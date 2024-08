8 DevOps-principes voor een efficiëntere softwareontwikkeling

Wat krijg je als je teams voor softwareontwikkeling en IT operations samenvoegt? Dan krijg je DevOps, een methodologie die is ontworpen om de samenwerking en efficiëntie van de typische levenscyclus van softwareontwikkeling te verbeteren.

DevOps brengt niet alleen twee teams samen, maar combineert ook verschillende tools filosofieën en praktijken om kwaliteitsproducten in recordtijd te leveren, de klanten tevreden te houden en te zorgen voor betere gebruik van middelen .

Dit is allemaal mogelijk dankzij de DevOps-principes: ze dienen als richtlijnen voor ontwikkelings- en operationele teams om de processen te optimaliseren die betrokken zijn bij het bouwen, testen, inzetten en onderhouden van softwareproducten. Het omarmen van deze principes leidt tot voortdurende verbetering, eliminatie van afdelingssilo's en een cultuur van gedeelde resultaatverantwoordelijkheid.

In dit artikel verkennen we de acht meest prominente DevOps-principes om je te helpen bij het bouwen van goed presterende, flexibele en transparante DevOps-principes cross-functionele teams klaar om elke uitdaging aan te gaan die op hun pad komt. 💪

Wat is DevOps? DevOps is een hybride methodologie waarbij softwareontwikkelingsteams (Dev) en IT-operationsteams (Ops) hun krachten bundelen om het hele ontwikkelingsproces te stroomlijnen en software sneller op te leveren. Nu denk je misschien dat dit zo eenvoudig is als de twee teams in dezelfde ruimte zetten en ze vertellen dat ze moeten samenwerken?

Nou, zo eenvoudig is het niet. Om DevOps te laten werken en ervoor te zorgen dat het wendbaar, efficiënt en kosteneffectief is, moet je een aantal basisregels volgen, ook wel DevOps-principes genoemd. Hiermee kun je het traditionele softwareontwikkelingsmodel transformeren en het team in de juiste richting leiden. ➡️

8 DevOps-principes voor een succesvol softwareteam

Laten we acht belangrijke DevOps-principes bekijken om je te helpen je softwareontwikkelingsworkflows te verbeteren en je team vooruit te helpen.

1. Samenwerking is een must

Omdat DevOps ontwikkeling en operations combineert, kan het niet overleven zonder efficiënte samenwerking . Het succes van elk DevOps-team hangt grotendeels af van hoe goed het samenwerkt tijdens ontwikkeling en implementatie.

Eerst en vooral ligt de nadruk op het delen van informatie. Iedereen in het team moet zich vrij voelen om zijn mening te geven. Als je een probleem opmerkt, hoe klein het ook lijkt, deel je dat zo snel mogelijk met anderen. De kans is groot dat je een storing in een vroeg stadium hebt opgemerkt en het hele team uren werk hebt bespaard om het probleem op te lossen.

Zelfs de meest gesynchroniseerde teams voelen zich verloren als ze niet weten waarom ze iets doen, dus het efficiënt stellen van doelen is een belangrijke voorwaarde om samenwerking aan te moedigen. Deze doelen zijn de leidraad voor je team en het is jouw taak als manager om ervoor te zorgen dat ze realistisch en duidelijk gedefinieerd zijn. ⭐

Iedereen in een DevOps-team heeft een rol. Maar deze rollen zijn onderling verbonden - als één persoon niet goed presteert, heeft iedereen daar last van. Om dit te voorkomen moet je voldoende ruimte bieden voor brainstormen, strategieën en planning. Op die manier is iedereen betrokken bij het hele proces en kunnen ze gemakkelijk hun teamgenoten in de gaten houden om een soepele workflow te garanderen .

2. Continue feedback komt van pas

Positieve en negatieve feedback geeft het team een motivatieboost en helpt hen op het juiste spoor te blijven door voortdurende verbetering .

Teamleden moeten elkaar feedback geven via intercollegiale toetsing en jij (de manager) moet af en toe prestatiebeoordelingen . Naast deze officiële feedback moet je regelmatig vergaderingen houden om op de hoogte te blijven van het werk van je team.

Feedback is de onbezongen held van elke ontwikkelings- en implementatiecyclus en mag nooit worden genegeerd. Goed in de gaten houden belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) door voortdurende controle krijg je genoeg inzichten om constructieve feedback te geven en je team naar succes te leiden.

3. Incrementele releases zijn de sleutel tot een gestage workflow

Als u ooit in de samenvoeg hel bent geweest, weet u hoe moeilijk het is om eruit te komen-grote releases die samenvoeging van codes vereisen resulteren vaak in incompatibiliteit en een hoop fouten. Het herstellen van deze fouten kost tijd en moeite, dus in plaats van je te richten op taken met een hoge waarde, beland je in een eindeloze cyclus van proberen om code samen te voegen.

