verkoopteams in plaats van NotebookLM

Als u alternatieven overweegt voor NotebookLM voor verkoop, dan zijn hier enkele hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen en kennisbeheersystemen om te verkennen:

Obsidian: De tool is voornamelijk bedoeld voor het beheren van kennisbanken en ondersteunt markdown, backlinking en plugin-integraties om aantekeningen met elkaar te verbinden

De tool is voornamelijk bedoeld voor het beheren van kennisbanken en ondersteunt markdown, backlinking en plugin-integraties om aantekeningen met elkaar te verbinden Roam Research: Bekend om bidirectionele koppelingen en een op grafieken gebaseerde structuur, is deze tool geschikt om complexe relaties tussen clients, deals en meer in kaart te brengen

Bekend om bidirectionele koppelingen en een op grafieken gebaseerde structuur, is deze tool geschikt om complexe relaties tussen clients, deals en meer in kaart te brengen Notion: Het integreert databases, taken en aantekeningen in één platform, waardoor verkoopteams eenvoudig pijplijnen en aantekeningen voor vergaderingen kunnen beheren

Als je echter op zoek bent naar een alles-in-één platform dat je verkoopteam productiever en effectiever maakt, probeer dan eens ClickUp voor verkoopteams ! 🤩

Het is de alles-in-één app voor werk, die een aanpasbare, collaboratieve hub biedt om uw verkooppijplijn te visualiseren, activiteiten bij te houden en intern en extern te communiceren.

Laten we de functies in meer detail bekijken. 👇

ClickUp Brain ClickUp Brein de AI-assistent van de tool helpt teams efficiënter te werken door taken te vereenvoudigen en informatie gemakkelijker te beheren.

Krijg snel antwoord op contextuele vragen met ClickUp Brain

De AI Knowledge Manager fungeert als een gecentraliseerde opslagplaats van informatie. Verkoopteams kunnen vragen stellen als, 'Wat is de status van de Q4 client presentatie?' of 'Wie is verantwoordelijk voor de follow-ups met Client X?' en onmiddellijk contextuele antwoorden ontvangen vanuit hun ClickUp-werkruimte.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Get-summarized-insights.png Verkrijg samengevatte inzichten met ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain /$$$cta/

Brain vereenvoudigt ook het samenvatten door lange documenten, e-mails of aantekeningen onmiddellijk op te splitsen in beknopte, gemakkelijk te begrijpen punten.

Het is perfect om updates van clients door te nemen, vergaderingen voor te bereiden of snel bij te praten over sleutel details zonder tijd te verliezen. Met alles samengevat binnen handbereik blijft u moeiteloos op de hoogte en geconcentreerd.

Schrijf professionele e-mail pitches door ClickUp Brain in natuurlijke taal te vragen

Communicatie op maat is de sleutel tot verkoopsucces en ClickUp Brain's AI Writer for Work maakt het gemakkelijker dan ooit. Met slechts een beetje invoer kan het snel gepersonaliseerde e-mails, pitchdecks en samenvattingen maken.

Stel dat een sales executive een aangepaste pitch e-mail nodig heeft voor een client in de gezondheidszorg. Ze vragen Brain om te helpen en het analyseert de voorkeuren van de client en eerdere interacties om een gepolijste, doelgerichte eerste versie te maken. Je hoeft niet meer vanaf nul te beginnen!

Ideeën nodig voor je volgende verkoopcampagne? Ook daarvoor kun je bij Brain terecht. Het kan nieuwe ideeën lanceren, je strategieën verfijnen en zelfs marktinzichten samenvatten om je abonnement goed van start te laten gaan.

📖 Lees ook: 10 beste AI-tools voor e-mailmarketing om e-mail te automatiseren

ClickUp Clips

Neem een demo verkoopgesprek op om je team te trainen met ClickUp Clips ClickUp clips maken het maken van verkoopdemovideo's en het beheren van follow-ups naadloos.

