25 ChatGPT-tips om uw manier van werken in 2026 te transformeren

Stel je voor dat je een assistent hebt die alles kan: van het stroomlijnen van je data-analyse, het samenvatten van lange documenten en de automatisering van programmeertaaken tot het vertellen van verhalen of grappen tijdens je koffiepauzes!

En dat niet alleen: je kunt deze assistent ook naadloos in je werkstroom integreren en alledaagse taken omzetten in efficiënte en productieve ervaringen.

Dit alles en nog veel meer kun je doen met ChatGPT. 🎉

ChatGPT, een van de eerste AI-tools die op grote schaal gratis beschikbaar is gesteld, kan nu een breed bereik aan taken uitvoeren.

Hoewel sommige gebruikers hun twijfels hebben geuit over de effectiviteit ervan als tool voor het aanmaken van content – en sommigen het zien als een bedreiging voor originaliteit – heeft ChatGPT zich bewezen als een bondgenoot voor professionals in allerlei vakgebieden. Dit blijkt duidelijk uit de honderden miljoenen mensen die elke week massaal naar de website komen.

Laten we eens kijken naar verschillende ChatGPT-tips om je productiviteit een boost te geven.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een gratis te gebruiken chatbot die is gebaseerd op een AI-systeem ontwikkeld door OpenAI. De chatbot is gebaseerd op een groot taalmodel (LLM) dat complexe taalrepresentaties en relaties kan begrijpen en een natuurlijk gesprek met de gebruiker kan voeren.

GPT staat voor 'Generative Pre-trained Transformer': Generative betekent dat het taalmodel samenhangende content of nieuwe tekst kan genereren op basis van de invoer; pre-trained betekent dat het model is getraind op een enorme hoeveelheid diverse data; transformer verwijst naar de neurale netwerkarchitectuur waarop ChatGPT is gebouwd.

ChatGPT kan natuurlijke taal begrijpen en verwerken met behulp van lagen complexe regels om patronen in gegevens te vinden en deze te gebruiken om antwoorden te genereren. De chatbot reageert ook op feedback van gebruikers en kan zijn antwoorden verfijnen op basis van een bepaalde reeks van gesprekken.

De terminologie die wordt gebruikt om AI-technologie te beschrijven is complex, maar simpel gezegd blinkt ChatGPT uit in het voeren van mensachtige gesprekken en het begrijpen van wat je bedoelt.

Hier is bijvoorbeeld hoe ChatGPT zichzelf voorstelt: “Hallo! Ik ben ChatGPT, een chatbot gemaakt door OpenAI. Ik ben hier om je leven gemakkelijker te maken en je te helpen dingen sneller klaar te krijgen. Ik kan je helpen met verschillende taken en nuttige informatie verstrekken. Vraag me gewoon wat je wilt of vertel me wat je nodig hebt, en laten we je werk stroomlijnen en je productiviteit verhogen!” 💯

25 ChatGPT-tips voor elke toepassing

Gebruik ClickUp's ChatGPT-prompts voor leadgeneratie om aangepaste ideeën voor targetgroepen te krijgen

Professionals over de hele wereld en in vrijwel elke sector gebruiken ChatGPT om hun werk te vereenvoudigen. Ze gebruiken de chatbot om e-mails op te stellen, content te genereren, oplossingen te bedenken, informatie te verzamelen, code te schrijven en zelfs als leermiddel en woordenboek.

ChatGPT fungeert ook als een bekwame, behulpzame AI-assistent die u efficiënter en creatiever maakt. Hier zijn 25 ChatGPT-tips om uw productiviteit en algehele werkervaring te verbeteren.

1. Beheers de kunst van het stellen van vragen

ChatGPT is afhankelijk van duidelijke en gedetailleerde instructies om u een antwoord te geven. Deze instructies worden prompts genoemd – en hoe beter de prompt, hoe nauwkeuriger het antwoord.

Zorg ervoor dat uw ChatGPT-prompts duidelijk en specifiek zijn en voldoende context bevatten, zodat de tool uw vereisten volledig begrijpt. Als uw vragen of verzoeken complex zijn, probeer deze dan op te splitsen in een reeks eenvoudigere prompts die naar het doel toewerken.