De DevOps-methodologie zorgt ervoor dat je nooit in de samenvoeghel terechtkomt door je te richten op incrementele releases, zodat je je resources goed kunt toewijzen en verspilling kunt minimaliseren. Kleine en frequente releases * Door problemen in een vroeg stadium aan te wijzen, kun je ze meteen ter plekke aanpakken zonder de stroom van het hele project te onderbreken.

Een ander voordeel van incrementele releases is het aanpassingsvermogen. Je klant beoordeelt elke release en geeft feedback - als ze bepaalde wijzigingen goed vinden, kun je die sneller doorvoeren omdat je niet ver terug hoeft te gaan.

Het opsplitsen van je product in kleinere brokken heeft zo zijn voordelen, maar als je wilt dat het werkt, heb je een omgeving nodig waarin wordt samengewerkt en waarin continu feedback wordt gegeven. Dit is een bewijs van de mutuele afhankelijkheid van DevOps principes - ze hebben elkaar nodig om te werken. ☯️

4. Automatisering geeft je momentum

Een van de hoofddoelen van de DevOps-methodologie is het sneller opleveren van software. Hetzelfde geldt voor reviews, testen en updates - elk proces draait om snelheid.

Dit betekent niet dat je je werk moet haasten. Integendeel, je doel is om snel te werken zonder aan kwaliteit in te boeten. Hoewel er geen magische knop is die je bliksemsnel kan maken, is er wel een niet-zo-geheim wapen dat je kan helpen routine- of repetitief werk te stroomlijnen en je te concentreren op taken van hoge waarde-automatisering.

DevOps-teams streven naar processen te automatiseren en taken om snelheid te behouden, fouten te minimaliseren en tijd te besparen op arbeidsintensieve activiteiten. Wat willen ze automatiseren? Wat ze maar kunnen! Geautomatiseerd testen, continue integratie, continue levering en infrastructure as a code zijn slechts enkele van de methoden die DevOps-teams gebruiken om provisioning, code-reviews, testen, handoffs en monitoring te automatiseren.

Automatisering is niet alleen een enorme tijdsbesparing, maar kan ook het werkplezier vergroten. Je teamleden steken niet langer energie in vervelende taken en kunnen zich richten op het leveren van meer waarde, waardoor ze zich beter voelen over hun baan, en wie houdt daar niet van? 🥰

5. Op gegevens gebaseerde beslissingen zijn de juiste beslissingen

Je zag een advertentie voor een geweldige nieuwe testsoftware die belooft de testfase met 50% te verkorten en veel automatiseringsopties biedt. Je denkt bij jezelf, wauw, mijn DevOps-team zou het geweldig vinden, maar in plaats van een impulsaankoop te doen, besluit je de gegevens te controleren.

Je bekijkt de huidige metriek van de testfase en realiseert je dat deze perfect is, er zijn geen inefficiënties of gerapporteerde problemen. Vervolgens vraag je je team om een mening en ze zijn het er allemaal over eens dat de bestaande software aan alle eisen voldoet, dus je ziet af van een investering in een nieuw platform.

Dit eenvoudige voorbeeld laat zien hoe beslissingen in DevOps moeten worden genomen-alles moet worden ondersteund door gegevens.

Gegevens zijn je verklikker. Het onthult geheimen over elke fase van een DevOps-pijplijn en brengt inefficiënties aan het licht en potentiële rode vlaggen. 🚩

Het observeren van gegevens zal je niet alleen helpen om betere beslissingen te nemen. Het toont ook je vooruitgang in de loop van de tijd, dus het is een uitstekende zelfcontrolestrategie.

6. Klanten zijn uw leidende sterren

Net zoals planeten in het zonnestelsel rond de zon draaien, draaien DevOps-teams rond klanten.

Je uiteindelijke doel is om je klant tevreden te houden, dus elke ademhaling die je neemt en elke beweging die je maakt moet dat weerspiegelen. 🎶

De eenvoudigste manier om te weten wat uw klanten denken, is het hen te vragen, en dat kunt u doen via feedbackformulieren . Neem na elke release contact op met je klant en vraag hem of wat hij ziet hem bevalt. Moedig ze aan om grondige feedback te geven, zodat je je strategieën kunt aanpassen (indien nodig) en ervoor kunt zorgen dat het resultaat perfect is.

7. Een mentaliteit van collectieve verantwoordelijkheid is de sleutel

Het softwareontwikkelingsteam schrijft code en bouwt het product, en geeft het vervolgens door aan het operations-team om het te beoordelen, te testen en uit te rollen. Het operationele team ontdekt echter grote bugs die ze moeten oplossen terwijl het ontwikkelingsteam van hun vrije tijd geniet.

