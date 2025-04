Hoe afbeeldingen genereren met ChatGPT?

Weet je nog dat je een aangepaste afbeelding moest maken, maar niet de tijd of de vaardigheden had om een meesterwerk te maken? Misschien was je op zoek naar de juiste foto voor een blogbericht of had je een opvallend ontwerp nodig voor een project.

Gelukkig kan ChatGPT je nu helpen! Naast tekst aanmaken is het ook een solide AI-tool voor ontwerpers .

Afbeeldingen genereren met ChatGPT is super eenvoudig - je hebt alleen een tekst nodig. Beschrijf gewoon wat je wilt, of het nu een realistische afbeelding is of een beetje grillig.

Zin in een kat met een hoge hoed? Of een futuristische stad bij zonsondergang? De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar hoe begin je eraan? Wij helpen je graag!

Dit is alles wat je moet weten over hoe je ChatGPT afbeeldingen kunt laten genereren - van AI kunst prompts naar geavanceerde creatieve technieken om je te helpen visuals van professionele kwaliteit te genereren.

Samenvatting in 60 seconden

Dit is hoe je afbeeldingen kunt genereren met ChatGPT:

Begin met inloggen en ga naar de ChatGPT box

Selecteer de optie "Afbeelding" in de gereedschapsbox om het aanmaken van afbeeldingen te starten

Maak een gedetailleerde en duidelijke prompt voor de beste resultaten (specificeer bijvoorbeeld kleuren, stijl en compositie)

Experimenteer met aanwijzingen om details van de afbeelding aan te passen, zoals belichting of perspectief

Gebruik verwijzingen naar specifieke kunststijlen of beroemde kunstenaars om de esthetiek te begeleiden

Beschrijf de stemming of sfeer voor extra diepte (bijv. verlichting, omgeving)

Verfijn afbeeldingen door ze opnieuw te vragen om wijzigingen aan te brengen tot je tevreden bent

Houd rekening met limieten zoals het maximale aantal afbeeldingen, vertrouwen op externe tools zoals DALL-E en ethische beperkingen op content waarop auteursrechten rusten

Gebruik ClickUp om AI-gegenereerde afbeeldingen te organiseren, beheren en bijhouden naast taken en projecten voor een betere integratie met projectmanagement

Inleiding tot de mogelijkheden voor beeldgeneratie van ChatGPT

ChatGPT bedient 250 miljoen gebruikers per week . Maar we durven te wedden dat de meesten van hen het potentieel van het platform niet ten volle benutten.

Kun je meer doen dan e-mails of blogberichten genereren? Of antwoorden vinden op je prangende vragen? Dat kan zeker door afbeeldingen te genereren.

De functie van het platform om afbeeldingen te genereren maakt gebruik van AI om je woorden om te zetten in visuele kunst. Aangedreven door DALL-E 3 kan ChatGPT alles aan, van realistische afbeeldingen tot meer abstracte kunst.

Deze krachtige AI-afbeeldingsgenerator is gratis inbegrepen voor gebruikers van ChatGPT met een free, plus of team abonnement. Het GPT-4o mini-model, dat de oudere GPT-3.5 vervangt, behoudt uitvoer van hoge kwaliteit terwijl het zuiniger is met bronnen.

➡️ Ook lezen: Beste AI Art Generator-tools voor ontwerpers 👀 Did You Know? In 2018 werd een AI-gegenereerd schilderij met de titel Edmond de Belamy, gemaakt door het in Parijs gevestigde kunstcollectief Obvious, het eerste AI-kunstwerk dat mogelijk ooit werd verkocht. Het werd gekocht op een veiling van Christie's voor maar liefst $432.500, wat een belangrijk moment markeerde in de mainstream erkenning van AI als een serieus hulpmiddel voor het creëren van kunst.

Waarom ChatGPT gebruiken voor beeldgeneratie?

Het is eenvoudig: ChatGPT maakt het creëren van unieke afbeeldingen van hoge kwaliteit eenvoudig en toegankelijk. Of je nu content maakt, eigenaar bent van een bedrijf of gewoon plezier hebt, je kunt realistische of artistieke afbeeldingen genereren met slechts een tekstopdracht.

Bovendien is het snel, aanpasbaar en beschikbaar binnen handbereik, waardoor je tijd bespaart en tegelijkertijd je creativiteit vergroot - waarschijnlijk een betere optie dan veel andere programma's ChatGPT-alternatieven !

Dit is wat ChatGPT bijzonder nuttig maakt voor het maken van afbeeldingen:

1. Natuurlijk gesprek verslaat complexe commando's

Om een goede digitale kunstenaar te zijn, hoef je geen specifieke commando syntaxis of menustructuur te leren. Met ChatGPT kun je in gewoon Engels uitleggen wat je nodig hebt.