Het beheersen van prompts is natuurlijk een kwestie van experimenteren.

Als je haast hebt, maken de AI-promptsjablonen van ClickUp AI het maken van prompts op ChatGPT eenvoudiger. Er zijn kant-en-klare prompts voor blogposts, e-mails, productbeschrijvingen, het ontwerpen van UI's en meer. 👏🏼

2. Maak automatisch schema's

Gebruik ChatGPT als je planningassistent en plan je dag en week in een handomdraai.

Geef je prioriteiten en actiemappen door en kijk hoe de tool je agenda indeelt. Het kan gerichte blokken inplannen voor geconcentreerd werk, koffiepauzes inlassen en herinneringen toevoegen zodat je je maaltijden niet mist.

Hier is een voorbeeldprompt om het meeste uit deze ChatGPT-hack te halen: “Maak een dagschema voor een drukke manager van het projectmanagement, waarbij je prioriteit geeft aan taken, vergaderingen, sporten en persoonlijke boodschappen, terwijl je zorgt voor voldoende tijd voor pauzes en ontspanning.”

3. Automatiseer repetitieve taken

AI-modellen zijn uitstekend in het zelfstandig voltooien van repetitieve taken.

U kunt ChatGPT gebruiken om e-mailsjablonen te genereren, lange documenten samen te vatten, presentaties te maken en taken op het gebied van projectmanagement te automatiseren.

Projectmanagers ontvangen bijvoorbeeld regelmatig berichten met statusrapporten over projectgerelateerde taken. Projectmanagers verzamelen die berichten, analyseren de reacties en vatten vervolgens de voortgang samen.

ChatGPT helpt je dit hele proces in een handomdraai te voltooien.

Voer de gegevens in die de tool moet extraheren en beschrijf het format waarin je de samenvatting wilt hebben. Vanaf dat moment hoef je alleen maar berichten in te voeren en te kijken hoe het perfecte, samengevatte rapporten genereert.

4. Gebruik ChatGPT-plug-ins

Met tal van ChatGPT-plugins beschikbaar voor Gmail, Expedia, Zapier en nog veel meer, is de automatisering van je werkstroom eenvoudiger dan ooit geworden.

Met de verschillende plug-ins die beschikbaar zijn voor Chrome kun je reistickets zoeken en boeken, samenvattingsprogramma's gebruiken om de belangrijkste punten uit pdf's te halen, transcripties van video's genereren, code in meerdere talen schrijven en zelfs afbeeldingen genereren met Canva.

Of je nu schrijver, ontwikkelaar of marketeer bent, een ChatGPT-plug-in kan je helpen om met minder moeite meer te bereiken.

Bekijk voor meer geweldige AI-tools de uitgebreide ClickUp-database, gesorteerd op gebruiksscenario.

Bonus: Leer hoe je afbeeldingen kunt genereren met ChatGPT!

5. Laat AI je mentor zijn

ChatGPT is niet alleen een geweldige assistent, maar ook een goede leraar.

Met vereenvoudigde samenvattingen, uitleg en studiegidsen helpt de tool je inzicht in complexe onderwerpen op vrijwel alle gebieden te verbeteren.

Hier is een voorbeeld: als je je voorbereidt op een sollicitatiegesprek voor een rol als webontwikkelaar, gebruik dan de onderstaande ChatGPT-prompt-hack. Met de vragen die deze genereert, kun je je vaardigheden beoordelen en verbeterpunten identificeren.

“Schrijf oefenvragen voor een programmeerinterview voor een front-end webontwikkelaar, met de nadruk op JavaScript- en HTML/CSS-syntaxis en probleemoplossingstechnieken.”

Ontdek de beste ChatGPT-alternatieven voor codeen!

6. Vertaal tussen talen

Of je nu vertaalt voor Business of voor een reis, een nieuwsartikel in een vreemde taal leest of een gesprek voert met een vriend uit een ander land, laat ChatGPT de taalbarrière overbruggen door meer dan 26 talen te ondersteunen.

Probeer deze prompt eens: “Vertaal dit artikel van het Frans naar het Engels met behoud van sfeer en toon.” Of deze: “Hoe zeg je ‘Hoe gaat het?’ in het Koreaans?”