Als je denkt dat dit oneerlijk is, heb je gelijk. De DevOps-methodologie haalt deze traditionele aanpak onderuit om collectieve verantwoordelijkheid te benadrukken.

Dit betekent dat iedereen in het team verantwoordelijk is voor het product in elke fase. Softwareontwikkelings- en operationele teams bundelen hun krachten om de beste oplossingen te vinden, problemen op te sporen en bugs te verwijderen om software van hoge kwaliteit te leveren.

DevOps legt de nadruk op snelheid en kwaliteit. Als ontwikkelaars een fout maken tijdens het schrijven van de code, zijn zij degenen die de fout herstellen. Deze verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat iedereen zich 100% inzet voor een bepaalde taak.

8. Elke mislukking is een les

DevOps gaat mislukkingen niet uit de weg, maar moedigt aan om ervan te leren. Dit betekent niet dat je je werk slecht moet doen en producten van lage kwaliteit moet leveren. Het betekent dat je niet bang moet zijn om te experimenteren en risico's te nemen als dat zinvol is.

Waar je ook aan wilt sleutelen, het is het beste om het in de vroege testfase te doen. Op die manier heeft de klant er geen last van als je experiment mislukt.

Vergeet niet je mislukkingen te documenteren - als je weet wat niet werkt, voorkom je dat je dezelfde fouten herhaalt.

Gebruik ClickUp om DevOps-principes te implementeren

ClickUp

is een all-in-one

taak- en projectbeheer

platform dat vele doelen kan dienen. Je kunt het gebruiken om

workflows te stroomlijnen

communicatie, samenwerking en

documentbeheer

dus het kan een perfecte aanvulling zijn op

softwareteams

in het algemeen en DevOps-teams in het bijzonder.

Laten we eens duiken in enkele ClickUp functies die kunnen helpen om de prestaties van je team te verbeteren, iedereen op dezelfde pagina te houden en ervoor te zorgen dat er geen informatie door de mazen van het net glipt.

ClickUp Whiteboards

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Efficiënte samenwerking is de basis van de DevOps-principes. Dus als u wilt dat uw DevOps-team uitblinkt, moet u ze voorzien van tools die real-time communicatie mogelijk maken , eenvoudig brainstormen en strategieën en aanpasbaarheid, en dat is precies wat

ClickUp Whiteboards

gaan over.

ClickUp Whiteboards zijn oneindige digitale canvasdoeken waarop uw DevOps-team projecten en taken kan bespreken en de beste ideeën kan ontwikkelen om problemen op te lossen. U kunt plakbriefjes, symbolen, vormen, kleuren en afbeeldingen gebruiken om uw gedachten uit te drukken en het creatieve potentieel van uw team te ontketenen.

Elke deelnemer krijgt een kleurgecodeerde cursor met zijn naam erboven, dus er is geen risico op verwarring of chaos.

Een ander voordeel van ClickUp Whiteboards is dat u taken kunt aanmaken zonder het canvas te verlaten. Als uw team bijvoorbeeld een uitstekend idee heeft om de testfase efficiënter te maken, kunt u er ter plekke een taak van maken. Het wordt naadloos toegevoegd aan je workflows. ✨

ClickUp Chatweergave

Voeg teamleden toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom het wisselen tussen software

ClickUp heeft

meer dan 10 keer bekeken

waarmee je je taken en projecten vanuit verschillende hoeken kunt bekijken en kunt inzoomen op specifieke elementen, zoals werkdruk, kalenders of tijdlijnen.

Als je je richt op real-time communicatie, zul je dol zijn op de

ClickUp Chatweergave

. Dankzij deze weergave, hoeft u niet langer tussen apps te springen om uw teamleden te berichten- in plaats daarvan kunt u chatten binnen ClickUp. U kunt ook @mentions gebruiken, opmerkingen toewijzen, bestanden en links insluiten en rijke bewerkingen gebruiken om uw berichten op te maken.

De ClickUp Chat-weergave kan ook perfect zijn om uw teamgenoten buiten de werksetting te leren kennen: praat over het leven, favoriete boeken, huisdieren, opwarming van de aarde of wat er maar in u opkomt.

Weergave ClickUp Formulieren

Maak diepgaande formulieren binnen ClickUp 3.0 met drag-and-drop mogelijkheden om velden in te voegen en voorwaardelijke logica toe te voegen om betere feedback te verzamelen

We hebben het al gehad over het belang van interne en externe feedback in de DevOps-methodologie - het helpt je om processen te stroomlijnen, aanpassingen te maken en je team te inspireren.

ClickUp biedt de perfecte tool voor het geven van feedback - de

Formulieren bekijken

. Hiermee verzamel je informatie van je teamleden of klanten en zet je hun antwoorden automatisch om in taken. Gebruik Taakvelden aan de linkerkant van uw formulier om het uiterlijk aan te passen en alleen de informatie te verzamelen die u nodig hebt.

