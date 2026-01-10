ClickUp versus Notion: welke tool voor projectmanagement is beter?

Je bent net 20 minuten bezig geweest met het zoeken naar een document dat zeker "ergens" in je werkruimte ligt.

Spoiler: het was niet wat je dacht. 📄

Als dat klinkt als een doorsnee dinsdag voor jou, ben je klaar voor de confrontatie tussen ClickUp en Notion.

Beide tools kunnen er van een afstand gezien hetzelfde uitzien. Beide kunnen documenten opslaan. Beide kunnen werk bijhouden. Beide kunnen “de plek worden waar alles staat”.

Maar ze zijn gebouwd voor verschillende doeleinden:

ClickUp is een werkbesturingssysteem. Het heeft een uitgesproken visie op uitvoering: taken, tijdlijnen, eigenaars, afhankelijkheden en rapportage

Notion is een flexibele tool voor het bouwen van werkruimten. Het blinkt uit in kennisbeheer en structuur, maar je moet je werkstroom vaak zelf samenstellen.

Dus welke past beter bij jouw team? Laten we het eens bekijken. 🔓

ClickUp versus Notion: in één oogopslag

Criteria <2>ClickUp Notion Belangrijkste sterkte End-to-end uitvoering van werk (projecten + taken + rapportage + samenwerking) met ingebouwde documenten Flexibele documenten + databases voor kennis, planning en lichte werkstroomen Taak- en projectmanagement Speciaal hiervoor ontworpen: afhankelijkheden, prioriteiten, sprints, gantt-diagrammen, tijdsregistratie, automatiseringen, werklast Mogelijk via databases, maar veel "PM-functies" vereisen installatie of workarounds Documenten en wiki's ClickUp-documenten + geneste pagina's, realtime bewerking, toestemming en nauwe koppeling van taken De beste in zijn klasse voor gestructureerde wiki's, interne hubs en onderling gekoppelde pagina's Databases Tabellen + aangepaste velden + weergaven + relaties (meer gericht op het 'werksysteem') Krachtige databases met een geweldige gebruikersinterface voor het bouwen van aangepaste systemen Weergaven Meer dan 15 weergaven (lijst, bord, kalender, gantt-diagram, tijdlijn, werklast, enz.) Bord, kalender, tijdlijn, tabel (afhankelijk van de installatie) Rapportage en dashboards Geavanceerde dashboards, statusbijhouding, werklast, tijdsregistratie, doelen (sterk voor teams) Basisrapportage via databaseweergaven; geavanceerde dashboards vereisen vaak handmatige installatie Samenwerking Chatten, opmerkingen, Whiteboard, redactie, toegewezen opmerkingen en @vermeldingen, allemaal gekoppeld aan het werk Opmerkingen, vermeldingen, gezamenlijke bewerking (minder 'uitvoeringsgericht') AI ClickUp Brain + werkruimtegerichte zoekfunctie + samenvattingen + automatiseringsagenten Notion AI voor schrijven/samenvattingen en hulp bij pagina's (minder gericht op uitvoering/operaties) Automatisering Ingebouwde werkstroomautomatiseringen + agents (ontworpen voor operationele consistentie) Er zijn automatiseringen, maar die zijn doorgaans eenvoudiger en meer gericht op pagina's/databases Schaalbaarheid en governance Sterk in activiteiten met meerdere teams, gestandaardiseerde werkstroom, toestemming per ruimte/map/lijst Sterk in het opschalen van kennis; het beheer van complexe operaties kan moeilijker worden naarmate systemen zich uitbreiden Meest geschikt Teams die documenten en betrouwbare levering, zichtbaarheid en verantwoordingsplicht nodig hebben Teams die veel met documenten en kennis werken en een flexibele werkruimte willen om op voort te bouwen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

Wat is ClickUp?