7. Til uw presentaties naar een hoger niveau

Vóór generatieve AI kostte het uren om een goede presentatie te maken. Je moest een opzet maken, content toevoegen, animaties en overgangen bedenken, afbeeldingen invoegen en het ontwerp aanpassen, en dan heb ik het nog niet eens over het samenstellen van de sprekersantekeningen aan het einde.

Deze ChatGPT-prompt-hack tovert veel sneller een presentatieschema tevoorschijn. En wat meer is: het geeft je ook tips voor het maken van content en ontwerptips.

Hier is het: “Maak een overzicht voor een presentatie waarin de duurzame ontwikkelingsdoelen worden samengevat, met de nadruk op verantwoorde productie en consumptie. Deze presentatie is bedoeld voor een zakelijk publiek en moet praktische toepassingen benadrukken.”

U kunt nog een stap verder gaan: geef een gedetailleerde set instructies, zoals informatie over uw doelgroep, de kernboodschap, gegevens en statistieken, ontwerpthema's, enzovoort. ChatGPT stelt dan een uitgebreid concept op, compleet met visueel aantrekkelijke dia's en dia-inhoud.

8. Schrijf creatieve content

Het aanmaken van content is eenvoudiger en sneller geworden dankzij de komst van AI-schrijftools.

Met ChatGPT kunt u boeiende content creëren, variërend van blogopzetjes en concepten voor persberichten tot pitchdecks, posts voor sociale media en zelfs complete thought leadership-artikelen. De chatbot is ook een geweldige sparringpartner voor het bedenken van nieuwe onderwerpen en invalshoeken die u anders misschien zou missen. 💡

Probeer deze prompt eens: “Schrijf een blogpost over de vijf beste tips voor productiviteit voor drukke professionals, met praktische stappen en voorbeelden uit de praktijk.” Met een beetje vallen en opstaan kun je de prompt steeds verder verfijnen om boeiende artikelen in verschillende schrijfstijlen te creëren.

9. Brainstorm en verfijn ideeën

U kunt ChatGPT vragen om meerdere creatieve concepten te genereren, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Vervolgens kunt u deze ideeën verfijnen en herhalen totdat u er een vindt die perfect aansluit bij uw visie en doelen.

U kunt de tool bijvoorbeeld de opdracht geven om “10 creatieve ideeën te bedenken voor de productlancering van een nieuwe lijn duurzame modeaccessoires, gericht op milieubewuste millennial-consumenten.”

Zodra je de lijst hebt, kun je een tweede prompt gebruiken: “Rangschik de ideeën van meest veelbelovend en haalbaar naar minst veelbelovend en haalbaar, ervan uitgaande dat we een team van [x] mensen zijn en een lanceringsbudget van [y] dollar hebben.”

Kies vervolgens de hacks die het beste bij uw criteria passen.

10. Pas de toon en complexiteit aan

Als het om communicatie gaat, is de manier waarop je iets zegt net zo belangrijk als (zo niet belangrijker dan) wat je zegt.

De toon waarmee je spreekt kan relaties maken of breken – zowel persoonlijk als professioneel.

Gelukkig kunt u met ChatGPT boeiende communicatie opstellen in een passende toon over vrijwel elk onderwerp.

Hier is een top-ChatGPT-prompt-hack om dit voor elkaar te krijgen. Nadat je je bericht, e-mail of zelfs een volwaardig artikel hebt gegenereerd, pas je de toon en complexiteit aan het publiek/de ontvanger aan. Als voorbeeld: “Maak de toon van het bericht formeler, beleefder en waarderender.” Of: “Gebruik een andere toon om deze blogpost meer gericht op gesprekken, vriendelijk en boeiend te maken. Vermijd jargon en gebruik eenvoudige, alledaagse taal.”

Met de repromping-functies kunt u grote hoeveelheden content herschrijven zodat deze aansluit bij uw specifieke toon

ChatGPT is vooral handig voor het opstellen van zakelijke communicatie, zoals e-mails, memo's, instructies en rapporten, in de juiste stijl en toon.