ClickUp Taken

Taken maken, beheren en visualiseren met ClickUp Tasks

Verdeel uw werk in kleinere brokken en houd ze in de gaten met

ClickUp Taken

, een krachtige

optie voor taakbeheer

.

Hiermee kun je taken maken voor elk type werk, meerdere geadresseerden toevoegen aan een enkele opdracht en taken onderverdelen in subtaken voor eenvoudigere navigatie.

Aanpassen

taakstatussen

om uw workflows weer te geven en

taakrelaties en afhankelijkheden

om de juiste uitvoeringsvolgorde te garanderen.

ClickUp Taken gaat hand in hand met

ClickUp aangepaste velden

. Met deze unieke functionaliteit kunt u details over uw taken geven en verschillende soorten gegevens toevoegen, zoals datum en tijd, wiskundige functies, voortgangsbalken of vervolgkeuzelijsten.

ClickUp Documenten

ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie met het team

Het nauwgezet bijhouden van gegevens is essentieel voor het begrijpen en verbeteren van processen en helpt u om

een kennisbank op te bouwen

waarop uw team kan vertrouwen.

ClickUp Documenten

Hiermee kunt u allerlei soorten documenten maken, bewerken, beheren, organiseren en opslaan, van

projectomgevingen

en plannen tot personeelsdossiers en vakantiebeleid.

Je kunt zelf documenten maken en bewerken of teamleden toevoegen en hen laten meewerken. Iedereen krijgt een cursor, dus alle wijzigingen zijn gemakkelijk bij te houden. 👀

Met ClickUp kunt u uw documenten categoriseren voor eenvoudigere navigatie. U kunt ook specifieke documenten aan taken koppelen voor extra gemak en efficiëntie.

ClickUp Brein

Gebruik ClickUp Brain om vragen te stellen over taken en documenten, bouw automatiseringen en bespaar tijd

Verdwalen in stapels taken en documenten is een terugkerende nachtmerrie voor veel ontwikkelaars en projectmanagers. Als je de weg kwijt bent en ergens hulp bij nodig hebt, vraag je je teamleden of manager om hulp. Maar als zij het druk hebben, zit er voor jou niets anders op dan te zitten wachten en kostbare tijd te verliezen. ⏰

Laat dergelijke scenario's tot het verleden behoren met

ClickUp Brein

, een revolutionaire optie die uw workflows superwaardeert met AI. ClickUp Brain absorbeert informatie van uw taken, documenten en processen binnen enkele seconden en dient als uw persoonlijke AI-assistent . Wanneer u een vraag hebt over een taak of document, kunt u ClickUp Brain om hulp vragen.

De functie staat bovenaan uw werkruimte, zodat u er gemakkelijk bij kunt. Het kan suggesties geven voor de volgende taak en uitleg geven over specifieke processen, zodat workflows soepel verlopen en prestaties verbeteren.

Binnen ClickUp Brain is er de functie AI Project Manager. Hiermee kunt u repetitief werk automatiseren, zodat uw DevOps-team zich kan richten op hoogwaardige taken.

ClickUp sjablonen

ClickUp biedt een indrukwekkend

bibliotheek met meer dan 1.000 sjablonen

voor alles van IT tot marketing en HR.

We besparen je de moeite van het bladeren door deze opties (hoewel het supergemakkelijk is) en stellen je voor aan de

ClickUp DevOps Work Breakdown Structure Sjabloon

, uw waardevolle bondgenoot voor het organiseren en stroomlijnen van werk.

Organiseer werk, bevorder samenwerking en zorg voor goede zichtbaarheid met de ClickUp DevOps Work Breakdown Structure Sjabloon

Met dit multifunctionele sjabloon kunt u uw werk opdelen in taken, verantwoordelijkheden toewijzen aan specifieke teamleden, knelpunten identificeren en de voortgang bijhouden.

Visualiseer uw hele project van planning tot implementatie,

transparantie aanmoedigen

en zorg ervoor dat uw klanten tevreden zijn met de resultaten. 😍

Deze sjabloon is slechts een van de vele die naadloos passen in uw DevOps-processen en deze verbeteren. Enkele andere opties zijn:

Deze sjabloon downloaden

Implementeer een DevOps-cultuur en verbeter samenwerking en efficiëntie met ClickUp

Het implementeren van DevOps-principes in uw dagelijkse workflows is veel eenvoudiger als u de juiste tools gebruikt. ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om elk principe naar de letter te volgen en een samenwerkingscultuur te bevorderen waarin kwaliteit en leren van fouten voorop staan.

Aanmelden voor ClickUp

en zie hoe het in uw DevOps-workflows kan passen.