Probeer ClickUp gratis Beheer je werk moeiteloos met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk

ClickUp is een platform voor werkbeheer dat is ontworpen om 'work sprawl' te verminderen door taken, documenten en teamcommunicatie op één plek samen te brengen. In plaats van projecten te beheren via meerdere losstaande tools, kunnen teams plannen, uitvoeren en samenwerken binnen één werkruimte, met ingebouwde gedeelde context. AI helpt bij de automatisering van routinematig werk, het naar voren halen van relevante informatie en het op gang houden van projecten zonder voortdurende handmatige coördinatie.

In de kern is ClickUp ontworpen voor projectuitvoering. Functies zoals Gantt-diagrammen, sprintplanning, tijdsregistratie en werklastweergaven zijn vanaf dag één ingebouwd, zodat teams niet zelf een systeem voor projectmanagement hoeven samen te stellen voordat ze het kunnen gebruiken.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt een uitgebreide reeks functies waarmee teams taken, documenten en werkstroomen op één centrale locatie kunnen beheren.

Hier volgt een overzicht van wat deze krachtige tool voor projectmanagement te bieden heeft en hoe elk onderdeel in het dagelijkse werk past. 🪄

Functie #1: Projectmanagement

Projecttools staan vaak in de weg, terwijl ze juist zouden moeten helpen. ClickUp Projectmanagement Solutions lost dat op en geeft elk onderdeel van uw werkstroom een vaste plek.

Begin met ClickUp-taken. Elke taak bevat eigenaren, deadlines, subtaaken, briefings en opmerkingen, zodat je niet tussen tools hoeft te schakelen.

Gebruik ClickUp-taken om werk toe te wijzen, te briefen en bij te houden in één weergave

Voeg nu de details toe die ertoe doen. Voeg aangepaste velden in ClickUp toe om zaken als campagnetype, leadbron of inhoudsformat bij te houden. Koppel taken met behulp van ClickUp-afhankelijkheden, zodat niemand aan stap drie begint voordat stap één is klaar.

De voortgang is gemakkelijker te volgen wanneer statussen daadwerkelijk aansluiten bij hoe je team werkt. Gebruik aangepaste taakstatussen in ClickUp, zoals 'Brief klaar', 'Concept in bewerking' en 'Klaar voor QA', in plaats van vage standaardinstellingen.

Dan is er nog ClickUp-taak Prioriteiten. Markeer werk met grote impact, zodat het team direct actie kan ondernemen bij dringende zaken zonder dat dit herhaaldelijk hoeft te worden gevraagd.

Je kunt deze taken en de voortgang van projecten vervolgens visualiseren in de vorm van verschillende ClickUp-weergaven. Je hebt de lijstweergave voor het snel afwerken van taken, de Bordweergave voor werkstroommodellen in Kanban-stijl en de kalenderweergave voor deadlinebeheer.

🔍 Wist je dat? In projectmanagement verwijst de 'ijzeren driehoek' of 'drievoudige beperking' naar de balans tussen tijd, kosten en omvang. Het aanpassen van één element heeft onvermijdelijk invloed op de andere, wat de noodzaak van zorgvuldige planning en afwegingen benadrukt om de kwaliteit van het project te behouden.

Functie #2: Ingebouwde AI-functies

Een van de sterkste functies van ClickUp is ClickUp Brain, de door AI aangestuurde neurale assistent. Deze verweeft intelligentie door je hele werkruimte, van het genereren van content tot het samenvatten van vergaderingen en het beantwoorden van contextuele vragen.

Vraag ClickUp Brain om je vragen te beantwoorden of bestanden te vinden in je werkruimte en gekoppelde tools

ClickUp Brain maakt gebruik van je hele werkruimte om realtime antwoorden te geven. Je kunt vragen stellen als: ‘Welke terugkerende taken zijn achterstallig in de marketingmap?’ of ‘Wie is toegewezen aan het webinar voor het derde kwartaal?’ Het zoekt dan direct in taken, subtaaken, opmerkingen, documenten (zelfs bijlagen), zodat je niet handmatig door mappen hoeft te spitten.

Op de desktop ondersteunt ClickUp BrainGPT 'Talk to Text', waardoor je vragen, aantekeningen of korte updates kunt dicteren in plaats van te typen. Je spraakinvoer wordt direct omgezet in tekst en verwerkt met de volledige context van je werkruimte, zodat je informatie kunt zoeken, werk kunt samenvatten of taken en follow-ups kunt aanmaken zonder je werkstroom te onderbreken.