11. Schrijf boeiende scripts

Of je nu een tv-commercial, een reel voor Instagram, een podcastscript of een video voor je website maakt, ChatGPT kan fungeren als een creatieve partner die een boeiend verhaal en script genereert om je publiek vanaf het begin te boeien!

Probeer bijvoorbeeld eens het voorbeeld: “Schrijf een script voor een promotievideo van 15 seconden voor een nieuwe lijn desinfectiemiddelen, waarbij de nadruk ligt op de samenstelling en de betaalbaarheid.”

Mogelijk moet u details invoeren, zoals productspecificaties en het advertentieformat, zodat de tool een aangepast script kan genereren.

12. Maak afbeeldingen en illustraties

Hoewel de gratis versie van ChatGPT geen tools voor het aanmaken van afbeeldingen biedt, kunt u door de premiumversie (ChatGPT-4) te integreren met DALL-E 3 levendige afbeeldingen en kunstwerken aanmaken.

Door het AI-model een beschrijving of details van je concept te geven, kun je beelden uit je hoofd op je scherm zetten. Voer bijvoorbeeld "Teken een prachtig landschap met drijvende eilanden en levendige flora" in om te zien hoe ChatGPT woorden omzet in betoverende beelden.

Je kunt die afbeelding verder bewerken met tekstuele instructies, zoals: “Voeg de kop ‘Bezoek de Bahama’s’ toe, in reliëf in de afbeelding.”

13. Voer zoekwoordonderzoek uit

Vergroot het bereik van uw content met de mogelijkheden van AI om uw SEO-inspanningen te versterken.

Voer uw target-zoekwoorden of onderwerpen in ChatGPT in, en het geeft u een uitgebreide lijst met gerelateerde zoekwoorden, inclusief long-tail- en high-volume-opties.

U kunt ChatGPT ook vragen om trending zoekwoorden te identificeren en de zoekintentie te onderzoeken, zodat uw content aansluit bij wat lezers zoeken.

14. Vind de juiste spreadsheetformule

Deze ChatGPT-hack bespaart je kostbare minuten en een hoop hoofdbrekens bij het verwerken van gegevens in spreadsheets. Of het nu MS Excel of Google Spreadsheets is; je kunt ChatGPT gebruiken om formules te ontdekken en te leren hoe je ze moet gebruiken.

Leg gewoon uw analyse-taak of specifieke rekenvereiste uit, en de tool zal de juiste formule vinden en stapsgewijze instructies geven.

Dit is een voorbeeld van zo'n prompt: “In mijn spreadsheet moet ik de gemiddelde verkoopcijfers voor elke productcategorie berekenen. Er zijn drie productcategorieën en ongeveer 1000 rijen met verkoopcijfers. Help me de juiste formule te vinden en leg me uit hoe ik deze moet toepassen.”

15. Maak gebruik van een geweldige alternatieve zoekmachine

Op zoek naar een antwoord op een complexe vraag? Ben je het zat om door lange blogposts te scrollen waarbij het eeuwen duurt voordat je bij de antwoorden komt?

ChatGPT kan uw intentie herkennen en informatie uit meerdere bronnen samenvoegen om direct antwoorden op maat te geven. Het bespaart u niet alleen tijd, maar personaliseert ook de resultaten en deelt alleen relevante informatie, in tegenstelling tot conventionele zoekmachines zoals Bing of Google.

16. Voer een analyse van zakelijke trends uit

Gebruik AI voor data-analyse om inzicht te krijgen in zakelijke trends.

U hoeft ChatGPT alleen maar te voorzien van relevante organisatie- of branchegegevens, zoals marktrapporten, financiële overzichten en feedback van klanten. De chatbot zal patronen, trends en nieuwe kansen identificeren.

Met de juiste prompt kan ChatGPT ook aangepaste aanbevelingen doen en oplossingen voor specifieke problemen vinden. 🙌🏼

17. Voer een sentimentanalyse uit

Wilt u klantfeedback in één oogopslag begrijpen? Dat is mogelijk dankzij sentimentanalyse op basis van AI.

Het enige wat u nog te doen heeft, is input aanleveren in de vorm van klantrecensies, reacties op sociale media of andere vormen van klantfeedback.