Neem uw demo op en ClickUp Brain genereert automatisch een transcriptie met sleutelpunten, actiepunten en volgende stappen.

Nadat u een demo hebt opgenomen, scant de AI de video om er essentiële details uit te halen, zoals vragen van clients of interesses in producten. Vervolgens wordt er een duidelijke lijst met vervolgacties gemaakt, zodat u georganiseerd blijft en geen belangrijke details over het hoofd ziet bij het benaderen van leads of het inwerken van nieuwe leden van het team.

Om je nieuwe teamleden snel op weg te helpen, kun je de ClickUp sjabloon voor verkoopondersteuning .

ClickUp CRM

Verder dan dat, ClickUp's CRM-software helpt u om op de hoogte te blijven van interacties met clients, leads te beheren en uw verkooppijplijn moeiteloos te organiseren. Met functies zoals lead bijhouden, Taken toewijzen en Aangepaste weergaven in ClickUp kunt u prioriteit geven aan kansen en een duidelijke zichtbaarheid behouden in het hele verkoopproces.

Bovendien helpen mogelijkheden zoals aangepaste, no-code automatiseringen verkoopteams afscheid te nemen van druk werk, terwijl gedetailleerde dashboards real-time inzicht bieden in de gezondheid van de pijplijn, conversiepercentages en teamprestaties, waardoor gegevensgestuurde beslissingen en proactief management mogelijk zijn. Automatiseringen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-6.png Automatiseer terugkerende taken in uw verkooppijplijn met ClickUp-taak automatiseringen /%img/

Automatiseer terugkerende taken in uw verkooppijplijn met ClickUp-taak automatiseringen ClickUp Automatiseringen elimineer repetitieve taken uit uw werkstroom, zodat uw team zich kan concentreren op wat ze het beste kunnen: deals sluiten. Met automatisering kunt u triggers instellen die automatisch acties uitvoeren op basis van specifieke voorwaarden.

Als er bijvoorbeeld een nieuwe lead aan je pijplijn wordt toegevoegd, kun je acties automatiseren zoals het verzenden van een welkomst e-mail, het toewijzen van de lead aan een verkoper en het plannen van een vervolg Taak. Dit zorgt voor een tijdige, consistente reactie op elke lead zonder dat iemand handmatig herinneringen of follow-up data hoeft in te stellen.

🧠 Leuk weetje: Vóór digitale CRM's gebruikten verkopers Rolodexen om klantcontacten en leads bij te houden. Deze ronddraaiende kaarten stonden op het bureau van elke verkoper.

Dashboards

Visualiseer uw verkooptrechter met ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards biedt verkoopteams een gecentraliseerde hub voor het bijhouden van prestaties en het visualiseren van sleutelgegevens in realtime. Hiermee kunt u verkooppijplijnen, targets voor inkomsten en individuele prestatiecijfers in één oogopslag volgen.

Je kunt dashboards gebruiken om de werkelijke verkoopresultaten te vergelijken met prognoses om strategieën proactief aan te passen. Als je bijvoorbeeld een daling in conversiepercentages opmerkt, kun je snel knelpunten identificeren en corrigerende maatregelen nemen.

U kunt ook de ClickUp sjabloon voor verkooptracker om beter georganiseerde verkoopprocessen te creëren.

📖 Lees ook: 10 beste op AI gebaseerde CRM-softwaretools

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

**Nog niet verkocht aan ClickUp?

NotebookLM biedt een dynamische manier om verkoopkennis vast te leggen, te organiseren en te raadplegen, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om voorbereid en gefocust te blijven. Maar waarom zou u vertrouwen op een eenvoudig hulpmiddel om aantekeningen te maken als u in plaats daarvan uw verkooppotentieel kunt maximaliseren?

ClickUp biedt robuuste functies die zelfs de meest complexe verkoopworkflows vereenvoudigen. En daar stopt het niet! Met functies zoals dashboards, automatiseringen, clips en meer, besteedt u minder tijd aan het beheren van uw pijplijn en meer tijd aan het sluiten van deals. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