In combinatie met ClickUp Enterprise Search krijg je een uniforme intelligentielaag die direct antwoorden uit je hele werkruimte haalt.

Vind je het lastig om rapportage te schrijven?

Vraag ClickUp Brain om voor je te schrijven

De AI Writer helpt je om beter te schrijven in taken, documenten en opmerkingen. Je kunt deze functie gebruiken om direct user stories te genereren, projectbeschrijvingen te herschrijven of uitgebreide updates in te korten.

Als je bijvoorbeeld een productspecificatie opstelt, gebruik dan gewoon een AI-promptsjabloon om een lijst met voordelen voor verschillende gebruikerssegmenten te maken. Of als je een hele reeks updates in een reactie hebt geplaatst, vraag dan aan de AI om deze samen te vatten.

Transcribeer vergaderingen met directe actiepunten met behulp van ClickUp AI Meeting Notetaker

En tot slot legt de AI Meeting Notetaker van ClickUp vergaderdiscussies vast, vat de belangrijkste punten samen en identificeert actiepunten, die vervolgens in uw taken en documenten worden geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit vergaderingen wordt gedocumenteerd en toegankelijk is.

Breid het overzicht uit met vooraf gebouwde agents naarmate het werk toeneemt

Persoonlijke AI-assistenten helpen individuen sneller te werken. Maar naarmate teams groeien en projecten zich vermenigvuldigen, is persoonlijke snelheid niet langer het probleem. Overzicht is dat wel.

Dit is waar de Prebuilt Agents van ClickUp van pas komen.

Automatiseer je routinetaken via trigger-inputs met ClickUp AI Agents

Vooraf geconfigureerde agents zijn ontworpen om continu te monitoren wat er in je werkruimte gebeurt en actie te ondernemen op basis van gedefinieerde voorwaarden. In plaats van te vertrouwen op handmatige controles, vergaderingen over status of iemand die eraan denkt om op te volgen, houden deze agents op de achtergrond stilletjes alles op koers.

Teams gebruiken Prebuilt Agents vaak om:

Genereer terugkerende updates, zoals wekelijkse rapporten of overzichten van de projectstatus

Breng vastgelopen taken, achterstallig werk of ontbrekende updates aan het licht voordat ze tot blokkades leiden

Beantwoord veelgestelde vragen tijdens het chatten met behulp van de live context van de werkruimte

Signaleer risico's, vertragingen of ongebruikelijke patronen in actieve projecten

De waarde hier is consistentie. Toezicht wordt in het systeem ingebouwd in plaats van afhankelijk te zijn van individuele waakzaamheid. Naarmate het werk toeneemt, voorkomt dit soort omgevingsmonitoring dat kleine problemen uitgroeien tot gemiste deadlines of panieksituaties.

Kant-en-klare agents zijn ideaal wanneer teams meer zichtbaarheid en controle willen zonder hun bestaande werkwijze te hoeven herzien.

Ga verder dan alleen monitoren met Super Agents die zich gedragen als teamgenoten

Naarmate organisaties verder groeien, stuit zelfs het toezicht op zijn limiet. Monitoring en waarschuwingen zijn nuttig, maar ze zijn nog steeds afhankelijk van mensen die ingrijpen en het werk doen.

Dat is waar Super Agents om de hoek komen kijken.

Een door AI aangestuurde Super Agent die nieuwe taken op het hoogste niveau analyseert, prioriteiten stelt en de volgende stappen aangeeft voor efficiënt taakbeheer

Super Agents zijn AI-teamgenoten die binnen je ClickUp-werkruimte opereren met context, geheugen en autonomie. Ze kijken niet alleen toe wat er gebeurt. Ze ondernemen actie in de volledige werkstroom.