Voorbeeld je een leraar bent die een visueel hulpmiddel voor fotosynthese wil maken . In dat geval kun je gewoon het proces beschrijven dat je wilt illustreren, en ChatGPT zal helpen bij het genereren van de juiste afbeeldingen.

Dit gebruiksgemak zorgt voor snellere, efficiëntere resultaten zonder ingewikkelde instructies uit het hoofd te leren.

2. Aanpassingen gemakkelijk gemaakt

Je afbeeldingen aanpassen met ChatGPT is een fluitje van een cent. Zodra je je prompt hebt ingevoerd, kun je elementen zoals stijl, kleur en beeldverhouding aanpassen aan je behoeften.

Of je nu op zoek bent naar een realistische scène of iets abstracters, de flexibiliteit om details aan te passen zorgt ervoor dat het eindresultaat overeenkomt met jouw visie.

Bovendien kun je experimenteren met verschillende versies om de perfecte look te vinden, waardoor je de volledige controle hebt over het proces van je afbeeldingen aanmaken.

Visuele afdelingen zoals marketingteams maken vaak gebruik van AI-art om nauwkeurige eerste concepten te genereren voor hun campagnes, mockups en posts. Het gebruik van een tool als ChatGPT, die al in hun abonnementen is opgenomen, maakt alles eenvoudiger.

3. Versnel het genereren van afbeeldingen

Met ChatGPT kan het genereren van geweldige AI-gegenereerde kunst is snel en efficiënt. Wat ooit uren duurde met traditionele ontwerptools of door samen te werken met een professional, kan nu Klaar zijn in een paar seconden.

Je geeft gewoon een tekst op en de AI creëert meteen je afbeelding. Dat is het! De snellere doorlooptijd zorgt ervoor dat je op schema blijft en je deadlines haalt zonder het gedoe van langzame processen of wachten op ontwerpers.

4. Kosteneffectief op korte termijn

Afbeeldingen genereren met ChatGPT is super kosteneffectief. In plaats van te investeren in dure ontwerpsoftware of een grafisch ontwerper in te huren, kun je afbeeldingen van hoge kwaliteit maken zonder de bank te breken.

Met deze tool kunnen bedrijven, makers van content en individuen professionele afbeeldingen produceren zonder extra kosten, vooral voor mensen met een krap budget.

Met een gratis account of betaalbare betaalde opties biedt ChatGPT's beeldgeneratie een uitstekende waarde zonder aan kwaliteit in te boeten.

Stappen om afbeeldingen te genereren met ChatGPT

Je bent klaar om te beginnen, maar voordat je afbeeldingen genereert met ChatGPT is het handig om de stappen van tevoren te kennen. Als je het proces begrijpt, krijg je de beste resultaten met je prompts.

Laten we je door elke stap leiden, zodat je helemaal voorbereid bent om je perfecte afbeelding te maken.

Stap 1: De basis begrijpen

via ChatGPT Als u ChatGPT gebruikt, moet u een account aanmaken of inloggen met uw bestaande account. U kunt uw e-mailadres gebruiken of u aanmelden via Google om te beginnen.

Kijk eens rond in de interface. De Message ChatGPT box is waar de magie gebeurt. Hier kun je aanwijzingen toevoegen voor het genereren van tekst of afbeeldingen.

De werkbalk bij de sectie heeft veel opties om je werk te verbeteren. Er is een bijlage-optie om bestanden te uploaden voor analyse, een gereedschapskist (waarover dadelijk meer) en een microfoon-optie waarmee u uw query's en prompts rechtstreeks in het tekstvak kunt uitspreken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-288.png ChatGPT-interface /%img/

via ChatGPT Klik nu op de gereedschapsbox en kies de optie Afbeelding om ChatGPT te laten weten dat je visueel wilt aanmaken. Deze tool is alsof je een ervaren kunstenaar precies laat schilderen wat je beschrijft!

Stap 2: Je prompt instellen

De sleutel tot het verkrijgen van geweldige beelden ligt echter in het effectief ingeven van aanwijzingen aan ChatGPT. Hoe preciezer je vraag, hoe beter je afbeeldingen genereert. Vraag het hulpprogramma niet om _"een tekening van de zonsondergang te maken." Schrijf specifieke beschrijvingen met visuele elementen (kleuren en vormen), stijlvoorkeuren (realistisch, abstract) en details over de compositie (voorgrond, achtergrond).

