Oplossing voor werkversnippering: ClickUp's GVP of Marketing over de toekomst van werk

Werkversnippering is de stille moordenaar van productiviteit, innovatie en moreel op de huidige werkplek, vaak veroorzaakt door onsamenhangende tools en processen. Ik heb het meegemaakt, erdoorheen geleid en – het allerbelangrijkste – geleerd hoe ik het kan bestrijden. In dit artikel wil ik mijn ervaringen met werkversnippering delen, de verborgen kosten die ik heb ontdekt en waarom ik geloof dat de toekomst van werk afhankelijk is van uniforme werkruimtes en AI die echt voor mensen werkt.

*wat is werkversnippering? Mijn persoonlijke weergave

Toen ik leiding ging geven aan B2B-marketing- en salesontwikkelingsteams, dacht ik dat het grootste uitdaging simpelweg het beheren van de kosten was: ervoor zorgen dat we niet te veel uitgaven aan tools. Maar in de loop der jaren realiseerde ik me dat het echte probleem veel dieper en verraderlijker was.

Waar ik echt mee te maken had, was werkversnippering – iets wat ik nu definieer als de fragmentatie van werk over te veel losstaande tools, systemen en processen. Dit is het geval wanneer je teams tussen platforms schakelen, de context kwijtraken en meer tijd besteden aan het bijpraten van elkaar dan aan het daadwerkelijk uitvoeren van hun werk.

De impact op de productiviteit was onmiskenbaar. Teams werkten trager, deden dubbel werk en besteedden meer tijd aan afstemming dan aan uitvoering. Informatie was versnipperd, samenwerking werd gefragmenteerd en projecten verloren hun momentum nog voordat ze goed en wel van start waren gegaan.

De vier gezichten van wildgroei

1. Applicatie-wildgroei

Hier is het voor mij allemaal begonnen. Ik herinner me dat ik aan een nieuwe rol begon en ontdekte dat ons team tientallen verschillende tools gebruikte, waarvan er veel hetzelfde deden of, erger nog, helemaal niets deden. We betaalden voor shelfware en de CFO was (terecht) gefrustreerd. Maar de kosten waren niet alleen financieel. Het gebrek aan integratie leidde tot gefragmenteerd werk en verlies van afstemming – klassieke tekenen van werkversnippering.

2. Contextversnippering

Dit raakte mij als leidinggevende het hardst. Ik probeerde een duidelijk beeld te krijgen van waar mijn teams mee bezig waren, maar ik ontdekte dat die informatie verspreid was over Google Documenten, Slack, e-mailthreads en projectmanagementtools. Er was geen enkele bron van waarheid. Ik was constant bezig met het 'samenvoegen' van een verhaal – een resultaat van gefragmenteerde tools die door hun ontwerp geen convergentie kenden. Ik verloor de zichtbaarheid en mijn teams verloren de context die ze nodig hadden om hun werk zo goed mogelijk te doen.

3. Proceswildgroei

Ik heb gezien hoe dit zelfs de beste teams kan breken. Wanneer elke groep zijn eigen tools en werkstroom gebruikt, is er geen uniform proces. Ik heb teams zien proberen hun processen aan elkaar te knopen, met als gevolg inefficiëntie, verwarring en gemiste kansen voor samenwerking. Het is een perfect voorbeeld van wat werkversnippering veroorzaakt: gescheiden tools, slecht op elkaar afgestemde teams en overhaaste beslissingen.

4. AI-wildgroei

Dit is de nieuwste – en snelst groeiende – uitdaging. In de haast om AI te implementeren, heb ik gezien dat organisaties (waaronder mijn eigen organisatie) een lappendeken van AI-tools verzamelen die kleine problemen oplossen, maar geen verbinding hebben met het grotere geheel. Deze tools worden al snel ongebruikt, net als de SaaS-tools daarvoor. Erger nog, wanneer AI niet wordt geïntegreerd in de echte context, levert het slechte resultaten op en ondermijnt het vertrouwen – een verborgen kostenpost die de meeste teams pas herkennen wanneer de acceptatie daalt.

De verborgen kosten: wat de meeste leiders over het hoofd zien

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: hoe werknemers denken over het samenvoegen van AI-tools

Vroeger dacht ik dat de belangrijkste kosten van wildgroei een item in de begroting waren. Maar de werkelijke kosten zijn verborgen, net als de ijsberg onder water.

Moreel en innovatie

Wanneer mensen geen context hebben, voelen ze zich geïsoleerd en niet betrokken. Ik heb gezien hoe topmedewerkers met 'brute kracht' de benodigde informatie probeerden te verkrijgen: ze installeerden extra vergaderingen, achtervolgden collega's en verzamelden stukje bij beetje informatie. Maar niet iedereen kan dat, en zelfs voor degenen die dat wel kunnen, is het uitputtend.

Als we iedereen de kans geven om te begrijpen wat er gaande is, zullen het moreel en de innovatie toenemen. Anders beperken we het potentieel van iedereen.

Productiviteitsverlies

Een statistiek die me bijblijft: de gemiddelde kenniswerker schakelt bijna 1200 keer per dag tussen apps en websites en besteedt meer dan vier uur per week alleen al aan het opnieuw oriënteren. Ik heb dit met eigen ogen gezien: mensen die kopiëren en plakken, werk dupliceren en elke week uren verliezen aan 'dubbel werk' – een soort digitale ruimtelijke mismatch tussen informatie en uitvoering. Dat is niet alleen inefficiënt, het is ook demotiverend.