Je kunt een Super Agent behandelen als een echte teamgenoot:

Wijs het toe aan taken

Vermeld het in de reacties of tijdens het chatten

Trigger het via gebeurtenissen, schema's of voorwaarden

Geef het toegang tot de tools, documenten en integraties die het nodig heeft

In tegenstelling tot Prebuilt Agents zijn Super Agents op een dieper niveau configureerbaar. U bepaalt zelf wat ze weten, hoe ze zich gedragen en welke tools ze mogen gebruiken. Daardoor zijn ze in staat om complexere taken uit te voeren, zoals het coördineren van werkstroomprocessen, het escaleren van problemen of het uitvoeren van terugkerende processen zonder constante menselijke tussenkomst.

Bekijk deze video voor meer inzicht:

Kant-en-klare agents helpen teams problemen te signaleren en voor te blijven. Superagents helpen teams werk volledig te delegeren. Samen vertegenwoordigen ze een verschuiving naar een meer geïntegreerde manier van werken, waarbij intelligentie, actie en coördinatie binnen hetzelfde systeem plaatsvinden in plaats van verspreid te zijn over verschillende tools en mensen.

Als je met een team werkt, heb je tools nodig die iedereen samenbrengen in plaats van voor nog meer chaos te zorgen. De samenwerkingsfuncties van ClickUp doen precies dat. 📣

Maak ClickUp-documenten vanaf elke plek in je werkruimte en vat ze samen met ClickUp Brain

Om te beginnen met documentatie: ClickUp Docs geeft je echte controle over hoe je content eruitziet en aanvoelt. Je krijgt alle opmaakopties die je zou verwachten: koppen, checklists, tabellen, codeblokken, noem maar op.

Stel dat je productteam een handleiding voor een nieuwe functie aan het schrijven is. Ze kunnen deze goed structureren, actiepunten toevoegen en iedereen kan tegelijkertijd meewerken aan de bewerking zonder elkaar voor de voeten te lopen.

Het delen van beheerrechten is ook vrij eenvoudig. Je bepaalt zelf wie wat mag zien en wie wijzigingen mag aanbrengen, zodat er niets per ongeluk wordt verwijderd of in de war raakt.

Natuurlijk gebeurt niet alles in formele documenten. Soms heb je gewoon snelle gesprekken nodig, en dat is waar ClickUp Chat van pas komt.

ClickUp Chat staat direct naast je werk, zodat je teamgenoten kunt taggen, bestanden kunt delen en taken kunt koppelen zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Communiceer met je team en maak taken aan in je chatvenster met ClickUp Chat

En wat ervoor zorgt dat dit aanvoelt als een verbinding (in plaats van 'weer een nieuwe tool om te chatten') is ClickUp Brain, dat direct in Chat is ingebouwd. In het bovenstaande voorbeeld plaatst Joey een verzoek van een klant in het kanaal. In plaats van dat dat bericht een vergeten scroll-artefact wordt, kun je met ClickUp Brain op 'Create Task with AI' klikken en wordt het bericht direct omgezet in een echte, traceerbare taak (met een bevestiging en link direct in de thread).

Vervolgens kun je Catch Me Up gebruiken om lange gesprekken samen te vatten, de beslissing eruit te halen en ervoor te zorgen dat de volgende stappen worden vastgelegd.

Functie 'Catch me up' met ClickUp Brain en Chat

Zo blijven chats luchtig, maar verdwijnt het werk niet.

En voor visuele samenwerking? Daarvoor heb je ClickUp Whiteboards.

Visualiseer met ClickUp Whiteboards om ideeën uit te werken en projecten te plannen

Je marketingteam zou een volledige campagnewerkstroom kunnen in kaart brengen met behulp van plakbriefjes en pijlen, waarbij iedereen in realtime zijn of haar input toevoegt binnen Whiteboards. ClickUp Brain werkt hier ook. Vraag het om afbeeldingen te genereren op basis van wat je bespreekt, en je brainstormsessies worden een stuk dynamischer. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Het wisselen van context tast stilletjes de productiviteit van je team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt je werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer je taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Prijzen van ClickUp

🎥 Deze video geeft een overzicht van de beste tools om je gedachten te ordenen, waaronder Notion en ClickUp, en laat zien hoe je snel ideeën kunt vastleggen, overdenken kunt verminderen en verspreide gedachten kunt omzetten in duidelijke volgende stappen.