Bijvoorbeeld, in plaats van "Een kat" te typen, probeer "Een roodharige kat die op een vensterbank zit bij zonsondergang, met zacht oranje licht dat over zijn vacht valt, in een aquarelstijl."

via ChatGPT Je zult meteen het verschil zien tussen een willekeurige foto van een kat gegenereerd door ChatGPT versus de exacte stijl van kattenfoto die je zoekt!

via ChatGPT

2. Voeg rijke visuele details toe

Hoe meer specifieke details je toevoegt, hoe beter je afbeeldingen met ChatGPT aansluiten bij je visie. Het toevoegen van elementen zoals belichting, perspectief en stemming kan een significant verschil maken.

Bijvoorbeeld, in plaats van een vage opdracht als "Teken een gezellige koffieshop", probeer iets meer gedefinieerd:

Sample Prompt: Teken het interieur van een rustieke koffieshop met houten balken, warme Edison lampen die aan het plafond hangen en ochtendlicht dat door de grote ramen schijnt.

Zo ziet het resultaat eruit:

3. Gebruik artistieke stijlreferenties

Als je aanwijzingen maakt voor DALL-E, kun je met verwijzingen naar specifieke kunststijlen of artiesten de esthetiek definiëren die je voor ogen hebt. Kunststijlen zetten de toon voor textuur, kleurenpalet en detailniveau, waardoor je verzoek nauwkeuriger wordt.

Vermeld stromingen als impressionisme (licht en zacht), surrealisme (dromerig en abstract) of barok (rijk en dramatisch). Je kunt ook kunstenaars als Monet (sfeervolle landschappen), Van Gogh (levendig en emotioneel) of Hokusai (Japans woodblock-design) noemen.

Voorbeeldopdracht: Schilder een mistig boslandschap in de stijl van anime, met zachte pastelkleuren en dromerige belichting.

Zo ziet het eruit:

via ChatGPT

5. Leidraad hoe het onderwerp verschijnt

DALL-E's focus richten op specifieke aspecten van je onderwerp kan de kwaliteit van je foto verhogen. Je zorgt voor duidelijkheid en precisie door details te specificeren zoals positie, functies en interacties met de omgeving.

Houd rekening met de houding, uitdrukking en interactie van het onderwerp met de omgeving om je visie tot leven te brengen.

Voorbeeldopdracht: Maak een afbeelding van een rode vos die alert in de diepe sneeuw zit, met een vacht die ruist door een zacht briesje en een zichtbare ademhaling in de koude lucht.

Zo ziet het resultaat eruit!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-295.png Lees hoe het onderwerp verschijnt Prompt: Hoe ChatGPT afbeeldingen kan genereren /%img/

via ChatGPT Als je idee het niet haalt, kun je het bewerken of een nieuwe prompt toevoegen. Als je tevreden bent met je kunst, klik dan op het downloaden!

🧠 Leuk weetje: Gebruikers hebben meer dan 15 miljard afbeeldingen met behulp van platforms zoals DALL-E 2, Midjourney en Stable Diffusion. Dat is veel meer dan het totale aantal afbeeldingen in de hele bibliotheek van Shutterstock! DALL-E 2 alleen al genereerde ongeveer 916 miljoen afbeeldingen in slechts 15 maanden.

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT voor het genereren van afbeeldingen

ChatGPT is een fantastisch hulpmiddel voor het genereren van beeldaanwijzingen en het stimuleren van creativiteit, maar het is niet zonder een paar hobbels. Als je de beperkingen van ChatGPT begrijpt, kun je de verwachtingen beter managen en effectief omgaan met potentiële uitdagingen.

Het systeem beperkt het aantal afbeeldingen dat per aanvraag wordt gegenereerd tot drie, wat projecten kan vertragen die een grote verscheidenheid aan afbeeldingen nodig hebben

De beeldkwaliteit is sterk afhankelijk van de duidelijkheid en gedetailleerdheid van prompts, wat betekent dat vage prompts vaak leiden tot meerdere revisies

ChatGPT genereert geen afbeeldingen maar is afhankelijk van tools zoals DALL-E, wat problemen kan opleveren als deze externe tools downtime hebben

Ethische en auteursrechtelijke beperkingen verhinderen het gebruik van moderne artiesten, merken of auteursrechtelijk beschermde tekens, wat bepaalde creatieve mogelijkheden beperkt

Functies voor samenwerking in realtime ontbreken, wat betekent dat gebruikers niet direct kunnen co-creëren, prompts kunnen delen of iteraties kunnen bespreken binnen de tool

ChatGPT kan niet integreren met projectmanagement platforms zoals ClickUp, Trello of Asana, waardoor handmatige updates van projectmanagement workflows nodig zijn

➡️ Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor grafisch ontwerp