De tool identificeert en documenteert het algemene sentiment van de klanten (positief, neutraal of negatief), categoriseert feedback in thema's en haalt de belangrijkste punten eruit. Deze ChatGPT-hack is vooral handig voor bedrijven die kleine hoeveelheden klantgegevens moeten verwerken.

18. Informatie doorlezen en opzoeken

Verander de passieve gegevens in uw bestanden in zeer interactieve bronnen met ChatGPT-plug-ins!

Gebruik bijvoorbeeld AskYourPDF met ChatGPT om de content van elk bestand te analyseren, antwoorden op je vragen te krijgen en samenvattingen te genereren.

Vat lange commentarethreads direct samen met één klik op de knop met behulp van ClickUp AI

Zelfs zonder plug-ins kunt u GPT vragen om specifieke informatie uit een tekstbron te halen.

Gebruik deze GPT-prompt-hack: typ de prompt “Haal de belangrijkste feitelijke informatie uit dit artikel en maak hier een lijst van” en plak vervolgens de content van het artikel in het tekstvak.

19. Maak een samenvatting van video's op basis van een transcriptie

Naast bestanden stelt ChatGPT gebruikers ook in staat om belangrijke gevoelige informatie uit lange video's te halen door de transcripties ervan samen te vatten.

Dit is vooral handig als je inzichten wilt halen uit transcripties van vergaderingen, lezingen en zakelijke presentaties. Net als bij de tekstbestanden voer je een prompt in waarin je GPT vraagt om de belangrijkste informatie uit het video-transcript te halen.

20. Schrijf code

AI is een gamechanger bij het schrijven van code. Of je nu een beginner bent of een expert op het gebied van coderen: beschrijf gewoon wat je code moet doen, de taal die je wilt gebruiken en de specifieke functies en mogelijkheden die je nodig hebt. ChatGPT begint dan met het genereren van code die je vervolgens kunt implementeren.

Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de instructie specifiek en logisch is. 🖥️

Hier is een goed voorbeeld: “Maak een Python-functie die een reeks als invoer neemt en het aantal unieke woorden in de reeks retourneert. Houd geen rekening met hoofdlettergevoeligheid en beschouw woorden als door ruimtes gescheiden entiteiten.”

21. Code debuggen

Bij het schrijven van complexe code kunt u vaak tegen een paar lastige fouten aanlopen. ChatGPT maakt het oplossen van deze fouten een fluitje van een cent door een interface voor gesprekken te bieden voor het identificeren en oplossen van codefouten.

Geef ChatGPT gewoon je codefragment of een beschrijving van de fout, en de tool analyseert de code, wijst de oorzaak van het probleem aan, geeft feedback en biedt mogelijke oplossingen. 📈

Verbeter de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van je code door ChatGPT te gebruiken om opmerkingen bij je code te genereren.

Voer uw codefragment of een gedetailleerde beschrijving van het doel en de functie van de code in, en de tool stelt informatieve opmerkingen op die de logica, structuur en bedoeling van de code uitleggen.

23. Zet de IT-infrastructuur efficiënt op

Bij kleine bedrijven krijgen professionals vaak de taak om zelf de IT-infrastructuur op te zetten. U kunt ChatGPT nu vragen om dit proces te stroomlijnen, zodat een soepele en efficiënte overgang wordt gegarandeerd.

Door uitgebreide begeleiding en hulp bij het oplossen van problemen te bieden, kan ChatGPT de complexe taak van het plannen, ontwerpen, implementeren, configureren en oplossen van problemen met hardware, software en netwerkcomponenten vereenvoudigen.

24. Zorg voor vermaak tijdens de koffiepauze

Het is niet alleen maar werk en geen plezier! Je kunt ChatGPT ook voor je plezier gebruiken. En wat is een betere gelegenheid dan je koffiepauze?

Met de juiste prompt presenteert de tool gepersonaliseerde quizzen, raadsels en andere interactieve uitdagingen. Je kunt zelfs spelletjes spelen zoals schaken en boter-kaas-en-eieren. Eindelijk een paar goede alternatieven voor het wegscrollen van ons leven!