Wat is Notion?

via Notion

Notion is een tool voor productiviteit die is opgebouwd rond digitale bouwstenen, zoals pagina's, databases en rijke content-elementen. Je kunt deze componenten ordenen, aanpassen en met elkaar verbinden om gepersonaliseerde werkstroomen, documentatiehubs en kennissystemen te creëren.

Het is ontworpen om individuen en kleine teams te helpen hun werk te organiseren, projecten te beheren, aantekeningen te maken en naadloos samen te werken.

Met functies zoals ingesloten media, taakvolging, wiki's, kalenders en functies voor automatisering ondersteunt Notion zowel dagelijkse planning als complexe teamactiviteiten. Het beschikt over intuïtieve drag-and-drop-functionaliteit en sjablonen voor werkstroom-sjablonen, waardoor gebruikers het kunnen aanpassen zonder kennis van het platform.

🔍 Wist je dat? De oprichters, Ivan Zhao en Simon Last, richtten Notion Labs in 2013 op met de visie om een flexibele werkruimte te creëren die aantekeningen, taakbeheer en databases combineert in één enkel, aanpasbaar platform.

Functies van Notion

Hier volgt een nadere blik op enkele van de belangrijkste functies van Notion. 👀

Functie #1: Documenten, wiki's en projecten

Koppel documenten, wiki's en taken in de gedeelde werkruimte van Notion

Met Notion kun je documenten maken en bewerken met behulp van een drag-and-drop-bloksysteem: tekst, afbeeldingen, code, tabellen en insluitingen staan allemaal op dezelfde pagina. Deze pagina's kunnen worden gedeeld en georganiseerd als een wiki, waardoor het makkelijker wordt om teamkennis te beheren, nieuwe teamleden in te werken of terugkerende processen te documenteren.

Voor het bijhouden van projecten zijn er Kanban-borden, kalenders en tijdlijnen beschikbaar. Je kunt taken toewijzen, deadlines instellen en ze koppelen aan gerelateerde pagina's of bronnen.

Functie #2: Zoeken en formulieren voor ondernemingen

Verzamel gestructureerde input met formulieren in Notion

De bedrijfszoekfunctie van Notion helpt teams bij het vinden van content op pagina's, in databases en op wiki's met behulp van filters zoals maker, datum van laatste bewerking of paginatype. Het toont resultaten uit alle content in de werkruimte, inclusief documenten, taken en databases.

Met de functie Formulieren kun je input verzamelen via aangepaste enquêteformulieren die rechtstreeks zijn gekoppeld aan Notion-projectmanagementdatabases. Je kunt veldtypen en verplichte antwoorden kiezen, anonieme inzendingen toestaan en vervolgacties triggeren, zoals het toewijzen van taken of het versturen van notificaties.

Functie #3: AI-ondersteuning

Automatiseer vergaderverslagen met Notion AI

Notion AI ondersteunt dagelijkse schrijftaken zoals het samenvatten van aantekeningen, het opstellen van content en het vertalen van tekst. Het kan zelfs naar andere pagina's verwijzen om meer op maat gemaakte resultaten te bieden.

Ondertussen transcribeert de AI-functie voor vergadernotities van Notion vergaderingen met tijdstempels, markeringen en actiepunten. Je kunt dit triggeren door /meet te typen of het te koppelen aan de Notion-kalender.

Aangepaste agents in Notion

Notion biedt ook aangepaste Agents, waarmee teams op maat gemaakte AI-assistenten kunnen creëren binnen hun werkruimte.

Deze agents werken binnen de context van geselecteerde Notion-pagina's en -databases en zijn ontworpen om te helpen bij algemene kennis- en content-taken.