AI zonder context is nutteloos

Ik heb zoveel AI-projecten zien mislukken omdat ze context missen, vooral in snel veranderende technologiebedrijven waar Teams vertrouwen op precisie en duidelijkheid. Als je AI je merkrichtlijnen, verkoopmethodologie of de nuances van je Business niet kent, genereert het alleen maar ruis. En zodra mensen hun vertrouwen in AI verliezen, daalt de acceptatie drastisch.

Hoe ik werkversnippering bij ClickUp aanpak

Convergentie: de kracht van een uniforme werkruimte

ClickUp brengt de informatie uit al uw verschillende apps samen

Het grote besef voor mij was dat convergentie – het samenbrengen van apps, processen, mensen, kennis en AI op één plek – alles verandert. Bij ClickUp bouwen we een werkruimte waar de context niet verloren gaat, processen in kaart worden gebracht en AI echt is geïntegreerd.

Werkversnippering begint vaak met verspreide aantekeningen en half onthouden ideeën die nooit terugkomen in het registratiesysteem. Daarom gebruiken we functies zoals Talk to Text in ClickUp Brain Max. Deze functie overbrugt die kloof door gedachten vast te leggen op het moment dat ze opkomen en ze direct om te zetten in taken, documenten of herinneringen. U hoeft niet te typen, geen context te zoeken, maar kunt gewoon naadloos kennis vastleggen, zodat het werk vooruitgang blijft boeken.

Met Brain native geïntegreerd, zie ik niet alleen mijn werk samenkomen, maar ook intelligentie erin verweven. Moet je een briefing opstellen, een document samenvatten of een werkstroom automatiseren? Dat gebeurt allemaal binnen hetzelfde systeem waar het werk zich afspeelt. ClickUp Brain helpt gebruikers hun werk te stroomlijnen door gesprekken samen te vatten, taken aan te maken en content te genereren – allemaal binnen een geïntegreerde, moderne werkruimte

Persoonlijke anekdote: de AI Notetaker

Een van de meest transformatieve tools voor mij is de ClickUp AI Notetaker. Ik kan niet elke vergadering bijwonen, maar met de AI Notetaker hoeft dat ook niet. Het legt de discussie vast, vat de sleutelpunten samen en deelt de context met iedereen die dat nodig heeft. Ik herinner me dat ik een cruciale productvergadering miste en, zoals velen die zich aanpassen aan werken op afstand, heb ik gewoon de door AI gegenereerde samenvatting bekeken in plaats van aantekeningen of een samenvatting te zoeken. Ik was meteen op de hoogte en kon zonder vertraging beslissingen nemen.

kennis documenteren en deel*

Ik heb op de harde manier geleerd dat de meest waardevolle context vaak in de hoofden van mensen zit. Ik moedig mijn Teams – en mezelf – aan om 20 minuten de tijd te nemen om dingen op te schrijven. Dat is niet gemakkelijk, maar wel essentieel. Wanneer we onze lessen, processen en inzichten documenteren, creëren we een gedeelde opslagplaats waar iedereen baat bij heeft.

Leiderschapslessen: wat ik elke leidinggevende vertel

1. Breng uw processen in kaart

Je kunt niet automatiseren wat je niet in kaart hebt gebracht. Neem de tijd om te documenteren hoe het werk klaar wordt en zoek vervolgens naar manieren om het te stroomlijnen en automatisering toe te passen.

2. Geef prioriteit aan context

Maak het voor mensen (en AI) gemakkelijk om toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben. Centraliseer kennis, standaardiseer documentatie en doorbreek silo's.

3. Integreer AI op een doordachte manier

Ga niet achter glimmende objecten aan. Investeer in AI die diep geïntegreerd is in uw werkstroom en context – niet zomaar weer een puntoplossing.

Om het maximale uit AI te halen, is het bovendien belangrijk om tools te kiezen die zich aanpassen aan de behoeften en werkstroom van uw team. Met ClickUp Brain kunt u schakelen tussen grote taalmodellen (LLM's) om uw AI-ervaring te personaliseren. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de AI die u gebruikt niet zomaar een generieke oplossing is, maar een oplossing die is afgestemd op uw unieke context en doel.

Wissel tussen LLM's binnen ClickUp Brain om je AI-ervaring te personaliseren

4. Leid culturele verandering

Transformatie is niet alleen technisch, maar ook cultureel. Geef het goede voorbeeld door het gedrag te vertonen dat u wilt zien: transparantie, documentatie en bereidheid tot verandering.

De toekomst van werk: mijn visie

Ik geloof dat de toekomst toebehoort aan organisaties die wildgroei kunnen oplossen – niet alleen door kosten te besparen, maar ook door een cultuur van duidelijkheid, samenwerking en voortdurende verbetering te creëren. Geïntegreerde AI-agenten, uniforme werkplekken en een niet-aflatende focus op context geven mensen de vrijheid om hun beste en meest creatieve werk te leveren. Dat is de kracht van een geconvergeerde AI-werkruimte: niet alleen tools bundelen, maar het werk zelf opnieuw opbouwen rond één enkel, intelligent platform.

De visie is eenvoudig: mensen Free van repetitieve taken, hen voorzien van context en hen laten focussen op wat echt belangrijk is. Zo blijven we concurrerend in een snel veranderende wereld.

Werkversnippering lost zichzelf niet op. Het vertraagt uw teams, cloud uw strategie en kost meer dan u kunt bijhouden. Het is tijd om duidelijk leiderschap te tonen. Probeer eerst wat wij hebben ontwikkeld om dit probleem aan te pakken.