Als je een fervent lezer bent, gebruik dan ChatGPT-prompt-hacks om je eigen korte verhalen te genereren voor een snelle leeservaring. Het beste deel? Je mag het genre (en het lot van de personages) zelf kiezen! 💫

25. Motiveer jezelf

Iedereen heeft wel eens last van de Monday blues. En voor mensen met een rol die gericht is op klanten, is het heel normaal om een beetje zenuwachtig te zijn voordat je een telefoongesprek voert of een fysieke vergadering hebt!

Gebruik ChatGPT AI als je motivatiegoeroe en overwin killers van de productiviteit.

Er is een eenvoudige ChatGPT-hack: “Ik heb geen zin om aan mijn dag te beginnen. Deel alsjeblieft wat motiverende citaten en verhalen om me op gang te helpen.”

Gebruik gewoon een variant op deze prompt en geef je doelen, uitdagingen en ambities aan. De chatbot genereert dan gepersonaliseerde aanmoedigingen, op maat gemaakte suggesties, tips, trucs en inspirerende verhalen om je gemotiveerd te houden.

U ziet dus dat er geen limieten zijn aan wat u met ChatGPT kunt doen. Het enige wat u nodig hebt, zijn een paar handige prompts om aan de slag te gaan.

Beperkingen bij het gebruik van ChatGPT

Hoewel ChatGPT veel grote voordelen biedt, moet men ook de limieten en mogelijke nadelen ervan onder ogen zien.

Beperkte controle over gegenereerde content : Het vermogen van ChatGPT om mensachtige tekst te genereren is te danken aan de training op basis van een enorme dataset van tekst en code. Deze dataset kan vooroordelen, onnauwkeurigheden of zelfs aanstootgevende content bevatten. Als gevolg hiervan kan de gegenereerde tekst deze vooroordelen weerspiegelen of onnauwkeurige of aanstootgevende informatie bevatten

Ethische bezwaren : Het vermogen om realistische en overtuigende teksten te genereren roept bezorgdheid op over de mogelijkheid dat er verkeerde informatie wordt verspreid. Kwaadwillenden zouden ChatGPT bijvoorbeeld kunnen gebruiken om nepnieuwsartikelen en posts op sociale media te schrijven of complete websites te ontwerpen. Dit maakt het moeilijk om echte en nepcontent van elkaar te onderscheiden

Gebrek aan emotionele intelligentie : ChatGPT kan menselijke emoties niet begrijpen en er niet op reageren. Dit kan leiden tot misverstanden en frustraties, aangezien gebruikers mogelijk verwachten dat ChatGPT zich in hun gevoelens inleeft of hen emotioneel ondersteunt

Zorgen over privacy en veiligheid: ChatGPT verzamelt informatie van zijn gebruikers, waaronder hun interacties met het model en de prompts die ze invoeren. Velen hebben hun bezorgdheid geuit dat deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren, hun gedrag te bijhouden of hen te targeten met gepersonaliseerde advertenties

Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze privacykwesties en ChatGPT op een verantwoorde manier te gebruiken.

Tot slot: hoewel ChatGPT creatieve ideeën kan genereren, kan het de menselijke creativiteit en originaliteit niet vervangen.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en creëert een verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis binnen de hele werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Maak kennis met ClickUp: het beste ChatGPT-alternatief om je te helpen bij je werk

Natuurlijk kan ChatGPT veel, maar als u meer wilt, is er een breed bereik aan alternatieve ChatGPT-diensten beschikbaar. Als u op zoek bent naar een alles-in-één-oplossing, hebben wij het antwoord!

Genereer content en ideeën met ClickUp AI

ClickUp AI kan je helpen bij het aansturen van je team, het bevorderen van betere communicatie, de automatisering van taken, het op koers houden van je projecten en op veel verschillende manieren van nut zijn.

Gebruik de AI-schrijfassistent in ClickUp om blogposts te genereren, ideeën te bedenken, e-mails op te stellen en nog veel meer

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je efficiëntie te verhogen. Zie ClickUp als je persoonlijke assistent voor productiviteit die repetitieve taken automatiseert, zoals het plannen van vergaderingen, het versturen van herinneringen en het genereren van rapporten.