Notion aangepaste Agent voor delegeren

Met Notion aangepaste Agents kunnen teams:

Vat lange pagina's of database-invoeren samen

Content opstellen met behulp van bestaande werkruimte-informatie

Beantwoord vragen op basis van specifieke Notion-pagina's

Relevante records uit databases opvragen

Aangepaste agents worden rechtstreeks in Notion geconfigureerd en werken alleen binnen de content waartoe ze toegang hebben. Dit maakt ze nuttig voor documentatie-intensieve werkstroomen, interne wiki's en onderzoeksgerichte teams die vertrouwen op gestructureerde kennis die is opgeslagen in Notion.

🧠 Leuk weetje: Het woord ‘Notion’ komt van het Latijnse woord ‘notionem’, wat ‘concept’ of ‘idee’ betekent, wat goed past bij een tool die je helpt al je briljante ideeën te organiseren. Het woord bestaat al sinds de 14e eeuw.

Prijzen van Notion

Gratis (inclusief een proefversie van Notion AI)

Plus: $ 12/maand per gebruiker (inclusief een proefversie voor Notion AI)

Business-abonnement: $ 24 per maand per gebruiker (inclusief Notion AI)

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijs

ClickUp versus Notion: functies vergeleken

Nu we hebben besproken hoe elke tool afzonderlijk werkt, gaan we kijken hoe hun functies zich tot elkaar verhouden.

Notion en ClickUp worden vaak over één kam geschoren omdat ze ogenschijnlijk soortgelijke problemen oplossen. Als je echter naar de details kijkt, zijn de verschillen duidelijk te zien.

Functie #1: Taakbeheer

Hieronder zie je hoe beide projectmanagementplatforms je werkstroom voor taakbeheer ondersteunen:

ClickUp

ClickUp is vanaf de basis ontwikkeld als projectmanagementtool. Je krijgt direct Gantt-diagrammen, sprintplanning, aangepaste taakstatussen, afhankelijkheden en tijdsregistratie. Het is flexibel zonder ingewikkeld te zijn. Je kunt meer dan 15 verschillende projectweergaven gebruiken om je werkstroom te optimaliseren.

Notion

Notion biedt basisfuncties voor taakbeheer en verwerkt werk via zijn databasesysteem. Je kunt Kanban-borden maken, deadlines toevoegen en leden van het team toewijzen.

Het werkt, maar je bouwt in feite een systeem voor projectmanagement vanaf nul met behulp van hun bouwstenen. De software voor productiviteit biedt geen functies zoals Gantt-grafieken, ingebouwde tijdsregistratie, afhankelijkheden en aangepaste statussen.

🏆 Winnaar: ClickUp wint deze vergelijking met gemak dankzij zijn uitgebreide systeem voor projectmanagement en taakbeheer.

💡 Pro-tip: Probeer de Zettelkasten Lite-notitiestrategie eens. In plaats van lange, rommelige aantekeningen bij te houden, verdeel je ze in hapklare, gekoppelde ideeën: Wekelijks bekijken en bijwerken: Maak van verspreide aantekeningen in de loop van de tijd een persoonlijk kennissysteem

Eén idee per aantekening: Houd elke aantekening gericht op één gedachte of concept

Gebruik tags of mappen: Organiseer op onderwerp, zodat je ideeën gemakkelijk kunt vinden en groeperen

Link gekoppelde aantekeningen: Voeg context toe door aantekeningen te koppelen

Functie #2: Documentatie en aantekeningen maken

ClickUp en Notion bieden beide mogelijkheden voor documentatie, maar hun aanpak verschilt sterk.

ClickUp

ClickUp Docs integreert naadloos in je projectwerkstroom. Je kunt opgemaakte documenten maken, in realtime samenwerken en, dit is het belangrijkste, alles direct koppelen aan taken en projecten. Wanneer je een projectbriefing schrijft, kun je delen van het document toewijzen aan teamleden of tekst omzetten in uitvoerbare taken zonder het document te verlaten.

Notion

Het lege canvas en de eenvoudige koppelingsmogelijkheden van Notion maken het gebruiksvriendelijker voor alles wat veel tekst bevat. Het op blokken gebaseerde systeem van de notitie-app maakt het flexibel voor het creëren van complexe kennisbanken, wiki's en onderling gekoppelde documentatie.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! ClickUp blinkt uit in het omzetten van documenten in actie, terwijl Notion goed werkt met flexibiliteit en vloeiendheid voor tekstintensieve content.

Functie #3: AI-mogelijkheden

Laten we hier de AI-aangedreven tools van ClickUp en Notion vergelijken:

ClickUp

ClickUp biedt een uitgebreide set AI-tools, met ClickUp Brain als spil. Je krijgt AI-schrijfhulp, Connected Search waarmee je informatie kunt vinden in al je gekoppelde tools, transcripties van vergaderingen met automatische actiepunten, en aangepaste of vooraf gebouwde Autopilot Agents die routinetaken zoals wekelijkse rapportages kunnen afhandelen.

Notion

Notion AI kan de basis goed aan, zoals schrijfhulp, samenvattingen van content en aantekeningen van vergaderingen. Het kan verwijzen naar andere pagina's in je werkruimte en helpen met vertalingen. Het is echter beperkter in omvang, waardoor je misschien Notion-alternatieven wilt overwegen.

🏆 Winnaar: De AI-mogelijkheden van ClickUp AI zijn uitgebreider en beter geïntegreerd in daadwerkelijke werkprocessen.

Functie #4: Samenwerking

Samenwerking is een ander gebied waarop de tools in het dagelijks gebruik heel verschillend aanvoelen.

ClickUp

De ClickUp AI is gebouwd voor uitvoering op grote schaal, niet alleen voor individuele ondersteuning.

De kern wordt gevormd door ClickUp Brain, dat AI koppelt aan taken, documenten, chat, dashboards en gekoppelde tools. Het beantwoordt vragen op basis van de live context van de werkruimte, vat lopende werkzaamheden samen en zet gesprekken automatisch om in acties.

Waar ClickUp een voorsprong neemt, is met Agents.

Vooraf geconfigureerde agents helpen teams bij het beheren van een groeiende werkdruk door de werkruimte te monitoren en actie te ondernemen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden. Deze agents zorgen bijvoorbeeld voor het signaleren van vastgelopen werk, het genereren van wekelijkse updates, het beantwoorden van terugkerende vragen in Chat en het markeren van achterstallige taken voordat deze tot blokkades leiden

Super Agents gaan nog een stap verder. Ze fungeren als AI-teamgenoten binnen de werkruimte, met context, geheugen en toestemming. Super Agents kunnen werk toegewezen krijgen, vermeld worden in taken of opmerkingen, en getriggerd worden om volledige werkstroomen van begin tot eind uit te voeren in projecten, documenten en chat. gaan nog een stap verder. Ze fungeren als AI-teamgenoten binnen de werkruimte, met context, geheugen en toestemming. Super Agents kunnen werk toegewezen krijgen, vermeld worden in taken of opmerkingen, en getriggerd worden om volledige werkstroomen van begin tot eind uit te voeren in projecten, documenten en chat.

Deze aanpak ondersteunt ClickUp's bredere visie op Convergence: werk, kennis, communicatie en AI samenbrengen in één systeem, zodat teams kunnen werken vanuit een gedeelde context in plaats van met verschillende tools te moeten jongleren.

Notion

De AI van Notion is gericht op content en kennisondersteuning.

Notion AI helpt bij het schrijven, het samenvatten van pagina's, het beantwoorden van vragen op basis van geselecteerde documenten en het genereren van gestructureerde content binnen pagina's en databases. Aangepaste AI-agenten breiden dit uit door teams in staat te stellen helpers te creëren die binnen bepaalde delen van de werkruimte opereren.

Deze tools zijn effectief voor documentatie, onderzoek en het opzoeken van kennis, maar blijven beperkt tot content in plaats van doorlopende uitvoering of eigendom van de werkstroom.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met zijn geïntegreerde samenwerkingsfuncties, waardoor alles, van taken tot discussies, op één plek blijft.

ClickUp versus Notion op Reddit

Er zijn veel Reddit-threads waarin de twee tools voor taakbeheer met elkaar worden vergeleken. Laten we een paar beoordelingen bekijken om je te helpen bij je keuze. ⚒️

Reddit-threads brengen de echte frustraties en voorkeuren van gebruikers naar voren, waardoor ze nuttig zijn om patronen te ontdekken die verder gaan dan lijsten met functies.

Een gebruiker heeft de twee platforms duidelijk vergeleken:

Prijzen: ClickUp biedt meer waar voor je geld met uitgebreide functies. Notion is geweldig voor individuen met een royaal gratis abonnement. Gebruikerservaring: ClickUp: Rijk aan functies, het beste voor gedetailleerd projectmanagement. Notion: Eenvoudiger en intuïtief, geweldig voor basistaken en persoonlijk gebruik. Functies: ClickUp: Ideaal voor complexe projecten dankzij de gestructureerde installatie. Notion: Zeer aanpasbaar, perfect voor flexibele organisatie van content.

Aan de andere kant vond één gebruiker dat ClickUp de duidelijke winnaar was wat betreft kernfuncties voor productiviteit, zoals taak- en projectmanagement:

Ik heb beide gebruikt, en ClickUp is absoluut veel beter voor projectmanagement en taakbeheer. De documenten zijn naar mijn mening ook veel beter geworden en doen niet onder voor Notion.

Iemand die van Notion naar ClickUp is overgestapt, legt precies uit waarom hij daar geen spijt van heeft:

Ik ben een paar maanden geleden overgestapt van Notion naar ClickUp. Tot nu toe lijkt ClickUp beter aan te sluiten bij mijn behoeften (kennisdatabase, takenlijsten, het beheren van mijn persoonlijke projecten, het plannen van vakanties, enz. ). De functie die er voor mij uitspringt, is de naadloze, kant-en-klare integratie van ClickUp met Google Agenda. Ik heb een aantal manieren gevonden om dit met Notion te bereiken, maar die waren omslachtig (ik heb geprobeerd te automatiseren met N8N, maar dat was onbevredigend). Bovendien geef ik de voorkeur aan de gebruikersinterface van ClickUp; deze kan worden aangepast om ofwel erg rommelig ofwel erg minimalistisch te zijn, wat ik erg waardeer…

Een andere gebruiker wees op de ontbrekende functies in Notion die ClickUp standaard biedt:

ClickUp is veel krachtiger. Notion biedt geen tijdsregistratie en taakbeheer (althans niet zoals het zou moeten werken).

📮 ClickUp-inzicht: Wanneer systemen falen, worden werknemers creatief – maar dat is niet altijd een goede zaak. 17% van de werknemers vertrouwt op persoonlijke noodoplossingen zoals het opslaan van e-mails, het maken van schermafbeeldingen of het nauwgezet bijhouden van eigen aantekeningen om het werk te volgen. Ondertussen kan 20% van de werknemers niet vinden wat ze nodig hebben en vragen ze het aan collega's, waardoor de concentratie van beide partijen wordt verstoord. Met ClickUp kun je e-mails omzetten in traceerbare taken, chats aan taken koppelen, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één werkruimte! 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat jouw team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

De duidelijke winnaar voor teams die dingen voor elkaar moeten krijgen

Het komt erop neer wat teams daadwerkelijk nodig hebben. Als je werk afhankelijk is van gestructureerde projecten, duidelijke verantwoordelijkheden, automatisering en afstemming tussen meerdere teams, dan wint ClickUp met gemak.

Het is ClickUp! 🥇

Notion werkt goed voor documentatie en kennisbeheer, maar is niet ontworpen om de complexiteit van projectmanagement aan te kunnen. Als je deadlines moet bijhouden, de werklast van je team moet beheren en projecten op koers moet houden, heb je daarvoor speciaal ontwikkelde tools nodig.

ClickUp biedt je alles wat je nodig hebt om je werk effectief te beheren. De AI-functies helpen je om dingen sneller gedaan te krijgen, de weergaven van projecten zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft en de samenwerkingstools zorgen ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien.

Meld je vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