Met ClickUp AI kunnen professionals in verschillende rollen hun werk snel afkrijgen. Marketeers kunnen bijvoorbeeld een paar korte prompts invoeren en zo websiteteksten genereren die converteren. Op dezelfde manier kan een operations manager zonder moeite een SOP opstellen.

Combineer ClickUp AI met de honderden sjablonen die voor u beschikbaar zijn om het platform optimaal te benutten. Er is een sjabloon voor vrijwel elke toepassing op het gebied van marketing, bedrijfsvoering, productmanagement en meer.

Bovendien verlaat uw persoonlijke informatie het platform nooit – uw gegevens zijn beschermd en uw privacy blijft gewaarborgd. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: Voice-First AI voor snellere prompts en werkstroomuitvoering

Als ChatGPT je helpt te experimenteren met prompts, dan maakt ClickUp Brain Max het toetsenbord overbodig.

Brain Max is een desktop-AI-assistent voor spraak-naar-tekst die rechtstreeks in ClickUp is ingebouwd. In plaats van elke instructie te typen, kun je handsfree opdrachten, negatieve opdrachten of zelfs aantekeningen over vergaderingen dicteren. Brain Max zet je stem direct om in gestructureerde tekst die in taken, documenten of opmerkingen wordt geplaatst.

Brain Max Talk to Text

Dit betekent dat je in een mum van tijd kunt brainstormen over blogonderwerpen, prompts kunt verfijnen of projectupdates kunt vastleggen – en dat allemaal terwijl je in je werkstroom blijft.

💡 Waarom Brain Max de productiviteit nog verder verhoogt dan ChatGPT:

Dicteer, typ niet: spreek prompts of instructies in en laat AI ze omzetten in professionele tekst

Werkstroom-bewust: Maakt rechtstreeks verbinding met taken, documenten en dashboards in ClickUp, waardoor de output bruikbaar wordt – geen geïsoleerde tekst

Contextuele AI: herkent @vermeldingen, gekoppelde documenten en projectcontext, zodat je aantekeningen en prompts naadloos in je werkruimte passen

Snellere iteraties: Perfect voor makers en teams die experimenteren met meerdere variaties op prompts – spreek de wijzigingen gewoon in in plaats van ze opnieuw te typen

Voor iedereen die jongleert met het aanmaken van content, het bijwerken van Taaken of realtime prompt engineering: Brain Max overbrugt de kloof tussen ideeën en uitvoering sneller dan typen ooit zou kunnen.

Realtime samenwerking en automatisering in ClickUp

De ClickUp-interface is ontworpen om teams op één plek op één lijn te houden. In plaats van met meerdere apps te jongleren, kun je rechtstreeks in ClickUp brainstormen, plannen en uitvoeren.

Met real-time ClickUp Chat kunnen teamgenoten updates bespreken zonder van platform te wisselen. Met ClickUp Docs kun je documenten live samen bewerken, taken of dashboards er direct in insluiten en inline opmerkingen achterlaten voor snelle feedback. Voeg daar projectspecifieke dashboards aan toe en je team krijgt een centrale hub waar gesprekken, documentatie en werkstroom samenkomen.

ClickUp past zich ook aan aan de manier waarop jouw team het beste werkt. Het platform leert jouw voorkeuren kennen, geeft relevante suggesties en beveelt zelfs handige ClickUp-automatiseringen aan — zoals het omzetten van opmerkingen in taken of het taggen van de juiste mensen — zodat samenwerking natuurlijk aanvoelt, en niet geforceerd.

Breid personalisatie uit met vooraf opgestelde prompts

Gebruik ClickUp's ChatGPT-prompts voor leadgeneratie om aangepaste ideeën voor targetgroepen te krijgen

ClickUp biedt ook een bibliotheek met kant-en-klare prompts die zijn ontworpen om een natuurlijk gesprek op gang te brengen, doordrenkt met de stem van uw merk en afgestemd op individuele doelgroepen. Het analyseert gegevens van gebruikers en aankoopsignalen om elke interactie te personaliseren.

Met behulp hiervan kunt u vertrouwen opbouwen en de behoeften van klanten ontdekken via een natuurlijke dialoog, verwachtingen overtreffen en blijvende loyaliteit opbouwen.

Klaar om een tool te ontdekken die je helpt je taken snel af te ronden?

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp!